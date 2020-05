Por Wal­ma­ro Paz*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 06 de mayo de 2020

La opo­si­ción al gobierno fede­ral ya se está movi­li­zan­do con­tra la posi­bi­li­dad de pri­va­ti­zar el Gru­po Hos­pi­ta­lar Con­ceição (GHC) y el Hos­pi­tal de Clí­ni­cas, ambos en Por­to Ale­gre, capi­tal de Rio Gran­de do Sul. Esta sema­na se anun­ció el inte­rés en la pri­va­ti­za­ción de las dos ins­ta­la­cio­nes públi­cas. pasó jun­to con el pro­yec­to del Minis­te­rio de Eco­no­mía » La recons­truc­ción del Esta­do «.

Con­tra las pri­va­ti­za­cio­nes, los dipu­tados fede­ra­les Maria do Rosá­rio (PT /​RS) y Fer­nan­da Mel­chion­na (PSol /​RS) se unie­ron este miér­co­les (6) con repre­sen­ta­ción en el Minis­te­rio Públi­co Fede­ral con­tra la ini­cia­ti­va. Rosá­rio entien­de que pri­va­ti­zar el gru­po hos­pi­ta­la­rio más gran­de de Rio Gran­de do Sul es incons­ti­tu­cio­nal. Mel­chion­na, por otro lado, cri­ti­có el hecho de que el pro­ble­ma sur­gió duran­te la pan­de­mia de covid-19 .

La admi­nis­tra­ción de GHC, sin embar­go, nie­ga que el pro­ce­so esté en mar­cha. Eso es lo que el pre­si­den­te Cláu­dio Oli­vei­ra le dijo a Bra­sil de Fato RS . “No hay pro­ce­so de pri­va­ti­za­ción. Lo que tene­mos es una pro­pues­ta para ven­der uno de los acti­vos de GHC, que es el edi­fi­cio del Hos­pi­tal Fémi­na, que toda­vía está en la fase de mode­la­do ”, res­pon­dió. Tam­bién expli­có que la ins­ti­tu­ción apa­re­ce en la lis­ta publi­ca­da por la Secre­ta­ría de Pri­va­ti­za­ción del Minis­te­rio de Eco­no­mía “por­que el GHC es una empre­sa esta­tal fede­ral y, por lo tan­to, pri­va­ti­za­ble. Pero eso no sig­ni­fi­ca que esté en pro­ce­so de pri­va­ti­za­ción ”.

Según la direc­ción, el Gru­po Hos­pi­ta­lar Con­ceição “está com­pues­to por cua­tro hos­pi­ta­les, una Uni­dad de Aten­ción de Emer­gen­cia (UPA), 12 Uni­da­des Bási­cas de Salud (UBS), tres Cen­tros de Aten­ción Psi­co­so­cial (CAPS), una Clí­ni­ca Calle­je­ra y una Facul­tad. Cuen­ta con 9,200 emplea­dos. Sir­ve al 35% de la ciu­dad de Por­to Ale­gre y la región metro­po­li­ta­na. Su pre­su­pues­to para este año es de R $ 1,5 mil millo­nes.

«Un cri­men con­tra el inte­rés públi­co»

A pesar de impug­nar que el pro­yec­to está en mar­cha, la jun­ta no nie­ga la inten­ción del minis­tro de Eco­no­mía, Pau­lo Gue­des, de ven­der el GHC. Se inclui­ría en la lis­ta de empre­sas esta­ta­les que se pri­va­ti­za­rían poco des­pués de la pan­de­mia, con el pre­tex­to de obte­ner recur­sos para recu­pe­rar el pro­ce­so eco­nó­mi­co.

El pre­si­den­te del Con­se­jo de Salud del Esta­do, Cláu­dio Augus­tin, recha­za la posi­bi­li­dad de ven­ta. «El Con­se­jo tie­ne una posi­ción his­tó­ri­ca con­tra la pri­va­ti­za­ción de la salud resul­tan­te de nume­ro­sas con­fe­ren­cias de salud, a nivel muni­ci­pal, esta­tal y nacio­nal», enfa­ti­za. “Está en con­tra de la pri­va­ti­za­ción de GHC y HCPA. Pri­va­ti­zar un hos­pi­tal públi­co en medio de la pan­de­mia de covid-19 es un cri­men con­tra el inte­rés públi­co ”, refuer­za. «En el momen­to en que el gobierno debe tomar el con­trol de toda la red de hos­pi­ta­les para garan­ti­zar la asis­ten­cia a la pobla­ción, decla­ran su inten­ción de des­truir el ser­vi­cio públi­co para com­pla­cer al capi­tal finan­cie­ro inter­na­cio­nal», pre­gun­ta.

La enfer­me­dad como un «gran nego­cio»

Augus­tin expli­ca que el pro­yec­to es anti­guo y es par­te del des­man­te­la­mien­to del Sis­te­ma Úni­co de Salud (SUS) y la entre­ga de la pobla­ción bra­si­le­ña a la indus­tria de la enfer­me­dad, repre­sen­ta­da por las gran­des mul­ti­na­cio­na­les de la zona. «La enfer­me­dad es muy impor­tan­te para la indus­tria far­ma­céu­ti­ca y la indus­tria del diag­nós­ti­co, que invo­lu­cra elec­tro­dos, tomo­gra­fías compu­tari­za­das, reso­nan­cias, etc.», enu­me­ra. «Es un cam­po, con­ti­núa, alta­men­te espe­cia­li­za­do y tie­ne un cos­to cre­cien­te. El sec­tor de esta indus­tria tie­ne un gran inte­rés: la indus­tria quí­mi­ca que pro­du­ce pes­ti­ci­das y medi­ca­men­tos en la indus­tria far­ma­céu­ti­ca. Un ejem­plo de esto es Bayer: pro­du­ce el veneno para que las per­so­nas se enfer­men y el antí­do­to para curar­los «, regis­tra.

Para él, está en mar­cha un pro­ce­so cre­cien­te de pri­va­ti­za­ción de toda el área de la salud: “Va des­de la aten­ción pri­ma­ria y está suce­dien­do en Por­to Ale­gre con el inten­to de trans­mi­tir toda la aten­ción bási­ca a las clí­ni­cas. Tene­mos en la indus­tria far­ma­céu­ti­ca casi todo pri­va­do. El Man­guin­hos (Ins­ti­tu­to), de Fio­cruz, y algu­nos otros labo­ra­to­rios tam­bién per­ma­ne­cie­ron. Pero el res­to del públi­co ya ha sido cerra­do, inclui­do Lafergs, de RGS ”, expli­ca.

El pro­yec­to es vie­jo

La ex super­in­ten­den­te del GHC duran­te el gobierno de la pre­si­den­ta Dil­ma Rous­seff, San­dra Fagun­des seña­la que la lis­ta de expro­pia­cio­nes ha exis­ti­do des­de el comien­zo del gobierno de Bol­so­na­ro. La cri­sis, de hecho, retra­ta par­te de la cri­sis eco­nó­mi­ca e, inclu­so en tér­mi­nos de salud, expli­ca situa­cio­nes que ya habían esta­do suce­dien­do. Por ejem­plo, la con­ge­la­ción de recur­sos a tra­vés del lla­ma­do PEC da Mor­te (EC95) , el des­gua­ce del SUS y su pri­va­ti­za­ción, apa­re­cen con toda fra­gi­li­dad en la pan­de­mia cuan­do hay una sobre­car­ga de deman­da. Una nue­va situa­ción hace explí­ci­tos los recur­sos que tie­ne, los recur­sos que fal­tan y los recur­sos que podría haber teni­do si el des­man­te­la­mien­to no hubie­ra suce­di­do.

El Hos­pi­tal Con­ceição es uno de los dos hos­pi­ta­les de refe­ren­cia en RS en el tra­ta­mien­to de coro­na­vi­rus /​Divul­ga­ción /​GHC

Ella da un ejem­plo con la polí­ti­ca de salud men­tal de que sir­ve como pro­fe­sio­nal en el cam­po. “Soy un defen­sor de la refor­ma psi­quiá­tri­ca y la lucha con­tra el asi­lo. Enton­ces, ya había una deva­lua­ción del gobierno de Temer, agra­va­da en la situa­ción actual del gobierno de Bol­so­na­ro, de la des­ca­li­fi­ca­ción de los cen­tros de aten­ción psi­co­so­cial, los CAPS, y de la red psi­co­so­cial y en la direc­ción de las comu­ni­da­des tera­péu­ti­cas ”, seña­la. “¿Qué está pasan­do aho­ra, con­ti­núa, en medio de una cri­sis? Con el argu­men­to de la pan­de­mia y tam­bién para pro­te­ger tan­to a los usua­rios como a los tra­ba­ja­do­res, se sus­pen­die­ron varias acti­vi­da­des. Pero no se sus­pen­dió la for­ma de pago. Enton­ces están usan­do el argu­men­to de que tie­nen menos pro­duc­ción y no se están logran­do los obje­ti­vos. Lue­go redu­cen los recur­sos para este ser­vi­cio. El siguien­te plan es sofo­car este tipo de ser­vi­cio dicien­do: ‘Mira, no tie­nes que,

La salud no es una mer­can­cía.

En su opi­nión, la cri­sis tam­bién sir­ve para radi­ca­li­zar la polí­ti­ca que ya se esta­ba apli­can­do, la pri­va­ti­za­ción y el cie­rre de los ser­vi­cios. «En rela­ción con los hos­pi­ta­les, ya que no se pue­de cerrar o pri­va­ti­zar de inme­dia­to, por­que se están deman­dan­do dema­sia­do, GHC y Clí­ni­cas son refe­ren­cias», dice. Al comien­zo del perío­do de Bol­so­na­ro, la noti­cia ya esta­ba afue­ra, cuan­do anun­cia­ron las 150 empre­sas esta­ta­les que serían ven­di­das. “Bajo la pre­sión de hos­pi­ta­les y con­se­jos, el gobierno eli­mi­nó estos dos hos­pi­ta­les. Aho­ra, con la cri­sis finan­cie­ra que ya exis­te y que empeo­ra­rá des­pués de la pan­de­mia, apro­ve­cha la opor­tu­ni­dad para rein­ser­tar las Clí­ni­cas y la Con­ceição ”, eva­lúa.

Ella argu­men­ta que el pro­ble­ma no es finan­cie­ro. Es el valor para el SUS y el valor del tra­ba­jo del sis­te­ma públi­co. “Cerra­ría­mos dos hos­pi­ta­les gran­des. Ambos ya están bajo el dere­cho pri­va­do. Los emplea­dos son CLT. Nin­guno de ellos tie­ne emplea­dos esta­tu­ta­rios. Lo que quie­ren es asu­mir la res­pon­sa­bi­li­dad de la ges­tión del Esta­do y los gobier­nos, la Uni­ver­si­dad y el Minis­te­rio de Salud, y con eso, tra­ba­jar en la direc­ción de lo que ya se sabe por­que la prác­ti­ca ha demos­tra­do esto, una pre­ca­rie­dad. Y más para tra­ba­jar la salud como nego­cio. Por­que ni Cli­ni­cas ni GHC entien­den la salud como una mer­can­cía ”, con­clu­ye.

*Fuen­te: Bra­sil de Fato Rio Gran­de do Sul