Por Darío Aran­da, 7 de mayo 2020

No negar ni mini­mi­zar los peli­gros del virus. Cum­plir con las reco­men­da­cio­nes para el cui­da­do de la salud. Recha­zar el nega­cio­nis­mo de Trump y Bol­so­na­ro. Escu­char a médi­cos y cien­tí­fi­cos. Pero, ¿quié­nes son «los espe­cia­lis­tas»? ¿Hay que obe­de­cer cie­ga­men­te a la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud? ¿Se tra­ta de una opción bina­ria «salud o eco­no­mía»? ¿Es impres­cin­di­ble y sano el “ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio”? ¿Quién y cómo se van a cuan­ti­fi­car las con­se­cuen­cias socia­les en los sec­to­res popu­la­res? ¿Por qué se invi­si­bi­li­zan las cau­sas de las pan­de­mias? ¿Sir­ve que los medios cuen­ten los muer­tos en tiem­po real? Como en la gue­rra: el mie­do se impo­ne, la disi­den­cia se cas­ti­ga y el pen­sa­mien­to úni­co se con­ta­gia. Inves­ti­ga­do­res, epi­de­mió­lo­gos, médi­cos, cien­tí­fi­cos, perio­dis­tas, eco­no­mis­tas e indí­ge­nas se per­mi­ten plan­tear pre­gun­tas, aris­tas silen­cia­das y otros cami­nos posi­bles en tiem­pos pan­dé­mi­cos.

¿Eco­no­mía o vida?

“En Argen­ti­na ins­ta­la­ron una fal­sa opción, como dijo el Pre­si­den­te:

‘Si el dile­ma es la eco­no­mía o la vida, yo eli­jo la vida’. Pero una

cua­ren­te­na pue­de con­tem­plar la salud y la eco­no­mía al mis­mo tiem­po, en

bene­fi­cio de ambas. ¿Cómo? Con una cua­ren­te­na selec­ti­va de entra­da.

Limi­ta­da a los sus­cep­ti­bles. Por­que es un prin­ci­pio bási­co de la

epi­de­mio­lo­gía expo­ner a los no-sus­cep­ti­bles y no expo­ner a los

sus­cep­ti­bles”, expli­có a ini­cios de abril

con didác­ti­ca docen­te Mario Bori­ni, ex pro­fe­sor titu­lar de Salud

Públi­ca y docen­te de Epi­de­miolo­gia en la Facul­tad de Medi­ci­na de la UBA.

Su escri­to apun­ta a los prin­ci­pios bási­cos de la epi­de­mio­lo­gía: al

comien­zo de la epi­de­mia el ais­la­mien­to físi­co podría haber inclui­do a

unas cin­co millo­nes de per­so­nas (4,5 millo­nes son mayo­res de 65 años) y

el res­to, cer­ca de 40 millo­nes de habi­tan­tes, podría haber man­te­ni­do sus

acti­vi­da­des habi­tua­les, fami­lia­res, labo­ra­les, siem­pre con una polí­ti­ca

social para que la pobla­ción man­ten­ga los cui­da­dos bási­cos de lim­pie­za

de manos, dis­tan­cia físi­ca de metro y medio, bar­bi­jos y uso de

pro­tec­ción en el per­so­nal de salud.

Bori­ni se hace la pre­gun­ta retó­ri­ca de por qué el Gobierno no hizo

lo epi­de­mio­ló­gi­ca­men­te obvio. Y él mis­mo res­pon­de: “Por­que el sis­te­ma

de salud está des­qui­cia­do. Mien­tras

se prio­ri­za decla­ma­ti­va­men­te la salud, no hay capa­ci­dad para aten­der­la

ni pre­ve­nir­la de otra for­ma que des­car­gan­do el gas­to y la angus­tia en la

pobla­ción, cuyas con­di­cio­nes habi­ta­cio­na­les y labo­ra­les hacen

insu­fri­ble la cua­ren­te­na y el para­te eco­nó­mi­co”.

Bori­ni expli­ca que hay un cono­ci­mien­to pro­pio de

las “cien­cias de las pobla­cio­nes”, don­de figu­ra la epi­de­mio­lo­gía, pero

tam­bién la esta­dís­ti­ca, la demo­gra­fía y las cien­cias socia­les, que hoy

no son escu­cha­das por el gobierno nacio­nal ni por los pro­vin­cia­les.

Resal­ta que se impu­so una mira­da rela­cio­na­da a prue­bas de labo­ra­to­rio

pro­pias de la infec­to­lo­gía-viro­lo­gía-inmu­ni­dad, sin tener en cuen­ta el

mar­co de refe­ren­cia social que debe exis­tir ante cual­quier epi­de­mia. “La

mira­da impues­ta está vin­cu­la­da a lo que pro­po­ne la indus­tria de

medi­ca­men­tos (…). Ade­más hay con­flic­tos de intere­ses, como la OMS

finan­cia­da por labo­ra­to­rios comer­cia­les y la Fun­da­ción Gates. Y ese

con­flic­to de intere­ses pene­tra al ‘comi­té de exper­tos’ (del gobierno

nacio­nal), con Pedro Cahn de la Fun­da­ción Hués­ped, que es finan­cia­da por

labo­ra­to­rios comer­cia­les”, cues­tio­na Bori­ni.

Men­cio­na como con­tra-ejem­plos a la Argen­ti­na a cua­tro paí­ses

asiá­ti­cos (Hong Kong, Sin­ga­pur, Corea del Sur y Tai­wán), con cua­ren­te­nas

selec­ti­vas, “pese a que los tres últi­mos supe­ran a Argen­ti­na en el

núme­ro de casos”. Y tam­bién seña­la a Sue­cia, con tre­ce veces más muer­tos

que Argen­ti­na con Covid-19: “Sus auto­ri­da­des con­si­de­ran que ‘es tan

peli­gro­so salir como que­dar­se en casa’ y que es indigno impo­ner a su

pobla­ción una cua­ren­te­na total”. Pre­ci­sa que Cos­ta Rica no hizo

cua­ren­te­na y tie­ne la menor tasa de mor­ta­li­dad de Amé­ri­ca Lati­na.

“Ale­ma­nia, con cua­ren­te­na par­cial, tie­nen una tasa de ocho

falle­ci­mien­tos por millón de habi­tan­tes, que es ocho veces menor a la de

Bél­gi­ca, con cua­ren­te­na total, nacio­nal y obli­ga­to­ria”, expli­ca.

Plan­tea que Argen­ti­na, con esta polí­ti­ca ante la pan­de­mia,

no prio­ri­za a la pobla­ción res­pec­to a la salud y la eco­no­mía, sino que

se prio­ri­za el sis­te­ma de salud, “que a la espe­ra de la epi­de­mia no

atien­de ni siquie­ra en los con­sul­to­rios habi­tua­les”.

“El sis­te­ma de salud no tie­ne capa­ci­dad por­que duran­te sie­te

déca­das hubo reduc­ción de camas de inter­na­ción en rela­ción al

cre­ci­mien­to de la pobla­ción, reta­ceo de tera­pias inten­si­vas y

res­pi­ra­do­res, obso­les­cen­cia tec­no­ló­gi­ca, caí­da pre­su­pues­ta­ria,

des­abas­te­ci­mien­to de insu­mos, no reem­pla­zo de per­so­nal (por

falle­ci­mien­to, jubi­la­ción, renun­cia), magros sala­rios (…) Por eso se

ape­ló en Argen­ti­na a la cua­ren­te­na total, para evi­tar el bochorno de la

des­aten­ción masi­va”, ase­gu­ró Bori­ni.

Sos­tie­ne que ins­ta­lar camas de emer­gen­cia en “luga­res impro­pios”

como Tec­nó­po­lis es una mues­tra más de la “mise­ria que supi­mos con­se­guir”

para el sis­te­ma de salud. Y aler­ta por las con­se­cuen­cias de la

cua­ren­te­na obli­ga­to­ria: “De per­sis­tir con esta dico­to­mía entre salud y

eco­no­mía se pro­fun­di­za­rán el empo­bre­ci­mien­to de la pobla­ción y la

extran­je­ri­za­ción de la eco­no­mía, con su gra­ve y evi­ta­ble efec­to

boo­me­rang sobre la salud físi­ca, men­tal, social y ambien­tal, que habría

que medir con el mis­mo ahín­co que se pone en con­tar los casos afec­ta­dos

por el Covid-19”.

¿Con­tar muer­tos?

Otra voz disi­den­te es la del viró­lo­go y doc­tor en far­ma­co­lo­gía mole­cu­lar Pablo Goldsch­midt que cues­tio­nó que dece­nas de paí­ses paren sus acti­vi­da­des por el Covid-19.

Recor­dó que defi­nir una enfer­me­dad como “pan­de­mia” no quie­re decir algo

gra­ve sino un mal que suce­de en muchos paí­ses. “El Covid-19 es muy

con­ta­gio­so, sí, como el res­frío, que es como mue­re la gen­te en los

geriá­tri­cos. Antes no los con­ta­ban, aho­ra sí. Hubo más de medio millón

de casos de neu­mo­nía en el mun­do el año pasa­do. Hay un millón de

per­so­nas que se pue­den aga­rrar menin­gi­tis en Áfri­ca, y se trans­mi­te por

la sali­va, y los avio­nes van y vie­nen. Y a nadie le impor­ta nada. A mí,

cuan­do algo hace mucho rui­do como con el coro­na… Se está tea­tra­li­zan­do

mucho. Des­de el pri­mer día dije que las cuen­tas no daban, como cuan­do

apa­re­ció la gri­pe H1N1”, des­ta­có.

Goldsch­midt es autor del libro La gen­te y los micro­bios,

don­de ana­li­za el rol de las bac­te­rias, virus, hon­gos, pro­to­zoos y

prio­nes, “seres invi­si­bles” que afec­tan gra­ve­men­te la salud, pero

tam­bién son vita­les para la exis­ten­cia del pan, que­sos, bebi­das

fer­men­ta­das y medi­ca­men­tos. Cues­tio­na a la uni­ver­si­dad bri­tá­ni­ca

Impe­rial Colle­ge de Lon­dres, fuen­te ini­cial de datos epi­de­mio­ló­gi­cos de

don­de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) basó sus pro­yec­cio­nes de

posi­bles muer­tes: 2,2 millo­nes en Esta­dos Uni­dos y 500.000 en el Reino

Uni­do.

El por­tal de noti­cias Info­bae es el más leí­do de

Argen­ti­na. En su enca­be­za­do con­ta­bi­li­za en tiem­po real los con­ta­gia­dos,

falle­ci­dos y recu­pe­ra­dos, en el mun­do y en Argen­ti­na. Para el país

con­ta­bi­li­zan 241 muer­tos. Los dia­rios des­ta­can mapas onli­ne para ubi­car

las pro­vin­cias y ciu­da­des con más afec­ta­dos. Los cana­les de noti­cias

infor­man con un “urgen­te” o “últi­mo momen­to” cada nue­vo falle­ci­mien­to.

Des­de el pri­mer falle­ci­mien­to, el 7 de mar­zo, Argen­ti­na con­ta­bi­li­za un pro­me­dio de 4 muer­tes por día. Muy

lejos de las 31.916 muer­tes por neu­mo­nía e influen­za del 2018, según el

infor­me ofi­cial “Esta­dís­ti­cas vita­les”, del Minis­te­rio de Salud de la

Nación, un pro­me­dio de 88 falle­ci­mien­tos por día.

Al momen­to de escri­bir este artícu­lo se con­ta­bi­li­zan 244.229

falle­ci­dos en el mun­do por coro­na­vi­rus. Mario Bori­ni, médi­co de la UBA,

recor­dó que en el mun­do hay anual­men­te entre 400.000 y 600.000 muer­tos

por gri­pe común (y está sub­diag­nos­ti­ca­da). Según la pro­pia Orga­ni­za­ción

Mun­dial de la Salud, cada año mue­ren 6,5 millo­nes de per­so­nas por la con­ta­mi­na­ción del aire.

«Sólo una de cada diez per­so­nas res­pi­ra un aire que está en los lími­tes

esta­ble­ci­dos por la OMS. Los otros nue­ve res­pi­ran aire que es noci­vo

para su salud», afir­mó en con­fe­ren­cia de pren­sa María Nei­ra, direc­to­ra

del depar­ta­men­to de Medioam­bien­te y Salud del orga­nis­mo.

Nin­gún por­tal de noti­cias, nin­gún canal de tele­vi­sión, nin­gún fun­cio­na­rio con­ta­bi­li­za en tiem­po real esos falle­ci­mien­tos.

Abor­dar la con­ta­mi­na­ción del aire impli­ca poner en cues­tio­na­mien­to

el mode­lo eco­nó­mi­co con­ta­mi­nan­te, que es la base del capi­ta­lis­mo.

Pos­tal de los medios en tiem­pos pan­dé­mi­cos.

Desocu­pa­ción y pobre­za

La Comi­sión Eco­nó­mi­ca para Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be (Cepal)

emi­tió un infor­me sobre el futu­ro de la región lue­go de la pan­de­mia:

“Sus efec­tos gene­ra­rán la rece­sión más gran­de que ha sufri­do la región

des­de 1914 y 1930. El PBI cae­rá más de 5 por cien­to en 2020. Se pre­vé un

fuer­te aumen­to del des­em­pleo”.

La Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT) publi­có el 29 de

abril su repor­te titu­la­do “El Covid-19 y el mun­do del tra­ba­jo” en el que

advir­tió que “casi la mitad de la pobla­ción mun­dial podría lle­gar a

per­der los medios de vida”. Afir­mó que el efec­to pan­de­mia y la

sus­pen­sión de acti­vi­da­des ten­drán un “efec­to devas­ta­dor”.

“Casi 1.600 millo­nes de tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía infor­mal, esto

es, casi la mitad de la pobla­ción acti­va mun­dial, corre peli­gro

inmi­nen­te de ver des­apa­re­cer sus fuen­tes de sus­ten­to”, advir­tió la OIT. Y

pre­vé la pér­di­da de 305 millo­nes de empleos a tiem­po com­ple­to.

Julio Gam­bi­na, eco­no­mis­ta de la Fun­da­ción de Inves­ti­ga­cio­nes

Socia­les y Polí­ti­cas (Fisyp), expli­có que Argen­ti­na ter­mi­na­rá este año

con una pobre­za de entre 40 y 42 por cien­to, con un des­em­pleo de has­ta

el 12 por cien­to y con irre­gu­la­ri­da­des del empleo en torno al 40 por

cien­to. Tam­bién aler­tó sobre la fuer­te pre­sión que habrá para mayor

fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral y refor­ma pre­vi­sio­nal.

Gam­bi­na se carac­te­ri­za por sus opi­nio­nes eco­nó­mi­cas y socia­les que

pri­vi­le­gian a los sec­to­res popu­la­res; qui­zá por eso no sue­le ser

con­sul­ta­do en los gran­des medios de comu­ni­ca­ción y sí en los medios

alter­na­ti­vos, comu­ni­ta­rios, coope­ra­ti­vos. Es un refe­ren­te crí­ti­co al

neo­li­be­ra­lis­mo y a los orga­nis­mos finan­cie­ros inter­na­cio­na­les.

“El deba­te entre salud y eco­no­mía es fal­so, mez­quino y mise­ra­ble,

que esca­mo­tea la dis­cu­sión del qué hacer en la coyun­tu­ra y más allá en

el tiem­po para supe­rar los pro­ble­mas del pre­sen­te”, afir­mó Gam­bi­na.

Y lla­mó a dis­cu­tir el mode­lo pro­duc­ti­vo y de desa­rro­llo, el sis­te­ma

finan­cie­ro y la inser­ción inter­na­cio­nal del país. “La situa­ción de

emer­gen­cia habi­li­ta esta dis­cu­sión, evi­ta­da por años de oscu­ran­tis­mo y

hege­mo­nía des­bor­dan­te de ideo­lo­gía y polí­ti­ca neo­li­be­ral”, des­ta­có.

Salud y ambien­te

El Pro­gra­ma de las Nacio­nes Uni­das para el Medio Ambien­te (Pnu­ma)

aler­tó en 2016 sobre el aumen­to mun­dial de las epi­de­mias zoo­nó­ti­cas.

Seña­ló que 75 por cien­to de todas las enfer­me­da­des infec­cio­sas

emer­gen­tes en huma­nos son de ori­gen ani­mal y que dichas afec­cio­nes están

estre­cha­men­te rela­cio­na­das con la salud de los eco­sis­te­mas (Fuen­te).

El Ins­ti­tu­to de Salud Socio­am­bien­tal (Ins­sa) fun­cio­na en el mar­co

de la Facul­tad de Cien­cias Médi­cas de la Uni­ver­si­dad de Rosa­rio. Se

tra­ta de un gru­po de docen­tes y gra­dua­dos que rea­li­zan des­de hace nue­ve

años una prác­ti­ca edu­ca­ti­va iné­di­ta lla­ma­da “cam­pa­men­to sani­ta­rio”, en

el mar­co de la mate­ria Ciclo Prác­ti­ca Final, que con­sis­te en ins­ta­lar­se

duran­te una sema­na en una ciu­dad y, cen­so median­te, cono­cer y

sis­te­ma­ti­zar los pro­ble­mas de salud de la pobla­ción. Ya lle­van

rea­li­za­dos 40 cam­pa­men­tos y detec­ta­ron incre­men­to de abor­tos

espon­tá­neos, mal­for­ma­cio­nes con­gé­ni­tas, enfer­me­da­des onco­ló­gi­cas y

aumen­to de los casos de muje­res que no pue­den com­ple­tar sus emba­ra­zos a

tér­mino. Per­fi­les epi­de­mio­ló­gi­cos vin­cu­la­dos al mode­lo agro­pe­cua­rio con

Ante el coro­na­vi­rus, emi­tie­ron un comu­ni­ca­do de aná­li­sis: “Las

gra­ves con­se­cuen­cias de esta pan­de­mia, des­nu­dan la frag­men­ta­ción,

des­fi­nan­cia­ción y vacia­mien­to que ha sufri­do el sis­te­ma públi­co de salud

pro­duc­to de las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les y la con­se­cuen­te

mer­can­ti­li­za­ción de la salud”. Apo­ya­ron la deci­sión de medi­das que ponen

el foco en la urgen­cia, pero remar­ca­ron que solo “son accio­nes

enca­mi­na­das a ges­tio­nar la enfer­me­dad”, sin abor­dar polí­ti­cas de fon­do

para un sis­te­ma de salud que per­mi­ta enfren­tar pan­de­mias.

El Ins­sa afir­ma que la cri­sis pro­du­ci­da por la Covid-19 no

repre­sen­ta un hecho ais­la­do o for­tui­to, sino que emer­ge de con­di­cio­nes

que el mis­mo ser humano gene­ró, por sus accio­nes u omi­sio­nes, ante la

fal­ta de un pen­sa­mien­to crí­ti­co, pre­vi­sor y soli­da­rio y se suma

a varias zoo­no­sis pre­ce­den­tes: SARS-CoV (2002), gri­pe aviar (2005),

gri­pe A‑H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y el ébo­la (2014), “pudien­do

todas ellas ser con­si­de­ra­das como enfer­me­da­des pre­va­len­te­men­te

antro­po­gé­ni­cas”.

Afir­ma que es nece­sa­rio bus­car las cau­sas de las pan­de­mias en el

mode­lo extrac­ti­vo (agro­ne­go­cio, mine­ría, explo­ta­ción petro­le­ra), que

pro­vo­có un dete­rio­ro pro­gre­si­vo en la salud de las comu­ni­da­des y redu­jo

la capa­ci­dad de la res­pues­ta inmu­no­ló­gi­ca huma­na ante dife­ren­tes

agre­sio­nes. “Los modos de pro­duc­ción explo­tan nues­tros terri­to­rios, con

la con­se­cuen­te con­ta­mi­na­ción del agua, aire y sue­lo con agro­tó­xi­cos,

micro­plás­ti­cos, meta­les pesa­dos y gases tóxi­cos, impo­nen la

defo­res­ta­ción con corri­mien­to de la fron­te­ra agrí­co­la, la explo­ta­ción

ani­mal en con­di­cio­nes deplo­ra­bles, cons­ti­tu­yen un medio de cul­ti­vo ideal

para la géne­sis de muta­cio­nes vira­les (…) Si no nos reco­no­ce­mos como

par­te de un todo vivien­te, diná­mi­co y natu­ral­men­te cícli­co, será

com­ple­jo salir for­ta­le­ci­des de esta cri­sis”, advier­ten los

inves­ti­ga­do­res y docen­tes del Ins­ti­tu­to de Salud Socio­am­bien­tal.

Se ha publi­ca­do mucho sobre la rela­ción pan­de­mias y ambien­te. Matías Mas­tran­ge­lo y Gui­ller­mi­na Ruiz escri­bie­ron un artícu­lo

que con­den­sa las accio­nes huma­nas que reper­cu­ten en la salud de

millo­nes de per­so­nas. Titu­la­do “Cin­co for­mas en las que trans­for­man­do el

ambien­te crea­mos una pan­de­mia”, abor­da el trá­fi­co de fau­na, la

des­truc­ción de eco­sis­te­mas natu­ra­les, la extin­ción de espe­cies

sil­ves­tres, y el cam­bio cli­má­ti­co glo­bal y urba­ni­za­ción-glo­ba­li­za­ción.

Expli­can los cin­co ejes de for­ma deta­lla­da y con­clu­yen: “Nues­tras for­mas

de pro­du­cir y con­su­mir son gran­des res­pon­sa­bles de la pan­de­mia, por sus

impac­tos sobre la salud del ambien­te, de la cual depen­de la salud

huma­na. Es nece­sa­rio ges­tio­nar mejor a la salud ambien­tal y huma­na, como

una sola salud, la salud pla­ne­ta­ria”.