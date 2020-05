Turnos de 12 horas y abolición de las leyes laborales, la receta contra el virus – La otra Andalucía

Dado que, el 11 de abril, el gobierno del esta­do de Rajast­han anun­ció que aumen­ta­ría tem­po­ral­men­te la jor­na­da labo­ral de ocho a 12 horas al día duran­te un perío­do de tres meses, varios otros esta­dos indios han hecho lo mis­mo, a saber, Guja­rat, Pun­jab, Hima­chal Pra­desh, Odis­ha, Har­ya­na, Bihar y Goa. La sema­na labo­ral pasa de las 48 horas actua­les a las 72 horas, excep­to en el esta­do de Goa, don­de, según la pren­sa, la nue­va legis­la­ción inclu­ye un aumen­to en la dura­ción de has­ta 60 horas.

En decla­ra­cio­nes a The Hin­du , Janar­dan Pati, pre­si­den­te del Cen­tro de Sin­di­ca­tos de la India (CITU), con­si­de­ró que se tra­ta de “una ten­den­cia peli­gro­sa” y cali­fi­có el aumen­to de las horas de tra­ba­jo como “incons­ti­tu­cio­nal”.

“En un momen­to en que los tra­ba­ja­do­res se ven fuer­te­men­te afec­ta­dos por el blo­queo [cua­ren­te­na], hacer­los tra­ba­jar otras cua­tro horas al día desafía la lógi­ca”, dijo, y enfa­ti­zó que “la sema­na labo­ral de 72 horas ten­drá un impac­to nega­ti­vo en su salud”.

Por su par­te, el por­tal News­click esta­ble­ce que tan­to el aumen­to de las horas de tra­ba­jo, en algu­nos esta­dos, como la sus­pen­sión de la legis­la­ción labo­ral, en otros, cons­ti­tu­yen un “ata­que a los tra­ba­ja­do­res”, para el “delei­te de los emplea­do­res”.

“Los tra­ba­ja­do­res en la India enfren­tan una cri­sis que pro­me­te hacer retro­ce­der sus vidas un siglo, con­vir­tién­do­los en escla­vos de los tiem­pos moder­nos”, denun­cia el por­tal indio, enfa­ti­zan­do que “este ata­que sal­va­je a los tra­ba­ja­do­res”, a tra­vés de cam­bios en la legis­la­ción que los pro­te­ge, “cuen­ta con el patro­ci­nio y el apo­yo del gobierno cen­tral, diri­gi­do por Naren­dra Modi”, y se imple­men­ta, en la mayo­ría de los casos, en esta­dos gober­na­dos por el Par­ti­do Bha­ra­ti­ya Jana­ta (BJP), el par­ti­do nacio­na­lis­ta hin­dú del Pri­mer Minis­tro.

Uttar Pra­desh y Madh­ya Pra­desh “con­ge­lan” la legis­la­ción labo­ral

Argu­men­tan­do que la “eco­no­mía nece­si­ta más fle­xi­bi­li­dad para lidiar con el gol­pe del con­ro­na­vi­rus”, los gobier­nos de estos esta­dos del nor­te y cen­tro de la India deci­die­ron sus­pen­der la legis­la­ción labo­ral por un perío­do de tres años.

Los casos de Uttar Pra­desh (don­de viven más de 200 millo­nes de per­so­nas) y Madh­ya Padresh (con alre­de­dor de 72 millo­nes de habi­tan­tes) son bas­tan­te simi­la­res, con el obje­ti­vo de dar a las empre­sas, espe­cial­men­te en el sec­tor indus­trial, más liber­tad para des­pe­dir y con­tra­tar, para deter­mi­nar sala­rios y ‘bene­fi­cios’. Los dere­chos a la nego­cia­ción colec­ti­va, la pro­tes­ta y la orga­ni­za­ción sin­di­cal “des­apa­re­cen”.

Los emplea­do­res ya no tie­nen que resol­ver dispu­tas por su cuen­ta, como lo han hecho has­ta aho­ra; Las ins­pec­cio­nes que ase­gu­ran el cum­pli­mien­to de las nor­mas de salud y segu­ri­dad ya no se lle­van a cabo ya que has­ta aho­ra (en el caso de Madh­ya Pra­desh, aho­ra pue­den ser rea­li­za­das por agen­tes con­tra­ta­dos por las pro­pias empre­sas), reve­la el por­tal One India .

Todo esto, en un con­tex­to en el que los tra­ba­ja­do­res y los más pobres son los que más sufren las con­se­cuen­cias de la pan­de­mia y los efec­tos para con­te­ner­la, en los más de 40 días de cua­ren­te­na.

Según las esti­ma­cio­nes más recien­tes del Cen­tro de Moni­to­reo de la Eco­no­mía de la India, la tasa de des­em­pleo ha aumen­ta­do al 27%; Ade­más, cien­tos de miles de tra­ba­ja­do­res no han esta­do reci­bien­do sala­rios a pesar de tra­ba­jar, según News­click .

Las ganan­cias y las desigual­da­des aumen­tan

Sura­jit Mazum­dar, pro­fe­sor de eco­no­mía en la Uni­ver­si­dad Jawahar­lal Neh­ru (Nue­va Del­hi), des­ta­ca que el efec­to inme­dia­to de estas medi­das será aumen­tar las ganan­cias del sec­tor indus­trial y la bre­cha en las desigual­da­des.

En decla­ra­cio­nes a News­click, defen­dió que cam­biar las leyes labo­ra­les para supues­ta­men­te sal­var la eco­no­mía no “hace nin­gún bien”, por­que “no hay deman­da”, ya que las per­so­nas han per­di­do su poder adqui­si­ti­vo. “La úni­ca for­ma de aumen­tar el empleo y recu­pe­rar la eco­no­mía es aumen­tar el gas­to públi­co”, enfa­ti­za.

De hecho, expli­ca, es posi­ble que estas medi­das con­duz­can a una mayor revuel­ta entre los tra­ba­ja­do­res y que la pro­duc­ción, que está des­ti­na­da a aumen­tar, sufri­rá. «Mover la jor­na­da labo­ral a 12 horas sig­ni­fi­ca tra­tar de alcan­zar los mis­mos nive­les de pro­duc­ción con menos tra­ba­ja­do­res; por lo tan­to, la cues­tión del aumen­to del empleo ni siquie­ra sur­ge “, dijo, y sub­ra­yó que” uno está tra­tan­do de cubrir el sol con un tamiz “y que el obje­ti­vo real es” aumen­tar las ganan­cias del emplea­dor “.

Mien­tras tan­to, los sin­di­ca­tos más gran­des del país asiá­ti­co ya han adver­ti­do que no acep­ta­rán estas medi­das y que, si Madh­ya Pra­desh y Uttar Pra­desh no retro­ce­den en la sus­pen­sión de la legis­la­ción labo­ral, con­vo­ca­rán una la huel­ga gene­ral.

Fuen­te: www​.abri​la​bril​.pt