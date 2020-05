Brasil. Coronavirus : La reconstrucción de la política exterior brasileña.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 8 mayo 2020

Por Fer­nan­do Hen­ri­que Car­do­so, Aloy­sio Nunes Ferrei­ra, Cel­so Amo­rim, Cel­so Lafer, Fran­cis­co Rezek, José Serra, Rubens Ricu­pe­ro y Hus­sein Kalout *

A pesar de nues­tras dis­tin­tas tra­yec­to­rias y opi­nio­nes

polí­ti­cas, noso­tros, que ejer­ce­mos altas res­pon­sa­bi­li­da­des en la esfe­ra

de las rela­cio­nes inter­na­cio­na­les en varios gobier­nos de la Nue­va

Repú­bli­ca, expre­sa­mos nues­tra preo­cu­pa­ción por la vio­la­ción sis­te­má­ti­ca

por la polí­ti­ca exte­rior actual de los prin­ci­pios rec­to­res de las

rela­cio­nes inter­na­cio­na­les de Bra­sil defi­ni­dos en el Artícu­lo 4 De la

Cons­ti­tu­ción de 1988.

Inno­va­do­ra en este sen­ti­do, la Cons­ti­tu­ción esta­ble­ce

que Bra­sil “se rige en sus rela­cio­nes inter­na­cio­na­les por los siguien­tes

prin­ci­pios: I- inde­pen­den­cia nacio­nal; II- pre­va­len­cia de los dere­chos

huma­nos; III- auto­de­ter­mi­na­ción de los pue­blos; IV- no inter­ven­ción; V-

igual­dad entre Esta­dos; VI- defen­sa de la paz; VII- solu­ción pací­fi­ca de

con­flic­tos; VIII- repu­dio del terro­ris­mo y el racis­mo; IX- coope­ra­ción

entre los pue­blos para el pro­gre­so de la huma­ni­dad; X- con­ce­sión de

asi­lo polí­ti­co “.

“Párra­fo úni­co. La Repú­bli­ca Fede­ra­ti­va de Bra­sil

bus­ca­rá la inte­gra­ción eco­nó­mi­ca, polí­ti­ca, social y cul­tu­ral de los

pue­blos de Amé­ri­ca Lati­na, con el obje­ti­vo de for­mar una comu­ni­dad

lati­noa­me­ri­ca­na de nacio­nes”.

Es sufi­cien­te com­pa­rar los dic­ta­dos de la Cons­ti­tu­ción

con las accio­nes de la polí­ti­ca exte­rior para veri­fi­car que la

diplo­ma­cia actual con­tra­di­ga estos prin­ci­pios en letra y espí­ri­tu. La

inde­pen­den­cia nacio­nal no pue­de con­ci­liar­se con la subor­di­na­ción a un

gobierno extran­je­ro cuyo pro­gra­ma polí­ti­co admi­ti­do es pro­mo­ver su

inte­rés por enci­ma de todas las demás con­si­de­ra­cio­nes. Alie­na la

inde­pen­den­cia del gobierno que se decla­ra alia­do de ese país, asu­mien­do

como pro­pia una agen­da que ame­na­za con arras­trar a Bra­sil a con­flic­tos

con nacio­nes con las que man­te­ne­mos rela­cio­nes de amis­tad e inte­rés

mutuo. Ade­más, par­te de la voca­ción uni­ver­sa­lis­ta de la polí­ti­ca

exte­rior bra­si­le­ña y de su capa­ci­dad para dia­lo­gar y exten­der puen­tes

con dife­ren­tes paí­ses, desa­rro­lla­dos y en desa­rro­llo, en bene­fi­cio de

nues­tros intere­ses.

Otros ejem­plos de con­tra­dic­ción con las dis­po­si­cio­nes de la Cons­ti­tu­ción son el apo­yo a las medi­das coer­ci­ti­vas en los paí­ses veci­nos, vio­lan­do los prin­ci­pios de auto­de­ter­mi­na­ción y no inter­ven­ción; la vota­ción en la ONU para la apli­ca­ción de un embar­go uni­la­te­ral en vio­la­ción de las nor­mas del dere­cho inter­na­cio­nal, la igual­dad de los esta­dos y la reso­lu­ción pací­fi­ca de con­flic­tos; la apro­ba­ción del uso de la fuer­za con­tra esta­dos sobe­ra­nos sin auto­ri­za­ción del Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU; la apro­ba­ción ofi­cial del ase­si­na­to polí­ti­co y el voto en con­tra de las reso­lu­cio­nes del Con­se­jo de Dere­chos Huma­nos en Gine­bra para con­de­nar la vio­la­ción de estos dere­chos; la defen­sa de la polí­ti­ca de negar a los pue­blos indí­ge­nas los dere­chos garan­ti­za­dos en la Cons­ti­tu­ción, el des­pre­cio por cues­tio­nes como la dis­cri­mi­na­ción por moti­vos de raza y géne­ro.

Ade­más de vio­lar la Cons­ti­tu­ción Fede­ral, la orien­ta­ción

actual impo­ne al país cos­tos que son difí­ci­les de repa­rar, como el

colap­so de la cre­di­bi­li­dad exter­na, la pér­di­da de mer­ca­dos y la fuga de

inver­sio­nes.

Admi­ra­do en el área ambien­tal, des­de Río-92, como un

líder inevi­ta­ble en el tema del desa­rro­llo sos­te­ni­ble, Bra­sil aho­ra

apa­re­ce como una ame­na­za para sí mis­mo y para otros en la des­truc­ción de

la Ama­zo­nía y en el empeo­ra­mien­to del calen­ta­mien­to glo­bal. La

diplo­ma­cia bra­si­le­ña, reco­no­ci­da como una fuer­za de mode­ra­ción y

equi­li­brio al ser­vi­cio de la crea­ción de con­sen­so, se ha con­ver­ti­do en

un com­ple­men­to subor­di­na­do al uni­la­te­ra­lis­mo más agre­si­vo.

En Amé­ri­ca Lati­na, como induc­to­res del pro­ce­so de

inte­gra­ción, comen­za­mos a apo­yar aven­tu­ras inter­ven­cio­nis­tas, dan­do paso

a pode­res extra­rre­gio­na­les. Renun­cia­mos a la capa­ci­dad de defen­der

nues­tros intere­ses cola­bo­ran­do para depor­tar a los Esta­dos Uni­dos en

con­di­cio­nes inhu­ma­nas para los tra­ba­ja­do­res bra­si­le­ños o deci­dien­do por

razo­nes ideo­ló­gi­cas reti­rar­se de Vene­zue­la, un país vecino, de todo el

per­so­nal diplo­má­ti­co y con­su­lar bra­si­le­ño, dejan­do nues­tra impo­ten­cia.

nacio­na­les que resi­den allí.

En Euro­pa occi­den­tal, nos enfren­ta­mos a socios

rele­van­tes de for­ma gra­tui­ta en todos los cam­pos, como Fran­cia y

Ale­ma­nia. La actual lucha con­tra la diplo­ma­cia dis­tan­cia al país de sus

obje­ti­vos estra­té­gi­cos, al hos­ti­gar a las nacio­nes esen­cia­les para la

imple­men­ta­ción mis­ma de la agen­da eco­nó­mi­ca del gobierno.

La extre­ma­da­men­te gra­ve cri­sis de salud del covid-19

reve­ló la irre­le­van­cia del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res y su

papel con­tra­pro­du­cen­te para ayu­dar a Bra­sil a obte­ner acce­so a pro­duc­tos

y equi­pos médi­cos y hos­pi­ta­la­rios. El sec­ta­ris­mo de los ata­ques

inex­pli­ca­bles con­tra Chi­na y la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, jun­to

con la fal­ta de res­pe­to a la cien­cia y la insen­si­bi­li­dad a las vidas

huma­nas mos­tra­das por el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, hicie­ron del

gobierno un obje­to de des­pre­cio y asco inter­na­cio­nal. Al mis­mo tiem­po,

creó obs­tácu­los a los esfuer­zos de los gober­na­do­res para impor­tar

pro­duc­tos que se nece­si­ta­ban deses­pe­ra­da­men­te para sal­var las vidas de

miles de bra­si­le­ños.

El res­ca­te de la polí­ti­ca exte­rior de Bra­sil requie­re un

retorno a la obe­dien­cia a los prin­ci­pios cons­ti­tu­cio­na­les, la

racio­na­li­dad, el prag­ma­tis­mo, un sen­ti­do de equi­li­brio, mode­ra­ción y

rea­lis­mo cons­truc­ti­vo. En esta recons­truc­ción, es nece­sa­rio que el Poder

Judi­cial, guar­dián de la Cons­ti­tu­ción, y el Con­gre­so Nacio­nal,

repre­sen­tan­te de la volun­tad del pue­blo, cum­plan su papel en el con­trol

de la cons­ti­tu­cio­na­li­dad de las accio­nes diplo­má­ti­cas.

Para res­pon­der a los deseos de nues­tro pue­blo y

res­pon­der a las nece­si­da­des reales de Bra­sil, la polí­ti­ca exte­rior debe

con­tar con un amplio apo­yo en la opi­nión públi­ca y cola­bo­ra­ción en su

con­cep­ción de todos los sec­to­res de la socie­dad. Tam­bién requie­re el

com­pro­mi­so de nues­tro cuer­po diplo­má­ti­co: una polí­ti­ca de Esta­do y no

una acción frac­cio­nal diri­gi­da a des­per­tar espí­ri­tus y exa­cer­bar los

pre­jui­cios de una mino­ría oscu­ran­tis­ta y reac­cio­na­ria. Nues­tro apo­yo

soli­da­rio y deci­si­vo a los diplo­má­ti­cos humi­lla­dos y cons­tre­ñi­dos por

posi­cio­nes que cho­can con las mejo­res tra­di­cio­nes del Minis­te­rio de

Rela­cio­nes Exte­rio­res.

La recons­truc­ción de la polí­ti­ca exte­rior bra­si­le­ña es

urgen­te e indis­pen­sa­ble. Dejan­do atrás esta ver­gon­zo­sa pági­na de

ser­vi­lis­mo e irra­cio­na­li­dad, vol­va­mos a colo­car en el cen­tro de la

acción diplo­má­ti­ca la defen­sa de la inde­pen­den­cia, la sobe­ra­nía, la

dig­ni­dad y los intere­ses nacio­na­les, de todos esos valo­res, como la

soli­da­ri­dad y la bús­que­da del diá­lo­go, esa diplo­ma­cia. ayu­dó a cons­truir

el patri­mo­nio y el orgu­llo del pue­blo bra­si­le­ño.

* FHC es un ex pre­si­den­te de la Repú­bli­ca y un

ex minis­tro de Asun­tos Exte­rio­res. Aloy­sio Nunes Ferrei­ra, Cel­so Amo­rim,

Cel­so Lafer, Fran­cis­co Rezek y José Serra son ex minis­tros de Asun­tos

Exte­rio­res. Rubens Ricu­pe­ro es ex minis­tro de Hacien­da, Medio Ambien­te y

ex emba­ja­dor bra­si­le­ño en Washing­ton. Hus­sein Kalout es un ex

secre­ta­rio espe­cial para asun­tos estra­té­gi­cos de la Pre­si­den­cia.