Por Rafael Bau­tis­ta S., Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 11 de mayo de 2020

La quie­bra finan­cie­ra del 2008 demos­tró no sólo las serias limi­ta­cio­nes de la actual cien­cia eco­nó­mi­ca (per­ple­ja ante lo que debie­ra haber diag­nos­ti­ca­do de modo anti­ci­pa­do) sino su mar­ca­da ideo­lo­gi­za­ción neo­li­be­ral como mero “busi­ness mana­ge­ment”, que ha veni­do redu­cien­do todas las apues­tas posi­bles a la irra­cio­na­li­dad tec­no­crá­ti­ca de las pre­rro­ga­ti­vas finan­cie­ras. Hoy es el turno de la cien­cia médi­ca.

Si el cre­ci­mien­to infi­ni­to es una fina­li­dad inad­mi­si­ble, aho­ra cons­ta­ta­mos que sus con­se­cuen­cias des­en­ca­de­nan una cri­sis tam­bién expo­nen­cial, que ame­na­za defi­ni­ti­va­men­te la fini­tud de la vida. Y ello evi­den­cia una cri­sis de sen­ti­do has­ta exis­ten­cial, cuyas dimen­sio­nes civi­li­za­to­rias ponen en entre­di­cho, hoy más que nun­ca, todos los cre­dos y dog­mas de fe moder­nos. El usual nego­cio “far­ma­fio­so” de inven­tar la enfer­me­dad para des­pués ven­der la cura, tenía que tener este desen­la­ce; dejan­do al mun­do revol­car­se en su pro­pio apo­ca­lip­sis, pro­vo­ca­do por el mis­mo cono­ci­mien­to que aho­ra nos quie­re ven­der la sal­va­ción, hipo­te­can­do la vida mis­ma.

Cri­sis civi­li­za­to­ria como “cri­sis de racio­na­li­dad”.

Si todo entra en cri­sis es por­que la cri­sis ha cons­ti­tui­do al suje­to en obje­to de la cri­sis. El suje­to renun­cia a su con­di­ción de suje­to y trans­fie­re al fenó­meno su pro­pia volun­tad; enton­ces se pro­du­ce la incer­ti­dum­bre y la cri­sis ya no se la enfren­ta, sólo se la pade­ce. Por­que com­pren­der y enten­der la cri­sis sería ya, de algún modo, más que enfren­tar­la, supe­rar­la; pero esto pre­su­po­ne un cono­ci­mien­to que debie­ra estar a la altu­ra de la cri­sis y dé razón de la cri­sis.

Eso es lo que cons­ti­tu­ye la auto­de­ter­mi­na­ción del suje­to y le per­mi­te, superan­do la cri­sis, supe­rar sus pro­pias limi­ta­cio­nes; la cri­sis se hace cono­ci­mien­to y ese cono­ci­mien­to se hace auto­cons­cien­cia del suje­to. Esa debie­ra ser la fae­na regu­lar de la cien­cia. Pero algo que evi­den­cia la plan-demia actual es una dene­ga­da reali­dad que ya fue adver­ti­da a prin­ci­pios del siglo XX (has­ta por Hus­serl y por la físi­ca cuán­ti­ca): la cri­sis de las cien­cias euro­peas o, para ser más cla­ros, de la cien­cia moder­na en su tota­li­dad.

Cuan­do se habla de cri­sis civi­li­za­to­ria, se olvi­da que una civi­li­za­ción entra en deca­den­cia ter­mi­nan­te cuan­do su pro­pio sis­te­ma de prin­ci­pios y valo­res se des­mo­ro­na y, en con­se­cuen­cia, su sis­te­ma de creen­cias entra en cri­sis. Enton­ces asis­ti­mos a una pér­di­da de sen­ti­do exis­ten­cial; por­que las creen­cias bási­cas de una for­ma de vida (que cons­ti­tu­yen su uni­ver­so míti­co) es lo que sos­tie­ne, en últi­ma ins­tan­cia, el sen­ti­do mis­mo del mun­do.

Des­de ese sen­ti­do es que se hace posi­ble cual­quier sis­te­ma racio­nal, o sea, el mito fun­da al logos, es decir, la razón es tam­bién una creen­cia. Por eso Dama­sio tie­ne razón cuan­do corri­ge a Des­car­tes: el “yo pien­so” es un sen­ti­mien­to. Pues bien, una de las creen­cias o mitos que sos­tie­nen a la cien­cia moder­na en su con­jun­to y su auto atri­bui­da infa­li­bi­li­dad es el “pro­gre­so infi­ni­to”; este mito cons­ti­tu­ye a la socie­dad moder­na como “la socie­dad del futu­ro”.

Con la actual plan-demia y la pre­fi­gu­ra­da reali­dad de un mun­do post-pan­de­mia, esa creen­cia se ha hecho tri­zas. Si ya a lo lar­go del siglo XX, la lite­ra­tu­ra y el cine refe­rían una des­con­fian­za al pro­gre­so y el futu­ro que pro­mue­ven ufa­na­men­te la cien­cia y la tec­no­lo­gía, aho­ra esa fic­ción se ha hecho la más cru­da reali­dad (la actual “cien­tí­fi­ca” con­je­tu­ra de ori­gen natu­ral del virus es la recu­rren­te manía moder­na de exter­na­li­zar res­pon­sa­bi­li­da­des y jamás admi­tir inje­ren­cias huma­nas sobre la vida mis­ma).

Eso impli­ca ya no sólo el fra­ca­so de un opti­mis­mo dema­sia­do inge­nuo en el futu­ro moderno sino del pro­yec­to mis­mo que sus­ten­ta ese cán­di­do opti­mis­mo en un pro­gre­so sin fin; lo cual nos lle­va a sope­sar crí­ti­ca­men­te el cono­ci­mien­to que sus­ten­ta y legi­ti­ma ese opti­mis­mo.

Por­que cuan­do habla­mos de racio­na­li­dad no nos refe­ri­mos al racio­na­lis­mo sino al con­jun­to de per­cep­cio­nes, visio­nes y creen­cias que fun­dan la par­ti­cu­lar cos­mo­vi­sión que ali­men­ta el hori­zon­te de expec­ta­ti­vas de un deter­mi­na­do mun­do. La for­ma­li­za­ción de esa cos­mo­vi­sión se lla­ma cien­cia. Por eso una cri­sis civi­li­za­to­ria se tra­du­ce en una “cri­sis de racio­na­li­dad”, por­que lo que entra en cri­sis y con­du­ce al des­mo­ro­na­mien­to apo­ca­líp­ti­co de esa civi­li­za­ción des­de aden­tro, es la impo­si­bi­li­dad de supe­rar la cri­sis; por­que si los mis­mos valo­res y creen­cias ya no tie­nen sen­ti­do, enton­ces tam­po­co el mun­do que se tie­ne enfren­te en pleno des­plo­me ver­ti­cal.

Lo que hace el actual con­fi­na­mien­to glo­bal obli­ga­do, como úni­ca res­pues­ta a la plan-demia sis­té­mi­ca, es reafir­mar el carác­ter irra­cio­nal de un cono­ci­mien­to que, a nom­bre de cien­cia, no sólo que no sabe poner­se a la altu­ra de la cri­sis, sino que res­pon­de con una supi­na igno­ran­cia e irres­pon­sa­bi­li­dad ante la cre­cien­te ame­na­za que sig­ni­fi­ca­ría la con­cul­ca­ción sis­te­má­ti­ca de todas y cada una de las rela­cio­nes vita­les (que hacen posi­ble lo que lla­ma­mos huma­ni­dad), por par­te de los pode­res fác­ti­cos. Esa igno­ran­cia, tam­bién sis­té­mi­ca, nos con­du­ce a la veri­fi­ca­ción que la cri­sis no sólo suce­de afue­ra sino aden­tro y eso reafir­ma lo que ver­da­de­ra­men­te nos enfren­ta: una “cri­sis de racio­na­li­dad”.

El no saber dar razón de la cri­sis y del sen­ti­do mis­mo del mun­do en cri­sis, deve­la una cri­sis civi­li­za­to­ria en cuan­to cri­sis exis­ten­cial sin paran­gón en la his­to­ria huma­na. Los lími­tes epis­te­mo­ló­gi­cos y meto­do­ló­gi­cos que podrían denun­ciar­se, no son sino los lími­tes his­tó­ri­cos del mis­mo mun­do que dio ori­gen a una cien­cia –con­ver­ti­da en el actual cre­do reli­gio­so– que toca fon­do, jun­to a este mun­do empa­pa­do en su deca­den­cia con­clu­si­va.

Enton­ces, una “cri­sis de racio­na­li­dad” no es sino la demos­tra­ción del fra­ca­so de un pro­yec­to de vida y la impo­ten­cia del cono­ci­mien­to que ha pro­du­ci­do para sólo auto-jus­ti­fi­car­se en una típi­ca indul­gen­cia ego-cen­tris­ta. No es que el indi­vi­duo moderno-bur­gués desa­rro­lle de modo excep­cio­nal un ego-cen­tris­mo exa­ge­ra­do, sino que, el mis­mo cono­ci­mien­to que le sos­tie­ne y que fun­da sus pre­ten­sio­nes, con­tie­ne esa nota.

Des­de Des­car­tes en ade­lan­te, la pro­pia filo­so­fía moder­na fun­da en el ego el cri­te­rio de todo lo que ha de ser racio­nal, jus­to, bueno, ver­da­de­ro, etc. Por eso Nietz­sche lle­ga tar­de a esta his­to­ria. El dei­ci­dio lo come­te la moder­ni­dad nacien­te y el dios sus­ti­tu­ti­vo que des­pla­za al dios medie­val, no es otro que un ego abs­traí­do de su pro­pia exis­ten­cia natu­ral (y en con­tra de esa exis­ten­cia natu­ral). Éste se cons­ti­tu­ye en cen­tro empo­de­ra­do y pro­du­ce el cono­ci­mien­to per­ti­nen­te para “saber­se cen­tro” y, aho­ra, gra­cias al desa­rro­llo del ámbi­to finan­cie­ro, se con­so­li­da como 1% y, como un ver­da­de­ro usur­pa­dor de lo divino, se pro­po­ne hacer, del apo­ca­lip­sis que ha pro­du­ci­do, su pro­pia tie­rra pro­me­ti­da; cuyo ingre­so en un mun­do par­ti­do entre el cie­lo y el infierno, sólo será para los “mar­ca­dos por el sello impe­rial”.

El asal­to neo­li­be­ral al pen­sa­mien­to crí­ti­co.

La igno­ran­cia glo­ba­li­za­da por la medio­cra­cia mun­dial cons­ti­tu­ye la prue­ba más rotun­da del fra­ca­so de la “era de la razón” –como se auto­de­no­mi­na el mun­do moderno– que, ante la plan-demia actual (acti­va­da no sólo en labo­ra­to­rios sino pla­ni­fi­ca­da por think tanks sub­ven­cio­na­dos por el poder finan­cie­ro), sólo sabe con­tem­plar el des­fa­lle­ci­mien­to social de toda con­fian­za y fe en las cer­te­zas del mun­do que impul­só el capi­ta­lis­mo como la for­ma de vida supues­ta­men­te más racio­nal y desea­ble.

El que los cole­gios pro­fe­sio­na­les de salud nacio­na­les sólo sepan subor­di­nar­se a los pro­to­co­los –inefi­cien­tes y ya muy dudo­sos– del pri­mer mun­do y ni siquie­ra ima­gi­nar de modo crea­ti­vo res­pues­tas loca­les pre­ven­ti­vas y tera­péu­ti­cas ante la infec­ción viral, sólo demues­tra una igno­ran­cia has­ta epi­dé­mi­ca que es pro­mo­vi­da por las pro­pias facul­ta­des de medi­ci­na.

La mera adop­ción de pro­to­co­los dise­ña­dos en el pri­mer mun­do, sin nin­gún ápi­ce de cri­ti­ci­dad a la hora de su imple­men­ta­ción local –como es la dise­mi­na­ción de vacu­nas que ya no cons­ti­tu­yen pre­ven­ción algu­na– sólo cons­ta­ta una pér­di­da de sen­ti­do crí­ti­co en el pro­pio ejer­ci­cio pro­fe­sio­nal. Los médi­cos han deja­do de aten­der la semio­lo­gía y la his­to­ria clí­ni­ca para el diag­nós­ti­co rigu­ro­so de enfer­me­da­des, dedi­cán­do­se sólo a apli­car pro­to­co­los y pres­cri­bir tera­pias dise­ña­das por las far­ma­céu­ti­cas (como en todas las otras ramas pro­fe­sio­na­les, los médi­cos son entre­na­dos en el arte de la ven­ta y la “far­ma­fia” ha dise­ña­do todo un sis­te­ma aca­dé­mi­co para pre­miar muy bien a sus mejo­res “ven­de­do­res”).

Todo ello tie­ne que ver con la fal­ta de cri­ti­ci­dad y exclu­sión de todo pen­sa­mien­to crí­ti­co que impul­sa el sis­te­ma aca­dé­mi­co glo­bal a nom­bre de “actua­li­za­ción cien­tí­fi­ca”. En eso con­sis­tía el asal­to neo­li­be­ral a las uni­ver­si­da­des y, con mayor insis­ten­cia, a las aca­de­mias domes­ti­ca­das del ter­cer mun­do.

El asal­to neo­li­be­ral a las uni­ver­si­da­des tenía ese fin: expul­sar el espí­ri­tu crí­ti­co de toda for­ma­ción pro­fe­sio­nal (por­que esa era la misión del neo­li­be­ra­lis­mo como cul­tu­ra inte­lec­tual: aca­bar con el pen­sa­mien­to crí­ti­co). Por ello no era raro adver­tir la insur­gen­cia fas­cis­ta pro­fe­sio­nal ante cual­quier polí­ti­ca a favor de las gran­des mayo­rías empo­bre­ci­das en los últi­mos años, sobre todo en Boli­via.

Esta cri­sis no se rela­ti­vi­za por la infi­ni­dad de pro­duc­ción aca­dé­mi­ca actual, ade­más prác­ti­ca­men­te inú­til, super­flua e infe­cun­da y que sólo amon­to­na una caco­fó­ni­ca redun­dan­cia de lo mis­mo que son los valo­res e intere­ses impe­ria­les exten­di­dos como ideo­lo­gía aca­dé­mi­ca y pro­fe­sio­nal. Todos los cir­cos aca­dé­mi­cos e inte­lec­tua­les peri­fé­ri­cos no repre­sen­tan sino la imple­men­ta­ción de una polí­ti­ca tec­no­crá­ti­ca de actua­li­za­ción con­ti­nua de pro­to­co­los que, como rece­tas o manua­li­tos, sólo deve­lan la total ausen­cia de auto­no­mía de deci­sión y sobe­ra­nía cien­tí­fi­ca que cun­de en las uni­ver­si­da­des colo­ni­za­das de nues­tros paí­ses.

Por ello las uni­ver­si­da­des, lejos de hacer cien­cia, han que­da­do redu­ci­das, por el neo­li­be­ra­lis­mo, a una mera indus­tria de títu­los al mejor pos­tor. Una socie­dad que cree inge­nua en el “valor” actual de la edu­ca­ción y feti­chi­za la meri­to­cra­cia de papel, aho­ra ve absor­ta cómo, con la plan-demia actual, bus­ca res­pues­tas don­de sólo encuen­tra la mis­ma per­ple­ji­dad suya, hacien­do más osten­si­ble el derrum­be de la con­fian­za moral ante lo que resul­tó un puro mito: los supues­tos exper­tos, nacio­na­les e inter­na­cio­na­les sólo saben infla­mar el mie­do y la incer­ti­dum­bre actua­les.

Toda la zozo­bra e incer­ti­dum­bre mun­dial crea­da por los pode­res fac­ti­cos y has­ta por la pro­pia OMS, debía ser ate­nua­da y des­pe­ja­da por la cien­cia médi­ca y los con­tin­gen­tes de médi­cos y salu­bris­tas que debían de estar a la altu­ra de un fenó­meno nada nove­do­so en la his­to­ria; ya que las epi­de­mias y pan­de­mias han sido recu­rren­tes en toda la his­to­ria huma­na. Aho­ra que la socie­dad moder­na se jac­ta del avan­ce cien­tí­fi­co actual, no sabe qué decir fren­te al fenó­meno pan­dé­mi­co (que cuan­ti­ta­ti­va­men­te no supera la cifra de afec­ta­dos por otro tipo de epi­de­mias recu­rren­tes para deno­mi­nar­se de modo tan per­tur­ba­dor), que está con­du­cien­do al mun­do ente­ro a una situa­ción de quie­bra, ya no sólo eco­nó­mi­ca sino exten­di­da a todos los ámbi­tos de la vida huma­na.

El neo­li­be­ra­lis­mo como “moder­ni­dad in extre­mis”.

Para com­pren­der, de mejor modo, este rap­to ideo­ló­gi­co de todos los ámbi­tos supues­ta­men­te “pen­san­tes” en nues­tras socie­da­des, recor­de­mos lo que decía Karl Rove, con­se­je­ro de segu­ri­dad de baby Bush, el 2004, res­pon­dien­do a la inte­lec­tua­li­dad peri­fé­ri­ca: “Aho­ra somos un Impe­rio y cuan­do actua­mos crea­mos nues­tra pro­pia reali­dad. Y mien­tras uste­des estu­dian esa reali­dad, jui­cio­sa­men­te, como uste­des quie­ren, noso­tros actua­mos nue­va­men­te y crea­mos otras reali­da­des, nue­vas, que uste­des pue­den estu­diar igual­men­te, y así suce­den las cosas. Noso­tros somos los acto­res de la his­to­ria. Y uste­des, todos uste­des, sólo pue­den estu­diar lo que noso­tros hace­mos”.

La sumi­sión ya no sólo polí­ti­ca sino has­ta inte­lec­tual, deve­la lo que lla­ma­mos “con­cien­cia sate­li­tal” de la peri­fe­ria que, por ejem­plo, en la plan-demia actual, no sabe poner­se a sí mis­ma como refe­ren­cia sino siem­pre a la narra­ti­va que impo­ne el cen­tro. Por­que, en últi­ma ins­tan­cia, lo que sos­tie­ne las apues­tas vita­les y polí­ti­cas que me pro­pon­go, depen­de de la narra­ti­va que adop­to; es decir, todas mis opcio­nes depen­den de, qué creo o a quién le creo.

Si creo inge­nua­men­te, por ejem­plo, el rela­to sinó­fo­bo (sino­fo­bia: sen­ti­mien­to anti­chino) del ori­gen natu­ral del con­ta­gio, vía mur­cié­la­go o pan­go­lín (que ade­más están más valo­ra­dos en la die­ta tai­lan­de­sa o viet­na­mi­ta y, curio­sa­men­te, no poseen las cifras de con­ta­gio explo­si­vas de Euro­pa o USA), legi­ti­mo enton­ces la narra­ti­va impe­rial que, dise­mi­nan­do la sino­fo­bia grin­ga, pro­pa­go el recha­zo a todo lo que es chino para, de ese modo, ali­men­tar la anacró­ni­ca e ideo­ló­gi­ca “supe­rio­ri­dad” de Occi­den­te.

Lo más peli­gro­so: reafir­mo los pre­jui­cios moder­nos (argu­men­tan­do con­tra mí mis­mo) que natu­ra­li­zan las desigual­da­des y jus­ti­fi­can las estruc­tu­ras de domi­na­ción exis­ten­tes: el pro­ble­ma no es el sis­te­ma, la eco­no­mía o el capi­tal, menos los ricos (blan­cos por supues­to), sino la gen­te, es decir, los pobres, los indios, los negros, los chi­nos, etc. Es decir, a qué o a quién le creo, esta­ble­ce los mar­cos de inter­pre­ta­ción que asu­mo y des­de don­de adquie­ren sen­ti­do las apues­tas polí­ti­cas que admi­to.

La “cri­sis de racio­na­li­dad” tam­bién tie­ne que ver con que no se pue­de afir­mar una pers­pec­ti­va crí­ti­ca si se par­te inge­nua­men­te del rela­to hege­mó­ni­co (como for­ma­li­za­ción siem­pre actua­li­za­da de sus pre­jui­cios), por­que, de ese modo, suce­de lo que seña­la Rove: ellos son los acto­res y noso­tros el reza­go de lo que hacen, mien­tras otra reali­dad se va recon­fi­gu­ran­do, dejan­do al pen­sa­mien­to crí­ti­co en un endé­mi­co movi­mien­to sate­li­tal fren­te al rela­to impe­rial, que es siem­pre la potes­tad de su per­cep­ción. Esa “con­cien­cia sate­li­tal” no deja de ser colo­nial y lo que pue­de pro­du­cir como eman­ci­pa­ción es ape­nas una reso­nan­cia que la peri­fe­ria tri­bu­ta como anu­la­ción de su pro­pia repre­sen­ta­ción.

El rela­to domi­nan­te, lo que hace, des­pués de su deca­den­cia cró­ni­ca que rema­ta en la actual cri­sis plan-démi­ca, es res­tau­rar los mitos moder­nos, impo­nien­do su pers­pec­ti­va “cien­tí­fi­ca” como la úni­ca racio­nal; dejan­do sin posi­bi­li­da­des de acción a otro tipo de sabe­res pro­ve­nien­tes de las cul­tu­ras nega­das –por esos mis­mos mitos moder­nos– como posi­bles alter­na­ti­vas ante un fenó­meno que la mis­ma cien­cia no sabe deter­mi­nar, has­ta aho­ra, su gra­do real de inmi­nen­cia. Por­que eso sería admi­tir, de una vez por todas, su des­me­di­da auto-con­fian­za en un cono­ci­mien­to tan fali­ble como cual­quier otro, pero que se con­ci­be sin más, como lo úni­co ver­da­de­ro y uni­ver­sal; es decir, el pri­mer mun­do y su uni­ver­so ins­ti­tu­cio­nal ten­drían que admi­tir que su legi­ti­mi­dad, ufa­na de la cien­cia que le sos­tie­ne, es ile­gí­ti­ma.

Casi todos los paí­ses han adop­ta­do, sin mayo­res cues­tio­na­mien­tos, los pro­to­co­los emi­ti­dos por una OMS que debió haber pre­vis­to esta situa­ción ante la exis­ten­cia recu­rren­te de epi­de­mias acae­ci­das recien­te­men­te; es más, si el virus es una modi­fi­ca­ción hecha en labo­ra­to­rio, el orga­nis­mo no ha expre­sa­do nin­gún inte­rés deci­di­do en deve­lar el asun­to. Si de un tiem­po a esta par­te la pro­pia OMS ha sido coop­ta­da por la “far­ma­fia” (vía finan­cia­ción “huma­ni­ta­ria” y “filan­tró­pi­ca”), no es de extra­ñar que sus pro­to­co­los glo­ba­li­za­dos apun­ten a la tan anun­cia­da vacu­na­ción mun­dial. Lo cual abre un pano­ra­ma bas­tan­te sos­pe­cho­so y que ya ha sido obje­to de denun­cias a nivel glo­bal: la implan­ta­ción de un dar­wi­nis­mo social vía vacu­na­ción, es decir, una nue­va cla­si­fi­ca­ción y selec­ción mun­dial que reali­ce las pre­rro­ga­ti­vas neo-mal­t­hu­sia­nas del 1%.

No es sólo des­de el 1972 y el famo­so “infor­me al Club de Roma” (cono­ci­do como “Lími­tes del Cre­ci­mien­to”), que el pri­mer mun­do y sus pode­res fác­ti­cos aspi­ran a una nue­va “selec­ción natu­ral” que eli­mi­ne a los “per­de­do­res” en la com­pe­ten­cia glo­bal que impo­ne el mer­ca­do capi­ta­lis­ta. Es des­de el ini­cio del mun­do moderno que se natu­ra­li­za una cla­si­fi­ca­ción antro­po­ló­gi­ca que hace posi­ble el dise­ño geo­po­lí­ti­co cen­tro-peri­fe­ria. El racis­mo, en ese sen­ti­do, se cons­ti­tu­ye en el meta-rela­to-moderno-occi­den­tal que bio­lo­gi­za las dife­ren­cias cul­tu­ra­les y legi­ti­ma, des­de enton­ces, una selec­ti­vi­dad racia­li­za­da que está en la base y la estruc­tu­ra de toda cla­si­fi­ca­ción social y toda la divi­sión inter­na­cio­nal del tra­ba­jo.

Aquí tam­bién radi­ca la hipo­cre­sía del pri­mer mun­do; ya que el ébo­la, el sars, la gri­pe aviar, etc., no cons­ti­tuían “pan­de­mia” por­que no afec­ta­ban al pri­mer mun­do. Aho­ra que el virus lle­ga a Euro­pa y USA es que recién se decla­ra pan­de­mia, por­que el con­ta­gio suce­de den­tro de las “fron­te­ras del ser”, es decir, aho­ra es pan­de­mia glo­bal cuan­do afec­ta a los ricos del mun­do, a su espa­cio vital.

Los paí­ses peri­fé­ri­cos, como los de Suda­mé­ri­ca, como es cos­tum­bre de las eli­tes colo­nia­les, sólo saben repe­tir lo que harían los paí­ses cen­tra­les, sin saber estos lo que hacen. La domes­ti­ca­ción del que lla­ma­ba Mal­colm X el “hou­se sla­ve” o escla­vo domés­ti­co, es muy per­ti­nen­te para des­cri­bir a nues­tras eli­tes –des­de las polí­ti­cas has­ta las inte­lec­tua­les– en coyun­tu­ras como la actual, cuan­do no sólo fal­tos de ima­gi­na­ción y crea­ti­vi­dad sino has­ta de sen­ti­do común, optan por lo úni­co que saben hacer: la répli­ca ins­tin­ti­va de todo lo que hace el cen­tro, aun­que sea lo peor (por­que supues­ta­men­te ellos y sólo ellos son los “exper­tos”).

Pero lo más preo­cu­pan­te es que se nie­gue, ame­dren­te, des­ca­li­fi­que, como en una autén­ti­ca y actua­li­za­da polí­ti­ca de “extir­pa­ción de ido­la­trías”, cual­quier otra opción pro­ve­nien­te de nues­tras medi­ci­nas ances­tra­les y has­ta de las homeo­pá­ti­cas o alter­na­ti­vas. Fren­te a un aumen­to de casos, ya sean indu­ci­dos, fal­sea­dos o pro­vo­ca­dos, se insis­te en pro­to­co­los que ya desatan dema­sia­das dudas, no sólo por su rela­ti­va efec­ti­vi­dad sino sobre todo por una ses­ga­da infor­ma­ción que sólo sabe relle­nár­se­la de inti­mi­da­ción y mie­do (coad­yu­va­do por los mass media).

Se impo­ne un rotun­do some­ti­mien­to al dic­ta­men de la cien­cia crea­do­ra de enfer­me­da­des y patro­ci­na­da por la “far­ma­fia” glo­bal y no se da lugar a nada que no sea los pro­to­co­los tec­no­crá­ti­cos que, sos­pe­cho­sa­men­te, entran en con­so­nan­cia con un ya adver­ti­do “nue­vo orden mun­dial” acor­de a las nece­si­da­des expo­nen­cia­les del 1%, aho­ra en lite­ral con­tra­dic­ción con la sobre­vi­ven­cia de la huma­ni­dad ente­ra.

La doc­tri­na moder­na más aca­ba­da entra en dispu­ta –ante la cons­ta­ta­ción glo­bal de una “rebe­lión de los lími­tes” mis­mos de la natu­ra­le­za y del pla­ne­ta– con la vida mis­ma: una eco­no­mía del cre­ci­mien­to infi­ni­to, acor­de a la codi­cia como for­ma de vida moder­na, es incom­pa­ti­ble con toda la vida; en ese sen­ti­do, los billo­na­rios del mun­do optan y eje­cu­tan, por nece­si­dad uni­la­te­ral, la imple­men­ta­ción explí­ci­ta de la más cara doc­tri­na civi­li­za­to­ria moder­na: Yo soy si tú No eres, Yo vivo si tú No vives.

En ese sen­ti­do, todos los anun­cios de un mun­do post-pan­de­mia sólo reafir­man la con­ti­nui­dad de lo que ya se vie­ne ejer­cien­do como nue­va nor­ma­li­dad anor­mal en un “mun­do sin alter­na­ti­vas”, que era, tam­bién y curio­sa­men­te, el emble­ma del neo­li­be­ra­lis­mo a la That­cher y Reagan. Para Mar­ga­ret That­cher –ins­pi­ra­da en Hayek y Fried­man– lo úni­co que exis­te es el indi­vi­duo, y éste es el que aho­ra –empo­de­ra­do por la ideo­lo­gía neo­li­be­ral, hecho 1% y en potes­tad de más del 60% de la rique­za glo­bal– se alza con­tra la huma­ni­dad para deci­dir, como un autén­ti­co dios, quién vive y quién mue­re.

La polí­ti­ca del Esta­do míni­mo y la liber­tad irres­tric­ta del mer­ca­do con­du­cían a este calle­jón sin sali­da. Des­de que el capi­tal pro­duc­ti­vo es subor­di­na­do a las pre­rro­ga­ti­vas del capi­tal finan­cie­ro, las con­tra­dic­cio­nes que pro­du­ce el capi­ta­lis­mo y su ten­den­cia desa­rro­llis­ta, son agu­di­za­das de modo irra­cio­nal y, por media­ción de la glo­ba­li­za­ción, lle­va­das a un pun­to de mera polí­ti­ca de sobre­vi­ven­cia.

“El mun­do bas­ta y sobra para todos, pero no para la codi­cia infi­ni­ta de unos cuan­tos”, decía Gand­hi. La codi­cia, como for­ma de vida moder­na, está hecha para la satis­fac­ción nun­ca satis­fe­cha de esos cuan­tos que, nun­ca dis­pues­tos a aban­do­nar sus pre­ten­sio­nes, con­du­cen a todos a una situa­ción sin sali­da: Yo vivo si tú No vives.

Esta situa­ción pro­vo­ca­da por la apues­ta de mera sobre­vi­ven­cia nos con­du­ce a una situa­ción de gue­rra de fac­to. La cua­ren­te­na glo­bal cons­ta­ta aque­llo; por­que se tra­ta de un encu­bier­to arres­to domi­ci­lia­rio que apun­ta a la con­cul­ca­ción de un dere­cho humano bási­co: si la pro­tes­ta se repri­me y has­ta cri­mi­na­li­za (con la con­ni­ven­cia de la pro­pia socie­dad) enton­ces no hay rebe­lión posi­ble y esto cons­ti­tu­ye la ple­na rea­li­za­ción de todo Esta­do de excep­ción.

Des­de el 2001 y el auto-aten­ta­do a las torres geme­las, el Impe­rio adop­ta la polí­ti­ca del “caos cons­truc­ti­vo” o “gue­rra infi­ni­ta”; des­de enton­ces se glo­ba­li­zan tam­bién los enemi­gos seña­la­dos por el Impe­rio y empie­za una polí­ti­ca de des­hu­ma­ni­za­ción de los desobe­dien­tes (con­gre­gán­do­los en el lla­ma­do “eje del mal”) para legi­ti­mar pos­te­rior­men­te una polí­ti­ca explí­ci­ta de ani­qui­la­ción mun­dial.

A par­tir de aque­llo, pode­mos cole­gir que, las preo­cu­pa­cio­nes del FMI en torno al gas­to que impli­ca­ría, para el sis­te­ma eco­nó­mi­co, las jubi­la­cio­nes, seña­lan­do a la pobla­ción senil como una lite­ral car­ga para la “frá­gil” eco­no­mía, no hace sino deve­lar el ape­ti­to que el poder finan­cie­ro tie­ne por el sis­te­ma glo­bal de pen­sio­nes (ya les que­da poco por apos­tar en su demen­cial casino finan­cie­ro mun­dial, así que van por lo poco que que­da en una lite­ral polí­ti­ca de des­po­se­sión de rique­za, o sea, pira­te­ría abier­ta y sin tapu­jos).

Antes de decla­rar la plan-demia y la cua­ren­te­na obli­ga­da “a los sanos” (sin una cla­ra e indu­da­ble polí­ti­ca pre­ven­ti­va y tera­péu­ti­ca, ade­cua­da ade­más a las dife­ren­tes reali­da­des que vive cada país), los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les ya opta­ron apre­su­ra­da­men­te por ali­near­se a direc­tri­ces que no ema­nan ni siquie­ra de los gobier­nos cen­tra­les sino de la buro­cra­cia finan­cie­ra y la urgen­cia de enmen­dar la irra­cio­nal y malig­na bur­bu­ja crea­da por (a decir de Warren Buf­fet) las “armas finan­cie­ras de des­truc­ción masi­va”, o sea, los famo­sos deri­va­dos. Para reci­clar sober­bia­men­te esa irra­cio­nal bur­bu­ja finan­cie­ra y natu­ra­li­zar el “dine­ro fiat”, se debía pro­vo­car un colap­so glo­bal sin posi­ble reme­dio.

El fra­ca­so del sis­te­ma eco­nó­mi­co tie­ne que pagar­lo la huma­ni­dad toda, y esto no es más que la actua­li­za­ción de la polí­ti­ca de “ges­tión de ries­gos” que se imple­men­ta deci­di­da­men­te con la des-regu­la­ción de los mer­ca­dos finan­cie­ros que efec­túa la admi­nis­tra­ción Reagan (cuan­do remue­ve a Paul Volc­ker y pone, como jefe de la FED, a Alan Greens­pan); es decir, los ries­gos reales ya no son nun­ca más asu­mi­dos por los apos­ta­do­res finan­cie­ros mun­dia­les sino, gra­cias a la glo­ba­li­za­ción que pro­mue­ve el dólar, por toda la huma­ni­dad.

El con­fi­na­mien­to impues­to a nivel glo­bal tie­ne sen­ti­do en ese con­tex­to y res­pon­de a esa mis­ma “ges­tión de ries­gos” que, en nues­tros paí­ses, dela­ta una polí­ti­ca implí­ci­ta de dar­wi­nis­mo social. Por eso el fenó­meno pan­dé­mi­co apa­re­ce selec­ti­vo y diri­gi­do a pobla­cio­nes espe­cí­fi­cas, empe­zan­do por los ancia­nos y ter­mi­nan­do en negros, lati­nos, indios y, en gene­ral, todos los pobres del pla­ne­ta. La pro­pues­ta de vacu­na­ción mun­dial de Bill Gates (ava­la­da por los pode­res fác­ti­cos) es enton­ces cohe­ren­te con un pro­vo­ca­do “nue­vo orden mun­dial” post-pan­de­mia (por ello inclu­so se fil­tra una con­di­ción que pone, sobre todos a los Esta­dos peri­fé­ri­cos: la eje­cu­ción de una vacu­na­ción gene­ra­li­za­da y obli­ga­da exi­me de cual­quier res­pon­sa­bi­li­dad a la Fun­da­ción Gates, de algún efec­to cola­te­ral que pue­dan pro­vo­car sus vacu­nas).

En esta tram­pa encu­bier­ta, que la polí­ti­ca de la cua­ren­te­na glo­bal ha desata­do, median­te una pro­mo­ción man­co­mu­na­da por los mass-media, es que los pode­res fac­ti­cos, toman­do como por­ta­voz a una des­acre­di­ta­da OMS –rap­ta­da por la “far­ma­fia” glo­bal– bus­can reme­diar la deca­den­cia ver­ti­cal del sis­te­ma-mun­do moderno, su dise­ño geo­po­lí­ti­co cen­tro-peri­fe­ria y toda su ins­ti­tu­cio­na­li­dad post-Bret­ton Woods crea­da para un mun­do exclu­si­va­men­te dólar-cén­tri­co.

El ego­cen­tris­mo pro­to­tí­pi­co de la moder­ni­dad, dise­ña­do para impul­sar una eco­no­mía que, para su ópti­mo desa­rro­llo, pro­du­ce indi­vi­duos egoís­tas que per­si­guen la satis­fac­ción úni­ca y exclu­si­va de sus intere­ses pura­men­te par­ti­cu­la­res; es la pla­ta­for­ma moral que ha crea­do la ilu­sión gigan­to­grá­fi­ca de una rique­za posi­ble para todos, cuan­do, en los hechos, esa apues­ta hecha for­ma de vida es la que gene­ra la incon­men­su­ra­ble pro­duc­ción de mise­ria mate­rial y espi­ri­tual y que, en la actua­li­dad, demos­tra­do su rotun­do fra­ca­so, sólo ve como úni­ca opción el sacri­fi­cio sis­te­má­ti­co de los ver­da­de­ros pro­duc­to­res de rique­za, o sea, los pobres pro­du­ci­dos por el mis­mo capi­ta­lis­mo.

Ese des­pre­cio tie­ne lógi­ca y tie­ne his­to­ria y es lo que se halla detrás de la cla­si­fi­ca­ción antro­po­ló­gi­ca racis­ta que pro­du­ce la moder­ni­dad para auto-jus­ti­fi­car­se como la úni­ca cul­tu­ra dig­na de lla­mar­se “huma­na” que, de geno­ci­dio en geno­ci­dio, des­de el 1492, sólo ha demos­tra­do ser la for­ma de vida más per­ver­sa y sinies­tra que haya podi­do ori­gi­nar la expan­sión euro­pea des­de el siglo XVI.

La pri­me­ra gue­rra bio­ló­gi­ca no suce­dió en el siglo XX sino en la Con­quis­ta del Nue­vo Mun­do y eso mani­fies­ta la enfer­ma pato­lo­gía de los con­quis­ta­do­res que tenían a sus pro­pios virus como van­guar­dia ofen­si­va de su gue­rra no decla­ra­da. Así como Trump no repre­sen­ta una ano­ma­lía grin­ga sino encar­na fiel­men­te a la idio­sin­cra­sia excep­cio­na­lis­ta nor­te­ame­ri­ca­na, así tam­bién esta plan-demia no es sino la con­ti­nua polí­ti­ca aris­to­crá­ti­ca moder­na euro-grin­go-cén­tri­ca lle­va­da por otros medios. Sus “armas de des­truc­ción masi­va” pasa­ron de ser nuclea­res a finan­cie­ras, de ciber­né­ti­cas a vira­les. Y los que pro­du­cen la enfer­me­dad aho­ra nos quie­ren ven­der la cura. El círcu­lo vicio­so per­fec­to.

De la quie­bra mun­dial a la “deu­da infi­ni­ta”.

Lo peor que podía haber­nos pasa­do en Boli­via fue el gol­pe de Esta­do. En la impro­vi­sa­da y errá­ti­ca polí­ti­ca que impo­ne la dic­ta­du­ra actual, pode­mos ver a dón­de nos con­du­ce la cua­ren­te­na infruc­tuo­sa o, dicho de mejor modo, la anomia esta­tal en pro­gre­so. Un país de rela­ti­va con­sis­ten­cia esta­tal y frá­gil esta­bi­li­dad eco­nó­mi­ca, pues­to a con­fi­na­mien­to des­pia­da­do, sólo pue­de tener como pro­ba­ble des­tino su quie­bra sis­té­mi­ca. Este pano­ra­ma es el que se va dibu­jan­do en el con­tex­to mun­dial.

Si los cre­ci­mien­tos eco­nó­mi­cos ya no son posi­bles en el pri­mer mun­do, enton­ces, en ple­na cri­sis exis­ten­cial civi­li­za­to­ria, lo úni­co que les que­da a los pode­res fác­ti­cos es imple­men­tar, de modo más deci­di­do, la polí­ti­ca de acu­mu­la­ción por des­po­se­sión, pero esta vez, con­sen­ti­da por las pro­pias víc­ti­mas. De ese modo, la situa­ción pro­vo­ca­da de quie­bra gene­ra­li­za­da –vía cua­ren­te­na pro­lon­ga­da con cara sani­ta­ria– se pre­sen­ta como el mejor cam­po de “apro­ve­cha­mien­to de opor­tu­ni­da­des” para que el 1%, por media­ción del FMI y el Ban­co Mun­dial, hagan que la bur­bu­ja finan­cie­ra y el dine­ro fiat apa­rez­can en la eco­no­mía glo­bal como el Mesías apo­ca­líp­ti­co que sal­ve al mun­do y ori­gi­ne la enco­mien­da divi­na del “arre­ba­ta­mien­to” de los ele­gi­dos; es decir, la impo­si­ción ili­mi­ta­da e inde­fi­ni­da de una polí­ti­ca glo­bal de dar­wi­nis­mo social, que le con­fe­ri­ría al sis­te­ma eco­nó­mi­co pre­rro­ga­ti­vas has­ta divi­nas.

La “selec­ción natu­ral” dar­wi­nia­na la deci­de el Moloch moderno: el mer­ca­do y el capi­tal glo­bal; y ante él los pode­res fác­ti­cos rea­li­za­rían el sacri­fi­cio expia­to­rio de los “infe­rio­res”, “atra­sa­dos” y, gra­cias a la plan-demia –como diría el Dan­te – , “des­po­ja­dos de toda espe­ran­za”. Quie­nes que­den (como sobre­vi­vien­tes enti­da­des for­mal­men­te esta­ta­les), paga­rán su sal­va­ción por el con­sen­ti­mien­to, rubri­ca­do en san­gre, de con­sa­grar­se pia­do­sa­men­te al “reino de la deu­da infi­ni­ta”.

Esta “deu­da infi­ni­ta” es la otra cara de los “bonos per­pe­tuos” que plan­tea Geor­ge Soros vía Comi­sión Euro­pea. Este nue­vo tipo de deu­da repre­sen­ta una figu­ra eco­nó­mi­co-teo­ló­gi­ca que pon­dría en jaque a todos los Esta­dos, aco­rra­la­dos en la inmi­nen­cia de una gober­nan­za glo­bal con atri­bu­cio­nes ili­mi­ta­das. Si somos pre­ci­sos, más allá de los pre­jui­cios secu­la­res de la inte­lec­tua­li­dad moder­na, esta “deu­da infi­ni­ta” es la rea­li­za­ción abso­lu­ta y uni­ver­sal de la reli­gión sacri­fi­cial que impo­ne la Cris­tian­dad occi­den­tal gre­co-lati­na, como exi­gen­cia infi­ni­ta del dios ban­que­ro, que hace de la deu­da el sacri­fi­cio per­fec­to para pagar infi­ni­ta­men­te el dei­ci­dio y el “peca­do ori­gi­nal” (el infierno en la tie­rra).

Pero un dios que no per­do­na es incom­pa­ti­ble con la vida. Por eso se tra­ta de un dios de la muer­te y, con su poder finan­cie­ro, habien­do asal­ta­do la eco­no­mía mun­dial, aho­ra se encuen­tra en las mejo­res con­di­cio­nes de impo­ner un apo­ca­lip­sis con cara de reden­ción exclu­si­va para el 1% de billo­na­rios glo­ba­les. (Los ricos se hicie­ron una agu­ja colo­sal para hacer pasar todos los came­llos que se les anto­je y, de ese modo, demos­trar que el reino de los cie­los tie­ne pre­cio, y poder con­tra­de­cir al mis­mo hijo de Dios y com­prar el cie­lo y el paraí­so).

Por eso la crea­ción de anomia esta­tal no era epi­só­di­ca o cir­cuns­tan­cial. Lo suce­di­do en Boli­via no esta­ba lejos de lo que se venía para todo el mun­do. Fre­nar el éxi­to expan­si­vo chino o ruso ya no es posi­ble, por eso se tenía que escar­men­tar cual­quier tipo de éxi­to eco­nó­mi­co en el patio trasero del Impe­rio (que, para col­mo, abra su eco­no­mía a Chi­na y Rusia). El rap­to de Lati­noa­mé­ri­ca era y es fun­da­men­tal para con­tra­rres­tar la inevi­ta­ble expan­sión de la Ruta de la Seda y la geo­eco­no­mía del Pací­fi­co. En esta lucha de sobre­vi­ven­cia impe­rial, la plan-demia ha com­ple­ji­za­do y com­pli­ca­do las opcio­nes vita­les y arras­tra­do aho­ra a la huma­ni­dad a un esta­do de default moral.

Por eso la quie­bra tras­cien­de lo eco­nó­mi­co cuan­do el con­fi­na­mien­to (agu­di­za­do por el mie­do que pro­pa­gan los medios) alte­ra la pro­pia con­vi­ven­cia huma­na, lle­ván­do­nos a la clau­su­ra pau­la­ti­na de las rela­cio­nes huma­nas median­te la des­con­fian­za gene­ra­li­za­da. Lo que era un des­pro­pó­si­to dic­ta­to­rial en el dere­cho (la con­cul­ca­ción de la pre­sun­ción de inocen­cia), aho­ra se expre­sa en la salud: “todos somos enfer­mos has­ta que se demues­tre lo con­tra­rio”. Pero en un mun­do injus­to y desigual, has­ta la demos­tra­ción tie­ne su favo­ri­tis­mo.

Por eso los ricos, en seme­jan­te cla­se de mun­do, optan por la sobre­vi­ven­cia, por­que saben que todo tie­ne pre­cio y, si los bene­fi­cios empie­zan a enca­re­cer­se, por­que los recur­sos empie­zan a esca­sear, enton­ces, en su lógi­ca mer­can­til e ins­tru­men­tal, no hallan otra opción que la beli­ge­ran­te. Es lo que tene­mos enfren­te: una gue­rra no decla­ra­da, de carác­ter hibri­do e infi­ni­to. Ese es el calle­jón sin sali­da al que con­du­ce una eco­no­mía de la muer­te y una for­ma de vida basa­da en la codi­cia, la opu­len­cia y el des­pil­fa­rro.

La socie­dad moder­na se encuen­tra en su labe­rin­to defi­ni­ti­vo. Pero eso no sig­ni­fi­ca que bas­te el diag­nós­ti­co para sus­ci­tar un cam­bio defi­ni­ti­vo. Vale la ase­ve­ra­ción que hace Lar­ken Rose: “la mayo­ría de la gen­te pre­fe­ri­ría morir que recon­si­de­rar obje­ti­va­men­te el sis­te­ma de creen­cias en el cual cre­cie­ron (…) si les fue­se suge­ri­do que son sus pro­pias creen­cias las que con­tri­bu­yen a la mise­ria que tan­to les con­due­le, cier­ta­men­te lo nega­rían sin pen­sar­lo dos veces”. Por eso el capi­ta­lis­mo, que crea cri­sis y vive de la cri­sis, no mue­re, por­que el mun­do es tam­bién un esta­do de con­cien­cia y si la con­cien­cia social es equi­va­len­te al mun­do obje­ti­vo, aun en su ple­na deca­den­cia, enton­ces el mun­do sigue en pie, por­que aque­lla equi­va­len­cia es la creen­cia que se le brin­da y nece­si­ta el mun­do, como ali­men­to ener­gé­ti­co, para su repo­si­ción.

Esto es lo que se les esca­pa a los socia­lis­tas utó­pi­cos actua­les, tipo Zizek, que se ilu­sio­nan inge­nua­men­te con un derrum­be inevi­ta­ble del capi­ta­lis­mo. Tam­po­co Haber­mas ati­na a con­si­de­rar que no se tra­ta de que “nun­ca había­mos sabi­do tan­to de nues­tra igno­ran­cia ni sobre la pre­sión de actuar en medio de la inse­gu­ri­dad” sino tam­bién, entre otras cosas, de una idea de legi­ti­ma­ción demo­crá­ti­ca con­fia­da a los exper­tos y espe­cia­lis­tas (como argu­men­ta su “prag­má­ti­ca uni­ver­sal”), lo que ha mer­ma­do seria­men­te una real demo­cra­ti­za­ción de, por ejem­plo, la “Comu­ni­dad Euro­pea de Nacio­nes” (que tie­ne a Haber­mas como uno de sus ins­pi­ra­do­res). Antes de la plan-demia, esta “comu­ni­dad” ya esta­ba desahu­cia­da y lo que hizo el virus fue sim­ple­men­te demos­trar la deca­den­cia has­ta moral en la que se encuen­tra una Euro­pa que nos mues­tra que jamás fue ejem­plo para el mun­do y menos aho­ra, cuan­do dan mues­tras de una com­ple­ta fal­ta de soli­da­ri­dad entre sus pro­pios miem­bros. No en vano la pér­fi­da Albión, por medio del “Finan­cial Times”, crea el acró­ni­mo PIGS para expe­ler su pro­fun­do des­pre­cio al sur de Euro­pa. Pri­me­ro sacri­fi­ca­ron a Gre­cia, aho­ra el orden con­ti­núa con Espa­ña e Ita­lia.

Esa fal­ta de soli­da­ri­dad es algo que demues­tra que, de comu­ni­dad, Euro­pa sabe muy poco. Y es algo que dela­ta que, ante la plan-demia, el poder ocul­to o Esta­do pro­fun­do ha ins­ti­tui­do, a nivel glo­bal, la polí­ti­ca del “sál­ve­se quien pue­da”. Hay mucho dine­ro que pre­ci­sa poner­se en movi­mien­to, hacer­se capi­tal, para seguir la espi­ral expo­nen­cial de cre­ci­mien­to del ver­da­de­ro virus para­si­ta­rio que azo­ta a la huma­ni­dad y la natu­ra­le­za por cin­co siglos.

La deu­da que se vie­ne dise­ñan­do tie­ne por eso sig­ni­fi­ca­ción has­ta teo­ló­gi­ca, por­que se tra­ta de res­tau­rar los mitos fun­da­cio­na­les que hacen posi­ble al reino de este mun­do. Una “deu­da infi­ni­ta” es impo­si­ble de pagar, por eso ya no hay futu­ro para la huma­ni­dad; la demo­li­ción pla­ni­fi­ca­da del Esta­do de dere­cho, el dere­cho inter­na­cio­nal y el mul­ti­la­te­ra­lis­mo, que ya se venía apli­can­do béli­ca­men­te, aho­ra encuen­tra en la plan-demia glo­bal, el mejor esce­na­rio para su ani­qui­la­ción defi­ni­ti­va.

Como en la colo­nia, así como los indios tenían que pagar, con el tri­bu­to indí­ge­na, el dere­cho a vivir, aho­ra son las nacio­nes del mun­do las que se encuen­tran en seme­jan­te reali­dad. “Vivir a cos­ta de otro” fue siem­pre la divi­sa del tipo de indi­vi­duo que pro­du­jo el mun­do moderno y el capi­ta­lis­mo. Por eso la socie­dad moder­na, a con­fe­sión de Hegel, es, por nece­si­dad inter­na, pro­duc­to­ra cons­ti­tu­ti­va de desigual­da­des con­ti­nuas y cre­cien­tes. Por eso los billo­na­rios siguen en sus irra­cio­na­les apues­tas finan­cie­ras, por­que saben que, en este mun­do, todo es nego­cio. No les impor­ta que el mun­do se ven­ga aba­jo sino, ¿cuán­to dine­ro podrían hacer cuan­do el mun­do se ven­ga aba­jo?

El pue­blo como la incóg­ni­ta dura en la ecua­ción plan-démi­ca.

La plan-demia ha sido con­ce­bi­da con anti­ci­pa­ción y, por media­ción de una cri­sis sani­ta­ria a nivel glo­bal (sabien­do que cual­quier even­to epi­de­mio­ló­gi­co iba a des­nu­dar el des­man­te­la­do sis­te­ma públi­co sani­ta­rio por las polí­ti­cas de pri­va­ti­za­ción que se vino imple­men­tan­do por la glo­ba­li­za­ción neo­li­be­ral), lo que se bus­ca­ba y pre­ten­de impo­ner es un pan­óp­ti­co mun­dial, don­de se des­plie­gue “libre­men­te” una sinies­tra polí­ti­ca de obe­dien­cia incues­tio­na­ble a un “nue­vo orden” impues­to por un fata­lis­mo inven­ta­do; en ese sen­ti­do, la cua­ren­te­na no tie­ne pro­pó­si­tos médi­cos sino polí­ti­cos y debie­ra ser ana­li­za­do como lo que es: un ejer­ci­cio estra­té­gi­co de mili­ta­ri­za­ción de la socie­dad civil.

La enca­de­na­da depen­den­cia de las eco­no­mías peri­fé­ri­cas al sis­te­ma mun­dial, agu­di­za­da por la glo­ba­li­za­ción finan­cie­ra del dolar­cen­tris­mo, hace que la mayo­ría de los paí­ses, sobre todo los redu­ci­dos a sumi­sión colo­nial, no pue­dan eje­cu­tar nin­gún tipo de ade­cua­cio­nes loca­les de los pro­to­co­los emi­ti­dos e impues­tos por el cen­tro y sus orga­nis­mos (inclu­so paí­ses como Vene­zue­la o Cuba no pue­den elu­dir abier­ta­men­te las direc­tri­ces de, por ejem­plo, la OMS, apos­tan­do por polí­ti­cas sani­ta­rias des­mar­ca­das de las impues­tas). Por eso la plan-demia podía poner en jaque a casi todo el mun­do, por­que gra­cias a la glo­ba­li­za­ción, los Esta­dos poseen una exi­gua capa­ci­dad de sobe­ra­nía polí­ti­ca, teme­ro­sos ade­más de la inva­sión o el blo­queo eco­nó­mi­co que pue­dan sufrir (des­de el 1961, el escar­mien­to con­tra Cuba ha sido ven­di­do per­ver­sa­men­te al mun­do como fra­ca­so eco­nó­mi­co pro­pio).

Rusia y Chi­na, tenien­do más capa­ci­dad de manio­bra estra­té­gi­ca, pare­cen apos­tar, en medio del arrin­co­na­mien­to nuclear, a la pau­la­ti­na anu­la­ción de la geo­po­lí­ti­ca occi­den­tal. El diag­nós­ti­co que mane­jan toda­vía no se expre­sa abier­ta­men­te y, al pare­cer, el des­ca­la­bro pau­la­tino de la eco­no­mía occi­den­tal, da lugar a sus pre­vi­sio­nes de una implo­sión no cal­cu­la­da del sis­te­ma eco­nó­mi­co en su con­jun­to (la recien­te pro­mo­ción de la mone­da digi­tal chi­na e‑RMB como nue­vo patrón del comer­cio inter­na­cio­nal, des­pla­zan­do defi­ni­ti­va­men­te al dólar como úni­ca divi­sa uni­ver­sal, afir­ma­ría esa apues­ta).

Si se tra­ta de hacer cálcu­los, lo que la auto­su­fi­cien­cia occi­den­tal sos­la­ya es el hecho que otras civi­li­za­cio­nes, como la Chi­na, hace cálcu­los mucho más com­ple­jos y estra­té­gi­cos. Pero los chi­nos no son ilu­sos y saben del poder que podría desatar una bes­tia mori­bun­da y, sobre todo, ame­na­za­da.

Ya no esta­mos fren­te al Impe­rio deci­mo­nó­ni­co del mun­do uni­po­lar. Si qui­sié­ra­mos defi­nir, en ese con­tex­to, al Esta­do pro­fun­do, ten­dría­mos que recor­dar al pre­si­den­te Eisen­ho­wer y su “fare­well to the nation”: el apa­ra­to mili­tar-indus­trial que denun­cia­ba tener un poder e influen­cia cre­cien­tes sobre toda la socie­dad nor­te­ame­ri­ca­na, cons­ti­tuía la ten­sión impe­rial que se pro­po­ne al inte­rior de un Esta­do con capa­ci­dad de irra­dia­ción expo­nen­cial de su poder estra­té­gi­co. En ese sen­ti­do, el Esta­do pro­fun­do es aque­lla capa­ci­dad de tras­cen­der su carác­ter ini­cial de Esta­do par­ti­cu­lar y pro­po­ner­se uni­ver­sal, en este caso, impe­rial.

Por eso gene­ra la glo­ba­li­za­ción, como media­ción afir­ma­ti­va de su carác­ter impe­rial o de domi­na­ción expo­nen­cial. Por eso hay que sub­ra­yar siem­pre que un Impe­rio no lucha por intere­ses par­ti­cu­la­res. Su obje­ti­vo es el poder abso­lu­to, es decir, el poder total. En nom­bre de ese poder abso­lu­to es que sus intere­ses, aho­ra hecho valo­res, se hacen expo­nen­cia­les, o sea, divi­nos. En eso con­sis­te, la gran­de­za y la mise­ria de su pre­ten­sión de domi­na­ción expo­nen­cial.

Por eso, cuan­do habla­mos de una situa­ción post-impe­rial en un mun­do par­ti­do en dos (el orden y el caos, o el cie­lo y el infierno), no nos refe­ri­mos al fin del Impe­rio sino a una com­ple­ji­dad mucho más sinies­tra. El Esta­do pro­fun­do, des­de los seten­tas, y la polí­ti­ca de reduc­ción neo­li­be­ral del Esta­do míni­mo, anun­cia­da por Zbig­niew Brze­zins­ki, iba en la direc­ción de recon­fi­gu­rar al sis­te­ma-mun­do como sis­te­ma-matrix; en ese sen­ti­do, el Esta­do pro­fun­do no es una gober­nan­za mun­dial sino el Sanc­tum Sanc­to­rum del pro­yec­ta­do “nue­vo orden mun­dial” (esa es la “hibris” huma­na en su mayor expre­sión y lo que da lugar a las con­je­tu­ras cons­pi­ra­cio­nis­tas más fan­tás­ti­cas; sin olvi­dar que han sido y son, los pode­res fac­ti­cos y sus agen­cias de inte­li­gen­cia, los pri­me­ros dise­mi­na­do­res de teo­rías de la cons­pi­ra­ción).

Kis­sin­ger (quien ya se apre­su­ra a pro­po­ner un nue­vo orden mun­dial post-coro­na­vi­rus, por­que seña­la que, “se alte­ra­rá el orden mun­dial para siem­pre”) tenía razón al des­cri­bir la evo­lu­ción de la auto­cons­cien­cia impe­rial: “con­tro­la los ali­men­tos y con­tro­la­rás a la gen­te, con­tro­la el petró­leo y con­tro­la­rás a las nacio­nes, con­tro­la el dine­ro y con­tro­la­rás al mun­do”. Esta últi­ma con­so­nan­cia con la divi­sa de los Roths­child (“den­me el con­trol de la mone­da y pon­gan cual­quier gobierno”), es aho­ra con­su­ma­da con la plan-demia glo­bal: “admi­nis­tra la enfer­me­dad y deter­mi­na­rás, como dios, el des­tino mis­mo, es decir, la vida y la muer­te de todos”.

Una visión con­tem­pla­ti­va sólo pue­de recluir­se en el absor­to des­lum­bra­mien­to de esta cal­cu­la­da plan-demia, pero de lo que se tra­ta es de sobre­po­ner­se, supe­rar la deter­mi­na­ción impues­ta, y no que­dar atra­pa­do en lo que seña­la­ba Karl Rove: “noso­tros, como Impe­rio, hace­mos la his­to­ria, y uste­des sólo pue­den estu­diar lo que noso­tros hace­mos”. Por eso el asun­to, en últi­ma ins­tan­cia, es de per­cep­ción, es decir, del tipo de pers­pec­ti­va que adop­to, a la hora de rea­li­zar el diag­nós­ti­co de la pato­lo­gía del mun­do que habi­to. Si me sitúo en la pers­pec­ti­va impe­rial, no hallo sali­da, por­que me encie­rro pre­ci­sa­men­te en el calle­jón sin sali­da al cual me con­du­ce la apues­ta de sobre­vi­ven­cia del 1%. Pero la pers­pec­ti­va impe­rial, en su mar­ca­do des­pre­cio aris­to­crá­ti­co, siem­pre olvi­da algo: el fac­tor pue­blo.

La pers­pec­ti­va impe­rial cree que nos encon­tra­mos en una situa­ción apo­ca­líp­ti­ca, pero, en reali­dad, nos encon­tra­mos en un éxo­do mun­dial, es decir, en un tiem­po mesiá­ni­co. Por eso hay que ver la plan-demia y su con­se­cuen­te cua­ren­te­na glo­bal, como ejer­ci­cio mili­tar, es decir, como “geo­po­lí­ti­ca de disua­sión estra­té­gi­ca”; pues de lo que se tra­ta es de impo­ner un “nue­vo orden mun­dial”, sin con­tem­pla­ción algu­na, sin que nadie pue­da obje­tar nada y sin nece­si­dad de con­sen­suar con nadie.

Pero esa visión, si bien pre­su­po­ne quie­bras sis­té­mi­cas esta­ta­les y una pos­te­rior lucha com­pe­ti­ti­va mucho más des­pia­da­da de las eco­no­mías sobre­vi­vien­tes, lle­ván­do­nos a una dise­mi­na­da y explo­si­va gue­rra de aran­ce­les, con la más que pro­ba­ble quie­bra mun­dial, no posee, en el algo­rit­mo que ima­gi­nan, el enig­ma resuel­to del fac­tor deci­si­vo, la incóg­ni­ta dura de la ecua­ción impe­rial: el pue­blo en tan­to que pue­blo.

Si recor­da­mos el éxo­do, el cora­zón del faraón es endu­re­ci­do para que se mani­fies­te otro poder indes­ci­fra­ble, que es el que guía al pue­blo hacia su libe­ra­ción. Más allá de que sea una narra­ti­va par­ti­cu­lar, lo que nos debie­ra inte­re­sar es el hecho de que un pro­ce­so de libe­ra­ción pre­su­po­ne even­tos apo­ca­líp­ti­cos para la pers­pec­ti­va de domi­na­ción pero de “reve­la­ción” para el deside­rá­tum utó­pi­co popu­lar. Es en ese pro­ce­so que se cons­ti­tu­ye el pue­blo en pue­blo ver­da­de­ro.

Pero esto ha de supo­ner una tran­si­ción exis­ten­cial de los pue­blos a la ple­na auto­cons­cien­cia de su defi­ni­ción his­tó­ri­ca defi­ni­ti­va; es decir, el reco­no­ci­mien­to de su pro­pia poten­cia utó­pi­ca como la masa crí­ti­ca nece­sa­ria para pro­vo­car la insur­gen­cia con­clu­si­va de todos los pasa­dos olvi­da­dos y toda la his­to­ria nega­da, de todos los futu­ros exclui­dos y los por­ve­ni­res dife­ri­dos por el tren del pro­gre­so moderno.

La sali­da del Egip­to, o sea, del mun­do impe­rial, es siem­pre exis­ten­cial. Por eso dicen los sabios: es más fácil salir del mun­do que el mun­do sal­ga de uno. La pri­me­ra es una sali­da for­mal, en cam­bio la segun­da impli­ca una sali­da como apues­ta cons­cien­te de pro­po­ner­se una nue­va for­ma de vida. Esto es lo que nues­tros pue­blos han insis­ti­do a lo lar­go de toda su insur­gen­cia como re-vuel­ta a una situa­ción de rup­tu­ra onto­ló­gi­ca con el deve­nir his­tó­ri­co impues­to por el mun­do moderno, es decir, crear el Pacha­ku­ti o tiem­po mesiá­ni­co.

Libe­rar­se aho­ra quie­re decir vol­ver a lo nues­tro, a nues­tras medi­ci­nas, a nues­tras plan­tas maes­tras, a nues­tros ali­men­tos, apos­tar por lo pro­pio y, en ese retorno, dar defi­ni­ti­va­men­te la espal­da al mun­do que se vie­ne aba­jo por sus pro­pias des­me­su­ras. “Domi­nar la natu­ra­le­za” siem­pre fue un des­pro­pó­si­to y jamás admi­ti­do por la cos­mo­vi­sión de nues­tros pue­blos, y ello fue siem­pre una cons­tan­te en la insur­gen­cia popu­lar que reivin­di­có en su gri­to, el gri­to de la Madre, la Pacha­Ma­ma. La des­me­su­ra de domi­na­ción, que impul­sa al pro­gre­so moderno, aho­ra se la radi­ca­li­za con el domi­nio sobre la vida mis­ma, como el últi­mo esla­bón de una mer­can­ti­li­za­ción abso­lu­ta.

Pero no se pue­de jugar con la vida mis­ma. Nin­gún cálcu­lo pue­de pre­ten­der una per­fec­ta pre­dic­ti­bi­li­dad ante la con­tin­gen­cia de la pro­pia reali­dad. Quie­nes aho­ra se creen dio­ses para deci­dir la vida o la muer­te de la huma­ni­dad, se han creí­do la ilu­sión que pro­vo­ca la inte­li­gen­cia arti­fi­cial. Ésta depen­de­rá siem­pre de la infor­ma­ción huma­na sumi­nis­tra­da en sus ope­ra­cio­nes lógi­cas, y esto es lo que rela­ti­vi­za y hace fali­bles sus algo­rit­mos con­clu­si­vos.

El fac­tor humano es impo­si­ble de cálcu­lo, más aún cuan­do habla­mos del res­to crí­ti­co que se cons­ti­tu­ye en pue­blo. Un mun­do cons­ti­tui­do en tota­li­dad cerra­da no pue­de, por defi­ni­ción, abar­car la exte­rio­ri­dad exclui­da y nega­da. Por eso el pue­blo pro­du­ce su libe­ra­ción, des­de su pro­pia auto­de­ter­mi­na­ción. En esa su auto-cons­ti­tu­ción en suje­to es que se des­cu­bre a sí mis­mo, su pro­pia poten­cia his­tó­ri­ca y utó­pi­ca, que supera no sólo su depen­den­cia sis­té­mi­ca sino su mis­mo pre­sen­te y le abre al por­ve­nir que pro­yec­ta su pro­pio anhe­lo de vida.

Por eso el pasa­do, su pro­pio pasa­do, la his­to­ria que rena­ce en su pro­pia libe­ra­ción, le es ins­pi­ra­ción deci­si­va para alum­brar la direc­ción de su pro­pio hori­zon­te utó­pi­co. Vol­ver enton­ces sig­ni­fi­ca reco­ger­se, aco­piar las semi­llas que sobre­vi­ven en su lucha para des­per­tar la tie­rra de sus sue­ños. Por eso no triun­fa el Impe­rio y así como más de la mitad de su flo­ta de por­ta­vio­nes se encuen­tran vara­dos (infec­ta­dos por el virus están los USS Roo­se­velt, Nimitz y Carl Vin­son, en repa­ra­ción los USS Lin­coln, Washing­ton y Sten­nis, ade­más de esta­cio­na­dos los USS Bush y Ford), así tam­bién la pesa­di­lla de Bahía de Cochi­nos vuel­ve a per­tur­bar­le su pro­pia con­fian­za en la últi­ma frus­tra­da inva­sión a Vene­zue­la.

Enton­ces, la cua­ren­te­na tie­ne, como fin polí­ti­co, des­mo­vi­li­zar a los pue­blos y hacer impo­si­ble toda resis­ten­cia; pero el Impe­rio no sabe que la reclu­sión tam­bién pue­de ser­vir para res­tau­rar comu­ni­dad y memo­ria, para que el pue­blo se rein­ven­te a sí mis­mo y rein­ven­te su pro­pia lucha. Hoy es vital vol­ver a nues­tras plan­tas maes­tras, a nues­tras medicinas/​alimentos, demos­trar­le al mun­do que no en vano hemos sobre­vi­vi­do cin­co siglos gra­cias al con­su­mo de lo nues­tro.

Des­de nues­tra cos­mo­vi­sión, has­ta el virus es una semi­lla, a la cual se pue­de criar, se la pue­de reci­bir y des­pa­char bien, como se hace a la gen­te (sien­do mani­pu­la­ción de labo­ra­to­rio, el virus es un Fran­kens­tein crea­do para dar mie­do, pero él tam­bién sufre, sabien­do lo que le han hecho). Sólo la cien­cia médi­ca moder­na con­ci­be a las enfer­me­da­des como enemi­gas y ope­ra sobre ellas tera­pias béli­cas, no sabien­do que ata­can­do a la enfer­me­dad ata­ca al pro­pio cuer­po, y al alma. Esta con­cep­ción béli­ca que mane­ja la medi­ci­na moder­na es lo que ha entra­do en cri­sis a fines del siglo XX, pero sigue gozan­do de cre­di­bi­li­dad gra­cias a la coop­ta­ción que ha hecho la “far­ma­fia” glo­bal de todos los medios de comu­ni­ca­ción y las uni­ver­si­da­des.

Por eso el maca­bro inte­rés en supri­mir y exter­mi­nar cual­quier disi­den­cia fren­te a los pro­to­co­los sani­ta­rios que dic­ta­mi­nan los pode­res fac­ti­cos. Todo con el fin de impo­ner la vacu­na uni­ver­sal como úni­ca sal­va­ción del lim­bo inven­ta­do. Nadie nos dijo que la libe­ra­ción iba a ser fácil por­que, ade­más, impli­ca la apues­ta sobe­ra­na de aban­do­nar el sis­te­ma de creen­cias moderno-capi­ta­lis­tas que, sin dar­nos cuen­ta, era lo que nos mata­ba en vida y, de for­ma sutil, se metía den­tro nues­tro como un ope­ra­dor autó­no­mo que deci­día has­ta nues­tro des­tino. El reto siem­pre fue del pue­blo y es el que defi­ni­rá esta últi­ma ofen­si­va impe­rial. La ver­da­de­ra espe­ran­za nace siem­pre en las coyun­tu­ras más desola­do­ras, por­que es pre­ci­sa­men­te allí don­de se fra­gua el autén­ti­co espí­ri­tu de libe­ra­ción.

La Paz, Boli­via, Chu­quia­go Mar­ka, 10 de mayo del 2020.

Rafael Bau­tis­ta S.

autor de: “El table­ro del siglo XXI»

Diri­ge “el taller de la des­co­lo­ni­za­ción” y

“la comu­ni­dad de pen­sa­mien­to amáu­ti­co”

[email protected]​yahoo.​com