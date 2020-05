Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 8 mayo 2020

Des­de el 3 de mayo, el Gobierno de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la ha cap­tu­ra­do a varios impli­ca­dos en el inten­to de incur­sión arma­da.

El pre­si­den­te de EE.UU., Donald Trump, ase­gu­ró este vier­nes a la cade­na Fox News que si qui­sie­ra ir a Vene­zue­la no lo haría con “sigi­lo”, sino que envia­ría a un ejér­ci­to.

El man­da­ta­rio, inte­rro­ga­do sobre su rela­ción con la falli­da incur­sión

arma­da ocu­rri­da el 3 de mayo en la región de La Guai­ra, al nor­te de

Cara­cas, negó una vez más su rela­ción con el hecho. Ase­ve­ró que «si

algu­na vez hicié­ra­mos algo con Vene­zue­la, no sería así. Sería un poco

dife­ren­te. Se lla­ma­ría una inva­sión».

Agre­gó que no

ope­ra­ría en secre­to, por­que el «sigi­lo» no es su esti­lo. «Yo no man­da­ría

un peque­ño gru­po. No, no no, sería un Ejér­ci­to», enfa­ti­zó. Asi­mis­mo,

defi­nió al gru­po de ata­can­tes como un «gru­po rebel­de», que «obvia­men­te

no fue diri­gi­do por el gene­ral Geor­ge Washing­ton».

«No fue un buen ata­que», dijo el pre­si­den­te, al refe­rir­se a la deno­mi­na­da Ope­ra­ción Gedeón.

Ade­más del

man­da­ta­rio otros fun­cio­na­rios esta­dou­ni­den­ses, como el secre­ta­rio de

Esta­do, Mike Pom­peo, y el titu­lar de Defen­sa, Mark Esper, ya habían

nega­do la par­ti­ci­pa­ción de la admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se en esta

manio­bra.

«Si hubié­ra­mos

esta­do invo­lu­cra­dos, habría sido dife­ren­te», dijo Pom­peo

este miér­co­les. Sin embar­go el Gobierno vene­zo­lano ha pre­sen­ta­do prue­bas

que vin­cu­lan a EE.UU. con las accio­nes.

De momen­to dos

ciu­da­da­nos de ese país fue­ron dete­ni­dos, rela­cio­na­dos con las fuer­zas

mili­ta­res de Washing­ton: Luke Ale­xan­der Den­man y Airan Seth Berry, que

ya han hecho algu­nas con­fe­sio­nes ante las auto­ri­da­des vene­zo­la­nas.

Den­man dijo que par­ti­ci­pó por soli­ci­tud de Jor­dan Gou­dreau, direc­tor

eje­cu­ti­vo de la empre­sa esta­dou­ni­den­se de segu­ri­dad Sil­ver­corp, con sede

en La Flo­ri­da, y rela­cio­na­da con otras incur­sio­nes fue­ra de EE.UU..

El dete­ni­do, quien

entre­nó a 60 per­so­nas en tres cam­pa­men­tos en Rioha­cha, al nor­te de

Colom­bia, dijo que Gou­dreau es «coman­da­do direc­ta­men­te por el pre­si­den­te

de EE.UU., Donald Trump».

Berry, por su par­te, men­cio­nó que entre los obje­ti­vos del plan se encon­tra­ba «ase­si­nar» al pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro.