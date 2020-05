Chile. Comunicado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 9 mayo 2020.-

Her­mano y her­ma­nas,

Estas líneas que com­par­ti­mos con uste­des tie­nen el pro­pó­si­to de mos­trar hechos que

obser­va­mos con preo­cu­pa­ción, como accio­nes que se están diri­gien­do en con­tra de nues­tra

orga­ni­za­ción y de mili­tan­tes his­tó­ri­cos.

Hemos reci­bi­do infor­ma­ción de que, de un tiem­po a esta par­te, están cir­cu­lan­do en redes

socia­les algu­nos per­fi­les tra­tan­do de suplan­tar a nues­tra orga­ni­za­ción, en dis­tin­tos dis­po­si­ti­vos

(face­book, twit­ter, blogs, webs, y otros) uti­li­zan­do nues­tra ban­de­ra o la figu­ra de anti­guos

com­ba­tien­tes, min­tien­do acer­ca de hechos que ocu­rrie­ron en los ‘80 y a prin­ci­pios de los ‘90

que por supues­to des­co­no­cen en pro­fun­di­dad, ya que por el carác­ter com­par­ti­men­ta­do de

nues­tra orga­ni­za­ción, no era posi­ble saber de bue­na tin­ta al rea­li­zar algu­na ope­ra­ción mili­tar,

‘cómo’, ‘cuán­do’, ‘don­de’, ni siquie­ra ‘sus inte­gran­tes’, por lo tan­to, menos la mane­ra que se

pla­ni­fi­có, él o los res­pon­sa­bles, e inclu­so los erro­res si las ope­ra­cio­nes no tenían el resul­ta­do

espe­ra­do.

En nues­tras filas, actual­men­te, no tene­mos nin­gún mili­tan­te de esa épo­ca que haya sido

expul­sa­do, san­cio­na­do o que ten­ga deu­das con la direc­ción de la épo­ca. Al con­tra­rio nues­tros

(as) mili­tan­tes han teni­do un currícu­lo revo­lu­cio­na­rio de con­se­cuen­cia y humil­dad. Inclu­so más

de uno fue par­te de las jefa­tu­ras de la épo­ca e inclu­so con gra­do de com­ba­tien­tes Rodri­guis­ta

y par­te de la Direc­ción Nacio­nal y lo más impor­tan­te “nun­ca se fue­ron para la casa”.

Han pasa­do casi 24 años de la últi­ma ope­ra­ción mili­tar rea­li­za­da por el FPMR. “Vue­lo de

jus­ti­cia”, el 30 de diciem­bre de 1996. Lue­go peque­ñas accio­nes que no son nece­sa­rio nom­brar

para esta expo­si­ción. Des­de ahí ade­lan­te se ha tra­ba­ja­do con gran­des difi­cul­ta­des, ya que

solo por algu­nos años se le entre­ga­ron a la Direc­ción de la épo­ca algu­nos recur­sos. Des­de los

años 2010 en ade­lan­te el tra­ba­jo se desa­rro­lla­ba gene­ran­do recur­sos de dife­ren­tes mane­ras

que sólo alcan­za­ba para cues­tio­nes bási­cas, entre ellas pro­pa­gan­da.

Algu­nos diri­gen­tes que se reti­ra­ron for­ma­ron sus pro­pias estruc­tu­ras e inten­ta­ron dar­le

con­ti­nui­dad.

Espe­ra­mos que no sean ellos quie­nes están detrás de estos men­sa­jes o publi­ca­cio­nes ya que

sería un acto delez­na­ble y de una fal­ta de éti­ca revo­lu­cio­na­ria que no pue­de tener cabi­da en

el desa­rro­llo de la lucha por un sis­te­ma dis­tin­to.

Cada una de las publi­ca­cio­nes que bus­ca enlo­dar al FPMR, lo hacen usan­do argu­men­tos fal­sos, ase­ve­ra­cio­nes rea­li­za­das de mane­ra mali­cio­sa e inclu­so se uti­li­zan citas para reafir­mar sus dichos, de dia­rios como la ter­ce­ra, el mer­cu­rio, algún pro­gra­ma de la TV. Chi­le­na que todxs cono­ce­mos, se usan opi­nio­nes a medias, libros que se han escri­to que no cuen­tan con la infor­ma­ción inter­na o se res­ca­ta infor­ma­ción de gen­te que no fue­ron par­te del FPMR. Inclu­so aque­llas decla­ra­cio­nes de Ex Rodri­guis­tas que se encuen­tran en las cár­ce­les y que no han teni­do toda la infor­ma­ción para tales ase­ve­ra­cio­nes, tru­quean­do las car­tas que envían para apa­re­cer acu­san­do o dela­tan­do a supues­tos miem­bros de la of. Como Flo­ren­cio Veláz­quez de quien si hay más de un ante­ce­den­tes, pero agre­gan­do a esta acu­sa­ción a “Jota Mora”, de quien damos fe de su hones­ti­dad tan­to en su vida polí­ti­ca exis­tien­do ante­ce­den­tes que demues­tran lo que deci­mos.

Todas ellas han apa­re­ci­do en las redes jus­ta­men­te cuan­do saca­mos algu­na decla­ra­ción, o

algu­na acción en con­tra de la dere­cha chi­le­na, las fuer­zas de orden y segu­ri­dad, las FFAA, o

el gobierno, y que han sido vis­tas y valo­ra­das por la ciu­da­da­nía. Enten­de­mos que estas

manio­bras son ela­bo­ra­das para denos­tar a nues­tra orga­ni­za­ción, uti­li­zan­do cual­quier

comen­ta­rio que haga algún ex mili­tan­te y que parez­ca útil para poner­nos en cues­tión, para

tra­tar de crear des­con­fian­zas, dudas, y con ello la des­or­ga­ni­za­ción. Y lo expre­sa­mos en deta­lle

en estas líneas por­que com­pren­de­mos que entre revo­lu­cio­na­rios debe­mos adver­tir­nos de

estas juga­das opro­bio­sas que pue­den estar inten­tan­do aque­llos orga­nis­mos que se dedi­can a

orques­tar la desin­te­gra­ción de orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias, de la mis­ma for­ma en que se

hacía en el pasa­do oscu­ro de los últi­mos 47 años, o tam­bién por aque­llos que se pres­tan para

estas par­ti­das con la idea de obte­ner peque­ñas cuo­tas de poder malin­ten­cio­na­do.

En este pre­sen­te de lucha en que nos encon­tra­mos como pue­blo, vemos con orgu­llo a esta

juven­tud patrio­ta que sos­tie­ne en alto la lucha que comen­za­ra el 18 de octu­bre, fren­te a una

pan­de­mia de la que el gobierno no ha que­ri­do ni podi­do hacer­se car­go en su accio­nar, fren­te

a la pre­ca­rie­dad que atra­vie­san miles de fami­lias en nues­tro país por la pér­di­da de su fuen­te

de tra­ba­jo, y por lo mis­mo como orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria segui­mos desa­rro­llan­do nues­tra

tarea en el seno del pue­blo, la que nos per­mi­ta hacer del FPMR, como lo decía y desea­ba

nues­tro coman­dan­te Raúl Pelle­grin, “Un fenó­meno de masas”, por eso segui­mos su ejem­plo,

sus pro­pues­tas y man­ten­dre­mos el espí­ri­tu rebel­de que nos her­ma­na. Esta­mos cons­cien­tes,

no va hacer fácil, el enemi­go ace­cha y per­si­gue a quie­nes des­pier­tan a la lucha y se iden­ti­fi­can

con los prin­ci­pios revo­lu­cio­na­rios con los que una par­te impor­tan­te de nues­tro pue­blo se

reco­no­ce.

Hoy cada día más pre­pa­ra­dos, vamos a luchar por refun­dar la patria y ayu­dar a cons­truir la

socie­dad que nece­si­ta­mos las y los que habi­ta­mos esta lar­ga y angos­ta faja de tie­rra.

El perio­do nos lla­ma a pro­du­cir vida en uni­dad, como acción estra­té­gi­ca y es por eso que

hace­mos este lla­ma­do. No pode­mos seguir per­mi­tien­do que algu­nos sujetxs hagan de la

polí­ti­ca actos de lucha per­so­na­lis­ta, es res­pon­sa­bi­li­dad de todo revo­lu­cio­na­rio dete­ner a

suje­tos que tra­ba­jan en poner tra­bas al desa­rro­llo de orga­ni­za­cio­nes que luchan en con­tra del

sis­te­ma.

¡Lucha­re­mos, has­ta que la dig­ni­dad se haga cos­tum­bre!

¡HVOM!

Direc­ción Nacio­nal

Fren­te Patrió­ti­co Manuel Rodrí­guez

Chi­le, 28 de abril de 2020