7 de mayo de 2020

Cen­tros de salud pri­va­dos com­pran prue­bas a com­pa­ñías impor­ta­do­ras, cobran has­ta 560 soles por la rea­li­za­ción de estas, y has­ta S/​60 mil adi­cio­na­les por la hos­pi­ta­li­za­ción de pacien­tes ase­gu­ra­dos. Dige­mid ha auto­ri­za­do a 135 empre­sas a comer­cia­li­zar test a empre­sas pres­ta­do­ras de salud.

El pasa­do 20 de abril, Bruno lle­gó has­ta las ins­ta­la­cio­nes de la clí­ni­ca Del­ga­do, esta­ble­ci­mien­to de salud que for­ma par­te de la Red AUNA y del Gru­po Salud del Perú SAC. Pre­sen­ta­ba un males­tar gene­ra­li­za­do, tos, fie­bre, y por reco­men­da­ción de algu­nos fami­lia­res, acu­dió a esta clí­ni­ca para que le hicie­ran con rapi­dez una prue­ba de Covid-19. Su resul­ta­do fue posi­ti­vo y soli­ci­tó inter­nar­se, pero como no tenía con­tra­ta­do un segu­ro le dije­ron que antes debía pagar una garan­tía de S/​25.000. “Yo tenía solo S/​15.000, pero no me acep­ta­ron. Por eso deci­dí acu­dir al hos­pi­tal de Villa El Sal­va­dor, don­de hace dos sema­nas me habían dicho que las prue­bas se habían ter­mi­na­do”, recuer­da.

La clí­ni­ca le cobró a Bruno (55 años) S/​569 para que le rea­li­za­ran la prue­ba. En el vou­cher que com­par­tió con Ojo­Pú­bli­co se deta­lla: hono­ra­rios de la con­sul­ta (S/​249.99), la toma de mues­tra a tra­vés de hiso­pa­do (S/​160.00) ‑cuyos resul­ta­dos estu­vie­ron dis­po­ni­bles cuan­do Bruno ya se encon­tra­ba en el hos­pi­tal de Villa El Sal­va­dor– y la prue­ba rápi­da (S/160.00), que fue entre­ga­da el mis­mo 20 de abril.

Has­ta hace unas sema­nas, las prue­bas solo las podía rea­li­zar el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Salud, pero de pron­to la situa­ción cam­bió. Una aler­ta de la Direc­ción Gene­ral de Medi­ca­men­tos, Insu­mos y Dro­gas (Dige­mid), emi­ti­da el 23 de abril, seña­la que ante el incre­men­to de casos en todo el país, «se vie­ne otor­gan­do auto­ri­za­cio­nes sani­ta­rias (regis­tro sani­ta­rio y auto­ri­za­cio­nes excep­cio­na­les) para la fabri­ca­ción, impor­ta­ción y uso de pro­duc­tos far­ma­céu­ti­cos y dis­po­si­ti­vos médi­cos» y que está «auto­ri­zan­do a las dro­gue­rías, la impor­ta­ción de prue­bas rápi­das».

DIGEMID HA AUTORIZADO A 135 EMPRESAS A IMPORTAR Y COMERCIALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS Y MOLECULARES PARA LAS CLÍNICAS.

La aler­ta no pre­ci­sa cuán­do se tomó esa deci­sión y cómo se están veri­fi­can­do la cali­dad de estos test. Lo cier­to es que de pron­to varias clí­ni­cas comen­za­ron a com­prar­los a dife­ren­tes impor­ta­do­res y lue­go a ofre­cer­los a sus clien­tes a pre­cios dife­ren­tes. El docu­men­to pre­ci­sa que las empre­sas solo pue­den comer­cia­li­zar los test a “las Ins­ti­tu­cio­nes Pres­ta­do­ras de Ser­vi­cios de Salud públi­cas, pri­va­das o mix­tas; o a las ins­ti­tu­cio­nes que ten­gan bajo su res­pon­sa­bi­li­dad a estos esta­ble­ci­mien­tos”. Has­ta el 30 de abril, Dige­mid había auto­ri­za­do a 135 empre­sas a impor­tar y comer­cia­li­zar prue­bas rápi­das y mole­cu­la­res en todo el país.

El gre­mio de las clí­ni­cas pri­va­das reco­no­ció a Ojo­Pú­bli­co que duran­te varias sema­nas la com­pra de las prue­bas de diag­nós­ti­co para el coro­na­vi­rus no estu­vo regu­la­da. «No tene­mos una fecha exac­ta de cuan­do apa­re­cie­ron las prue­bas rápi­das en el mer­ca­do (para las clí­ni­cas). No estu­vie­ron regu­la­das y las clí­ni­cas empe­za­ron a com­prar, pero lue­go Dige­mid aler­tó y regu­ló el tema», decla­róA­le­jan­dro Lang­berg, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Clí­ni­cas Par­ti­cu­la­res. Has­ta el cie­rre de esta edi­ción, Dige­mid no aten­dió las con­sul­tas envia­das.

El acce­so a las prue­bas mole­cu­la­res y rápi­das expo­ne tam­bién la desigual­dad en el país. Mien­tras cien­tos de per­so­nas espe­ran más de un día ser aten­di­dos por los esta­ble­ci­mien­tos públi­cos, que en este momen­to se encuen­tran des­bor­da­dos en casos y soli­ci­tu­des de aten­ción y des­car­te, los pacien­tes con más recur­sos pue­den acu­dir a una clí­ni­ca para que le reali­cen estas test.

Pero los altos pre­cios por la rea­li­za­ción de estas prue­bas no son los úni­cos mon­tos que las clí­ni­cas han imple­men­ta­do en sus ser­vi­cios ante la pan­de­mia, sino tam­bién el tra­ta­mien­to e inter­na­mien­to por la enfer­me­dad del Covid-19. El nego­cio de la salud alcan­za a las ase­gu­ra­do­ras pri­va­das.

El nego­cio expli­ca­do en un correo



Para cono­cer cómo han varia­do los pla­nes de salud por la pan­de­mia, Ojo­Pú­bli­co acce­dió a los pla­nes de varias ase­gu­ra­do­ras en el país y las com­pa­ró. Las esca­las de pre­cios varían, como en todos los segu­ros, según la edad y el mon­to de la cober­tu­ra. En el caso de Map­fre y Rímac Segu­ros, los pla­nes más sim­ples no cubren nin­gu­na for­ma de tra­ta­mien­to para el Covid-19.

Si una per­so­na de 30 años qui­sie­ra adqui­rir un segu­ro que inclu­ya el tra­ta­mien­to para esta enfer­me­dad has­ta por 50.000 soles, debe­ría pagar 3.230 soles al año (tres veces más del plan sim­ple). Todos los gas­tos que superen la cober­tu­ra debe­rán ser asu­mi­dos por el pacien­te.

Si se quie­re afi­liar a un adul­to mayor el pre­cio se incre­men­ta a S/​20.368 al año (sie­te veces más al plan sim­ple). El plan más aus­te­ro, que no inclu­ye la infec­ción por coro­na­vi­rus, alcan­za los S/​2.952.

Ojo­Pú­bli­co cono­ció que la Uni­dad de Salud de Map­fre incre­men­tó en un 20% el pre­cio del tipo de plan que cubría enfer­me­da­des epi­dé­mi­cas, res­pec­to al pre­cio que tenían antes de la pan­de­mia. Esta tari­fa, apli­ca para las per­so­nas que a par­tir de hoy deci­dan afi­liar­se a este ser­vi­cio.

PLANES DE SEGURO CUBREN HASTA UN MÁXIMO DE 50.000 Y 60.000 SOLES

“Por soli­ci­tud del Comi­té de Cri­sis, se ha rea­li­za­do un cam­bio en la polí­ti­ca de tari­fa­ción del pro­duc­to Tré­bol Salud. Dada la situa­ción actual, se ha apli­ca­do una mayor tasa de ries­go equi­va­len­te a un ajus­te del 20%, el cual apli­ca en gene­ral para todo clien­te nue­vo en el sis­te­ma que con­tra­te este pro­duc­to (…) Se tra­ta de una modi­fi­ca­ción tem­po­ral y podría cam­biar pró­xi­ma­men­te en la medi­da que se ten­ga una pro­yec­ción más cla­ra sobre el impac­to real del coro­na­vi­rus sobre el nego­cio de salud”, se men­cio­na en un correo envia­do a los tra­ba­ja­do­res, y al que Ojo­Pú­bli­co tuvo acce­so.

En febre­ro de este año, un mes antes del pri­mer caso detec­ta­do en Perú, Samuel ‑quien tam­bién soli­ci­tó man­te­ner su nom­bre en reser­va- adqui­rió este plan de Map­fre. Esta sema­na pre­sen­tó un males­tar cor­po­ral y fie­bre. Por eso acu­dió al cen­tro clí­ni­co San­na La Moli­na. Des­de aquí, lue­go de pasar por tria­je y ser deri­va­do a una sala Covid-19, le toma­ron una mues­tra de hiso­pa­do nasal para la prue­ba mole­cu­lar.

“Estoy a la espe­ra de los resul­ta­dos que tar­dan cua­tro días por­que han sido envia­dos al Minis­te­rio de Salud”, seña­la Samuel y recuer­da que tuvo que diri­gir­se a una clí­ni­ca lue­go de que no le die­ran una res­pues­ta con­cre­ta cuan­do se comu­ni­có a la Línea 113 del Minis­te­rio de Salud para soli­ci­tar una prue­ba de des­car­te. Al tener en su póli­za una cober­tu­ra del 70%, el pacien­te pagó S/​134 por la aten­ción médi­ca y medi­ci­nas para cal­mar la fie­bre.

A ROBERTO, PESE A SU SEGURO, LA CLÍNICA LE DIJO QUE DEBERÁ PAGAR S/​62.392 DE LOS S/235.817 FIJADOS POR LA ATENCIÓN.

Por su par­te, en Rímac Segu­ros deta­lla­ron que la cober­tu­ra por Covid-19 y su pos­te­rior hos­pi­ta­li­za­ción depen­de­rá de la clí­ni­ca don­de cada ase­gu­ra­do acu­da. La cober­tu­ra será de has­ta el 95% para aten­ción hos­pi­ta­la­ria, siem­pre que el tra­ta­mien­to médi­co no supere los S/​50.000 men­sua­les en clí­ni­cas como San Pablo Sede Sur, Sui­za Lab Mira­flo­res, Lima Nor­te y otras. Y cubri­ría has­ta el 70% si es que el mon­to total esti­ma­do no supera los S/​60.000 en clí­ni­cas como la Anglo­ame­ri­ca­na, Del­ga­do y San Feli­pe. Lo demás debe­rá pagar­lo el pacien­te.

Pacien­tes no pue­den pagar

Ojo­Pú­bli­co con­sul­tó sobre el pago de garan­tías pre­vio a la hos­pi­ta­li­za­ción en la Clí­ni­ca Del­ga­do a Manuel Adrián Pas­tor Torres, miem­bro del Comi­té de Éti­ca de la red AUNA, que admi­nis­tra otras cin­co clí­ni­cas en la capi­tal, pero seña­ló que debi­do a la emer­gen­cia no iba a aten­der las pre­gun­tas. Seña­ló que espe­ra­ban hacer­lo “más ade­lan­te”.

La red AUNA, per­te­ne­ce al Gru­po Salud del Perú SAC, crea­do el 2008 por el Fon­do de Inver­sio­nes Enfo­ca y Onco­sa­lud. Esta cor­po­ra­ción fue fun­da­da por los exmi­nis­tros de salud apris­tas Luis Pini­llos Ash­ton y Car­los Valle­jos Solo­gu­ren.

A cua­tro kiló­me­tros de la clí­ni­ca Del­ga­do, se encuen­tra otro esta­ble­ci­mien­to pri­va­do con aten­ción a pacien­tes Covid-19. Se tra­ta de la Clí­ni­ca San Bor­ja per­te­ne­cien­te a la red San­na, un con­glo­me­ra­do médi­co crea­do el 2013 por el gru­po Cre­di­corp.

En estas ins­ta­la­cio­nes, el pacien­te a quien iden­ti­fi­ca­re­mos como Rober­to, per­ma­ne­ció inter­na­do en el área de emer­gen­cia y de cui­da­dos inten­si­vos. El avan­ce de su recu­pe­ra­ción estu­vo acom­pa­ña­da de una fac­tu­ran pre­li­mi­nar de más de S/54.000 de los S/​208.498 esti­ma­dos por la clí­ni­ca para el perío­do del últi­mo 21 de mar­zo al 16 de abril, 22 días de ellos en UCI.

A pesar de que su póli­za con Pací­fi­co le cubre el 75%, Rober­to con­si­de­ra que la dife­ren­cia toda­vía es una can­ti­dad impo­si­ble de pagar. El pacien­te de 44 años y sin otra enfer­me­dad pre­via, indi­có que en otro repor­te pre­li­mi­nar entre­ga­do el 14 de abril, la clí­ni­ca con­si­de­ró una cober­tu­ra de 90% del total fac­tu­ra­do, es decir, debía can­ce­lar S/​15.973 de los S/​186.429 gene­ra­dos en el perío­do del 21 de mar­zo al 10 de abril.

OJOPÚBLICO CONSULTÓ A SUSALUD SOBRE CÓMO ESTABA FISCALIZANDO, PERO NO RESPONDIERON.

La dife­ren­cia levan­tó las sos­pe­chas de los fami­lia­res, quie­nes han pre­sen­ta­do un recla­mo a la clí­ni­ca sin tener has­ta la fecha res­pues­tas. El últi­mo 28 de abril, el pacien­te ade­más del alta médi­co reci­bió el mon­to final de la fac­tu­ra­ción: le dicen que debe­rá pagar S/​62.392 de los S/235.817 fija­dos por la aten­ción reci­bi­da los días que per­ma­ne­ció en la clí­ni­ca.

Al ser con­sul­ta­dos por el tema la ofi­ci­na de geren­cia comer­cial y már­ke­ting de la clí­ni­ca indi­có que sus ser­vi­cios “pre­sen­tan avan­ces de cuen­ta en rela­ción a los ser­vi­cios que se van pres­tan­do” y que apli­ca­ban las con­di­cio­nes de las ase­gu­ra­do­ras “que tenían con­ve­nio con su ins­ti­tu­ción”.

¿Quién fis­ca­li­za?



Los casos de Bruno y Rober­to repre­sen­tan dos ejem­plos sobre la aten­ción actual de pacien­tes Covid-19 en clí­ni­cas pri­va­das del Perú. En este contexto,el últi­mo 29 de abril, la Defen­so­ría del Pue­blo exhor­tó al Esta­do peruano a tomar medi­das para evi­tar la espe­cu­la­ción de pre­cios en pro­duc­tos o insu­mos médi­cos en la actual emer­gen­cia sani­ta­ria. “Se podría vin­cu­lar este pedi­do a los pre­cios altos de las clí­ni­cas. En el con­tex­to de pan­de­mia, varios paí­ses están fijan­do mon­tos tope”, seña­ló Ali­cia Aban­to Caba­ni­llas, adjun­ta de la Defen­so­ría del Pue­blo.

Por aho­ra no exis­ten nor­mas que per­mi­tan esta­ble­cer lími­tes en cobros de la aten­ción de emer­gen­cias como sí ha ocu­rri­do en otros paí­ses de la región. En Chi­le, por ejem­plo, como par­te de su aler­ta sani­ta­ria el gobierno dis­pu­so en uno de sus artícu­los que se esta­blez­ca un mon­to máxi­mo para el pago de pro­duc­tos far­ma­céu­ti­cos así como de la pres­ta­ción de ser­vi­cios de salud y ser­vi­cios sani­ta­rios.

“Dis­po­ner el pre­cio máxi­mo a pagar por par­te de la pobla­ción gene­ral de deter­mi­na­dos pro­duc­tos far­ma­céu­ti­cos, dis­po­si­ti­vos médi­cos, ele­men­tos e insu­mos sani­ta­rios, así como de pres­ta­cio­nes de salud”, seña­la el decre­to. Esta medi­da per­mi­tió que un día des­pués de su publi­ca­ción, el 26 de mar­zo, se fije en unos S/​100 (25.000 pesos chi­le­nos) al pre­cio a la prue­ba rápi­da para des­car­tar el Covid-19.

Para Ali­cia Aban­to Caba­ni­llas, hay dos pun­tos a con­si­de­rar en la aten­ción brin­da­da por las clí­ni­cas: “Las empre­sas están obli­ga­das a res­pe­tar los dere­chos huma­nos [como el acce­so a la salud] y SuSa­lud está obli­ga­da a super­vi­sar y ren­dir cuen­tas sobre sus inter­ven­cio­nes”, indi­có a Ojo­Pú­bli­co.

Ojo­Pú­bli­co envió una serie de pre­gun­tas a Super­in­ten­den­cia Nacio­nal de Salud (Susa­lud) pero has­ta el cie­rre de esta publi­ca­ción no aten­die­ron las con­sul­tas.

Las camas del sec­tor pri­va­do

El Decre­to Legis­la­ti­vo 1466 del 21 de abril esta­ble­ce que si una per­so­na posi­ti­va a Covid-19 requie­re ser deri­va­do a una clí­ni­ca para aten­der­se no hay impe­di­men­to para que acce­da a este ser­vi­cio siem­pre que exis­ta capa­ci­dad dis­po­ni­ble.

El minis­tro de Salud, Víc­tor Zamo­ra, indi­có la sema­na pasa­da en una entre­vis­ta a un medio tele­vi­si­vo que el tras­la­do de pacien­tes Covid-19 de hos­pi­ta­les públi­cos a clí­ni­cas ya había ini­cia­do pero toda­vía no en el volu­men ni velo­ci­dad que “qui­sie­ran”. Ojo­Pú­bli­co pre­gun­tó al pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Clí­ni­cas Par­ti­cu­la­res, Ale­jan­dro Lang­berg, por­qué no se agi­li­za­ba el pro­ce­so y res­pon­dió que «las trans­fe­ren­cias están muy limi­ta­das por­que la infra­es­truc­tu­ra se lle­na. Han habi­do pero no es algo que este­mos mane­jan­do en el día a día».

Has­ta el 1 de mayo, 26 de las 194 camas de Cui­da­dos Inten­si­vos per­te­ne­cien­tes a clí­ni­cas del país se encon­tra­ban dis­po­ni­bles según las cifras publi­ca­das en la sala situa­cio­nal del Minis­te­rio de Salud. El mis­mo repor­te indi­ca que has­ta esa fecha se repor­ta­ron 28 falle­ci­mien­tos en estos esta­ble­ci­mien­tos.

Cuan­do Bruno no pudo ase­gu­rar los S/​25.000 que le pidie­ron para inter­nar­lo, dice que en la mis­ma Clí­ni­ca Del­ga­do le dije­ron “que de la puer­ta a la calle, si algo me pasa­ba o me moría, no era su res­pon­sa­bi­li­dad, y cuan­do me fui, al salir, me hicie­ron fir­mar un docu­men­to para dejar cons­tan­cia que los libra­ba de res­pon­sa­bi­li­dad. Por mi esta­do de salud, no lo pude leer al deta­lle y tam­po­co me entre­ga­ron copia”, con­tó.

