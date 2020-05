Por Jhonny Peral­ta Espi­no­za, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 11 mayo 2020

Cuan­do Rosa Luxem­bur­go escri­bió que “la dic­ta­du­ra con­sis­te en el modo

en que la demo­cra­cia se uti­li­za y no en su abo­li­ción”, que­ría

decir que la demo­cra­cia no es un mar­co vacío

a dis­po­si­ción de los diver­sos agen­tes polí­ti­cos, sino que la demo­cra­cia tie­ne

un “ses­go de cla­se”, por ejem­plo Muri­llo, con su ideo­lo­gía reac­cio­na­ria,

plan­tea meter avio­nes de gue­rra al Tró­pi­co[1],

mili­ta­ri­zar zonas don­de se incre­men­ta el coro­na­vi­rus[2]; lo que

que­re­mos decir es que los con­te­ni­dos y las for­mas de la demo­cra­cia lo deci­den

los suje­tos que la enar­bo­lan. He aquí una dife­ren­cia sus­tan­cial entre el

gobierno de Añez, Mesa, Cama­cho y Tuto y el gobierno del pro­ce­so de cam­bio, los

con­te­ni­dos no lo deci­den un gru­po de per­so­nas ase­so­ra­dos por la CIA, sino los

deseos y aspi­ra­cio­nes de las mayo­rías nacio­na­les; y las for­mas de legi­ti­mar la

demo­cra­cia no lo defi­nen ni Trump ni Bol­so­na­ro, que reco­no­cie­ron al día

siguien­te al gobierno gol­pis­ta[3], sino

los levan­ta­mien­tos de la ple­be. Esta es la para­do­ja de la demo­cra­cia, que por

un lado es la dic­ta­du­ra de la úni­ca mino­ría peli­gro­sa que son los ricos, y por

otro lado, es la dic­ta­du­ra popu­lar que se refle­ja en la par­ti­ci­pa­ción pro­ta­gó­ni­ca de las masas.

Hay un acuer­do gene­ral de

que el capi­ta­lis­mo se acer­ca a gran­des pro­ble­mas, en par­ti­cu­lar este gobierno

nos va a lle­var a una cri­sis polí­ti­ca eco­nó­mi­ca y social de incal­cu­la­bles e

impre­de­ci­bles con­se­cuen­cias, fren­te a esta situa­ción el cam­po popu­lar no tie­ne

una res­pues­ta cohe­ren­te para decir qué hace­mos, repe­tir los dis­cur­sos de la cul­tu­ra

de la com­ple­men­ta­rie­dad, etc. y la agen­da 20 – 25 que solo bus­ca la mayor

efi­cien­cia en la eco­no­mía, sig­ni­fi­can reivin­di­car un capi­ta­lis­mo efi­cien­te con ros­tro

sim­bó­li­co indí­ge­na, tareas nece­sa­rias, pero insu­fi­cien­tes, por­que impli­ca

seguir en el camino de ser mora­lis­tas: lo polí­ti­ca­men­te correc­to.

Enton­ces el pro­ble­ma a

resol­ver es cómo logra­mos que la explo­sión popu­lar demo­crá­ti­ca se impon­ga a esa

mino­ría que es la dere­cha; el asun­to tie­ne que ver con las for­mas del ejer­ci­cio

del poder; si bien los movi­mien­tos socia­les tuvie­ron un rol impor­tan­te en el

pro­ce­so de cam­bio, el poder se aho­gó en un “prin­ci­pio de clau­su­ra”: escu­cha­mos

a los demás, pero noso­tros, las cúpu­las, toma­mos la deci­sión. Sin embar­go,

nadie pue­de negar que la resis­ten­cia al gol­pe cívi­co mili­tar poli­cial fue

pro­duc­to de la auto orga­ni­za­ción popu­lar, no hubo nin­gu­na ins­tan­cia orgá­ni­ca

que coor­di­na­ra accio­nes polí­ti­cas, y los muer­tos fue­ron los que fue­ron, gen­te

humil­de, lucha­do­ra y con con­vic­ción.

Aho­ra, para ganar la

bata­lla elec­to­ral y cons­truir, poco a poco, poder popu­lar pasa por com­pren­der

que no esta­mos luchan­do por una “sín­te­sis

dia­léc­ti­ca” para lograr un recon­ci­lia­ción for­za­da con el enemi­go de cla­se;

con­ta­mos con un con­tin­gen­te de com­pa­ñe­ros for­ja­dos en

el enfren­ta­mien­to en noviem­bre y con auto­ri­dad moral; hay mucha gen­te que se ha

indig­na­do ante la dere­cha reac­cio­na­ria y que aspi­ra a tener un sig­ni­fi­ca­do y un

sen­ti­do en sus vidas, median­te la opor­tu­ni­dad de luchar por algún tipo de orden

social don­de ellos ten­gan tra­ba­jo, cul­tu­ra, edu­ca­ción, opor­tu­ni­da­des; siguen

pre­sen­tes con su memo­ria lar­ga las muje­res y los hom­bres de las comu­ni­da­des; sin

olvi­dar­nos de las masas que viven en las peri­fe­rias, en los subur­bios, que

con­for­man la eco­no­mía infor­mal y caren­tes de ser­vi­cios de salud, son estos

hom­bres y muje­res don­de es posi­ble que sur­ja la revo­lu­ción y que ya no se ajus­tan

a la vie­ja deter­mi­na­ción mar­xis­ta del suje­to revo­lu­cio­na­rio pro­le­ta­rio, que no

son pro­le­ta­rios a la vie­ja idea mar­xis­ta (que eran los más pobres, los más

nume­ro­sos y crea­ban rique­za en bene­fi­cio de otros, etc.), esto nos demues­tra

que esas carac­te­rís­ti­cas ya no están reuni­das en un solo suje­to.

Hici­mos este recuen­to para com­pren­der que hay un nue­vo eje de la lucha de

cla­ses y que exis­te la posi­bi­li­dad de que esas amplias masas se trans­for­men en

revo­lu­cio­na­rias; la expe­rien­cia nos ense­ña que los comu­nis­tas siem­pre fue­ron total­men­te

“no-dog­má­ti­cos”, dis­pues­tos a para­si­tar cual­quier pro­ble­ma, o sea a tener los

pies en la tie­rra, recuér­de­se la con­sig­nas movi­li­za­do­res de las revo­lu­cio­nes

rusa y chi­na: “tie­rra y la paz” y “libe­ra­ción nacio­nal y la uni­dad con­tra la

corrup­ción”.

Lenin fue sar­cás­ti­co con

aque­llos que bus­ca­ban algu­na garan­tía para hacer la revo­lu­ción, gen­te sin

auda­cia que decía: es dema­sia­do pron­to, no hay que arries­gar­se o que la mayo­ría

de la gen­te no está madu­ra; a esto deno­mino lo “polí­ti­ca­men­te correc­to”, a esa

visión por eta­pas, pro­gre­si­vo, de la revo­lu­ción, y a la que Lenin se opo­nía por

com­ple­to, enfo­que que fue reins­tau­ra­do por Sta­lin con la visión de los esta­dios

“infe­rio­res” y “supe­rio­res” del comu­nis­mo.

Hoy nos enfren­ta­mos a una dere­cha que desea

impo­ner un Nue­vo Orden de lar­go alcan­ce y lo que nos debe preo­cu­par, no es

tan­to lo reac­cio­na­rios que son los Añez, Mesa, Cama­cho y Tuto, sino por qué una

par­te de la cla­se media le abrió el espa­cio a la dere­cha fas­cis­ta, y esto sig­ni­fi­ca

un fra­ca­so de la ideo­lo­gía; por qué se ha crea­do una “cla­se sim­bó­li­ca”

con­for­ma­da por artis­tas, aca­dé­mi­cos, perio­dis­tas, etc. que es el coro de esta

polí­ti­ca retró­gra­da, racis­ta y vio­len­ta.

Por eso plan­teo la nece­si­dad de un acto

revo­lu­cio­na­rio den­tro de un pro­ce­so demo­crá­ti­co elec­to­ral, en el cual des­de un

pen­sa­mien­to crí­ti­co a esa for­ma del ejer­ci­cio del poder demo­crá­ti­co

repre­sen­ta­ti­vo pasa­do, aho­ra debe­mos res­pon­der a la tareas de ele­var el des­con­ten­to social

y polí­ti­co a nive­les supe­rio­res, si pode­mos cons­truir nue­vas for­mas de

con­cien­cia social en las peri­fe­rias, si los comu­ni­da­des con auto­no­mías

indí­ge­nas apor­tan a la refun­da­ción del país, creo que ahí radi­can los gér­me­nes

del futu­ro.

La vic­to­ria elec­to­ral la esta­mos

labran­do len­ta­men­te en base a dos fac­to­res impor­tan­tes, las amplias mayo­rías

per­ci­ben que el tiem­po de la pobre­za será una reali­dad con cual­quier gobierno

de Añez, Mesa, Cama­cho o Tuto, y por tan­to la jus­ti­cia social se derrum­ba­rá. Pero estos dos fac­to­res no nece­sa­ria­men­te

están conec­ta­dos, para dar­nos cuen­ta que nues­tro día a día se vuel­ve injus­to,

tie­ne que haber una cier­ta liber­tad ideo­ló­gi­ca; y esta liber­tad

es ame­na­za­da cons­tan­te­men­te por la repre­sión, la per­se­cu­ción, la san­ción, la

judi­cia­li­za­ción por par­te del gobierno gol­pis­ta; si esa liber­tad dis­mi­nu­ye, el

pue­blo len­ta­men­te no será cons­cien­te de la situa­ción de injus­ti­cia y desigual­dad

en que se encuen­tra.

Si la

liber­tad ideo­ló­gi­ca se va debi­li­tan­do, esta reali­dad infa­me la asu­mi­re­mos como

una situa­ción nor­mal y el poder de los dés­po­tas como algo natu­ra­li­za­do; así se

ahon­da­rá la des­po­li­ti­za­ción, don­de cada indi­vi­duo se dedi­que a su tra­ba­jo y este es

el camino de la ren­di­ción. Por eso esta­mos obli­ga­dos a cons­truir el acto eman­ci­pa­to­rio como

resul­ta­do no de un solo agen­te o movi­mien­to social, sino de una explo­si­va

com­bi­na­ción demo­crá­ti­ca de dife­ren­tes con­glo­me­ra­dos socia­les. Este es el desafío

éti­co polí­ti­co de reco­no­cer­nos a noso­tros mis­mos en esta figu­ra, sin

cama­ri­llas, ni mesia­nis­mos, que fren­te al horror y terror de este Esta­do

reac­cio­na­rio, la recu­pe­ra­ción de la demo­cra­cia se cons­ti­tu­ye en la res­pues­ta

más revo­lu­cio­na­ria ante los sec­to­res extre­mis­tas de la dere­cha que bus­can una sali­da vio­len­ta a

esta cri­sis polí­ti­ca, como lo hicie­ron en octu­bre; no pode­mos per­mi­tir que se

cie­rren los espa­cios demo­crá­ti­cos, por­que de ser así ven­drá el arra­sa­mien­to de

todos los dere­chos con­quis­ta­dos.

Lamen­ta­ble­men­te las reglas del jue­go han

cam­bia­do sus­tan­cial­men­te, la dere­cha tie­ne un pro­gra­ma, fuer­zas socia­les,

ins­ti­tu­cio­nes, medios de comu­ni­ca­ción y el apo­yo, para nada inofen­si­vo, del

impe­ria­lis­mo yan­qui. El cam­po popu­lar debe luchar con­tra las fuer­zas

con­ser­va­do­ras y refor­mis­tas inter­nas, que expre­san una cul­tu­ra polí­ti­ca retró­gra­da,

así como tam­bién con esa izquier­da más tra­di­cio­nal, que con­ci­ben la polí­ti­ca

como tute­la­je, y que tie­nen nula con­fian­za en las ini­cia­ti­vas del poder

popu­lar, como por ejem­plo la ini­cia­ti­va de los com­pa­ñe­ros del tró­pi­co que com­par­tie­ron sus pro­duc­tos

con nues­tros her­ma­nos más nece­si­ta­dos, como la auto con­vo­ca­to­ria de la noche

del cace­ro­la­zo y el petar­da­zo, hay que vol­ver a las calles y a las pla­zas para

defen­der nues­tros dere­chos fun­da­men­ta­les, por­que nues­tra auto­ri­dad moral va más

allá de esa dere­cha que nos gri­ta: sal­va­jes, terro­ris­tas, malean­tes,

nar­co­tra­fi­can­tes, tira­nos, corrup­tos, etc. Solo con estas for­mas de acción

polí­ti­ca, nues­tras luchas demo­crá­ti­cas, poco a poco, se vin­cu­la­ran al pro­ble­ma

del poder.

Hay que supe­rar esas visio­nes deter­mi­nis­tas

de las “nece­si­da­des obje­ti­vas” y las “fases” obli­ga­to­rias para rebe­lar­nos e

inten­tar la revo­lu­ción; siem­pre que­da un

espa­cio para un acto eman­ci­pa­to­rio, pero si segui­mos tenien­do mie­do a tomar el

poder es que no valo­ra­mos en su jus­ta dimen­sión nues­tra cau­sa y más pesa el

mie­do al desas­tre catas­tró­fi­co. Pero es mejor el desas­tre pro­vo­ca­do por la

fide­li­dad a nues­tras con­vic­cio­nes y prin­ci­pios, que tener el desier­to con un

gobierno anti­na­cio­nal. No hay dón­de per­der­se, la úni­ca pre­gun­ta autén­ti­ca que

deben res­pon­der­se el bino­mio, los can­di­da­tos al legis­la­ti­vo y cada mili­tan­te

del MAS es si tole­ra­mos esta “natu­ra­li­za­ción” de este auto­ri­ta­ris­mo, de esta

pre­po­ten­cia, de este tota­li­ta­ris­mo al que nos quie­ren lle­var los Añez, Mesa,

Cama­cho y Tuto; y cómo sali­mos de este desas­tre para nun­ca más vol­ver.

Lo que qui­se

demos­trar, es que en últi­ma ins­tan­cia la vic­to­ria elec­to­ral con­tun­den­te

debe ser el refle­jo de la acción polí­ti­ca de mili­tan­tes que estén a la altu­ra

del reto que les plan­tea la his­to­ria, con un pro­gra­ma reno­va­do, con for­mas y

con­te­ni­dos de cam­pa­ñas elec­to­ra­les que mar­quen dife­ren­cia, acom­pa­ña­dos de miles

de muje­res y hom­bres for­ja­dos en la lucha y con nue­vos lide­raz­gos, solo así se pue­de

abrir un hori­zon­te estra­té­gi­co que de una vez por todas resuel­va el des­tino

his­tó­ri­co de nues­tra Nación.

*Ex mili­tan­te de las Fuer­zas Arma­das de Libe­ra­ción Zára­te Will­ka

[1] https://​www​.pagi​na​sie​te​.bo/​s​e​g​u​r​i​d​a​d​/​2​0​2​0​/​4​/​2​4​/​m​u​r​i​l​l​o​-​m​e​t​a​m​o​s​-​a​v​i​o​n​e​s​-​d​e​-​g​u​e​r​r​a​-​a​l​-​c​h​a​p​a​r​e​-​2​5​3​6​5​2​.​h​tml

[2] https://​www​.info​bae​.com/​a​m​e​r​i​c​a​/​a​g​e​n​c​i​a​s​/​2​0​2​0​/​0​4​/​1​0​/​g​o​b​i​e​r​n​o​-​b​o​l​i​v​i​a​n​o​-​m​i​l​i​t​a​r​i​z​a​-​s​a​n​t​a​-​c​r​u​z​-​s​u​-​r​e​g​i​o​n​-​c​o​n​-​m​a​s​-​c​o​r​o​n​a​v​i​r​us/

[3] https://​www​.info​bae​.com/​a​m​e​r​i​c​a​/​a​m​e​r​i​c​a​-​l​a​t​i​n​a​/​2​0​1​9​/​1​1​/​1​3​/​e​s​t​a​d​o​s​-​u​n​i​d​o​s​-​r​e​c​o​n​o​c​i​o​-​a​-​j​e​a​n​i​n​e​-​a​n​e​z​-​c​o​m​o​-​p​r​e​s​i​d​e​n​t​a​-​i​n​t​e​r​i​n​a​-​d​e​-​b​o​l​i​v​ia/