Venezuela. Operación Gedeón vs. Negro Primero

Por Voce­sen­lu­cha, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 9 mayo 2020

En un inten­to

impo­si­ble de defi­nir la poe­sía, Julio Cor­tá­zar comen­zó con algo así: “Si ten­go

que defi­nir la poe­sía y no las ten­go todas con­mi­go, si no me sien­to dema­sia­do

segu­ro, digo algo como: «poe­sía es la expre­sión de la belle­za por medio de

pala­bras artís­ti­ca­men­te entre­te­ji­das»”

La gue­rra tie­ne muy

poco de poe­sía, nada de belle­za y, aun­que Sun Tzu se refi­rie­ra a ella como un arte, tam­bién

tie­ne muy poco de artís­ti­co. Está sin embar­go pene­tra­da por cien­tos de sen­ti­res.

Dolor, mie­do, ira, ven­gan­za, ambi­ción, codi­cia… Depen­dien­do de qué papel cum­pla

el actor que hace par­te de esa gue­rra, la car­to­gra­fía sen­ti­men­tal se pro­nun­cia­rá

de una u otra for­ma. No será lo mis­mo ser sol­da­do que pre­si­den­te; mer­ce­na­rio

que mili­ciano; avia­dor que pobla­ción civil; sar­gen­to que gene­ral. Aun­que los

sen­ti­mien­tos pue­dan ser los mis­mos, tam­po­co será igual ser sol­da­do de un

ejér­ci­to inva­sor que de un ejér­ci­to que defien­de su inde­pen­den­cia. Ambos

sen­ti­rán mie­do; sin embar­go, uno com­ba­te metién­do­se en casa aje­na y otro defien­de

a sus espal­das su casa y su fami­lia. Tam­po­co será lo mis­mo ser pre­si­den­te de un

impe­rio inva­sor que de un país libre inva­di­do. Ambos sen­ti­rán ambi­ción, aun­que

pro­ba­ble­men­te ésta ten­ga sig­ni­fi­ca­dos dife­ren­tes en cada caso. Y es que la

gue­rra en oca­sio­nes va acom­pa­ña­da de otro tipo de emo­cio­nes, no siem­pre de

carác­ter des­pre­cia­ble. El amor, la espe­ran­za, la dig­ni­dad y otros sen­ti­res como

el patrio­tis­mo, pue­den des­ple­gar­se en la gue­rra acom­pa­ña­das de posi­cio­nes

polí­ti­cas como la cus­to­dia de la sobe­ra­nía, la resis­ten­cia, la defen­sa de un

pro­yec­to de vida dig­na.

Ape­nas 4 días

des­pués de que se fil­tra­ra un audio de Loren­zo Men­do­za, pre­si­den­te de Empre­sas

Polar, la mayor cor­po­ra­ción de ali­men­tos en Vene­zue­la, don­de habla­ba de la

nece­si­dad de un “ata­que qui­rúr­gi­co a las cabe­ci­llas y una inter­ven­ción para

poner orden», y que el Secre­ta­rio de Esta­do nor­te­ame­ri­cano Mike Pom­peo

anun­cia­ra que está lis­to para reabrir su emba­ja­da en Cara­cas, Vene­zue­la reci­be

un nue­vo inten­to de inva­sión; en esta oca­sión por vía marí­ti­ma, a tra­vés de las

aguas del Mar Cari­be.

En la madru­ga­da del

domin­go 3 de mayo, una lan­cha rápi­da pro­ce­den­te de Colom­bia lle­ga a la pla­ya de

Macu­to, en La Guai­ra, a unos 20 kiló­me­tros de Cara­cas. Un des­plie­gue de fuer­zas

poli­cia­les, mili­ta­res y de inte­li­gen­cia la está espe­ran­do. Comien­za la

bala­ce­ra. El enfren­ta­mien­to deja 8 mer­ce­na­rios muer­tos y dos dete­ni­dos. Se

incau­ta arma­men­to de alto cali­bre y equi­pos mili­ta­res.

El mis­mo día, la

perio­dis­ta de la dere­cha de Mia­mi Patri­cia Poleo entre­vis­ta al con­tra­tis­ta

Jor­dan Gou­dreau, pro­pie­ta­rio de una com­pa­ñía de segu­ri­dad, vete­rano de gue­rra y

ex mili­tar esta­dou­ni­den­se, Boi­na Ver­de de Irak y Afga­nis­tán. Este Ram­bo veni­do

a menos, duran­te dicha entre­vis­ta, mues­tra el con­tra­to cuya pri­me­ra fir­ma

per­te­ne­ce a Juan Gerar­do Guai­dó, jun­to a la de su res­pon­sa­ble de estra­te­gia

polí­ti­ca, Juan José Ren­dón. ¿Cuál ha sido el pro­ble­ma para que este señor can­te

cual jil­gue­ro? “Hemos esta­do tra­ba­jan­do en esto duran­te un año y no nos han

paga­do,… Jamás en mi vida he vis­to tal nivel de trai­ción”, afir­ma. La cosa va

toman­do color.

Gou­dreau fun­dó en

2018 la cor­po­ra­ción de segu­ri­dad pri­va­da Sil­ver­corp USA, con sede en Flo­ri­da.

En 2019, par­ti­ci­pó en la segu­ri­dad del famo­so con­cier­to de la “ayu­da

huma­ni­ta­ria” en la fron­te­ra colom­bo-vene­zo­la­na, orga­ni­za­do por el mul­ti­mi­llo­na­rio

bri­tá­ni­co Richard Bran­son.

En otro vídeo

lan­za­do por las redes el mis­mo día 3, Gou­dreau apa­re­ce jun­to al capi­tán vene­zo­lano

reti­ra­do Javier Nie­to Quin­te­ro. Éste afir­ma que “hay hom­bres y muje­res

arries­gan­do la vida en este momen­to por la liber­tad de nues­tra patria y de

nues­tros pre­sos polí­ti­cos”. Diri­gién­do­se a las Fuer­zas Arma­das “here­de­ras de

las glo­rias de Bolí­var”, les pide que se unan “a esta fuer­za liber­ta­ria”, a la

que le pone nom­bre: Ope­ra­ción Gedeón, “cuyo obje­ti­vo núme­ro uno es la cap­tu­ra

de la orga­ni­za­ción cri­mi­nal que hoy des­afor­tu­na­da­men­te diri­ge los des­ti­nos de

la nación (…), un car­tel nar­co­tra­fi­can­te” que está per­pe­tran­do un “geno­ci­dio

sis­te­má­ti­co”. Recor­dan­do las pelí­cu­las de Ram­bo, dan ganas de que­rer­los.

El lunes 4, otro

gru­po de mer­ce­na­rios alcan­za la pla­ya de Chuao, un pue­bli­to pes­que­ro de las cos­tas

de Ara­gua al que solo se pue­de lle­gar por mar o aire. En esta oca­sión, les

espe­ra la comu­ni­dad orga­ni­za­da. Una ope­ra­ción cívi­co-mili­tar y poli­cial deja 8

dete­ni­dos, entre ellos dos exmi­li­ta­res de las Fuer­zas de Ope­ra­cio­nes Espe­cia­les

de EEUU. Tam­bién quien supues­ta­men­te coman­da la ope­ra­ción, el capi­tán deser­tor

vene­zo­lano Anto­nio Sequea, quien en un vídeo seña­la el obje­ti­vo de la

ope­ra­ción: «aca­bar con la tira­nía y la repre­sión, impo­ner la liber­tad y

res­tau­rar la demo­cra­cia». Los tira­nos aca­ban­do con la tira­nía. La liber­tad

impues­ta y no con­quis­ta­da. La demo­cra­cia res­tau­ra­da aca­ban­do con ella manu

mili­ta­ri. El rela­to no deja­ría de tener gra­cia si no fue­ra por­que con­for­ma la

arga­ma­sa de la gue­rra con­tra el neo­cór­tex mun­dial.

Lo que de ver­dad

tie­ne gra­cia es ver los memes de estos días ante foto­gra­fías don­de for­ni­dos

mili­ta­res de las fuer­zas espe­cia­les apa­re­cían tum­ba­dos y ama­rra­dos en el sue­lo

jun­to a mili­cia­nas y mili­cia­nos del pue­blo. Al lle­gar a la pla­ya en Chuao, los

pes­ca­do­res detec­tan la embar­ca­ción. “Nos encon­tra­mos en la fae­na de la pes­ca y

obser­va­mos una lan­cha des­co­no­ci­da”, cuen­ta un pes­ca­dor en un repor­ta­je de

Tele­sur. Otro afir­ma: “lo que no se ima­gi­nan ellos es que un pes­ca­dor pue­da ser

mili­ciano, que el conu­que­ro sea mili­ciano, el que está en la hacien­da, el maes­tro,…

Todos somos mili­cia­nos, y en este pue­blo lo demos­tra­mos ayer”. La comu­ni­dad

lle­va­ba días en aler­ta de la ope­ra­ción irre­gu­lar en la zona, acti­van­do lo que

se cono­ce como inte­li­gen­cia popu­lar. “Ellos son Ram­bos, noso­tros un pue­blo

humil­de que siem­pre vamos a ven­cer con la ver­dad”, afir­ma otra voz. Ingrit

Caza­ña, ofi­cial de la Poli­cía Regio­nal de Ara­gua, rela­ta cómo los aga­rra­ron: “con

unas sim­ples armas, unas esco­pe­tas de poli­eti­leno, y las pis­to­las, nada para

las armas lar­gas que ellos tenían. Cuan­do esta­ban en la proa bus­can­do su

arma­men­to para accio­nar con­tra noso­tros yo les man­do salir. Ellos salen y los

pes­ca­do­res que esta­ban ahí nos ayu­dan con cuer­das a apre­sar­los”. Mien­tras

esta­ban ama­rra­dos espe­ran­do refuer­zos, los mer­ce­na­rios les pedían que los

libe­ra­ran y “que nos unié­ra­mos a ellos, que este gobierno iba a caer, que ellos

tenían sus dóla­res. Pero por toda la pla­ta que nos ofrez­can, pri­me­ro está la

inte­gri­dad y el honor hacia uno”. Son los otros sen­ti­res de la gue­rra de los

que hablá­ba­mos.

El lunes 4, se

cap­tu­ra a otros dos expo­licías impli­ca­dos en la ope­ra­ción, con armas y

cha­le­cos. El sal­do, 12 mer­ce­na­rios dete­ni­dos y 8 muer­tos. La ope­ra­ción Gedeón,

de momen­to, es des­ac­ti­va­da y deri­va en fra­ca­so monu­men­tal.

El ase­sor de Guai­dó,

J. J. Ren­dón, admi­te que con­tra­tó a la com­pa­ñía Sil­ver­corp USA y que pagó

a Gou­dreau 50.000 dóla­res para efec­tuar

un ata­que que aca­ba­ra con la cap­tu­ra de “miem­bros del régi­men”. Según él, el “acuer­do

pre­li­mi­nar no lle­gó a hacer­se efec­ti­vo” y Gou­dreau no reci­bió luz ver­de para la

ope­ra­ción que sin embar­go se ha efec­tua­do. Los impli­ca­dos afir­man que nun­ca

reci­bie­ron el pago al cual se com­pro­me­tie­ron, pero a pesar de ello con­ti­nua­ron

con la ope­ra­ción. ¿Por qué? Según ellos para libe­rar al pobre pue­blo vene­zo­lano

de las garras de la dic­ta­du­ra.

Que­dan muchos cabos

suel­tos. Recor­de­mos que a fines de mar­zo, el gobierno de Trump puso pre­cio a la

cap­tu­ra del Pre­si­den­te Madu­ro. ¿Los caza­rre­com­pen­sas bus­can su pre­sa? Si el

equi­po de Guai­dó, tele­di­ri­gi­do des­de el cen­tro de ope­ra­cio­nes del mal, no

cum­plió con el pago, ¿de dón­de lle­gó la finan­cia­ción para la ope­ra­ción? ¿Los

gobier­nos nor­te­ame­ri­cano y colom­biano, roto el acuer­do, se desen­ten­die­ron del

asun­to? ¿No cono­cían la ope­ra­ción, como afir­ma Gou­dreau? ¿Diri­gie­ron en la

som­bra? ¿Supie­ron y deja­ron hacer? ¿Intere­sa la ope­ra­ción aun sabien­do que

esta­ba con­de­na­da al fra­ca­so? ¿Había otras manio­bras pre­pa­ra­das en otros pun­tos?

¿Se pre­pa­ra algo mayor?

Toda esta

tele­no­ve­la por entre­gas de super­hé­roes frus­tra­dos, de ver­da­des y men­ti­ras enre­da­das,

vie­ne colean­do des­de hace rato. Si recuer­dan, hace más de un mes, el gene­ral

reti­ra­do Clí­ver Alca­lá, en una entre­vis­ta a W Radio, emi­so­ra colom­bia­na del

gru­po Pri­sa espa­ñol, con­fie­sa que diri­gía una ope­ra­ción con base en Colom­bia

que tenía como inten­ción incur­sio­nar en Vene­zue­la para libe­rar­la. Allí men­cio­na

un con­tra­to fir­ma­do con Guai­dó que no había sido cum­pli­do. Guai­dó lo nie­ga.

Aho­ra, Gou­dreau mues­tra dicho con­tra­to. Estos días, el rom­pe­ca­be­zas se va

com­ple­tan­do. Duran­te varios meses, mer­ce­na­rios y deser­to­res de la FANB, reci­ben

entre­na­mien­to mili­tar en 3 cam­pa­men­tos de La Gua­ji­ra. El coor­di­na­dor de la

ope­ra­ción es Clí­ver Alca­lá, a quien la DEA, la agen­cia anti­dro­gas

nor­te­ame­ri­ca­na, puso en un avión des­de Colom­bia rum­bo a EEUU, don­de hoy está

pre­so acu­sa­do de nar­co­trá­fi­co. Siguen que­dan­do muchas pie­zas suel­tas que toca

inter­pre­tar.

El famo­so con­tra­to,

según el perió­di­co esta­dou­ni­den­se The Washing­ton Post, se fir­mó en sep­tiem­bre

de 2019 en un ras­ca­cie­los de Mia­mi, don­de repre­sen­tan­tes del auto­pro­cla­ma­do

Guai­dó se reunie­ron con Gou­dreau para pla­ni­fi­car una sali­da de Nico­lás Madu­ro.

¿De qué tipo? Los hechos de estos días demues­tran que la vía elec­to­ral no sir­ve

cuan­do no logra des­ti­tuir gobier­nos sub­ver­si­vos. Un vie­ji­to pes­ca­dor de Chuao, dice:

“así no se tum­ban gobier­nos, si ellos quie­ren sacar a Madu­ro, ten­drán que ir a

elec­cio­nes, pero yo así no com­par­to estas cosas”.

Muchos medios de

comu­ni­ca­ción popu­lar han defi­ni­do estos acon­te­ci­mien­tos como un peque­ño “Bahía

de Cochi­nos”, la inva­sión en 1961 por par­te de cuba­nos exi­lia­dos apo­ya­dos por

el gobierno de EEUU en Pla­ya Girón, Cuba. En 65 horas, las mili­cias y las

Fuer­zas Arma­das Revo­lu­cio­na­rias de Cuba, bajo la direc­ción mili­tar de Fidel

Cas­tro, derro­ta­ron la inva­sión y can­jea­ron los pri­sio­ne­ros a EEUU por

medi­ca­men­tos y com­po­ta para niños. Son, de nue­vo, los otros sen­ti­res de la

gue­rra.

En este caso, el

gobierno de EEUU no reco­no­ce su par­ti­ci­pa­ción direc­ta. La pelí­cu­la se lla­ma la

pri­va­ti­za­ción de la gue­rra. La Proxy war, tér­mino uti­li­za­do por el Pen­tá­gono, con­sis­te

en ter­ce­ri­zar la gue­rra uti­li­zan­do fuer­zas irre­gu­la­res sub­con­tra­ta­das. Una

estra­te­gia ya uti­li­za­da por EEUU en con­flic­tos como Siria. For­ma muy efi­caz de

no ensu­ciar­se dema­sia­do las manos, en espe­cial, como en esta oca­sión, si la

cosa deri­va en seme­jan­te desas­tre.

EEUU, median­te su

indus­tria cul­tu­ral y cine­ma­to­grá­fi­ca, lle­va déca­das pre­pa­rán­do­nos para asi­mi­lar

al héroe indi­vi­dual o al equi­po pri­va­do y sal­va­dor, es decir, mer­ce­na­rio. Un

com­pa­ñe­ro colom­biano, con­ver­san­do en estos días sobre el asun­to, ponía el

ejem­plo de la serie de los años 80 “Los mag­ní­fi­cos”, cono­ci­da en tie­rras cas­te­lla­nas

como “El Equi­po A”. Recor­da­mos con sim­pa­tía a esos entra­ña­bles y diver­ti­dos

per­so­na­jes que eran con­tra­ta­dos para hacer el bien y cum­plir misio­nes que

enten­día­mos nece­sa­rias y sal­va­do­ras.

Ope­ra­ción Gedeón

es, como decía­mos, el nom­bre con el que los nue­vos héroes sal­va­do­res de la

pelí­cu­la de Holly­wood en que se ha con­ver­ti­do la reali­dad, bau­ti­za­ron a la tra­ma

mer­ce­na­ria. La gue­rra sabe poco de poe­sía pero mucho de sím­bo­los. Gedeón, en hebreo,

sig­ni­fi­ca “gue­rre­ro pode­ro­so” o “des­truc­tor”. El nom­bre ele­gi­do por Vene­zue­la

para la ope­ra­ción defen­si­va ante la iden­ti­fi­ca­ción de esta manio­bra

inter­ven­cio­nis­ta es “Ope­ra­ción Negro Pri­me­ro”. Negro Pri­me­ro no fue nin­gún

gue­rre­ro des­truc­tor, sino un pró­cer de la inde­pen­den­cia de Vene­zue­la de ori­gen

afro­des­cen­dien­te que des­de las filas rea­lis­tas se pasó al ban­do de las fuer­zas

patrió­ti­cas para luchar por sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia. Sobe­ra­nía e

inde­pen­den­cia que hoy pre­ten­de ser de nue­vo arre­ba­ta­da a un pue­blo en lucha por

su “Segun­da Inde­pen­den­cia”, esa a la que se refi­rió Mar­tí en Cuba, esa a la que

se refi­rió el Pre­si­den­te Allen­de en Chi­le.

En decla­ra­cio­nes en

Cade­na Nacio­nal, el Pre­si­den­te legí­ti­mo de Vene­zue­la Nico­lás Madu­ro, afir­ma que

uno de los mer­ce­na­rios dete­ni­dos estos días, el vene­zo­lano Juan Alber­to

Soco­rro, es agen­te de la DEA. Según expli­có el man­da­ta­rio, la DEA esta­ría impli­ca­da

en el entre­na­mien­to en Colom­bia de los equi­pos mer­ce­na­rios que lle­ga­ron a

Vene­zue­la. El pre­si­den­te Iván Duque, en su últi­ma visi­ta a la Casa Blan­ca el

pasa­do 2 de mar­zo, habría reci­bi­do órde­nes de Trump de acti­var las accio­nes. La

ope­ra­ción con­ta­ría con finan­cia­ción de capos y cár­te­les de la Alta Gua­ji­ra.

Madu­ro mos­tró el vídeo de uno de los esta­dou­ni­den­ses dete­ni­dos, Luke Den­man,

quien afir­ma que el obje­ti­vo era tomar el con­trol del aero­puer­to de Cara­cas

para tras­la­dar a Madu­ro a Esta­dos Uni­dos. Igual­men­te, debían tomar la Direc­ción

Gene­ral de Inte­li­gen­cia Mili­tar, el Ser­vi­cio Boli­va­riano de Inte­li­gen­cia y el

Pala­cio de Mira­flo­res.

Sin embar­go, su

com­pa­ñe­ro Erin Berry, en otro vídeo simi­lar don­de res­pon­de algu­nas pre­gun­tas,

con­tra­di­ce la ver­sión de Luke res­pec­to a la toma del aero­puer­to para tras­la­dar

a Madu­ro a EEUU. La toma del aero­puer­to ten­dría el pro­pó­si­to de “traer otros

avio­nes”. Sin embar­go, uno de los obje­ti­vos de la misión, afir­ma, era “ase­si­nar

a Madu­ro”. Este excom­ba­tien­te mili­tar en Irak, dice que lle­gó a Colom­bia en

enero con­tra­ta­do por Gou­dreau, que fue reci­bi­do por Anto­nio Sequea, que se

alo­jó en 3 casas dife­ren­tes de Rioha­cha, capi­tal de La Gua­ji­ra, Colom­bia, y se

encar­gó del entre­na­mien­to de unas 50 a 60 per­so­nas. “¿Por qué EEUU insis­te en

ata­car Vene­zue­la cuan­do no es una ame­na­za para ellos?”, se le pre­gun­ta. “No

entien­do por qué los ame­ri­ca­nos harían eso”, res­pon­de. “¿Por qué entre­nas

fuer­zas irre­gu­la­res sabien­do que es ile­gal?”. “Aho­ra sé que es ile­gal, antes

tenía otro cono­ci­mien­to”. “¿Tus dere­chos huma­nos están sien­do res­pe­ta­dos

duran­te el tiem­po que has esta­do aquí con­fi­na­do?”. “Sí, has­ta aho­ra sí”. Al

final del vídeo, Berry mues­tra el famo­so con­tra­to. “Este con­tra­to fue publi­ca­do

hace varios días por J. Gou­dreau y des­cri­be mis res­pon­sa­bi­li­da­des con Sil­ver­corp.

Está fir­ma­do por Juan Guai­dó, J. Gou­dreau y Juan Ren­dón”.

La Comu­ni­dad

Inter­na­cio­nal no ha con­de­na­do el inten­to de inva­sión. Nada nue­vo bajo el sol

impe­rial. Los medios cor­po­ra­ti­vos de des­in­for­ma­ción, en los pri­me­ros momen­tos

invi­si­bi­li­za­ron la estre­pi­to­sa cha­pu­za o le die­ron un tra­ta­mien­to de mon­ta­je en

la línea Guai­dó, para pasar lue­go a expli­car las razo­nes del fra­ca­so del

inten­to de libe­rar Vene­zue­la de la opre­sión.

En el dia­rio

espa­ñol el Mun­do, el 7 de mayo, deba­jo de un titu­lar que reza “Ope­ra­ción

Gedeón: las seis cla­ves de la misión sui­ci­da con­tra Nico­lás Madu­ro “, lee­mos: “El

cha­vis­mo encar­ce­la a 13 inte­gran­tes del coman­do que pro­ta­go­ni­zó la falli­da

‘ope­ra­ción Gedeón’ para «res­tau­rar la demo­cra­cia en Vene­zue­la».

El día de ayer 7 de

mayo pasa­ron otras cosas meno­res pero sig­ni­fi­ca­ti­vas.

Tres sena­do­res de EEUU pidie­ron al

gobierno de Trump que expli­ca­ra si cono­cía el inten­to de ata­que al gobierno de

Vene­zue­la por medio de exmi­li­ta­res esta­dou­ni­den­ses, así como si los fon­dos

pro­ce­dían de Washing­ton.

En una entre­vis­ta del perio­dis­ta

Napo­león Bra­vo, el exca­pi­tán Quin­te­ro afir­ma que la ope­ra­ción sigue en mar­cha, que

el día “D” y la hora “H” no ha lle­ga­do, y la incur­sión en Macu­to solo fue “una

avan­za­da de reco­no­ci­mien­to tác­ti­co,… Hay ope­ra­cio­nes en desa­rro­llo para gol­pear

en el cora­zón del enemi­go,… Son muchos gru­pos que están dis­tri­bui­dos y están

bajo una pla­ni­fi­ca­ción espe­cí­fi­ca”.

Michael Kozak, secre­ta­rio de

Esta­dos Uni­dos para Asun­tos del Hemis­fe­rio Occi­den­tal, ase­gu­ró en un twit­ter:

“quie­nes dicen que quie­ren ali­viar el sufri­mien­to de los vene­zo­la­nos y devol­ver

la liber­tad a Vene­zue­la debe­rían con­si­de­rar el mar­co de tran­si­ción demo­crá­ti­ca”.

El pre­si­den­te Donald Trump, en el

pro­gra­ma Fox News, negó la par­ti­ci­pa­ción de su gobierno en la acción. “Yo no

envia­ría un peque­ño gru­pi­to, no, no, no, se lla­ma­ría Ejér­ci­to,… Si noso­tros

algu­na vez hace­mos algo con Vene­zue­la, no sería de esa mane­ra, sería un poqui­to

dife­ren­te, se lla­ma­ría inva­sión”.

Segu­ra­men­te en los

pró­xi­mos días sigan apa­re­cien­do nue­vas infor­ma­cio­nes que ayu­den a com­ple­tar el

puzz­le. A día de hoy, son muchos los cabos suel­tos pero muchas tam­bién las

cer­te­zas. Y lo cier­to es que, ante tales hechos, y en medio de la bata­lla

con­tra el Coro­na­vi­rus, al pue­blo de Vene­zue­la le toca seguir pen­dien­te de otra

bata­lla enma­ra­ña­da en una mis­ma gue­rra que vie­ne libran­do des­de hace dos

déca­das. Mien­tras Ram­bo, el Equi­po A y Gedeón sigan en mar­cha, el Negro Pri­me­ro

segui­rá alum­bran­do al digno pue­blo vene­zo­lano.

En este sen­ti­do, el

ejem­plo del pue­blo de pes­ca­do­res de Chuao, pobla­ción con gran pre­sen­cia afro­des­cen­dien­te,

ha sido fun­da­men­tal. Como nos cuen­ta Jesús Parra, cola­bo­ra­dor de la CORE­TANs

Vene­zue­la en Tru­ji­llo, “una acti­va­ción de las redes de inte­li­gen­cia social y

comu­ni­ta­rias que para noso­tros tie­ne gran impor­tan­cia sim­bó­li­ca, y más en este

eje que nor­mal­men­te no es tan visi­ble, sobre todo en el caso de la mili­cia,

don­de hay una con­cep­ción gene­ra­li­za­da de que los mili­cia­nos eran los

tra­ba­ja­do­res de fábri­ca, los com­pa­ñe­ros de los sec­to­res popu­la­res urba­nos…,

pero esta vez el suje­to pro­ta­gó­ni­co lo están jugan­do nues­tros pes­ca­do­res y

pes­ca­do­ras, que están en el mar en el día a día, resis­tien­do tam­bién a las

lógi­cas del mer­ca­do y plan­teán­do­se sus nive­les de vida”. Jesús cree “que lo

mis­mo que inten­ta­ron por la cos­ta van a inten­tar reac­ti­var­lo por otro lado con

otros gru­pos inclu­si­ve den­tro del pro­pio país para tra­tar de gene­rar esa

pre­sión. Pre­sión que en este caso fue con­tra­pro­du­cen­te, por­que el sec­tor

opo­si­ción no acti­vó el lla­ma­do. No hubo nin­gu­na movi­li­za­ción de nin­gún par­ti­do

polí­ti­co, ni siquie­ra de los sec­to­res más extre­mis­tas”.

El ana­lis­ta vene­zo­lano

Ser­gio Rodrí­guez Gel­fens­tein insis­te en su últi­mo artícu­lo en estar aler­ta,

dado que EEUU podría estar pre­pa­ran­do una acción mayor. Des­ta­ca las recien­tes

manio­bras nava­les de la OTAN, diri­gi­das por EEUU en el Cari­be y su des­plie­gue

en islas cer­ca­nas a Vene­zue­la “bajo dis­fraz de ope­ra­cio­nes anti­nar­có­ti­cos en

una región por la que sólo tran­si­ta el 4% del total de cocaí­na que Colom­bia

envía a Esta­dos Uni­dos”[1].

La lucha con­tra el

nar­co­te­rro­ris­mo, como expli­ca Gel­fens­tein, fue el nue­vo enemi­go crea­do por EEUU

para des­ple­gar su polí­ti­ca inter­ven­cio­nis­ta una vez des­mo­ro­na­do el lla­ma­do

“cam­po socia­lis­ta”. Estra­te­gia que comen­zó con el Plan Colom­bia y se exten­dió

por el pla­ne­ta subor­di­na­da a intere­ses geo­po­lí­ti­cos. Con­tro­lar pue­blos,

terri­to­rios y recur­sos por la vía cul­tu­ral o mili­tar. Pro­vo­car caos, sem­brar

vio­len­cia, des­truir con­cien­cias, des­ple­gar gue­rra.

Julio Cor­tá­zar

con­ti­nua­ba así su inten­to frus­tra­do de defi­nir la poe­sía: “Esta defi­ni­ción

podría valer para un dic­cio­na­rio o para un libro de tex­to, pero a noso­tros nos

pare­ce poco con­vin­cen­te. Hay algo mucho más impor­tan­te: algo que nos ani­ma­ría

no sólo a seguir ensa­yan­do la poe­sía, sino a dis­fru­tar­la y a sen­tir que lo

sabe­mos todo sobre ella”. En el fra­gor de esta gue­rra de cuar­ta gene­ra­ción,

segui­re­mos sin­tien­do y defen­dien­do el cami­nar hacia la Segun­da Inde­pen­den­cia de

la Quin­ta Repú­bli­ca, la Repú­bli­ca boli­va­ria­na de Vene­zue­la y de todos los

pue­blos. Segui­re­mos sin­tien­do la nece­si­dad de un mun­do libre don­de los

mer­ce­na­rios se disuel­van en pol­vo de pala­bra, las armas en ver­sos, las balas en

besos y los ejér­ci­tos en poe­sía. Mien­tras tan­to, segui­re­mos ali­men­tan­do los

otros sen­ti­res de la gue­rra.

Bogo­tá,

8 de mayo de 2020

Voce­sen­lu­cha. Comu­ni­ca­ción

popu­lar. Pue­blos Amé­ri­ca Lati­na, el Cari­be y Esta­do espa­ñol

[1] Ver artícu­lo de Ser­gio Rodrí­guez Gel­fens­tein, “Aler­ta,

más que nun­ca, aler­ta: EEUU pue­de estar pre­pa­ran­do algo mayor”, en

voce​sen​lu​cha​.com