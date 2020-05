Cuba. Piden el Nobel de la Paz para la Brigada Médica cubana Henry Reeve

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 10 de mayo de 2020

El Comi­té Inter­na­cio­nal Paz, Jus­ti­cia y Dig­ni­dad a los Pue­blos con­vo­ca a los ami­gos de Cuba y los hom­bres y muje­res de bue­na volun­tad, a apo­yar la nomi­na­ción al Pre­mio Nobel de la Paz a la «Bri­ga­da Inter­na­cio­nal Médi­ca Espe­cia­li­za­da en Situa­cio­nes de Desas­tre y Gra­ves Epi­de­mias «Henry Reeve», por su alta con­tri­bu­ción a la huma­ni­dad en el enfren­ta­mien­to a la pan­de­mia pro­vo­ca­da por el coro­na­vi­rus Covid-19.

Más de 1500 pro­fe­sio­na­les cuba­nos de la salud, médi­cos, espe­cia­lis­tas y enfer­me­ros fue­ron soli­ci­ta­dos por 23 paí­ses de Euro­pa, Áfri­ca, Emi­ra­tos Ára­bes, Amé­ri­ca Lati­na y El Cari­be.

Otras soli­ci­tu­des de coope­ra­ción se encuen­tran en cur­so, cons­ti­tu­yen­do el úni­co Con­tin­gen­te médi­co inter­na­cio­nal en dar una res­pues­ta cien­tí­fi­ca y huma­ni­ta­ria ante la pan­de­mia a esca­la mun­dial.

La coope­ra­ción médi­ca en Pakis­tan y Hai­tí tras los devas­ta­do­res terre­mo­tos, y el extra­or­di­na­rio éxi­to fren­te a gran­des epi­de­mias como la del Ébo­la en Áfri­ca evi­den­cian la gran for­ma­ción médi­co-cien­tí­fi­ca, la capa­ci­dad y expe­rien­cia para sal­var vidas en situa­cio­nes de Desas­tres y Gra­ves Epi­de­mias, y expre­san gran­des valo­res de altruis­mo, soli­da­ri­dad y huma­nis­mo.

«La Bri­ga­da Henry Reeve ha dise­mi­na­do un men­sa­je de espe­ran­za en todo el mun­do. Sus 7400 pro­fe­sio­na­les de la salud volun­ta­rios que la inte­gran, han tra­ta­do a más de 3,5 millo­nes de per­so­nas en 21 paí­ses enfren­tan­do los peo­res desas­tres y epi­de­mias de la últi­ma déca­da» expre­só la OMS al entre­gar el pre­mio Dr. Lee Jong-wook de Salud Públi­ca, en la cere­mo­nia rea­li­za­da en Gine­bra, en mayo del 2017, en oca­sión de la 70 Asam­blea Mun­dial de la Salud.

La ini­cia­ti­va de nomi­nar a la Bri­ga­da Henry Reeve al Pre­mio Nobel de la Paz, expre­sa­da en las redes socia­les des­de el mes de mar­zo, ha toma­do cuer­po en gru­pos de amis­tad y soli­da­ri­dad con Cuba como la Aso­cia­ción Cuba Lin­da, la Aso­cia­ción Fran­ce-Cuba y Cuba Coope­ra­ción de Francia­; el Círcu­lo de Gran­ma en Ita­lia; la pági­na crea­da en la red social Face­book, en nom­bre de los gru­pos de soli­da­ri­dad grie­gos por el des­ta­ca­do ami­go de Cuba Veli­sa­rios Kos­si­va­kis, con el nom­bre «Nobel Pri­ce for the Doc­tors of Cuba», que cuen­ta con más de 13 mil adhe­sio­nes en Gre­cia y dece­nas de miles de men­sa­jes e inter­ac­cio­nes; el Comi­té Inter­na­cio­nal Paz, Jus­ti­cia y Dig­ni­dad a los Pue­blos de Bra­sil, Cuba­nis­mo de Bél­gi­ca, el Movi­mien­to de Soli­da­ri­dad y Amis­tad Mutua Vene­zue­la-Cuba, Aus­tra­lia-Cuba Friends­hip Society, ACFS WA branch, la Aso­cia­ción de Soli­da­ri­dad Ára­be Lati­noa­me­ri­ca­na José Mar­tí del Líbano y Madres Sabias, de Espa­ña. A ellos se suman gru­pos de soli­da­ri­dad en EE.UU, como la Red en Defen­sa de la Huma­ni­dad-Capi­tu­lo EEUU, la Red de Soli­da­ri­dad con Cuba (NNOC), Pas­to­res por la Paz, Códi­go Rosa­do (Code­pink) y el Capi­tu­lo EEUU del Comi­té Inter­na­cio­nal Paz, Jus­ti­cia y Dig­ni­dad a los Pue­blos.

Les pedi­mos estre­char lazos entre todos para tra­ba­jar en uni­dad de acción y lograr la nomi­na­ción al Nobel de la Paz a la Bri­ga­da Inter­na­cio­nal Médi­ca Cuba­na «Henry Reeve».

Mien­tras EE.UU redo­bla el blo­queo, impi­de a Cuba en medio de una pan­de­mia adqui­rir inclu­so los insu­mos sani­ta­rios para enfren­tar­la y pre­sio­na a otros paí­ses lan­zan­do una cam­pa­ña de men­ti­ras y calum­nias con­tra los médi­cos cuba­nos.

La retó­ri­ca del odio, expre­sa­da por Trump, Mike Pom­peo y el ser­vil secre­ta­rio de la OEA Luis Alma­gro, pare­ce no tener fin. Otros dos millo­nes de dóla­res han sido des­ti­na­dos a la Usaid para ata­car la cola­bo­ra­ción médi­ca cuba­na. «En vez de des­pil­fa­rrar en agre­sio­nes a la coope­ra­ción inter­na­cio­nal y la salud de los pue­blos, el gobierno de EE.UU debe­ría cen­trar esfuer­zos en evi­tar la enfer­me­dad y la muer­te de sus ciu­da­da­nos a cuen­ta de la Covid-19» expre­só el can­ci­ller cubano Bruno Rodrí­guez en la red social Twit­ter.

Con este mis­mo pro­pó­si­to en agos­to del 2019 la USAID, que sumi­nis­tra recur­sos a los pro­gra­mas sub­ver­si­vos con­tra el Gobierno cubano, des­ti­nó tres millo­nes de dóla­res. En menos de un año han diri­gi­do como míni­mo 5 millo­nes de dóla­res, sus­traí­dos del bol­si­llo de los con­tri­bu­yen­tes nor­te­ame­ri­ca­nos para des­es­ta­bi­li­zar un pro­gra­ma que solo apor­ta salud a quie­nes más lo nece­si­tan, como en la actual pan­de­mia, espe­cial­men­te a los paí­ses del ter­cer mun­do.

La peque­ña y sitia­da Cuba, con­ti­núa su heroi­ca resis­ten­cia, sin dejar a nadie aban­do­na­do, pre­ser­van­do sus con­quis­tas socia­les, su sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia. Fiel a sus prin­ci­pios de inter­na­cio­na­lis­mo y coope­ra­ción, tal como lo expre­só recien­te­men­te ante la cum­bre de los MNOAL el pre­si­den­te cubano Miguel Díaz Canel.

Cuba y sus médi­cos están dan­do el mayor ejem­plo de soli­da­ri­dad y amor al mun­do.

Nobel de la Paz a la Bri­ga­da Henry Reeve

#Cuba­Sal­va­Vi­das