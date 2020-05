Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

INFORME ESPECIAL

¿Lle­gó la hora de la Ren­ta Bási­ca Uni­ver­sal?

La pan­de­mia ace­le­ró el deba­te sobre qué meca­nis­mos deben imple­men­tar los Esta­dos para con­te­ner a los ciu­da­da­nos que el sis­te­ma des­car­ta. Dis­tin­tas expe­rien­cias en el mun­do mues­tran resul­ta­dos posi­ti­vos des­min­tien­do supues­tos efec­tos no desea­dos. En Argen­ti­na, ¿el IFE pue­de ser un pun­to de par­ti­da?

Redac­ción Canal Abier­to | Pri­me­ro, algu­nos datos para mace­rar la refle­xión: en 20 años, el 40% de los pues­tos de tra­ba­jo (hoy ya esca­sos) habrán sido sus­ti­tui­dos por máqui­nas y soft­wa­re. El “triun­fo del capi­ta­lis­mo” nos lle­vó a una situa­ción en que ni el mer­ca­do ni los esta­dos garan­ti­zan hoy un empleo para todas las per­so­nas, y los que hay no garan­ti­zan tam­po­co una vida dig­na. Aún en los paí­ses desa­rro­lla­dos, tener un ingre­so sala­rial ase­gu­ra­do no garan­ti­za no ser pobre. Cada vez son mayo­res las con­di­cio­nes de pre­ca­rie­dad, los des­pi­dos y los tra­ba­ja­do­res bajo la línea de la pobre­za… ni que hablar de aque­llas y aque­llos que ni siquie­ra tie­nen el oscu­ro pri­vi­le­gio de ser unos pobres tra­ba­ja­do­res.

Si habla­mos de desigual­dad social y dis­tri­bu­ción de la rique­za, nun­ca en la his­to­ria de los homo sapiens (sí, los hom­bres que pien­san: arro­gan­te el nom­bre que nos pusi­mos) se asis­tió a tal esta­do de cosas: el 1% más rico de la pobla­ción mun­dial tie­ne un patri­mo­nio igual al del 99% res­tan­te.

Según la ONG inter­na­cio­nal Oxfam, la rique­za de las 62 per­so­nas más ricas del mun­do aumen­tó de 2010 a 2015 en un 45%. En la actua­li­dad, poseen la mis­ma rique­za que la mitad más pobre de la pobla­ción mun­dial, 3.600 millo­nes de per­so­nas. En 2010 era el patri­mo­nio de 388 per­so­nas el que era igual al de la mitad de la pobla­ción mun­dial menos favo­re­ci­da. A ese rit­mo se con­cen­tra la suma de bie­nes y acti­vos en pocas manos, así como el poder de coher­sión de estos pocos sobre los Esta­dos mode­la­dos a su som­bra. Todo esto, ade­más, suce­de a una velo­ci­dad expo­nen­cial que ni leyes ni opo­si­cio­nes polí­ti­cas logran siquie­ra des­pei­nar.

Resu­mien­do, un pri­mer esce­na­rio nos mues­tra:

des­truc­ción del empleo, gene­ra­dor de ingre­sos ‑no rique­za- para la mayo­ría de la huma­ni­dad en el régi­men capi­ta­lis­ta; con­cen­tra­ción de la rique­za en el 1% de la pobla­ción (mayo­ri­ta­ria­men­te varo­nes); gobier­nos cóm­pli­ces que pro­cu­ran satis­fa­cer a sus patro­nes y Esta­dos mania­ta­dos para brin­dar algo que se parez­ca a la dig­ni­dad a sus ciu­da­da­nos.

Esta­do de cosas: un mode­lo polí­ti­co-eco­nó­mi­co insos­te­ni­ble con una gober­na­bi­li­dad ame­na­za­da al extre­mo.

Segun­do esce­na­rio: la pan­de­mia del COVID-19 decla­ra­da por la OMS el 11 de mar­zo para­li­zó la eco­no­mía mun­dial a nive­les iné­di­tos. Des­de esa fecha, pau­la­ti­na­men­te, a medi­da que el virus y su con­se­cuen­cia de muer­tes se pro­pa­ga, la cua­ren­te­na y el para­te eco­nó­mi­co que de ella devino dejan expues­to aún más el pro­ble­ma: extre­ma las desigual­da­des, agu­di­za la pobre­za y jaquea la gober­na­bi­li­dad. ¿Será el COVID-19 la gota que rebal­se el vaso?

Aquí es don­de comien­za a tallar y se ins­ta­la en el cen­tro de los deba­tes la ren­ta bási­ca.

La ren­ta bási­ca

“De repen­te, uno escu­cha a men­to­res y cul­to­res del capi­ta­lis­mo más cons­pi­cuo hablar de la con­ve­nien­cia de apli­car una estra­te­gia de esta natu­ra­le­za (la ren­ta bási­ca uni­ver­sal) como modo de resol­ver uno de los efec­tos que plan­tea esta pan­de­mia que es una suer­te de agi­gan­ta­mien­to de las desigual­da­des y, con­se­cuen­te­men­te, pues­ta en cues­tión de las con­di­cio­nes de gober­na­bi­li­dad”, sos­tie­ne el eco­no­mis­ta Clau­dio Lozano, actual Direc­tor del Ban­co Nación y uno de los impul­so­res en los ‘90 de la Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na (CTA).

En los tem­pra­nos 2000, en medio de la cri­sis eco­nó­mi­ca que una déca­da de polí­ti­cas neo­li­be­ra­les había pro­vo­ca­do en la Argen­ti­na –y al bor­de de la cri­sis polí­ti­co-ins­ti­tu­cio­nal – , la CTA jun­to al Fren­te Nacio­nal con­tra la Pobre­za impul­sa­ron una cam­pa­ña por tres herra­mien­tas que bus­ca­ban poner un piso de ingre­sos al fun­cio­na­mien­to del depri­mi­do mer­ca­do labo­ral en la Argen­ti­na: el segu­ro de empleo y for­ma­ción para todo tra­ba­ja­dor sin empleo; la asig­na­ción uni­ver­sal por hijo y la jubi­la­ción uni­ver­sal para las y los mayo­res de 60 y 65 años. Toda­vía no se habla­ba de “ren­ta ciu­da­da­na” pero la pro­pues­ta pro­po­nía un umbral de dere­chos y ciu­da­da­nía.

Según lo defi­ne la Red Ren­ta Bási­ca, una aso­cia­ción sin fines de lucro de Espa­ña:

“La ren­ta bási­ca es un ingre­so paga­do por el Esta­do, como dere­cho de ciu­da­da­nía, a cada miem­bro de pleno dere­cho o resi­den­te de la socie­dad inclu­so si no quie­re tra­ba­jar de for­ma remu­ne­ra­da, sin tomar en con­si­de­ra­ción si es rico o pobre o, dicho de otra for­ma, inde­pen­dien­te­men­te de cuá­les pue­dan ser las otras posi­bles fuen­tes de ren­ta, y sin impor­tar con quien con­vi­va. En menos pala­bras: una ren­ta bási­ca es una asig­na­ción mone­ta­ria públi­ca incon­di­cio­nal a toda la pobla­ción.”

Mien­tras en Argen­ti­na el FRENAPO cons­truía su pro­pues­ta, en Euro­pa el deba­te por el Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal, tam­bién lla­ma­do Ren­ta Bási­ca Uni­ver­sal, lle­va­ba algu­nos años. En 1986 se cons­ti­tuía la Red Euro­pea por la Ren­ta Bási­ca ( BIEN – Basic Inco­me Euro­pean Net­work) y en 2001 la cita­da filial espa­ño­la; pero recién en enero de 2017 un gobierno puso en mar­cha, a modo de expe­ri­men­to, esta polí­ti­ca públi­ca.

Sacu­dien­do el esce­na­rio polí­ti­co y al depri­mi­do Esta­do de Bien­es­tar euro­peos, el gobierno de cen­tro-dere­cha de Fin­lan­dia enca­be­za­do por Juha Sipi­lä (2015−2019) esta­ble­ció un plan pilo­to que entre­gó una Ren­ta Bási­ca (RB) de 560 euros men­sua­les libres de impues­tos duran­te 24 meses a 2.000 des­em­plea­dos de entre 25 y 58 años, ele­gi­dos al azar entre los 175.000 ciu­da­da­nos del país que reci­bían algún tipo de sub­si­dio por des­em­pleo. La expe­rien­cia, en la que el Esta­do fin­lan­dés invir­tió 20 millo­nes de euros, se pro­lon­gó entre 2017 y 2018 y recien­te­men­te se die­ron a cono­cer los resul­ta­do.

Los bene­fi­cia­rios del pro­yec­to esta­ban obli­ga­dos, por ley, a par­ti­ci­par si que­rían seguir reci­bien­do sus pres­ta­cio­nes socia­les y con­ti­nua­ban per­ci­bien­do la RB aún si con­se­guían un tra­ba­jo. Para con­tras­tar con este gru­po se reali­zó un segui­mien­to a un otro sec­tor de des­em­plea­dos del mis­mo ran­go eta­rio que no per­ci­bió la RB pero si los sub­si­dios habi­tua­les por des­em­pleo. Las con­clu­sio­nes defi­ni­ti­vas recien­te­men­te publi­ca­das sos­tie­nen que la per­cep­ción de una ren­ta bási­ca sin con­di­cio­nes en nin­gún momen­to des­alen­tó a los bene­fi­cia­rios de con­ti­nuar la bús­que­da de un tra­ba­jo. El gru­po de per­so­nas que reci­bía la RB tra­ba­jó más días en pro­me­dio que el gru­po que no obtu­vo el ingre­so.

Por otro lado, la RB con­tri­bu­yó a aumen­tar la segu­ri­dad eco­nó­mi­ca de los bene­fi­cia­rios y su bien­es­tar men­tal. «La eje­cu­ción del expe­ri­men­to fue un éxi­to y pro­por­cio­nó nue­va infor­ma­ción que no habría sido posi­ble obte­ner sin él», afir­mó en un comu­ni­ca­do Olli Kan­gas, inves­ti­ga­dor y máxi­mo res­pon­sa­ble del ensa­yo.

Otras ini­cia­ti­vas, aún a nivel expe­ri­men­tal, se están lle­van­do ade­lan­te en Cana­dá, Holan­da y Esco­cia, a menor esca­la y foca­li­za­das, no a nivel nacio­nal como la rea­li­za­da por Hel­sin­ki.

El Esta­do de Alas­ka (Esta­dos Uni­dos) des­de 1982 entre­ga a todos sus resi­den­tes un Ingre­so Bási­co Uni­ver­sal (UBI – uni­ver­sal basic inco­me) anual de 2000 dóla­res. Si se tra­ta de una fami­lia tipo, una pare­ja con dos hijos, reci­ben 8.000 dóla­res una vez al año. Este es un caso con carac­te­rís­ti­cas par­ti­cu­la­res: esca­sa pobla­ción, extre­mas con­di­cio­nes de vida, finan­cia­mien­to a tra­vés del pro­gra­ma de Divi­den­dos del Fon­do Per­ma­nen­te de Alas­ka (PFD, por sus siglas en inglés), que reci­be un míni­mo del 25% de los ingre­sos de trán­si­to de petró­leo a tra­vés de su red de oleo­duc­tos para repar­tir entre sus ciu­da­da­nos.

Según varios estu­dios el UBI redu­jo los nive­les de pobre­za ‑sobre todo entre niños y ancia­nos- y cola­bo­ró en sos­te­ner los empleos por tiem­po inde­ter­mi­na­do y aumen­tar los tem­po­ra­les. A su vez seña­lan que “no ha apa­re­ci­do evi­den­cia de las posi­bles con­se­cuen­cias socia­les y eco­nó­mi­cas adver­sas común­men­te hipo­te­ti­za­das de UBI”.

El PFD es un caso úni­co, en el que una par­te sig­ni­fi­ca­ti­va de las ren­tas de recur­sos se dis­tri­bu­ye duran­te varias déca­das como un pago incon­di­cio­nal en efec­ti­vo a todos los resi­den­tes. Hacien­do un para­le­lis­mo, ¿podría en nues­tro país apli­car­se un impues­to sobre la ren­ta poten­cial de la tie­rra para dis­tri­buir­lo como una RB?

La pan­de­mia, ¿una opor­tu­ni­dad?

“Todos aque­llos que no son asa­la­ria­dos for­ma­les, aque­llos que no están «en blan­co» entre los 18 y 65 años, deben tener un ingre­so social de emer­gen­cia equi­va­len­te por lo menos al sala­rio míni­mo, vital y móvil vigen­te. Eso daría que cual­quier hogar tipo ten­dría unos 34 mil pesos a los cua­les habría que adi­cio­nar la exten­sión y gene­ra­li­za­ción com­ple­ta de la AUH, que debe­ría­mos incre­men­tar­la a 4 mil pesos por pibe, y esta­ría­mos en 42 mil pesos por hogar”, sos­tie­ne Lozano en diá­lo­go con Canal Abier­to.

“Todo el mun­do ten­dría este piso. Argen­ti­na tie­ne con­di­cio­nes para hacer­lo. Esta­mos hablan­do del 5% del PBI en total, una cifra que le lle­ga a los tobi­llos a la fuga de capi­ta­les que tie­ne la Argen­ti­na”, con­clu­ye el direc­tor del Ban­co de la Nación.

El recien­te­men­te esta­ble­ci­do Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE), imple­men­ta­do como un par­che para la emer­gen­cia por el Eje­cu­ti­vo nacio­nal se pre­sen­ta como una even­tual base para redi­se­ñar las polí­ti­cas socia­les foca­li­za­das por una uni­ver­sa­li­za­ción del dere­cho a un ingre­so ciu­da­dano.

En este sen­ti­do, como sos­te­nía Lozano, no sólo des­de la izquier­da se habla de estas pro­pues­tas (la foto que abre esta nota plan­tea iró­ni­ca­men­te algu­na de las aris­tas y dudas: ¿sólo que­re­mos pan?). Para el capi­tal, que todo se vaya al demo­nio no es nego­cio. Este 12 de mayo, la CEPAL (Comi­sión Eco­nó­mi­ca para Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be), orga­nis­mo regio­nal de la ONU, pro­pu­so avan­zar hacia un ingre­so bási­co para ayu­dar a la pobla­ción más vul­ne­ra­ble a supe­rar los efec­tos del coro­na­vi­rus.

“La pan­de­mia ha hecho visi­bles pro­ble­mas estruc­tu­ra­les del mode­lo eco­nó­mi­co y las caren­cias de los sis­te­mas de pro­tec­ción social y los regí­me­nes de bien­es­tar que hoy nos está resul­tan­do muy caro. Por ello, debe­mos avan­zar hacia la crea­ción de un Esta­do de bien­es­tar con base en un nue­vo pac­to social que con­si­de­re lo fis­cal, lo social y lo pro­duc­ti­vo”, seña­ló Ali­cia Bár­ce­na, secre­ta­ria eje­cu­ti­va de la CEPAL.

El orga­nis­mo pro­po­ne la entre­ga de un Ingre­so Bási­co de Emer­gen­cia (IBE) equi­va­len­te a una línea de pobre­za (cos­to per cápi­ta de adqui­rir una canas­ta bási­ca de ali­men­tos y otras nece­si­da­des pri­ma­rias, unos 143 dóla­res en pro­me­dio) duran­te seis meses a toda la pobla­ción en situa­ción de pobre­za en 2020 (es decir, 215 millo­nes de per­so­nas o el 34,7% de la pobla­ción regio­nal). Esta medi­da, pro­po­nen, debe­ría sen­tar las bases para un ingre­so bási­co ver­da­de­ra­men­te uni­ver­sal, que cobra­rían todos los habi­tan­tes de la región.

En nues­tro país, el pasa­do 1º de Mayo, en el Día Inter­na­cio­nal de las y los Tra­ba­ja­do­res, orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res, movi­mien­tos socia­les, enti­da­des de PyMEs y agru­pa­cio­nes polí­ti­cas lan­za­ron el Mani­fies­to Nacio­nal por la Sobe­ra­nía, el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción, que entre otras pro­pues­tas inclu­ye el ingre­so bási­co uni­ver­sal.

¿Un green new deal?

En un artícu­lo recien­te­men­te publi­ca­do en la revis­ta Anfi­bia, Maris­te­lla Svam­pa y Enri­que Via­le pro­po­nen poner la capa­ci­dad del Esta­do –que hoy se demues­tra úni­co garan­te posi­ble de algu­na sali­da, inclu­so a pesar de la (i)racionalidad de algu­nos gober­nan­tes – , al ser­vi­cio de un “Green New Deal o Gran Pac­to Eco­so­cial y Eco­nó­mi­co para trans­for­mar la eco­no­mía median­te un plan holís­ti­co que sal­ve al pla­ne­ta y, a la vez, per­si­ga una socie­dad más jus­ta e igua­li­ta­ria”. En esta pers­pec­ti­va enu­me­ran cin­co ejes fun­da­men­ta­les del Pac­to a deba­tir: “un Ingre­so Uni­ver­sal Ciu­da­dano, una Refor­ma tri­bu­ta­ria pro­gre­si­va, la sus­pen­sión del pago de la Deu­da Exter­na, un Sis­te­ma nacio­nal de cui­da­dos y una apues­ta seria y radi­cal a la Tran­si­ción socio­eco­ló­gi­ca”.

Las voces de inte­lec­tua­les, polí­ti­cos y refe­ren­tes socia­les se mul­ti­pli­can y resue­nan con una vibra­ción simi­lar. ¿Será que lle­gó la hora de un nue­vo pac­to social? ¿Qué socia­bi­li­dad pre­ci­sa­mos para lle­var ade­lan­te estas refor­mas? ¿Alcan­za con el Esta­do y las actua­les ins­ti­tu­cio­nes que nos tra­je­ron has­ta aquí? Una serie de inte­rro­gan­tes y desafíos para seguir tiran­do del ovi­llo y comen­zar a mili­tar estas trans­for­ma­cio­nes.

“En el mar­co de la pelea de una ren­ta bási­ca de emer­gen­cia tam­bién tie­ne que haber una pelea por pro­ce­sos de demo­cra­ti­za­ción que per­mi­tan la orga­ni­za­ción de comi­tés anti­cri­sis, de con­se­jos de orga­ni­za­ción de la comu­ni­dad que amplíen el reco­no­ci­mien­to a acto­res que están por fue­ra del mar­co de la ins­ti­tu­cio­na­li­dad for­mal tra­di­cio­nal que no reco­no­ce a una mul­ti­pli­ci­dad de acto­res que se han veni­do desa­rro­llan­do en los últi­mos 30 años”, con­clu­ye Lozano.

Este es un pun­to de par­ti­da con­cre­to. Está suce­dien­do, los pasi­llos del poder mues­tran las grie­tas. A patear puer­tas y abrir ven­ta­nas.

Sin el moya­nis­mo, la CGT se reúne para refren­dar el acuer­do con la UIA y per­fi­lar la reno­va­ción de auto­ri­da­des

Una «mesa amplia­da» de la CGT deli­be­ra­rá maña­na en la sede prin­ci­pal de la UOCRA sobre una varia­da agen­da de temas, como el des­em­pleo, la cre­cien­te ola de con­flic­tos sala­ria­les y la reali­dad de las obras socia­les, pero tam­bién ana­li­za­rán la futu­ra inte­gra­ción de la con­duc­ción de la central.13/05/2020 00:06:00

El cón­cla­ve se rea­li­za­rá a par­tir de las 14 en el gre­mio que lide­ra el tam­bién secre­ta­rio de Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les de la CGT e inte­gran­te del Con­se­jo de Admi­nis­tra­ción de la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT), Gerar­do Mar­tí­nez, para ana­li­zar entre poco más de dos dece­nas de diri­gen­tes «el cua­dro socio-labo­ral, la situa­ción de las obras socia­les sin­di­ca­les, el des­em­pleo y la cri­sis por la fal­ta de pago de los sala­rios en el con­tex­to de la emer­gen­cia sani­ta­ria».

La his­tó­ri­ca «mesa chi­ca» de la cen­tral obre­ra dará paso a una «mesa amplia­da», ya que en el edi­fi­cio del gre­mio de la cons­truc­ción de Ave­ni­da Bel­grano al 1.800 de la ciu­dad de Bue­nos Aires par­ti­ci­pa­rán entre 20 y 22 diri­gen­tes de los lla­ma­dos sec­to­res «gor­dos», inde­pen­dien­tes, del barrio­nue­vis­mo y de la CATT (trans­por­te).

No se cur­sa­ron invi­ta­cio­nes a los sec­to­res disi­den­tes más crí­ti­cos al acuer­do con la UIA y la con­duc­ción actual. No está pre­sen­te el moya­nis­mo, que empe­zó a hacer sonar a Pablo Moyano como can­di­da­to a con­du­cir la cen­tral obre­ra, ni la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­dos, ni el res­to de las orga­ni­za­cio­nes que se reúnen en torno al Fren­te Sin­di­cal para el Mode­lo Nacio­nal.

«En la con­vo­ca­to­ria amplia­da del jue­ves no podrá fal­tar la nece­sa­ria ros­ca polí­ti­ca que siem­pre ani­ma el calen­ta­mien­to de los moto­res de una elec­ción. No hay que olvi­dar que en agos­to ven­ce el man­da­to del actual con­se­jo direc­ti­vo de la CGT, y la volun­tad gene­ral es inte­grar a todos aque­llos que estén dis­pues­tos», aña­die­ron las fuen­tes a la agen­cia Telam.

En ese sen­ti­do, los voce­ros gre­mia­les expli­ca­ron que «se impo­ne hallar con­sen­sos» para lle­gar de la mejor mane­ra al Con­gre­so cege­tis­ta de agos­to.

La actual con­duc­ción, que enca­be­zan Héc­tor Daer y Car­los Acu­ña, tie­ne man­da­to has­ta el 22 de agos­to de este año, pero ante la pan­de­mia un decre­to de la car­te­ra labo­ral pos­ter­gó las elec­cio­nes en gre­mios y cen­tra­les obre­ras de for­ma recien­te.

«Exis­te una per­ma­nen­te bús­que­da de con­sen­sos para unir a los más varia­dos sec­to­res sin­di­ca­les en el seno de la futu­ra CGT, y ese aná­li­sis y posi­bi­li­dad a futu­ro se res­tau­ra­rá des­de maña­na», con­fia­ron.

Ade­más de Mar­tí­nez, Daer (sani­dad), Acu­ña (esta­cio­nes de ser­vi­cio) y Andrés Rodrí­guez (UPCN), par­ti­ci­pa­rán el taxis­ta Omar Vivia­ni, los ferro­via­rios Ser­gio Sasia y Omar Matu­rano, el marí­ti­mo Juan Car­los Sch­mid, el colec­ti­ve­ro Rober­to Fer­nán­dez, el luci­fuer­cis­ta Gui­ller­mo Moser y el tex­til Hugo Bení­tez, entre otros.

«Serán entre 20 y 22 diri­gen­tes de todos los sec­to­res del movi­mien­to obre­ro, inclu­yen­do a quie­nes hoy no par­ti­ci­pan en la CGT», con­clu­ye­ron los voce­ros.

Cifras ofi­cia­les: ya se per­die­ron 25 mil empleos en la Ciu­dad por la pan­de­mia

El sub­se­cre­ta­rio de Tra­ba­jo, Indus­tria y Comer­cio por­te­ño, Eze­quiel Jar­vis, pre­ci­só que el empleo cayó un 2% en la Ciu­dad de Bue­nos Aires, como con­se­cuen­cia de la cri­sis gene­ra­da por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, lo que supo­ne una pér­di­da de 25.000 puestos.13/05/2020 16:20:00

«Aún no pode­mos iden­ti­fi­car cuán­tos per­te­ne­cen a tra­ba­ja­do­res asa­la­ria­dos y cuán­tos a autó­no­mos, pero se esti­ma que el empleo cayó un 2%, que en núme­ros serían alre­de­dor de unos 25.000 tra­ba­ja­do­res», dijo el fun­cio­na­rio ante la comi­sión par­la­men­ta­ria de Legis­la­ción del Tra­ba­jo de la Legis­la­tu­ra por­te­ña.

En ese mar­co, Jar­vis des­ta­có que en la ley de emer­gen­cia eco­nó­mi­ca, apro­ba­da la sema­na pasa­da por la Legis­la­tu­ra, «la Ciu­dad plan­teó la nece­si­dad de gene­rar un plan de acción para poder enfren­tar la cri­sis y gene­rar medi­das que pue­dan impul­sar a deter­mi­na­dos sec­to­res» que fue­ron afec­ta­dos por la cua­ren­te­na.

Agre­gó que el Gobierno de la Ciu­dad se fijó como tác­ti­ca prin­ci­pal «man­te­ner y for­ta­le­cer las nego­cia­cio­nes labo­ra­les para evi­tar des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y otras cir­cuns­tan­cias que per­ju­di­quen a los tra­ba­ja­do­res».

Apun­tó que, des­de el comien­zo de las medi­das res­tric­ti­vas, la Sub­se­cre­ta­ría a su car­go lle­va alcan­za­dos unos 2.000 acuer­dos entre empre­sa­rios o cáma­ras patro­na­les y obre­ros o emplea­dos, de mane­ra indi­vi­dual o colec­ti­va, a tra­vés de los sin­di­ca­tos.

Y resal­tó que los enten­di­mien­tos se hacen «arti­cu­lan­do con las auto­ri­da­des y dis­po­si­cio­nes nacio­na­les».

Por otro lado, el fun­cio­na­rio res­pon­dió una con­sul­ta efec­tua­da por la legis­la­do­ra del Fren­te de Todos Lucía Cám­po­ra res­pec­to de las con­di­cio­nes de tra­ba­jo de los emplea­dos de las empre­sas de pla­ta­for­mas de pedi­dos on line en el con­tex­to de la pan­de­mia por el Covid-19.

«Con­for­ma­mos una mesa con las empre­sas y los gre­mios que repre­sen­tan a ese sec­tor de la eco­no­mía y en ese mar­co les veni­mos insis­tien­do que doten a los tra­ba­ja­do­res de todos los ele­men­tos de segu­ri­dad y pro­tec­ción», expli­có Jar­vis.

ATE dice que los esta­ta­les per­die­ron más de un ter­cio de su poder de com­pra y pide la reaper­tu­ra de la pari­ta­ria

El sin­di­ca­to de esta­ta­les ATE recla­mó hoy com­ple­tar la pari­ta­ria 2019 del sec­tor y comen­zar las nego­cia­cio­nes sala­ria­les pen­dien­tes de este año. Esta­ba acor­da­da una mesa de revi­sión en mar­zo que nun­ca se activó.13/05/2020 17:32:00

«Las dos revi­sio­nes pac­ta­das para diciem­bre y mar­zo para recu­pe­rar par­te de lo per­di­do, no se lle­va­ron ade­lan­te», cues­tio­nó el gre­mio lide­ra­do por Hugo «Cacho­rro» Godoy.

Tam­bién remar­có que «la inver­sión públi­ca del Gobierno Nacio­nal es impres­cin­di­ble para recu­pe­rar el teji­do social daña­do por el ante­rior».

Sos­tu­vo que «en esta inver­sión se debe ins­cri­bir la repa­ra­ción del sala­rio de los esta­ta­les».

«La pan­de­mia demues­tra que el Esta­do es la úni­ca garan­tía para resol­ver la cri­sis. En este mar­co, 8 de cada 10 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras esta­ta­les, según núme­ros ofi­cia­les ver­ti­dos por la Secre­ta­ría de Ges­tión y Empleo Públi­ca, están cum­plien­do con sus fun­cio­nes», plan­teó el sin­di­ca­to en un comu­ni­ca­do.

«Duran­te el gobierno Macri, entre 2016 y 2018, se per­dió un 35% del sala­rio de los esta­ta­les, mien­tras que en 2019 la pari­ta­ria fue del 28% fren­te a una infla­ción del 54%. Se retro­ce­dió un 25% más. Por eso des­de ATE afir­ma­mos que los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les ya sufri­mos la reba­ja sala­rial», fina­li­zó el gre­mio.Com­par­tir esta Nota

Sus­pen­sio­nes: deman­da con­tra el acuer­do UIA-CGT por baja sala­rial

Es la pri­me­ra de un tra­ba­ja­dor sobre la cons­ti­tu­cio­na­li­dad del con­ve­nio mar­co que habi­li­tó licen­cia­mien­tos masi­vos con reba­jas sala­ria­les.

Los minis­tros, de Desa­rro­llo pro­duc­ti­vo, Matias Kul­fas, y Tra­ba­jo, Clau­dio Moroni.Imagen: You­Tu­be

Por Mariano Mar­tín [email protected]​ambito.​com.​ar

La Jus­ti­cia comen­zó a revi­sar el acuer­do alcan­za­do entre la Unión Indus­trial Argen­ti­na ( UIA) y la CGT, con el aval explí­ci­to del Gobierno, que habi­li­tó un nue­vo mar­co nor­ma­ti­vo exprés para dis­po­ner sus­pen­sio­nes con un pago míni­mo de 75% del sala­rio neto para tra­ba­ja­do­res exen­tos de con­cu­rrir a sus pues­tos labo­ra­les duran­te la cua­ren­te­na. Se tra­ta de la pri­me­ra deman­da pre­sen­ta­da por un par­ti­cu­lar con­tra el enten­di­mien­to, que inclu­yó la soli­ci­tud de una medi­da cau­te­lar para sus­pen­der sus efec­tos duran­te el aná­li­sis de fon­do y la habi­li­ta­ción de la feria judi­cial por con­si­de­rar que se tra­ta de una cues­tión urgente.00:00/00:00Loading Ad

}La denun­cia fue pre­sen­ta­da por el tra­ba­ja­dor Julio Her­nán Rome­ro con el patro­ci­nio del abo­ga­do Pablo Llo­part median­te una “for­mal acción decla­ra­ti­va de cer­te­za y/​o de incons­ti­tu­cio­na­li­dad” con­tra la reso­lu­ción 397⁄ 2020 que lle­vó las fir­mas de los minis­tros de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, y de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Matías Kul­fas. “Se pro­cu­ra un pro­nun­cia­mien­to con res­pec­to a la vali­dez de dicha nor­ma, la cual oca­sio­na una gra­ve situa­ción de incer­ti­dum­bre y mani­fies­ta des­pro­tec­ción con res­pec­to de los dere­chos y garan­tías ampa­ra­dos por la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y Tra­ta­dos Inter­na­cio­na­les de dere­chos huma­nos en tute­la de las/​os trabajadoras/​es”, seña­la la pre­sen­ta­ción.

El acuer­do entre la UIA y la CGT con la pos­te­rior vali­da­ción del Eje­cu­ti­vo se basó en el artícu­lo 223 bis de la ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, que esti­pu­la el meca­nis­mo para dis­po­ner sus­pen­sio­nes con reba­jas sala­ria­les y que habi­li­ta la per­cep­ción de mon­tos no remu­ne­ra­ti­vos fren­te a una caí­da drás­ti­ca de una acti­vi­dad eco­nó­mi­ca por razo­nes no impu­tables a los empre­sa­rios. Fue el ata­jo que encon­tra­ron los fir­man­tes para salir del cor­set que el pro­pio Gobierno había esta­ble­ci­do con los decre­tos de nece­si­dad y urgen­cia que ini­cia­ron la cua­ren­te­na: el pri­me­ro, que inclu­yó una garan­tía para que los tra­ba­ja­do­res per­ci­bie­ran los sala­rios ínte­gros, sin des­cuen­tos, y otro que prohi­bió por abril y mayo los des­pi­dos y las sus­pen­sio­nes.

Según los denun­cian­tes, ese enten­di­mien­to pue­de vul­ne­rar “la pro­tec­ción inte­gral del sala­rio, la liber­tad sin­di­cal, de tute­la pre­fe­ren­cial efec­ti­va hacia gru­pos vul­ne­ra­dos, y el prin­ci­pio de indem­ni­dad y de tute­la judi­cial efec­ti­va, entre otros dere­chos”. Tam­bién des­ta­can que la nor­ma podría con­tra­riar el sen­ti­do de la reso­lu­ción 1/​2020 de la Comi­sión Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos que “con­mi­nó a los Esta­dos que imple­men­ten medi­das eco­nó­mi­cas polí­ti­cas o de cual­quier índo­le, que no deben acen­tuar las desigual­da­des exis­ten­tes en la socie­dad”.

Más ade­lan­te la deman­da cues­tio­na que la nor­ma­ti­va habi­li­ta “a que el emplea­dor pue­da pre­sen­tar uni­la­te­ral­men­te un lis­ta­do de tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos” ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo “sin la par­ti­ci­pa­ción direc­ta y/​o debi­da con­for­mi­dad expre­sa del tra­ba­ja­dor” y a avan­zar con el trá­mi­te trans­cu­rri­do un pla­zo de tres días sin opo­si­ción de la enti­dad sin­di­cal. De hecho, uno de los acuer­dos que sur­gie­ron al ampa­ro del con­ve­nio mar­co fue el de Comer­cio, que les per­mi­te a las empre­sas de menos de 70 emplea­dos (la mayo­ría) a dis­po­ner sus­pen­sio­nes de mane­ra uni­la­te­ral.

Has­ta aho­ra la prin­ci­pal voz con­tra­ria al acuer­do entre UIA y CGT fue la del camio­ne­ro Hugo Moyano, quien envió una nota al minis­tro Moro­ni para adver­tir­le que no acep­ta­rá un arre­glo de esas carac­te­rís­ti­cas en el trans­por­te de car­gas y pro­nun­ciar­se polí­ti­ca­men­te en con­tra de lo con­ve­ni­do por sus pares de la cen­tral obre­ra.

Tele­tra­ba­jo: Bene­fi­cio obre­ro o ganan­cia del emplea­dor

La actual pan­de­mia decla­ra­da por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud a cau­sa del virus COVID 19, tra­jo a cola­ción un sis­te­ma de tra­ba­jo que ya se venía imple­men­tan­do en dife­ren­tes sec­to­res, pero aho­ra con la cla­ra inten­ción de ampliar su espec­tro a diver­sas ramas de la eco­no­mía. Esta­mos hablan­do del tele­tra­ba­jo – tra­ba­jo a dis­tan­cia – tra­ba­jo remo­to y/​o home offi­ce.

En pri­mer lugar, debe­mos seña­lar que los tér­mi­nos uti­li­za­dos no son sinó­ni­mos, vea­mos pues, en que con­sis­ten las prin­ci­pa­les dife­ren­cias:

Tele­tra­ba­jo, tra­ba­jo remo­to o a dis­tan­cia, es el tra­ba­jo que una per­so­na rea­li­za para una empre­sa deter­mi­na­da, des­de un lugar ale­ja­do de las ofi­ci­nas cen­tra­les o del esta­ble­ci­mien­to de pro­duc­ción, para rea­li­zar­lo habi­tual­men­te des­de su pro­pio domi­ci­lio, por medio de la uti­li­za­ción de las nue­vas tec­no­lo­gías de tele­co­mu­ni­ca­ción. La cla­ve para enten­der este con­cep­to es el “con­trol”. Así, el tele­tra­ba­jo es un pro­ce­so don­de el ope­ra­rio rea­li­za un tra­ba­jo fue­ra de la sede de la empre­sa, bajo el con­trol y tute­la del empre­sa­rio.

El espa­cio don­de se rea­li­za el tele­tra­ba­jo pue­de ser un domi­ci­lio par­ti­cu­lar, otra ofi­ci­na, un cowor­king remo­to o cual­quier lugar que per­mi­ta la cone­xión entre empre­sa­rio y tra­ba­ja­dor. De este modo el emplea­dor cuen­ta con el con­trol total de los pro­ce­sos de pro­duc­ción; estén don­de estén sus tra­ba­ja­do­res. Pese a no estar en la ofi­ci­na, lo que con­si­gue el tele­tra­ba­jo es tras­la­dar todos los pro­ce­sos ruti­na­rios al lugar don­de se encuen­tre el tra­ba­ja­dor, man­te­nien­do así todas sus res­pon­sa­bi­li­da­des y tareas.-

Por su par­te, el Home Offi­ce o tra­ba­jo a domi­ci­lio, es el mode­lo de nego­cio que uti­li­zan la mayo­ría de los free­lan­cers. Un free­lan­ce es una per­so­na que tra­ba­ja por cuen­ta pro­pia para una empre­sa deter­mi­na­da, faci­li­tán­do­le un ser­vi­cio a cam­bio de una com­pen­sa­ción eco­nó­mi­ca. Muchas empre­sas sub­con­tra­tan ser­vi­cios a tra­vés de los free­lan­cers, resul­tan­do tra­ba­ja­do­res de la com­pa­ñía, que brin­dan sus tareas en la mayo­ría de los casos por medio de con­tra­tos, espe­ci­fi­can­do el tiem­po que tra­ba­ja­rán para el emplea­dor y bajo qué con­di­cio­nes.

Ana­li­zan­do este con­cep­to, a su vez nos encon­tra­mos fren­te a otro fla­ge­lo que afec­ta a los tra­ba­ja­do­res como son los casos de frau­de labo­ral, don­de se encu­bre la ver­da­de­ra natu­ra­le­za del víncu­lo bajo la apa­rien­cia de figu­ras aje­nas al dere­cho labo­ral.

En resu­men, el tele­tra­ba­jo, es una for­ma de orga­ni­zar el sis­te­ma labo­ral, basa­do en que el tra­ba­ja­dor desem­pe­ñe su acti­vi­dad sin la nece­si­dad de pre­sen­tar­se físi­ca­men­te en un lugar de tra­ba­jo espe­cí­fi­co. Este tipo de orga­ni­za­ción de tra­ba­jo es posi­ble ya que los méto­dos uti­li­za­dos impli­can el pro­ce­sa­mien­to elec­tró­ni­co de infor­ma­ción y la uti­li­za­ción de un sis­te­ma de tele­co­mu­ni­ca­cio­nes, para poder com­par­tir infor­ma­ción entre el tra­ba­ja­dor y la empre­sa.

Exis­ten tres tipos de tele­tra­ba­jo que son los siguien­tes:

Domi­ci­lio : aquel en don­de el tra­ba­jo es rea­li­za­do des­de la casa o domi­ci­lio del emplea­do.

: aquel en don­de el tra­ba­jo es rea­li­za­do des­de la casa o domi­ci­lio del emplea­do. Móvil : aquel caso de tele­tra­ba­jo en don­de el emplea­do sue­le tra­ba­jar algu­nos días des­de su domi­ci­lio y otros en la ofi­ci­na.

: aquel caso de tele­tra­ba­jo en don­de el emplea­do sue­le tra­ba­jar algu­nos días des­de su domi­ci­lio y otros en la ofi­ci­na. Tele­cen­tro: aquel en don­de la ins­ti­tu­ción o empre­sa des­ti­na una ofi­ci­na para que los emplea­dos desa­rro­llen deter­mi­na­do tipo de acti­vi­da­des, fue­ra de su ofi­ci­na cen­tral.

Lue­go del bre­ve aná­li­sis rea­li­za­do, debe­mos pre­gun­tar ¿es el tele­tra­ba­jo un bene­fi­cio para mejo­rar la cali­dad de vida de los tra­ba­ja­do­res o más bien resul­ta un mode­lo de tra­ba­jo for­ja­do en pos de las ganan­cias del capi­tal? Ade­lan­to la res­pues­ta a favor de la segun­da opción.

El tra­ba­jo a dis­tan­cia no es un tema nue­vo en el ámbi­to labo­ral, sino que hace tiem­po que se venía dis­cu­tien­do, sien­do actual­men­te vis­to con agra­do por par­te de la patro­nal, bajo el pre­tex­to del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

Este mode­lo de tra­ba­jo for­ma par­te del plan de “moder­ni­za­ción” que tenía el ante­rior gobierno de Mau­ri­cio Macri, que con el resul­ta­do de las últi­mas elec­cio­nes creía­mos olvi­da­do, pero lamen­ta­ble­men­te hoy no es así.-

Como todo sis­te­ma nove­do­so, el tra­ba­jo a dis­tan­cia tie­ne sus aman­tes y detrac­to­res, qui­zá entre la pobla­ción joven ‑más liga­das al uso de la tec­no­lo­gía- y cla­ro está, entre los gru­pos empre­sa­rios, pode­mos encon­trar a los prin­ci­pa­les defen­so­res del mode­lo, sin embar­go, la reali­dad indi­ca que el dicho “se tra­ba­ja mejor en casa” es un mito, sien­do las prin­ci­pa­les crí­ti­cas las siguien­tes:

¡) El tra­baj­dor o tra­ba­ja­do­ra pier­de víncu­lo y comu­ni­ca­ción con sus com­pa­ñe­ros, los aís­la social­men­te redu­cien­do la posi­bi­li­dad de orga­ni­za­ción en defen­sa de sus dere­chos.

ii) Alte­ra los perío­dos de des­can­so.

iii) Modi­fi­ca la jor­na­da labo­ral.

iv) Des­es­ta­bi­li­za los hora­rios de los tra­ba­ja­do­res.

v) Afec­ta el pago de las horas extra.

vi) Hay un mayor ago­ta­mien­to del tra­ba­ja­dor ya que el mis­mo no se des­co­nec­ta total­men­te de sus labo­res para des­can­sar. Al no exis­tir un hora­rio labo­ral esta­ble­ci­do se ili­mi­ta la jor­na­da de tra­ba­jo a las 24 horas del día.

vii) Afec­ta las rela­cio­nes per­so­na­les y fami­lia­res de los tra­ba­ja­do­res, al pene­trar el tra­ba­jo den­tro del ámbi­to más ínti­mo como el hogar del obre­ro.

viii) Favo­re­ce la pre­ca­ri­za­ción y la ter­ce­ri­za­ción labo­ral.

ix) Impi­de acce­der a nor­mas de higie­ne y segu­ri­dad en el tra­ba­jo.

x) Afec­ta en sobre­ma­ne­ra a ya que a raíz del mode­lo social que aún nos domi­na, en la prác­ti­ca las muje­res mayor­men­te se encuen­tren liga­das a rea­li­zar acti­vi­da­des domés­ti­cas y de crian­za de los hijos, hecho este que agu­di­za el estrés gene­ra­do por el tele­tra­ba­jo.

La reali­dad indi­ca que el tele­tra­ba­jo impli­ca un “aho­rro” para las empre­sas, para quie­nes siem­pre resul­ta ren­ta­ble tener per­so­nal labo­ran­do des­de su casa. Los aho­rros no solo se dan por­que se deja de desig­nar un espa­cio físi­co para el per­so­nal, sino tam­bién por el aho­rro en los ser­vi­cios bási­cos como agua, luz, gas, inter­net, insu­mos, etc., redu­cien­do de este modo los cos­tos de pro­duc­ción y aumen­tan­do la ren­ta­bi­li­dad de la empre­sa.

Como regla fun­da­men­tal, para imple­men­tar este sis­te­ma el emplea­dor debe­ría otor­gar al obre­ro la tota­li­dad de los medios tec­no­ló­gi­cos, infor­má­ti­cos, digi­ta­les, insu­mos y cos­tos que requie­re la imple­men­ta­ción del tele­tra­ba­jo. En muchas oca­sio­nes esto no suce­de, y son los tra­ba­ja­do­res quie­nes tie­nen que asu­mir esos cos­tos como por ejem­plo cone­xión a inter­net.

No pode­mos sos­la­yar un caso pun­tual como resul­ta el de los docen­tes, don­de solo un cier­to por­cen­ta­je tie­ne acce­so a una compu­tado­ra y cone­xión de inter­net, no brin­dan­do el emplea­dor las herra­mien­tas nece­sa­rias para que reali­cen el tra­ba­jo a dis­tan­cia.

En tal sen­ti­do, no todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras están en con­di­cio­nes de rea­li­zar el tele­tra­ba­jo, por ejem­plo quie­nes viven en una zona rural o semi rural o con defi­cien­te cone­xión a inter­net, quie­nes com­par­ten el uso de una úni­ca compu­tado­ra con el res­to del gru­po fami­liar, como ser hijos en edad esco­lar, o están al cui­da­do de otras per­so­nas, etc.

Chi­le se con­vir­tió en el pri­mer país lati­noa­me­ri­cano en adop­tar el tele­tra­ba­jo de mane­ra legal con la Ley de Tra­ba­jo a dis­tan­cia y Tele­tra­ba­jo, pro­pues­to por el Minis­te­rio de Hacien­da el 10 de mar­zo de 2018 y decre­ta­do ofi­cial­men­te el 26 de mar­zo de 2020, resul­tan­do las prin­ci­pa­les crí­ti­cas un “menor des­can­so y fal­ta de pago de horas extras para los trabajadores/​as”.

Esta fue una ini­cia­ti­va empre­sa­rial que tie­ne por fina­li­dad dotar de una regu­la­ción fle­xi­ble a los tra­ba­ja­do­res para que pue­dan desem­pe­ñar sus labo­res en el domi­ci­lio.

La legis­la­ción per­mi­ti­ría que, si un tra­ba­ja­dor ya tie­ne una rela­ción labo­ral, de carác­ter pre­sen­cial en la empre­sa, pue­da acor­dar con su emplea­dor el cam­bio total o par­cial a la moda­li­dad de tra­ba­jo a dis­tan­cia.

Es sabi­do que las nego­cia­cio­nes entre emplea­dor y tra­ba­ja­dor son asi­mé­tri­cas por natu­ra­le­za y no sig­ni­fi­can otra cosa en la reali­dad que impo­si­cio­nes patro­na­les sobre los emplea­dos. La ley de tele­tra­ba­jo apro­ba­da “ase­gu­ra­ría” 12 horas de des­can­so entre jor­na­da y jor­na­da, lo que sig­ni­fi­ca una pre­ca­ri­za­ción en las con­di­cio­nes labo­ra­les, con jor­na­das que podrían exten­der­se más de lo legal.

En Nues­tro país exis­ten varios pro­yec­tos envia­dos al con­gre­so (no casual­men­te por dipu­tados de la opo­si­ción) para regla­men­tar esta acti­vi­dad.

En el ámbi­to Judi­cial recien­te­men­te la AJB aca­ba de fir­mar un acuer­do pari­ta­rio con la SCBA para regu­lar el tele­tra­ba­jo en el con­tex­to del ais­la­mien­to social, des­ta­can­do que el tele­tra­ba­jo debe ser una opción y no una obli­ga­ción para los tra­ba­ja­do­res.

Con­clu­yen­do, hoy es el momen­to de avan­zar en la bús­que­da de más y mejo­res dere­chos labo­ra­les y no retro­ce­der. En con­se­cuen­cia, si bien el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio y las limi­ta­cio­nes a la cir­cu­la­ción dis­pues­tas por el PEN hicie­ron que las moda­li­da­des habi­tua­les de tra­ba­jo se hayan vis­to modi­fi­ca­das, el tele­tra­ba­jo solo pue­de ser admi­ti­do por los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras como una herra­mien­ta excep­cio­nal para supe­rar la actual cri­sis eco­nó­mi­co-sani­ta­ria, pero nun­ca podrá ser con­va­li­da­do como un méto­do nor­mal, habi­tual y efec­ti­vo de tra­ba­jo, toda vez que el mis­mo no impli­ca un real bene­fi­cio para la cla­se obre­ra sino más bien un incre­men­to de ganan­cia para la patro­nal.-

Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas (AAL) de Mar del Pla­ta.

Cómo fun­cio­na la moda­li­dad vir­tual para el Ser­vi­cio de Con­ci­lia­ción Labo­ral

Se regla­men­ta­ron los pro­ce­di­mien­tos de actua­ción vir­tual para los trá­mi­tes ini­cia­dos pre­via­men­te, que se vie­ron trun­ca­dos por la pan­de­mia, y para todos aque­llos que en el futu­ro se ini­cien.

El Ser­vi­cio de Con­ci­lia­ción Labo­ral Obli­ga­to­ria (SECLO) regla­men­tó con la Dis­po­si­ción 290⁄ 2020 el pro­ce­di­mien­to de actua­ción vir­tual para trá­mi­tes incon­clu­sos y aque­llos que se ini­cien de aquí en ade­lan­te.

En el mar­co de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria, amplia­da median­te DNU 260⁄ 2020 por el pla­zo de un año con moti­vo de la pro­pa­ga­ción del Covid-19 en el terri­to­rio nacio­nal, el Ser­vi­cio de Con­ci­lia­ción Labo­ral Obli­ga­to­ria (SECLO), ins­tan­cia pre­via obli­ga­to­ria a los recla­mos judi­cia­les indi­vi­dua­les y plu­ri­in­di­vi­dua­les en el Fue­ro del Tra­ba­jo, ha esta­ble­ci­do una regla­men­ta­ción de los pro­ce­di­mien­tos de actua­ción vir­tual para los trá­mi­tes ini­cia­dos pre­via­men­te, que se vie­ron trun­ca­dos por la pan­de­mia, y para todos aque­llos que en el futu­ro se ini­cien.

Des­de el 23 de abril pasa­do, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social dic­tó las siguien­tes reso­lu­cio­nes para imple­men­tar el uso de pla­ta­for­mas vir­tua­les y dar res­pues­ta a los recla­mos de tra­ba­ja­do­res y empre­sa­rios que vie­ron afec­ta­da su acti­vi­dad coti­dia­na por la irrup­ción del Covid-19 en nues­tro país.

Reso­lu­ción Nº 344⁄ 2020 : esta­ble­ce cuál será el pro­ce­di­mien­to a apli­car en el uso de pla­ta­for­mas vir­tua­les para la cele­bra­ción de audien­cias y actua­cio­nes admi­nis­tra­ti­vas, el cual se hace exten­si­vo al pro­ce­di­mien­to de la Ley Nº 24.635 y a las audien­cias de rati­fi­ca­ción de acuer­dos espon­tá­neos en los tér­mi­nos del artícu­lo 4° del Decre­to Nº 1.169÷96 sus­ti­tui­do por el Decre­to N° 1.347÷99.

Reso­lu­ción Nº 397⁄ 2020 : regu­la el pro­ce­di­mien­to de actua­ción abre­via­da en los trá­mi­tes ini­cia­dos o que se ini­cien en el mar­co del artícu­lo 223 bis de la Ley Nº 20.744 y resul­ta nece­sa­rio que los tra­ba­ja­do­res inter­vi­nien­tes mani­fies­ten su con­for­mi­dad con dichos acuer­dos ante el Ser­vi­cio de Con­ci­lia­ción Labo­ral Obli­ga­to­ria (S.E.C.L.O.), a efec­tos de su homo­lo­ga­ción.

La dis­po­si­ción 290⁄ 2020 del SECLO deter­mi­nó final­men­te el pro­ce­di­mien­to a seguir para otor­gar ope­ra­ti­vi­dad a la regla­men­ta­ción del MTEySS, esti­pu­lan­do que las audien­cias pen­dien­tes en los pro­ce­di­mien­tos incon­clu­sos y los nue­vos a ini­ciar­se en rela­ción al Pro­ce­di­mien­to de Con­ci­lia­ción Labo­ral Obli­ga­to­ria, así como las audien­cias de rati­fi­ca­ción pen­dien­tes de trá­mi­tes ya ini­cia­dos o a ini­ciar­se, res­pec­to de acuer­dos espon­tá­neos, se cele­bra­rán a tra­vés de pla­ta­for­mas vir­tua­les en uso y auto­ri­za­das por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo y/​o cual­quier medio elec­tró­ni­co que ase­gu­re el cum­pli­mien­to del encuen­tro y garan­ti­cen el dere­cho al debi­do pro­ce­so. A tal fin, las par­tes invo­lu­cra­das debe­rán mani­fes­tar las herra­mien­tas tec­no­ló­gi­cas de que dis­po­nen.

Para ini­ciar el trá­mi­te, debe­rá ingre­sar al Por­tal del Abo­ga­do en el sitio web del SECLO a tra­vés de la opción vir­tual “Obli­ga­to­ria”, debien­do acom­pa­ñar toda la docu­men­tal reque­ri­da.

Una vez fina­li­za­da la incor­po­ra­ción de todos los docu­men­tos, el sis­te­ma pro­ce­de­rá a sor­tear al con­ci­lia­dor inter­vi­nien­te, fijan­do, con­for­me los pla­zos de ley, el día y hora­rio de la audien­cia que se lle­va­rá a cabo median­te la pla­ta­for­ma vir­tual que éste dis­pon­ga, pre­via con­sul­ta a las par­tes sobre su dis­po­ni­bi­li­dad tec­no­ló­gi­ca.

Con res­pec­to a la rati­fi­ca­ción de acuer­dos espon­tá­neos, el trá­mi­te se ini­cia a tra­vés de la opción vir­tual “Espon­tá­nea” del Por­tal del Abo­ga­do del SECLO don­de se debe­rá acom­pa­ñar la docu­men­tal reque­ri­da.

Aque­llos que se cele­bren exclu­si­va­men­te en los tér­mi­nos del artícu­lo 223 BIS LCT, en el mar­co del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, las par­tes debe­rán con­sig­nar en su pre­sen­ta­ción ini­cial una decla­ra­ción jura­da acer­ca de la auten­ti­ci­dad de las fir­mas estam­pa­das en dicho docu­men­to. Los letra­dos de ambas par­tes en su caso tam­bién pres­ta­rán dicha decla­ra­ción sobre la auten­ti­ci­dad de los docu­men­tos acom­pa­ña­dos y fir­mas oló­gra­fas pues­tas en su pre­sen­cia, así como sobre la expre­sión del libre con­sen­ti­mien­to y dis­cer­ni­mien­to de cada par­te a la que patro­ci­nan o repre­sen­tan. Debe­rá adjun­tar­se:

El acuer­do fir­ma­do en for­ma oló­gra­fa por todos los par­ti­ci­pan­tes (trabajador/​es, repre­sen­tan­te sin­di­cal y/​o letra­do patro­ci­nan­te, y la par­te emplea­do­ra). En caso de no poder efec­tuar la fir­ma oló­gra­fa debe­rán arbi­trar­se por la emplea­do­ra los medios con­du­cen­tes a cer­ti­fi­car la auten­ti­ci­dad de la sus­crip­ción del tra­ba­ja­dor del con­ve­nio de un modo fehaciente.Las Actas de Rati­fi­ca­ción de los acuer­dos cele­bra­dos con la inter­ven­ción del letra­do asis­ten­te del/​los trabajador/​es, quien asu­me expre­sa­men­te y con carác­ter de decla­ra­ción jura­men­ta­da, la res­pon­sa­bi­li­dad pro­fe­sio­nal por su fun­ción ad-hoc de cons­ta­ta­ción de la libre emi­sión del con­sen­ti­mien­to del tra­ba­ja­dor y su dis­cer­ni­mien­to sobre el alcan­ce del acto que otor​ga​.La nómi­na de tra­ba­ja­do­res, CUIL, domi­ci­lio real, remu­ne­ra­ción, tareas, anti­güe­dad, correo elec­tró­ni­co de cada tra­ba­ja­dor y núme­ro de telé­fono.

La par­te Emplea­do­ra que requie­ra este trá­mi­te, debe­rá diri­gir­se y remi­tir la docu­men­ta­ción per­ti­nen­te al correo habi­li­ta­do [email protected]​trabajo.​gob.​ar, indi­can­do en el asun­to: “ART. 223 BIS. NOMBRE Y CUIT DE LA EMPRESA”.

Si el o los tra­ba­ja­do­res no con­ta­ran con patro­ci­nio letra­do, debe­rá sus­pen­der­se el trá­mi­te y se le infor­ma­rá al soli­ci­tan­te sobre el Pro­gra­ma Asis­tir, que brin­da asis­ten­cia jurí­di­ca gra­tui­ta y/​o patro­ci­nio jurí­di­co en con­flic­tos indi­vi­dua­les.

Para todos los trá­mi­tes debe­rá infor­mar­se el correo elec­tró­ni­co y el celu­lar per­so­nal de los recla­man­tes, de su letra­do patro­ci­nan­te o de su asis­ten­cia sin­di­cal, los datos com­ple­tos de él o los reque­ri­dos, don­de serán váli­das todas las noti­fi­ca­cio­nes efec­tua­das

Al momen­to de la cele­bra­ción de todas las audien­cias, las par­tes debe­rán tener con­si­go la docu­men­tal nece­sa­ria denun­cia­da, que pre­via­men­te debe adjun­tar­se al sis­te­ma en el ini­cio del trá­mi­te, jun­to con acre­di­ta­ción de iden­ti­dad y per­so­ne­ría en for­ma­to digi­tal.

A los fines de acre­di­tar iden­ti­dad y per­so­ne­ría debe­rán adjun­tar en for­ma­to digi­ta­li­za­do:

Poder vigen­te y/​o acta de desig­na­ción de auto­ri­da­des con el Esta­tu­to; Copia del DNI, fren­te y dor­so, de los soli­ci­tan­tes. Copia de la Cre­den­cial de matrí­cu­la habi­li­tan­te y vigen­te de todos los abo­ga­dos inter­vi­nien­tes. Para el caso de repre­sen­tan­tes gre­mia­les debe­rá, asi­mis­mo, adjun­tar­se Nota de auto­ri­za­ción expe­di­da por el Secre­ta­rio Gene­ral y/​o repre­sen­tan­te legal de la enti­dad gre­mial facul­tán­do­lo para actuar en el mar­co de dicho acuer­do. El correo elec­tró­ni­co y celu­lar de cada par­te, inclu­si­ve de cada tra­ba­ja­dor.

En caso de arri­bar a acuer­dos que impli­quen obli­ga­cio­nes de pago, se debe­rán denun­ciar los ele­men­tos nece­sa­rios para que se hagan efec­ti­vos los pagos por trans­fe­ren­cia ban­ca­ria, o en su defec­to códi­go para el reti­ro de efec­ti­vo por caje­ro.

Todos los acuer­dos y sus rati­fi­ca­cio­nes rea­li­za­das en el mar­co de la Reso­lu­ción 290⁄ 2020 ten­drán la mis­ma vali­dez que los cele­bra­dos en for­ma pre­sen­cial.

(*) Abo­ga­do Espe­cia­lis­ta en Dere­cho del Tra­ba­jo. Pre­si­den­te de APREEA

UTHGRA Tucu­mán denun­cia a empre­sa­rios hote­le­ros y gas­tro­nó­mi­cos por des­pi­dos y deu­das sala­ria­les

Sin­di­cal / Tucu­mán / Gre­mia­les Tucu­ma­nas /​2 per­so­nas /​3 temas13MAY

Des­de UTHGRA Sec­cio­nal Tucu­mán, denun­cia­ron a más de 20 fir­mas de empre­sas hote­le­ras y gas­tro­nó­mi­cos por des­pi­dos y deu­das sala­ria­les de más de dos meses.

En ese sen­ti­do, des­de la enti­dad gre­mial con­du­ci­da a nivel nacio­nal por Luis Barrio­nue­vo y a nivel local por Enri­que Altier, seña­la­ron que uno de los casos más com­pli­ca­dos es el del cén­tri­co Bar «Las Pal­mas», situa­do en la inter­sec­ción de las calles 25 de Mayo y Mar­cos Paz.

«En el Bar Las Pal­mas, pro­pie­dad de Juan Car­los Álva­rez, des­pi­die­ron a 23 tra­ba­ja­do­res, hacien­do caso omi­so al decre­to pre­si­den­cial que prohí­be los des­pi­dos», expre­sa­ron des­de el sin­di­ca­to gas­tro­nó­mi­co en un comu­ni­ca­do de pren­sa. A su vez seña­lan que los empre­sa­rios pre­ten­den pagar indem­ni­za­cio­nes anto­ja­di­zas.

Des­de UTHGRA Tucu­mán, recha­zan los tele­gra­mas de des­pi­do y exi­gen el pago de la doble indem­ni­za­ción. Entre las fir­mas moro­sas seña­la­ron: Hotel Cata­li­nas Park; Hotel San Javier, Trum­man (Admi­nis­tra­do por Héc­tor Viñua­les); Hotel Gar­den Park; Hotel Pre­mier; Hotel Car­los V; Res­to Mira­so­les, (Red Fede­ri­co Lana­ti); Fili­po, Il Pos­tino; Café 25 ( Jay­me Soler); Hotel Colo­nial ( Ánge­la Olid y Race­do Jor­ge); ABC, Bar Cor­cho; El Bode­gón; Bec­ketts; Sand. Cha­cho; La Mila­ne­sa (de Rodri­go Maren­go); Hotel del Jar­dín; Motel Los Pinos; Ama­deus; Bar Hotel Tucu­man Cen­ter; Bar Ame­ri­cano; Totem. Otra fir­ma que cerró incum­pien­do el Decre­to Pre­si­den­cial, des­pi­dien­do al per­so­nal es Bar Momen­tos de Alber­di (del ex leg. Roque Cati­va).

En ple­na pan­de­mia, emplea­dos para­li­zan la obra social Osplad por­que no les pagan los sala­rios

Los emplea­dos de la Obra Social para el Per­so­nal Docen­te (Osplad) agru­pa­dos en el sin­di­ca­to del sec­tor, Sitos­plad, ini­cian hoy un nue­vo paro de 48 horas que irá de las 7 de la maña­na a las 7 del vier­nes pró­xi­mo. Deman­dan el inme­dia­to cobro de los sala­rios adeu­da­dos.

«Una vez más los tra­ba­ja­do­res de la Osplad deben recu­rrir a una huel­ga para exi­gir a la patro­nal plu­ri­sin­di­cal ‑con­for­ma­da por los gre­mios Cte­ra, AMET y Saeo­ep- que abo­ne de for­ma inme­dia­ta los depre­cia­dos sala­rios adeu­da­dos», afir­mó el titu­lar del gre­mio, Ale­jan­dro Bas­sig­na­ni.

Bas­sig­na­ni y los secre­ta­rios adjun­to y de Pren­sa, Hebe Nelli y Car­los Terreu, expli­ca­ron que lue­go del «con­tun­den­te paro nacio­nal de salud» del 7 de mayo últi­mo, que pro­du­jo como res­pues­ta patro­nal «el pago fue­ra de tér­mino de solo el 30 por cien­to de los sala­rios de abril», la Osplad otra vez «está en mora».

«Has­ta aho­ra es lo úni­co que per­ci­bie­ron los tra­ba­ja­do­res. Para la mayo­ría, ese 30 por cien­to repre­sen­ta menos de 10 mil pesos. El Sitos­plad insis­te en la nece­si­dad de abrir un espa­cio tri­par­ti­to con­for­ma­do por el Esta­do, sin­di­ca­tos y patro­na­les para abor­dar y solu­cio­nar una pro­ble­má­ti­ca con múl­ti­ples aris­tas», pun­tua­li­za­ron.

La Osplad emplea a más de 1.400 tra­ba­ja­do­res que atien­den a más de 170 mil fami­lias en todo el país, y atra­vie­san «una emer­gen­cia sala­rial» des­de 2018 por­que per­ci­ben sala­rios por deba­jo de la línea de pobre­za, no per­ci­ben los aumen­tos decre­ta­dos por el gobierno y sufren des­do­bla­mien­to y atra­sos para cobrar, dije­ron.

Los diri­gen­tes tam­bién denun­cia­ron la exis­ten­cia de pari­ta­rias «no repre­sen­ta­ti­vas» y expre­sa­ron que el gre­mio ya deci­dió el «aler­ta» para garan­ti­zar «las con­di­cio­nes de segu­ri­dad, higie­ne y pro­vi­sión de insu­mos ade­cua­dos y los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal al per­so­nal que cum­ple tareas en la emer­gen­cia sani­ta­ria.

Come­do­res pla­ten­ses: pre­sos dona­ron 140 kilos de ver­du­ras

Los reclu­sos cuen­tan con una huer­ta en la Uni­dad Peni­ten­cia­ria 12 de Gori­na. La comi­da fue dona­da a come­do­res comu­ni­ta­rios de La Pla­ta.

Inter­nos de la Uni­dad Peni­ten­cia­ria 12 de Gori­na dona­ron unos 140 kilos de ver­du­ras cose­cha­das en su pro­pia huer­ta y fue­ron des­ti­na­dos a come­do­res de la ciu­dad de La Pla­ta.

Los come­do­res comu­ni­ta­rios bene­fi­cia­dos fue­ron El Cho­güi, Barrio Futu­ro, El Obra­dor y Niño Jesús, todos de la ciu­dad capi­tal pro­vin­cial.

Come­do­res pla­ten­ses: pre­sos dona­ron 140 kilos de ver­du­ras

Según infor­mó Télam, la acti­vi­dad fue rea­li­za­da en el mar­co del área de capa­ci­ta­ción agro­pe­cua­ria. La pro­duc­ción fue lle­va­da a cabo por tres inter­nos. La huer­ta tam­bién se uti­li­za para auto­con­su­mo y para la pro­vi­sión de las Uni­da­des 22 y 25 (Olmos) y 33 (Los Hor­nos).

El res­pon­sa­ble del área Agro­pe­cua­ria, Rodri­go Cam­po­mar, infor­mó que la dona­ción ‑la cual con­sis­tió en 50 kilos de zapa­llo, 60 de acel­ga y 30 de remo­la­cha- lle­gó al come­dor comu­ni­ta­rio “El Cho­güí”, del barrio pla­ten­se de San Car­los.

Cam­po­mar dijo que «cuan­do (los inter­nos) saben que la pro­duc­ción tie­ne un fin soli­da­rio, obser­vo un mayor com­pro­mi­so y un cam­bio en la acti­tud”.

Lour­des Yama­mo­to, del men­cio­na­do come­dor, agra­de­ció la dona­ción y dijo que “real­men­te es una gran ayu­da. El Esta­do nos pro­vee ali­men­tos secos, pero las ver­du­ras son muy úti­les para com­ple­men­tar los pla­tos”.

“Como era tan­ta la can­ti­dad de ver­du­ras que reci­bi­mos, una par­te se con­ge­ló y la otra se des­ti­nó a los come­do­res Barrio Futu­ro, El Obra­dor y Niño Jesús. A su vez, lle­va­mos algu­nas a la comu­ni­dad toba, cer­ca­na al arro­yo El Gato”, dijo.

La pro­pues­ta es impul­sa­da por el Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Dere­chos Huma­nos bonae­ren­se con el obje­ti­vo de con­ju­gar la capa­ci­ta­ción labo­ral con el ser­vi­cio comu­ni­ta­rio.

