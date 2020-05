View this post on Ins­ta­gram

💪🤳🛵🚲 Lle­ga­mos en cara­va­na al minis­te­rio de tra­ba­jo dece­nas de tra­ba­ja­dorxs de rap­pi, glo­vo y pedi­dos ya por­que nues­tros suel­dos son una mise­ria y no tene­mos con­di­cio­nes de higie­ne y segu­ri­dad garan­ti­za­das. El dia de ayer el gobierno de Cór­do­ba repri­mió una movi­li­za­ción de nues­tros com­pa­ñerxs de Apps de esa pro­vin­cia, tene­mos que tener garan­ti­za­do el dere­cho a recla­mar. Hace unos días, en Ber­nal, Fran­co murió atro­pe­lla­do entre­gan­do un pedi­do para Pedi­dos ya. Lxs tra­ba­ja­do­res que nos orga­ni­za­mos no nos que­da­mos ni calladxs ni quietxs, bas­ta de atro­pe­llos, tam­bién somos esen­cia­les! #rap­pi #glo­vo #pedi­dos­ya #rap­pisy­fu­rio­ses #minis­te­rio­de­tra­ba­jo

A post sha­red by Pre­ca­ri­zadxs Orga­ni­zadxs (@precarizadxsorganizadxs) on May 8, 2020 at 10:42am PDT