Por Jhonny Peral­ta Espi­no­za*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 10 mayo 2020

Las polí­ti­cas eco­nó­mi­cas y la poca inter­ven­ción del

Esta­do en la eco­no­mía, carac­te­rís­ti­cas del neo­li­be­ra­lis­mo, se expre­san en: a)

una desigual­dad inten­si­fi­ca­da, los de arri­ba tie­nen más y los de aba­jo menos,

así se entien­de la pro­pues­ta del minis­tro Para­da que anun­cia nego­cia­ción

tri­par­ti­ta para el incre­men­to sala­rial, don­de los tibu­ro­nes se come­rán a los

peces[1];

b) en la comer­cia­li­za­ción insen­si­ble o inmo­ral de todas las acti­vi­da­des que

favo­re­cen el bien común, por esta razón la dere­cha anti­na­cio­nal afir­ma: el

man­te­ni­mien­to del Tele­fé­ri­co es cos­to­so debe ser ayu­da­da con nego­cios

com­ple­men­ta­rios (léa­se empre­sa pri­va­da)[2],

“aque­llas empre­sas que no ten­gan ganan­cias razo­na­bles no deben ser sos­te­ni­das

por el Esta­do”[3];

c) el Esta­do se subor­di­na a los intere­ses pri­va­dos de los ricos, por tan­to los

emplea­dos de Cama­cho ingre­san al Esta­do[4].

Estos son los daños eco­nó­mi­cos, entre otros, que

Añez, Mesa, Cama­cho y Tuto come­ten des­de el neo­li­be­ra­lis­mo en con­tra de la

nación, que bus­ca como uno de sus fines la res­tau­ra­ción de mayo­res ganan­cias para

la cla­se capi­ta­lis­ta en des­me­dro de las cla­ses popu­la­res; pero, ade­más, el

tras­fon­do de estas accio­nes es algo mucho más dañino y se mate­ria­li­za cuan­do

todos los valo­res, prác­ti­cas y medi­cio­nes de la eco­no­mía se intro­du­ce en cada

dimen­sión de la vida huma­na; así, las mayo­rías nacio­na­les mar­gi­na­das de las

ganan­cias eco­nó­mi­cas se ven obli­ga­das a atra­ve­sar un pro­ce­so de eco­no­mi­za­ción de

todas las face­tas sus vidas. Esta eco­no­mi­za­ción no siem­pre sig­ni­fi­ca

mone­ti­za­ción o mer­can­ti­li­za­ción, el obje­ti­vo peli­gro­so es que la racio­na­li­dad

neo­li­be­ral dise­mi­na el mode­lo del mer­ca­do a todas las esfe­ras y acti­vi­da­des,

cons­tru­yen­do seres huma­nos de modo

exclu­si­vo como acto­res del mer­ca­do; y este es el triun­fo invi­si­ble del

neo­li­be­ra­lis­mo, cada tra­ba­ja­dor,

comer­cian­te, ven­de­dor ambu­lan­te, comi­de­ra, etc. se con­vier­ten en su pro­pio

capi­ta­lis­ta, el “empren­de­dor-de-uno-mis­mo” que deci­de cuán­to tie­ne que inver­tir

en la edu­ca­ción, salud, vivien­da de sus

fami­lias, y don­de el Esta­do social se ha trans­for­ma­do en un mero admi­nis­tra­dor

de las rique­zas de los ricos. Esta es la

igual­dad for­mal y legal entre pue­blo tra­ba­ja­dor y empre­sa­rios capi­ta­lis­tas que

el neo­li­be­ra­lis­mo lo osten­ta de mane­ra impú­di­ca.

Por con­si­guien­te, la des­truc­ción fun­da­men­tal del

retorno del neo­li­be­ra­lis­mo, coman­da­do por Añez, Mesa, Cama­cho y Tuto es la derro­ta

de los hom­bres y las muje­res polí­ti­cas, una derro­ta con con­se­cuen­cias gra­ves

para las ins­ti­tu­cio­nes, las cul­tu­ras y los ima­gi­na­rios de la demo­cra­cia.

Con­for­me el pro­ce­so de eco­no­mi­za­ción como racio­na­li­dad neo­li­be­ral for­ma par­te

de nues­tra coti­dia­ni­dad, los cálcu­los eco­nó­mi­cos que hace el pue­blo tra­ba­ja­dor para

sobre­vi­vir el día a día se con­vier­ten en las úni­cas medi­das para toda con­duc­ta

y preo­cu­pa­ción, esta for­ma limi­ta­da de la exis­ten­cia huma­na H. Arendt la lla­mo como

“mera vida” y Marx la seña­lo vida “con­fi­na­da por la nece­si­dad” —preo­cu­pa­da por

la super­vi­ven­cia y la adqui­si­ción de rique­zas — .

Fren­te a esta racio­na­li­dad neo­li­be­ral, el pro­ce­so

de cam­bio pro­pu­so, como lo hizo Aris­tó­te­les hace tiem­po, el “vivir bien” y Marx “el ver­da­de­ro reino de la liber­tad”, que

no se refe­rían al lujo, el ocio, sino al cul­ti­vo y la expre­sión de las capa­ci­da­des

huma­nas para la liber­tad éti­ca y polí­ti­ca, la crea­ti­vi­dad, la refle­xión

irres­tric­ta. El Vivir Bien o el Reino de la liber­tad no creo que sean una

cues­tión de des­cu­bri­mien­to teó­ri­co o biblio­grá­fi­co, des­de mi pun­to de vis­ta es

un pro­ble­ma de ima­gi­na­ción, del cómo pode­mos cons­truir de for­ma inclu­si­va ese

nue­vo pro­yec­to civi­li­za­to­rio; pero este pro­yec­to debe resol­ver antes que nada algu­nas

pro­ble­ma­ti­za­cio­nes de carác­ter polí­ti­co.

El retorno del

neo­li­be­ra­lis­mo con Añez, Mesa, Cama­cho y Tuto nos impo­nen la ideo­lo­gía de que

el terror tota­li­ta­rio se natu­ra­li­za­rá en Boli­via y que el futu­ro del país es y

será así; a esta dimen­sión “inhu­ma­na” el pue­blo tra­ba­ja­dor debe con­fron­tar­la

con el recha­zo a esta “cos­tum­bre” que

nos quie­re impo­ner la dere­cha anti­na­cio­nal. Este orden ile­gal del gobierno

gol­pis­ta nos seña­la con sus accio­nes coer­ci­ti­vas, repre­si­vas, mili­ta­ri­za­das y

judi­cia­li­za­das el cómo debe­mos rela­cio­nar­nos y com­por­tar­nos; el cómo y cuán­do

se nos per­mi­te hablar, reivin­di­car, deba­tir; el cuán­do y cómo vio­lar sus nor­mas

dic­ta­das, tal es el ámbi­to y el domi­nio de la cos­tum­bre. Rom­per este yugo de la

cos­tum­bre que macha­co­na y coti­dia­na­men­te esta dere­cha quie­re con­ver­tir­lo en hábi­to,

es la bata­lla fun­da­men­tal para nue­va­men­te con­ver­tir­nos en hom­bres y muje­res polí­ti­cos e igua­les; por tan­to la recu­pe­ra­ción

de la demo­cra­cia y el ini­cio de la pro­fun­di­za­ción del pro­ce­so de cam­bio abar­can

dos aspec­tos com­ple­men­ta­rios: el de la lucha polí­ti­ca real y el de la refor­ma moral,

es decir, el de la lucha por la orga­ni­za­ción, movi­li­za­ción polí­ti­cas para recon­quis­tar

la demo­cra­cia y la lucha de trans­for­ma­ción

de las cos­tum­bres, del sen­ti­do común, de la sus­tan­cia de la vida coti­dia­na.

Enton­ces de lo que

esta­mos hablan­do es que al inte­rior del MAS IPSP, hay una ten­sión que se

refle­ja entre la demo­cra­cia repre­sen­ta­ti­va y la expre­sión direc­ta de los

movi­mien­tos socia­les, esto nos per­mi­te dife­ren­ciar una línea polí­ti­ca

demo­crá­ti­ca tal como cono­ce­mos de mane­ra gene­ral y otra línea polí­ti­ca que

aspi­ra a cons­truir hom­bres y muje­res revo­lu­cio­na­rios, que posean una enor­me

dosis de pen­sa­mien­to crí­ti­co des­de la expe­rien­cia, des­te­rran­do la buro­cra­ti­za­ción de líde­res y cama­ri­llas que se con­ten­tan con el

míni­mo ries­go, con la peda­go­gía de la res­pues­ta y no de la crea­ti­vi­dad, y por

ausen­cia de la refle­xión crí­ti­ca a fon­do, que tam­bién pue­de con­du­cir, como lo

hace el neo­li­be­ra­lis­mo, al con­for­mis­mo, la domes­ti­ca­ción, y la sumi­sión.

Por tan­to, la polí­ti­ca del MAS está obli­ga­da a resol­ver y con­ci­liar el

siguien­te dile­ma: por una lado, el accio­nar regu­la­do demo­crá­ti­co repre­sen­ta­ti­vo

por el que nos enca­mi­na­mos a recon­quis­tar la demo­cra­cia y ganar las elec­cio­nes

y ele­gir a nues­tros repre­sen­tan­tes; y, por otro lado, el con­ti­nuo ascen­so

igua­li­ta­rio demo­crá­ti­co de una gran mayo­ría nacio­nal que está y esta­rá

per­ju­di­ca­da por un gobierno de la

oli­gar­quía anti­na­cio­nal, con posi­bi­li­da­des de con­ver­tir­se en una fuer­za

polí­ti­ca revo­lu­cio­na­ria. Enton­ces, cómo for­za­mos a que la demo­cra­cia

repre­sen­ta­ti­va no se defien­da con­tra sí mis­ma, cómo logra­mos que la demo­cra­cia

igua­li­ta­ria, encar­na­da en millo­nes de muje­res y hom­bres anó­ni­mos, se atre­van a

poli­ti­zar­se, a per­tur­bar la pirá­mi­de jerár­qui­ca esta­tal y social.

Lo que esta­mos plan­tean­do no impli­ca ni sig­ni­fi­ca caer en la tram­pa de

opo­ner estos dos polos como si uno fue­ra «bueno» y el otro «malo», lo que debe

impor­tar­nos es jus­ta­men­te incor­po­rar esa rabia demo­crá­ti­ca en su cali­dad

revo­lu­cio­na­ria, para su pos­te­rior tras­la­do al orden social. He escu­cha­do

plan­tea­mien­tos que afir­man que hay que cons­truir con miras estra­té­gi­cas, es lo

correc­to, pero con­si­de­ro que ese camino nos lle­va a orga­ni­zar, poli­ti­zar,

luchar por muchos años; aho­ra los tiem­pos son fata­les, se sien­te y se vive un

esta­do de estu­por por todas las accio­nes que come­te la dere­cha anti­na­cio­nal, se

sien­te y se vive un vio­len­to impul­so demo­crá­ti­co igua­li­ta­rio, refle­ja­do en las

encues­tas y algu­nos posi­cio­na­mien­tos polí­ti­cos; solo nos res­ta hacer que esta

rabia demo­crá­ti­ca igua­li­ta­ria (don­de pesa mucho el voto duro indí­ge­na) no se lo

engu­lla la demo­cra­cia for­mal y repre­sen­ta­ti­va. Si no hay modo alguno de

hacer­lo, enton­ces la demo­cra­cia “autén­ti­ca”, “igua­li­ta­ria”, no será más que un

momen­tá­neo esta­lli­do utó­pi­co que, tar­de o tem­prano, ha de ser nor­ma­li­za­do.

La lucha polí­ti­ca no es una lucha más entre otras, como la lucha artís­ti­ca,

la lucha eco­nó­mi­ca, la lucha reli­gio­sa,

etc.; la lucha polí­ti­ca es el prin­ci­pio pura­men­te for­mal de la lucha de

con­tra­rios, de la lucha de anta­go­nis­tas, de la lucha de cla­ses como tal y como

lo está plan­tean­do la dere­cha oli­gár­qui­ca des­de el 10 de noviem­bre. En otras

pala­bras, la polí­ti­ca no tie­ne un con­te­ni­do pro­pio: todas las deci­sio­nes y

luchas polí­ti­cas tie­nen que ver con otras esfe­ras espe­cí­fi­cas de la vida social:

edu­ca­ción, salud, vivien­da, impues­tos, sala­rios, etc.; la «polí­ti­ca» nos ayu­da

a abor­dar for­mal­men­te esos temas, eso sí, la polí­ti­ca está some­ti­da a una lucha

de intere­ses de cla­se y de la ges­tión de lo común.

Para­fra­sean­do la crí­ti­ca de R. Luxem­bur­go al refor­mis­mo, no bas­ta con

espe­rar pacien­te­men­te el «momen­to ade­cua­do» de la revo­lu­ción, si espe­ra­mos

sen­ta­dos de bra­zos cru­za­dos nun­ca lle­ga­rá, hay que empe­zar con inten­tos

“pre­ma­tu­ros”, “inma­du­ros” y ahí resi­de la peda­go­gía de la revo­lu­ción, por­que

des­de la expe­rien­cia, que es la mejor escue­la para gra­duar­se como

revo­lu­cio­na­rios, pode­mos alcan­zar nues­tra libe­ra­ción, sin espe­rar a que se creen

las con­di­cio­nes sub­je­ti­vas del momen­to “ade­cua­do”. Recuér­de­se el lema de Mao,

«de derro­ta en derro­ta has­ta la vic­to­ria final», sin olvi­dar­nos que el pue­blo

tra­ba­ja­dor tie­ne al menos una acción pro­gra­má­ti­ca que demos­tró que pode­mos ser

un país digno y sobe­rano, y que en esta situa­ción “com­ple­ta­men­te deses­pe­ra­da”,

nos abre una pers­pec­ti­va revo­lu­cio­na­ria “rea­lis­ta”.

*Ex mili­tan­te de las Fuer­zas Arma­das de Libe­ra­ción Zára­te Will­ka

