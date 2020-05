Comunicado de Nación Andaluza ante el plan de desescalada del gobierno español por provincias “Por la comarcalización de Andalucía”

Este vier­nes el Minis­te­rio de Salud espa­ñol anun­cia­ba que, los terri­to­rios anda­lu­ces com­pren­di­dos en las pro­vin­cias de Mála­ga y Gra­na­da segui­rían estan­do al menos una sema­na más en el máxi­mo nivel en cuan­to a res­tric­ción de dere­chos y liber­ta­des se refie­re, mien­tras que el res­to de Anda­lu­cía pasa­ría a fase 1. Ante esta deci­sión des­de Nación Anda­lu­za que­re­mos expre­sar:

1º Com­par­ti­mos las tesis del anda­lu­cis­mo revo­lu­cio­na­rio de Blas Infan­te que veía en las pro­vin­cias un ins­tru­men­to de impo­si­ción, cau­sa de nues­tra debi­li­dad así como un obs­tácu­lo para la cons­truc­ción nacio­nal de Anda­lu­cía. La divi­sión terri­to­rial de Anda­lu­cía impues­ta por la coro­na cas­te­lla­na divi­día nues­tro país en cua­tro reinos sin nin­gu­na atri­bu­ción admi­nis­tra­ti­va con­for­me a los dis­tin­tos momen­tos de nues­tra con­quis­ta: pene­tran­do por Jaén, lue­go Cór­do­ba en el Gua­dal­qui­vir medio y pos­te­rior­men­te Sevi­lla. El reino de Gra­na­da se corres­pon­de con el últi­mo Esta­do polí­ti­co anda­lu­sí. Lue­go se cons­ti­tu­ye­ron las Nue­vas Pobla­cio­nes de Car­los III en una nue­va divi­sión, des­ga­ja­da de los tres reinos ‑Jaén, Cór­do­ba y Sevi­lla- en los que esta­ban encla­va­das. En 1813 y 1822, se rea­li­za­ron nue­vas divi­sio­nes, simi­la­res a la ante­rior, aun­que ya con el nom­bre de “pro­vin­cias”. Y fue duran­te la regen­cia de María Cris­ti­na cuan­do se esta­ble­ció la divi­sión admi­nis­tra­ti­va en 49 pro­vin­cias, lige­ra­men­te modi­fi­ca­da des­pués. El pro­ce­so de pro­vin­cia­li­za­ción res­pon­de a la nece­si­dad de la monar­quía bor­bó­ni­ca de un Esta­do más cen­tra­li­za­do para apli­car de for­ma más rápi­da la auto­ri­dad cen­tra­lis­ta. La bur­gue­sía esta­ta­lis­ta que que­ría una herra­mien­ta de domi­na­ción y extrac­ción de plus­va­lías lo más per­fec­cio­na­da posi­ble: el Esta­do espa­ñol tro­cea­do en uni­da­des simi­la­res u equi­pa­ra­bles, pero arti­fi­cia­les. Ade­más con la pro­vin­cia­li­za­ción de 1833 Anda­lu­cía per­dió de miles de kiló­me­tros cua­dra­dos de terri­to­rio. Los muni­ci­pios de Alba­da­le­jo, Bien­ve­ni­da, Fuen­ca­lien­te, Villa­man­ri­que y Villa­pa­la­cios se atri­bu­ye­ron a Ciu­dad Real. Par­te de la sie­rra de Segu­ra, con Rio­par y Yes­te, a Alba­ce­te. En la par­te oes­te, los de Fre­ge­nal de la Sie­rra, Higue­ra la Real, Ahi­llo­nes, Ber­lan­ga, Val­ver­de de Lle­re­na, Mal­co­ci­na­do y toda la comar­ca de Ten­tu­dia per­te­ne­cien­te al reino de Sevi­lla, fue­ron tras­pa­sa­dos a la pro­vin­cia de Bada­joz. Y se divi­die­ron comar­cas que man­te­nían una gran cohe­sión inter­na, como ocu­rrió con la Alpu­ja­rra o el Alja­ra­fe.

2º Esta divi­sión de Anda­lu­cía en pro­vin­cias ha sido repro­du­ci­da por casi todos los dis­tin­tos par­ti­dos que han gober­na­do o co-gober­na­do la Jun­ta (PSOE, PP, IU y C’s) evi­den­cian­do su impor­tan­cia para el con­trol social y polí­ti­co del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Anda­luz. Día a día la Jun­ta publi­ca los datos sobre la pan­de­mia del Covid-19 por pro­vin­cias, no por comar­cas o áreas sani­ta­rias (exis­tien­do 33 áreas sani­ta­rias en Anda­lu­cía). Si aho­ra la Jun­ta se que­ja de la deci­sión del Esta­do es (ade­más de por­que han hecho un plan­tea­mien­to pro­vin­cial al minis­te­rio de Sani­dad (aña­dien­do algu­nos con­di­cio­nan­tes en el caso de tres áreas sani­ta­rias) en vez de por áreas sani­ta­rias) por­que ambos son tan cho­vi­nis­tas que no con­tem­plan Anda­lu­cía de otra for­ma que como nación gober­na­da, y para ello divi­di­da en ocho peda­zos. Los dis­tin­tos gobier­nos de la Jun­ta no han dado paso alguno para desa­rro­llar el artícu­lo 97º del esta­tu­to actual que remi­te la deter­mi­na­ción y com­pe­ten­cias de las comar­cas a una legis­la­ción pos­te­rior y las carac­te­ri­za como «muni­ci­pios limí­tro­fes con carac­te­rís­ti­cas geo­grá­fi­cas, eco­nó­mi­cas, socia­les e his­tó­ri­cas afi­nes».

3º Recha­za­mos que la deci­sión polí­ti­ca y sani­ta­ria sobre la deses­ca­la­da siga estan­do en Madrid, mos­tran­do cla­ra­men­te una ejem­plo del lugar des­de el que se deci­den los des­ti­nos de Anda­lu­cía. En este sen­ti­do recor­da­mos que Anda­lu­cía es un país con un terri­to­rio muy exten­so para poder auto­go­ber­nar­se; mayor que algu­nos Esta­dos euro­peos como Aus­tria, Irlan­da, Repú­bli­ca Che­ca o Bél­gi­ca. Este cen­tra­lis­mo del gobierno “de pro­gre­so” no ha sido denun­cia­do por Juan­ma Moreno ni el gobierno actual de la Jun­ta (PP‑C’s‑Vox) que, muy al con­tra­rio, lo fomen­tan y poten­cian limi­tán­do­se a cri­ti­car las deci­sio­nes por meros intere­ses par­ti­dis­tas. En su prác­ti­ca polí­ti­ca no dejan de reci­tar aquel ver­so del Can­tar del Mio Cid: “Que buen vasa­llo si tuvie­se buen señor” que sitúa al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Anda­luz como sir­vien­te del Esta­do.

4º Una varia­ble plan­tea­da para la deses­ca­la­da ha sido la exis­ten­cia de camas UCI sufi­cien­tes en todas las áreas sani­ta­rias anda­lu­zas. La estruc­tu­ra del Ser­vi­cio Anda­luz de Salud que con­cen­tra las camas e infra­es­truc­tu­ras sani­ta­rias y hos­pi­ta­la­rias más impor­tan­tes en las capi­ta­les de pro­vin­cia ha empu­ja­do a tomar esta como uni­dad terri­to­rial. Evi­den­cia así las caren­cias de la sani­dad públi­ca anda­lu­za. Anda­lu­cía nece­si­ta una inver­sión en sani­dad de ‑como míni­mo- el 7,5% del PIB que arti­cu­le unas infra­es­truc­tu­ras sani­ta­rias acce­si­bles para todas las anda­lu­zas, via­bles y auto­su­fi­cien­tes, inde­pe­dien­te­men­te de la comar­ca en la que vivan. En esto como en muchas otras cosas, las capi­ta­les pro­vin­cia­les repro­du­cen el mis­mo esque­ma cen­tra­lis­ta y abso­lu­ta­men­te desigual que tie­ne el Esta­do espa­ñol.

5º Des­de Nación Anda­lu­za hemos reivin­di­ca­do his­tó­ri­ca­men­te la comar­ca­li­za­ción de Anda­lu­cía y la des­apa­ri­ción de las dipu­tacio­nes pro­vin­cia­les. Las con­se­cuen­cias prác­ti­cas de una Anda­lu­cía divi­di­da en pro­vin­cias hoy son evi­den­tes. Sir­ven para que “nos gobier­nen mejor” pero per­ju­di­can al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Anda­luz como en esta deses­ca­la­da, y en gene­ral en cuan­to a la desigual dis­tri­bu­ción de las infra­es­truc­tu­ras sani­ta­rias públi­cas anda­lu­zas. Muchas comar­cas tie­nen gran arrai­go his­tó­ri­co y popu­lar (los Vélez, Hués­car, Sie­rra Mági­na, la Alpu­ja­rra, el Alja­ra­fe, la Axar­quía, los Pedro­ches, Sie­rra Sur, Cam­po de Gibral­tar, la Jan­da, el Andé­va­lo…) pero no poseen nin­gu­na reali­dad ins­ti­tu­cio­nal. A pesar de ello las comar­cas (bajo la deno­mi­na­ción de can­to­nes) ya apa­re­cían como una de las ins­ti­tu­cio­nes bási­cas de poder con un tex­to cons­ti­tu­yen­te pro­pio en la Cons­ti­tu­ción Anda­lu­za de 1883.

Las mili­tan­tes de Nación Anda­lu­za lucha­mos por una Anda­lu­cía con una nue­va terri­to­ria­li­dad dis­tin­ta a la impues­ta por la noble­za medie­val y con­ti­nua­da por el Esta­do espa­ñol moderno. Una Anda­lu­cía libre será una Anda­lu­cía estruc­tu­ra­da en comar­cas de muni­ci­pios libre­men­te fede­ra­dos. La comar­ca­li­za­ción impli­ca una nue­va estruc­tu­ra ins­ti­tu­cio­nal más cer­ca­na a nues­tra reali­dad como pue­blo, una dis­tri­bu­ción mejor y más efi­cien­te y la rede­fi­ni­ción de los meca­nis­mos de demo­cra­cia y par­ti­ci­pa­ción de las veci­nas en la toma de deci­sio­nes en unas ins­ti­tu­cio­nes que han de ser gober­na­das por las anda­lu­zas y no al revés.

¡Por la comar­ca­li­za­ción de Anda­lu­cía!

¡Por la Repú­bli­ca Anda­lu­za de Tra­ba­ja­do­ras!

Per­ma­nen­te de la C.N. de Nación Anda­lu­za.

Anda­lu­cía, 10 de mayo de 2020.