Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 de mayo de 2020

Des­de hace diez años, el

per­so­na­je “Wai­ka”, con su diá­lo­go coti­diano, humo­rís­ti­co y direc­to, se

cues­tio­na situa­cio­nes dia­rias del machis­mo, el patriar­ca­do e injus­ti­cias que

ocu­rren en el mun­do, comen­ta la crea­do­ra de esta his­to­rie­ta femi­nis­ta, María

Cen­teno, en entre­vis­ta para Alba TV.

Wai­ka La res­pon­do­na es una his­to­rie­ta vene­zo­la­na que empe­zó su difu­sión dia­ria en la penúl­ti­ma pági­na del actual semi­na­rio Ciu­dadCCS. Has­ta la fecha, cuen­ta apro­xi­ma­da­men­te con 2500 tiras publi­ca­das.

Wai­ka rom­pe el silen­cio ante las injus­ti­cias

“Cuan­do

me pro­pu­sie­ron un espa­cio para una his­to­rie­ta, pen­sé en algo más cer­cano, y

enton­ces con­se­guí a esta mujer que es “Wai­ka”, la cual tie­ne una hija, como yo,

y una ami­ga, Yara, con quie­nes refle­xio­na sobre temas aún tabúes, éstos son los

este­reo­ti­pos, el dere­cho a la mas­tur­ba­ción feme­ni­na, la sexo-géne­ro diver­si­dad

y la des­pe­na­li­za­ción del abor­to en Vene­zue­la”, seña­la María Cen­teno,

cari­ca­tu­ris­ta y pin­to­ra vene­zo­la­na.

Asi­mis­mo,

ins­pi­ra­da en sus com­pa­ñe­ras de la lucha femi­nis­ta, Cen­teno resal­ta que esta

his­to­rie­ta no sólo abor­da tópi­cos de géne­ro. “Con Wai­ka tam­bién plan­teo la

polí­ti­ca, el racis­mo, el ambien­te, los mie­dos y pre­jui­cios. En fin, las luchas

his­tó­ri­cas y dia­rias que com­par­to en el colec­ti­vo al cual per­te­nez­co, La Ara­ña

Femi­nis­ta”, comen­ta.

La his­to­rie­ta: herra­mien­ta para la trans­for­ma­ción

De

esta pri­me­ra déca­da de Wai­ka, María Cen­teno recuer­da con cari­ño a padres y

madres que una vez le comen­ta­ron cómo sus hijas peque­ñas apren­die­ron a leer a

tra­vés de sus publi­ca­cio­nes. En este sen­ti­do, aco­ta que “la his­to­rie­ta tie­ne la

ven­ta­ja de ser ima­gen y tex­to, y es muy efec­ti­va para las niñas y niños

acos­tum­bra­dos a la ima­gen en estos tiem­pos”.

A

tra­vés de diá­lo­gos, el per­so­na­je Wai­ka refle­xio­na sobre el machis­mo en las

vidas de las muje­res. “Con humor, el uso del diá­lo­go me ha per­mi­ti­do una

cons­truc­ción dia­léc­ti­ca sobre, por ejem­plo, micro­ma­chis­mos, con dos pun­tos de

vis­ta, lo cual per­mi­te una refle­xión, con­cien­cia y solu­ción de un pro­ble­ma. “En

gene­ral, Wai­ka pro­po­ne aca­bar con el patriar­ca­do. El patriar­ca­do tie­ne a su

her­ma­ni­to geme­lo, el capi­ta­lis­mo, y si no ter­mi­na­mos con uno será difí­cil

aca­bar con el otro. Apro­ve­che­mos este momen­to de pan­de­mia, ya que estre­me­ce muchos

cimien­tos que con­si­de­rá­ba­mos nor­ma­les. Y el arte está lla­ma­do a expo­ner esas

nor­ma­li­da­des que hemos inter­na­li­za­do, como el patriar­ca­do, que es el aire

enve­ne­na­do que tene­mos aden­tro, pero no nos damos cuen­ta, y lo res­pi­ra­mos. ,

des­ta­ca Cen­teno.

Este

es el arte de su his­to­rie­ta, y le con­ten­ta saber que ya no mane­ja un dis­cur­so

tan utó­pi­co. “Hace diez años, muy poca gen­te habla­ba de vio­len­cia machis­ta,

orgas­mos y menos de la inte­rrup­ción del emba­ra­zo. Aho­ra me encan­ta ver que la

situa­ción ha cam­bia­do en nues­tro país, y están más gene­ra­li­za­dos estos

men­sa­jes”.

Tam­bién,

la mili­tan­te femi­nis­ta y artis­ta visual, María Cen­teno, preo­cu­pa­da por la

vio­len­cia machis­ta duran­te la cua­ren­te­na, publi­có una ilus­tra­ción titu­la­da

“Pan­de­mia patriar­cal”. “Pan­de­mia sig­ni­fi­ca enfer­me­dad de todo el mun­do.

Enton­ces, refle­xio­né que el patriar­ca­do es una pan­de­mia des­de hace miles de

años. Hice este jue­go de pala­bras e imá­ge­nes don­de el tapa­bo­cas es la mano del

hom­bre vio­len­to que aca­lla a la mujer”, expli­ca.

Para

el dis­fru­te de los usua­rios y las usua­rias, la labor mili­tan­te de la artis­ta

María Cen­teno, en la voz de Wai­ka La res­pon­do­na, será com­par­ti­do des­de este mes

de mayo a tra­vés de las redes socia­les y el por­tal web de Alba TV.

Fuen­te: Albatv​.org