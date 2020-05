Argentina. Resumen gremial y social. «Tenemos una CGT sometida a los intereses de los empresarios y a la voluntad de los gobiernos de turno»/ Médicos del sistema privado denuncian descuentos salariales en medio de la epidemia … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 06 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Gran­des empre­sas se nie­gan a cum­plir con los DNU de Fer­nán­dez y ama­gan con ir por la incons­ti­tu­cio­na­li­dad a la jus­ti­cia

Son gigan­tes que bus­can no cum­plir con lo dis­pues­to por Alber­to Fer­nán­dez en mate­ria labo­ral en el con­tex­to de la pan­de­mia. Mien­tras bus­can expri­mir la ayu­da esta­tal avi­san que pue­den ir a la jus­ti­cia por un recur­so de inconstitucionalidad.06/05/2020 00:06:00

Los Decre­tos de Nece­si­dad y Urgen­cia (DNU) fir­ma­dos por Alber­to Fer­nán­dez en mate­ria labo­ral en el con­tex­to de la pan­de­mia bus­ca­ron aten­der la emer­gen­cia. Des­de el pago de los sala­rios com­ple­tos de mar­zo has­ta la prohi­bi­ción de des­pi­dos, inten­ta­ron encau­sar lo inme­dia­to. Has­ta que entra­do abril la cosa tomó color de «pac­to social», con las reunio­nes entre la CGT y la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA).

En el medio, varias empre­sas, todas ellas gran­des juga­do­ras, empie­zan a eva­luar cómo com­por­tar­se para ami­no­rar cos­tos y tie­nen deci­di­do socia­li­zar las pér­di­das. Tras la señal de lar­ga­da dada por Pao­lo Roc­ca, una tras otra bus­ca­ron recor­tar sala­rios, des­vin­cu­lar per­so­nal even­tual o, lisa y lla­na­men­te, des­pe­dir emplea­dos.

Cla­ro que todas esas deter­mi­na­cio­nes se topa­ban, en mayor o menor medi­da, con lo regla­do por el Eje­cu­ti­vo. Es por eso que por estas horas ya blan­quean su inten­ción de ir por un recur­so de incons­ti­tu­cio­na­li­dad que les per­mi­ta gam­be­tear los decre­tos.

En las últi­mas horas fue la pode­ro­sa Cerro Negro la que le comu­ni­có for­mal­men­te al Sin­di­ca­to de Emplea­dos de la Indus­tria del Vidrio que no está dis­pues­ta a cum­plir con lo dic­ta­do por el Pre­si­den­te.

«Deja­mos expre­sa cons­tan­cia de nues­tra reser­va, en caso de que resul­te nece­sa­rio, de cues­tio­nar la vali­dez cons­ti­tu­cio­nal de la nor­ma­ti­va de emer­gen­cia que usted men­cio­na, en espe­cial de los decre­to 297, 329, 332″, seña­la la Car­ta Docu­men­to de Cerro Negro a la que acce­dió en exclu­si­va Info­Gre­mia­les.

Según la empre­sa esos DNU «vio­lan y afec­tan cla­ra­men­te el dere­cho de pro­pie­dad tute­la­do de nues­tra car­ta mag­na, como así tam­bién el debi­do pro­ce­so de for­ma­ción, ela­bo­ra­ción y deli­be­ra­ción de las nor­mas».

«La inten­ción de Cerro Negro es des­pe­dir y no pagar nada», expli­ca­ron fuen­tes del gre­mio. «El cru­ce con la empre­sa comen­zó por­que no paga­ron los suel­dos ínte­gros de mar­zo», recor­da­ron.

Las sos­pe­chas de los cono­ce­do­res del paño es que la pre­sión de la fir­ma se diri­ge en dos sen­ti­dos. Por un lado para con­se­guir una reduc­ción de sus cos­tos sala­ria­les y por otro para lograr algu­nos bene­fi­cios impo­si­ti­vos extra, como los que se están otor­gan­do en el mar­co de la pan­de­mia, que les per­mi­tan maxi­mi­zar sus posi­bi­li­da­des futu­ras.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Ose­cac, la obra social sin­di­cal más impor­tan­te del país, pidió ayu­da al Esta­do para pagar sala­rios

La Obra Social de los Emplea­dos de Comer­cio le avi­só a su per­so­nal que pidió ayu­da del Esta­do para pagar los sala­rios. Se ter­mi­na­rán de abo­nar, como últi­ma fecha, el 15 de mayo.06/05/2020 15:24:00

El para­te eco­nó­mi­co fru­to de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus deto­nó la acti­vi­dad de innu­me­ra­bles empre­sas del comer­cio y los ser­vi­cios. El ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, que man­tie­ne a la mayo­ría de la pobla­ción en sus hoga­res hizo que el comer­cio cai­ga a pisos his­tó­ri­cos. Y eso ya se sien­te en diver­sos nive­les.

En ese con­tex­to de retrac­ción finan­cie­ra, la Obra Social de los Emplea­dos de Comer­cio (Ose­cac), la más impor­tan­te en mate­ria sin­di­cal del país, le avi­só a sus emplea­dos que le había soli­ci­ta­do ayu­da al Esta­do para pagar los sala­rios de abril.

Según la comu­ni­ca­ción ofi­cial de la Obra Social, se incor­po­ró den­tro del pro­gra­ma ATP que lan­zó el Gobierno para apun­ta­lar el pago de sala­rios de empre­sas en cri­sis.

El escri­to, que lle­va la fir­ma de Alfre­do Cag­no­la, acla­ra que Ose­cac paga­rá una por­ción de los habe­res el 7 de mayo, mien­tras que el Esta­do depo­si­ta­rá lo res­tan­do entre el 7 y el 15 del mis­mo mes.

Ade­más se hace la sal­ve­dad de que en caso de que el Esta­do no depo­si­te, por algún moti­vo, los mon­tos com­pro­me­ti­dos, Ose­cac paga­rá el 15 de mayo la tota­li­dad de los suel­dos.

En el acuer­do fir­ma­do ayer entre Arman­do Cava­lie­ri y las cáma­ras empre­sa­rias, en el que pac­ta­ron un mar­co para sus­pen­der emplea­dos de la acti­vi­dad, se espe­ci­fi­có que sobre el 75% de los habe­res que per­ci­ban los mer­can­ti­les dis­pen­sa­dos de ir a cum­plir tareas se rea­li­za­rá el des­cuen­to del 3% para la obra social y se les reten­drá otros 100 pesos para for­ta­le­cer las arcas de la ins­ti­tu­ción.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Tra­ba­ja­do­res de repar­to vuel­ven a parar y desafían la cua­ren­te­na con una movi­li­za­ción al Minis­te­rio de Tra­ba­jo

Tra­ba­ja­do­res repar­ti­do­res de Glo­vo, Rap­pi, Pedi­dos Ya, Uber-Atis, entre otras empre­sas de repar­to a domi­ci­lio, con­vo­ca­ron a un paro gene­ral para el pró­xi­mo vier­nes, con movi­li­za­ción en dis­tin­tos pun­tos del país, en recla­mo de un «aumen­to sala­rial del 100 por cien­to» y para denun­ciar su pre­ca­rie­dad labo­ral en el sec­tor, agra­va­da por la cri­sis pro­vo­ca­da por la pan­de­mia de coronavirus.06/05/2020 17:47:00

Así lo infor­mó Maxi­mi­liano Gon­zá­lez, de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to (ATR), quien recor­dó que la medi­da de fuer­za fue resuel­ta en una asam­blea de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor «don­de por una­ni­mi­dad se votó un nue­vo plan de lucha, por los recla­mos ya cono­ci­dos de ele­men­tos de segu­ri­dad e higie­ne, y por un aumen­to del 100% del pago por cada envío» de mer­ca­de­rías.

«Hemos deci­di­do ade­más sumar­nos al recla­mo de jus­ti­cia por Emma y Fran­co, repar­ti­do­res muer­tos en hora­rio de tra­ba­jo, y por la rein­cor­po­ra­ción inme­dia­ta de todos los tra­ba­ja­do­res des­vin­cu­la­dos por luchar», aña­dió el voce­ro.

Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la ATR rea­li­za­rán el paro de acti­vi­da­des el pró­xi­mo vier­nes, con movi­li­za­ción ‑a par­tir de las 11:00- des­de el Obe­lis­co por­te­ño a la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, ubi­ca­do en la ave­ni­da Callao al 100 de esta ciu­dad.

El mes pasa­do, tam­bién, los tra­ba­ja­do­res nuclea­dos en la ATR se suma­ron al pri­mer paro mun­dial de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor por las mis­mas reivin­di­ca­cio­nes.

«Esta­mos recla­man­do en el mar­co de la pan­de­mia, un aumen­to del 100 por cien­to de cada via­je que rea­li­za­mos por­que nos han baja­do los pagos, nos baja­ron los via­jes y nos esta­mos expo­nien­do con nues­tra vida cada vez que sali­mos a tra­ba­jar», expli­ca­ron en un comu­ni­ca­do.

Anun­cia­ron tam­bién que duran­te la movi­li­za­ción del vier­nes pró­xi­mo exi­gi­rán que se les pro­vea de «ele­men­tos de higie­ne en cali­dad y en can­ti­dad, alcohol en gel, bar­bi­jos y guan­tes».

Con epi­cen­tro en la Ciu­dad de Bue­nos Aires (CABA), la pro­tes­ta de los Tra­ba­ja­do­res de Repar­to se desa­rro­lla­rá tam­bién en Mar del Pla­ta, Corrien­tes, Neu­quén, Rosa­rio, Cór­do­ba, Men­do­za y San­ta Fe, dis­tri­tos don­de tie­ne repre­sen­ta­ti­vi­dad la ATR, expli­ca­ron los voce­ros.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

La fábri­ca de Pos­tres Bal­car­ce lle­va 2 meses sin pagar suel­dos

Des­de el Sin­di­ca­to de Comer­cio de Mar del Pla­ta y Zona Atlán­ti­ca, ase­gu­ran que los due­ños «han des­apa­re­ci­do y no dan nin­gún tipo de res­pues­ta en cuan­to a los sala­rios». No se des­car­tan medi­das de fuer­za y, si es nece­sa­rio, la toma de la fábri­ca. La deci­sión de la empre­sa afec­ta a unos 130 trabajadores.06/05/2020 16:40:00

El Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio, regio­nal Mar del Pla­ta y Zona Atlán­ti­ca, se pre­sen­tó el miér­co­les nue­va­men­te en San Juan y Riva­da­via, jun­to al Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros y otros gre­mios de la CGT, don­de die­ron una con­fe­ren­cia de pren­sa, expo­nien­do que la dra­má­ti­ca situa­ción sigue sin cam­bios.

Darío Zun­da, secre­ta­rio gre­mial del Sín­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio, ase­gu­ró que están exi­gien­do que el pro­pie­ta­rio de la tra­di­cio­nal fir­ma mar­pla­ten­se dé expli­ca­cio­nes de los moti­vos por los cua­les no abo­na los suel­dos sien­do que los emplea­dos tra­ba­ja­ron 20 días de dicho mes y la pan­de­mia lle­gó «lue­go de haber teni­do una muy bue­na tem­po­ra­da de verano».

Por su par­te, repre­sen­tan­tes de Pos­tres Bal­car­ce SA fue­ron al Minis­te­rio de Tra­ba­jo de Pro­vin­cia dón­de plan­tea­ron que no podían pagar los sala­rios, pidie­ron los repro y des­pués que cam­bió el decre­to pre­si­den­cial se «subie­ron» al pedi­do de sub­si­dios, les acep­ta­ron los pape­les y ase­gu­ra­ron que el dine­ro de los tra­ba­ja­do­res iba a estar para la sema­na pasa­da pero no suce­dió.

Des­de el sin­di­ca­to, ase­gu­ra­ron que no van acep­tar el des­pi­do de nin­gún tra­ba­ja­dor y que están bus­can­do acuer­dos para que les pue­dan pagar pero hay quie­nes apro­ve­chan la situa­ción de la pan­de­mia para no abo­nar los suel­dos. Tam­bién eva­lúan la posi­bi­li­dad de ir al paro y has­ta de tomar la fábri­ca.

Alber­to Fer­nán­dez a los empre­sa­rios: «Los argen­ti­nos le esta­mos pagan­do el 50% del suel­do a sus emplea­dos»

El pre­si­den­te res­pon­dió a los recla­mos de cier­tos sec­to­res por sos­te­ner la cua­ren­te­na en el con­tex­to de la pre­ven­ción del con­ta­gio de coro­na­vi­rus. «Esta­mos pre­pa­ran­do una serie de pro­to­co­los para ver cómo ir abrien­do acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas.», declaró.06/05/2020 13:46:00

El pre­si­den­te de la Nación, Alber­to Fer­nán­dez, dia­lo­gó con Ale­jan­dro Ber­co­vich en Radio Con Vos sobre los recla­mos para abrir la cua­ren­te­na de par­te de los tra­ba­ja­do­res y el empre­sa­ria­do. Tam­bién se refi­rió a decla­ra­cio­nes de la opo­si­ción y al acuer­do entre la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) y la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) que algu­nos empre­sa­rios bus­can exten­der a más sec­to­res.

AB: Lo que hay en una par­te de la pobla­ción es una urgen­cia eco­nó­mi­ca, y eso tal vez coin­ci­da con pre­sio­nes empre­sa­ria­les para que la cua­ren­te­na se fle­xi­bi­li­ce de un modo más ace­le­ra­do, ¿eso uste­des lo notan tam­bién en el humor social o es algo sólo de los empre­sa­rios?

AF: No, esa es una preo­cu­pa­ción que tam­bién sale en las encues­tas. Hay dos reali­da­des, los que gobier­nan y tie­nen que asu­mir res­pon­sa­bi­li­da­des, y los que opi­nan y hablan por Twit­ter, que eso es faci­lí­si­mo. Los que gobier­nan son muy cons­cien­tes de los ries­gos enton­ces noso­tros esta­mos con San­tia­go (Cafie­ro) pre­pa­ran­do una serie de pro­to­co­los para ver cómo ir abrien­do una serie de acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas. En el inte­rior del país se pue­de con más faci­li­dad por­que hay sema­nas que no hay casos. Si todos lo hace­mos cum­plien­do el pro­to­co­lo, con serie­dad, evi­tan­do el trans­por­te públi­co, evi­tan­do el movi­mien­to inter­ju­ris­dic­cio­nal, si lo hace­mos así, las posi­bi­li­da­des de que las cosas empie­cen a fun­cio­nar son muchas. Aho­ra si lo que pre­ten­de­mos es que todo se levan­te nos pode­mos meter en un pro­ble­món.

Hay que ser un poqui­to cui­da­do­sos por­que ayer leí una nota de Alfon­so Prat Gay que decía «Por la cua­ren­te­na están des­tru­yen­do la eco­no­mía», y la ver­dad que es muy impor­tan­te por­que lo dicen los que des­tru­ye­ron la eco­no­mía sin coro­na­vi­rus en el medio. Es muy impre­sio­nan­te, cómo es que se ani­man a hablar así, con qué auto­ri­dad moral hablan así.

AB: Bueno, pero lo que dice la Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na hace un rato en un comu­ni­ca­do, tam­bién, más allá de reco­no­cer el logro, tam­bién recla­man man­te­ner vivo el apa­ra­to pro­duc­ti­vo del país.

AF: Fíjen­se lo vivo que lo man­te­ne­mos que has­ta le paga­mos el suel­do a su gen­te. Yo no pue­do enten­der­los, no sé des­de qué lugar hablan. Le paga­mos des­de el Esta­do, todos los argen­ti­nos le esta­mos pagan­do el 50% del suel­do a sus emplea­dos, para man­te­ner en pie el sis­te­ma pro­duc­ti­vo y para que el día que sal­ga­mos de la cua­ren­te­na todo empie­ce a fun­cio­nar de vuel­ta, y ellos de qué hablan, des­de qué lugar están hablan­do. Por eso digo que hay que mover­se con cier­ta pru­den­cia en estos casos. Yo soy muy cons­cien­te. Si uste­des escu­chan mi dis­cur­so del pri­me­ro de mar­zo y lo com­pa­ran con el pre­sen­te, uste­des dicen ‘este tipo de qué esta­ba hablan­do’, bueno, esta­ba hablan­do de un mun­do en el que el coro­na­vi­rus no exis­tía.

Opi­nan y dicen «esta­mos muy preo­cu­pa­dos por el défi­cit fis­cal pero el Esta­do se tie­ne que hacer car­go de los suel­dos de todos los emplea­dos». Bueno, póngan­se de acuer­do, por­que si tene­mos que pagar­les a los emplea­dos de uste­des está cla­ro que vamos a tener más défi­cit fis­cal.

AB: Ayer uno de los empre­sa­rios que lo fue a ver a usted a Oli­vos me decía que están pro­po­nien­do ellos exten­der a otros sec­to­res el acuer­do que fir­mó la UIA con la CGT para bajar 25 por cien­to los suel­dos de los que estén sus­pen­di­dos.

AF: A mí me pare­ce que todas esas cosas, en la medi­da que sean acor­da­das, el Esta­do pue­de man­te­ner­se al mar­gen. Por­que hay un dato de la reali­dad tam­bién que es que si no tra­ba­jan tie­nen menos cos­tos por­que no tie­ne gas­tos de trans­por­te, no come afue­ra, hay un mon­tón de cosas que no está gas­tan­do, enton­ces todo eso yo lo pue­do enten­der. Lo que sí tam­bién ten­ga­mos cla­ro que es el Esta­do el que está hacien­do un apor­te tan impor­tan­te como es pagar­le la mitad del suel­do a sus tra­ba­ja­do­res, y bueno, que no se abu­sen. Eso tam­bién me pare­ce que es lo correc­to.

AB: Bueno, hay algu­nos abu­sos que por aho­ra no están sien­do pena­li­za­dos por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. Pien­so en Cla­rín que anun­ció que le va a pagar a sus emplea­dos en dos cuo­tas, en LAN que direc­ta­men­te avi­só que paga la mitad del suel­do. Así muchas empre­sas que están yen­do más allá de esas empre­sas

AF: Yo pien­so que si esas empre­sas toman esas deci­sio­nes por­que no acep­tan la pro­pues­ta del Gobierno de que le pague­mos la mitad de los suel­dos. No sé, eso es una dis­cu­sión entre ellos. Lo que sí me pare­ce es que si no, pare­cie­ra que apro­ve­chan al Gobierno, y a su vez, cas­ti­gan a los que tra­ba­jan. Las dos cosas no se pue­den hacer. El Gobierno está hacien­do todo este esfuer­zo para que la gen­te no padez­ca. Enton­ces si paga­mos el 50 por cien­to de los suel­dos, ellos ya están pagan­do el 50 por cien­to de los suel­dos. Y si ade­más dicen «Hay que hacer una reba­ja del 25 por cien­to de los suel­dos» y el Esta­do pone el 50, ellos están pagan­do el 25 solo. Ahí me pare­ce que hay una posi­ción que no pare­ce muy jus­ta.

«Tene­mos una CGT some­ti­da a los intere­ses de los empre­sa­rios y a la volun­tad de los gobier­nos de turno»

El líder de Acei­te­ros, Daniel Yofra, cri­ti­có el acuer­do entre la CGT y la UIA y cues­tio­nó a la cúpu­la de la cen­tral obre­ra. «Tene­mos una CGT some­ti­da a los intere­ses de los empre­sa­rios y a la volun­tad de los gobier­nos de turno», disparó.06/05/2020 13:07:00

Lue­go de cerrar sus pari­ta­rias en ple­na pan­de­mia, Daniel Yofra, el secre­ta­rio Gene­ral de la la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res del Com­ple­jo Indus­trial Olea­gi­no­so, Des­mo­ta­do­res de Algo­dón y Afi­nes de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, más cono­ci­da como Acei­te­ros, cues­tio­nó el acuer­do entre la CGT y la UIA y sos­tu­vo que no se tra­ta de «un buen pre­ce­den­te».

«No es un buen pre­ce­den­te por­que lo ven­den como una reba­ja sala­rial y el pro­pio Gobierno había deter­mi­na­do que no se podía echar, sus­pen­der ni redu­cir sala­rios», dijo Yofra en decla­ra­cio­nes a Radio Grá­fi­ca.

Sin embar­go pon­de­ró que «Debe haber muchos tra­ba­ja­do­res infor­ma­les o sin cober­tu­ra gre­mial a los que los sus­pen­den y no les pagan un peso. A esos segu­ra­men­te los bene­fi­cia­ría el acuer­do si es que alguien lo pudie­ra con­tro­la. El Gobierno ante­rior des­man­te­ló toda la ins­pec­ción del tra­ba­jo».

«Sien­do el para­guas de todos los tra­ba­ja­do­res del país, no es bueno que la CGT se sien­te a nego­ciar y menos sin tener el res­pal­do del secre­ta­ria­do nacio­nal del país», agre­gó Yofra. Y cues­tio­nó: «No con­sul­tan abso­lu­ta­men­te nada».

Para el acei­te­ro, «Habría que ana­li­zar los balan­ces para ver si las empre­sas no podrían hacer­se car­go de pagar el 100% de los sala­rios».

«Tene­mos una CGT some­ti­da a los intere­ses de los empre­sa­rios y a la volun­tad de los gobier­nos de turno», dis­pa­ró Yofra.

Por últi­mo le res­pon­dió a los que dicen que en su gre­mio con­si­guen bue­nos sala­rios por la ren­ta­bi­li­dad de la acti­vi­dad: «Nadie con­si­gue un aumen­to sala­rial sin luchar. Es como la liber­tad, no te lo da ni te la garan­ti­za nadie, la tenés que con­quis­tar».Com­par­tir esta Nota

Ferra­re­si tie­ne al per­so­nal de los ins­ti­tu­tos artís­ti­cos de Ave­lla­ne­da sin cobrar des­de mar­zo

El per­so­nal de los Ins­ti­tu­tos de Ense­ñan­za Artís­ti­ca que tomó car­go en mar­zo no está cobran­do ni saben cuán­do lo harán, mien­tras tra­ba­ja a dis­tan­cia. El Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Muni­ci­pa­les de Ave­lla­ne­da (STMA), soli­ci­tó al Direc­tor de Ense­ñan­za Artís­ti­ca que comu­ni­que a la bre­ve­dad los pla­zos en los cua­les será regu­la­ri­za­da la situa­ción de cobro.06/05/2020 00:00:00

Las y los docen­tes que toma­ron sus car­gos en el Acto Públi­co del 5 de mar­zo no cobra­ron sus sala­rios de mar­zo ni abril. Los direc­ti­vos de los Ins­ti­tu­tos no saben dar una res­pues­ta acer­ca del cobro de habe­res.

Los ins­ti­tu­tos con los que la ciu­dad cuen­ta son el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal de Tea­tro de Ave­lla­ne­da, el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal de Cerá­mi­ca «Emi­lio Villa­fa­ñe», el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal de Edu­ca­ción por el Arte, el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal Supe­rior de Artes Plás­ti­cas, el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal de Arte Foto­grá­fi­co y Téc­ni­cas Audio­vi­sua­les, el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal de Fol­klo­re y Arte­sa­nías Argen­ti­nas, el Ins­ti­tu­to Muni­ci­pal de Músi­ca de Ave­lla­ne­da, el Ins­ti­tu­to de Arte Cine­ma­to­grá­fi­co de Ave­lla­ne­da.

Mien­tras tan­to, están tra­ba­jan­do a dis­tan­cia usan­do la vir­tua­li­dad, otros están desa­rro­llan­do y pla­ni­fi­can­do pro­yec­tos para cuan­do se nor­ma­li­cen las cla­ses en los ins­ti­tu­tos.

Ante esta situa­ción el Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Muni­ci­pa­les de Ave­lla­ne­da (STMA), soli­ci­tó al Direc­tor de Ense­ñan­za Artís­ti­ca que comu­ni­que a la bre­ve­dad los pla­zos en los cua­les será regu­la­ri­za­da la situa­ción de cobro. De no ser así, advir­tie­ron que ini­cia­rán una inti­ma­ción a la Muni­ci­pa­li­dad por el pago de las horas cáte­dras adeu­da­das.

La foto que ilus­tra la nota es de la mues­tra anual de 2018 en la que el enton­ces y aho­ra inten­den­te de Ave­lla­ne­da posa jun­to a famo­sos artis­tas, docen­tes y estu­dian­tes.

Sólo el 23% de las pymes del Área Metro­po­li­ta­na pagó com­ple­tos los suel­dos de abril y se espe­ra que mayo sea peor

Los datos per­te­ne­cen a la Fede­ra­ción de Comer­cio e Indus­tria por­te­ña (Feco­ba). Sólo el 23,1% de las peque­ñas y media­nas empre­sas del Area Metro­po­li­ta­na de Bue­nos Aires (AMBA) pagó los sala­rios de abril en tiem­po y for­ma. Cas el 90% advir­tió que no podrá pagar mayo.06/05/2020 11:55:00

Sólo el 23,1% de las peque­ñas y media­nas empre­sas del Area Metro­po­li­ta­na de Bue­nos Aires (AMBA) pagó los sala­rios de abril en tiem­po y for­ma, en tan­to que otro 39,8% lo hizo de mane­ra incom­ple­ta y el 37,1% no pudo hacer fren­te al com­pro­mi­so, des­ta­có hoy la Fede­ra­ción de Comer­cio e Indus­tria por­te­ña (Feco­ba).

Las cifras sur­gen de un rele­va­mien­to onli­ne y tele­fó­ni­co que lle­vó a cabo la enti­dad duran­te los últi­mos días de abril y los pri­me­ros cin­co días hábi­les de mayo, sobre una base de 953 fir­mas del con­glo­me­ra­do urbano.

El infor­me deta­lla que del total que pudo pagar suel­dos de mane­ra com­ple­ta o par­cial, el 82,9% requi­rió ayu­da del Esta­do mien­tras que el 17,1% pudo hacer­lo con recur­sos pro­pios.

El pano­ra­ma se advier­te aún más preo­cu­pan­te al momen­to de inda­gar sobre las expec­ta­ti­vas para los sala­rios de mayo.

Con­sul­ta­dos sobre la via­bi­li­dad de cum­plir ese com­pro­mi­so, el 87,8% de las fir­mas con­sul­ta­das admi­tió no estar en con­di­cio­nes de pagar­lo.

De las pymes que soli­ci­ta­ron ingre­sar al Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP), el 49,2% lo logró, mien­tras que el 41,1% no obtu­vo res­pues­ta al cie­rre de la encues­ta y un 9,6% fue recha­za­do.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Médi­cos del sis­te­ma pri­va­do denun­cian des­cuen­tos sala­ria­les en medio de la epi­de­mia

Si bien los tra­ba­ja­do­res de la salud ocu­pan un pues­to cla­ve en la van­guar­dia de la lucha con­tra la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, en los últi­mos días en la Ciu­dad de Bue­nos Aires se denun­ció que varios cen­tros de salud pri­va­dos comen­za­ron a pagar los suel­dos en cuo­tas o a apli­car recor­tes sala­ria­les. El Sana­to­rio Ota­men­di ya avi­só que no paga­rá el suel­do en una cuo­ta, los sana­to­rios el Gru­po Galeno regis­tran atra­sos en el pago y el Hos­pi­tal Ita­liano se redu­jo el suel­do de más de dos mil médi­cos, que fac­tu­ran como mono­tri­bu­tis­tas, en un 12%. Fuer­tes denun­cias de los gre­mios de la salud.

Anto­nio Di Nanno, secre­ta­rio gre­mial de la Aso­cia­ción de Médi­cos de la Acti­vi­dad Pri­va­da (AMAP), denun­ció en cuan­to a la situa­ción del Hos­pi­tal Ita­liano: “Se les recor­ta el 12 por cien­to a los más de dos mil médi­cos que tra­ba­jan así, es una cos­tum­bre del Hos­pi­tal Ita­liano tener tra­ba­ja­do­res dis­fra­za­dos de emplea­dos autó­no­mos”. Y aña­dió: “El pro­ble­ma de fon­do es que la mayo­ría de noso­tros no esta­mos regis­tra­dos: el 30% de los médi­cos de la ciu­dad pres­ta ser­vi­cio en hos­pi­ta­les bajo la figu­ra del mono­tri­bu­to, cuan­do en ver­dad hay rela­ción de depen­den­cia; no es cier­to que sea­mos autó­no­mos, somos tra­ba­ja­do­res que tra­ba­jan en un lugar espe­cí­fi­co”.

Lyliam Moret­ti, sub­de­le­ga­da gene­ral de los tra­ba­ja­do­res del hos­pi­tal, agre­gó que al recor­te sala­rial se le suman demo­ras en los pagos por­que des­de la ins­ti­tu­ción están espe­ran­do a que se con­cre­te el apor­te esta­tal para los sala­rios deri­va­do del decre­to 332 para efec­ti­vi­zar los suel­dos en el mar­co del “Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción”.

Aun­que las auto­ri­da­des del Ita­liano jus­ti­fi­ca­ron los recor­tes por la reduc­ción de las “pres­ta­cio­nes no urgen­tes” que había impac­ta­do nega­ti­va­men­te en sus ingre­sos, los tra­ba­ja­do­res de la ins­ti­tu­ción denun­cian que esto es fal­so, ya que el Hos­pi­tal posee un plan médi­co pre­pa­go que sigue cobran­do sin modi­fi­ca­ción algu­na. Di Nanno expli­có que la pro­ble­má­ti­ca sala­rial no se limi­ta a las gran­des ins­ti­tu­cio­nes de la salud: “Hay más de 1100 pres­ta­do­res pri­va­dos de salud en Bue­nos Aires; des­de los más pode­ro­sos a los más débi­les, en tiem­pos de cua­ren­te­na, la mayo­ría pre­sen­ta pro­ble­mas para pagar los suel­dos”.

Los tra­ba­ja­do­res del Sana­to­rio Ota­men­di, uno de los más impor­tan­tes de la Ciu­dad, sólo cobra­ron el 50% de sus sala­rios, con la pro­me­sa empre­sa­rial de com­ple­tar el pago este jue­ves, con la cuo­ta que será direc­ta­men­te depo­si­ta­da direc­ta­men­te por ANSES a cada emplea­do. En el Sana­to­rio Fava­lo­ro, por otra par­te, se anti­ci­pó un posi­ble recor­te del 25% en los sala­rios de toda la plan­ta, un caso dis­tin­to al del Ita­liano ya que en el Fava­lo­ro no hay pre­pa­ga y su víncu­lo con la asis­ten­cia esta­tal es más direc­to.

En los seis sana­to­rios del gru­po Galeno se han regis­tra­do atra­sos en los pagos de los sala­rios de abril, sin infor­me ni expli­ca­ción algu­na, pre­sun­ta­men­te tam­bién en espe­ra de que se con­cre­te el apor­te esta­tal para los sala­rios. Ale­jan­dra Ruz, tra­ba­ja­do­ra del Sana­to­rio Dupuy­tren, deta­lló: “El sana­to­rio fun­cio­na como siem­pre, vamos todos los días a tra­ba­jar y no hay mane­ra de que pier­dan ingre­sos, los socios pagan la cuo­ta e inclu­so diría que, ante el ries­go de la pan­de­mia, la abo­nan más al día que nun­ca, y al mis­mo tiem­po el sana­to­rio tie­ne menos gas­tos”. Y agre­gó: “Galeno es cor­po­ra­ti­vo, cobra­mos todos el mis­mo día ya que los pagos salen des­de la ofi­ci­na cen­tral de Puer­to Made­ro”.

En este sen­ti­do, Moret­ti con­clu­yó: “Hay un jue­go bas­tan­te per­ver­so de las cor­po­ra­cio­nes, se cuel­gan del Esta­do para no per­der ren­ta­bi­li­dad, argu­men­tan que han baja­do las con­sul­tas y que eso ha mer­ma­do sus ingre­sos, pero en los últi­mos años cre­cie­ron una bar­ba­ri­dad. El Hos­pi­tal Ita­liano se adue­ñó de cin­co man­za­nas en el últi­mo tiem­po; mien­tras le piden ayu­da al Esta­do y recor­tan sala­rios, una mira por la ven­ta­na y del lado de enfren­te están cons­tru­yen­do otro edi­fi­cio nue­vo”.

Los tra­ba­ja­do­res de la salud del sec­tor públi­co se suma­ron a la denun­cia y expli­ci­ta­ron su soli­da­ri­dad con los cole­gas del sec­tor pri­va­do. “En las clí­ni­cas pri­va­das, hay gru­pos de tra­ba­ja­do­res en rela­ción de depen­den­cia y otros (que cobran) por hono­ra­rios. A todos, se les están plan­tean­do esos des­cuen­tos. Por ejem­plo, tene­mos el caso del Hos­pi­tal Ita­liano, el Ota­men­di y el Fava­lo­ro, que están reso­vien­do reba­jas en los hono­ra­rios pro­duc­to, según ellos, de la dis­mi­nu­ción del tra­ba­jo y de la entra­da de dine­ro”, expli­có el secre­ta­rio gene­ral de la FeS­Pro­SA Jor­ge Yab­kows­ki.

El diri­gen­te reco­no­ció que aún no se han pre­sen­ta­do situa­cio­nes simi­la­res en el sec­tor públi­co, pero afir­mó que “hay insi­nua­cio­nes”: “Por ejem­plo, hay frac­cio­na­mien­to sala­rial en la pro­vin­cia de Chu­but y, en la Legis­la­tu­ra de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, hay un pro­yec­to que auto­ri­za­ría recor­tes sala­ria­les, con­ge­la­mien­tos y reba­jas”. Y agre­gó: “De hecho, los resi­den­tes de la CABA están plan­tean­do una jor­na­da de movi­li­za­ción nacio­nal para el jue­ves. Más allá de eso, has­ta el momen­to, no hubo reba­ja direc­ta. Sí retra­sos en los pagos, pero es una incer­ti­dum­bre que nos está ron­dan­do, por­que los gober­na­do­res ya hablan de la baja en recau­da­cio­nes, de no tener pla­ta, etcé­te­ra”.

Médi­cos piden «Bas­ta de aplau­sos» y recla­man por recor­tes de sala­rios

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

NO AL AJUSTE DE LARRETA EN LA CIUDAD

El día jue­ves en la Legis­la­tu­ra de la ciu­dad de Bue­nos Aires, el gobierno de Larre­ta bus­ca­rá apro­bar una ley de emer­gen­cia eco­nó­mi­ca con el fin de afron­tar la cri­sis sani­ta­ria pro­duc­to de la pan­de­mia del COVID-19. En tra­zos grue­sos, la ley le va a per­mi­tir al Poder Eje­cu­ti­vo dis­po­ner prác­ti­ca­men­te a dis­cre­sión del pre­su­pues­to de la ciu­dad. Ade­más de la reasig­na­ción de par­ti­das pre­su­pues­ta­rias, se con­ge­la el pase a plan­ta de tra­ba­ja­do­res esta­ta­les y la incor­po­ra­ción de nue­vos pues­tos de tra­ba­jo en cual­quier ámbi­to del esta­do por­te­ño qui­tan­do la posi­bi­li­dad de refor­zar áreas prio­ri­ta­rias como salud, edu­ca­ción y asis­ten­cia a sec­to­res vul­ne­ra­bles.

Ante la caí­da de la recau­da­ción fis­cal de la ciu­dad esti­ma­da en un 20%, el PRO bus­ca reasig­nar recur­sos para afron­tar la cri­sis sani­ta­ria. Sin embar­go, en el pro­yec­to de ley no es cla­ro sobre cuál debe ser espe­ci­fi­ca­men­te el des­tino de esos recur­sos. Por lo tan­to, y más allá de que la opo­si­ción haya icor­po­ra­do a al pro­yec­to la cons­ti­tu­ción de una comi­sión fis­ca­li­za­do­ra, Hora­cio Rodri­guez Larre­ta ten­drá un alto mar­gen de liber­tad para dis­po­ner del pre­su­pues­to y poder ajus­tar en la obra públi­ca, en dere­chos de les tra­ba­ja­do­res o polí­ti­cas públi­cas para nues­tros barrios popu­la­res, tan gol­pea­dos duran­te esta pan­de­mia. El mis­mo gobierno que pagó cifras millo­na­rias por unos bár­bi­jos que, enci­ma, lue­go resul­ta­ron estar ven­ci­dos y que des­ti­nó 52 millo­nes de pesos para ele­men­tos anti­dis­tur­bios para la poli­cía de la ciu­dad.

Mien­tras tan­to, en los barrios más humil­des de la ciu­dad sufri­mos el aban­dono ante la cri­sis sani­ta­ria que nos sacu­de más que en cual­quier otro lado. A pesar de las adver­ten­cias y de seña­lar des­de un prin­ci­pio la nece­si­dad de un pro­to­co­lo y medi­das espe­cí­fi­cas para nues­tras fami­lias que viven en con­di­cio­nes de haci­na­mien­to, el gobierno de Larre­ta hizo oidos sor­dos y fui­mos las orga­ni­za­cio­nes socia­les quie­nes nos pusi­mos al fren­te abrien­do nues­tro come­do­res y meren­de­ros para asis­tir a las fami­lias que no pue­den tra­ba­jar, quie­nes cons­trui­mos nues­tros pro­to­co­los, cam­pa­ñas de pre­ven­ción, redes de cui­da­do, quie­nes nos encar­ga­mos de asis­tir a las fami­lias que tuvie­ron que ais­lar­se; entre tan­tas otras cosas. Al día mar­tes 5 de mayo, tene­mos 249 con­ta­gios y tuvi­mos que lamen­tar 6 muer­tes de veci­nes de las villas de la ciu­dad. Enci­ma de todo esto, en la Villa 31 lle­va­mos 10 días sin agua cuan­do lo pri­me­ro que nos piden es que nos lave­mos las manos.

Este pro­yec­to de ley es la lla­ve para un nue­vo ajus­te a las y los tra­ba­ja­do­res y un con­se­cuen­te empeo­ra­mien­to de nues­tras con­di­cio­nes de vida. Por eso recha­za­mos la ley de emer­gen­cia impul­sa­da por Larre­ta y nos suma­mos a la con­vo­ca­to­ria el jue­ves 11hs en la Legis­la­tu­ra. Al mis­mo tiem­po, para afron­tar la cri­sis sani­ta­ria y aten­der la nece­si­dad de las miles de fami­lias que vivi­mos en los barrios popu­la­res, exi­gi­mos la crea­ción de un fon­do de emer­gen­cia des­ti­na­do al sec­tor más gol­pea­do por esta la pan­de­mia. Para ello se debe afec­tar la rique­za del empre­sa­ria­do que se lle­nó los bol­si­llos con los nego­cia­dos en la ciu­dad duran­te la ges­tión del macris­mo: con los terre­nos públi­cos que se rifa­ron, la exen­ción de impues­tos, los mega empren­di­mien­tos inmo­bi­lia­rios, el jue­go y la obra públi­ca.

Fren­te de Orga­ni­za­cio­nes en Lucha ‑FOL

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​–

Docen­tes de la Uni­ver­si­dad de Luján ini­cian un paro por 48 horas en recla­mo de la pari­ta­ria

Docen­tes nuclea­dos en el gre­mio Adun­lu de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Luján ini­cia­ron un paro por 48 horas en recla­mo de la aper­tu­ra de la pari­ta­ria local ante el cam­bio de sus con­di­cio­nes labo­ra­les por el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

«Lo que recla­ma­mos aho­ra es la pari­ta­ria local de la UNLu por con­di­cio­nes de tra­ba­jo ante el tele­tra­ba­jo» indi­ca­ron.

«Lue­go de varias nega­ti­vas del rec­to­ra­do para con­vo­car pari­ta­rias en la UNLu vamos al paro» dije­ron.

«Fren­te a la vir­tua­li­za­ción for­zo­sa pone­mos en mar­cha un plan de lucha por la aper­tu­ra de la pari­ta­ria local» mani­fes­ta­ron los tra­ba­ja­do­res, que deja­ron en cla­ro que «las reunio­nes pari­ta­rias pue­den rea­li­zar­se de mane­ra remo­ta por medios elec­tró­ni­cos».

En caso de que no exis­tan res­pues­tas, los docen­tes uni­ver­si­ta­rios pien­san enca­rar nue­vas medi­das de fuer­za y, a su vez, recor­da­ron que care­cen de solu­cio­nes para pro­ble­má­ti­cas pre­vias de las que gene­ró el coro­na­vi­rus, como fal­ta de mate­ria­les de tra­ba­jo, pre­su­pues­to e infra­es­truc­tu­ra.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Con­vo­ca­mos a una Jor­na­da Nacio­nal de Lucha para este jue­ves 7 de Mayo.

.

🚨 Movi­li­za­ción a la Legis­la­tu­ra por­te­ña a las 10:30 hs.

🚨Aplau­sa­zo a nivel nacio­nal en todos los efec­to­res de salud en recha­zo a la Ley de Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca.

.

Ni héroes ni heroí­nas, somos tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­des.

Suma tu adhe­sión!

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Perio­dis­mo, pan­de­mia, liber­tad de expre­sión y Con­flic­tos labo­ra­les

Algu­nos extrac­tos de la entre­vis­ta con Agus­tín Lec­chi, can­di­da­to por la lis­ta Uni­dad Plu­ri­co­lor, a Secre­ta­rio Gene­ral del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (SIPREBA).

En el mar­co de la pan­de­mia, muchos medios pre­go­nan la soli­da­ri­dad, pero vio­lan las leyes labo­ra­les

La comu­ni­ca­ción es una de las acti­vi­da­des excep­tua­das del ais­la­mien­to por ser con­si­de­ra­da esen­cial, pero debe desa­rro­llar­se en deter­mi­na­das con­di­cio­nes, no sólo de segu­ri­dad y de salud. En el mar­co de la pan­de­mia, muchos medios pre­go­nan la soli­da­ri­dad, pero vio­lan las leyes labo­ra­les, el decre­to pre­si­den­cial que prohí­be los des­pi­dos y las dis­po­si­cio­nes del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, que plan­tean que no se pue­den modi­fi­car las con­di­cio­nes labo­ra­les y sala­ria­les.

Veni­mos de atra­ve­sar los peo­res cua­tro años en mate­ria de comu­ni­ca­ción.

Veni­mos de atra­ve­sar los peo­res cua­tro años en mate­ria de comu­ni­ca­ción en gene­ral, y en par­ti­cu­lar en los Medios Públi­cos, que fue­ron vacia­dos y ata­ca­dos feroz­men­te.

Por suer­te, des­de el 10 de diciem­bre hay una visión dis­tin­ta del Esta­do en gene­ral, y de los medios esta­ta­les. Nos encon­tra­mos con auto­ri­da­des que tie­nen otra visión. Las auto­ri­da­des deci­die­ron dar­le la impor­tan­cia que se mere­cen, y tene­mos noti­cias las 24 hs, fines de sema­na incluí­dos.

Lo prio­ri­ta­rio es poner los medios públi­cos don­de nun­ca debie­ron dejar de estar.

Hay que des­ta­car que pro­duc­to del vacia­mien­to que sufri­mos en el Macris­mo, par­ti­cu­lar­men­te en Telam y Radio Nacio­nal, hay un retra­so sala­rial muy gran­de que hay que dis­cu­tir de mane­ra urgen­te, pero enten­de­mos el con­tex­to. Lo prio­ri­ta­rio es poner los medios públi­cos don­de nun­ca debie­ron dejar de estar. En esa tarea pro­fe­sio­nal esta­mos ponien­do todo nues­tro esfuer­zo, y eso se ve refle­ja­do en la pan­ta­lla, en la radio y en la agen­cia.

El rol de los Medios Públi­cos.

El rol de los medios públi­cos es garan­ti­zar el acce­so demo­crá­ti­co y gra­tui­to a la infor­ma­ción, garan­ti­zar la plu­ra­li­dad de voces y una agen­da de temas, que no nece­sa­ria­men­te es la mis­ma que la de los medios pri­va­dos.

Defen­di­mos siem­pre, y con todos los gobier­nos, la liber­tad de expre­sión y el acce­so a la infor­ma­ción de todos los sec­to­res.

Los Medios Públi­cos tie­nen la obli­ga­ción de garan­ti­zar una total plu­ra­li­dad de voces, y que todos los sec­to­res socia­les, sobre todo aque­llos que no tie­nen lugar en los gran­des medios, ten­gan un espa­cio para expre­sar sus recla­mos, inquie­tu­des y plan­teos. Defen­di­mos siem­pre, y con todos los gobier­nos, la liber­tad de expre­sión y el acce­so a la infor­ma­ción de todos los sec­to­res.

Abra­zo a la Tv.Pública- Enero 2018

Si hoy los medios públi­cos están de pie, es gra­cias a la lucha que dimos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras.

En el mar­co de la pan­de­mia, la TV. Públi­ca, Radio Nacio­nal y Telam están cum­plien­do con esa obli­ga­ción gra­cias a que supe­ra­mos la nefas­ta eta­pa que fue el Macris­mo, que nos dejó gra­ves heri­das. Si hoy los medios públi­cos están de pie, es gra­cias a la lucha que dimos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, jun­to con sec­to­res de la socie­dad que nos acom­pa­ña­ron.

Noti­cias fal­sas, Law­fa­re.

El sin­di­ca­to tam­bién está para esa pelea que tie­ne que ver con la hones­ti­dad pro­fe­sio­nal. Noso­tros liga­mos siem­pre la lucha sin­di­cal con la cues­tión pro­fe­sio­nal, por qué están ínti­ma­men­te liga­das.

En nin­gún medio uno pue­de ejer­cer su dere­cho a la liber­tad de expre­sión, en sole­dad.

En nin­gún medio uno pue­de ejer­cer su dere­cho a la liber­tad de expre­sión, en sole­dad; hay que ejer­cer­lo de mane­ra orga­ni­za­da. El sin­di­ca­to no sólo está para la tarea fun­da­men­tal de defen­der las fuen­tes de tra­ba­jo, el sala­rio, el esta­tu­to del perio­dis­ta y los con­ve­nios, si no tam­bién para estas luchas.

Medios auto­ges­ti­vos, comu­ni­ta­rios y popu­la­res

Para esa tarea de demo­cra­ti­za­ción, plu­ra­li­dad y acce­so a la comu­ni­ca­ción e infor­ma­ción, es fun­da­men­tal el rol de estos medios. Medios como Agen­da Sur, que res­pe­ta­mos y segui­mos mucho, que cre­ce per­ma­nen­te­men­te y que nos enor­gu­lle­ce, por­que hay pro­fe­sio­na­les que admi­ra­mos.

Hay que uni­fi­car la lucha de los tra­ba­ja­do­res de pren­sa, en empre­sas tra­di­cio­na­les y medios alter­na­ti­vos.

Hay que uni­fi­car la lucha de los tra­ba­ja­do­res de pren­sa, en empre­sas tra­di­cio­na­les y en medios comu­ni­ta­rios, auto­ges­ti­vos, popu­la­res, alter­na­ti­vos, que fue­ron cre­cien­do en el últi­mo tiem­po, y que se supie­ron ganar un lugar muy impor­tan­te en el mapa de medios.

Con­flic­tos en la pan­de­mia.

En un momen­to como este de pan­de­mia, en que debe­ría cui­dar­se la salud, algu­nos empre­sa­rios avan­zan sobre los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res.

Toda nues­tra soli­da­ri­dad y nues­tro esfuer­zo está cen­tra­do en la defen­sa de los pues­tos de tra­ba­jo, en empre­sas como Edi­to­rial Atlán­ti­da, Revis­ta Pron­to, Dia­rio Popu­lar y otros medios de todo el país. Por ejem­plo, el mul­ti­me­dios La Capi­tal de Mar del Pla­ta, que es pro­pie­ta­rio de La Pren­sa de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, y la Voz de Tan­dil, que redu­jo los sala­rios. En un momen­to como este de pan­de­mia, en que debe­ría cui­dar­se la salud, algu­nos empre­sa­rios avan­zan sobre los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res.