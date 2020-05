Otro intento de desahucio por parte de la Policía Local y la Guardia Civil en pleno estado de alarma en Atarfe – La otra Andalucía

Des­pués del éxi­to obte­ni­do en Fuen­te Vaque­ros, al haber con­se­gui­do ame­dren­tar a una fami­lia mono­pa­ren­tal, tomán­do­se la jus­ti­cia por su mano, con prác­ti­cas de mato­nes y sin res­pe­tar que esta­mos en un esta­do de dere­cho, la fami­lia (esa madre y su hija menor), se han vis­to obli­ga­das por el mie­do a aban­do­nar la vivien­da y vol­ver a la situa­ción ante­rior.

Ante seme­jan­te éxi­to, infrin­gien­do la Ley vigen­te, en la ciu­dad de Atar­fe, alguien ha deci­di­do copiar­lo y sobre las ocho menos cuar­to de la tar­de del mar­tes 12 de mayo, una pare­ja de la Poli­cía Local de ese muni­ci­pio (Atar­fe), acom­pa­ña­do de una pare­ja de la Guar­dia Civil, se pre­sen­ta­ron en el domi­ci­lio de una veci­na con su hijo de 2 años insis­tién­do­le en que tenían que aban­do­nar su casa en esos momen­tos, argu­men­tan­do que unos veci­nos habían denun­cia­do la ocu­pa­ción de esa vivien­da.

Esta madre con su menor de dos años lle­van vivien­do en esa casa apro­xi­ma­da­men­te unos vein­te meses, des­de que el peque­ño tenía 4 meses, des­de que no pudo aguan­tar los epi­so­dios de vio­len­cia de géne­ro, con sen­ten­cia el 20 de agos­to.

Esta fami­lia, asis­te a las asam­bleas de STOP Desahu­cios Gra­na­da 15M, for­man­do par­te de nues­tro gru­po des­de el verano del año pasa­do. Está en los fiche­ros como deman­dan­te de vivien­da públi­ca pro­te­gi­da del Ayun­ta­mien­to de Atar­fe y en dos ayun­ta­mien­tos más, así mis­mo ha deman­da­do vivien­das socia­les en las empre­sas públi­cas de la Jun­ta de Anda­lu­cía y Dipu­tación de Gra­na­da (AVRA y VISOGSA).

Su situa­ción legal está judi­cia­li­za­da, pen­dien­te de reso­lu­ción sobre un recur­so de la Audien­cia Pro­vin­cial.

Pero lo gra­ve de todo esto es que habien­do un Real Decre­to Ley sobre el Esta­do de Alar­ma, que impi­de los desahu­cios has­ta seis meses des­pués del fin de este Esta­do de Alar­ma, la Poli­cía Local de Atar­fe acom­pa­ña­da de la Guar­dia Civil (o vice­ver­sa), en la tar­de de mar­tes 12 de mayo, se pre­sen­ta­ron en el domi­ci­lio de esta madre y su menor de dos años y a pesar de la prohi­bi­ción expre­sa de los desahu­cios, inten­ta­ron des­alo­jar­la de su vivien­da (no sabe­mos por orden de quién), sin orden judi­cial y negán­do­se a iden­ti­fi­car­se, ocul­tan­do los núme­ros de pla­ca.

Y nos pode­mos pre­gun­tar, nues­tras extra­or­di­na­rias fuer­zas de segu­ri­dad, ¿no están para pro­te­ger­nos de situa­cio­nes que infrin­gen la Ley? Si no tenían orden Judi­cial ¿Quién le había dado esa orden? Por­que no cree­mos que haya sali­do de los agen­tes.

A caso que la Poli­cía Local y la Guar­dia Civil, actúen en con­tra de la legis­la­ción vigen­te, extor­sio­nan­do a una fami­lia ¿no es lo sufi­cien­te­men­te gra­ve, como para que la fis­ca­lía actúe de ofi­cio?

Es el segun­do caso en pocos días. Y la inten­ción de este comu­ni­ca­do es para que estas situa­cio­nes no se vuel­van a pro­du­cir por­que esta­re­mos vigi­lan­tes. Ya que tene­mos la des­gra­cia de tener que recor­dar, que las admi­nis­tra­cio­nes públi­cas (las loca­les, pro­vin­cia­les, auto­nó­mi­cas y esta­ta­les), no han desa­rro­lla­do el Articu­lo 47 de la Cons­ti­tu­ción Espa­ño­la des­pués de más de cua­ren­ta y un año, y que dice lite­ral­men­te:

Todos los espa­ño­les tie­nen dere­cho a dis­fru­tar de una vivien­da dig­na y ade­cua­da. Los pode­res públi­cos pro­mo­ve­rán las con­di­cio­nes nece­sa­rias y esta­ble­ce­rán las nor­mas per­ti­nen­tes para hacer efec­ti­vo este dere­cho, regu­lan­do la uti­li­za­ción del sue­lo de acuer­do con el inte­rés gene­ral para impe­dir la espe­cu­la­ción Cons­ti­tu­ción Espa­ño­la

La oku­pa­ción con “k” es una cosa y la ocu­pa­ción con “c” ‑por nece­si­dad- es otra muy dis­tin­ta. Cuan­do una fami­lia como esta no tie­ne tra­ba­jo y solo tie­ne unos ingre­sos de 527€ de sala­rio social, con esa cuan­tía no tie­nen ni para comer, como van a pagar un alqui­ler de mer­ca­do (de 300€ míni­mo), ade­más de agua y luz, es evi­den­te que no pue­den, las admi­nis­tra­cio­nes públi­cas no han cum­pli­do con su obli­ga­ción y no hay vivien­das públi­cas socia­les y pro­te­gi­das.

Estas fami­lias (que cada vez hay más, como tam­bién aumen­tan los muy ricos), no pre­ten­den apro­piar­se de las fin­cas de ban­cos ni de fon­dos de inver­sión (fon­do bui­tre), sólo quie­ren ejer­cer el dere­cho de habi­tar una vivien­da que nor­mal­men­te están des­ha­bi­ta­das y espe­ran­do espe­cu­lar con ellas. Todas las vivien­das tie­nen un fin social: ser habi­ta­das y en casi todos los casos los ocu­pas ter­mi­nan soli­ci­tan­do un alqui­ler social al ban­co o inmo­bi­lia­ria de la enti­dad. Y no nos sir­ve el tópi­co de que “pues que tra­ba­jen y se lo gane”, ya qui­sie­ran ellos tener un tra­ba­jo que les per­mi­tie­ra vivir, no hemos cono­ci­do a nadie que no quie­ra tra­ba­jar; eso sí, por algo más de un pla­to de len­te­jas, hoy no hay tra­ba­jo, lo que hay es semi-escla­vi­tud.

Des­de Stop Desahu­cios Gra­na­da 15M denun­cia­re­mos cuan­tas veces sean nece­sa­rias estas actua­cio­nes que rozan­do lo mafio­so pre­ten­den ame­na­zar y extor­sio­nar a fami­lias con esca­sos recur­sos, como si fue­sen juez y par­te, y aún más gra­ve es hacer­lo en un esta­do de alar­ma como el que esta­mos vivien­do en el cual, ade­más, se prohí­ben los desahu­cios. Y segui­re­mos ape­lan­do a la inter­ven­ción ins­ti­tu­cio­nal para que se deten­gan estas prác­ti­cas, la no inter­ve­ción las con­ver­ti­rá en cóm­pli­ces.

Fuen­te: www​.afec​ta​dos​por​lahi​po​te​ca​gra​na​da​.com