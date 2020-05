“El alcalde de Fuente Vaqueros oculta la verdad para esconder su mala praxis” – La otra Andalucía

La posi­ción de Stop Desahu­cios Gra­na­da 15M fren­te al inten­to de desahu­cio en Fuen­te Vaque­ros por par­te del ayun­ta­mien­to ha sido en todo momen­to cla­ra: la actua­ción que tra­ba­ja­do­res del ayun­ta­mien­to lle­va­ron a cabo en el día jue­ves 7 de mayo, bajo la super­vi­sión de la poli­cía local, por la que pri­va­ron del acce­so a los sumi­nis­tros bási­cos a una fami­lia es de una baje­za infi­ni­ta. Y no se encuen­tra ava­la­da por nin­gu­na ley ni pro­ce­di­mien­to judi­cial. Es arbi­tra­ria y caci­quil y tenía que haber sido rever­ti­da.

Ante el últi­mo comu­ni­ca­do rea­li­za­do por el ayun­ta­mien­to, que­re­mos seña­lar algu­nas cues­tio­nes sobre cada uno de los argu­men­tos que seña­la:

La ‘oku­pa’ denun­cia­da por la Poli­cía Local de Fuen­te Vaque­ros cobra 900 euros men­sua­les de los Ser­vi­cios Socia­les del Ayun­ta­mien­to Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

El alcal­de insis­te en que esta veci­na, que se sal­tó el con­fi­na­mien­to y aban­do­nó su vivien­da habi­tual para ‘oku­par’ otra casa jun­to a su hija de 11 años, no es una per­so­na des­am­pa­ra­da, y seña­la que ha apro­ve­cha­do la pro­tec­ción legal que el esta­do de alar­ma brin­da a los desahu­cia­dos para ins­ta­lar­se en una vivien­da más gran­de que la que ya tenía La ‘oku­pa’ ha recha­za­do tam­bién las ayu­das que los Ser­vi­cios Socia­les del Ayun­ta­mien­to le han ofre­ci­do para que aban­do­ne la vivien­da ‘oku­pa­da’: cua­tro meses de alqui­ler y ayu­das para pagar la luz y el agua. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

Nada de lo dicho has­ta aquí, sin entrar a valo­rar si es cier­to o no, jus­ti­fi­ca la actua­ción mafio­sa que el pasa­do jue­ves emplea­dos muni­ci­pa­les bajo la super­vi­sión de la poli­cía local lle­va­ron a cabo mani­pu­lan­do los caje­ti­nes de los sumi­nis­tros bási­cos y dejan­do sin luz y agua la vivien­da en la que habi­ta­ba esta fami­lia.

La mujer a la que la Poli­cía Local de Fuen­te Vaque­ros denun­ció ayer por sal­tar­se el con­fi­na­mien­to para ‘oku­par’ una vivien­da en el Barrio de los Ríos, cobra una ayu­da men­sual de 900 euros de los Ser­vi­cios Socia­les Comu­ni­ta­rios del Ayun­ta­mien­to, y no es “una per­so­na des­am­pa­ra­da”, como afir­ma la pla­ta­for­ma Stop Desahu­cios. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

Hoy, casual­men­te, los ser­vi­cios socia­les le han comu­ni­ca­do que se le había con­ce­di­do una de las ayu­das que había soli­ci­ta­do. Sin embar­go se cui­da mucho de decir qué ayu­das son, mien­tras fil­tra otros datos, por­que así se podría mos­trar que esta ayu­da es incom­pa­ti­ble con otra pres­ta­ción que esta­ba per­ci­bien­do por lo que ni de lejos los ingre­sos se acer­can a los 900 euros. Más aún, no supe­ran los 500 euros men­sua­les, según nos ha indi­ca­do la afec­ta­da.

Esta veci­na, que vivía has­ta ayer en una de las dos vivien­das que posee su madre en el muni­ci­pio, ha recha­za­do esta maña­na las dos nue­vas ayu­das que el Con­sis­to­rio le ha ofre­ci­do para que aban­do­ne la vivien­da ‘oku­pa­da’: cua­tro meses de alqui­ler (a razón de 300 euros por mes) y ayu­das para pagar la luz y el agua duran­te otros cua­tro meses.» Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

¿Alqui­ler dón­de? ¿Tenía ya una vivien­da bus­ca­da? ¿le van a ayu­dar a encon­trar una vivien­da ase­qui­ble por ese pre­cio? ¿y des­pués de los cua­tro meses, con la situa­ción actual, qué? ¿por qué moti­vos ha deja­do esta mujer la vivien­da que com­par­tía con su madre? ¿qué con­di­cio­nes tie­ne? Sobre esto el alcal­de guar­da silen­cio. Como pro­me­ter es gra­tis pues ade­lan­te.

El alcal­de de Fuen­te Vaque­ros, José Manuel Molino, insis­te en que el Ayun­ta­mien­to “ha hecho en las últi­mas 24 horas todo lo que esta­ba en su mano para que ayu­dar a esta mujer, que está inten­tan­do chan­ta­jear­nos para que demos de alta los sumi­nis­tros de luz y agua en la vivien­da que ha ‘oku­pa­do’ y que, en con­tra de lo que afir­ma Stop Desahu­cios, no con­ta­ba con agua ni luz cuan­do ella entró ile­gal­men­te la vivien­da”. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

Cuan­do entró en la vivien­da no sabe­mos si ten­dría luz y agua. Pero el jue­ves cuan­do fue­ron los tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les sí. Por lo menos has­ta que arran­ca­ron los cables y se lle­va­ron lo que había que per­mi­tía el sumi­nis­tro. ¿Qué auto­ri­za­ción tenían para lle­var a cabo esa actua­ción pro­pia de mafio­sos?

“El Con­sis­to­rio le ha ofre­ci­do todas las ayu­das posi­bles, que se suman a las que ya tenía, para que esta mujer y su hija vivan en las mejo­res con­di­cio­nes posi­bles, pero ella las ha recha­za­do y pre­ten­de que demos de alta unos sumi­nis­tros que no exis­tían con el dine­ro de todos los fuen­te­ri­nos, algo que sen­ci­lla­men­te sería un deli­to y que no pode­mos hacer”, seña­la el alcal­de de Fuen­te Vaque­ros. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

De nue­vo elu­de la cues­tión fun­da­men­tal que des­de Stop Desahu­cios le hemos plan­tea­do: que la actua­ción que lle­va­ron a cabo este jue­ves los emplea­dos muni­ci­pa­les es total­men­te into­le­ra­ble y vul­ne­ra los dere­chos de esta per­so­na. Esa es nues­tra posi­ción y en lo que le hemos insis­ti­do una y otra vez.

El Ayun­ta­mien­to no va a desahu­ciar a nadie. Molino seña­la que las tra­ba­ja­do­ras socia­les del Ayun­ta­mien­to han habla­do en varias oca­sio­nes des­de ayer con la mujer y ella ha recha­za­do todas las ayu­das que se le ofre­cen, al igual que con los repre­sen­tan­tes de la pla­ta­for­ma Stop Desahu­cios, quie­nes han acu­sa­do al alcal­de de pre­ten­der desahu­ciar a esta mujer duran­te el esta­do de alar­ma. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

Man­dar a la poli­cía a la vivien­da don­de está una per­so­na, impe­dir­le el acce­so a los sumi­nis­tros de agua y luz, ame­na­zar con tapiar el acce­so con ellas den­tro, orien­ta­do todo ello a hacer que se fue­ran a la calle, ¿cómo lo quie­re lla­mar el señor alcal­de?

“Lo que esta mujer ha hecho es apro­ve­char la pro­tec­ción legal que el esta­do de alar­ma brin­da a los desahu­cia­dos para ambi­cio­nar una vivien­da más gran­de que la que ya ocu­pa­ba, en uno de los mejo­res barrios de Fuen­te Vaque­ros”, seña­la el alcal­de. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

Lo que el alcal­de ha hecho es sal­tar­se la ley al man­dar a una cua­dri­lla a sol­dar los con­ta­do­res de una vivien­da par­ti­cu­lar, impe­dir el acce­so a la luz y el agua y no res­pe­tar los míni­mos dere­chos que asis­ten a esta per­so­na.

Des­de el Ayun­ta­mien­to no vamos a desahu­ciar a nadie, como afir­ma esta veci­na de for­ma inju­rio­sa, ya que ade­más es algo prohi­bi­do expre­sa­men­te por el esta­do de alar­ma”, seña­la el alcal­de, quien se pre­gun­ta “si Stop Desahu­cios está para ampa­rar a aque­llos que comen­ten deli­tos apro­ve­chan­do el esta­do de alar­ma, y ase­so­rar­los para que se que­den de mane­ra ile­gal en vivien­das ‘oku­pa­das’, y si una veci­na que cobra 900 euros al mes en ayu­das socia­les y recha­za todas las nue­vas ayu­das que le esta­mos ofre­cien­do pue­de con­si­de­rar­se una mujer des­am­pa­ra­da. Extrac­to comu­ni­ca­do del alcal­de de Fuen­te Vaque­ros

Stop Desahu­cios está para impe­dir que las enti­da­des ban­ca­rias y los res­pon­sa­bles públi­cos se sal­ten la ley y para expli­car a las fami­lias los dere­chos que tie­nen. Si esta per­so­na ha come­ti­do o no un deli­to es algo que no le corres­pon­de al alcal­de deci­dir. Será un juez el que ten­drá que dic­ta­mi­nar si es así o no ante la denun­cia que se inter­pon­ga. No se desahu­cia, se ani­ma a que se vaya de la vivien­da don­de está. Has­ta la enti­dad ban­ca­ria pro­pie­ta­ria del inmue­ble está tenien­do más sen­si­bi­li­dad que este alcal­de.

Denun­cia a Stop Desahu­cios

Igual­men­te, el alcal­de denun­cia­rá tam­bién a miem­bros de la pla­ta­for­ma Stop Desahu­cios “por la cam­pa­ña de des­pres­ti­gio que han ini­cia­do con­tra el Ayun­ta­mien­to y este alcal­de, tachán­do­nos de mafio­sos, ase­so­ran­do ade­más de la peor mane­ra posi­ble a esta mujer, a la que han ani­ma­do a recha­zar nues­tras ayu­das para seguir en la ile­ga­li­dad. No esta­mos ante un desahu­cio, sino ante un gra­ve deli­to”.

No sabe­mos si por gra­ve deli­to se refie­re a la actua­ción que ha patro­ci­na­do el alcal­de de pri­var de luz y agua a una veci­na de su muni­ci­pio. Actua­ción que lue­go ha tra­ta­do de ocul­tar ofre­cien­do ayu­das, sub­ven­cio­nes y demás como si de dones gra­cio­sos del ayun­ta­mien­to fue­ran y no dere­chos que tuvie­ra que garan­ti­zar: el ban­co supues­ta­men­te pro­pie­ta­rio del inmue­ble ha plan­tea­do volun­tad de ofre­cer más que lo que dice el alcal­de le han ofre­ci­do en la maña­na de este 8 de Mayo.

Des­de Stop Desahu­cios Gra­na­da 15M segui­re­mos denun­cian­do toda actua­ción injus­ta ven­ga de don­de ven­ga.