Por Lu Sudré*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 09 de mayo de 2020

Las aler­tas de defo­res­ta­ción en la sel­va ama­zó­ni­ca, moni­to­rea­das por el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Inves­ti­ga­ción Espa­cial (Inpe), cre­cie­ron 63.75% en abril, en com­pa­ra­ción con el mis­mo mes en 2019. Según el sis­te­ma Deter, se emi­tie­ron aler­tas por 405.6 km² este año. , mien­tras que el año pasa­do, en el mis­mo perío­do, fue de 247.7 km².

El aumen­to se pro­du­ce mien­tras la aten­ción nacio­nal se cen­tra en los impac­tos de la nue­va pan­de­mia de coro­na­vi­rus. «El made­re­ro ile­gal, el aca­pa­ra­dor de tie­rras, no hace una ofi­ci­na en casa. No están en casa en la pan­de­mia. Lo están hacien­do allí. No es cues­tión de creer o no. Los datos son de Inpe, un orga­nis­mo muy serio, reco­no­ci­do por su exce­len­cia en la gene­ra­ción de infor­ma­ción, y están demos­tran­do que la defo­res­ta­ción está cre­cien­do «, sub­ra­ya el por­ta­voz de la cam­pa­ña para defen­der el Ama­zo­nas de Green­pea­ce Bra­sil Rômu­lo Batis­ta

Solo de enero a abril de este año, por ejem­plo, ya se han per­di­do 1.202 km² de bos­ques. La cifra es un 55% más alta que la obser­va­da en el mis­mo perío­do del año pasa­do, de 773 km². En la com­pa­ra­ción men­sual entre abril y mar­zo de este año, el aumen­to fue del 24,2%.

Batis­ta seña­la que no se pro­du­ce nin­gún tipo de que­ma o tala en la Ama­zo­nía sin intere­ses eco­nó­mi­cos detrás de ella, y que estas acti­vi­da­des ile­ga­les tam­bién ponen en peli­gro la salud de la pobla­ción local duran­te la pan­de­mia. «Debe haber un flu­jo muy gran­de de per­so­nas que ingre­san al bos­que, en uni­da­des de con­ser­va­ción, en tie­rras indí­ge­nas, lo que pue­de estar lle­van­do el virus de gran­des ciu­da­des a esta pobla­ción, que ya es más frá­gil debi­do al ais­la­mien­to». «

La tala de árbo­les sigue el ras­tro de los gran­des incen­dios que devas­ta­ron el terri­to­rio ama­zó­ni­co el año pasa­do, como resul­ta­do de la acción depre­da­do­ra de gran­des agri­cul­to­res y sec­to­res de agro­ne­go­cios. Sin embar­go, con el rit­mo actual de des­truc­ción, las pers­pec­ti­vas son aún más nega­ti­vas y se espe­ra que la tasa ofi­cial sea aún más alta en 2020.

El bió­lo­go de Green­pea­ce advier­te que el pró­xi­mo paso, den­tro del pro­to­co­lo ya cono­ci­do de defo­res­ta­ción ile­gal, está en lla­mas. «Tala­ron el bos­que y lue­go que­ma­ron esta área para des­truir toda la mate­ria orgá­ni­ca que está allí. Esto coin­ci­di­rá con el pico de la pan­de­mia aquí en Ama­zo­nas. Tene­mos dos pro­ble­mas prin­ci­pa­les por­que los incen­dios cau­san pro­ble­mas res­pi­ra­to­rios, debi­do al humo y la ceni­za». «

Según Deter, des­de el perío­do de agos­to de 2019 a abril de 2020, las aler­tas apun­tan a un área defo­res­ta­da de 5,483 km². El índi­ce más alto en los últi­mos cin­co años.

Batis­ta res­pal­da que los nive­les actua­les de defo­res­ta­ción son par­te de un pro­yec­to de des­truc­ción ambien­tal imple­men­ta­do des­de el pri­mer día del gobierno de Bol­so­na­ro. Men­cio­na, por ejem­plo, la reduc­ción de la auto­no­mía de las agen­cias ambien­ta­les que tie­nen los pode­res nece­sa­rios para pro­mo­ver la pro­tec­ción y pre­ser­va­ción de la Ama­zo­nía.

El pro­ce­so se pro­fun­di­zó el miér­co­les pasa­do (6), cuan­do el pre­si­den­te pro­mul­gó una acción de Garan­tía de Ley y Orden (GLO) que facul­ta a las Fuer­zas Arma­das sobre todas las ope­ra­cio­nes con­tra la defo­res­ta­ción ile­gal y los incen­dios en la Ama­zo­nía Legal.

Con el decre­to nº 10.341, Bol­so­na­ro ofi­cia­li­zó la eli­mi­na­ción de la auto­no­mía de las agen­cias de pro­tec­ción ambien­tal pre­via­men­te res­pon­sa­bles de accio­nes, como Iba­ma e ICM­Bio, y las colo­có bajo la tute­la de los mili­ta­res. El GLO es váli­do del 11 de mayo al 10 de junio, en la fran­ja fron­te­ri­za, en las tie­rras indí­ge­nas, en las uni­da­des fede­ra­les de con­ser­va­ción ambien­tal y en otras áreas fede­ra­les de la Ama­zo­nía Legal.

El por­ta­voz de Green­pea­ce cri­ti­ca el inten­to de votar sobre la Medi­da Pro­vi­sio­nal (MP) 910, deno­mi­na­da por los ambien­ta­lis­tas como «MP da Gri­la­gem». El docu­men­to fue envia­do a Rodri­go Maia (DEM-RJ), pre­si­den­te de la Cáma­ra, quien tie­ne la pre­rro­ga­ti­va de some­ter el tema a vota­ción.

Se espe­ra que expi­re el 19 de este mes, la medi­da está suje­ta a un inten­so cabil­deo por par­te del Fren­te Par­la­men­ta­rio Agrí­co­la (FPA) y pue­de incluir­se en la agen­da de la cáma­ra legis­la­ti­va el pró­xi­mo lunes (11).

Para Batis­ta, el MP es un «pre­mio para quie­nes han come­ti­do deli­tos». «Per­mi­te lega­li­zar el aca­pa­ra­mien­to de tie­rras lle­va­do a cabo has­ta 2014 en todo el país, espe­cial­men­te en la Ama­zo­nía. Una vez más, el gobierno se está movien­do para estar del lado de aque­llos que prac­ti­can ile­ga­li­da­des, que inva­den tie­rras públi­cas y que están en con­tra de la lógi­ca del res­to del mun­do». Nece­si­ta­mos pre­ser­var el Ama­zo­nas para garan­ti­zar que la emer­gen­cia cli­má­ti­ca que esta­mos expe­ri­men­tan­do no empeo­re aún más «.

Edi­ción: Rodri­go Cha­gas

*Bra­sil de Fato