Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 mayo 2020

Patxi Ruiz ha lla­ma­do a casa este miér­ceo­les, en su ter­cer día de huel­ga de ham­bre y sed. Ha expli­ca­do a la fami­lia que sigue ade­lan­te con la huel­ga. Debe­mos recor­dar que estan­do en huel­ga de ham­bre y sed los órga­nos del cuer­po empie­zan a fallar en pocos días. Es des­ta­ca­ble que des­de que ha dado comien­zo a la huel­ga de ham­bre y sed el médi­co no ha pasa­do a ver­le, y que ha sido tras­la­da­do del módu­lo 8 a un módu­lo de res­pe­to, don­de no hay nin­gún otro pre­so polí­ti­co.

Por otra par­te, Ibai Agi­na­ga cum­ple su segun­do día «txa­pa­do» (no sale de su cel­da) en la cár­cel de Sevi­lla II en soli­da­ri­dad con Patxi Ruiz. No sal­drá de la cel­da mien­tras no se arre­gle la situa­ción de Patxi.

Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras y Aitor Cotano están recha­zan­do des­de el mar­tes la ban­de­ja de comi­da que repar­te la cár­cel de Puer­to III.

Jon Kepa Pre­cia­do se ence­rra­rá inde­fi­ni­da­men­te en la cel­da a par­tir de este jue­ves en la cár­cel de Cór­do­ba.

En la calle, mien­tras tan­to, cua­tro per­so­nas ini­cia­ron el mar­tes a la tar­de una huel­ga de ham­bre (una de ellas la rea­li­za­rá de mane­ra inter­mi­ten­te, cada 24 horas). Como en los casos ante­rio­res, man­ten­drán esta pos­tu­ra has­ta que se arre­gle la situa­ción de Patxi.

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión hace un lla­ma­mien­to a Eus­kal Herria a que cada cual, en la medi­da de sus posi­bi­li­da­des, reali­ce accio­nes a favor de Patxi.

Para ter­mi­nar, que­re­mos sub­ra­yar que toda la res­pon­sa­bi­li­dad de la situa­ción de Patxi y de lo que pudie­ra pasar­le es de la direc­ción de Mur­cia II, con Jesús Her­nán­dez a la cabe­za, así como de PSOE, PNV, PP y Pode­mos, que han dise­ña­do y/​o man­te­ni­do esta polí­ti­ca peni­ten­cia­ria.

En Eus­kal Herria, a 13 de mayo de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.

Dos con­cen­tra­cio­nes soli­da­rias en Bil­bao se rea­li­za­ron este jue­ves