Argentina. Pandemia y Estado ausente: la resistencia villera en el Barrio Padre Mugica

Por Nico­lás G. Reco­aro /​Tiempo Argen­tino /​Resumen Lati­noa­me­ri­cano, 10 mayo 2020

Cró­ni­ca de una reco­rri­da por la Villa 31, don­de

el núme­ro de casos de coro­na­vi­rus se mul­ti­pli­có en los últi­mos días,

impul­sa­do por el haci­na­mien­to y la desidia del gobierno por­te­ño.

(Foto: Pedro Pérez)



“Nos decían que había que lavar­se las manos y

desin­fec­tar las casas para matar al coro­na­vi­rus. Pero por ahí el

Gobierno de la Ciu­dad no sabe que sin agua no pode­mos lim­piar, bañar­nos,

coci­nar, ir al baño. En vez del virus, nos mori­mos noso­tros. Deci­me

quién aguan­ta así una cua­ren­te­na”. Sil­vi­na Oli­ve­ra hace pre­gun­tas, pero

no encuen­tra res­pues­tas. Habla fren­te al moder­ní­si­mo Minis­te­rio de

Edu­ca­ción por­te­ño, el edi­fi­cio de aires mini­ma­lis­tas que da la espal­da

al popu­lo­so Barrio Padre Mugi­ca. Como el Esta­do.

Oli­ve­ra, naci­da y cria­da en la ex Villa 31, sabe de memo­ria las

penu­rias que atra­vie­sa. Tie­ne 36 años, tra­ba­ja de caje­ra en una

fran­qui­cia pero aho­ra la licen­cia­ron, y tie­ne bron­qui­tis cró­ni­ca. “Soy

gru­po de ries­go, tam­bién para los des­pi­dos que se vie­nen en el labu­ro”,

mas­ti­ca bron­ca la rubia detrás del ajus­ta­do bar­bi­jo. Mien­tras cami­na por

los del­ga­dos pasi­llos, cuen­ta que a fines de abril dejó de tener agua

en su casa. Vive en un ter­cer piso, con sus tres hijos. Al ter­cer día de

sequía tomó cora­je, aga­rró unos bal­des y cru­zó todo el barrio has­ta

don­de esta­ban esta­cio­na­dos los camio­nes agua­te­ros. “Eso fue más o menos

el 20 de abril, cuan­do se cono­ció el pri­mer caso de un vecino con

coro­na­vi­rus.” Dos sema­nas des­pués, son 280 los con­ta­gia­dos.

“Se des­con­tro­ló todo, la Ciu­dad no estu­vo pre­sen­te. Los

camio­nes no podían entrar, hubo lar­gas filas para con­se­guir agua. Yo me

pre­gun­to cuán­tos veci­nos se habrán con­ta­gia­do esos días. Aho­ra aumen­tan

día a día y tene­mos mie­do. La cua­ren­te­na acá se pasa en pie­zas

alqui­la­das de tres por tres, don­de viven varias fami­lias, com­par­ten el

baño, la coci­na. Y sin agua es impo­si­ble.”

“¡Quién, quién, quién podrá ayu­dar­me aho­ra!”, sue­na en el pasi­llo un

clá­si­co de Vie­jas Locas. Con la cua­ren­te­na estric­ta se aca­ba­ron las

chan­gas, el fia­do, y ahí apa­re­ce el rol esen­cial de los come­do­res: “Hay

63 en el barrio –cuen­ta Oli­ve­ra – , la mayo­ría sos­te­ni­dos con apor­tes de

los veci­nos. Des­de Ciu­dad man­da­ron asis­ten­cia sólo para ocho, pare­ce una

joda”. Esta sema­na les dije­ron que iban a refor­zar las entre­gas. Pero

la úni­ca ver­dad es la reali­dad: hay lis­ta de espe­ra para con­se­guir un

pla­to de comi­da. “Ellos hicie­ron cam­pa­ña con nues­tro barrio. Habla­ban de

inte­gra­ción, puras tru­cha­das. Red de agua pre­ca­ria sin ter­mi­nar, mucho

maqui­lla­je en las facha­das, pero sin ser­vi­cios bási­cos, haci­na­dos,

olvi­da­dos. La ayu­da vie­ne de las orga­ni­za­cio­nes socia­les. Del Esta­do,

olvi­da­te”.

(Foto: Pedro Pérez)

Wal­ter José Larrea es auxi­liar docen­te del Polo Edu­ca­ti­vo

Mugi­ca, miem­bro de la Mesa Par­ti­ci­pa­ti­va de Urba­ni­za­ción y mili­tan­te

social siem­pre al pie de la olla en más de un come­dor. Dice que “la

cua­ren­te­na ensan­chó la desigual­dad en la escue­la de una for­ma atroz.

Des­de el Minis­te­rio de Edu­ca­ción dicen que las cla­ses siguen en for­ma

vir­tual, pero es men­ti­ra: los pibes del barrio no tie­nen compu­tado­ras,

wifi, Inter­net”. Los docen­tes, dice, no baja­ron los bra­zos e

impro­vi­sa­ron un cam­pus onli­ne trac­ción a san­gre: el hili­to invi­si­ble que

conec­ta a los pibes con la escue­la se ama­rra a la suer­te del cur­ti­do

celu­lar fami­liar. Si fun­cio­na.

El pre­cep­tor cuen­ta que el núme­ro de estu­dian­tes que se

acer­can a pedir los bol­so­nes con mer­ca­de­ría cre­ce sema­na a sema­na. No

alcan­zan. Larrea cuen­ta una his­to­ria, “de las miles que hay: hace unas

sema­nas, una piba de la escue­la se puso a jun­tar peso por peso para amar

una olla popu­lar. Con la fami­lia armó una puche­rea­da y fue­ron a comer

200 per­so­nas. Des­de ese día no fre­na­ron y la hacen todas las noches.

Piden en los alma­ce­nes, en las car­ni­ce­rías. Sin estos lazos soli­da­rios

de los veci­nos, de las orga­ni­za­cio­nes socia­les y de la Igle­sia, el

barrio vola­ría por los aires, por­que la cua­ren­te­na lo trans­for­mó en un

pol­vo­rín don­de viven 40 mil per­so­nas. Del Gobierno de la Ciu­dad ni

hable­mos. Hacen lin­dos flyers de pre­ven­ción”.

Más de cien metros tie­ne la fila, el lar­go de la can­cha de fút­bol, y

lle­ga has­ta la parro­quia Cris­to Obre­ro. Los veci­nos espe­ran su turno

para tra­mi­tar el DNI o con­sul­tar sobre el cobro del IFE sal­va­dor.

Ara­ce­li Álva­rez se pasa la maña­na orien­tan­do a las fami­lias, pidien­do

que guar­den la obli­ga­to­ria dis­tan­cia social, repar­tien­do bar­bi­jos. Lle­gó

a la 31 hace tres déca­das des­de Oru­ro. Es enfer­me­ra del Garrahan y

mili­ta en la orga­ni­za­ción barrial El Hor­mi­gue­ro: “No labu­ro en la Anses

ni en el Rena­per, pero acá estoy dan­do una mano, cui­dan­do a mis veci­nos.

Pare­ce una fra­se hecha, pero de esta sali­mos todos jun­tos”.

Jonat­han Frías se aga­rra la cabe­za y dice que ya no cree

en mila­gros. Es la ter­ce­ra vez que se acer­ca a pre­gun­tar por el ingre­so

de emer­gen­cia: “Labu­ra­ba en la obra, pero se paró todo. Sólo ten­go un

sub­si­dio de 3500 pesos, que es una risa para lo que sale el mor­fi. Ten­go

un pibe de ocho y vamos a los come­do­res. Todos mis ami­gos andan igual:

es cagar­te de ham­bre o aga­rrar­te el virus”.

“Come­dor cerra­do por caso de Covid”. La car­tu­li­na con pro­li­ja letra

de impren­ta está pega­da en la puer­ta del local. “Es el come­dor de Tapia,

uno de los his­tó­ri­cos del barrio. Una chi­ca de la coci­na tie­ne

coro­na­vi­rus, por eso están todos ais­la­dos. Dicen que abre en seis días,

cru­ce­mos los dedos”, expli­ca una seño­ra que car­ga tup­pers vacíos en una

bol­sa. Pega­di­to al de Tapia fun­cio­na el come­dor de Ali­cia Gar­cía. Se

lla­ma Arca de Noé. Ali­cia, 73 años, tra­ba­ja a cua­tro manos este

medio­día. Toda­vía fal­ta un rato para empe­zar a repar­tir el gui­so, pero

ya hay una lar­ga cola: “Esta­mos acá des­de el ’89. Siem­pre hubo

nece­si­da­des, pero me cues­ta recor­dar un momen­to pare­ci­do. Si venía en

mar­zo, esta fila no exis­tía. Es mucha gen­te que per­dió el rebus­que. El

otro día un vie­ji­to llo­ran­do me pre­gun­tó si podía que­dar­se a dor­mir. No

sabía qué decir­le”.

(Foto: Pedro Pérez)

El come­dor de Ali­cia tam­bién da cobi­jo a un taller de

cos­tu­ra. Estu­vie­ron arman­do bar­bi­jos para repar­tir en el barrio. Lo que

más extra­ña, dice, es “tener a los veci­nos comien­do aden­tro del local.

Aho­ra es car­gar el tup­per o la olla a dis­tan­cia. No pue­do dar­les un

abra­zo. Es que acá somos una fami­lia, ¿me entien­de?”.

Pame­la,

pro­mo­to­ra de salud, anda con su vise­ra y una pla­ni­lla a cues­tas de una

pun­ta a otra de la 31, bus­can­do a quie­nes tuvie­ron con­tac­to estre­cho con

casos posi­ti­vos: “El ope­ra­ti­vo arran­có el mar­tes. No es un tes­teo

masi­vo, como dicen. Pero ayu­da para empe­zar a con­tro­lar la expan­sión.

Des­pués de dos sema­nas sin agua y con cor­tes de luz, no tene­mos idea de

cuán­tos veci­nos se enfer­ma­ron”. Sigue con su pes­qui­sa en la barria­da,

pero antes refle­xio­na sobre su tra­ba­jo: “Soy labu­ran­te ‘esen­cial’, como

dicen los de la tele y el gobierno. Pero para ser esen­cial, pri­me­ro debe

ser un tra­ba­jo digno: con segu­ro, ART, con­tra­to en blan­co. Un tra­ba­jo

en regla. Eso para mí es esen­cial”.