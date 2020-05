Argentina. Resumen gremial y social. Los profesionales de la salud hicieron sentir su huelga y ahora esperan un llamado del Gobierno/ El Gobierno pagará sueldos a 2 millones de trabajadores/ Las CTAs de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una campaña contra el ajuste de Larreta … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 06 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

CAPITALISMO DE AMIGOS

“El tra­ba­jo es nues­tro, las ganan­cias son aje­nas”

Son coope­ra­ti­vas tex­ti­les y fabri­can bar­bi­jos, pero denun­cian que el Esta­do otor­ga lici­ta­cio­nes a inter­me­dia­rios que obtie­nen ganan­cias millo­na­rias sin poner finan­cia­mien­to ni mano de obra. “Que­re­mos hacer nues­tro apor­te, pero nece­si­ta­mos del apo­yo guber­na­men­tal”, recla­ma uno de sus refe­ren­tes.

Ante el fuer­te incre­men­to en la deman­da de insu­mos sani­ta­rios a raíz de la pan­de­mia, las coope­ra­ti­vas tex­ti­les nuclea­das en el Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos (MTE- UTEP) se vie­ron obli­ga­das a reorien­tar sus esfuer­zos a la fabri­ca­ción de bar­bi­jos y cami­so­li­nes, entre otros pro­duc­tos.

Pero no son jus­ta­men­te los cos­tu­re­ros quie­nes se esta­rían bene­fi­cian­do con la lamen­ta­ble ‑aun­que lucra­ti­va- opor­tu­ni­dad abier­ta con la lle­ga­da del Covid-19. El pre­cio de con­fec­ción de un bar­bi­jo como los que fabri­can las coope­ra­ti­vas varía de $0,90 a $8, y la uni­dad se ven­de a $100 al por menor.

Según deta­lló el MTE, mien­tras que los coope­ra­ti­vis­tas ‑ade­más de la mano de obra, apor­tan la maqui­na­ria- obtie­nen en pro­me­dio $6 por bar­bi­jo, unos pocos inter­me­dia­rios se lle­van entre $18 y $24 por cada pro­duc­to.

“El tra­ba­jo es nues­tro, pero las ganan­cias son aje­nas”, ase­gu­ró a Canal Abier­to el tra­ba­ja­dor tex­til y refe­ren­te de la coope­ra­ti­va “Sol Para Todos”, Pri­mo Cho­que. “Sin men­cio­nar el ries­go al que nos expo­ne­mos los cos­tu­re­ros y cos­tu­re­ras ante la cir­cu­la­ción de mate­ria­les y per­so­nas”.

Esta situa­ción de desigual­dad den­tro del sec­tor tex­til, don­de unos pocos ganan mucho, a cos­ta del tra­ba­jo en malas con­di­cio­nes de miles de cos­tu­re­ros y cos­tu­re­ras, no es una nove­dad. “Tene­mos todos los pape­les en orden, la capa­ci­dad para pro­du­cir y mano de obra cali­fi­ca­da. De hecho, des­de hace tiem­po invi­ta­mos a Rodrí­guez Larre­ta para que visi­te y conoz­ca los polos tex­ti­les y nues­tro tra­ba­jo, pero no tuvi­mos res­pues­ta”, con­tó Cho­que.

El recla­mo de las coope­ra­ti­vas para que se eli­mi­nen los inter­me­dia­rios en las adju­di­ca­cio­nes para la fabri­ca­ción de bar­bi­jos sur­ge a pocas sema­nas del escán­da­lo por la com­pra de 15.000 bar­bi­jos «de alta efi­cien­cia» de la mar­ca 3M por un total de $45 millo­nes ($3.000 cada uno, cuan­do el pre­cio de mer­ca­do era menor a los $1.000). Por enton­ces, la adqui­si­ción salió por con­tra­ta­ción direc­ta a Green Salud, que pre­si­de el abo­ga­do Igna­cio Sáenz Valien­te. La empre­sa ‑seña­la la opo­si­ción- posee menos de un año de tra­yec­to­ria en el mer­ca­do en lo que res­pec­ta a la pro­vi­sión de insu­mos para la salud.

En línea con lo ante­rios, el direc­tor del Ban­co Nación Clau­dio Lozano, y los sin­di­ca­lis­tas Pablo Spa­ta­ro y Rodol­fo Arre­chea, de CTA Autó­no­ma y ATE, con los refe­ren­tes del Obser­va­to­rio del Dere­cho a la Ciu­dad, Jona­tan Bal­di­vie­zo y Ale­jan­dro Vol­kind, y la eco­no­mis­ta María Eva Koutso­vi­tis, ana­li­za­ron tam­bién las com­pras de urgen­cia rea­li­za­das por la Ciu­dad en medio de la pan­de­mia y cal­cu­la­ron que se rea­li­za­ron com­pras con $ 200 millo­nes en sobre­pre­cios.

Los recla­mos

Si algo que­dó cla­ro en los últi­mos años es que fue­ron las orga­ni­za­cio­nes socia­les y de la eco­no­mía popu­lar quie­nes logra­ron con­te­ner la crí­ti­ca situa­ción de gran­des sec­to­res de la pobla­ción. Lo hicie­ron a par­tir del impul­so de coope­ra­ti­vas u otras acti­vi­da­des para empar­char nece­si­da­des más urgen­tes, como los come­do­res comu­ni­ta­rios.

Aho­ra, en medio de una pro­fun­di­za­ción de la cri­sis pro­duc­to de la pan­de­mia, estos espa­cios vuel­ven a ejer­cer un rol de apo­yo, con­ten­ción y pro­mo­ción de dere­chos labo­ra­les. Es por eso que des­de el sec­tor tex­til del MTE plan­tean una serie de exi­gen­cias, como son las com­pras direc­tas del Esta­do del 100% de la pro­duc­ción de las coope­ra­ti­vas, sin empre­sas inter­me­dia­rias; accio­nes de con­trol y asis­ten­cia del Esta­do para garan­ti­zar insu­mos; con­trol públi­co del abas­te­ci­mien­to de insu­mos estra­té­gi­cos para la ela­bo­ra­ción de indu­men­ta­ria para el Ser­vi­cio de Salud; o pro­gra­mas de cré­di­to para la com­pra de insu­mos y capi­tal de tra­ba­jo.

A su vez, los coope­ra­ti­vis­tas recla­man la cer­ti­fi­ca­ción de los pro­duc­tos ela­bo­ra­dos en coope­ra­ti­vas que reco­noz­can el pago de un pre­cio jus­to para cos­tu­re­ros y cos­tu­re­ras, e inclu­so el ase­so­ra­mien­to téc­ni­co y mejo­ras en los Polos Tex­ti­les para mejo­rar la pro­duc­ción de insu­mos sani­ta­rios. Y por últi­mo, el apo­yo esta­tal para inver­sión en maqui­na­ria auto­má­ti­ca que mejor el tra­ba­jo y la pro­duc­ción.

“Que­re­mos hacer nues­tro apor­te, pero nece­si­ta­mos del apo­yo esta­tal”, recla­mó Cho­que.

“Fon­do de Estí­mu­lo Pro­duc­ti­vo”

Hace tan sólo unas sema­nas, la legis­la­do­ra del Fren­te de Todos Vic­to­ria Mon­te­ne­gro pre­sen­tó un pro­yec­to para crear el “Fon­do de Estí­mu­lo Pro­duc­ti­vo”. La ini­cia­ti­va apun­ta a esti­mu­lar la reac­ti­va­ción pro­duc­ti­va de las coope­ra­ti­vas, y al mis­mo tiem­po evi­tar el des­abas­te­ci­mien­to de bar­bi­jos y mas­ca­ri­llas de tela.

Según el pro­yec­to, el sub­si­dio ser­vi­rá para sol­ven­tar cos­tos de mate­ria pri­ma, mate­ria­les, gas­tos corrien­tes, logís­ti­cos y la dis­tri­bu­ción de ganan­cia de los socios, en coope­ra­ti­vas con capa­ci­dad téc­ni­ca para hacer bar­bi­jos y tapa­bo­cas de tela.

“Es indis­pen­sa­ble esti­mu­lar e inyec­tar tra­ba­jo en las coope­ra­ti­vas. Se tra­ta de poner en valor esa fuer­za de tra­ba­jo y que tan­to las coope­ra­ti­vas como el Esta­do se vean bene­fi­cia­dos por eso”, seña­ló la Comi­sión de Dere­chos Huma­nos de la Legis­la­tu­ra.

Eco­no­mía popu­lar y soli­da­ria

La Fede­ra­ción de Coope­ra­ti­vas de Cos­tu­re­ros y Cos­tu­re­ras está inte­gra­da por más de mil tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras orga­ni­za­dos en polos tex­ti­les en todo el país.

“Antes tra­ba­já­ba­mos con nues­tras máqui­nas en nues­tros domi­ci­lios, sin la posi­bi­li­dad de acce­der a habi­li­ta­cio­nes por el cos­to que impli­ca­ba cum­plir con los requi­si­tos. Era muy común que ocu­rran acci­den­tes. En 2015 hubo un incen­dio en un taller domi­ci­lia­rio en el barrio Flo­res en el que falle­cie­ron 3 niños. En ese momen­to la res­pues­ta del gobierno de la Ciu­dad fue la de per­se­guir­nos y sacar­nos coimas para no qui­tar­nos la mer­ca­de­ría”, rela­tó el refe­ren­te de la coope­ra­ti­va “Sol Para Todos”, don­de tra­ba­jan cer­ca de medio cen­te­nar per­so­nas.

“En ese momen­to, y con la ayu­da de los com­pa­ñe­ros de CTEP (hoy UTEP), nos empe­za­mos a orga­ni­zar para con­se­guir con­di­cio­nes de tra­ba­jo dig­nas. Por ejem­plo, las ins­ta­la­cio­nes eléc­tri­cas ade­cua­das para así evi­tar tra­ge­dias como la de Flo­res. Aho­ra tam­bién tene­mos obra social, lími­tes en la jor­na­das labo­ral, algu­nas guar­de­rías para los hijos de los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras”.

Hoy en la Ciu­dad son 12 los polos tex­ti­les en fun­cio­na­mien­to, mien­tras que en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires suman 14 y en el res­to del país otro tan­to.

El 17 de mar­zo, pocas horas antes de ofi­cia­li­za­da la cua­ren­te­na y mien­tras el gran empre­sa­ria­do reta­cea­ba pro­duc­tos con fines espe­cu­la­ti­vos, Canal Abier­to res­ca­tó la his­to­ria de la coope­ra­ti­va “Ibi­ra Pita” de Corrien­tes, tam­bién nuclea­da en el MTE. Allí, cer­ca de 300 tra­ba­ja­do­res ‑en su gran mayo­ría muje­res- se pusie­ron manos a la obra para fabri­car y donar bar­bi­jos al hos­pi­tal de niños de la pro­vin­ci

Los pro­fe­sio­na­les de la salud hicie­ron sen­tir su huel­ga y aho­ra espe­ran un lla­ma­do del Gobierno

San­ta FePre­vious

Next­Con movi­li­za­cio­nes en todo el país y cum­plien­do con el pro­to­co­lo de COVID-19, las y los tra­ba­ja­do­res de la salud recla­ma­ron el cobro del bono para todo el sec­tor, entre­ga de equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal y aper­tu­ra de pari­ta­rias en las pro­vin­cias.

Hoy se cum­plió la jor­na­da de pro­tes­ta de las 40 orga­ni­za­cio­nes enca­be­za­das por la Fede­ra­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud (FESPROSA).

La pre­si­den­ta de la Fede­ra­ción, María Fer­nan­da Boriot­ti, enca­be­zó una movi­li­za­ción a la gober­na­ción de San­ta Fe, en la ciu­dad de Rosa­rio.

Por su par­te, el secre­ta­rio gene­ral, Jor­ge Yab­kows­ki, estu­vo con los resi­den­tes de la CIu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires en la Legis­la­tu­ra Por­te­ña. «En todas las pro­vin­cias hubo movi­li­za­cio­nes y en todos los hos­pi­ta­les de CABA hubo accio­nes de sen­si­bi­li­za­ción a car­go de la Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les del Ser­vi­cio Social.», decla­ró en diá­lo­go con Info­Gre­mia­les. La obra social docen­te (OSPLAD) está en paro total por fal­ta de pago de sala­rios.

«El balan­ce es muy posi­ti­vo, la con­duc­ción de FESPROSA aho­ra espe­ra ser cita­da urgen­te­men­te por el Minis­te­rio de la Salud de la Nación para con­cre­tar los modos de pago a los tra­ba­ja­do­res de aten­ción pri­ma­ria del bono estí­mu­lo y la con­cre­ción del Plan Nacio­nal de Pro­tec­ción a los Tra­ba­ja­do­res de la Salud.», afir­mó.

Al con­sul­tar­lo por la ausen­cia de últi­mo momen­to de ATE y CTA Autó­no­ma a nivel nacio­nal en la pro­tes­ta, Yab­kows­ki res­pon­dió «Noso­tros somos CTA Autó­no­ma y las regio­na­les que habían deci­di­do acom­pa­ñar, acom­pa­ña­ron. ATE a nivel nacio­nal no acom­pa­ñó pero habría que pre­gun­tar­le a ellos. Lo que intere­sa es que sí todas las regio­na­les de ATE y de la CTA que se habían com­pro­me­ti­do estu­vie­ron al lado nues­tro, sin duda.»

Docen­tes, pro­fe­sio­na­les de la salud y orga­ni­za­cio­nes socia­les en la calle con­tra la ley de Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca de Larre­ta

La movi­li­za­ción recha­zó la apro­ba­ción de una nor­ma pre­sen­ta­da por el eje­cu­ti­vo que en su ver­sión ori­gi­nal per­mi­tía esca­lo­nar el pago de los sala­rios y otor­ga­ba facul­ta­des espe­cia­les al Jefe de Gobierno. Se apro­bó con modi­fi­ca­cio­nes que man­tie­nen el con­ge­la­mien­to de habe­res y reduc­cio­nes de pre­su­pues­tos para obras en barrios caren­cia­dos.

(Foto: Telam)

Por Alfon­so de Villa­lo­bos –

Con bar­bi­jos y res­pe­tan­do a raja­ta­blas la dis­tan­cia social reco­men­da­da por los auto­ri­da­des sani­ta­rias un nutri­do gru­po de repre­sen­tan­tes de la Asam­blea de resi­den­tes y con­cu­rren­tes (jóve­nes pro­fe­sio­na­les de la salud) de la Ciu­dad de Bue­nos Aires jun­to con docen­tes del sin­di­ca­to Ademys pro­tes­ta­ron en Dia­go­nal Sur y Alsi­na a metros de la legis­la­tu­ra por­te­ña que ama­ne­ció con un fuer­te valla­do pero esca­sa pre­sen­cia poli­cial.

La movi­li­za­ción fue acom­pa­ña­da por par­ti­dos de izquier­da y orga­ni­za­cio­nes socia­les como el Polo Obre­ro y el Movi­mien­to Tere­sa Vive y par­ti­ci­pa­ron alre­de­dor de 500 per­so­nas que se dis­tri­bu­ye­ron en la cua­dra de Dia­go­nal Sur que va des­de la calle Alsi­na has­ta Cha­ca­bu­co.

Se tra­tó del segun­do día con­se­cu­ti­vo en el que, con el mar­co de la cua­ren­te­na ofi­cial, se pro­du­je­ron movi­li­za­cio­nes calle­je­ras por recla­mos popu­la­res.

El miér­co­les había sido el turno de orga­ni­za­cio­nes pique­te­ras que con la con­sig­na de “Con ham­bre no hay cua­ren­te­na” deci­die­ron movi­li­zar a la ave­ni­da 9 de julio con el pro­pó­si­to de con­se­guir una entre­vis­ta con el minis­tro de Desa­rro­llo Social Daniel Arro­yo por­que ase­gu­ran que hace sema­nas que no reci­ben ali­men­tos sufi­cien­te para los come­do­res popu­la­res cuya deman­da se incre­men­tó expo­nen­cial­men­te como resul­ta­do del con­tex­to de cri­sis. Tam­bién recla­ma­ron la amplia­ción del IFE y solu­cio­nes para la cri­sis sani­ta­ria que se vive en villas y barrios popu­la­res.

(Foto: Telam)

El jue­ves fue el turno de los gre­mios por­te­ños que recha­zan la ley de Emer­gen­cia eco­nó­mi­ca que el ofi­cia­lis­mo de la ciu­dad pre­sen­tó en la legis­la­tu­ra por­te­ña y que, en su ver­sión ori­gi­nal, facul­ta­ba al eje­cu­ti­vo a con­ge­lar y has­ta redu­cir uni­la­te­ral­men­te los sala­rios de sus emplea­dos así como rea­li­zar los pagos en cuo­tas de los mis­mos.

La asam­blea de resi­den­tes y con­cu­rren­tes, ade­más, puso el foco en el recla­mo que vie­nen sos­te­nien­do des­de noviem­bre del año pasa­do con rela­ción al pedi­do de un reco­no­ci­mien­to sala­rial para los con­cu­rren­tes que tra­ba­jan en los hos­pi­ta­les públi­cos sin per­ci­bir habe­res y, en el actual con­tex­to, se encuen­tran expues­tos al con­ta­gio com­pro­me­tien­do la posi­bi­li­dad de per­ci­bir habe­res en las otras acti­vi­da­des labo­ra­les que están obli­ga­dos a sos­te­ner.

La movi­li­za­ción se for­mó par­te de una jor­na­da nacio­nal de pro­tes­ta a la que adhi­rie­ron unos 40 de gre­mios de la salud en todo el país.

Otros gre­mios muni­ci­pa­les, como la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) esta­ban eva­luan­do su par­ti­ci­pa­ción en la movi­li­za­ción pero, ante las ver­sio­nes acer­ca de la posi­ble eli­mi­na­ción de uno de los artícu­los, el 19, refe­ri­do a la cuo­ti­fi­ca­ción de los habe­res final­men­te deci­die­ron no hacer­lo.

Aman­da Mar­tín, secre­ta­ria gre­mial del sin­di­ca­to Ademys expli­có que “estu­vi­mos pre­sen­tes en la legis­la­tu­ra lue­go de desen­vol­ver una cam­pa­ña en las escue­las con asam­bleas vir­tua­les y una asam­blea gene­ral del gre­mio con tres cen­te­na­res de par­ti­ci­pan­tes y un peti­to­rio con el pro­pó­si­to de recla­mar el reti­ro de la ley que, entre otras impli­can­cias le da la facul­tad al eje­cu­ti­vo de con­ge­lar el sala­rio y pagar­lo en cuo­tas así reorien­tar recur­sos de la ciu­dad con­tra los intere­ses de los tra­ba­ja­do­res. Es algo que están tra­tan­do de hacer otros gober­na­do­res de dis­tin­tos sig­nos polí­ti­cos.”

Sobre la modi­fi­ca­ción del arti­cu­la­do y el reti­ro del polé­mi­co artícu­lo 19, que se ofi­cia­li­zó en el pro­pio recin­to, Mar­tin expli­có que, “que­da en pie el artícu­lo 17 que con­ge­la el sala­rio cuan­do ade­más tene­mos una cuo­ta pen­dien­te en pari­ta­rias plan­tea­da para el mes de junio. Ade­más el artícu­lo 12 per­mi­te el des­pi­do de tra­ba­ja­do­res con­tra­ta­dos en la ciu­dad que son más de 18 mil”.

Sobre un total de 59 legis­la­do­res pre­sen­tes con el voto posi­ti­vo de 38 la ley se apro­bó con las modi­fi­ca­cio­nes.

El Gobierno paga­rá suel­dos a dos millo­nes de tra­ba­ja­do­res

PorRO­DRI­GO NÚÑEZ y LUCAS BO

A raíz de la pará­li­sis de la eco­no­mía y los efec­tos rece­si­vos de la cua­ren­te­na, el Gabi­ne­te eco­nó­mi­co defi­nió la con­ti­nui­dad del pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) para el pago de sala­rios com­ple­men­ta­rios corres­pon­dien­tes a mayo. Ade­más, se fle­xi­bi­li­za­ron requi­si­tos para poder lle­gar a la cober­tu­ra de dos millo­nes de tra­ba­ja­do­res.

Según pudo saber El Des­ta­pe, la reunión con­tó con la pre­sen­cia de los minis­tros de Tra­ba­jo y Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo – Clau­dio Moro­ni y Matías Kul­fas, res­pec­ti­va­men­te -, la titu­lar de la AFIP, Mer­ce­des Mar­có de Pont; el pre­si­den­te del Ban­co Cen­tral, Miguel Ángel Pes­ce, la vice­je­fa del Gabi­ne­te, Ceci­lia Todes­ca­Boc­co, el vice­mi­nis­tro de Eco­no­mía, Harol­do Mon­ta­gúy el jefe de gabi­ne­te de esa car­te­ra, Gon­za­lo Gui­ral­des.

Allí ana­li­za­ron las nue­vas empre­sas que podrán adhe­rir­se al plan, amplián­do­se a la indus­tria y el comer­cio, como son las fábri­cas de dife­ren­tes pro­duc­tos ali­men­ti­cios y ele­men­tos medi­ci­na­les. De esta for­ma, inclui­rían a las empre­sas regis­tra­das en el pro­gra­ma que cum­plían con todos los cri­te­rios, pero que no habían acce­di­do al Sala­rio Com­ple­men­ta­rio por­que sus acti­vi­da­des no esta­ban con­tem­pla­das has­ta aho­ra.

Amplían cober­tu­ra para empre­sas

Ade­más de exten­der la medi­da a mayo, se defi­nió ele­var la varia­ción del nivel de fac­tu­ra­ción que deter­mi­na el acce­so a los bene­fi­cios del ATP has­ta un 5% nomi­nal posi­ti­vo en el perío­do com­pren­di­do entre el 12 de mar­zo y 12 de abril res­pec­to al mis­mo perío­do del año 2019, equi­va­len­te a una con­trac­ción real del 30% apro­xi­ma­da­men­te. Tenien­do en cuen­ta a las empre­sas de has­ta 25 tra­ba­ja­do­res, el pro­gra­ma con­tem­pla casi el 70% del sala­rio neto.

Den­tro de este nue­vo uni­ver­so de empre­sas que pue­den acce­der al sala­rio com­ple­men­ta­rio se inclu­yen aque­llas que cuen­tan con más de 800 emplea­dos, siem­pre que los emplea­do­res se ajus­ten a las con­di­cio­nes del pro­gra­ma ATP.

Así, se reem­pla­za el cri­te­rio ante­rior que reque­ría a las fir­mas mos­trar una caí­da nomi­nal en su fac­tu­ra­ción para habi­li­tar el acce­so de todas las empre­sas que hubie­ran fac­tu­ra­do has­ta un 5% más.

Asi­mis­mo, todas las empre­sas que ini­cia­ron acti­vi­da­des duran­te el año 2020, que­da­rán inclui­das den­tro del pro­gra­ma ATP por con­si­de­rar que pre­sen­tan mayor vul­ne­ra­bi­li­dad.

Actual­men­te, están inclui­das unas 180 mil fir­mas con 1,7 millón de emplea­dos, de los cua­les 1,3 millón se encuen­tran reci­bien­do en sus cuen­tas suel­do, la liqui­da­ción de la mitad de sus ingre­sos netos a tra­vés de la ANSES.

Una vez sal­da­dos los pagos de los otros 400.000 y en tan­to las empre­sas ter­mi­nen de car­gar los CBU de los tra­ba­ja­do­res, comen­za­rá una nue­va tan­da de bene­fi­cia­rios por la exten­sión del ATP, que lle­va­rá a más de dos millo­nes los tra­ba­ja­do­res alcan­za­dos.

Por otra par­te, según pudo ave­ri­guar este medio, tam­bién se esta­ría por hacer ofi­cial una res­tric­ción en caso de que tra­ba­ja­do­res hayan cobra­do el suel­do com­ple­to y ade­más se les hubie­ra depo­si­ta­do el com­ple­men­to por par­te del Esta­do.

Los emplea­do­res que hubie­sen efec­tua­do el pago total o par­cial de habe­res corres­pon­dien­te al mes de abril en for­ma pre­via a la per­cep­ción por par­te de sus tra­ba­ja­do­res depen­dien­tes del bene­fi­cio del Sala­rio Com­ple­men­ta­rio, podrían impu­tar el mon­to exce­den­te a cuen­ta del pago del sala­rio corres­pon­dien­te al mes de mayo.

Esto habría suce­di­do por­que ante la demo­ra de una res­pues­ta para acce­der al ATP, los emplea­do­res podrían haber paga­do el suel­do de igual mane­ra en una acti­tud pre­vi­so­ra. Como la trans­fe­ren­cia es auto­má­ti­ca, de haber sido apro­ba­do, los tra­ba­ja­do­res podrían haber encon­tra­do depo­si­ta­do el 50% de su suel­do y ya haber cobra­do.

Los tra­ba­ja­do­res de la indus­tria ali­men­ta­ria anun­cia­ron un paro en las fábri­cas de Arcor

El gre­mio a car­go de Héc­tor Mor­ci­llo recla­ma el cum­pli­mien­to de una serie de medi­das toma­das a raíz de la cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus.

Araíz de la fal­ta de res­pues­ta por par­te de la com­pa­ñía, la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Indus­tria Ali­men­ta­ria (FTIA) lle­va­rá ade­lan­te un paro el pró­xi­mo lunes 11 de mayo en las fábri­cas del Gru­po Arcor.

Las mis­mas ten­drán lugar en las plan­tas de Cór­do­ba, Tucu­mán, Bue­nos Aires, San Luis y Men­do­za.

Entre los recla­mos se inclu­yen el cum­pli­mien­to del pago del pre­sen­tis­mo y hora dife­ren­cial noc­tur­na a los emplea­dos que tie­nen licen­cia for­za­da por ser gru­pos de ries­go y que se abo­nen las licen­cias a los tra­ba­ja­do­res que tie­nen niños a su car­go.

Des­de el pun­to de vis­ta de la segu­ri­dad, exi­gen «el cum­pli­mien­to de las medi­das de bio­se­gu­ri­dad en las fábri­cas».

Ade­más, piden «un plus sala­rial adi­cio­nal para los emplea­dos excep­tua­dos del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio» que están pres­tan­do ser­vi­cio duran­te la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, con lo que garan­ti­zan «la pro­duc­ción de ali­men­tos en medio de la pan­de­mia».

Antes de lle­gar a la medi­da del paro, el gre­mio a car­go de Héc­tor Mor­ci­llo vie­ne rea­li­zan­do asam­bleas de cua­tro horas por turno en áreas de car­ga y des­car­ga.

«Arcor pone en ries­go a sus tra­ba­ja­do­res, des­co­no­cien­do su esfuer­zo. Esta­mos asu­mien­do cada día mayo­res ries­gos para poder pres­tar ser­vi­cio. Reite­ra­mos nues­tro repu­dio y preo­cu­pa­ción por la uti­li­za­ción de fuer­zas de segu­ri­dad públi­cas por par­te del Gru­po Arcor para impe­dir el recla­mo de los tra­ba­ja­do­res», dijo el gre­mio en un comu­ni­ca­do.

Por su par­te, des­de la com­pa­ñía infor­ma­ron que están cum­plien­do «con todas las obli­ga­cio­nes que tie­ne a su car­go».

Y agre­gan que «como empre­sa de ali­men­tos de con­su­mo masi­vo y de insu­mos para la indus­tria tie­ne un rol esen­cial para la socie­dad, por ello es par­te de las excep­cio­nes al régi­men de ais­la­mien­to y con­ti­núa su ope­ra­ción en las plan­tas indus­tria­les en coor­di­na­ción con la cade­na de valor».

#Larre­taEs­Res­pon­sa­ble

Las CTAs de la Ciu­dad de Bue­nos Aires rea­li­za­ron una cam­pa­ña con­tra el ajus­te de Larre­ta

Las dos CTA (Autó­no­ma y del Tra­ba­ja­do­res) de la ciu­dad de Bue­nos Aires acom­pa­ña­ron el recla­mo de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras esta­ta­les y docen­tes con­tra Ley de Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca que pre­ten­de habi­li­tar el pago en cuo­tas de sus sala­rios, entre otra cosas.

Ade­más, de pagar el sala­rio en cuo­tas, la ley pre­ten­de tam­bién dar­le la potes­tad a Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta de con­ge­lar de los aumen­tos pau­ta­dos y lle­var ade­lan­te posi­bles des­pi­dos de quie­nes se encuen­tran en situa­ción de pre­ca­rie­dad labo­ral. La cam­pa­ña se reali­zó a tra­vés de las redes socia­les con los tópi­cos #Larre­taEs­Res­pon­sa­ble #NoAl­Sa­la­rioEn­Cuo­tas y #NoA­Los­Des­pi­dos

Apar­te de otor­gar­se mayo­res atri­bu­cio­nes para esca­lo­nar y dife­rir los sala­rios esta­ta­les, el pro­yec­to que Larre­ta envió a la Legis­la­tu­ra como Ley de Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca, bus­ca evi­tar los con­tro­les de las par­ti­das pre­su­pues­ta­rias.

Des­de las dos CTA de la Ciu­dad de Bue­nos Aires seña­lan que “En lugar de eso, si pre­ten­de com­ba­tir la pan­de­mia en el dis­tri­to más rico del país, el Jefe de Gobierno debe­ría garan­ti­zar el agua, la lim­pie­za y las con­di­cio­nes sani­ta­rias en los barrios popu­la­res como vie­ne deman­dan­do des­de hace sema­nas el Comi­té de Cri­sis del Barrio Padre Mugi­ca (ex Villa31)”.

El comu­ni­ca­do de las corrien­tes, fina­li­za recha­zan­do el pro­yec­to, y lla­ma­do a los y las legis­la­do­ras por­te­ñas a defen­der el sala­rio y las fuen­tes de tra­ba­jo de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la Ciu­dad y a cobrar­les impues­tos a de los ban­cos radi­ca­dos en la ciu­dad, a las cor­po­ra­cio­nes que se enri­que­cen con la espe­cu­la­ción inmo­bi­lia­ria, con el jue­go on line y a las com­pa­ñías de segu­ros.

Los suel­dos vie­nen con cor­tes de has­ta 50%: empre­sas desafían el plan de urgen­cia del Gobierno, que se que­ja de «avi­va­das»

En la Casa Rosa­da hay males­tar por el ries­go de su plan de con­ten­ción. Pero en muchos sec­to­res empre­sa­rios ale­gan que no reci­ben ayu­da y no pue­den pagar

El Gobierno tra­ba­ja a toda máqui­na por estas horas en su misión de man­te­ner a flo­te a las empre­sas y pre­ser­var el empleo. En las últi­mas horas, la ANSES trans­fi­rió $27.000 millo­nes a los CBU para asis­tir a los emplea­do­res con el pago de la mitad de los sala­rios. Las auto­ri­da­des tuvie­ron que correr a con­tra reloj, ya que el miér­co­les fue el últi­mo día hábil para efec­tuar la liqui­da­ción.

Pero des­pués de varias com­pli­ca­cio­nes para poner la pla­ta en el bol­si­llo de las empre­sas, la apa­ri­ción de nue­vas difi­cul­ta­des jun­to a cier­tas «avi­va­das» gene­ra­ron males­tar en lo más alto de la Casa Rosa­da.

Por empe­zar, algu­nos sec­to­res ya anun­cia­ron que paga­rán menos del 75% del sala­rio neto por no poder acce­der al sala­rio com­ple­men­ta­rio, uno de los bene­fi­cios pre­vis­tos en el pro­gra­ma de asis­ten­cia al tra­ba­jo y la pro­duc­ción (ATP).

Así, algu­nas empre­sas de cons­truc­ción, comer­cio y el rubro auto­mo­tor, ade­más del aero­náu­ti­co, apli­ca­rán reba­jas del 50% o supe­rio­res, muy por deba­jo del tope del 25% suge­ri­do en el acuer­do entre la UIA y la CGT. Hacién­do­se eco del enten­di­mien­to, la reso­lu­ción 397 esta­ble­ció que dichos recor­tes serán auto­ri­za­das en for­ma auto­má­ti­ca, mien­tras que los que sean supe­rio­res serán revi­sa­dos.

Los que quie­ren pero no lle­gan

La situa­ción más gra­ve aso­mó en rela­ción a la obra públi­ca, don­de el para­te de la eco­no­mía pro­vo­ca­do por la cua­ren­te­na com­pli­ca el abono ínte­gro de la últi­ma quin­ce­na de abril. Has­ta el domin­go pasa­do, un 62% de los emplea­do­res había obte­ni­do el sala­rio com­ple­men­ta­rio, un 3% no sabía, un 1% fue recha­za­do y un 34% aguar­da­ba res­pues­ta, según un rele­va­mien­to de la Cáma­ra de la Cons­truc­ción (Camar­co).

«Algu­nas están pagan­do el 100%, otras un por­cen­ta­je y otras a cuen­ta, hay muchas moda­li­da­des», dijo a iPro­fe­sio­nal el titu­lar de la Cáma­ra, Iván Zczech.

La acti­vi­dad regis­tró en febre­ro 334.000 emplea­dos y 20.000 emplea­do­res, una cifra que se habría redu­ci­do en mar­zo y abril por el impac­to del ais­la­mien­to. Pero toda­vía no fir­mó un acuer­do de sus­pen­sio­nes con el gre­mio de la Uocra, lide­ra­do por Gerar­do Mar­tí­nez. Los empre­sa­rios aguar­dan el resul­ta­do de la pri­me­ra tan­da de sub­si­dios. Sin esa asis­ten­cia, ven difí­cil alcan­zar el piso fija­do por la UIA y la CGT, un pac­to del que Camar­co se abs­tu­vo de par­ti­ci­par por dife­ren­cias.

Te pue­de inte­re­sa­rEl minis­tro Guz­mán alien­ta el aho­rro en pesos aun­que él tie­ne tres cuen­tas en dóla­res

«Si una empre­sa no pudo acce­der al bene­fi­cio, no se pue­de com­pro­me­ter a pagar el 75% del sala­rio», advir­tió Zczech.

En Mar del Pla­ta, la mayo­ría de las cons­truc­to­ras está pagan­do el 50% del sala­rio y, en otros casos, direc­ta­men­te no lo hicie­ron. Allí, el sec­tor esti­ma que sie­te de cada diez empre­sas no reci­bie­ron el ATP por regis­trar una fac­tu­ra­ción nomi­nal supe­rior a la del año pasa­do debi­do a la infla­ción. Suma­do a eso, los cer­ti­fi­ca­dos de obra se cobran a mes ven­ci­do y en muchos casos hubo che­ques recha­za­dos.

«Muchas empre­sas no pudie­ron hacer fren­te al 75% de los suel­dos y la cade­na de pagos ya está rota», seña­ló a este medio el pre­si­den­te del cen­tro de cons­truc­to­res, Lean­dro Tam­bu­ri­ni.

El Gobierno dis­pu­so en el DNU 297 que los tra­ba­ja­do­res del sec­tor pri­va­do tie­nen dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos habi­tua­les duran­te el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio. Pero, a la vez que prohi­bió las sus­pen­sio­nes y des­pi­dos por fuer­za mayor, el decre­to 329 habi­li­tó los licen­cia­mien­tos con reba­ja sala­rial acor­da­dos con los gre­mios median­te el artícu­lo 223 bis de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo. El inte­rro­gan­te sur­ge a par­tir de las reduc­cio­nes sala­ria­les que no fue­ron fru­to de un acuer­do o bien si el por­cen­ta­je pac­ta­do con el sin­di­ca­to se ale­ja de la pau­ta ofi­cial.

«Si no tenés un acuer­do fir­ma­do y no lle­gas al 75%, te expo­nés a recla­mos», seña­ló a este medio la espe­cia­lis­ta en liqui­da­ción de suel­dos de la con­sul­to­ra BDO, María Huer­go. La empre­sa audi­ta y ase­so­ra a gran­des empre­sas que por su situa­ción finan­cie­ra recu­rrie­ron al 223 bis en acuer­do con los gre­mios o los emplea­dos, y a la vez obtu­vie­ron el sala­rio com­ple­men­ta­rio. Esto les per­mi­tió pagar el sala­rio neto al 100% median­te una suma no remu­ne­ra­ti­va y aho­rrar­se las car­gas socia­les, con excep­ción de los apor­tes a las obras socia­les. Y en otros casos, apli­ca­ron reba­jas a algu­nos sec­to­res.

El gre­mio de comer­cio lide­ra­do por Arman­do Cava­lie­ri fir­mó el mar­tes por la noche sus­pen­sio­nes con una reba­ja del 25% por abril y mayo, en línea con el con­ve­nio sella­do por los indus­tria­les y la cen­tral obre­ra. El acuer­do se demo­ró por la resis­ten­cia de las empre­sas más chi­cas, que recla­ma­ban el pago del 100% de los sala­rios por par­te del Esta­do.

En la CAC advir­tie­ron, sin embar­go, que las empre­sas impo­si­bi­li­ta­das de pagar el 75%, aun gozan­do de la asis­ten­cia de ANSES, cubri­rán un cuar­to del suel­do. Mien­tras que aque­llas sin bene­fi­cios pedi­rán al minis­te­rio de Tra­ba­jo «pagar lo que pue­dan» y le darán tras­la­do al sin­di­ca­to. La últi­ma pala­bra la ten­drá la car­te­ra labo­ral enca­be­za­da por Clau­dio Moro­ni.

Males­tar en el gobiernoTe pue­de inte­re­sa­rEl «Guz­mán­Leaks» enra­re­ce aún más la nego­cia­ción con bonis­tas que podrían blo­quear el can­je

El Gobierno res­pal­dó el acer­ca­mien­to entre empre­sa­rios y sin­di­ca­tos con el fin de apla­car las ten­sio­nes labo­ra­les. La idea era poner un «piso» ante los recla­mos cre­cien­tes por reba­jas sala­ria­les de has­ta el 50%, pero no fue sufi­cien­te para evi­tar la apa­ri­ción de nue­vos con­flic­tos.

El gre­mio de aero­na­ve­gan­tes denun­ció este miér­co­les a la aero­lí­nea chi­le­na LAN por cerrar las nego­cia­cio­nes y apli­car reba­jas de has­ta la mitad del suel­do por has­ta tres meses, jun­to a un plan de reti­ros volun­ta­rios. Esta últi­ma medi­da fue adop­ta­da tam­bién por las empre­sas de ser­vi­cios espe­cia­les y cons­truc­to­ras de la indus­tria petro­le­ra para redu­cir per­so­nal, con bene­fi­cios infe­rio­res a la doble indem­ni­za­ción vigen­te.

Todas las mira­das están pues­tas aho­ra en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. El hiper­ac­ti­vo equi­po de Moro­ni ten­drá que defi­nir, por caso, si homo­lo­ga el con­ve­nio fir­ma­do este mar­tes entre el sin­di­ca­to metal­me­cá­ni­co Sma­ta y los con­ce­sio­na­rios.

Suce­de que las dos par­tes acor­da­ron el pago de un 25% del sala­rio neto por par­te de las empre­sas a todo el per­so­nal, inclui­dos gru­pos de ries­go y emba­ra­za­das, y deja­ron suje­to el 50% res­tan­te a la even­tual per­cep­ción de los bene­fi­cios esta­ta­les, por lo que las empre­sas que no lo reci­bie­ron abo­na­rán solo un cuar­to de la remu­ne­ra­ción habi­tual. Un plan­teo que has­ta los abo­ga­dos cor­po­ra­ti­vos ven difí­cil que la car­te­ra labo­ral homo­lo­gue.

La fir­ma de este tipo de acuer­dos en sec­to­res que reci­bie­ron ayu­da ofi­cial gene­ró males­tar den­tro del Gobierno. El Pre­si­den­te reve­ló su des­con­ten­to este miér­co­les duran­te una entre­vis­ta en Radio Con Vos en la que jus­ti­fi­có el pago de un sala­rio redu­ci­do para los tra­ba­ja­do­res sus­pen­di­dos, a la vez que se que­jó de los «abu­sos» por par­te del sec­tor pri­va­do.

«Si paga­mos el 50% de los suel­dos, ellos (los empre­sa­rios) ya están pagan­do el 50% de los suel­dos. Pero si ade­más dicen ‘hay que hacer una reba­ja del 25% de los suel­dos’ y el Esta­do pone el 50%, ellos están pagan­do el 25%. Ahí hay una posi­ción que no pare­ce muy jus­ta», sos­tu­vo el man­da­ta­rio.

La reac­ción de Alber­to Fer­nán­dez con­tras­ta con la deci­sión adop­ta­da por los hom­bres de Moro­ni en las últi­mas horas. Median­te la reso­lu­ción 490 a la que tuvo acce­so iPro­fe­sio­nal, el secre­ta­rio de Tra­ba­jo, Mario Clau­dio Bello­ti, homo­lo­gó este mar­tes los acuer­dos de sus­pen­sio­nes fir­ma­dos por las cáma­ras de la acti­vi­dad con los gre­mios de petro­le­ros de base y jerár­qui­cos de todo el país. El dato es que los con­ve­nios con­tem­plan recor­tes sala­ria­les de has­ta el 40%.

Si bien las nego­cia­cio­nes fue­ron pre­vias al pac­to UIA-CGT, el gui­ño ofi­cial fue leí­do en los estu­dios de abo­ga­dos como uno de los pri­me­ros ava­les explí­ci­tos a qui­tas sala­ria­les bas­tan­te infe­rio­res a la pau­ta ofi­cial.

Te pue­de inte­re­sa­rAu­men­to sala­rial a las emplea­das domés­ti­cas: de cuán­to será y cuán­do lo cobra­rán

Las cade­nas de comi­da rápi­da repre­sen­tan otro desafío para las auto­ri­da­des. El gru­po pro­pie­ta­rio de Star­bucks y Bur­ger King anun­ció esta sema­na el cie­rre de 13 loca­les que emplean a casi 200 per­so­nas en todo el país. El sec­tor ya pre­sen­tó ante la car­te­ra labo­ral el acuer­do alcan­za­do con el gre­mio de pas­te­le­ros sobre licen­cia­mien­tos. Se redu­je­ron has­ta la mitad los sala­rios por tres meses, en una acti­vi­dad con más de 20.000 emplea­dos y sala­rios que en algu­nos casos des­cen­die­ron a la cifra de $5.000.

Y la indus­tria tex­til acor­dó sus­pen­sio­nes con reba­jas del 30% del neto que, al no incluir adi­cio­na­les, lle­gan has­ta el 50%.

Luces de alar­ma

En vis­tas de las luces encen­di­das en el table­ro de con­trol, el Gobierno ace­le­ró los pasos para evi­tar la quie­bra de 160.000 emplea­do­res, a los que les pagó el 50% del sala­rio de bol­si­llo de 1,6 millo­nes de tra­ba­ja­do­res. La cifra repre­sen­ta un 30% del uni­ver­so de los 541.000 emplea­do­res regis­tra­dos en todo el país, según los datos de febre­ro de la AFIP.

En esta pri­me­ra tan­da se asis­tió a las empre­sas con menos de 800 emplea­dos. El pró­xi­mo paso serán las fir­mas con plan­ti­llas supe­rio­res. La idea es alcan­zar con el sala­rio com­ple­men­ta­rio a tres millo­nes de tra­ba­ja­do­res, la mitad del empleo regis­tra­do en el sec­tor pri­va­do.

Con el mis­mo obje­ti­vo, las auto­ri­da­des habi­li­ta­ron en las últi­mas horas el acce­so para los cré­di­tos con tasa del 24% para pagar los suel­dos de abril y mayo. Y a fines de abril reco­men­da­ron ampliar el lis­ta­do de acti­vi­da­des poten­cial­men­te bene­fi­cia­rias del ATP.

La deci­sión fue toma­da lue­go de un infor­me téc­ni­co del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, que aler­tó sobre la fuer­te caí­da en la fac­tu­ra­ción de las empre­sas entre el 12 de mar­zo y el 12 de abril. Así, por ejem­plo, la media­na de ven­tas en hote­les y ser­vi­cios regis­tró un des­plo­me del 70%, según los datos de la AFIP.

De los datos se des­pren­de que hay muchas ramas ‑has­ta enton­ces exclui­das de acce­der al ATP, debi­do a que o esta­ban excep­tua­das de la cua­ren­te­na o tie­nen alto por­cen­ta­je de tele­tra­ba­jo- en don­de un por­cen­ta­je noto­rio de las empre­sas está sufrien­do bajas nomi­na­les en la fac­tu­ra­ción, con fuer­tes retrac­cio­nes en los sec­to­res de peor desem­pe­ño o el cuar­til más bajo.

Entre ellas, el infor­me men­cio­na como ejem­plo a las liga­das a la cons­truc­ción (-100%), ser­vi­cios jurí­di­cos (-87,5%), pro­ce­sa­mien­to de datos (-43,2%), pro­duc­ción y ope­ra­ción de TV (-65,3%), y kios­cos (-74,1%). El table­ro que reúne 30 acti­vi­da­des mues­tra a más de la mitad con un pro­me­dio de ven­tas nega­ti­vo y todas en su cuar­til más bajo en rojo.

«Lo que los pri­me­ros datos de fac­tu­ra­ción mues­tran es que el estar excep­tua­do de la cua­ren­te­na o el tener un ele­va­do poten­cial de tele­tra­ba­jo no garan­ti­zan que las fir­mas pue­dan ope­rar con rela­ti­va nor­ma­li­dad», sos­tie­ne el estu­dio ofi­cial. Y a con­ti­nua­ción expli­ca que «muchas empre­sas de este tipo de ramas han expe­ri­men­ta­do caí­das noto­rias en su fac­tu­ra­ción».

«Todo ello incre­men­ta las pro­ba­bi­li­da­des de que las fir­mas cie­rren y, con ello, que los tra­ba­ja­do­res for­ma­les pier­dan sus pues­tos de tra­ba­jo», advier­te el tra­ba­jo del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo.

Tras el pedi­do de ATE renun­ció el titu­lar de Casa de la Mone­da

Se con­fir­mó a tra­vés del Bole­tín Ofi­cial. El fun­cio­na­rio macris­ta se opo­nía a la rein­cor­po­ra­ción de las y los tra­ba­ja­do­res.

Esta tar­de, se cono­ció a tra­vés del Decre­to 436 publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial (BO) la renun­cia del Pre­si­den­te del Direc­to­rio de Socie­dad de Esta­do Casa de Mone­da, Ernes­to Per­ye­ro y la desig­na­ción de Rodol­fo Fede­ri­co Gabrie­lli como nue­vo titu­lar del orga­nis­mo.

La sema­na pasa­da, des­de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) , se exi­gió la renun­cia del fun­cio­na­rio ya que se nega­ba a rein­cor­po­rar a las y los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos y en su lugar que­ría con­tra­tar de mane­ra tem­po­ral a nue­vos tra­ba­ja­do­res.

En este sen­ti­do, César Bali­ña inte­gran­te del CDN indi­có que : «La renun­cia tie­ne que ver con uno de los recla­mos pun­tua­les de nues­tra orga­ni­za­ción que es que todo aquel fun­cio­na­rio que que­da­ra de la era macris­ta duran­te este gobierno se tenía que ir. En este sec­tor en par­ti­cu­lar este fun­cio­na­rio des­bas­tó la Casa de la Mone­da y fue el res­pon­sa­ble de fir­mar los tele­gra­mas de des­pi­do de las y los com­pa­ñe­ros que hoy esta­mos pidien­do las rein­cor­po­ra­cio­nes».

Bali­ña agre­gó ade­más que se reanu­dan las espe­ran­zas de pedi­do de rein­cor­po­ra­ción: » Vamos a tener un diá­lo­go más flui­do con el nue­vo fun­cio­na­rio. Esto ha caí­do muy bien entre los com­pa­ñe­ros des­pe­di­dos del orga­nis­mo y aho­ra esta­mos tra­tan­do de poder con­cre­tar una audien­cia con el nue­vo res­pon­sa­ble, el tema prin­ci­pal para nues­tra orga­ni­za­ción es la rein­cor­po­ra­ción. Lo toma­mos como un gran triun­fo de resis­ten­cia y de no bajar los bra­zos, el pri­mer esco­llo que tenía­mos ya está, fue hacer­lo renun­ciar. Se abre una nue­va eta­pa que es la de poder estar exi­gien­do la rein­cor­po­ra­ción de las y los des­pe­di­dos».

La Casa de la Mone­da es la encar­ga­da de la impre­sión de bille­tes y de acu­ñar mone­das de cur­so legal; ade­más, rea­li­za la impre­sión de estam­pi­llas, pasa­por­tes, for­mu­la­rios ofi­cia­les y meda­llas.

Pren­sa ATE Nacio­nal

FATPREN repu­dia el accio­nar del due­ño de Mul­ti­me­dios La Voz de Tan­dil

La Fede­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa (FATPREN) repu­dia la deci­sión del empre­sa­rio Flo­ren­cio Aldrey Igle­sias, due­ño de Mul­ti­me­dios La Voz de Tan­dil, de reduc­ción sala­rial y las ame­na­zas de sus­pen­sio­nes hacia las y los tra­ba­ja­do­res. Asi­mis­mo, apo­ya a los y las com­pa­ñe­ras en esta situa­ción.

Com­par­ti­mos el comu­ni­ca­do del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Tan­dil y Azul:

El Sin­di­ca­to de Pren­sa de Tan­dil y Azul repu­dia la deci­sión empre­sa­rial de Flo­ren­cio Aldrey Igle­sias, due­ño de Mul­ti­me­dios La Voz de Tan­dil, de ava­sa­llar los dere­chos de las y los tra­ba­ja­do­res en este con­tex­to de pan­de­mia mun­dial, incum­plien­do la legis­la­ción esta­ble­ci­da por el gobierno nacio­nal.

El mes pasa­do, la empre­sa liqui­dó habe­res en dos cuo­tas, sin que medie pre­vio avi­so. Pocos días des­pués, envió, de mane­ra indi­vi­dual, mode­los de “acta acuer­do” para que fir­me cada emplea­do y emplea­da la reduc­ción la jor­na­da labo­ral y de los habe­res. Sin nin­gún tipo de dis­cu­sión pre­via.

Algu­nos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de La Voz de Tan­dil NO FIRMARON nin­gún tipo de acuer­do por ile­gal y fun­da­do en ame­na­zas de sus­pen­sio­nes, estos aho­ra se encon­tra­ron con la reduc­ción de sus habe­res, a pesar de no haber con­sen­ti­do las obje­ta­bles con­di­cio­nes que esta­ble­cía la empre­sa.

El Sin­di­ca­to de Pren­sa de Tan­dil y Azul ins­ta a la con­duc­ción empre­sa­rial a regu­la­ri­zar los tér­mi­nos y con­di­cio­nes de tra­ba­jo, retor­nan­do al esce­na­rio del 6 de mar­zo (tal como exi­gen los decre­tos pre­si­den­cia­les vigen­tes) y soli­ci­ta el pago inme­dia­to de la tota­li­dad de sus sala­rios, a todos los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras hayan o no fir­ma­do algún “acuer­do” con la empre­sa, caso con­tra­rio se ini­cia­rán las accio­nes minis­te­ria­les y judi­cia­les corres­pon­dien­tes.

Solo paga­rá par­te de los suel­do si el Esta­do acu­de en su ayu­da

Mise­ra­ble y espe­cu­la­do­ra acti­tud de la empre­sa Real Time Solu­tions del Gru­po Inda­lo

El Con­se­jo Direc­ti­vo Nacio­nal del SATSAID expre­só su repu­dio a la medi­da deci­di­da por los direc­ti­vos de la empre­sa Real Time Solu­tions, per­te­ne­cien­te al gru­po Inda­lo de no pagar lo pac­ta­do en abril.

Des­de el sin­di­ca­to advier­ten que la empre­sa Real Time Solu­tions, que desa­rro­lla el con­te­ni­do de Dia­rio regis­tra­do, adeu­da en total cua­tro meses y medio de suel­do, el agui­nal­do com­ple­to de 2019, así como todas las recom­po­si­cio­nes pari­ta­rias des­de 2017.

El SATSAID no dudo en cali­fi­car de mise­ra­ble y espe­cu­la­do­ra la acti­tud de la empre­sa ante la comu­ni­ca­ción de la direc­ción de que solo paga­rá par­te de los suel­do si el Esta­do acu­de en su ayu­da con el pro­gra­ma de emer­gen­cia.

El gre­mio les recor­dó que si el gru­po sigue de pie, es gra­cias al sacri­fi­cio y el esfuer­zo de todos sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras quie­nes a pesar de todas las difi­cul­ta­des la supie­ron sacar ade­lan­te, y advir­tie­ron que toma­rán medi­das al res­pec­to.

Clí­ni­ca Colón: «El Esta­do tie­ne que ayu­dar­nos: de dón­de quie­ren que saque­mos la pla­ta»

Direc­ti­vos de la ins­ti­tu­ción cues­tio­na­ron la fal­ta de res­pues­ta del Gobierno ante los pedi­dos de auxi­lio para pagar los suel­dos. Tam­bién lan­za­ron crí­ti­cas a Ioma por los retra­sos en los pagos.

Des­de la Clí­ni­ca Colón cues­tio­na­ron la «inefi­cien­cia» y la fal­ta de res­pues­tas del Esta­do para ayu­dar al sec­tor a paliar la com­ple­ja cri­sis que se atra­vie­sa como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus y remar­ca­ron que depen­de del auxi­lio eco­nó­mi­co del Gobierno la posi­bi­li­dad de can­ce­lar la tota­li­dad de los sala­rios de sus tra­ba­ja­do­res en los pró­xi­mos días.

«¿Cuán­do el Esta­do te atien­de bien?¿Cuándo el Esta­do te da res­pues­tas? El Esta­do es inefi­cien­te. No nos res­pon­die­ron a nues­tros pedi­dos y hoy no sabe­mos nada sobre si vamos a reci­bir o no la asis­ten­cia. La gen­te tie­ne que cobrar. Si somos tan esen­cia­les para la aten­ción duran­te el Covid-19, enton­ces ayú­den­nos: de dón­de quie­ren que saque­mos la pla­ta«, plan­teó Juan Car­los Stal­ta­ri, quien pre­si­de el direc­to­rio de la enti­dad.

La Colón fue una de las tan­tas ins­ti­tu­cio­nes sana­to­ria­les de capi­tal pri­va­do que pidió asis­ten­cia a la admi­nis­tra­ción de Alber­to Fer­nán­dez en el mar­co del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y a la Pro­duc­ción (ATP) que se lan­zó el 20 de abril para auxi­liar al sec­tor de las pymes y de los tra­ba­ja­do­res autó­no­mos, fun­da­men­tal­men­te.

Sin embar­go, según el direc­ti­vo, la clí­ni­ca de Frac­tu­ras y Orto­pe­dia fue el úni­co cen­tro de Mar del Pla­ta que reci­bió una res­pues­ta favo­ra­ble en la requi­si­to­ria. «Noso­tros lo pedi­mos en tiem­po y for­ma», ase­gu­ró Stal­ta­ri, quien recor­dó que su clí­ni­ca cuen­ta con una plan­ta de 1067 emplea­dos.

Del total del per­so­nal, hay unos 650 médi­cos a los que se les debe pagar por ser­vi­cio con­tra­ta­do u otra retri­bu­ción. «El suel­do de esos tra­ba­ja­do­res para noso­tros repre­sen­ta unos 40 millo­nes de pesos«, gra­fi­có el direc­ti­vo, ante la con­sul­ta que le hizo 0223, des­pués de que este miér­co­les sola­men­te se con­fir­ma­ra el pago de un 50 por cien­to de los habe­res de abril.

En este mar­co, Stal­ta­ri apun­tó fuer­tes cues­tio­na­mien­tos al Ins­ti­tu­to de Obra Médi­co Asis­ten­cial (Ioma) por sus impor­tan­tes retra­sos en los pagos en con­cep­to de las pres­ta­cio­nes brin­da­das: toda­vía debe cum­plir con los mon­tos que corres­pon­den a febre­ro. «Esto ya vie­ne de antes y con la situa­ción de la pan­de­mia no cam­bió nada. La ver­dad que nun­ca sabés cuán­do te va a pagar Ioma«, reco­no­ció.

«Ioma tar­da, tar­da y tar­da con los pagos y tam­po­co hemos reci­bi­do algu­na comu­ni­ca­ción ade­cua­da de la obra social para ver si nos iba a ayu­dar en este con­tex­to. Lo úni­co que pre­ten­de­mos es que nos paguen lo que hace­mos; no es nada extra­ño», insis­tió el médi­co ciru­jano, quien tam­bién plan­teó: «Es iló­gi­co: el Esta­do pro­vin­cial no me paga pero des­pués me exi­ge el pago de ingre­sos bru­tos».

Ade­más, el direc­ti­vo de la clí­ni­ca mar­pla­ten­se ubi­ca­da sobre Colón al 3200 remar­có el impac­to nega­ti­vo que tie­ne la fuer­te caí­da en el núme­ro de pres­ta­cio­nes a raíz de la sus­pen­sión que había orde­na­do el Gobierno para guar­dar recur­sos por la pan­de­mia de todas las ciru­gías pro­gra­ma­das. «Hoy sólo tene­mos un 40 por cien­to de ocu­pa­ción. Ya per­di­mos un 59 por cien­to de la recau­da­ción y en mayo vamos a seguir mal tam­bién», sos­tu­vo.

«Noso­tros vivi­mos de las pres­ta­cio­nes. Es sim­ple: si noso­tros no damos ser­vi­cio, no tene­mos dine­ro. Y como la ren­ta­bi­li­dad es casi cero en este con­tex­to, lo cier­to es que la medi­ci­na pri­va­da no tie­ne espal­da por sopor­tar una situa­ción así por­que ya tenía­mos pro­ble­mas antes para cum­plir con las con­tri­bu­cio­nes y la alta car­ga impo­si­ti­va. Noso­tros tene­mos la mis­ma car­ga impo­si­ti­va que todo el mun­do. Por eso es cara la medi­ci­na: por­que está car­ga­da de impues­tos», sen­ten­ció.

En últi­ma ins­tan­cia, Stal­ta­ri ase­gu­ró que el Esta­do tam­po­co cola­bo­ró con el sec­tor para pro­veer­los de recur­sos e insu­mos por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. «Nadie nos dio un bar­bi­jo ni siquie­ra. Todo lo tuvi­mos que pagar noso­tros. Y hemos teni­do más gas­tos para poder ade­cuar nues­tras estruc­tu­ras», enfa­ti­zó.

Tra­ba­jo orde­nó la rein­cor­po­ra­ción de los emplea­dos des­pe­di­dos de las Torres 1 y 2

La empre­sa de lim­pie­za que tie­ne a su car­go la lim­pie­za de las Torres guber­na­men­ta­les 1 y 2 fue inti­ma­da a rein­cor­po­rar a los 11 tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos. Sus com­pa­ñe­ros per­ma­ne­cen en esta­do de asam­blea per­ma­nen­te.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se inti­mó a la empre­sa Dis­tri­bon a rein­cor­po­rar a los once tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos. La fir­ma ale­gó que los cesan­tea­ba en el perío­do de prue­ba pero los emplea­dos tie­nen muchos años de anti­güe­dad.

Con el apo­yo de la CTA Autó­no­ma bonae­ren­se sus com­pa­ñe­ros se man­tie­nen en esta­do de asam­blea per­ma­nen­te para exi­gir la rein­cor­po­ra­ción de los des­pe­di­dos y el cum­pli­mien­to de los pro­to­co­los de bio­se­gu­ri­dad en el mar­co de la pan­de­mia por el COVID-19, ade­más de la actua­li­za­ción de sus sala­rios.

Este mar­tes se reali­zó una audien­cia median­te pla­ta­for­ma digi­tal con la Sub­se­cre­ta­ria de Nego­cia­cio­nes Colec­ti­vas del Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se.

Par­ti­ci­pa­ron el secre­ta­rio Orga­ni­za­ción de la CTA Autó­no­ma, Pablo Cen­tu­rión, la tra­ba­ja­do­ra Lore­na Rome­ro, el ase­sor legal de la Cen­tral Mar­ce­lo Pon­ce Núñez, el direc­tor de la Nego­cia­ción Colec­ti­va del Sec­tor Pri­va­do, Andrés Flo­res, y el apo­de­ra­do de la empre­sa Dis­tri­bon.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo resol­vió inti­mar a la con­tra­tis­ta “a dar efec­ti­vo cum­pli­mien­to a los Dtos. 290⁄ 2020 y 329⁄ 2020 que esta­ble­cen la obli­ga­to­rie­dad del pago del 100% de los sala­rios corres­pon­dien­tes a las liqui­da­cio­nes de los meses en cur­so, a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, en vir­tud del carác­ter ali­men­ti­cio de los mis­mos y rati­fi­có la inefi­ca­cia de los des­pi­dos, aten­to el DNU 329÷2020”.

En una Asam­blea rea­li­za­da en la Torre 2, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras resol­vie­ron man­te­ner­se en esta­do de asam­blea per­ma­nen­te has­ta el pró­xi­mo mar­tes 12 de mayo, día en que fue fija­da una nue­va audien­cia en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. Ade­más rea­li­za­rán accio­nes para visi­bi­li­zar el recla­mo.

Como había infor­ma­do Info BLANCO SOBRE NEGRO los des­pi­dos son aún más gra­ves por­que afec­tan a once tra­ba­ja­do­res que no pue­den asis­tir a sus pues­tos labo­ra­les por inte­grar el gru­po de ries­go para el Covid-19.

Dis­tri­bon comen­zó a pres­tar el ser­vi­cio de lim­pie­za en las torres en febre­ro a par­tir de una lici­ta­ción que ganó en octu­bre del año pasa­do. Para jus­ti­fi­car los des­pi­dos argu­men­tó que los tra­ba­ja­do­res esta­ban en perío­do de prue­ba a pesar de que los emplea­dos tie­nen más de 10 años de anti­güe­dad.

De todos modos, un recien­te fallo de la jus­ti­cia pla­ten­se por des­pi­dos ocu­rri­dos en otra empre­sa de lim­pie­za esta­ble­ció que el DNU pre­si­den­cial tie­ne vigen­cia aún para los tra­ba­ja­do­res que toda­vía se encuen­tran en los tres meses de prue­ba por lo que tam­po­co pue­den ser des­pe­di­dos.

STIA PBA lle­gó a un acuer­do con Ice Dreams para fre­nar los des­pi­dos

El Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de la Ali­men­ta­ción de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires anun­ció que lle­gó a un prin­ci­pio de acuer­do con la empre­sa ali­men­ti­cia Ice Dreams para fre­nar des­pi­dos y que se abo­nen los sala­rios de mane­ra com­ple­ta.

El Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de la Ali­men­ta­ción filial Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (STIA PBA) lle­gó a un acuer­do con la empre­sa Ice Dreams.

Lue­go de días de con­flic­to, se lle­gó a un acuer­do con la patro­nal que abo­nó sala­rios y retro­tra­jo los des­pi­dos que había anun­cia­do con ante­rio­ri­dad.

La ali­men­ti­cia había incu­rri­do en des­pi­dos e incum­pli­mien­to con los tra­ba­ja­do­res y la situa­ción pare­cía no tener vuel­ta atrás.

Sin embar­go, des­de el sin­di­ca­to logra­ron rever­tir la situa­ción.

Des­de el STIA PBA ini­cia­ron los recla­mos per­ti­nen­tes y res­pal­da­ron des­de un pri­mer momen­to a los dam­ni­fi­ca­dos para que estén ampa­ra­dos gre­mial­men­te.

Con­flic­to gre­mial en Ice Dreams

El con­flic­to gre­mial con Ice Dreams comen­zó cuan­do la patro­nal deci­dió des­pe­dir tra­ba­ja­do­res.

Pero no solo ello sino que incu­rrió en adeu­da­mien­to de sala­rios para los emplea­dos de la plan­ta, situa­da en Quil­mes.

STIA PBA lle­gó a un acuer­do con Ice Dreams.

En tal sen­ti­do, el gre­mio salió a defen­der con dure­za los dere­chos labo­ra­les de los emplea­dos.

Es así que se acer­có a las puer­tas de la plan­ta y pidió que se revier­ta la deci­sión patro­nal.

Prin­ci­pio de acuer­do

Des­de el STIA anun­cia­ron que el gre­mio lle­gó final­men­te a un prin­ci­pio de acuer­do.

«En el día de la fecha se lle­gó a un prin­ci­pio de acuer­do con la empre­sa», ase­gu­ra­ron des­de el STIA PBA.

Es que la mis­ma abo­nó los sala­rios adeu­da­dos a la tota­li­dad de los tra­ba­ja­do­res e incor­po­ró tam­bién a los tra­ba­ja­do­res a sus tareas nor­ma­les y habi­tua­les.

Esta situa­ción tra­jo tran­qui­li­dad al con­jun­to de los tra­ba­ja­do­res que veían peli­grar esta impor­tan­te fuen­te de tra­ba­jo.

Pago de los días a emplea­dos dam­ni­fi­ca­dos

Des­de el gre­mio acla­ra­ron que «res­ta acor­dar con esta fir­ma el pago de los días que los tra­ba­ja­do­res no pres­ta­ron ser­vi­cios»

Es por los días en que no se les per­mi­tió el ingre­so a plan­ta, medi­da adop­ta­da en for­ma uni­la­te­ral por la emplea­do­ra.

«Una vez logra­do este pun­to se dará por fina­li­za­do el pre­sen­te con­flic­to entre las par­tes», sin­te­ti­za­ron.

Los fir­man­tes fue­ron Domin­go Mar­ce­lo Wag­ner, Secre­ta­rio Gene­ral, Juan Car­los Obre­gón , Secre­ta­rio de Pren­sa y Cul­tu­ra, Gus­ta­vo Fer­nán­dez, Vocal Titu­lar

MORENO. Asam­blea de Tra­ba­ja­dorxs de Niñez y Juven­tud en Lucha.

COMUNICADO DE PRENSA

RECORTE DE SUELDOS E INCUMPLIMIENTOS DE PAGOS EN LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑECES, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES DE MORENO

Des­de la Asam­blea de Tra­ba­ja­do­ras y Tra­ba­ja­do­res de Niñez y Juven­tud en Lucha del Muni­ci­pio de Moreno, que­re­mos expre­sar nues­tro repu­dio ante las medi­das de ava­sa­lla­mien­to de nues­tros dere­chos adop­ta­das por el esta­do muni­ci­pal, en el mar­co del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

Las auto­ri­da­des de la sub­se­cre­ta­ría toma­ron la deci­sión uni­la­te­ral de recor­tar los suel­dos, todo ello, sin noti­fi­car a las y los tra­ba­ja­dorxs. La mis­ma con­sis­te en el des­cuen­to de com­pen­sa­cio­nes sala­ria­les enmar­ca­das en acuer­dos pre­vios. Argu­men­tan esta deci­sión plan­tean­do que el recor­te se gene­ra por la NO ASISTENCIA AL ESPACIO LABORAL por par­te de las y los tra­ba­ja­dorxs muni­ci­pa­les afec­tadxs por tales medi­das. Como es de públi­co cono­ci­mien­to, des­de el día 20 de mar­zo del corrien­te año, en todo el país se pro­mul­go el decre­to N° 297⁄ 2020 que pre­vé ais­la­mien­to social, obli­ga­to­rio y pre­ven­ti­vo a razón de la pan­de­mia del COVID- 19, por lo cual, los ser­vi­cios esen­cia­les solo con­ti­núan con fun­cio­nes pre­sen­cia­les.

De acuer­do a ello, las auto­ri­da­des nacio­na­les indi­ca­ron que la admi­nis­tra­ción públi­ca debía cum­plir fun­cio­nes remo­tas y pre­sen­cia­les solo en con­di­cio­nes de guar­dias míni­mas, para evi­tar la cir­cu­la­ción de la mayor can­ti­dad de per­so­nas posi­bles, como tam­bién, que­da­ban excep­tua­dos los gru­pos de ries­go y quie­nes ten­gan niñe­ces en edad esco­lar a car­go.

En dicho con­tex­to, cabe des­ta­car que varixs tra­ba­ja­dorxs de la sub­se­cre­ta­ría, pres­ta­ron y aun con­ti­núan pres­tan­do ser­vi­cios pre­sen­cia­les sin haber­se dic­ta­do el corres­pon­dien­te decre­to muni­ci­pal que lo decla­re ser­vi­cio esen­cial. Ade­más, se les ha soli­ci­ta­do la pre­sen­cia a las y los tra­ba­ja­dorxs para pre­sen­tar docu­men­ta­ción, por ejem­plo, para la fir­ma de los con­tra­tos de loca­ción, sin acep­tar meca­nis­mos de entre­ga vir­tua­les ava­la­das por la dis­po­si­ción nacio­nal. Tal situa­ción no corres­pon­de dado que la cir­cu­la­ción debía habi­li­tar­se con el corres­pon­dien­te decre­to muni­ci­pal que ava­le a las y los tra­ba­ja­dorxs como esen­cia­les, el cual se des­co­no­ce su exis­ten­cia o debe­ría con­te­ner nues­tros nom­bres y lega­jos.

Remar­ca­mos que en medio de una cri­sis sani­ta­ria y eco­nó­mi­ca, don­de des­de el esta­do nacio­nal y pro­vin­cial se com­pro­me­tie­ron a sos­te­ner los pues­tos de tra­ba­jo y el sala­rio de las y los tra­ba­ja­dorxs, esta deci­sión muni­ci­pal pone en gra­ve ries­go la vida de todas y todos, y hace caso omi­so a las dis­po­si­cio­nes nacio­na­les. Asi­mis­mo, sos­te­ne­mos fir­me­men­te que estas accio­nes tam­bién per­ju­di­can a la pobla­ción de Moreno que es acom­pa­ña­da con com­pro­mi­so por par­te nues­tra. Vul­ne­rar los dere­chos de las y los tra­ba­ja­dorxs, impli­ca vul­ne­rar los dere­chos de niñas, niños, jóve­nes y fami­lias de Moreno!!!

Ante este con­tex­to de cua­ren­te­na, cabe men­cio­nar que la tota­li­dad de las y los tra­ba­ja­dorxs con­ti­nuo desa­rro­llan­do fun­cio­nes remo­tas con recur­sos pro­pios (compu­tado­ras, inter­net, telé­fo­nos) sin la pro­vi­sión de ele­men­tos nece­sa­rios para cum­plir­las y sin linea­mien­tos espe­cí­fi­cos de cómo hacer­las, rea­li­zan­do tareas de con­ten­ción, ase­so­ra­mien­to, ges­tio­nes, etc. Asi­mis­mo, las y los tra­ba­ja­dorxs han teni­do que brin­dar sus medios de con­tac­to per­so­na­les a la tota­li­dad de les jóve­nes, fami­lias e ins­ti­tu­cio­nes con las que se tra­ba­ja, y ello con­lle­va en la deman­da de aten­ción de hora­rios exten­di­dos que afec­tan tam­bién a la coti­dia­ni­dad fami­liar, asu­mien­do el com­pro­mi­so en sole­dad con todxs aquellxs jóve­nes, fami­lias y refe­ren­tes para que no dejen de ser asis­tidxs y escu­chadxs. Por otro lado, cabe men­cio­nar que se cum­plió con la ela­bo­ra­ción de infor­mes sobre las actua­cio­nes rea­li­za­das de cada equi­po y se han ela­bo­ra­do los regis­tros infor­má­ti­cos corres­pon­dien­tes que dan cuen­ta del tra­ba­jo rea­li­za­do duran­te el perio­do de ais­la­mien­to.

Por otro lado, que­re­mos mani­fes­tar que dicho recla­mo se suma a otras situa­cio­nes que vul­ne­ran nues­tros dere­chos y que al momen­to no se han obte­ni­do res­pues­tas “ade­cua­das”, como la situa­ción de pre­ca­ri­za­ción de tra­ba­ja­dorxs con con­tra­to de loca­ción y becas.

En este sen­ti­do, segui­mos exi­gien­do la fir­ma de los con­tra­tos de loca­ción de las y los tra­ba­ja­dorxs y que en este momen­to se encuen­tran sin per­ci­bir sus suel­dos des­de el mes de febre­ro y con los con­tra­tos ven­ci­dos. Asi­mis­mo, se con­ti­núa adeu­dan­do el pago de becas a tra­ba­ja­dorxs, sien­do su últi­mo cobro el mes de diciem­bre del año 2019. Tan­to las y los tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas y tra­ba­ja­dorxs con becas desa­rro­llan sus tareas acom­pa­ñan­do situa­cio­nes com­ple­jas de fami­lias, niñxs, ado­les­cen­tes y jóve­nes de todo el terri­to­rio de Moreno.

Por últi­mo, en el día de la fecha toma­mos cono­ci­mien­to de que a la qui­ta de la pro­duc­ti­vi­dad, se suma la reduc­ción de la acti­vi­dad crí­ti­ca a quie­nes no son pro­fe­sio­na­les. Sin dudas, es un atro­pe­llo a nues­tros dere­chos como tra­ba­ja­dorxs. Asi­mis­mo, hay tra­ba­ja­dorxs con con­tra­to de loca­ción que con­ti­núan desem­pe­ña­do sus tareas en la vía públi­ca sin nin­gún res­pal­do.

REPUDIAMOS:

LAS ACCIONES ARBITRARIAS DE LAS JERARQUÍAS DEL ESTADO MUNICIPAL HASTA LA MISMA INTENDENTA EN DETRIMENTO DE LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORXS.

LOS RECORTES DE SALARIOS.

LA COMUNICACIÓN POR MEDIOS INFORMALES.

FALTA DE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCION EN CONTEXTO DE CUARENTENA.

FALTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

EXIGIMOS:

EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS SALARIOS.

LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN Y EL PAGO ADEUDADO.

EL PAGO DE LAS BECAS ADEUDADAS.

RECURSOS PARA TRABAJAR DESDE NUESTRAS CASAS

REGLAMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

SI SOMOS TRABAJADORXS Y NUESTRA TAREA ES ESENCIAL, EXIGIMOS EL DECRETO MUNICIPAL DONDE NOS NOMBRAN Y EL BONO CORRESPONDIENTE.

QUE SE GARANTICEN LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE PARA QUIENES DESEMPEÑAMOS NUESTRAS TAREAS EN LA VIA PUBLICA.

Adhe­sio­nes al Face­book:

Asam­blea de Tra­ba­ja­dorxs de Niñez y Juven­tud en Lucha. Moreno-

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LUCHA.

La Conur­ba – UNM

Cam­pa­ña Nacio­nal con­tra las vio­len­cias hacia las muje­res- Regio­nal Oes­te.

Lan­zan un paro en las plan­tas de Arcor para pro­tes­tar con­tra los recor­tes sala­rios en ple­na pan­de­mia

Será el pró­xi­mo lunes y ten­drá impac­to en las plan­tas de Cór­do­ba, Tucu­mán, Bue­nos Aires, San Luis y Men­do­za. Los emplea­dos recla­man que la fir­ma retro­trai­ga los recor­tes sala­ria­les y que pague un bono en reco­no­ci­mien­to al tra­ba­jo en el con­tex­to de cuarentena.07/05/2020 16:04:00

A raíz de la fal­ta de res­pues­tas por par­te de la com­pa­ñía, la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Indus­tria Ali­men­ta­ria (FTIA) lle­va­rá ade­lan­te un paro el pró­xi­mo lunes 11 de mayo en las fábri­cas del Gru­po Arcor. Las mis­mas se harán sen­tir en las plan­tas que la fir­ma tie­ne en Cór­do­ba, Tucu­mán, Bue­nos Aires, San Luis y Men­do­za.

Entre los recla­mos se inclu­yen el cum­pli­mien­to del pago del pre­sen­tis­mo y hora dife­ren­cial noc­tur­na a los emplea­dos que tie­nen licen­cia for­za­da por ser gru­pos de ries­go y que se abo­nen las licen­cias a los tra­ba­ja­do­res que tie­nen niños a su car­go.

Des­de el pun­to de vis­ta de la segu­ri­dad, los ope­ra­rios exi­gen «el cum­pli­mien­to de las medi­das de bio­se­gu­ri­dad en las fábri­cas» para evi­tar los con­ta­dios de Covid-19.

Ade­más, piden «un plus sala­rial adi­cio­nal para los emplea­dos excep­tua­dos del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio» que están pres­tan­do ser­vi­cio duran­te la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, con lo que garan­ti­zan «la pro­duc­ción de ali­men­tos en medio de la pan­de­mia».

Antes de lle­gar a la medi­da del paro, el gre­mio a car­go de Héc­tor Mor­ci­llo vie­ne rea­li­zan­do asam­bleas de cua­tro horas por turno en áreas de car­ga y des­car­ga.

Arcor pone en ries­go a sus tra­ba­ja­do­res, des­co­no­cien­do su esfuer­zo. Esta­mos asu­mien­do cada día mayo­res ries­gos para poder pres­tar ser­vi­cio. Reite­ra­mos nues­tro repu­dio y preo­cu­pa­ción por la uti­li­za­ción de fuer­zas de segu­ri­dad públi­cas por par­te del Gru­po Arcor para impe­dir el recla­mo de los tra­ba­ja­do­res», dijo el gre­mio en un comu­ni­ca­do.

Cór­do­ba quie­re redu­cir sala­rios de los muni­ci­pa­les para aho­rrar y el gre­mio le recuer­da a Llay­ro­la que gas­ta 125 millo­nes en con­sul­to­ras

El inten­den­te de Cór­do­ba, Mar­tín Llar­yo­ra, anti­ci­pó que bus­ca­rá recor­tar la jor­na­da labo­ral y, con­se­cuen­te­men­te, los sala­rios de los muni­ci­pa­les. El gre­mio recha­zó la ini­cia­ti­va y le recor­dó que gas­ta 125 millo­nes en consultoras.07/05/2020 12:45:00

El inten­den­te de Cór­do­ba, Mar­tín Llar­yo­ra, envia­rá al Con­ce­jo Deli­be­ran­te un pro­yec­to de orde­nan­za para redu­cir la jor­na­da labo­ral de todas las áreas de la Muni­ci­pa­li­dad, con excep­ción de las de Salud y Edu­ca­ción. Según tras­cen­dió, la idea de Llar­yo­ra es que el tema sea tra­ta­do lo antes que se pue­da, a más tar­dar la pró­xi­ma sema­na.

El pro­yec­to pre­vé lle­var las jor­na­das labo­ra­les de sie­te a seis horas, lo cual impli­ca­ría una reduc­ción de la sép­ti­ma par­te del suel­do bási­co, con el con­se­cuen­te impac­to en todos los adi­cio­na­les.

Auto­má­ti­ca­men­te el Sin­di­ca­to Unión Obre­ros y Emplea­dos Muni­ci­pa­les (Suoem) anti­ci­pó su recha­zo a la ini­cia­ti­va. En diá­lo­go con Cade­na 3, el voce­ro del gre­mio, Danián Biz­zi, expre­só: «Recha­za­mos en for­ma ter­mi­nan­te lo expues­to en ver­sio­nes perio­dís­ti­cas por las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les, en las que expre­san la inten­ción de recor­tar­nos el sala­rio, por­que ése es el obje­ti­vo final».

En ese mar­co, Biz­zi el sin­di­ca­lis­ta seña­ló: «La fata de diá­lo­go, que hubo con las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les, per­mi­tió esta oscu­ra inten­ción, ampa­rán­do­se en una cues­tión sani­ta­ria que la están usan­do cla­ra­men­te para per­ju­di­car la remu­ne­ra­ción de los tra­ba­ja­do­res».

En esa línea de argu­men­ta­ción, dis­pa­ró: «En el tema pre­su­pues­ta­rio, es insó­li­to que, tras cono­cer­se el fin de sema­na, el Muni­ci­pio ha rea­li­za­do un con­tra­to con con­sul­to­ras pagan­do 125 millo­nes de pesos, en una acti­tud cla­ra­men­te inmo­ral, aho­ra jus­ti­fi­can­do y per­ju­di­can la remu­ne­ra­ción de los tra­ba­ja­do­res con qui­ta de sus sala­rios».

Final­men­te, indi­có: «Este jue­ves a la maña­na, la comi­sión direc­ti­va infor­ma­rá de todas las accio­nes gre­mia­les y lega­les que toma­re­mos en tal sen­ti­do».

Pablo Moyano a empre­sa­rios: «Es impo­si­ble acor­dar la reba­ja de sala­rios»

El secre­ta­rio gene­ral adjun­to del Sin­di­ca­to de Cho­fe­res de Camio­nes (Sicho­ca) y de la Fede­ra­ción del sec­tor, Pablo Moyano, rati­fi­có el recha­zo «total» del gre­mio a la posi­bi­li­dad de acor­dar reduc­cio­nes sala­ria­les, lue­go de man­te­ner un encuen­tro vir­tual con repre­sen­tan­tes de las cáma­ras y de la car­te­ra laboral.07/05/2020 00:04:00

Como lo había ade­lan­ta­do su padre, Hugo Moyano en las jor­na­das pre­vias, Pablo Moyano rati­fi­có la nega­ti­va del sin­di­ca­to a acor­dar esa ins­tan­cia y recha­zó «cual­quier inten­to de redu­cir sala­rios a los tra­ba­ja­do­res que hoy cum­plen una labor fun­da­men­tal en el movi­mien­to del país, en ple­na pan­de­mia de coro­na­vi­rus».

El diri­gen­te sin­di­cal man­tu­vo ayer una reunión vir­tual con Julián De Die­go, de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Enti­da­des Empre­sa­rias de Auto­trans­por­te de Car­gas (Fadeeac), Lucio Zem­bo­rain, de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Enti­da­des de Trans­por­te y Logís­ti­ca (Faetyl), y Gabrie­la Mar­ce­lo y Mar­ce­lo Bello­ti, del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, infor­mó el gre­mio en un comu­ni­ca­do de pren­sa.

«Los tra­ba­ja­do­res son el pilar fun­da­men­tal en esta gra­ve coyun­tu­ra en que la pan­de­mia de coro­na­vi­rus azo­ta el mun­do. Camio­ne­ros puso des­de el comien­zo el hom­bro y con­ti­núa hacién­do­lo para abas­te­cer a cada rin­cón de la Patria y lim­piar cada ciu­dad. Ello arries­ga la salud del tra­ba­ja­dor y su fami­lia, por lo que es impo­si­ble acor­dar la reba­ja de sala­rios», con­clu­yó Moyano en el docu­men­to.

En el encuen­tro vir­tual tam­bién par­ti­ci­pa­ron el secre­ta­rio Gre­mial e Inte­rior del sin­di­ca­to, Mar­ce­lo Apa­ri­cio; el de Polí­ti­ca de Trans­por­te, Omar Pérez; el Gre­mial de la Fede­ra­ción, Pedro Maria­ni, el de Asun­tos Sec­cio­na­les, Wal­ter Ancha­va, y Hugo Moyano (h), repre­sen­tan­te legal de la orga­ni­za­ción sin­di­cal.

ATE con­fir­mó que el bono será para todo el per­so­nal de salud y se bajó de la pro­tes­ta de hoy en hos­pi­ta­les

El gre­mio esta­tal se reunió con auto­ri­da­des que se com­pro­me­tie­ron a que el bono para el per­so­nal de la salud com­pren­da a «la tota­li­dad de los tra­ba­ja­do­res del sis­te­ma». Le qui­tó el res­pal­do a la pro­tes­ta de la Fede­ra­ción de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de hoy y la cali­fi­có de «irresponsable».07/05/2020 09:44:00

La Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) ase­gu­ró que las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Salud se com­pro­me­tie­ron a que el bono de 5.000 pesos para el per­so­nal de la salud com­pren­da a «la tota­li­dad de los tra­ba­ja­do­res del sis­te­ma».

Así lo con­sig­nó en un comu­ni­ca­do de pren­sa en el que dio cuen­ta de un encuen­tro man­te­ni­do ano­che con el vice­mi­nis­tro de Salud de la Nación, Arnal­do Medi­na, y el sub­se­cre­ta­rio de Salud, Ale­jan­dro Collia, del que par­ti­ci­pa­ron los diri­gen­tes de ATE y de la CTA Autó­no­ma Hugo Godoy, Fla­vio Ver­ga­ra y Rodol­fo Arre­chea, y al titu­lar del Gre­mio Odon­to­ló­gi­co Argen­tino (GOA), Mar­ce­lo Qui­roz.

De acuer­do con lo con­sig­na­do por los gre­mios, en el encuen­tro, las auto­ri­da­des confir­ma­ron el pago del bono de 5.000 pesos «duran­te cua­tro meses» ‑de abril a julio- y su alcan­ce a «la tota­li­dad de los tra­ba­ja­do­res de la salud, inde­pen­dien­te­men­te del nivel de aten­ción en el que pres­ten ser­vi­cios».

Tam­bién, seña­la­ron que fue­ron reco­no­ci­das «demo­ras en la recep­ción de la infor­ma­ción», pero indi­ca­ron que ya fue sis­te­ma­ti­za­da.

Se tra­ta de recla­mos que dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes del sec­tor de la salud venían sos­te­nien­do y que hoy vol­ve­rán a plan­tear en el mar­co de una jor­na­da nacio­nal de pro­tes­ta que con­gre­ga­rá a más de 40 enti­da­des, de la que deci­die­ron apar­tar­se ATE y CTA Autó­no­ma por con­si­de­rar­la una «irres­pon­sa­bi­li­dad total en el con­tex­to de una pan­de­mia como la que azo­ta al mun­do y a la Argen­ti­na».

En el mar­co del encuen­tro con las auto­ri­da­des de la car­te­ra de Salud, los gre­mios par­ti­ci­pan­tes real­za­ron «la pues­ta en mar­cha de los hos­pi­ta­les bonae­ren­ses de Cañue­las, Itu­zain­gó y Este­ban Eche­ve­rría», a car­go de la car­te­ra de Salud de la Nación, y des­ta­ca­ron que «se tra­ta de un gran avan­ce».

La repre­sen­ta­ción sin­di­cal recla­mó solu­cio­nes a los recla­mos de pro­vi­sión de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal para los tra­ba­ja­do­res de la salud, capa­ci­ta­ción y la apli­ca­ción de pro­to­co­los y reco­men­da­cio­nes para cum­plir las tareas.

Ver­ga­ra tam­bién ase­ve­ró que los gre­mios reci­bie­ron una copia del Plan Nacio­nal de Cui­da­do de Tra­ba­ja­do­res de la Salud en el con­tex­to de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus para su revi­sión, y dijo que comen­za­ría a apli­car­se en bre­ve.

ATE y otros gre­mios de la cen­tral obre­ra, que lide­ra el visi­ta­dor médi­co Ricar­do Pei­dro, deci­die­ron ano­che no par­ti­ci­par de la jor­na­da de paros y movi­li­za­cio­nes nacio­na­les con­vo­ca­da para hoy por los sin­di­ca­tos de la salud en deman­da de varias reivin­di­ca­cio­nes, lue­go de un pro­fun­do deba­te interno.

Sasia pidió que Ferro­sur Roca pague los sala­rios com­ple­tos o que «devuel­va la con­ce­sión»

El líder de la Unión Ferro­via­ria, Ser­gio Sasia, cues­tio­nó la deci­sión de Camar­go Correa, con­ce­sio­na­ria de la empre­sa Ferro­sur Roca, de pagar sala­rios recor­ta­dos. «No lo vamos a per­mi­tir y vamos a lle­gar a las últi­mas con­se­cuen­cias», disparó.07/05/2020 00:03:00

El Secre­ta­rio Gene­ral de la Unión Ferro­via­ria, Ser­gio Sasia, se pro­nun­ció a favor del acuer­do fir­ma­do entre la CGT y UIA para el pago del 75% del sala­rio en caso de sus­pen­sio­nes, y sugi­rió que el Esta­do podría ges­tio­nar mejor a Ferro­sur Roca.

El sin­di­ca­lis­ta se pro­nun­ció sobre el acuer­do fir­ma­do por la CGT con la UIA, pun­tua­li­zan­do que «en pri­mer lugar no fui con­vo­ca­do por CGT a par­ti­ci­par ni opi­nar sobre ese acuer­do, no obs­tan­te con­si­de­ro que está apun­ta­do a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles, como por ejem­plo a las PyMES, para garan­ti­zar un piso de 75% del sala­rio, dado a que la CGT no está para nego­ciar sala­rios».

Sin embar­go, seña­ló que «hay acti­vi­da­des que están en otras con­di­cio­nes y en las cua­les segu­ra­men­te no van a per­mi­tir reba­jas sala­ria­les y van a pelear por el 100%. Noso­tros pelea­mos para que todos nues­tros repre­sen­ta­dos cobren todo su sala­rio como corres­pon­de».

En este sen­ti­do, Sasia se refi­rió a la dispu­ta que man­tie­ne con Camar­go Correa, con­ce­sio­na­ria de la empre­sa Ferro­sur Roca. El ferro­via­rio recha­zó el inten­to de la empre­sa, al ini­cio de la cua­ren­te­na, de redu­cir sala­rios: «Duran­te los años de bonan­za de esta empre­sa, que es la due­ña de Loma Negra, y que ha gana­do muchí­si­mo dine­ro, no hizo par­te de las ganan­cias a los tra­ba­ja­do­res, y aho­ra nos quie­ren hacer par­tí­ci­pes de las pér­di­das. No lo vamos a per­mi­tir y vamos a lle­gar a las últi­mas con­se­cuen­cias en defen­sa de los intere­ses de los tra­ba­ja­do­res», afir­mó.

El ferro­via­rio cali­fi­có de «ver­gon­zo­so» el Pro­ce­di­mien­to Pre­ven­ti­vo de Cri­sis (PPC) pre­sen­ta­do por la empre­sa ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo: «han pedi­do hace dos años la reno­va­ción de la con­ce­sión y hoy nos están dicien­do que no pue­den lle­var ade­lan­te la empre­sa».

«Que devuel­van la con­ce­sión, que segu­ra­men­te el Esta­do hará mejor ges­tión en este sen­ti­do», sos­tu­vo, y pun­tua­li­zó que «Ferro­sur siem­pre se preo­cu­po sola­men­te en trans­por­tar mate­ria­les de cons­truc­ción, pie­dra, etc. Nun­ca abrió el mer­ca­do en el trans­por­te don­de hay sobra­das mues­tras y soli­ci­tu­des pal­pa­bles de pro­duc­to­res que quie­ren trans­por­tar cereal, fru­ta, etc. Son más de 1 millón de tone­la­das que deman­dan estos sec­to­res y que no tie­nen res­pues­ta. Nun­ca les intere­só», recla­mó Sasia.

Qui­ño­nes: «Taba­ca­le­ras en quie­bra sig­ni­fi­can diez mil tra­ba­ja­do­res menos, impor­ta­ción y con­tra­ban­do»

Es el lado humano de la cues­tión, para una acti­vi­dad que pue­de ser cues­tio­na­da y de difí­cil reso­lu­ción a la hora de ser deno­mi­na­da «esen­cial» para que comien­ce a fun­cio­nar, aun cuan­do el stock de ciga­rri­llos ha lle­ga­do a su fin, y la deman­da es muy gran­de entre los ocho millo­nes de fuma­do­res que hay en el país.

Pero debi­do a la cri­sis del sec­tor, deve­ni­da de la fal­ta de pro­duc­ción a cau­sa del Ais­la­mien­to Social Obli­ga­to­rio “más de diez mil tra­ba­ja­do­res están en una situa­ción muy com­pli­ca­da”, situa­ción que se agra­vó aún más en una indus­tria, que ya venía atra­ve­san­do un momen­to muy difí­cil y fren­te a la nece­si­dad de recon­ver­tir­se y de tra­ba­jar tam­bién con el taba­co en su fun­ción medi­ci­nal.

Al res­pec­to, Raúl Qui­ño­nes, secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to úni­co de Emplea­dos del Taba­co (SUETRA) visi­bi­li­zó el pro­ble­ma en Esta­do de Aler­ta, siem­pre cons­cien­te de que «somos una indus­tria que fabri­ca un pro­duc­to de con­su­mo masi­vo para el adul­to mayor, que es tóxi­co para la salud» reco­no­ció el diri­gen­te quien mani­fes­tó que «así reza en la leyen­da de la mar­qui­lla del pro­duc­to des­de hace apro­xi­ma­da­men­te 30 años a esta par­te”, recor­dó.

Hecha la acla­ra­ción, el para­te total de la acti­vi­dad trae con­se­cuen­cias de todo tipo ya que “el pro­duc­to que con­su­mió el fuma­dor fue de 15 días de stock que tenían las empre­sas y los depó­si­tos mayo­ris­tas, lo cual se tor­na un serio pro­ble­ma en medio de una cua­ren­te­na: habrá ocho millo­nes de fuma­do­res en el país que no van a encon­trar el pro­duc­to y van a salir a bus­car­lo a la calle”, dis­pa­ró.

El otro pro­ble­ma que plan­teó Qui­ño­nes fren­te a ésta reali­dad “es que las dos mul­ti­na­cio­na­les del sec­tor tie­nen un plan B para evi­tar el des­abas­te­ci­mien­to del pro­duc­to: Noble­za está impor­tan­do ya y ha lle­ga­do al mer­ca­do argen­tino pro­duc­to de Chi­le, y Mas­sa­lin Par­ti­cu­la­res va a empe­zar a impor­tar, lo que va a tar­dar entre 10 y 15 días en lle­gar a la Argen­ti­na, des­de su plan­ta en Bra­sil con lo cual «esta­mos tra­yen­do el pro­duc­to igual, en des­me­dro de la mano de obra argen­ti­na”.

Tam­bién denun­ció otra con­se­cuen­cia direc­ta y de mayor gra­ve­dad aún: “sabe­mos que cuan­do el pro­duc­to no está, tene­mos que salir a pelear con un vie­jo enemi­go que es el con­tra­ban­do” que no se ven­de en los pun­tos de ven­ta ofi­cia­les, pero ingre­sa el con­tra­ban­do direc­ta­men­te y eso le per­mi­te el con­su­mo direc­to al menor de edad”.

Y el per­jui­cio no sólo recae­ría en el sec­tor, tam­bién afec­ta­ría a las arcas del Esta­do ya que se deja­ría de recau­dar ese 80% de impues­tos que impli­ca el ciga­rri­llo en una fac­tu­ra­ción total de unos 700 millo­nes de pesos dia­rios.

Así el recla­mo pun­tual tie­ne que ver con poder pro­te­ger la mano de obra, los pues­tos de tra­ba­jo, el poder adqui­si­ti­vo y tam­bién que no “esta­lle” esta situa­ción que Qui­ño­nes des­cri­bía, y sobre lo que hacía foco “no nos pode­mos lla­mar un ser­vi­cio esen­cial por­que no es así y esta­mos lejos de ser­lo, pero acá hay una reali­dad, «hay 8 millo­nes de fuma­do­res que van a tra­tar de acce­der al pro­duc­to de la for­ma que sea, el ciga­rri­llo lle­ga­rá al país y noso­tros per­de­re­mos”, con­clu­yó el sin­di­ca­lis­ta, aun­que dejó en cla­ro que pri­me­ro «acom­pa­ña­mos la deci­sión polí­ti­ca de este Gobierno por­que enten­de­mos que lo pri­me­ro es la vida» y remar­có que «los sin­di­ca­tos del sec­tor están de acuer­do y «ya cuen­tan con los pro­to­co­los de higie­ne y segu­ri­dad que garan­ti­zan el dis­tan­cia­mien­to social tan­to en el trans­por­te como en el lugar de tra­ba­jo, lo que per­mi­ti­ría el ini­cio de la acti­vi­dad”.

Los artis­tas deses­pe­ra­dos por tra­ba­jar aún sin el aval del Gobierno ni de“Actores”

Aque­llos que ocu­pa­ban sets de tele­vi­sión o esce­na­rios tea­tra­les bus­can que se regla­men­te un pro­to­co­lo sani­ta­rio para regre­sar a la acti­vi­dad cuan­to antes, por­que según seña­lan “no tie­nen más mar­gen”. Pero des­de la Aso­cia­ción de acto­res, aún cons­cien­tes de que serían los últi­mos en abrir, opta­rían por espe­rar.

En medio de este con­flic­to, y sin sali­da apa­ren­te, este jue­ves fue­ron reci­bi­dos en una audien­cia en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo ya que tam­bién tie­nen con­flic­to de pagos de sala­rios. En este caso pun­tual­men­te con la pro­duc­to­ra Pol Ka.

Esto en medio de un con­tex­to en el que la pro­ba­bi­li­dad será que el decre­to de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio que el 20 de mar­zo esta­ble­ció la cua­ren­te­na en la Argen­ti­na se extien­da has­ta el 24 de mayo, cuan­to menos.

Y como suce­de con una infi­ni­dad de rubros, la prohi­bi­ción del desa­rro­llo de aque­llas acti­vi­da­des que no son fun­da­men­ta­les colo­có al medio artís­ti­co en una deli­ca­da situa­ción eco­nó­mi­ca: para la mayo­ría de los acto­res y las actri­ces, su labor es esen­cial para la pro­pia sub­sis­ten­cia.

La pre­si­den­ta de la Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res resal­tó que no es su agru­pa­ción “la que deter­mi­na que los acto­res y actri­ces tra­ba­jen”, sino el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez, con quien se reunió per­so­nal­men­te en Oli­vos para plan­tear­le la dra­má­ti­ca situa­ción por la que atra­vie­san.

Más allá de eso, en la reunión no se acer­ca­ron pro­pues­tas que sir­van como alter­na­ti­vas que per­mi­tan vol­ver a poner en fun­cio­na­mien­to la indus­tria pues “en la mayo­ría de los ámbi­tos don­de se desa­rro­lla nues­tra acti­vi­dad no están garan­ti­za­das o son de difí­cil apli­ca­ción las medi­das de segu­ri­dad nece­sa­rias para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus”, indi­ca el comu­ni­ca­do con el que Acto­res exi­gió –el lunes 16– la sus­pen­sión de las gra­ba­cio­nes de todas las fic­cio­nes, lo que dio lugar a un con­flic­to entre Pol­ka y el elen­co de Sepa­ra­das, la fic­ción del pri­me time de El Tre­ce.

Por estas horas Acto­res opta­ría por espe­rar el día en que lle­gue la habi­li­ta­ción del Gobierno para el tra­ba­jo del gre­mio, en vez de eva­luar un plan de con­tin­gen­cia, lo que tie­ne muy ner­vio­sos a muchos artis­tas que ya “no tie­nen res­to”.

Sobre por qué un artis­ta pue­de pre­sen­tar­se en un pro­gra­ma de tele­vi­sión como invi­ta­do, pero no pue­de actuar, expli­có que tie­ne que ver con que “el ofi­cio de la repre­sen­ta­ción es dife­ren­te ya que requie­re víncu­lo de con­tac­to, desa­rro­llo de tareas pro­pias, sus­ten­to y des­pla­za­mien­to de téc­ni­cos y tec­no­lo­gía, cui­da­do de con­tac­to en luga­res comu­nes, tras­la­do en trans­por­te públi­co a luga­res de tra­ba­jo”.

El tea­tro sí cum­plió con la pre­mi­sa de ela­bo­rar un plan. “La tem­po­ra­da 2020 está per­di­da», había lamen­ta­do Car­los Rot­tem­berg pero el pro­duc­tor no se que­dó de bra­zos cru­za­dos, y al igual que suce­de en otros sec­to­res de la eco­no­mía que sugie­ren alter­na­ti­vas para evi­tar el quie­bre, ela­bo­ró un plan de con­tin­gen­cia para pre­sen­tar­le al Gobierno.

El mis­mo pre­vé la reaper­tu­ra de los tea­tros con la habi­li­ta­ción de salas para redu­ci­da can­ti­dad de espec­ta­do­res que se ubi­ca­rían, res­pe­tan­do la dis­tan­cia social, “de aba­jo hacia arri­ba” y cuya can­ti­dad se incre­men­ta­ría gra­dual­men­te por perío­dos quin­ce­na­les a par­tir de agos­to o sep­tiem­bre, siem­pre bajo pro­to­co­lo sani­ta­rio”, has­ta alcan­zar su núme­ro habi­tual en la tem­po­ra­da vera­nie­ga.