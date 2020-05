Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 11 mayo 2020

Sali­mos a las calles por una cua­ren­te­na sin ham­bre

SU RIQUEZA ES NUESTRA POBREZA

El miér­co­les 13 de mayo, las orga­ni­za­cio­nes socia­les aba­jo fir­man­tes con­cen­tra­re­mos a las 10hs en el Obe­lis­co y en el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, para deman­dar accio­nes con­cre­tas por la situa­ción de extre­ma pobre­za que se sufre en los barrios popu­la­res de todo el país.

Lue­go, a las 12hs nos tras­la­da­re­mos al Minis­te­rio de Tra­ba­jo para recla­mar el ingre­so masi­vo para nues­tros com­pa­ñerxs al Pro­gra­ma de Tra­ba­jo Auto­ges­tio­na­do (PTA) ade­más de plan­tear que ni los des­pi­dos, ni la reduc­ción de sala­rios son una opción. Por últi­mo, ire­mos a las 13hs a las puer­tas de la JP Mor­gan, por­que sus rique­zas son nues­tra pobre­za.

Duran­te los más de 50 días de ais­la­mien­to social, la situa­ción eco­nó­mi­ca ha empeo­ra­do en tér­mi­nos gene­ra­les, pero en nues­tros barrios impac­ta de una for­ma mucho más dolo­ro­sa.

La últi­ma sema­na el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social lla­mó a lici­ta­ción para com­prar ali­men­tos para dis­tri­buir en los come­do­res popu­la­res pero solo alcan­zo a cubrir el 30% de la deman­da. Esto suce­de mien­tras un gru­po de empre­sa­rios que mono­po­li­zan el mer­ca­do, pre­sio­nan sobre el valor de los ali­men­tos para hacer­se de ganan­cias millo­na­rias en medio de la cri­sis.

Es urgen­te que el gobierno nacio­nal avan­ce con­tra los espe­cu­la­do­res y garan­ti­ce que los ali­men­tos lle­guen de mane­ra inme­dia­ta a cada uno de los espa­cios que hoy están dan­do la bata­lla con­tra el ham­bre.

El mon­to actual de los pro­gra­mas socia­les no alcan­za para sos­te­ner la vida, y el aumen­to de la tasa de desocu­pa­ción se agra­va día a día. La canas­ta bási­ca supera los 60 mil pesos, valor inal­can­za­ble para la mayo­ría de les tra­ba­ja­do­res for­ma­les, infor­ma­les y desocu­pa­des.

Esto se vuel­ve aún más dra­má­ti­co en los barrios popu­la­res dón­de no sólo se sufre el ham­bre, sino tam­bién el haci­na­mien­to, la fal­ta de recur­sos bási­cos para man­te­ner una higie­ne ade­cua­da que evi­te el con­ta­gio, y la con­ti­nua ausen­cia de res­pues­tas por par­te del Esta­do.

Por otro lado, la vio­len­cia de géne­ro e intra­fa­mi­liar van en con­ti­nuo aumen­to y las cifras de femi­ci­dios y crí­me­nes de odio, demues­tran que los pro­to­co­los para pre­ve­nir­los son esca­sos e inú­ti­les.

De la mis­ma for­ma, alza­mos la voz para repu­diar el pac­to de la UIA, la CGT y el gobierno para dar vía libre a las sus­pen­sio­nes de tra­ba­ja­do­res y reduc­ción del 25% del sala­rio. Medi­da que no tie­ne nin­gu­na jus­ti­fi­ca­ción más que sos­te­ner las ganan­cias de los que más tie­nen, mien­tras los pro­gra­mas socia­les no solo no han aumen­ta­do des­de 2019, sino que ade­más, este mes se recor­tó el bono de emer­gen­cia de 3000 pesos cobra­do el mes ante­rior.

Por esto deci­mos que, es urgen­te que el gobierno nacio­nal avan­ce con­tra los espe­cu­la­do­res y sus intere­ses mez­qui­nos, garan­ti­zan­do el sos­te­ni­mien­to de los sala­rios a todes les tra­ba­ja­do­res, la sus­pen­sión de todos los des­pi­dos, que se dupli­quen los ali­men­tos y que lle­guen de mane­ra inme­dia­ta a cada uno de los espa­cios que hoy están dan­do la bata­lla, en la pri­me­ra línea de lucha con­tra el ham­bre.

Ante todo este pano­ra­ma, es que deci­di­mos salir a la calle, man­te­nien­do los cui­da­dos nece­sa­rios de dis­tan­cia­mien­to, para exi­gir­le al gobierno nacio­nal res­pues­tas efec­ti­vas sobre nues­tras deman­das.

No hay más mar­gen para que sigan ganan­do los mis­mos de siem­pre. Su rique­za es nues­tra pobre­za

–Refuer­zo en la asis­ten­cia ali­men­ta­ria ya

‑El sala­rio no se toca

‑No más des­pi­dos

‑Por un ingre­so bási­co uni­ver­sal

‑Incre­men­to de los pro­gra­mas socia­les

¡Nues­tras vidas valen más que sus ganan­cias!

¡La deu­da es con el pue­blo!

SuRi­que­zaEs­Nues­tra­Po­bre­za

Emer­gen­cia­Sa­ni­ta­ria

Los­Fe­mi­ci­dios­No­Se­To­man­Cua­ren­te­na

FOL –Fren­te de Orga­ni­za­cio­nes en Lucha, MTD Aníbal Verón, Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán, Movi­mien­to de los Pue­blos (Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán Corrien­te Nacio­nal, Izquier­da Lati­noa­me­ri­ca­na Socia­lis­ta, MULCS- Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­noa­me­ri­ca­na y el Cam­bio Social, Movi­mien­to 8 de Abril, Igual­dad Social), MRP- Movi­mien­to Resis­ten­cia Popu­lar FAR- Fren­te Arde Rojo/​COPA FOB La Liber­ta­ria, FOB Autó­no­ma, MTR por la Demo­cra­cia Direc­ta, OLP Resis­tir y Luchar.