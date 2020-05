Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 de mayo de 2020

Her­ma­nas y Her­ma­nos:En el mar­co de la JORNADA GLOBAL POR LA VIDA, #ElEn­cie­rro­No­Me­Ca­lla y por­que Nues­tra Lucha es por la Vida, recha­za­mos enfá­ti­ca­men­te, que para este gobierno de cuar­ta y apro­ve­chan­do la Pan­de­mia que ha pro­vo­ca­do el COVID-19, sea “la muer­te y la mili­ta­ri­za­ción”, las que se impon­gan como Sis­te­ma de Gobierno.¡NO AL TREN MAYA!El pasa­do 7 de Mayo, habi­tan­tes de las comu­ni­da­des de Oco­sin­go, Palen­que y Sal­to del Agua, en Chia­pas, inter­pu­sie­ron un Ampa­ro en con­tra del Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, el Secre­ta­rio de Salud Fede­ral y FONATUR, toda vez que en medio de la Pan­de­mia, no se han sus­pen­di­do los tra­ba­jos del Tren Maya, vio­len­tan­do con ello, el “Dere­cho a la Salud, a la vida y a la par­ti­ci­pa­ción acti­va en la defen­sa de sus dere­chos”. Sin embar­go, es impor­tan­te seña­lar que la Jue­za Fede­ral, otor­gó la sus­pen­sión pro­vi­sio­nal en con­tra de la cons­truc­ción del Tren Maya. Así mis­mo, el día 14 de Mayo, la Supre­ma Cor­te de Jus­ti­cia de la Nación (SCJN) debe­rá resol­ver la sus­pen­sión defi­ni­ti­va. Esta posi­bi­li­dad se ve leja­na, sobre todo cuan­do sabe­mos que ante una “llu­via de ampa­ros” mis­mos que han tacha­do de “sabo­ta­je legal”, el Fin­que­ro ha dicho: “el Tren Maya va, la gen­te lo quie­re” y repre­sen­ta “jus­ti­cia y pro­gre­so”.Por lo ante­rior, hace­mos nues­tra la ini­cia­ti­va de [email protected] Compañ[email protected] que inte­gran el Colec­ti­vo “Hijos del Maíz” de Tlax­ca­la, para sumar­nos a la Acción Urgen­te Con­tra el Tren Maya, a par­tir del día de hoy 11 de mayo y has­ta el día jue­ves 14 de mayo, fecha en que la Supre­ma Cor­te de Jus­ti­cia de la Nación (SCJN), emi­ti­rá su dictamen.¡NO A LA MILITARIZACIÓN!El día de hoy 11 de mayo de 2020, median­te decre­to publi­ca­do en el Dia­rio Ofi­cial de la Fede­ra­ción, el Gobierno de Cuar­ta dio a cono­cer que “se dis­po­ne de la Fuer­za Arma­da per­ma­nen­te para lle­var a cabo tareas de segu­ri­dad públi­ca de mane­ra extra­or­di­na­ria, regu­la­da, fis­ca­li­za­da, subor­di­na­da y com­ple­men­ta­ria”. Más allá de que esto sig­ni­fi­ca que se ins­ti­tu­cio­na­li­za la mili­ta­ri­za­ción de la segu­ri­dad públi­ca en nues­tro país; para los pue­blos y comu­ni­da­des indí­ge­nas del CNI-CIG, repre­sen­ta no sólo “librar una gue­rra con­tra los cár­te­les del nar­co­trá­fi­co, que impo­nen des­po­jo de mon­tes, aguas, mine­ra­les, made­ras y faci­li­tan la entra­da de mega­pro­yec­tos empre­sa­ria­les y guber­na­men­ta­les”; sino que aho­ra, con las nue­vas tareas ver­sus impu­ni­dad asig­na­das a la Guar­dia Nacio­nal, ten­drán que enfren­tar la corrup­ción, los víncu­los que tie­ne con el cri­men orga­ni­za­do, su com­pli­ci­dad con el robo de com­bus­ti­ble, los actos de repre­sión y des­po­jo de los pue­blos y comu­ni­da­des indí­ge­nas, el uso de la fuer­za públi­ca para impo­ner los mega­pro­yec­tos, el des­pla­za­mien­to for­za­do que pro­vo­can en las comu­ni­da­des según ellos para poner orden, así como los ase­si­na­tos, vio­la­cio­nes y la cri­mi­na­li­za­ción de la pro­tes­ta social. Todo eso y más, es lo que ofer­ta el man­dón al Pue­blo de Méxi­co, al dis­po­ner de la Fuer­za Arma­da, para “tareas de segu­ri­dad públi­ca”.Compañ[email protected]:Con­tra la muer­te que impo­ne el Sis­te­ma Capi­ta­lis­ta, solo tene­mos un camino: luchar por la Vida y por la Huma­ni­dad; y por­que #ElEn­cie­rro­No­Me­Ca­lla, invi­ta­mos a que des­de nues­tros calen­da­rios y geo­gra­fías nos pro­nun­cie­mos enér­gi­ca­men­te para que la reso­lu­ción que emi­ta la SCJN, el pró­xi­mo 14 de mayo, sea la “sus­pen­sión defi­ni­ti­va” de la cons­truc­ción del Tren Maya​.No al Corre­dor Interoceánico,No al PIM.Para ello cita­mos tex­tual­men­te la invi­ta­ción que hacen [email protected] compañ[email protected] del Colec­ti­vo “Hijos del Maíz” y que a la letra dice:¡ACCIÓN URGENTE!Compañ[email protected]: como recor­da­re­mos, en prin­ci­pio la Supre­ma Cor­te de Jus­ti­cia de la Nación (SCJN) de Méxi­co debe­rá pro­nun­ciar­se el pró­xi­mo jue­ves 14 sobre la sus­pen­sión tem­po­ral que las comu­ni­da­des de Palen­que obtu­vie­ron con­tra los tra­ba­jos del «Tren Maya», y es pre­vi­si­ble que la reso­lu­ción pue­da ser desfavorable.Por ello, a ini­cia­ti­va del Colec­ti­vo «Hijos del Maíz», de Tlax­ca­la, se pro­po­ne que ini­cie­mos Acción Urgen­te Con­tra el Tren Maya, a par­tir de hoy, lunes 11 de mayo, des­ti­na­da a pro­mo­ver entre la socie­dad civil el cono­ci­mien­to y la resis­ten­cia con­tra el pro­yec­to, con accio­nes y tareas de:A) Con­cen­trar infor­ma­ción sobre el tema, para su difu­sión.B) Divul­gar los cartel(es) ya exis­ten­tes y/​o dise­ñar nue­vos, que denun­cien el pro­yec­to y sus per­jui­cios.C) Redac­tar y divul­gar pro­nun­cia­mien­tos en ese sen­ti­do.D) Iden­ti­fi­car las ini­cia­ti­vas de cam­pa­ñas de fir­mas de [email protected] [email protected] ya exis­ten­tes para res­pal­dar­las, o echar a andar una.E) Pro­mo­ver satu­ra­ción de tele­fo­na­zos o mails a SCJN, FONATUR, CNDH, etc., pro­nun­cián­do­se con­tra el pro­yec­to, para evi­den­ciar nues­tro recha­zo.F) Invi­tar a redes, colec­ti­vos, con­tac­tos, a sumar­se a las tareas de esta cam­pa­ña.G) En los casos de compañ[email protected] y colec­ti­vos de otros paí­ses, pro­po­ner que se mani­fies­ten como tales, en tan­to:

1.- El «Tren Maya» tie­ne efec­tos nega­ti­vos más allá de las fron­te­ras mexi­ca­nas, tan­to en tér­mi­nos eco­ló­gi­cos como geo­po­lí­ti­cos y huma­nos

2.- La pre­sión inter­na­cio­nal es impor­tan­te para evi­den­ciar el ver­da­de­ro carác­ter del proyecto.¿Cómo vemos?¡Solo nos que­dan 3 días antes del fallo de la SCJN!En medio de la Pan­de­mia que azo­ta al mun­do, súma­te y participa.¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!El Encie­rro No Nos Calla, resis­ti­mos y nosor­ga­ni­za­mos #ElEncierroNoMeCalla#NoTeCallesPrimeroLaVida#HoyLuchamosPorLaVidayPorLaHumanidad#ContraLaPandemiaLuchamosPorLaVida#LosMegaProyectosAcabanConLaVida#LosFeminicidiosAcabanConLaVida

#ElCapitalismoAcabaConLaVida#ElPatriarcadoAcabaConLaVida#SaludLibertadyVidaViva el #CNI­Vi­va el #CIG­Vi­va el #EZLNAten­ta­men­te­Co­or­di­na­ción Metro­po­li­ta­na, Anti­ca­pi­ta­lis­ta y Anti­pa­triar­cal con el CIG

FUENTE: La Voz del Anáhuac