Argentina. Gremial de Abogados y Abogada repudia el hostigamiento del Tribunal que juzga causa montada contra Marcos Bazán

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 mayo 2020

foto: Abo­ga­do Eduar­do Soa­res

GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS REPUDIA EL HOSTIGAMIENTO Y REPRESIÓN ORDENADA POR EL TRIBUNAL ORAL 7 DE LOMAS CONTRA LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE MARCOS BAZAN QUE CONCURRIERON A LA PUERTA DE TRIBUNALES.

Argen­ti­na, 13 de mayo de 2020

Nues­tra Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, repu­dia el accio­nar de la Jus­ti­cia de la Pro­vin­cia de Bue­nos refle­ja­da en la arbi­tra­ria, ile­gal e injus­ta pri­va­ción de la liber­tad de nues­tro com­pa­ñe­ro Eduar­do Soa­res, como par­te de la per­se­cu­ción desata­da por orden del TOC 7 de Lomas y orde­na­da en par­ti­cu­lar por el juez Rober­to Con­ti inte­gran­te de ese Tri­bu­nal, con­tra los fami­lia­res y ami­gos de Mar­cos Bazan y dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes que estu­vie­ron pre­sen­tes en la puer­ta de Tri­bu­na­les. Quien arre­me­te a la ya vul­ne­ra­ción de los dere­chos de Bazan, con la per­se­cu­ción, hos­ti­ga­mien­to y encar­ce­la­ción de los defen­so­res, para mues­tra, el accio­nar del exce­len­tí­si­mo juez, que deja ver tras la toga, que no sólo la poli­cía tie­ne la ver­sión de las cau­sas arma­das, que refi­na el fis­cal, que com­pran los jue­ces, sino que es el mis­mo juez quien lan­za con­tra ofer­ta en el mun­do mer­can­ti­li­za­do de la jus­ti­cia man­dan­do la poli­cía para que vaya­mos a ver­lo.

La co defen­sa que se encuen­tra ejer­cien­do en la “cau­sa arma­da” con­tra Mar­cos Bazán quien se encuen­tra acu­sa­do por el femi­ci­dio de Anahí Bení­tez.

Esta arbi­tra­rie­dad se suma a las con­di­cio­nes de reaper­tu­ra del jui­cio con­tra Bazán, que inclu­yó prohi­bi­ción de pre­sen­cia de públi­co; la pre­sen­cia de Bazán en for­ma vir­tual y aper­ci­bi­mien­tos cons­tan­tes en el ejer­ci­cio de la pro­fe­sión.

Pero como con todo eso no les alcan­za, lo con­cre­to es que cul­mi­nó con la deten­ción del Pre­si­den­te de nues­tra Aso­cia­ción Gre­mial aten­to que se pri­vó ile­gal­men­te de la liber­tad y no se abrió cau­sa ni impu­tación algu­na.

Como diría nues­tro com­pa­ñe­ro “el Negro” Soa­res : “ ellos te ponen la can­cha, los juga­do­res, los jue­ces, todo…, noso­tros juga­mos y cuan­do esta­mos por hacer un gol te corren el arco” .

Des­de ya le comu­ni­ca­mos a todos y todas que vamos a seguir pelean­do por la liber­tad de Bazan por­que no vamos a ser cóm­pli­ces de esta jus­ti­cia cla­sis­ta y patriar­cal.

No nos van a doble­gar.

Pedi­mos las adhe­sio­nes que pue­dan alcan­zar­nos.

Ver video de la deten­ción del Dr. Eduar­do Soa­res