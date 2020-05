Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 07 de mayo de 2020

Hace unos días nos ente­ra­mos de que

muchos pseu­dos diri­gen­tes indí­ge­nas, pre­ten­den reci­clar­se, inten­tan­do rever­tir

la fal­ta de con­fian­za que las comu­ni­da­des les tie­nen. Se están orga­ni­zan­do en

un espa­cio de opo­si­ción, mucho de ellos finan­cia­dos ante­rior­men­te por el

gobierno macris­ta, hoy se pre­sen­tan como gran­des lucha­do­res. Con­vo­can a la

uni­dad de los pue­blos indí­ge­nas, para salir a pro­tes­tar ante las injus­ti­cias,

por las polí­ti­cas homo­ge­nei­zan­tes del pro­to­co­lo de segu­ri­dad sani­ta­ria. Son a

nues­tro enten­der meros opor­tu­nis­tas.

Noso­tras como Movi­mien­to de Muje­res

Indí­ge­nas por El Buen Vivir, denun­cia­mos opor­tu­na­men­te que estas medi­das

incon­sul­tas para con los pue­blos indí­ge­nas, han vio­la­do el con­ve­nio 169 de la

OIT, que cla­ra­men­te dice que el esta­do debe con­sul­tar toda medi­da que nos

afec­te. Las deci­sio­nes pen­sa­das solo des­de la lógi­ca cen­tro urba­nis­ta, han

gene­ra­do situa­cio­nes de mayor repre­sión y vio­len­cia en los terri­to­rios

indí­ge­nas.

Noso­tras, como muje­res indí­ge­nas orga­ni­za­das,

nos opo­ne­mos a este lla­ma­do opor­tu­nis­ta y mez­quino, de quie­nes ni si quie­ra en

esta pan­de­mia vemos velar por segu­ri­dad ali­men­ti­cia y sani­ta­ria en las

comu­ni­da­des. Noso­tras jamás sere­mos ser­vi­les a los gobier­nos de turno, ni

trai­cio­na­re­mos nues­tros sue­ños colec­ti­vos, que van mucho más allá que los

intere­ses egoís­tas que hoy impul­san a esos des­gas­ta­dos diri­gen­tes a

movi­li­zar­nos. Hemos ele­va­do des­de hace muchos años nues­tra mira­da, y hemos

vis­to que la revo­lu­ción ver­da­de­ra es el de la Mapu, de la Pacha con­tra el

#terri­ci­dio.

Uni­dad no es amon­to­na­mien­to, la uni­dad se

cons­tru­ye siem­pre des­de la pala­bra ver­da­de­ra, el con­sen­so y una cami­nar en

sen­de­ros de siem­bra y accio­nes fér­ti­les para cose­char un mun­do mejor. Por ello

ni olvi­do ni per­dón, para los geno­ci­das de los pue­blos y la mis­ma vara de

jus­ti­cia con­tra los yana­co­nas, trai­do­res.

Estos que hoy voci­fe­ran las injus­ti­cias y

nos con­vo­can a rebe­lar­nos, cuan­do ocu­pa­ban car­gos duran­te el gobierno macris­ta

silen­cia­ron el horror de las balas ase­si­nas del Esta­do, estos mis­mos indí­ge­nas

fue­ron fun­cio­na­les y fun­cio­na­rios en ese gobierno geno­ci­da, mario­ne­tas del

esta­do! Hoy estos mis­mos seño­res ¿quie­ren lide­rar la rebe­lión de los pue­blos?

no seño­res! uste­des solo quie­ren reci­clar­se. Es indig­nan­te con que rapi­dez

olvi­dan. Su cons­cien­cia debe­ría des­ti­lar san­gre.

El Movi­mien­to de Muje­res indí­ge­nas por el

Buen Vivir es inclau­di­ca­ble, no adhe­ri­mos a nin­gún par­ti­do polí­ti­co, no

apos­ta­mos por los lide­raz­gos, cree­mos fir­me­men­te en la fuer­za hori­zon­tal

nutri­da en la sabi­du­ría ances­tral de los pue­blos. Así mis­mo tam­bién enten­de­mos

a la ver­dad como un baluar­te que debe depu­rar los vicios colo­nia­lis­tas que han

con­ta­mi­na­do nues­tros pue­blos, es por ello que como Movi­mien­to denun­cia­mos,

con­de­na­mos y no acom­pa­ña­re­mos a caci­ques y refe­ren­tes, a los varo­nes indí­ge­nas

que son gol­pea­do­res, abu­sa­do­res y aco­sa­do­res. Con­ven­ci­das de que tan­tas déca­das

de pseu­do diri­gen­cia­lis­mo machis­ta que lo úni­co que han traí­do es pos­ter­ga­ción

y olvi­do está lle­gan­do a su fin.

Nos esta­mos levan­tan­do con cora­je y

dig­ni­dad, cree­mos en nues­tra fuer­za como muje­res indí­ge­nas, en la sabi­du­ría

ances­tral que nos habi­ta. Cla­ro que tam­bién hay muje­res indí­ge­nas que abra­za­ron

la trai­ción, son cóm­pli­ces, todo por un empleo, hoy ven en peli­gro la

con­ti­nui­dad de sus con­tra­tos y deses­pe­ra­das bus­can un lugar en el actual

gobierno, el opor­tu­nis­mo no es inhe­ren­te solo a los hom­bres, está enquis­ta­do en

el espí­ri­tu de la medio­cri­dad huma­na. Es cier­to que la pan­de­mia, y sobre todo

las medi­das sani­ta­rias que ha esta­ble­ci­do el Gobierno han sido injus­tas hacia los

terri­to­rios, es cier­to que este gobierno como todos los ante­rio­res no reco­no­cen

la plu­ri­na­cio­na­li­dad de los terri­to­rios, no nos dan par­ti­ci­pa­ción para

dia­gra­mar, para pen­sar, y para pro­po­ner alter­na­ti­vas de solu­ción al inte­rior de

las comu­ni­da­des para pre­ven­ción y no solo del coro­na­vi­rus, sino de todas las

enfer­me­da­des que nos aque­jan por la fal­ta de recur­sos y desidia his­tó­ri­ca del

Esta­do. No nos dejan plan­tear alter­na­ti­vas de desen­vol­vi­mien­to eco­nó­mi­co que

nos per­mi­tan comer, algo tan ele­men­tal como ese dere­cho. Sobre el cla­mor de las

comu­ni­da­des ham­brien­tas, hoy estos refe­ren­tes indí­ge­nas trai­do­res y

opor­tu­nis­tas hablan de la des­nu­tri­ción como si fue­ra una nove­dad. Es cier­to que

hay ham­bre, ¿aca­so no hubo ham­bre en el gobierno macris­ta? ¿Y con el gobierno

ante­rior no hubo ham­bre tam­bién? ¿Y aca­so no hubo ham­bre cuan­do se fun­dó este

Esta­do geno­ci­da? Inge­nua­men­te creen que levan­tan­do la voz y dicien­do que hay

ham­bre, la tota­li­dad de las comu­ni­da­des mar­cha­ran tras ellos, como la

van­guar­dia ilu­mi­na­da que nos lle­va­ran a la nada mis­ma.

Real­men­te para cons­truir una fuer­za real,

un movi­mien­to de pue­blos indí­ge­nas hay que con­sen­suar algo fun­da­men­tal: el Buen

vivir como dere­cho.

Lo que esta­mos vien­do es opor­tu­nis­mo

bara­to, par­ti­da­rio, bus­can­do miga­jas para los pseu­dos diri­gen­tes que real­men­te

a esta altu­ra nos aver­güen­zan! no pode­mos reco­no­cer nin­gún tipo de

repre­sen­ta­ción en su actuar. Solo vemos la repre­sen­ta­ti­vi­dad de la colo­ni­za­ción

win­ka en su hacer. Hemos sen­ti­do la nece­si­dad de alzar nues­tras voces ante las

reunio­nes que se están tenien­do del macris­mo con indí­ge­nas ser­vi­les, no

con­ta­ran con nues­tra adhe­sión. Hacen reunio­nes dis­fra­za­das de mesa de “uni­dad”

cuan­do solo tie­nen como pro­pó­si­to la desunión y los con­flic­tos entre her­ma­nos.

Sí sos­te­ne­mos que exis­ten vacios

abso­lu­tos res­pec­to a polí­ti­cas indí­ge­nas.

Los con­flic­tos y atro­pe­llos han sido

múl­ti­ples en el perio­do de cua­ren­te­na:

-Gol­pean y detie­nen a muje­res ori­gi­na­rias

en Tafi del Valle

-Siguen las muer­tes de niñes Wichi por

ham­bre en #Sal­ta.

-Ata­que vio­len­to al Lof Mapu­che Bue­nu­leo

-Dro­gan y vio­lan a una joven Wichi en el

Sau­za­li­to, #Cha­co

-Muje­res indí­ge­nas vara­das lejos de casa,

exi­gen polí­ti­cas de retorno a sus comu­ni­da­des.

– Se le ha dado luz ver­de a los sica­rios

de los terra­te­nien­tes y empre­sas extrac­ti­vis­tas, para vio­len­tar a las comu­ni­da­des que están reafir­man­do

recu­pe­ra­cio­nes terri­to­ria­les.

No baja­re­mos los bra­zos en nues­tra dig­na

lucha, la suma de todas las volun­ta­des para cam­biar éste sis­te­ma de muer­te son

nues­tras her­ma­nas y her­ma­nos. El ser indí­ge­na es una for­ma de per­ci­bir y

habi­tar el mun­do, no es solo una cues­tión de raza.

Una vez más con­vo­ca­mos al mun­do a luchar

con­tra el Terri­ci­dio!

Cami­na­mos para ser y somos por­que cami­na­mos.