Colombia. Catatumbo necesita un acuerdo humanitario, no erradicación forzada

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 6 mayo 2020.-

En medio de la pan­de­mia, cam­pe­si­nos en Cata­tum­bo y el área rural de Cúcu­ta, en Nor­te de San­tan­der, han pedi­do al Gobierno que cese las erra­di­ca­cio­nes for­za­das de cul­ti­vos de uso ilí­ci­to por­que con este tipo de accio­nes se pone en ries­go a la comu­ni­dad, en tan­to se des­co­no­ce si los erra­di­ca­do­res son por­ta­do­res del Covid-19. Adi­cio­nal­men­te, des­co­no­ce que algu­nas fami­lias se aco­gie­ron al Plan Nacio­nal Inte­gral de Sus­ti­tu­ción (PNIS).

Ramón Torra­do, párro­co de El Cár­men (Nor­te de San­tan­der), afir­ma que las comu­ni­da­des no han deja­do que se haga la erra­di­ca­ción for­za­da, cuyos ope­ra­ti­vos ini­cia­ron a media­dos de mar­zo. El reli­gio­so expli­ca que a los cam­pe­si­nos no les gus­ta sem­brar Coca ni quie­ren vivir de eso, pero dado que los cul­ti­vos de pan­co­ger no les ofre­cen el sus­ten­to nece­sa­rio para vivir, se ven obli­ga­dos a recu­rrir a los cul­ti­vos de uso ilí­ci­to.

Orga­ni­za­cio­nes socia­les han denun­cia­do que la Auto­ri­dad Nacio­nal de Licen­cias Ambien­ta­les (ANLA) está inten­ta­do que se reali­cen audien­cias públi­cas de for­ma vir­tual para entre­gar el aval a la fumi­ga­ción aérea con Gli­fo­sa­to en depar­ta­men­tos como Nor­te de San­tan­der, Cho­có, Nari­ño, Cau­ca, Antio­quia, Bolí­var, Cór­do­ba, Gua­via­re, Meta, Putu­ma­yo, Valle del Cau­ca o Vicha­da.

A pro­pó­si­to de la fumi­ga­ción aérea, Torra­do decla­ra que si bien es cier­to que la Coca con­ta­mi­na, tam­bién es cier­to que el Esta­do no pue­de hacer lo mis­mo y afec­tar fuen­tes hídri­cas, zonas bos­co­sas y cul­ti­vos de pan­co­ger. Ade­más, cali­fi­ca de iló­gi­co e irre­gu­lar que se pre­ten­dan ade­lan­tar audien­cias vir­tua­les, «por­que sabe­mos que nues­tros cam­pe­si­nos no tie­nen conec­ti­vi­dad: luz eléc­tri­ca o inter­net en los terri­to­rios».

Por esta razón, reafir­ma que se deben dete­ner los ope­ra­ti­vos de erra­di­ca­ción for­za­da y cum­plir con el PNIS, para que la erra­di­ca­ción sea de la mano de los cam­pe­si­nos, gra­dual y que esté acom­pa­ña de pro­yec­tos pro­duc­ti­vos que les ase­gu­ren un ingre­so eco­nó­mi­co para sos­te­ner a sus fami­lias. (Le pue­de inte­re­sar: «Ale­jan­dro Car­va­jal, joven de 20 años ase­si­na­do por el Ejér­ci­to en Cata­tum­bo: ASCAMCAT»)

Los acuer­dos huma­ni­ta­rios y la situa­ción de con­fron­ta­ción en Cata­tum­bo

El párro­co afir­ma que con el cese al fue­go uni­la­te­ral decla­ra­do por el Ejér­ci­to de Libe­ra­ción Nacio­nal (ELN) duran­te abril se ali­vió la con­fron­ta­ción en los terri­to­rios, pero lue­go del levan­ta­mien­to vol­vie­ron a pre­sen­tar­se com­ba­tes en el terri­to­rio. Por esa razón lla­mó al Gobierno para se dia­lo­gue con los cam­pe­si­nos, y se encuen­tren cami­nos para cons­truir la paz en la región.

Por ejem­plo, una de las pro­pues­tas que se ha tra­ba­ja­do en esta, y otras zonas del país, tie­ne que ver con la crea­ción de acuer­dos huma­ni­ta­rios entre todos los acto­res arma­dos que per­mi­ta deses­ca­lar el con­flic­to, y pro­te­ger a la pobla­ción civil. En ese sen­ti­do, Torra­do recuer­da que la Comi­sión por la Vida y la Recon­ci­lia­ción del Cata­tum­bo ha juga­do un papel para impul­sar este tipo de actos, y con­clu­ye que cons­truir la paz en el terri­to­rio es posi­ble.

*Fuen­te: Con­ta­gio Radio. Foto: @AscamcatOficial