Volver a colocar a Palestina en el centro del activismo musulmán estadounidense

Por Ramzy Baroud |Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 mayo 2020

Foto: una par­ti­da­ria de Pales­ti­na pro­tes­ta duran­te el des­fi­le anual Cele­bra­te Israel, el 3 de junio de 2018, en Nue­va York. Andres­Ku­dac­ki | AP

En muchas mez­qui­tas de los EE.UU., Pales­ti­na, Cache­mi­ra,

Afga­nis­tán y otros luga­res de gran y per­pe­tua injus­ti­cia ape­nas se

men­cio­nan. Qui­zás ‑argu­men­ta Ramzy Baroud- por temor a que hacer­lo los

colo­que en el radar del FBI o de las agen­cias loca­les de cum­pli­mien­to.

Hace casi

vein­te años, en una con­fe­ren­cia de musul­ma­nes en Washing­ton DC, escu­ché el dolo­ro­so

argu­men­to de que Pales­ti­na no debe­ría con­ver­tir­se en un tema cen­tral en la

agen­da polí­ti­ca musul­ma­na esta­dou­ni­den­se.

El pun­to,

que sor­pren­dió a muchos, fue enun­cia­do por un joven aca­dé­mi­co pakis­ta­ní

musul­mán esta­dou­ni­den­se, cuyo nom­bre no es impor­tan­te para mi pro­pó­si­to aquí.

Sin embar­go,

lo que encon­tré tran­qui­li­za­dor fue que casi todos en la reunión sacu­die­ron la

cabe­za en desacuer­do. El joven aca­dé­mi­co era cla­ra­men­te un paria inte­lec­tual.

Esta­ba cla­ro que los musul­ma­nes, al menos los asis­ten­tes a esa con­fe­ren­cia

espe­cí­fi­ca, no aban­do­na­rían su defen­sa de la liber­tad del pue­blo pales­tino en

el cor­to pla­zo.

Unos meses

des­pués se pro­du­je­ron los ata­ques del 11 de sep­tiem­bre, desatan­do

una caja de Pan­do­ra de vio­len­cia, racis­mo, orien­ta­lis­mo e isla­mo­fo­bia, cuyo

resul­ta­do con­ti­nua­ría sin­tién­do­se en los años veni­de­ros.

Una par­te

menos dis­cu­ti­da de la gue­rra esta­dou­ni­den­se con­tra el islam y los musul­ma­nes en

los últi­mos vein­te años es el inten­to sis­te­má­ti­co y cen­tra­li­za­do de derrum­bar

la socie­dad musul­ma­na esta­dou­ni­den­se. Por supues­to se pue­de decir lo mis­mo del

sen­ti­mien­to anti­mu­sul­mán que flo­re­ció

en Euro­pa duran­te las gue­rras de Occi­den­te con­tra Afga­nis­tán e Irak y otros

paí­ses musul­ma­nes.

Des­de

enton­ces y has­ta hoy los musul­ma­nes esta­dou­ni­den­ses se vie­ron obli­ga­dos a tomar

deci­sio­nes som­brías para evi­tar la demo­ni­za­ción de los medios y la per­se­cu­ción

del Gobierno. Algu­nos opta­ron por seguir la línea, de hecho para con­ver­tir­se en

defen­so­res de los pode­res colo­nia­les y sal­va­jes que se desata­ron con­tra los

musul­ma­nes en todas par­tes: matar, tor­tu­rar, encar­ce­lar y san­cio­nar sin tener

en cuen­ta el dere­cho inter­na­cio­nal que Occi­den­te había dise­ña­do des­pués de la

Segun­da Gue­rra Mun­dial.

La elec­ción

de Ham­za Yusuf, for­mal­men­te cono­ci­do como Mark Han­son, es y tal vez sigue sien­do

el mejor ejem­plo del lla­ma­do “musul­mán mas­co­ta”, como se hizo

cono­ci­do debi­do a su cola­bo­ra­ción con el régi­men de Geor­ge W. Bush duran­te

las gue­rras geno­ci­das en Irak y Afga­nis­tán.

Su enfo­que

se vol­vió abso­lu­ta­men­te cru­cial para los dise­ños esta­dou­ni­den­ses-occi­den­ta­les

en los paí­ses musul­ma­nes, sien­do la amal­ga­ma ideal entre el “infor­man­te nati­vo”

‑como un musul­mán supues­ta­men­te adoc­tri­na­do y como una per­so­na supues­ta­men­te blan­ca-

y el orien­ta­lis­ta típi­co, el eru­di­to occi­den­tal con­fia­ble en des­ci­frar y disec­cio­nar el

«Orien­te» musul­mán para el Occi­den­te colo­nia­lis­ta.

Según el

perió­di­co The Guar­dian, Yusuf dijo una

vez a los disi­den­tes polí­ti­cos musul­ma­nes: «Si odias a Occi­den­te, emi­gra a

un país musul­mán», mos­tran­do así el mis­mo sen­ti­mien­to racis­ta que los

cho­vi­nis­tas de extre­ma dere­cha a menu­do arro­jan a cual­quie­ra que se atre­va a

cues­tio­nar las polí­ti­cas guber­na­men­ta­les sobre la gue­rra, inmi­gra­ción o

cual­quier otra cosa.

Este mis­mo

sen­ti­mien­to fue repe­ti­do por el pre­si­den­te de los Esta­dos Uni­dos, Donald Trump,

cuan­do tui­teó

en julio pasa­do: «En Esta­dos Uni­dos si odias a nues­tro país eres libre de

irte».

Según el

jui­cio abso­lu­to de Yusuf y Trump, uno solo pue­de ganar­se el dere­cho a ser un

ciu­da­dano total­men­te boni­fi­ca­do si aban­do­na por com­ple­to el dere­cho a mos­trar

cual­quier desacuer­do con las polí­ti­cas de su Gobierno.

En el

ver­gon­zan­te pen­sa­mien­to de Yusuf tam­bién se dedu­ce que un musul­mán nun­ca pue­de

ser ver­da­de­ra­men­te un ciu­da­dano per­ma­nen­te en nin­gún gobierno occi­den­tal, un

sen­ti­mien­to adop­ta­do por los movi­mien­tos neo­fas­cis­tas que actual­men­te están aso­lan­do

Euro­pa.

No debe­ría

sor­pren­der enton­ces que cuan­do el Secre­ta­rio de Esta­do de los Esta­dos Uni­dos y cono­ci­do

anti­mu­sul­mán faná­ti­co, Mike Pom­peo, anun­cia­ra

la for­ma­ción de la Comi­sión de Dere­chos Inalie­na­bles ‑otra pla­ta­for­ma para los

pre­jui­cios polí­ti­cos y reli­gio­sos diri­gi­dos a los enemi­gos de Trump en todo el

mun­do- Yusuf fue­se inme­dia­ta­men­te con­vo­ca­do

para ser miem­bro de esa Comi­sión.

Sin embar­go

el pro­ble­ma es más gran­de que solo orien­ta­lis­ta. Ha que­da­do cla­ro que las

terri­bles con­se­cuen­cias del 11 de sep­tiem­bre, las san­grien­tas gue­rras que

siguie­ron y la trá­gi­ca aun­que pre­de­ci­ble reac­ción vio­len­ta de la mili­tan­cia

anti­oc­ci­den­tal en los EE.UU., Euro­pa y otros luga­res, lamen­ta­ble­men­te han debi­li­ta­do

el dis­cur­so musul­mán domi­nan­te en los paí­ses occi­den­ta­les, espe­cial­men­te en Esta­dos

Uni­dos.

Algu­na vez ‑en

cada vier­nes- cien­tos de ima­nes en las mez­qui­tas esta­dou­ni­den­ses desafia­rían la

soli­da­ri­dad con Pales­ti­na, Cache­mi­ra, Afga­nis­tán, Che­che­nia, etc. Se recau­da­ría

dine­ro para varias orga­ni­za­cio­nes que brin­da­ban ayu­da a las víc­ti­mas de gue­rras

en todo el mun­do musul­mán. De hecho, la uni­dad en torno a Pales­ti­na pare­cía

unir a millo­nes de musul­ma­nes a pesar de sus cul­tu­ras, cla­ses e inclu­so sus

pro­pias inter­pre­ta­cio­nes del islam.

El resul­ta­do

del 11 de sep­tiem­bre, deve­ni­do en la lla­ma­da «gue­rra con­tra el

terror», cam­bió todo eso impo­nien­do un nue­vo para­dig­ma y una cru­da

elec­ción en las comu­ni­da­des musul­ma­nas de todo el país.

El cie­rre

de la Fun­da­ción Tie­rra San­ta, debi­do a su apo­yo a las víc­ti­mas pales­ti­nas y

otras víc­ti­mas de la vio­len­cia israe­lí, fue solo la pun­ta del ice­berg. Se

ago­ta­ron las cuen­tas de muchas orga­ni­za­cio­nes y orga­ni­za­cio­nes bené­fi­cas

musul­ma­nas, mien­tras que cien­tos, si no miles de inte­lec­tua­les musul­ma­nes bien

edu­ca­dos y fran­cos fue­ron dete­ni­dos, depor­ta­dos, des­pe­di­dos de sus tra­ba­jos o

for­za­dos a guar­dar silen­cio por otros medios.

Lamen­ta­ble­men­te

fue el comien­zo de una era nue­va y trá­gi­ca en la que los opor­tu­nis­tas

inte­lec­tua­les musul­ma­nes, imbui­dos de auto­des­pre­cio, rei­na­ban abso­lu­ta­men­te.

Es a tra­vés

de este gru­po con­ci­lia­dor que los gobier­nos occi­den­ta­les logra­ron adap­tar su

pro­pia ver­sión del “buen musul­mán”, para yux­ta­po­ner­lo al musul­mán radi­cal -¡no

lo per­mi­ta dios!- injus­to pero ince­san­te­men­te vis­to como un sim­pa­ti­zan­te terro­ris­ta.

Tuve el

dis­gus­to de cono­cer o apren­der acer­ca de muchos de estos “bue­nos musul­ma­nes” en

los últi­mos vein­te años que están tan intere­sa­dos​en recla­mar los luga­res en

las con­fe­ren­cias fal­sas de “diá­lo­go inter­re­li­gio­so”, cum­plien­do ver­ti­gi­no­sa­men­te

el papel del musul­mán de buen com­por­ta­mien­to siem­pre que se lo exi­gie­ran.

Para esta

extra­ña raza de musul­ma­nes, Pales­ti­na es un obs­tácu­lo y Cache­mi­ra es un pára­mo

olvi­da­do, ya que su misión no es defen­der a los opri­mi­dos. En cam­bio, a menu­do

son usa­dos como inter­me­dia­rios que trans­mi­ten los dic­ta­dos ofi­cia­les de

gobier­nos, esta­dos y con­se­jos muni­ci­pa­les a sus com­pa­ñe­ros musul­ma­nes. En otras

pala­bras, se con­vier­ten en los musul­ma­nes “ofi­cia­les”, cuya agen­da no es la de

su pro­pia comu­ni­dad, ayu­dan­do a movi­li­zar­se, orga­ni­zar­se y abo­gar no por la

soli­da­ri­dad con otros gru­pos mar­gi­na­dos, sino, como en el caso de Yusuf, abra­zan­do

la agen­da del pro­pio Trump.

El pro­ble­ma

con estos char­la­ta­nes espi­ri­tua­les es que ali­men­tan la visión equi­vo­ca­da de que

los musul­ma­nes solo pue­den ser pira­tas o poten­cia­les terro­ris­tas, que los

musul­ma­nes deben ser some­ti­dos o se con­vier­ten en un peli­gro para la socie­dad y

que los musul­ma­nes no pue­den ser par­te de un colec­ti­vo más gran­de de disi­den­tes

polí­ti­cos que abo­gan por la jus­ti­cia y la igual­dad en su pro­pia socie­dad y en

todo el mun­do.

Actual­men­te

en muchas mez­qui­tas de los Esta­dos Uni­dos, Pales­ti­na, Cache­mi­ra, Afga­nis­tán y

otros luga­res de gran y per­pe­tua injus­ti­cia ape­nas se men­cio­nan. Muchos evi­tan

inclu­so la defen­sa polí­ti­ca y la inter­sec­cio­na­li­dad den­tro de sus pro­pias

comu­ni­da­des. Tal vez temen que hacer­lo los colo­que en el radar del FBI o de las

agen­cias loca­les de eje­cu­ción.

Pero, ¿qué

es el islam sin jus­ti­cia?

En un

ver­sícu­lo corá­ni­co (5: 8), Dios dice: “Oh uste­des que han creí­do, per­ma­nez­can

fir­mes para Dios, sean tes­ti­gos en la jus­ti­cia y no dejen que el odio de un

pue­blo les impi­da ser jus­tos. Sean jus­tos, estén más cer­ca de la

jus­ti­cia».

El énfa­sis

en la jus­ti­cia y la cons­truc­ción de comu­ni­da­des y nacio­nes que defien­den lo

correc­to está en el cen­tro de los valo­res islá­mi­cos y ni Mark Han­sen ni nin­gún

otro auto­pro­cla­ma­do musul­mán pue­de cam­biar eso.

En cuan­to a

los gobier­nos que están cons­tan­te­men­te cari­ca­tu­ri­zan­do a los musul­ma­nes y al islam

para que se ajus­ten a sus pro­pias agen­das, tam­po­co se están hacien­do nin­gún

favor, ya que una socie­dad fuer­te se basa en la liber­tad de los indi­vi­duos y

gru­pos para ope­rar den­tro de un mar­co legal y demo­crá­ti­co, con el prin­ci­pal y

pri­mor­dial obje­ti­vo de pro­mo­ver los intere­ses de toda la nación.

La liber­tad

para Pales­ti­na, Cache­mi­ra, Afga­nis­tán, así como los dere­chos de las mino­rías,

la jus­ti­cia social, la igual­dad de géne­ro y racial, van de la mano. Nin­gún

defen­sor sin­ce­ro de la jus­ti­cia, un estu­dio­so que se res­pe­te a sí mis­mo, y ni

que decir que sea ver­da­de­ro musul­mán, esta­ría de acuer­do con la idea de que la

jus­ti­cia pue­da dis­cu­rrir en for­ma ais­la­da, una doc­tri­na moral que ha defi­ni­do

el islam y los musul­ma­nes duran­te 15 siglos.

Ramzy Baroud

es perio­dis­ta y edi­tor de The­Pa­les­ti­ne­Chro­ni­cle. Es autor de cin­co libros. El

ulti­mo The­se Chains Will Be Bro­ken: Pales­ti­nian Sto­ries of Strug­gle and

Defian­ce in Israe­li Pri­sons (Cla­rity Press, Atlan­ta). El doc­tor Baroud es inves­ti­ga­dor

prin­ci­pal no resi­den­te en el Cen­tro para el Islam y Asun­tos Glo­ba­les (CIGA),

Uni­ver­si­dad de Estam­bul Zaim (IZU). Su sitio web es www​.ramzy​ba​roud​.net

tradu­ci­do del inglés para rebe­lión por J. M.

Fuen­tes: Rebe­lión, Midd­le East Eye https://​www​.mint​press​news​.com/​p​l​a​c​i​n​g​-​p​a​l​e​s​t​i​n​e​-​c​e​n​t​e​r​-​o​f​-​m​u​s​l​i​m​-​a​m​e​r​i​c​a​n​-​a​c​t​i​v​i​s​m​/​2​6​7​3​17/