La inte­li­gen­cia del ejér­ci­to es un dis­pa­ra­te. En su afán de con­fun­dir a la opi­nión y de inci­tar al enfren­ta­mien­to arma­do está ela­bo­ran­do comu­ni­ca­dos a nom­bre de fren­tes gue­rri­lle­ros que no exis­ten, como el «Fren­te 53 Iván Mer­chán». Yo no he muer­to en com­ba­te para mere­cer que un fren­te lle­ve mi nom­bre. Hago par­te sí, y a mucho honor, de la direc­ción de la Colum­na Vla­di­mir Esti­ven de las FARC- EP, Segun­da Mar­que­ta­lia, orga­ni­za­ción insur­gen­te que es Ejér­ci­to del Pue­blo; no ejér­ci­to con­tra el pue­blo. El res­pe­to y el amor a la gen­te del común, a los líde­res y lide­re­sas del movi­mien­to social y polí­ti­co colom­biano, es lo pri­me­ro para noso­tros. Nun­ca vamos a inter­fe­rir la libre movi­li­dad de las per­so­nas pre­tex­tan­do medi­das para con­tra­rres­tar el coro­na­vi­rus, ni mucho menos a impo­ner mul­tas a nadie.