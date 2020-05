· En sólo 50 días se han aten­di­do 30 casos de vio­len­cia machis­ta, casi la mis­ma cifra del pri­mer semes­tre del año pasa­do (38) y la mitad del total de 2019 (66)· La aso­cia­ción urge a las ins­ti­tu­cio­nes y espe­cial­men­te al Ayun­ta­mien­to a inten­si­fi­car los esfuer­zos y poner a dis­po­si­ción de las muje­res “recur­sos psi­co­so­cia­les reales”

Argi­tan regis­tra en la cua­ren­te­na tan­tas lla­ma­das de muje­res mal­tra­ta­das como en cin­co meses de 2019

Itxial­di honek indar­ke­ria matxis­ta jasa­ten duten ema­ku­meen eta hauen seme-ala­ben arris­ku egoe­rak larria­gotzen ditu, haien era­sotzai­lee­kin den­bo­ral­di luzea­goak ema­te­ra behar­tzen die­te­le­la­ko.

Ema­ku­meek infor­ma­zioa eta egoe­ra zehatzei eran­tzun errea­lak eman die­zaz­kie­ten balia­bi­deak behar bai­ti­tuz­te.

Nahi­taez­ko kon­fi­na­men­du hone­tan, Agi­tan ema­ku­mee­kin harre­ma­ne­tan ari gara sare sozial eta tele­fono deien bidez. Inter­ak­zio-beha­rra oso han­dia da: tele­fono deien batez­bes­te­ko irau­pe­na 40 – 60 minu­tu­koa da. Entzu­ke­ta ezin­bes­te­koa da modu apro­po­se­ne­nan ahol­ku ema­te­ko, kasuak balia­bi­de ego­kie­ne­ra bide­ratze­ko edo­ta polizia/​ertzaintzari hauen berri ema­te­ko. Indar­ke­ria fisi­koa­ren aurre­tik, indar­ke­ria psi­ko­lo­gi­koa da elkar­bi­zitza ara­zo uga­rie­na.

Ema­ku­meei eskain­tzen zaiz­kien udal-balia­bi­deak ohi­ko egoe­ran urriak dire­la uste dugu: arre­ta juri­di­koa eta Ema­ku­me Saliak lan-ordu­te­gian eskai­ni­ta­ko tele­fono arre­ta. Pan­de­mian zehar, hori gutxi balitz beza­la, Ema­kun­dek zabal­du­ta­ko datuen ara­be­ra, arre­ta hori osti­ra­le­ra murriz­tu da, 9etatik 13k arte.

La aso­cia­ción Cen­tro Ase­sor de la Mujer ARGITAN ha regis­tra­do duran­te las sie­te pri­me­ras sema­nas de cua­ren­te­na tan­tas lla­ma­das de muje­res víc­ti­mas de malos tra­tos como duran­te los pri­me­ros cin­co meses del pasa­do año 2019. En con­cre­to, el ser­vi­cio de ayu­da ha aten­di­do 30 casos de vio­len­cia machis­ta en sólo mes y medio.

“Los datos son espe­luz­nan­tes y augu­ran un año 2020 con el peor balan­ce en mate­ria de malos tra­tos en Bara­kal­do en no menos de una déca­da. Lo peor de todo es que posi­ble­men­te es sólo la pun­ta de ice­berg por­que son con segu­ri­dad cen­te­na­res las muje­res que estos días, por el esta­do de alar­ma, tie­nen que sufrir silen­cio­sa­men­te la con­vi­ven­cia for­zo­sa con un hom­bre o inclu­so un hijo ado­les­cen­te vio­len­to”, ha adver­ti­do ARGITAN.

La aso­cia­ción ha rea­li­za­do por ello un nue­vo lla­ma­mien­to “urgen­te” a las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas y “espe­cial­men­te” al Ayun­ta­mien­to de Bara­kal­do para “que adop­te ya, de una vez por todas, medi­das extra­or­di­na­rias para pro­te­ger a las muje­res en este perio­do, y les ofrez­ca recur­sos reales tan­to de aten­ción psi­co­ló­gi­ca como asis­ten­cia legal y pro­tec­ción fren­te a sus agre­so­res, que deben ade­más man­te­ner­se una vez supe­ra­da la pan­de­mia”.

El balan­ce duran­te la cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus Covid-19 seña­la que ARGITAN ha reci­bi­do, has­ta el 30 de abril, 56 con­sul­tas (un 65% más que el mis­mo perio­do del año pasa­do), de las que 30 han sido de muje­res que han decla­ra­do sufrir mal­tra­to. El regis­tro seña­la ade­más lla­ma­das de cua­tro tra­ba­ja­do­ras del hogar; sie­te afec­ta­das por pro­ble­mas eco­nó­mi­cos por alqui­ler y ayu­das socia­les; así como tres de las muje­res sin hogar que tie­nen que con­vi­vir con 50 hom­bres en un alber­gue mix­to tras el cie­rre por el Ayun­ta­mien­to del piso sólo feme­nino.

Al res­pec­to, la aso­cia­ción ha “lamen­ta­do” la “cla­ra insu­fi­cien­cia y esfuer­zo” del Ayun­ta­mien­to en rela­ción a la pro­tec­ción a las muje­res, a pesar de que el decre­to, en rela­ción al esta­do de alar­ma, que esta­ble­ce que la aten­ción a las víc­ti­mas del machis­mo es un ser­vi­cio “esen­cial”. En este sen­ti­do, ARGITAN cri­ti­ca que el Con­sis­to­rio “limi­te su apor­ta­ción al telé­fono de aten­ción del área de Mujer en hora­rio labo­ral, y la ase­so­ría jurí­di­ca que se redu­ce a aten­ción tele­fó­ni­ca el vier­nes de 9.00 a 13.00 horas”.

El Cen­tro Ase­sor de la Mujer ARGITAN ha reite­ra­do que “las muje­res nece­si­tan saber y sen­tir que no están solas, que los recur­sos psi­co­so­cia­les son reales cuan­do se nece­si­ta acce­der a ellos, que no son mera­men­te pro­pa­gan­dís­ti­cos, que no se que­dan en puras decla­ra­cio­nes ins­ti­tu­cio­na­les”.

La aso­cia­ción ha ins­ta­do ade­más nue­va­men­te al Ayun­ta­mien­to a que “rec­ti­fi­que el cie­rre del piso-alber­gue para muje­res sin hogar, que fue clau­su­ra­do a media­dos de mar­zo, ape­nas dos meses des­pués de su aper­tu­ra, en el que vivían sie­te muje­res, de las que dos habían sido en el pasa­do víc­ti­mas de vio­len­cia machis­ta”.

Del mis­mo modo, el colec­ti­vo recuer­da que “la vio­len­cia machis­ta no se pro­du­ce de mane­ra ais­la­da e indi­vi­dua­li­za­da sino que es con­se­cuen­cia de las desigual­da­des y dis­cri­mi­na­cio­nes que vivi­mos las muje­res en esta socie­dad patriar­cal, a nivel cul­tu­ral, en los medios de comu­ni­ca­ción, en el Esta­do, en el mer­ca­do labo­ral, en la fami­lia o en el sis­te­ma de edu­ca­ción”. Por ello, con­si­de­ra que “es tam­bién el momen­to para que las ins­ti­tu­cio­nes impul­sen la igual­dad y corres­pon­sa­bi­li­dad en los hoga­res con fami­lias con­fi­na­das”.

La orga­ni­za­ción ha expre­sa­do tam­bién su “pro­fun­da preo­cu­pa­ción por la situa­ción eco­nó­mi­ca, labo­ral y, en con­se­cuen­cia, social que espe­ra a las muje­res tras la cua­ren­te­na, con dra­má­ti­cos datos de des­em­pleo y nue­va pobre­za”. En este sen­ti­do, “ARGITAN recla­ma al Ayun­ta­mien­to un plan inme­dia­to de medi­das para res­ca­tar y empo­de­rar a las muje­res”.

ARGITAN recuer­da que en caso de ries­go, las muje­res pue­den mar­car el 112 o bien lla­mar a la poli­cía local a los núme­ros 944 380 100 y 944 789 333. Por medio de estos telé­fo­nos es posi­ble tener acce­so al piso de aco­gi­da para víc­ti­mas de vio­len­cia machis­ta.