Por Juan Car­los Con­tre­ras, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 10 mayo 2020

Duran­te esta sema­na, tras el levan­ta­mien­to de la cua­ren­te­na total en

Padre las Casas y Temu­co, las hor­ta­li­ce­ras mapu­ches que his­tó­ri­ca­men­te

han tra­ba­ja­do en el cen­tro temu­quen­se ‑nor­mal­men­te en las inter­sec­cio­nes

de calle Montt con Aldunate‑, han sido nue­va­men­te hos­ti­ga­das,

vio­len­ta­das y dete­ni­das por Cara­bi­ne­ros. No con­for­me con eso, el alcal­de

Miguel Bec­ker (RN) man­tie­ne ins­pec­to­res muni­ci­pa­les, vigi­lan­do el

comer­cio de fru­tas y ver­du­ras, emi­tien­do mul­tas a las per­so­nas que les

com­pren.

Estos ins­pec­to­res han com­ple­ji­za­do más aun el tra­ba­jo, tan­to por el

hos­ti­ga­mien­to hacia ellas como a clien­tes. Es más, hace unos días

cir­cu­ló en redes socia­les un video don­de apa­re­cía una pare­ja de estos

fun­cio­na­rios públi­cos, par­tean­do a una per­so­na que había com­pra­do un

kilo de poro­tos.

Fuen­tes de RESUMEN expre­sa­ron que un ins­pec­tor muni­ci­pal de Temu­co que par­ti­ci­pó de accio­nes vio­len­tas difun­di­das en redes socia­les resul­ta ser Luis Gaci­túa Tolo­za, ex cara­bi­ne­ro dado de baja el año 2013 por apre­mios ile­gí­ti­mos (tor­tu­ras) en con­tra de Luis Aste­te, pobla­dor de Las Tran­que­ras en Pue­blo Nue­vo.

La denun­cia deja­ría al des­cu­bier­to el nulo fil­tro que hace el

muni­ci­pio a las per­so­nas que son con­tra­ta­das como ins­pec­to­res

muni­ci­pa­les y por otra par­te, la pro­tec­ción que reci­ben los uni­for­ma­dos

envuel­tos en vio­la­cio­nes a los DDHH en ins­ti­tu­cio­nes de gobierno.

Luis Gaci­túa: de cara­bi­ne­ro dado de baja por tor­tu­ras a ins­pec­tor muni­ci­pal de Temu­co

Sobre el hecho, Luis Aste­te de por enton­ces de 20 años de edad, recuer­da que, «está­ba­mos

en el sec­tor Por­ve­nir con un gru­po de ami­gos, era el 1° de enero de

2013. De repen­te lle­gó una patru­lla de Cara­bi­ne­ros don­de venía el sr.

Gaci­túa. Según ellos lle­ga­ron por una riña, pero nun­ca hubo nada. No

había alcohol, sólo enva­ses vacíos, no había nadie bebien­do. Des­pués nos

per­si­guie­ron, sali­mos arran­can­do por­que se baja­ron agre­dien­do

inme­dia­ta­men­te a las per­so­nas que está­ba­mos en el para­de­ro».

El joven comen­tó que Luis Gaci­túa, ex cara­bi­ne­ro y aho­ra ins­pec­tor de

la muni­ci­pa­li­dad de Temu­co, lo per­si­guió a pie y pese a que el pobla­dor

agre­di­do se entre­gó y faci­li­tó inme­dia­ta­men­te su car­net de iden­ti­dad, «para

no gene­rar­le pro­ble­mas a otro gru­po que esta­ba com­par­tien­do ese día de

año nue­vo. Me dije­ron que me iban a lle­var a la Segun­da Comi­sa­ría pero

no fue así, me lle­va­ron a un sitio eria­zo, ahí me baja­ron y me empe­za­ron

a pegar con puños, palos pero con mayor repre­sión de Gaci­túa, el que

tra­ba­ja hoy en la muni­ci­pa­li­dad».

Aste­te comen­tó que fue gol­pea­do con bru­ta­li­dad tan­to por este

fun­cio­na­rio como por el sar­gen­to segun­do Clau­dio Reyes, en las

cos­ti­llas, cabe­za, pier­nas y espal­da. En el lugar habían otros dos

jóve­nes cara­bi­ne­ros que sólo mira­ban mien­tras el aho­ra ins­pec­tor

muni­ci­pal les decía, «así se tra­ta a los flai­tes, así tie­nen que

tra­tar a los delin­cuen­tes y que en ese momen­to el poder lo tenían por­que

esta­ba Piñe­ra, por­que el pre­si­den­te le daba todo el apo­yo a

Cara­bi­ne­ros».

Lamen­ta­ble­men­te, ésta no fue la úni­ca agre­sión que reci­bi­ría Luis Aste­te por par­te de Cara­bi­ne­ros. Para­dó­ji­ca­men­te bajo el segun­do man­da­to de Sebas­tián Piñe­ra, el joven pobla­dor fue una de las tan­tas per­so­nas con daños ocu­la­res, pro­duc­to de los per­di­go­nes dis­pa­ra­dos por efec­ti­vos de Fuer­zas Espe­cia­les en las mani­fes­ta­cio­nes socia­les del Esta­lli­do Social de octu­bre, sufrien­do la pér­di­da de su ojo izquier­do.

En la actua­li­dad el caso de Aste­te se encuen­tra en inves­ti­ga­ción y

aún se reca­ban peri­cias por par­te de Fis­ca­lía, aun­que bajo el actual

con­tex­to sani­ta­rio per­ma­ne­ce estan­ca­do. «espe­ra­mos que ter­mi­ne esto y

encon­trar un res­pon­sa­ble, que el Esta­do se haga res­pon­sa­ble.

Cara­bi­ne­ros sigue gozan­do con sus actos de abu­so, por­que sabe que si son

dados de bajas pue­den tra­ba­jar en muni­ci­pa­li­da­des».

La con­de­na y la baja de Cara­bi­ne­ros

Luis Gaci­túa Tolo­za fue sar­gen­to pri­me­ro has­ta el 27 de junio de

2016, cuan­do el Juz­ga­do de Garan­tía de Temu­co lo con­de­nó a pre­si­dio

menor en su gra­do míni­mo, es decir; sin pisar la cár­cel. Sobre las

agre­sio­nes hacia el pobla­dor temu­quen­se, la sen­ten­cia en con­tra del

aho­ra ins­pec­tor muni­ci­pal expre­só que «obli­gán­do­lo a subir al carro

poli­cial y tras­la­dán­do­lo por dife­ren­tes calles has­ta un sitio ubi­ca­do en

la pobla­ción Las Tran­que­ras. Una vez en el lugar. Luís Gaci­túa hizo

des­cen­der del vehícu­lo a Luis Aste­te y lo agre­dió gol­peán­do­lo con obje­to

con­tun­den­te en la espal­da y en otras par­tes del cuer­po». Fina­li­zan­do

que «los hechos con­fi­gu­ran el deli­to con­su­ma­do de tor­men­tos (tor­tu­ras) o

apre­mios ile­gí­ti­mos con­tra Luis Aste­te».

Sin duda la situa­ción de las hor­ta­li­ce­ras en Temu­co esbo­za prác­ti­cas

dis­cri­mi­na­to­rias, toda vez que el alcal­de Miguel Bec­ker per­mi­te la

aper­tu­ra y ato­cha­mien­to de gen­te en mul­ti­tu­des y cen­tros comer­cia­les,

pero per­si­gue y cas­ti­ga el comer­cio pro­ve­nien­te de zonas rura­les de la

pro­vin­cia de Cau­tín que son par­te del comer­cio tra­di­cio­nal en el lugar.

Peor aun, lo hace a tra­vés de suje­tos como Luis Gaci­túa, una per­so­na

con­de­na­da por ejer­cer tor­tu­ras.

«Él sigue hoy en día, según lo que se ha mos­tra­do en redes socia­les, inci­tan­do a la vio­len­cia». Fus­ti­gó Aste­te res­pec­to al rol como ins­pec­tor muni­ci­pal, «Nin­gún

cara­bi­ne­ro debe­ría ocu­par un car­go públi­co des­pués de haber sido de

baja por situa­cio­nes de tor­tu­ras, ni en Temu­co ni en nin­gún lugar»,

agre­gó.

En el trans­cur­so de estos días, efec­ti­vos poli­cia­les han agre­di­do

nue­va­men­te a hor­ta­li­ce­ras botán­do­les sus pro­duc­tos, sin impor­tar­les que

las afec­ta­das estu­vie­sen un mes sin poder gene­rar ingre­sos y su

mer­ca­de­ría era de lo úni­co que dis­po­nían. Nue­va­men­te acu­san racis­mo por

par­te del empre­sa­rio y mili­tan­te RN Miguel Bec­ker, actual alcal­de de

Temu­co.

El joven de 27 años de edad tam­bién se refi­rió al cons­tan­te hos­ti­ga­mien­to que ha ejer­ci­do el muni­ci­pio de Miguel Bec­ker en con­tra de las hor­ta­li­ce­ras de Temu­co. «Ellas nece­si­tan el sus­ten­to para sus casas. Yo des­de que ten­go uso de razón, ellas siem­pre han tra­ba­ja­do en el cen­tro. Son como el Mer­ca­do, algo prin­ci­pal en las calles de Temu­co y muchas veces son agre­di­das por Cara­bi­ne­ros inclu­so estan­do en com­pa­ñía de sus niños».

fuen­te: Resu­men cl.