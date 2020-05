Por Mar­co Terug­gi, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 11 mayo 2020

La Ope­ra­ción Gedeón pro­vo­có nume­ro­sas inter­pre­ta­cio­nes y dejó

pre­gun­tas sin res­pon­der. Al igual que suce­dió el 30 de abril del 2019,

cuan­do Juan Guai­dó y Leo­pol­do López simu­la­ron la toma de una base

mili­tar en Cara­cas para acti­var un gol­pe, la con­fu­sión fue par­te cen­tral de la esce­no­gra­fía.

Sin embar­go, algo que­dó cla­ro en este caso: Juan José

Ren­dón, quien se pre­sen­ta como “res­pon­sa­ble del comi­té de estra­te­gia de

Guai­dó”, reco­no­ce haber fir­ma­do un con­tra­to en octu­bre del 2019 con la

con­tra­tis­ta mili­tar esta­dou­ni­den­se Sil­ver­corp por un mon­to de 212

millo­nes de dóla­res.

Ese con­tra­to, publi­ca­do por el Washing­ton Post , plan­tea­ba tres fases. En pri­mer lugar, la pre­pa­ra­ción de quie­nes debían lle­var ade­lan­te las accio­nes. Lue­go, la

rea­li­za­ción del “obje­ti­vo pri­ma­rio” que era “capturar/​detener/​remover a

Nico­lás Madu­ro, eli­mi­nar el régi­men actual e ins­ta­lar al pre­si­den­te

vene­zo­lano reco­no­ci­do, Juan Guai­dó”. Final­men­te, la par­ti­ci­pa­ción de

Sil­ver­corp en un perío­do de 450 días ‑pro­lon­ga­ble- de “res­ta­ble­ci­mien­to

de la esta­bi­li­dad en el país”.

La “esta­bi­li­za­ción del país” sig­ni­fi­ca­ba que la con­tra­tis­ta mili­tar sería par­te del ata­que y per­se­cu­ción de mili­ta­res,

“ele­men­tos no mili­ta­res del man­do y con­trol del régi­men ante­rior”,

repre­sio­nes, deten­cio­nes, el cum­pli­mien­to de toques de que­da, con­tro­les

de fron­te­ra, con auto­ri­za­ción para “usar la fuer­za, has­ta e inclu­yen­do

la fuer­za mor­tal, para eli­mi­nar la ame­na­za”.

Todo está escri­to en un anexo de 41 pági­nas con pre­ci­sio­nes sobre,

por ejem­plo, cuán­do y cómo uti­li­zar minas anti­per­so­na­les M18A1 clay­mo­re,

las cade­nas de man­do, las for­mas de pago, don­de, en caso de

“insol­ven­cia en efec­ti­vo”, Sil­ver­corp cobra­ría “en barri­les de

petró­leo”.

Ren­dón reco­no­ce haber arma­do y fir­ma­do ese con­tra­to como par­te del “gobierno de Guai­dó”,

y sos­tie­ne que era y es par­te de sus tareas como “estra­te­ga” para

lograr el “cese de la usur­pa­ción”, es decir el derro­ca­mien­to. Afir­ma que

no hizo efec­ti­vo el con­tra­to, pero el esce­na­rio pla­ni­fi­ca­do es una de

las posi­bi­li­da­des sobre las que siguen tra­ba­jan­do ‑para lo cual

con­sul­ta­ron con otras con­tra­tis­tas más.

Así, entre tan­tas hipó­te­sis, men­ti­ras e inter­pre­ta­cio­nes sobre la Ope­ra­ción Gedeón, que­da cla­ro un pun­to: exis­te

un inten­to de capturar/​asesinar a Madu­ro, los prin­ci­pa­les diri­gen­tes

del gobierno y per­se­guir al cha­vis­mo en sus dife­ren­tes nive­les en un esce­na­rio que abre puer­tas a un enfren­ta­mien­to arma­do interno. Ese inten­to no se deten­drá.

No es nue­vo, pero, aho­ra tomó ‑nue­va­men­te- for­ma públi­ca, inne­ga­ble, y

lle­gó al pun­to en que un gru­po de cer­ca de sesen­ta per­so­nas, ex

inte­gran­tes de la Fuer­za Arma­da Nacio­nal Boli­va­ria­na, civi­les y ex

miem­bros de las Fuer­zas Espe­cia­les del Ejér­ci­to de Esta­dos Uni­dos que

estu­vie­ron en Irak y Afga­nis­tán, arri­ba­ron armas en mano a las cos­tas

del país.

No se tra­ta de un hecho des­co­nec­ta­do. La Ope­ra­ción se enmar­ca

den­tro del pre­cio pues­to por el Depar­ta­men­to de Jus­ti­cia esta­dou­ni­den­se a

la cabe­za de Madu­ro y Dios­da­do Cabe­llo ‑otro obje­ti­vo mili­tar

mar­ca­do en el con­tra­to- el blo­queo eco­nó­mi­co abier­ta­men­te reco­no­ci­do, el

anun­cio de la pron­ta caí­da de Madu­ro rea­li­za­da por la admi­nis­tra­ción de

Donald Trump, y una tra­ma sos­te­ni­da de este tipo de accio­nes

encu­bier­tas, rela­cio­na­das unas con las otras.

¿Cómo se gobier­na en ese con­tex­to? ¿Qué inge­nie­rías de defen­sa son

nece­sa­rias para evi­tar la eje­cu­ción de pla­nes de esa natu­ra­le­za? ¿Cómo

afec­ta al gobierno, la for­ma de gober­nar y al con­jun­to de la polí­ti­ca?

Es un esce­na­rio béli­co, una excep­cio­na­li­dad per­ma­nen­te que ha

envuel­to la diná­mi­ca polí­ti­ca en lo últi­mos años. Se tra­ta de una

dia­léc­ti­ca de trin­che­ras, un asal­to con­ti­nua­do y un gobierno en

per­ma­nen­te des­mon­ta­je de ope­ra­cio­nes, sor­teo de blo­queo, y apli­ca­ción de

cla­ves de la excep­cio­na­li­dad a gran par­te de la polí­ti­ca.

Ren­dón con Guai­dó.

La Ope­ra­ción Gedeón bus­có que­brar este esce­na­rio, es decir lograr el derro­ca­mien­to con mer­ce­na­rios a tra­vés de una acción que abri­ría las puer­tas a un pos­te­rior enfren­ta­mien­to arma­do. La

figu­ra de Gedeón, ade­más de la reli­gio­si­dad, remi­te a una tác­ti­ca de

gue­rra: un ata­que noc­turno en infe­rio­ri­dad numé­ri­ca para sem­brar

con­fu­sión en las filas del enemi­go.

La Ope­ra­ción fue derro­ta­da, par­cial­men­te. Quie­nes des­em­bar­ca­ron eran

par­te de un con­jun­to mayor: según los dete­ni­dos esta­dou­ni­den­ses, Luke

Den­man y Airan Seth, el plan era tomar aero­puer­tos, para que, una vez

cap­tu­ra­do Madu­ro ‑en caso de secues­tro y no de ase­si­na­to- ate­rri­za­ra un

avión para extraer­lo. ¿De dón­de ven­drían los avio­nes? ¿Colom­bia, Esta­dos

Uni­dos?

Los hom­bres que lle­ga­ron eran par­te de un plan mayor que no ter­mi­nó. ¿Cómo segui­rá? Es nece­sa­rio leer con pre­ci­sión las reac­cio­nes en Esta­dos Uni­dos y den­tro de la admi­nis­tra­ción de Donald Trump que, como era pre­de­ci­ble, negó toda par­ti­ci­pa­ción

y con­tes­tó con arro­gan­cia y ame­na­za: “Si qui­sie­ra ir a Vene­zue­la no lo

haría en secre­to, lo haría y no podrían hacer nada, no man­da­ría un gru­po

peque­ño (…) sería un ejér­ci­to, se lla­ma­ría una inva­sión”.

En cuan­to a la diná­mi­ca nacio­nal la ecua­ción es cla­ra: la opo­si­ción

enfren­ta otro efec­to derro­ta con sus con­se­cuen­tes enfren­ta­mien­tos,

pér­di­das de cre­di­bi­li­dad y fuer­za, y el gobierno envía un men­sa­je de

for­ta­le­za tan­to a los sec­to­res gol­pis­tas opo­si­to­res como a poten­cia­les

trai­do­res inter­nos, y sos­tie­ne su uni­dad y man­do.