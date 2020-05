Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Des­de la CTA Autó­no­ma denun­cia­ron fuer­te sobre­fac­tu­ra­ción de las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos

Des­de la CTA Autó­no­ma denun­cia­ron que con fac­tu­ra­cio­nes pre­sun­tas con aumen­tos “inau­di­tos”, las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos están “extor­sio­nan­do” a millo­nes de usua­rios en todo el país, a “omi­tien­do nor­mas dic­ta­das por los orga­nis­mos de con­trol para evi­tar abu­sos”.

En las últi­mas sema­nas miles de usua­rios de ser­vi­cios de gas, luz, tele­fo­nía fija o móvil, tele­vi­sión por cable o inter­net denun­cia­ron en redes socia­les la lle­ga­da de fac­tu­ras con mon­tos varias veces supe­rior a los habi­tua­les, sin que ten­gan nin­gu­na rela­ción con un incre­men­to de los con­su­mos.

Fren­te a esta situa­ción, orga­nis­mos de con­trol como el Enar­gas o el ENRE (gas y elec­tri­ci­dad, res­pec­ti­va­men­te), comu­ni­ca­ron a las dis­tri­bui­do­ras que ante la impo­si­bi­li­dad de tomar el con­su­mo real de los medi­do­res por la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, debe­rán fac­tu­rar con el mon­to de menor con­su­mo de los últi­mos tres años, has­ta tan­to se cuen­te con lec­tu­ras efec­ti­vas de con­su­mo. En algún caso, tam­bién se ins­tó a que uti­li­cen herra­mien­tas infor­má­ti­cas para que sean los mis­mos usua­rios los que pue­dan rea­li­zar onli­ne decla­ra­cio­nes jura­das de con­su­mo.

Pese a estas reso­lu­cio­nes, denun­cia­ron des­de CTA‑A, las empre­sas envia­ron fac­tu­ras con gran­des aumen­tos “valién­do­se de dife­ren­tes argu­cias: modi­fi­ca­ción de las fechas de fac­tu­ra­ción en el caso de gran­des pres­ta­ta­rias, cobro de fuer­tes recar­gos en ser­vi­cios que ‑insó­li­ta­men­te- tuvie­ron serias defi­cien­cias (nave­ga­ción de inter­net, tele­fo­nía celu­lar), o impor­tan­tes incre­men­tos en ser­vi­cios adi­cio­na­les que pres­tan las coope­ra­ti­vas de ser­vi­cios públi­cos (sepe­lios, sanea­mien­to, cloa­cas, sis­te­ma Muni­ci­pal de Bom­be­ros Volun­ta­rios, etc.) y que se inclu­yen en la bole­ta men­sual o bimes­tral”.

Por esto, des­de la cen­tral gre­mial exi­gie­ron un “resar­ci­mien­to” para los usua­rios afec­ta­dos con sobre­fac­tu­ra­cio­nes, inclu­yen­do no sólo la devo­lu­ción de lo fac­tu­ra­do de más en caso de que ya se haya abo­na­do sino tam­bién la prohi­bi­ción de sus­pen­sio­nes o cor­tes de ser­vi­cios por fal­ta de pago, en caso de que el usua­rio se haya nega­do a pagar estos mon­tos “ile­gí­ti­ma­men­te fac­tu­ra­dos”. Des­de la CTA‑A acla­ra­ron que si bien las nor­mas dic­ta­das por el Poder Eje­cu­ti­vo prohí­ben los cor­tes a los usua­rios en con­di­cio­nes más vul­ne­ra­bles “no con­tem­pla estas nue­vas situa­cio­nes que “inven­ta­ron” las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos en la Argen­ti­na”, por lo que sería nece­sa­ria una nor­ma­ti­va espe­cí­fi­ca.

En un tex­to fir­ma­do por el secre­ta­rio Gene­ral Pablo Miche­li y por la secre­ta­ria Adjun­ta Dora Mar­tí­nez, plan­tea­ron ade­más la nece­si­dad de crear “una mesa de tra­ba­jo en la que par­ti­ci­pen los usuarios/​as, las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les, las empre­sas, el Esta­do y los espe­cia­lis­tas para recon­fi­gu­rar la pres­ta­ción de los ser­vi­cios públi­cos, cuyas con­ce­sio­na­rias fue­ron par­te de los gran­des gana­do­res de los últi­mos años a cos­ta del bol­si­llo de millo­nes de usuarios/​as y con supues­tas inver­sio­nes que cobra­ron, pero que, en muchos casos, no rea­li­za­ron ade­cua­da­men­te”.

«Con el nivel de pre­ca­ri­za­ción y la pre­sión que tene­mos por los sala­rios, es impo­si­ble que exis­ta la liber­tad de expre­sión»

Car­la Gau­den­si, fla­man­te titu­lar de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa, habló de los pues­tos de tra­ba­jo des­trui­dos duran­te el macris­mo, del avan­ce de la pre­ca­ri­za­ción labo­ral y del impac­to en la liber­tad de expre­sión.

«En los con­flic­tos de pren­sa lo que nos pasa es que los empre­sa­rios de medio son recon­tra cor­po­ra­ti­vos. Por más que ten­gan líneas edi­to­ria­les dis­tin­tas, se jun­tan en la cáma­ra y van a pelear los sala­rios en con­tra de noso­tros», abre la titu­lar de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa, Car­la Gau­den­si, su par­ti­ci­pa­ción en Pro­ta­go­nis­tas*, el pri­mer pod­cast sin­di­cal de la Argen­ti­na.

Gau­den­si, la pri­me­ra mujer en lle­gar al máxi­mo lugar de la con­duc­ción de la Fat­pren, expli­ca que «Hay un tra­ba­jo sis­te­má­ti­co de los due­ños de medios en las redac­cio­nes en don­de si vos haces la indi­vi­dual posi­ble­men­te pue­das tener con­di­cio­nes dife­ren­cia­das a las de tus com­pa­ñe­ros y a noso­tros no preo­cu­pa mucho».

«Eso, con avan­ce de la pre­ca­ri­za­ción y la pre­sión que tene­mos por la cues­tión sala­rial, hace impo­si­ble que pue­da exis­tir la liber­tad de expre­sión. Cómo vas a pro­po­ner­le a tu edi­tor una nota que pue­da ir un poco en con­tra de la línea edi­to­rial del medio si tenés una can­ti­dad de com­pa­ñe­ros por deba­jo de la línea de pobre­za», agre­ga.

Las cifras son con­tun­den­tes: «El 94% de quie­nes hacen free lan­ce están por deba­jo de la línea de pobre­za».

Para Gau­den­si «Hay que bus­car un mar­co regu­la­to­rio para las nue­vas tec­no­lo­gías con la par­ti­ci­pa­ción del Esta­do y del sin­di­ca­to». Es que en los últi­mos años la polí­ti­ca de ajus­te de Cam­bie­mos y la con­ver­gen­cia tec­no­ló­gi­ca des­tru­ye­ron más de 4500 pues­tos de tra­ba­jo.

«Que se cie­rren medios, que se callen voces, que cada vez haya menos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras tra­ba­ja­do­res de pren­sa y que la con­cen­tra­ción se cada vez más gran­de hace que no se esté garan­ti­zan­do el dere­cho de la socie­dad a estar infor­ma­da», seña­la la tam­bién refe­ren­te del Sipre­ba y pide inter­ven­ción efec­ti­va del Esta­do.

“Todas las asam­bleas de ATE defi­nie­ron seguir exi­gien­do por las rein­cor­po­ra­cio­nes”

Rodol­fo Aguiar, adjun­to del sin­di­ca­to, habla sobre la cam­pa­ña nacio­nal por la reins­ta­la­ción labo­ral de los y las esta­ta­les des­pe­di­das duran­te el macris­mo, que ayer la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do lan­zó en una jor­na­da de movi­li­za­ción, con mani­fes­ta­cio­nes res­pe­tan­do las nor­mas de cui­da­do.

La ini­cia­ti­va de la Comi­sión de Rele­va­mien­to y Rein­cor­po­ra­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras esta­ta­les des­pe­di­dos (CORREDMA) de ATE tuvo una impor­tan­te adhe­sión en todas las pro­vin­cias. Rodol­fo Aguiar, secre­ta­rio Gene­ral Adjun­to de ATE Nacio­nal, remar­có que “fue una jor­na­da exi­to­sa, no fue la últi­ma” por­que las accio­nes segui­rán has­ta que recu­pe­ren todos los pues­tos labo­ra­les, expli­có.

“Ha sido nues­tro sin­di­ca­to el que ha plan­tea­do en toda la Argen­ti­na una acción gre­mial que reper­cu­tió en cada una de las Pro­vin­cias y en la pro­pia Capi­tal Fede­ral deman­dan­do la rein­cor­po­ra­ción de todas aque­llas tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res que fue­ron des­pe­di­dos y cesan­tea­dos en el Esta­do Nacio­nal duran­te el gobierno ante­rior de Mau­ri­cio Macri”, indi­có.

Los miles de des­pi­dos «res­pon­dían a un mode­lo neo­li­be­ral con refor­mas labo­ra­les coin­ci­den­tes en toda la región de Lati­noa­mé­ri­ca y el Cari­be”. Por eso, Aguiar remar­có que el pue­blo argen­tino le puso fin a estas polí­ti­cas en las últi­mas elec­cio­nes, y que des­de ATE tie­nen “expec­ta­ti­vas” y res­pal­dan las medi­das adop­ta­das, “pero tam­bién tene­mos deman­das y no vamos a dejar­las de lado”.

Los tres gran­des recla­mos que moto­ri­za­ron la jor­na­da, son en pri­mer lugar, la rein­cor­po­ra­ción de los des­pe­di­dos y des­pe­di­das a modo de repa­ra­ción; en segun­do lugar, el pase a plan­ta per­ma­nen­te, para “dotar de esta­bi­li­dad al empleo públi­co a todas las emplea­das y emplea­dos que que­dan pre­ca­ri­za­dos”. Y por últi­mo la recom­po­si­ción sala­rial lue­go de años de pér­di­da del poder adqui­si­ti­vo fren­te a la infla­ción y los suce­si­vos tari­fa­zos.

“Todas las asam­bleas del país han defi­ni­do vol­ver a pedir audien­cias a los minis­tros para seguir exi­gien­do lo que a esta altu­ra es una de las deu­das pen­dien­tes del nue­vo gobierno y asta un com­pro­mi­so de cam­pa­ña, que es la rein­cor­po­ra­ción de aque­llos tra­ba­ja­do­res que habían sido des­pe­di­dos”.







Des­pi­den a 190 tra­ba­ja­do­res de Gate Gour­met

La empre­sa mul­ti­na­cio­nal de cáte­ring aéreo que tie­ne el mono­po­lio en las aero­lí­neas que reca­lan en nues­tro país, en los aero­puer­tos de Ezei­za y Aero­par­que y que cobra sus ser­vi­cios en dóla­res, a excep­ción de la línea de ban­de­ra nacio­nal, deci­dió des­pe­dir a 190 tra­ba­ja­do­res des­de el 16 de mar­zo al res­cin­dir­les el con­tra­to, des­aten­dien­do el DNU 329 que prohí­be los des­pi­dos. Por Heber Coiti­ño Cebey para ANRed



Esta empre­sa con sede en Zúrich, Sui­za, pro­vee a la mayo­ría de las aero­lí­neas en más de 60 paí­ses y 200 aero­puer­tos, hace poco com­pró a su com­pe­ten­cia Sky Chef y tie­ne el con­trol abso­lu­to del ser­vi­cio de cáte­ring en Ezei­za y Aero­par­que.

Posee 800 tra­ba­ja­do­res efec­ti­vos y 190 en Ezei­za y unos 40 en Aero­par­que con­tra­ta­dos que pres­ta­ban ser­vi­cios actual­men­te, por­que tie­nen unos 400 en total. A ins­tan­cias del Minis­te­rio de Tra­ba­jo y el sin­di­ca­to FTIA (Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Indus­trias de la Ali­men­ta­ción) acor­da­ron abo­nar el 75% de los sala­rios a 800 pero deja­ron mar­gi­na­dos a 230. La actua­ción sin­di­cal de la FTIA, afi­lia­da a la CGT, ter­mi­nó sien­do fun­cio­nal a la empre­sa y el gobierno nacio­nal no inter­vie­ne para hacer valer el DNU 329 publi­ca­do el 31 de mar­zo de 2020 que prohí­be los des­pi­dos por 60 días sin cau­sa jus­ta, comen­ta­ron los tra­ba­ja­do­res.

Las polí­ti­cas imple­men­ta­das des­de los “90 en el país que bus­ca­ban fle­xi­bi­li­zar los dere­chos labo­ra­les para gene­rar más empleo, ter­mi­na­ron pre­ca­ri­zan­do las con­di­cio­nes de tra­ba­jo y aumen­tan­do la desocu­pa­ción; la ter­ce­ri­za­ción y los con­tra­tos fue­ron la for­ma en que las gran­des empre­sas se des­lin­da­ron de sus res­pon­sa­bi­li­da­des y debi­li­ta­ban la esta­bi­li­dad en los tra­ba­jos. Recor­de­mos que una ins­tan­cia impor­tan­te del pro­ce­so fle­xi­bi­li­za­dor, duran­te el gobierno de De la Rúa, se hizo famo­sa con la cono­ci­da Ley Banel­co, pla­ga­da de corrup­ción y de des­ca­ra­das argu­men­ta­cio­nes en pos de bene­fi­cios a las patro­na­les. Nun­ca se dero­ga­ron esas leyes que per­ju­di­ca­ban a la cla­se tra­ba­ja­do­ra, inclu­so una de las luchas obre­ras con­tra ellas ter­mi­nó con el ase­si­na­to de Mariano Ferrei­ra el 20 de octu­bre de 2010, des­nu­dan­do las com­pli­ci­da­des de la diri­gen­cia sin­di­cal ferro­via­ria y de la empre­sa Ferro­ca­rri­les Argen­ti­nos.

El per­so­nal con­tra­ta­do en Gate Gour­met tenía más de dos años en la empre­sa, tra­ba­jan­do algu­nos meses del año, por lo tan­to figu­ran en Anses como emplea­dos y, de esa mane­ra, están impo­si­bi­li­ta­dos de cobrar el IFE, la solu­ción que les pro­po­nen es que renun­cien, dejan­do libe­ra­da a la mul­ti­na­cio­nal de sus obli­ga­cio­nes.

Otra con­tra que tie­nen los tra­ba­ja­do­res para lle­var ade­lan­te sus recla­mos son que el inten­den­te de Ezei­za Ale­jan­dro Gra­na­dos (en licen­cia, pero ocu­pan­do ese car­go su hijo Gas­tón mien­tras su espo­sa Dul­ce pre­si­de el Con­ce­jo deli­be­ran­te) tie­ne rela­cio­nes con los due­ños de la empre­sa e impi­den su difu­sión en el dis­tri­to, y, por otro lado, Matías Eur­ne­kian es el due­ño de Aero­pues­tos 2000, empre­sa que regen­tea el aero­puer­to de Ezei­za y socio pro­pie­ta­rio de Amé­ri­ca TV, blo­quea la difu­sión del con­flic­to en los medios de comu­ni­ca­ción, así lo hizo saber un perio­dis­ta a un tra­ba­ja­dor des­pe­di­do.

Nues­tra fuen­te nos infor­ma que mien­tras res­cin­den los con­tra­tos, apro­ve­chan­do la pan­de­mia, están com­pran­do maqui­na­rias y roda­dos para la empre­sa.

Para visi­bi­li­zar sus recla­mos han arma­do una pági­na de face­book “Con­tra­ta­dos de Gate Gour­met” y des­de ahí ele­van el pedi­do a las auto­ri­da­des nacio­na­les y pro­vin­cia­les para que les den una solu­ción.

Denun­cian a call cen­ter mar­pla­ten­se que reci­be lla­ma­das del 147 por no cum­plir el pro­to­co­lo con­tra el Covi-19

Se tra­ta de la empre­sa GIV que reci­be lla­ma­das del 147, núme­ro del Gobierno por­te­ño que atien­de todos los recla­mos, denun­cias y con­sul­tas de los veci­nos de la Ciudad.12/05/2020 17:28:00

Los emplea­dos de la empre­sa GIV y el Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio de Mar del Pla­ta se mani­fes­ta­ron ayer para recha­zar la moda­li­dad en la que están tra­ba­jan­do. Es que ase­gu­ran que no se cum­plen con las medi­das de segu­ri­dad míni­mas para pro­te­ger­se de posi­bles con­ta­gios de Covid-19.

«No tene­mos con­di­cio­nes de higie­ne, no se res­pe­tan las medi­das sani­ta­rias que las auto­ri­da­des están indi­can­do, no se res­pe­ta nada», expli­có uno de los tra­ba­ja­do­res a los medios loca­les.

En ese sen­ti­do los tra­ba­ja­do­res agre­ga­ron que no los pro­ve­ye­ron de los ele­men­tos nece­sa­rios como desin­fec­tan­tes y bar­bi­jos como tam­po­co les han dado la opor­tu­ni­dad de tra­ba­jar con el dis­tan­cia­mien­to obli­ga­to­rio.

Ade­más la empre­sa no abo­nó las licen­cias obli­ga­to­rias a los emplea­dos que de encuen­tran en la fran­ja de «per­so­na de ries­go» y tam­bién negó las licen­cias a quie­nes esta­ban cubier­tos por la situa­ción excep­cio­nal.

Cabe recor­dar que este Call Cen­ter atien­de los lla­ma­dos de la línea 147 de Mar del Pla­ta como tam­bién de la Ciu­dad de Bue­nos Aires. Es un núme­ro que reci­be todos los recla­mos, denun­cias y con­sul­tas de los veci­nos de la Ciu­dad y mar­pla­ten­ses. Dos ges­tio­nes que com­par­ten signo polí­ti­co.

La empre­sa tam­po­co a paga­do suel­dos del mes de mar­zo y abril lo cual tie­ne a casi 45 tra­ba­ja­do­res en esta­do de asam­blea per­ma­nen­te.

El paro de UTA sigue en Cór­do­ba y no habrá trans­por­te urbano

El gre­mio lo anun­ció a nivel nacio­nal. No se pagó el sala­rio a los cho­fe­res y la medi­da de fuer­za se nacio­na­li­zó en casi todos los dis­tri­tos.

El paro de UTA sigue este miércoles.Martes 12 de mayo de 2020 – 18:56

La Unión Tran­via­rios Auto­mo­tor (UTA) rati­fi­có este mar­tes la con­ti­nui­dad de la huel­ga en todo el país has­ta que los tra­ba­ja­do­res per­ci­ban la tota­li­dad de los sala­rios adeu­da­dos de abril últi­mo, por lo que la pro­tes­ta segui­rá tam­bién en Cór­do­ba.

Las úni­cas excep­cio­nes de acuer­do con lo infor­ma­do por el sin­di­ca­to son San Juan, Sal­ta Capi­tal y cin­co ciu­da­des bonae­ren­ses en las que ya hubo acuer­do.

Lo infor­mó el secre­ta­rio de Pren­sa de la orga­ni­za­ción, Mario Cale­ga­ri.

El sin­di­ca­lis­ta sos­tu­vo que la pro­tes­ta per­sis­ti­rá has­ta el cobro total de los habe­res adeu­da­dos, más allá de que los diri­gen­tes, los refe­ren­tes empre­sa­rios y las auto­ri­da­des de la car­te­ra de Trans­por­te man­ten­drán des­de las 14 de este miér­co­les una tele­con­fe­ren­cia en pro­cu­ra de zan­jar las dife­ren­cias por el cobro de los choferes.PUBLICIDAD

Cali­ga­ri sos­tu­vo que no hubo acuer­do hoy en las nego­cia­cio­nes con las cáma­ras patro­na­les ‑a excep­ción de esas ciu­da­des que ya levan­ta­ron el paro- y rese­ñó que la pro­tes­ta no se rea­li­za en el conur­bano bonae­ren­se ni en la Capi­tal Fede­ral.

El diri­gen­te y el secre­ta­rio gene­ral del gre­mio, Rober­to Fer­nán­dez, recha­za­ron otra vez «la intran­si­gen­cia patro­nal» en «el gra­ve con­tex­to nacio­nal» pro­vo­ca­do por la irrup­ción del coro­na­vi­rus y con­de­na­ron «el injus­to tra­to al per­so­nal».

La con­duc­ción nacio­nal del sin­di­ca­to había rati­fi­ca­do el vier­nes últi­mo el esta­do de «aler­ta» nacio­nal ante «la ausen­cia de avan­ces», que tam­po­co se pro­du­je­ron hoy, e ini­ció ano­che la huel­ga gene­ral en todos los dis­tri­tos pro­vin­cia­les.

«Los cho­fe­res ali­nea­dos en el gre­mio demos­tra­ron su com­pro­mi­so des­de el pri­mer momen­to en la pri­me­ra línea de los ser­vi­cios esen­cia­les, en ple­na pan­de­mia de coro­na­vi­rus, y no mere­cen de for­ma algu­na este tra­to», apun­tó Fer­nán­dez.

El diri­gen­te, quien inte­gra la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT), expli­có que lue­go de más de 20 días de nego­cia­cio­nes y cua­tro audien­cias y, no obs­tan­te las reite­ra­das adver­ten­cias res­pec­to de la inmi­nen­te pro­ble­má­ti­ca sala­rial, «los empre­sa­rios dije­ron no poder pagar».PUBLICIDAD

Para el sin­di­ca­lis­ta, esa pos­tu­ra patro­nal es «ile­gí­ti­ma y ofen­si­va», y «pone en jaque el sus­ten­to de 35 mil cho­fe­res del inte­rior» de la Argen­ti­na, con­clu­yó.

12 de mayo de 2020 · Actua­li­za­do hace 46 min

Jujuy y Sal­ta son las que ponen más tra­bas para su regre­so

Coro­na­vi­rus: más de 300 tra­ba­ja­do­res golon­dri­na están vara­dos en seis pro­vin­cias

Aban­do­na­dos por sus patro­nes, las gober­na­cio­nes demo­ran su aval. Para la Direc­ción Nacio­nal de Acce­so a la Jus­ti­cia, las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les están apli­can­do una doble vara: los via­je­ros de cla­se media o alta son más fácil­men­te habi­li­ta­dos que los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios, ante los que sur­gen innu­me­ra­bles tra­bas.

Por Lau­ra Vales

Toda­vía hay más de 300 tra­ba­ja­do­res golon­dri­na en seis pro­vin­cias del país que espe­ran auto­ri­za­cio­nes para via­jar a sus hoga­res.

Ima­gen: Julián Athos Cag­giano

Aun­que des­de el 1 de mayo se fue­ron habi­li­tan­do los per­mi­sos Vol­ver a Casa, para que las per­so­nas que que­da­ron vara­das por la cua­ren­te­na pue­dan regre­sar a sus pro­vin­cias de resi­den­cia, toda­vía hay más de 300 tra­ba­ja­do­res golon­dri­na en seis pro­vin­cias del país que espe­ran auto­ri­za­cio­nes para via­jar a sus hoga­res. Aban­do­na­dos por sus patro­nes, sin sala­rios ni recur­sos pro­pios para sos­te­ner­se, encuen­tran que las gober­na­cio­nes demo­ran su aval. Para la Direc­ción Nacio­nal de Acce­so a la Jus­ti­cia, las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les están apli­can­do una doble vara: los via­je­ros de cla­se media o alta son más fácil­men­te habi­li­ta­dos que los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios, ante los que sur­gen innu­me­ra­bles tra­bas.

Patri­cio José es uno de los 15 for­mo­se­ños que están vara­dos en el AMBA, espe­ran­do hace más de dos sema­nas el per­mi­so para vol­ver a su hogar. Tra­ba­ja­ba en una obra en cons­truc­ción, en Vicen­te López, aun­que prác­ti­ca­men­te no cono­ce a nadie en Bue­nos Aires. Lle­gó a la ciu­dad el 13 de enero, en bus­ca de un tra­ba­jo y se empleó como chan­ga­rín. Con el con­fi­na­mien­to, el 20 de mar­zo dejó de tra­ba­jar. Vivió algu­nos días den­tro de la obra, total­men­te solo, has­ta que el patrón car­gó sus cosas y lo lle­vó a Lomas de Zamo­ra, a la casa de un pas­tor evan­gé­li­co con el que José esta­ba en con­tac­to y que acce­dió a hacer­le un lugar.

Con la para­li­za­ción de la obra dejó de cobrar. Su últi­ma paga fue por 20 mil pesos, que se le están ter­mi­nan­do, cuen­ta. “Me anoté para el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia, pero salí recha­za­do por­que figu­ro en blan­co”.

José es el refe­ren­te de los 15 for­mo­se­ños vara­dos, que están vivien­do don­de pue­den. Hay un gru­po que logró alqui­lar una pie­za y otro que con­si­guió que­dar­se en un gal­pón de su emplea­dor, en Liniers. Tam­bién una seño­ra que lo ubi­có por telé­fono des­de Lomas de Zamo­ra para pedir­le que la ayu­da­ra a ges­tio­nar, tam­bién, su regre­so a For­mo­sa. “Me lla­man por­que no todos tie­nen la capa­ci­dad de con­tes­tar las pre­gun­tas”, cuen­ta. Dice que no sólo es difí­cil espe­rar sin saber por qué no les per­mi­ten vol­ver, sino que sien­ten una gran difi­cul­tad para pedir comi­da.

El caso es uno de los con­si­de­ra­dos de mayor urgen­cia por la direc­to­ra nacio­nal de Acce­so a la Jus­ti­cia, Gabrie­la Car­pi­ne­ti. Su direc­ción habi­li­tó un telé­fono de asis­ten­cia. El de Caba es 0054 9 11 27062855, y hay otros en el inte­rior ingre­san­do a https://​www​.argen​ti​na​.gob​.ar/​j​u​s​t​i​c​i​a​/​a​f​i​a​n​z​a​r​/​caj

“Des­tra­ba­mos el regre­so de varios gru­pos, pero con mucho esfuer­zo. Nos lle­vó más de una sema­na, a veces diez días, cuan­do se tra­ta de per­so­nas que ya están hace un mes y medio en esta situa­ción y que una vez que lle­guen a sus loca­li­da­des van a pasar por una cua­ren­te­na”, seña­ló la fun­cio­na­ria. “Son per­so­nas a las que les cos­tó mucho hacer visi­ble su situa­ción, por­que la mayo­ría no tie­ne conec­ti­vi­dad, deja­ron de per­ci­bir ingre­sos y no acce­die­ron al IFE (el bono de 10 mil pesos para mono­tri­bu­tis­tas). Las pro­vin­cias en su mayo­ría tie­nen acti­tu­des arbi­tra­rias para que ingre­sen y se hace muy difi­cul­to­so el per­mi­so. Lue­go sigue el pro­ble­ma del trans­por­te, por­que no son per­so­nas que ten­gan su pro­pio vehícu­lo ni medios para pagar­se un micro”. Debi­do a las res­tric­cio­nes en la cir­cu­la­ción del trans­por­te, deben ser con­tra­ta­dos micros o com­bis espe­cial­men­te habi­li­ta­dos para esos gru­pos.

La Direc­ción ayu­dó a vol­ver a sus loca­li­da­des a cose­cha­do­res de acei­tu­nas que habían que­da­do vara­dos en San Juan, a tra­ba­ja­do­res de la ven­di­mia men­do­ci­na que que­da­ron a medio camino en Sal­ta y a flo­ri­cul­to­res, tam­bién oriun­dos de Sal­ta, que habían que­da­do en Flo­ren­cio Vare­la. Pero toda­vía que­dan, según el regis­tro de Acce­so a la Jus­ti­cia, tres­cien­tos sin poder regre­sar, con­tó Car­pi­net­ti.

“Hay dos gober­na­cio­nes con las que es muy difí­cil tra­ba­jar, una es la juje­ña, de Gerar­do Mora­les, y la otra es la admi­nis­tra­ción sal­te­ña, a car­go de Gus­ta­vo Sáenz.

Lo más igno­mi­nio­so es que hay dis­tin­ta vara, por­que cuan­do tie­ne que entrar alguien con recur­sos eco­nó­mi­cos, de afue­ra del país se lo deja ingre­sar, pero cuan­do tie­ne que ingre­sar un migran­te interno, para vol­ver a su casa, a su humil­de ran­cho, no lo están dejan­do. Me cons­ta que cuan­do ha veni­do gen­te del exte­rior la han deja­do entrar a la pro­vin­cia de Sal­ta y a estos tra­ba­ja­do­res, que son migran­tes inter­nos, con lo que había mucho menos ries­go, no”, deta­lló Car­pi­net­ti.

Otro caso crí­ti­co es el que se sigue dan­do con los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na que están tra­tan­do de vol­ver des­de Men­do­za, don­de estu­vie­ron en la ven­di­mia, a varias loca­li­da­des de Sal­ta. Un colec­ti­vo que ayer esta­ba lis­to para salir con 59 per­so­nas y otro gru­po de 116 per­so­nas, que habían sido asig­na­dos a micros de otras dos empre­sas, no pudie­ron hacer­lo por­que les nega­ron las auto­ri­za­cio­nes. Según deta­lla­ron en la direc­ción, par­te de estos tra­ba­ja­do­res están espe­ran­do en las fin­cas y otros deci­die­ron via­jar a la capi­tal bus­can­do res­pues­tas en la ter­mi­nal de ómni­bus. “El sis­te­ma de auto­ri­za­cio­nes de Sal­ta es muy tra­ba­do y la gen­te nos está lla­man­do pidién­do­nos que apu­re­mos una defi­ni­ción por­que están lle­gan­do los días de más frío y las per­so­nas no están en bue­nas con­di­cio­nes”, con­tó uno de los inte­gran­tes de la direc­ción que vie­ne lidian­do con los trá­mi­tes. El con­sul­ta­do expli­có, en este sen­ti­do, que antes de poner­se en mar­cha la empre­sa de trans­por­te tie­ne que con­tac­tar­se con cada uno de los muni­ci­pios de ori­gen de sus pasa­je­ros (algu­nos van a Orán, otros a Güe­mes, otros a Pichanal),y recién des­pués de que se tie­nen todos estos per­mi­sos la pro­vin­cia ana­li­za el caso para dar, a su vez, su habi­li­ta­ción.

Espe­ran vol­ver, ade­más, otros 11 tra­ba­ja­do­res que que­da­ron en el AMBA, don­de esta­ban para el tra­ba­jo en quin­tas y en casas de fami­lia, 16 que esta­ban en La Pam­pa y deben vol­ver a Cha­co, y 27 tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción sal­te­ños que que­da­ron en San­ta Cruz.

¿La úni­ca bue­na? Se gene­ra­ron 5 mil empleos tem­po­ra­rios duran­te la cua­ren­te­na

Las empre­sas de indus­tria y ser­vi­cios deman­da­ron alre­de­dor de 5.000 pues­tos de tra­ba­jo tem­po­ra­rio duran­te la cua­ren­te­na por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, en espe­cial en tareas de repo­si­ción, cho­fe­res, caje­ros y logís­ti­ca, y supe­ra­ron la deman­da esta­cio­nal que este tipo de empleos gene­ra para fin de año y las fies­tas, según datos de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Empre­sas de Tra­ba­jo Tem­po­ra­rio (Faett).12/05/2020 16:08:00

Los pues­tos más bus­ca­dos en el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio fue­ron: per­so­nal para envíos y logís­ti­ca que cre­ció 9,5% en abril res­pec­to de mar­zo; repo­si­to­res, cho­fe­res y caje­ros lo hicie­ron en un 7% en igual perío­do, mien­tras que el sec­tor tec­no­ló­gi­co man­tu­vo un rit­mo de cre­ci­mien­to de la deman­da de 5% en abril fren­te a la deman­da de mar­zo.

En tan­to, los núme­ros de mayo man­tie­nen los nive­les de abril, según el infor­me.

«El mun­do retail con­tra­tó más per­so­nal que en tem­po­ra­da alta, es decir, para las fies­tas y fin de año», expli­ca­ron des­de Faett.

En este sen­ti­do, el pre­si­den­te de la Fede­ra­ción, Ricar­do Wacho­wickz, indi­có que «hubo un cre­ci­mien­to en acti­vi­da­des como ali­men­ta­ción, ener­gía, cade­nas de valor, y una deman­da enor­me de este sec­tor de la eco­no­mía».

«El tra­ba­jo tem­po­ra­rio es la herra­mien­ta fun­da­men­tal para aten­der esa deman­da», resal­tó, al tiem­po que pre­ci­só que, en lo que va des­de el ini­cio de la cua­ren­te­na, el 20 de mar­zo pasa­do, «más de 5.000 pues­tos de tra­ba­jo fue­ron cubier­tos».

La deman­da, expli­có Wacho­wickz, res­pon­de al pedi­do de fir­mas que no tie­nen la infra­es­truc­tu­ra y cubrie­ron esa deman­da median­te el tra­ba­jo tem­po­ral, «una herra­mien­ta vali­da­da por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo», deta­lló.

Los pues­tos más deman­da­dos en esta eta­pa, deta­lló la Faett, fue­ron repo­si­to­res; cho­fe­res (logís­ti­ca para entre­ga a domi­ci­lio); ope­ra­rios de pro­duc­ción, caje­ros, per­so­nal para envíos; ope­ra­rios de car­ga y des­car­ga (con un aumen­to sig­ni­fi­ca­ti­vo en el ecom­mer­ce), pro­fe­sio­na­les de la indus­tria IT; per­so­nal de aseo y de segu­ri­dad.

El tra­ba­ja­dor tem­po­ra­rio está ins­crip­to en la base de datos de empre­sas de empleos de ser­vi­cios que cuen­tan con más de 1.000 ofi­ci­nas en el país, y es una acti­vi­dad regu­la­da por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación.

Las razo­nes por las que una empre­sa pue­de nece­si­tar tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­les pue­den ser: cubrir bajas por enfer­me­dad; cubrir bajas por mater­ni­dad o pater­ni­dad; acu­mu­la­ción pun­tual de tareas; exce­so de tra­ba­jo en perío­dos con­cre­tos y sus­ti­tu­ción de tra­ba­ja­do­res en perío­dos de vaca­cio­nes, entre los más fre­cuen­tes.

«A igual tra­ba­jo, igual remu­ne­ra­ción, igual bene­fi­cio, igual obra social, igual sin­di­ca­to, igual ART, les per­mi­te a las empre­sas tener una for­ma diná­mi­ca de acce­der al per­so­nal», con­clu­yó Wicho­wickz.

La Nir­va les debe 7 meses y los emplea­dos ins­ta­lan una olla popu­lar en los por­to­nes para que no la vacíen

Los tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca de alfa­jo­res La Nir­va, pro­duc­to­ra del reco­no­ci­do «Gran­do­te», advir­tie­ron que los due­ños quie­ren vaciar la empre­sa y des­pe­dir­los, ante lo cual ini­cia­ron hoy una pro­tes­ta en la puer­ta de la com­pa­ñía, en la loca­li­dad bonae­ren­se de Lomas del Mirador.12/05/2020 14:27:00

El con­flic­to se ini­ció el año pasa­do, cuan­do la empre­sa comen­zó a incum­plir con el pago de suel­dos y car­gas socia­les: denun­cian que les adeu­dan sie­te meses de sala­rios.

Los tra­ba­ja­do­res ase­gu­ra­ron que los suel­dos de octu­bre, noviem­bre y diciem­bre de 2019 se paga­ron con che­ques a 60 y 90 días que, para col­mo, no tenían fon­dos.

Ade­más, des­de febre­ro de este año, los tra­ba­ja­do­res deja­ron de pro­du­cir y se para­li­zó la plan­ta, aun­que con­cu­rren a su lugar de tra­ba­jo para hacer asam­bleas.

Cal­cu­lan que les adeu­dan entre 150 mil y 200 mil pesos por tra­ba­ja­dor.

Ante este pano­ra­ma, deci­die­ron ins­ta­lar este mar­tes una olla popu­lar en la puer­ta de la fir­ma, en Dorre­go 874, Lomas del Mira­dor, par­ti­do de La Matan­za.

Pero antes, alre­de­dor de las 22:00 de anoche,habían sido des­alo­ja­dos de esa puer­ta por la poli­cía, según denun­ció la CTA La Matan­za.

«Es lla­ma­ti­vo el accio­nar de la poli­cía, ya que los com­pa­ñe­ros sola­men­te esta­ban en la puer­ta de la fábri­ca velan­do que la patro­nal no vacíe la empre­sa», advir­tió la cen­tral sin­di­cal.

Asi­mis­mo, ase­gu­ró que varios de los tra­ba­ja­do­res han reci­bi­do ame­na­zas por recla­mar su sala­rio.

La Nir­va es una empre­sa dedi­ca­da a la pro­duc­ción de galle­tas, alfa­jo­res y otros ali­men­tos.

En ple­na pan­de­mia, «La Mona» Jimé­nez echó a todo su staff

Se tra­ta de un con­jun­to de 29 emplea­dos entre soni­dis­tas, bole­te­ros, músi­cos y plo­mos. Venían cobran­do nor­mal­men­te su suel­do. La deci­sión fue por la cri­sis del Covid-19, que detu­vo las presentanciones.12/05/2020 13:09:00

La cri­sis por el coro­na­vi­rus gol­peó fuer­te­men­te a la indus­tria del espec­tácu­lo y las con­se­cuen­cias no se hicie­ron espe­rar. Mien­tras que miles de empleos están en ries­go, el can­tan­te cuar­te­te­ro Car­li­tos «La Mona» Jimé­nez, con­fir­mó que tomó la deci­sión de des­vin­cu­lar a todos los miem­bros de su staff.

Se tra­ta de un con­jun­to de 29 emplea­dos entre soni­dis­tas, bole­te­ros, músi­cos y plo­mos, quie­nes venían cobran­do nor­mal­men­te su suel­do a pesar de que las pre­sen­ta­cio­nes del artis­ta están sus­pen­di­das como todos los espec­tácu­los públi­cos des­de el ini­cio de la cua­ren­te­na.

«En nues­tra acti­vi­dad hemos sido los pri­me­ros en parar y sere­mos los últi­mos en arran­car. Indu­da­ble­men­te no hay cuer­po que aguan­te a esa situa­ción», dijo a Cade­na 3 Rubén Bra­vi, abo­ga­do del artis­ta.

El letra­do expli­có que se está enca­mi­nan­do una nego­cia­ción con los emplea­dos de la empre­sa para que ellos sean des­vin­cu­la­dos, pero que cobren todo lo que les corres­pon­de.

«Cada uno de los emplea­dos tie­ne un tiem­po de tra­ba­jo, una anti­güe­dad, un suel­do. Se está bus­can­do una des­vin­cu­la­ción de común acuer­do de las par­tes que, cuan­do todo esto se solu­cio­ne, se podrá o no reto­mar la rela­ción labo­ral», ase­gu­ró.

Ya cerra­ron 4 escue­las pri­va­das y entre 60 y 70% de los cole­gios pri­va­dos bonae­ren­ses no pagó los sala­rios de abril

El titu­lar de la Aso­cia­ción de Cole­gios Pri­va­dos de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (Aiep­ba), Mar­tín Zuri­ta, dijo hoy que el sec­tor atra­vie­sa una cri­sis seve­ra debi­do a que «entre el 60 y el 70 por cien­to de las fami­lias no paga­ron la cuo­ta del mes de abril» y ase­gu­ró que ya cerra­ron cua­tro ins­ti­tu­cio­nes edu­ca­ti­vas duran­te la cua­ren­te­na por el coronavirus.12/05/2020 11:36:00

«El tema de las cuo­tas está muy mal. Tene­mos 2.300 aso­cia­dos en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires y 500 más en todo el país y, según un reve­la­mien­to que hici­mos, entre el 60% y el 70% de las fami­lias no paga­ron la cuo­ta de abril», remar­có Zuri­ta en diá­lo­go con radio La Red.

El titu­lar de Aiep­ba advir­tió que con ese pano­ra­ma «no esta­mos pen­san­do en el medio agui­nal­do por­que no pode­mos pagar los suel­dos de los docen­tes de este mes».

Tras con­fir­mar que «cua­tro ins­ti­tu­cio­nes edu­ca­ti­vas cerra­ron en lo que va del ais­la­mien­to», ase­gu­ró que el sec­tor atra­vie­sa «una cri­sis seve­ra» y dijo que «esta­mos nece­si­tan­do un sal­va­ta­je del Esta­do».

«Ape­la­mos a la res­pon­sa­bi­li­dad de las fami­lias para que sigan pagan­do las cuo­tas, como dijo el minis­tro (Nico­lás) Trot­ta, así como tene­mos soli­da­ri­dad y con­tem­pla­mos todos los casos de las fami­lias que tie­nen pro­ble­mas, que per­die­ron su tra­ba­jo o por la reduc­ción de sus sala­rios por la cri­sis que atra­ve­sa­mos», agre­gó Zuri­ta.

Asi­mis­mo, el titu­lar de Aiep­ba dijo que «la situa­ción es mucho más dra­má­ti­ca para las escue­las que no reci­ben apor­te esta­tal y las que se encuen­tran en pro­vin­cia de Bue­nos Aires».

Res­pec­to de la deci­sión de no cali­fi­car con notas a los alum­nos duran­te el perío­do de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio anun­cia­da ayer por el minis­te­rio de Edu­ca­ción, Zuri­ta dijo que «muchos alum­nos lo malin­ter­pre­ta­ron».

«Para noso­tros la eva­lua­ción es fun­da­men­tal, pero todo el tra­ba­jo que están hacien­do docen­tes y las fami­lias debe tener su corres­pon­dien­te eva­lua­ción y es un indi­ca­dor para la fami­lia, cree­mos que se debe eva­luar», seña­ló.

Al res­pec­to, deta­lló que «no es prin­ci­pal si hay o no cali­fi­ca­ción, se eva­lua­rá dife­ren­te a cuan­do se está en el aula por­que las con­di­cio­nes cam­bia­ron».

«Ya están cir­cu­lan­do videos en las redes socia­les, sobre todo de ado­les­cen­tes del nivel secun­da­rio don­de dicen: ´para qué vamos a entre­gar las tareas o entrar a un class­room si no nos van a cali­fi­car“, y malin­ter­pre­tan que no va a haber eva­lua­ción», expli­có Zuri­ta.

Las auto­par­tis­tas Fadec­ya y Lead Cam pre­ten­den sus­pen­der sin goce de suel­do: «Tie­nen cero inte­rés por sus tra­ba­ja­do­res.»

(Por Ana Flo­res Sorro­che @anisjoplin) Las fábri­cas loca­li­za­das en Chas­co­mús se rehú­san a pagar en tiem­po y for­ma, ni siquie­ra con bru­ta­les reduc­cio­nes de sala­rio, que los tra­ba­ja­do­res pro­po­nen por nece­si­dad. El secre­ta­rio gene­ral de la regio­nal Chas­co­mús del sin­di­ca­to de meta­lúr­gi­cos, Mario Batis­ta, habló en exclu­si­va con Info­Gre­mia­les: «El plan­teo es muy ile­gal y la UOM no pue­de firmarlo.»12/05/2020 00:06:00

Fadec­ya y Lead Cam emplean a unas 100 per­so­nas que des­de que empe­zó la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus pade­cen la incer­ti­dum­bre de no saber cómo, cuán­do y si van a cobrar siquie­ra la quin­ce­na que les corres­pon­de. Aún cuan­do la legis­la­ción vigen­te indi­ca que debe­rían cobrar en tiem­po y for­ma, y espe­rar a que la Unión de Obre­ros Meta­lúr­gi­cos fir­me un acuer­do con la cáma­ra empre­sa­ria que las nuclea, la Aso­cia­ción de Fábri­cas Argen­ti­nas de Com­po­nen­tes (AFAC) de garan­ti­ce las mejo­res con­di­cio­nes sala­ria­les posi­bles y los pues­tos de tra­ba­jo.

A raíz de estas irre­gu­la­ri­da­des, los tra­ba­ja­do­res hicie­ron públi­ca la situa­ción y denun­cia­ron que les paga­ron una suma míni­ma de la pri­me­ra quin­ce­na de abril y que no sabían nada de lo que iba a ocu­rrir con la segun­da, ni con los habe­res corres­pon­dien­tes a mayo.

Mario Batis­ta, secre­ta­rio Gene­ral de la sec­cio­nal de Chas­co­mus de la UOM le expli­có a Info­Gre­mia­les: «Tene­mos un con­flic­to des­de que empe­zó el tema del DNU que no se podía sus­pen­der por fuer­za mayor ni des­pe­dir. Fadec­ya lo que hizo fue un día antes es sus­pen­der por fuer­za mayor extem­po­rá­nea por­que nin­gún tra­ba­ja­dor reci­bió la car­ta docu­men­to en tiem­po y for­ma sino que la reci­bió des­pués de abril. La sus­pen­sión era a par­tir del 1 de abril y has­ta que ter­mi­ne la cua­ren­te­na sin goce de habe­res. Se inti­mó, se recha­za­ron las car­tas docu­men­to, se inti­mó a la empre­sa pagar, no pagó. No depo­si­tó ni la pri­me­ra quin­ce­na de abril ni tam­po­co la segun­da que la ten­dría que haber depo­si­ta­do el cuar­to día hábil.».

Estas fábri­cas están en la Aso­cia­ción de Fábri­cas Argen­ti­nas de Com­po­nen­tes (AFAC) y aguar­dan un enten­di­mien­to espe­cí­fi­co con la UOM para el sec­tor auto­mo­tor, ya que no entran en el acuer­do gene­ral que cerra­do por Anto­nio Caló para los meta­lúr­gi­cos. Pero Fadec­ya está en otra sin­to­nía: «Está ofre­cien­do un 65% de la hora bási­ca sin anti­güe­dad y sin reco­no­cer pre­mios ni adi­cio­na­les», ase­gu­ra Batis­ta.

Tras con­sul­tar­le si la empre­sa ya venía con un mar­co que expli­que esta pos­tu­ra, el meta­lúr­gi­co ase­gu­ró que no tie­ne más pro­ble­mas que otras empre­sas, pero con par­ti­cu­la­ri­da­des que no son nue­vas: «Aquí la prác­ti­ca de Fadec­ya siem­pre es la mis­ma, no paga los apor­tes patro­na­les, debe millo­nes de pesos a la obra social de la UOM».

«Lo que noso­tros deci­mos es que depo­si­ten como ade­lan­to dine­ro a la gen­te pero están nega­dos a hacer­lo, no les intere­sa la gen­te para nada. El vier­nes lle­va­mos ese preacuer­do que más o menos esta­ba acep­ta­do por la gen­te, del 65 por cien­to de la hora bási­ca, pero ellos no quie­ren reco­no­cer ni hechos ni dere­chos. El plan­teo es muy ile­gal y la UOM no pue­de fir­mar­lo.», expli­ca.

Qué pasa si esto sigue así: «La siguien­te ins­tan­cia es que noso­tros vamos a rati­fi­car la denun­cia que está en el expe­dien­te, de la sus­pen­sión ile­gal, y soli­ci­tar al Minis­te­rio de Tra­ba­jo que arbi­tre las medi­das nece­sa­rias.»

«Tie­nen cero inte­rés por sus tra­ba­ja­do­res. En la audien­cia ante­rior yo les decía ‘¿Uste­des no se dan cuen­ta que el día de maña­na van a vol­ver a tra­ba­jar y tie­nen que mirar a sus tra­ba­ja­do­res a la cara?’ Por­que nada les impi­de a ellos depo­si­tar pla­ta a cuen­ta, que depo­si­ten la quin­ce­na en dos, tres veces. La segun­da quin­ce­na de mar­zo la ter­mi­nó pagan­do el día 14 de abril. Si total ellos en algún momen­to van a tener que pagar las quin­ce­nas, en el acuer­do que sea, que depo­si­ten a cuen­ta. Es un tema ali­men­ta­rio», reco­no­ció Batis­ta.

Mien­tras tan­to, la acti­vi­dad meta­lúr­gi­ca en Chas­co­mús va vol­vien­do a fun­cio­nar. Ya se habi­li­tó a tra­ba­jar a la tra­di­cio­nal meta­lúr­gi­ca EMEPA SA que repa­ra vago­nes de tre­nes y se habi­li­tó a ESAB – Conar­co Alam­bres y Sol­da­du­ras SA con los pro­to­co­los de segu­ri­dad con­tro­la­dos por los dele­ga­dos.

Con pro­to­co­los y tras­la­dos espe­cia­les, Sma­ta con­fir­mó que vuel­ve la acti­vi­dad auto­mo­triz

El secre­ta­rio gene­ral del sin­di­ca­to de mecá­ni­cos SMATA, Ricar­do Pig­na­ne­lli, admi­tió que será «ries­go­sa» la vuel­ta a la acti­vi­dad en la indus­tria auto­mo­triz en medio de la pan­de­mia, pero con­fir­mó que la sema­na pró­xi­ma se reanu­da­rá la pro­duc­ción en las ter­mi­na­les bajo estric­tos pro­to­co­los sanitarios.12/05/2020 00:04:00

El diri­gen­te gre­mial reco­no­ció que la sali­da de la cua­ren­te­na en medio de la emer­gen­cia sani­ta­ria será «ries­go­sa en Capi­tal y pro­vin­cia de Bue­nos Aires, por­que son 16 millo­nes de per­so­nas entre los dos dis­tri­tos».

Duran­te la cua­ren­te­na, el gre­mio acor­dó con los empre­sa­rios del sec­tor auto­par­tis­ta y de las ter­mi­na­les un esque­ma de sus­pen­sio­nes tem­po­ra­rias con el pago del 70% del sala­rio para los sus­pen­di­dos.

Pig­na­ne­lli expli­có que el retorno a la acti­vi­dad será «pau­la­tino, pero la sema­na que vie­ne vol­ve­ría­mos a tra­ba­jar», en decla­ra­cio­nes a Radio Riva­da­via

«Vamos a poner micros para tras­la­dar a los tra­ba­ja­do­res. Ade­más se les toma­rá la tem­pe­ra­tu­ra y se res­pe­ta­rá la dis­tan­cia social y el uso de bar­bi­jos», expli­có el sin­di­ca­lis­ta res­pec­to de las medi­das sani­ta­rias que se imple­men­ta­rán.

Pig­na­ne­lli dijo que se hicie­ron «pro­to­co­los para cui­dar a los tra­ba­ja­do­res, y si alguien lle­ga a tener tem­pe­ra­tu­ra, se le hace el tes­teo y va a la casa».

El secre­ta­rio gene­ral de SMATA agre­gó que si alguien da posi­ti­vo de Covid-19 «se envia­rá a los 40 ó 50 que estén cer­ca» a sus domi­ci­lios para poner­se en cua­ren­te­na, al comen­tar algu­nas de las medi­das que con­for­man el pro­to­co­lo para el sec­tor.

Expli­có que el reini­cio de la acti­vi­dad será «con un solo turno, que has­ta podría ser divi­di­do en dos».

«Pri­me­ro tene­mos que poner en mar­cha la indus­tria, ver qué fun­cio­na y que se pue­da man­te­ner la pro­duc­ción, des­pués apa­re­ce­rán los pla­nes para el mer­ca­do», dijo el sin­di­ca­lis­ta.

Es ofi­cial: el Gobierno tam­bién ayu­da­rá a pagar suel­dos de mayo en el sec­tor pri­va­do

El Gobierno anun­ció que auxi­lia­rá en el pago de los sala­rios de mayo y des­de hoy esta­rán inclui­dos en el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) docen­tes, trans­por­tis­tas y el per­so­nal de sana­to­rios, entre otros, por lo que a par­tir de aho­ra los emplea­dos de estos sec­to­res reci­bi­rán el Sala­rio Complementario12/​05/​2020 09:10:00

Con el obje­ti­vo de ayu­dar a más empre­sas per­ju­di­ca­das por la pan­de­mia, el Gobierno anun­ció que des­de hoy esta­rán inclui­dos en el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) docen­tes, trans­por­tis­tas y el per­so­nal de sana­to­rios, entre otros, por lo que a par­tir de aho­ra los emplea­dos de estos sec­to­res reci­bi­rán el Sala­rio Com­ple­men­ta­rio por par­te del Esta­do.

La medi­da se anun­ció a tra­vés de la Deci­sión Admi­nis­tra­ti­va 747⁄ 2020 publi­ca­da este mar­tes en el Bole­tín Ofi­cial. En el docu­men­to, fir­ma­do por el jefe de Gabi­ne­te, San­tia­go Cafie­ro, las auto­ri­da­des nacio­na­les expli­ca­ron que esta amplia­ción de los rubros bene­fi­cia­dos sur­gió a par­tir de la reco­men­da­ción del Comi­té de Eva­lua­ción y Moni­to­reo del men­cio­na­do plan.

Este gru­po, inte­gra­do por los titu­la­res de los Minis­te­rios de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Matías Kul­fas; de Eco­no­mía, Mar­tín Guz­mán; de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social, Clau­dio Moro­ni, y de la AFIP, Mer­ce­des Mar­có del Pont, con­si­de­ró opor­tuno exten­der el pro­gra­ma.

De esta mane­ra, se anun­ció que las empre­sas de salud serán des­ti­na­ta­rias de la Asig­na­ción Com­pen­sa­to­ria al Sala­rio, a tra­vés de la cual el Esta­do se hace car­go del 50% del suel­do neto del tra­ba­ja­dor ‑no pudien­do ser menos que un sala­rio míni­mo, vital y móvil ($16.875) ni supe­rar dos sala­rios míni­mos, vita­les y móvi­les ($33.750)- o al total del sala­rio neto corres­pon­dien­te a ese mes.

Esta mis­ma ayu­da reci­bi­rán las ins­ti­tu­cio­nes edu­ca­ti­vas de ges­tión pri­va­da que cum­plan con los requi­si­tos nece­sa­rios para ingre­sar al pro­gra­ma, aun­que hacien­do una dis­tin­ción entre aque­llas que reci­ben sub­si­dios y las que no, y siem­pre que pue­dan «ase­gu­rar el pago de la dife­ren­cia sala­rial para que todos/​as los trabajadores/​as per­ci­ban el 100% de su remu­ne­ra­ción».

Mis­ma situa­ción ocu­rri­rá con algu­nas de las acti­vi­da­des del trans­por­te, como como char­ters; ser­vi­cios para ámbi­to por­tua­rio o aero­por­tua­rio; envíos de mer­ca­de­rías a gra­nel y los camio­nes cis­ter­na, entre otros.

Por últi­mo, se infor­mó que el Sis­te­ma Inte­gra­do Pre­vi­sio­nal Argen­tino esta­rá inclui­do en lo que res­pec­ta tan­to al Sala­rio Com­ple­men­ta­rio como a la pos­ter­ga­ción y reduc­ción del pago de las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les corres­pon­dien­tes a mayo.

En los con­si­de­ran­dos, el Gobierno recor­dó que la nor­ma­ti­va actual esta­ble­ce que «el Jefe de Gabi­ne­te de Minis­tros deci­di­rá res­pec­to de la pro­ce­den­cia y alcan­ce de los pedi­dos que se reali­cen para aco­ger­se a los bene­fi­cios con­tem­pla­dos» en el pro­gra­ma de ayu­da esta­tal.

Asi­mis­mo, se seña­ló que este tipo de deci­sio­nes se toma­rá siem­pre con «pre­vio dic­ta­men fun­da­men­ta­do con base en cri­te­rios téc­ni­cos del Comi­té de Eva­lua­ción y Moni­to­reo».

Ade­más, la Reso­lu­ción expli­có que «como con­se­cuen­cia del nivel de afec­ta­ción de la eco­no­mía, deri­va­da de la exten­sión del Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio con­for­me los infor­me téc­ni­cos ana­li­za­dos», el orga­nis­mo «pro­pu­so la exten­sión de bene­fi­cios del Pro­gra­ma ATP res­pec­to de los sala­rios y con­tri­bu­cio­nes que se deven­guen duran­te el mes de mayo».

HISTORIAS

“Enfer­me­ría es el cora­zón de cual­quier hos­pi­tal”

El Día Inter­na­cio­nal de la Enfer­me­ra, en este esce­na­rio tan par­ti­cu­lar, encuen­tra a la pro­fe­sión en la pri­me­ra línea de la pelea. Ellas cui­dan, curan y edu­can. “En la enfer­me­ría dejás todo por tus pacien­tes y es algo que no siem­pre se valo­ra”, dice Mabel Villa­gran, del Hos­pi­tal Posa­das. Sus his­to­rias, des­de aden­tro.

Redac­ción Canal Abier­to | Hoy, 12 de mayo, se con­me­mo­ra el Día Inter­na­cio­nal de la Enfer­me­ra, en honor a Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le, enfer­me­ra, escri­to­ra y esta­dís­ti­ca bri­tá­ni­ca, con­si­de­ra­da pre­cur­so­ra de la enfer­me­ría pro­fe­sio­nal moder­na y crea­do­ra del pri­mer mode­lo con­cep­tual de enfer­me­ría.

Hoy en el mun­do, hay más de 20 millo­nes de enfer­me­ras, cada una con su his­to­ria par­ti­cu­lar. “Esta­mos las 24 horas con el pacien­te. Quien está allí, a la pri­me­ra la luz de la vida y cuan­do nos des­pe­di­mos de este mun­do, es enfer­me­ría, seña­la Mabel Villa­gran, enfer­me­ra del Hos­pi­tal Posa­das .

Lue­go de cua­tro años de cons­tan­tes gol­pes a la salud públi­ca, y con des­pi­dos masi­vos en este cen­tro de salud, una tan­da impor­tan­te de enfer­me­ros y enfer­me­ras des­pe­di­das por el macris­mo fue­ron rein­cor­po­ra­das, y en este con­tex­to mun­dial par­ti­cu­lar, inte­gran la pri­me­ra línea de bata­lla con­tra la pan­de­mia del COVID-19.

“Hace un mes y medio que vol­ví a tra­ba­jar, pero como no pre­sen­ta­ron los pape­les en tiem­po y for­ma, toda­vía no cobré. Estoy un poco enoja­da con la ins­ti­tu­ción, pero con lo que hago no por­que lo mío es voca­ción ple­na. Estu­dié e hice una carre­ra téc­ni­ca y de repen­te me encon­tré den­tro de la salud, en otras espe­cia­li­da­des, pero lo mío es lo asis­ten­cial”, cuen­ta Mabel.

Si bien en el Posa­das hay muchos enfer­me­ros y agen­tes sani­ta­rios con licen­cias por per­te­ne­cer a gru­pos de ries­go, la cua­ren­te­na hizo que el pico de la pan­de­mia no pegue dema­sia­do fuer­te en el sis­te­ma de salud públi­ca. “Esta­mos pre­pa­ra­dos”, dice la enfer­me­ra.

Dis­tin­ta es la situa­ción de los hos­pi­ta­les muni­ci­pa­les. “Yo entré a tra­ba­jar en uno hace poco y ahí sí se ve una des­or­ga­ni­za­ción y una fal­ta de mate­ria­les impor­tan­te. Ade­más, se sub­es­ti­ma mucho el tra­ba­jo y el rol del enfer­me­ro”, resal­ta Mabel.

Si algo posi­ti­vo ha traí­do esta situa­ción, es apren­der a mirar la impor­tan­cia de la salud públi­ca, y en este esce­na­rio, valo­rar a quie­nes cum­plen el rol de cui­dar. “Enfer­me­ría es el cora­zón de cual­quier cen­tro de salud, es el cora­zón del hos­pi­tal. Si lo pen­sa­mos como un ser humano, vos podés tener muer­te cere­bral, pero si tu cora­zón sigue latien­do estás vivo. Por ese moti­vo debe­mos ser cui­da­dos y reco­no­ci­dos”, dice Mabel.

Y agre­ga: “Enfer­me­ría deja todo por sus pacien­tes y es algo que no se valo­ra. De hecho, nues­tros cole­gas de Capi­tal Fede­ral no son reco­no­ci­dos como pro­fe­sio­na­les y eso da mucha bron­ca por­que los que esta­mos en este momen­to al fren­te de esta pan­de­mia, más allá de lo médi­cos, somos los y las enfer­me­ras”.

Este año, el Con­se­jo Inter­na­cio­nal de Enfer­me­ras (CIE) cree que es vital mos­trar al mun­do quié­nes son las enfer­me­ras y lo que hacen, espe­cial­men­te en el Año Inter­na­cio­nal de la Enfer­me­ra. El CIE quie­re que la voz de la enfer­me­ría se escu­che en todo el mun­do para dar a cono­cer esta gran pro­fe­sión y cómo con­tri­bu­ye al bien­es­tar del mun­do.

“Las enfer­me­ras cui­dan, curan, edu­can, lide­ran, defien­den y son fun­da­men­ta­les para pres­tar cui­da­dos segu­ros, acce­si­bles y ase­qui­bles. En este infor­me del Día Inter­na­cio­nal de la Enfer­me­ra, recu­rri­mos a la voz autén­ti­ca de enfer­me­ras de todos los luga­res para ofre­cer al mun­do una visión de esta pro­fe­sión mara­vi­llo­sa, inno­va­do­ra y vital”, mani­fes­tó el CIE en un comu­ni­ca­do espe­cial.

Mar­cha atrás con los des­pi­dos en Valot

Rein­cor­po­ra­ron a los 70 tra­ba­ja­do­res de la empre­sa Valot que habían sido des­pe­di­dos bajo el argu­men­to de no haber res­pe­ta­do el dis­tan­cia­mien­to social por el COVID-19 duran­te una asam­blea en la que recla­ma­ban el pago de sala­rios y horas extras adeu­da­das.

Tras una reunión en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Valot asu­mió el com­pro­mi­so de abo­nar el pró­xi­mo vier­nes todo lo adeu­da­do

PARO DE TRABAJADORES DE PROSEGUR

Por Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de Vigi­lan­cia Pri­va­da

130 emplea­dos del área téc­ni­ca de la empre­sa Pro­se­gur se hicie­ron escu­char para­li­zan­do la acti­vi­dad.

La pro­tes­ta ocu­rrió en el día de ayer emplea­dos del área de per­so­nal téc­ni­co de la empre­sa Pro­se­gur (man­te­ni­mien­to y colo­ca­ción de alar­mas) rea­li­zan un paro y una pro­tes­ta. Con una con­cen­tra­ción en la base del barrio por­te­ño de Boe­do, ubi­ca­da en Agre­lo al 3600, recla­man des­cuen­tos de habe­res arbi­tra­rios y adeu­da­dos, mejo­res con­di­cio­nes labo­ra­les y ele­men­tos de pre­ven­ción sani­ta­rios para poder efec­tuar sus tareas en medio de la pan­de­mia por Coro­na­vi­rus.

Son 130 ope­ra­rios que visi­tan has­ta 10 domi­ci­lios por día. Feli­ci­ta­cio­nes a los dele­ga­dos Miguel Sil­va y Podes­tá que die­ron res­pues­ta a los afi­lia­dos y arre­gla­ron el con­flic­to.