Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 7 mayo 2020

Encuen­tro Memo­ria Ver­dad y Jus­ti­cia

NO A LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE POBLETE, ASESINO DE CARLOS FUENTEALBA

Los aba­jo fir­man­tes exi­gi­mos que el cabo de la poli­cía pro­vin­cial de

Neu­quén, Darío Poble­te, per­ma­nez­ca dete­ni­do. Según tras­cen­dió la poli­cía

neu­qui­na inclu­yó al ase­sino de Car­los Fuen­teal­ba, el poli­cía pro­vin­cial

Poble­te, de 48 años, en la lis­ta de quie­nes podrían pedir pri­sión

domi­ci­lia­ria en el mar­co de las medi­das sani­ta­rias para des­con­ges­tio­nar

dete­ni­dos por el peli­gro de con­ta­gio de Covid-19.

La lis­ta que lo

inclu­ye lle­va por títu­lo “Nómi­na de inter­nos mayo­res de 60 años en

tra­ta­mien­tos cró­ni­cos y con pro­ble­mas de salud de impor­tan­cia”. Es una

inclu­sión arbi­tra­ria ya que no alcan­za esa edad, solo per­si­gue otor­gar

un bene­fi­cio al ase­sino mate­rial de Car­los.

Poble­te se encuen­tra

actual­men­te dete­ni­do en la Uni­dad 31 de Zapa­la. El 4 de abril del 2007,

dis­pa­ró cobar­de­men­te un gas lacri­mó­geno a la cabe­za del docen­te y

mili­tan­te del Nue­vo MAS Car­los Fuen­teal­ba, cau­sán­do­le la muer­te, bajo

las órde­nes del ex gober­na­dor Jor­ge Sobisch.

Exi­gi­mos que Poble­te siga don­de debe estar, tras las rejas.

ORGANISMOS Y AGRUPACIONES DE DDHH

Madres de Pla­za de Mayo: Elia Espen, Nora Cor­ti­ñas, Mir­ta Bara­va­lle.

Pre­mio Nobel de la Paz: Adol­fo Pérez Esqui­vel.

AEDD-Aso­cia­ción de ex Dete­ni­dos Des­apa­re­ci­dos

APEL – Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les en Lucha

CADEP-Coor­di­na­do­ra Anti­rre­pre­si­va por los Dere­chos del Pue­blo

CADHU – Cen­tro de Abo­ga­dos por los Dere­chos Huma­nos

CAJ ‑Comi­té de acción jurí­di­ca-FIDH

CAPOMA-DDHH

CEPRODH – Cen­tro de Pro­fe­sio­na­les por los Dere­chos Huma­nos

CMM-Colec­ti­vo Memo­ria Mili­tan­te

CORRE­PI-Coor­di­na­do­ra con­tra la Repre­sión Poli­cial e Ins­ti­tu­cio­nal.

EATIP-Equi­po Argen­tino de Tra­ba­jo e Inves­ti­ga­ción Psi­co­so­cial

EMCF-Encuen­tro Mili­tan­te Cachi­to Fuk­man

Hijos Zona Oes­te

HIJOS BARILOCHE

H.I.J.O.S. Cutral Co

Hijos La Pla­ta

H.I.J.O.S en la RED por la defen­sa de los DD HH de Sal­ta

LIBER­PUE­BLO-Aso­cia­ción por la Defen­sa de la liber­tad y los Dere­chos del Pue­blo.

Madres Vic­ti­mas de Tra­ta

SERPAJ- Ser­vi­cio de Paz y Jus­ti­cia

[email protected] de des­apa­re­ci­dos por la Ver­dad y la Jus­ti­cia

Mul­ti­sec­to­rial La Pla­ta Beris­so y Ense­na­da

Mul­ti­sec­to­rial con­tra la repre­sión Bari­lo­che

Comi­sión de Veci­nos Jus­ti­cia por Cam­po­mar

EMVJ – Per­ga­mino

Comi­siòn Regio­nal de DDHH – San Loren­zo (Sta Fe)

Colec­ti­vo «Jus­ti­cia por los 7» – Per­ga­mino

Comi­sion por Memo­ria y Jus­ti­cia de la Masa­cre de La Pla­ta.

Fami­lia­res y Ami­gos de Luciano Arru­ga

Fami­lia­res de dete­ni­dos-des­apa­re­ci­dos por razo­nes polí­ti­cas y gremiales(SALTA)

SINDICATOS, AGRUPACIONES GREMIALES y ESTUDIANTILES

ADEMYS

Agd- UBA

AMSAFE Rosa­rio (gre­mio de los docen­tes)

ATE Alte Brown-Pte Peron

ATE Gran Bs As SUR

CTA ‑A Lomas de Zamo­ra

CTA‑A Brown- Perón

CTA Autó­no­ma Nacio­nal

CTA Bahía Blan­ca

CTA-Capi­tal

ANCLA (Agru­pa­ción Nacio­nal Cla­sis­ta Anti­bu­ro­crá­ti­ca)

Agru­pa­ción Pro­vin­cial Víc­tor cho­que de ATE

Agru­pa­ción Docen­te Esta­tal Ver­de Roja, Lomas de Zamo­ra

Agru­pa­ción Docen­te La Colo­ra­da, Neu­quén

Agru­pa­ción Docen­te María Sale­me, en el FUDoC, en la Plu­ri­co­lor.

Agru­pa­cion docen­te Rojo y Negra /​Aten Cha­ñar

Agru­pa­ción Encuen­tro Docen­te en el Fudoc (Fren­te uni­dad docen­te Cór­do­ba)

Agru­pa­ción Encuen­tro Docen­te, en el FUDoC, en la Plu­ri­co­lor.

Agru­pa­cion Marron del Sut­na

Agru­pa­ción Negra en Aten- Neu­quén

Agru­pa­cion Tur­que­sa (Aten Zapa­la)

Asam­blea de Tra­ba­ja­do­ras (Direc­ción de Polí­ti­cas de Géne­ro y Diver­si­dad- La Pla­ta)

Asam­blea de Docen­tes Esc. 791. Pata­go­nia Rebel­de. Chu­but.

CECSEA ‑UNQ

CEDHA, Cen­tro de Estu­dian­tes de Huma­ni­da­des y Artes – UNLa.

CEPA ‑UNQ

Colec­ti­vo de Edu­ca­do­res des­de el Sur Cór­do­ba

Colec­ti­vo docen­te en Unter

Comi­sión de DDHH y géne­ro de ATEN Neu­quen

Comi­sión Direc­ti­va CICOP-Fes­pro­sa sec­cio­nal Posa­das.

Corrien­te Nacio­nal Car­los Fuen­teal­ba docen­tes

Corrien­te Sin­di­cal 18 de Diciem­bre

Docen­tes en Mar­cha AMSAFE

El Bon­di-Colec­ti­vo de Tra­ba­ja­dorxs de la Edu­ca­ción Inde­pen­dien­tes

Espa­cio de Docen­tes Auto­con­vo­ca­dos, en el FUDoC, en la Plu­ri­co­lor.

Espa­cio Docen­tes Auto­con­vo­ca­dos en Fudoc

Fede­ra­ción de Estu­dian­tes de Bari­lo­che y Dina Hua­pi

FURU- Fren­te de Uni­dad para la recu­pe­ra­ción (UPEC /​Cor­do­ba)

Lis­ta Gris Esta­ta­les, Judi­cia­les Cla­sis­tas

Lis­ta Mul­ti­co­lor de SUTEBA Eche­ve­rria-Ezei­za

Lis­ta Mul­ti­co­lor Sute­ba La Pla­ta

Lis­ta Roja Sute­ba- Caba

Luciano Oros vocal de SUTEBA TIGRE

Ple­na­rio de tra­ba­ja­do­ras

Pre­si­den­cia del Cen­tro de estu­dian­tes de Tra­ba­jo Social UNLU San Miguel.

Secre­ta­ría de DDHH de la CTA‑A Capi­tal

Secre­ta­ria de Finan­zas ( CEDHA UNla)

Secre­ta­rio de exten­sión uni­ver­si­ta­ria del Cen­tro de Estu­dian­tes de Huma­ni­da­des de UNSAM.

Sin­di­ca­to Cera­mis­ta ges­tio­nes obre­ras

Sin­di­ca­to Tra­ba­ja­do­res de la Salud – Hos­pi­tal Posa­das

SITEBA Sin­di­ca­to de enti­da­des ban­ca­rias

SUTEBA Bahía Blan­ca.

SUTEBA Ense­na­da

SUTEBA Tigre

Tin­ta Roja secun­da­rios

Vice­pre­si­den­cia del Cen­tro de Estu­dian­tes de Cien­cias y Tec­no­lo­gias de UNSAM

Vice­pre­si­den­cia del cen­tro de estu­dian­tes del ISFDyT N° 9

COLECTIVOS Y AGRUPACIONES DE MEDIO AMBIENTE, CULTURALES,DE COMUNICACIÓN y BARRIALES

Agen­cia Para la Liber­tad

Asam­blea de Veci­nos Auto con­vo­ca­dos por el No a la Mina de Esquel.

Bachi­lle­ra­to Popu­lar «La Grie­ta» – Per­ga­mino

Casa de la Memo­ria – Rosa­rio, Càte­dra Popu­lar «Luciano Arru­ga»

Cen­tro de Edu­ca­ción Popu­lar Anto­nio Alac-Bari­lo­che

Coope­ra­ti­va Cul­tu­ral La Casa de INGA

Depar­ta­men­to DDHH de los pue­blos ATE Rio Negro

Kolec­ti­vo alpa­ta­ko

Mul­ti­sec­to­rial Paren de Fumi­gar­nos, San­ta Fe

Mur­ga Here­de­ros de Kazo, Bari­lo­che

Mutual Sen­ti­mien­to

Orga­ni­za­ción Barrial Bom­bas Peque­ñi­tas . La Pla­ta

Pañue­los en Rebel­dia

Pro­gra­ma de radio La Pelu­ca de Sar­mien­to

Pro­gra­ma Radial «Con­tra La Pared» (FM Aire Libre – Rosa­rio)

Radio Popu­lar «Chè Gue­va­ra – FM 103.1 – Rosa­rio»

Veci­nos Auto­con­vo­ca­dos de Ceres y Her­ci­lia

ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SOCIALES, DE MUJERES Y DE LA JUVENTUD.

Agru­pa­cion Juve­nil Ya Bas­ta

Agru­pa­cion Las Rojas

Comi­sión Pro Encuen­tro Nacio­nal de Muje­res Bari­lo­che

Coope­ra­ti­va Cul­tu­ral La Casa de INGA

Corrien­te Inter­na­cio­nal Socia­lis­mo o Bar­ba­rie.

Corrien­te Polí­ti­ca, Social, Sin­di­cal 1ro de Mayo

CUBa MTR MIDO

DESDE ABAJO

FOL ‑Fren­te de Orga­ni­za­cio­nes en Lucha.

Fren­te Popu­lar Dario San­ti­llan

IZQUIERDA SOCIALISTA en el Fren­te de Izquier­da UNIDAD

Juven­tud Gue­va­ris­ta – Rosa­rio

Libres del Sur – Barrios de Pie

Liga Che Comu­nis­ta

Liga de los Pue­blos Libres del Cor­dón Indus­trial – Gran Rosa­rio

M.A.Iz. (Movi­mien­to Amplio de Izquier­da) – Gran Rosa­rio

Mar­cha Plu­ri­na­cio­nal de los Bar­bi­jos

Movi­mien­to «Sub­ver­siòn» – Rosa­rio

Movi­mien­to de los Pue­blos: Por un socia­lis­mo femi­nis­ta des­de aba­jo

(Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán – Corrien­te Nacio­nal, Izquier­da

Lati­noa­me­ri­ca­na Socia­lis­ta, Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­noa­me­ri­ca­na y

el Cam­bio Social, Movi­mien­to 8 de Abril)

MST en el FIT Uni­dad

MTD Aníbal Veron

MTR 12 DE ABRIL

NMas ( Nue­vo Mas )

PAN Y ROSAS

PCR-Par­ti­do Comu­nis­ta Revo­lu­cio­na­rio.

Pari­do Obre­ro

Par­ti­do Obre­ro (Ten­den­cia)

Par­ti­do Socia­lis­mo y Liber­tad

Poder Popu­lar-Corrien­te de izquier­da (Ven­ce­re­mos- Par­ti­do de Tra­ba­ja­dorxs, Mara­bun­ta, Ven­ce­re­mos- Abrien­do Cami­nos)

Polo Obre­ro

POR (Par­ti­do Obre­ro Revo­lu­cio­na­rio)

PRC ‑Par­ti­do por la Revo­lu­ción y el Comu­nis­mo

PRML-Par­ti­do Revo­lu­cio­na­rio Mar­xis­ta Leni­nis­ta

Pro­pues­ta Sur – Rosa­rio

PRT

PRT

PRT – Rosa­rio

PSTU

PSTU de Bra­sil

PTP-Par­ti­do del Tra­ba­jo y del Pue­blo.

PTS

Pue­blo Libre

Razon Y Revo­lu­cion

Reagru­pa­mien­to al PST/​La Marx

Reagru­pa­mien­to al PST-mayo­ria

Tra­ba­ja­do­res Trost­kis­tas

UJS

Uni­dad Popu­lar Almi­ran­te Brown

PERSONALIDADES

Alci­des Chis­tian­sen ( NMas )

Ale­jan­dri­na Barry ( legis­la­do­ra CABA ‑PTS FITU) Ale­jan­dro Bodart (dipu­tado­CA­BA MC)

Ale­jan­dro Mai­da­na (perio­dis­ta) pro­gra­mas «Bichos de Radio» y «Cata­le­jo TV»

Andrés Blan­co (Dipu­tado FIT Neu­quén )

Angé­li­ca Lagu­nas, Con­se­ja­la de Neu­quén Capi­tal

Atna­go­ras Lopes( Secre­ta­ria Eje­cu­ti­va Nacio­nal de la Cap­con­lu­tas, Bra­sil)

Aure­lio Váz­quez (ex secre­ta­rio gene­ral de unter)

Belen D’Ambrosio, Secre­ta­ría de Vin­cu­la­ción con Tra­ba­ja­do­res en Lucha del CECSO

Car­los Pon­ce de León (PRT)

Cas­ta­ñei­ra Manue­la ( Nmas )

Cele Fie­rro ( diri­gen­te del MST)

Clau­dia Ermi­li de APDH Esquel

Daniel Rapa­ne­lli (Secre­ta­rio gene­ral de SUTEBA Ense­na­da)

Danie­la Luz Cai­vano

Dia­na Kor­don (coor­di­na­do­ra de EATIP)

Edgar­do Lugli (dele­ga­do Minis­te­rio de eco­no­mía de Pcia de Bue­nos Aires)

Eduar­do Chi­qui­to Belli­bo­ni (Polo Obre­ro)

Este­la Perey­ra (PRT)

Fer­nan­da Garra­mu­ño ( vicep­ta. Cen­tro Estud. Medi­ci­na (UnCo))

Gabriel Solano (dipu­tado de la CABA, PO – FITU)

Gise­la Gen­ti­le (perio­dis­ta) Dia­rio «Con­clu­siòn»

Gus­ta­vo Jua­rez (Comi­sión Inter­na de Siat)jyhgj

Gus­ta­vo Lerer (dele­ga­do Hos­pi­tal Garrahan)

Hec­tor » Chino» Heber­ling ( NMas)

Ilea­na Celot­to (Secre­ta­ria Gene­ral AGD UBA)

Jor­ge Alta­mi­ra (PO Ten­den­cia)

José Maria de Almei­da (pre­si­den­te del PSTU, Bra­sil )

José Villa (Comi­sión inter­na Siat-Uom)

Jose­fi­na Gon­zá­lez ( dele­ga­da de Defen­so­ría del pue­blo de bue­nos Aires)

Juan Anzo­re­na ( Secre­ta­rio Gene­ral de la CTA Autó­no­ma Almi­ran­te

Brown-Pre­si­den­te Perón, y Secre­ta­rio Gene­ral de ATE Almi­ran­te Brown –

Pre­si­den­te Perón)

Juan Bari (vicep­te. Cen­tro de Estud. Huma­ni­da­des (UnCo))

Juan Car­los Gior­dano, dipu­tado nacio­nal elec­to

Lau­ra­Vil­ches ( con­ce­ja­la del Fren­te de Izquier­da en Cordoba/​PTS )

Lilian Vide­la (APDH San Luis)

Mar­ce­lo Bra­vo (Eman­ci­pa­cion sur pcia Bs As)

Mar­ce­lo Liza­rra­ga (Comi­sión inter­na Siat-Uom)

Mar­ce­lo Ramal (PO-Ten­den­cia)

Mar­ga­ri­ta Díaz ( diri­gen­te MST Río Negro)

María de los Ánge­les Troi­ti­ño (Secre­ta­ria Gene­ral de la CTA Autó­no­ma Lomas de Zamo­ra)

Marìa Ele­na Salu­das (inte­gran­te de ATTAC)

Mer­ce­des de Men­die­ta ( legis­la­do­ra elec­ta de la Ciu­dad de Bue­nos Aires)

Mir­ta Díaz (Con­se­je­ra Esco­lar Dis­tri­to V Aten)

Móni­ca Schlott­hauer, dipu­tada nacio­nal elec­ta

Myriam Breg­man

Nata­lia Hor­ma­za­bal (con­ce­ja­la FIT Neu­quén)

Nés­tor Pitro­la

Nico­las Del Caño

Nico­lás Núñez, legis­la­dor elec­to de la Ciu­dad de Bue­nos Aires

Nor­ber­to Señor(Secretario de Comu­ni­ca­ción de la CAT Autó­no­ma Lomas de Zamo­ra, y Secre­ta­rio Gre­mial de ATE Sur Lomas de Zamo­ra)

Orlan­do Agüe­ro

Padre y hnos de Dario San­ti­llan

Patri­cia Jure (dipu­tada PO – FIT Neu­quén)

Pini Scha­pos­nik (dele­ga­da sub­se­cre­ta­ria de ddhh pcia de bue­nos Aires)

Pris­ci­la Ottón Ara­ne­da ( con­ce­ja­la elec­ta Neu­quén ‑FIT Uni­dad)

Raúl Espar­za (Con­se­je­ro Esco­lar Dis­tri­to VII Aten)

Raúl Godoy (Dipu­tado FIT Neu­quén MC)

Romi­na del Pla (dipu­tada nacio­nal PO – FIT Secre­ta­ria Gene­ral de SUTEBA Matan­za)

Rubén «Pollo» Sobre­ro, Secre­ta­rio Gene­ral de la Sec­cio­nal Oes­te de la Unión Ferro­via­ria

Ser­gio Mariano Smiet­niansky ( CaDeP)

Sil­via Baf­fi­gi ‑Eman­ci­pa­cion Sur

Sol Atta, Secre­ta­ría de Arte y Cul­tu­ra UNA Audio­vi­sua­les

Sole­dad Torres (voce­ra terri­to­rial del MULCS)

Susa­na Anca­ro­la (refe­ren­te de dere­chos huma­nos, y ex Secre­ta­ria Gene­ral de ATE Sur Lomas de Zamo­ra)

Tomás Stei­mez, Dele­ga­do FUBA

Vani­na Bia­si (diri­gen­te del PDT)

Veller Perei­ra Gonçal­ves (pre­si­den­te del Sin­di­ca­to dos Meta­lúr­gi­cos de Sao José dos Cam­pos, Bra­sil)

Vil­ma Ripoll (dipu­tada CABA MC)

Vio­le Alon­so, Secre­ta­ría Gene­ral del CEFyL

Wal­ter Espi­no­sa Dele­ga­do Eco­car­nes