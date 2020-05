Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 6 mayo 2020

Varios inten­tos de inva­sión,

ser­vir como lugar de entre­na­mien­to de terro­ris­tas y mag­ni­ci­das y

par­ti­ci­par en el robo de empre­sas nacio­na­les han sido solo algu­nas de

las accio­nes eje­cu­ta­das por Colom­bia y que podrían ya haber gene­ra­do una gue­rra con Vene­zue­la, sos­tu­vo el filó­so­fo y comu­ni­ca­dor Miguel Ángel Pérez Pire­la en su pro­gra­ma Des­de don­de sea.

La emi­sión del día mar­tes 5 de mayo estu­vo dedi­ca­da exclu­si­va­men­te a ana­li­zar la actua­ción de la éli­te diri­gen­te colom­bia­na

en el con­tex­to de los ince­san­tes inten­tos de Esta­dos Uni­dos por

derro­car a los gobier­nos de Hugo Chá­vez Frías y Nico­lás Madu­ro Moros, a

lo lar­go de los últi­mos vein­te años.

El ancla­je actual de este aná­li­sis fue la evi­den­te com­pli­ci­dad del gobierno y de las fuer­zas para­mi­li­ta­res colom­bia­nas en el más recien­te inten­to de inva­sión en sue­lo vene­zo­lano,

ocu­rri­do el fin de sema­na ante­rior, que fue exi­to­sa­men­te repe­li­do por

las auto­ri­da­des nacio­na­les y por pobla­do­res de las loca­li­da­des cos­te­ras

de Cara­cas y Ara­gua.

“Segui­mos bajo el shock de esta

inten­to­na. Esto pica y se extien­de y con­ti­núan sur­gien­do ele­men­tos

fun­da­men­ta­les para enten­der la mag­ni­tud, la tras­cen­den­cia, el impac­to

que ha de tener este hecho sobre el pue­blo vene­zo­lano todo. Por eso

plan­teo una refle­xión sobre los acto­res fun­da­men­ta­les en esta lógi­ca. Lo

pode­mos resu­mir en una espe­cie de trián­gu­lo. Tie­ne muchos otros

ele­men­tos, muchas cau­sas, muchas con­cau­sas que se pue­den estu­diar, pero arri­ba de todo lo que está suce­dien­do en Vene­zue­la está Esta­dos Uni­dos y, más espe­cí­fi­ca­men­te, el gobierno de Donald Trump. Des­pués tene­mos por aquí a Juan Guai­dó (con el res­to de la dere­cha vene­zo­la­na:

Leo­pol­do López, Lilian Tin­to­ri, Anto­nio Ledez­ma, Vec­chio, Smo­lansky,

etcé­te­ra), que actúa en repre­sen­ta­ción de los intere­ses de Trump. Y en

el otro ángu­lo está Colom­bia. Estos son los ele­men­tos fun­da­men­ta­les que

deter­mi­nan las cau­sa­li­da­des de los hechos que en estos momen­tos ago­bian a

Vene­zue­la de diver­sas mane­ras”, dijo Pérez Pire­la mos­tran­do un dibu­jo

del trián­gu­lo indi­ca­do.

Antes de entrar en el pun­to de Colom­bia, revi­só lo ocu­rri­do con los otros dos lados del trián­gu­lo con res­pec­to al falli­do plan de incur­sión naval.

“Trump, en 16 segun­dos, dijo que él no

tenía abso­lu­ta­men­te nada que ver con esta inten­to­na de inva­sión. Se

escu­rrió. Escu­rrió el bul­to –enfatizó-.Guaidó, en un pri­mer momen­to,

tra­tó de hacer lo mis­mo. Y esto es lo que resul­ta iró­ni­co. Dijo que se

tra­ta­ba de un show del gobierno, es decir, que esos mer­ce­na­rios, hoy día

apre­sa­dos, algu­nos de ellos muer­tos, no exis­tían. Iro­nía del des­tino,

el gru­po cerra­do de estos mer­ce­na­rios coin­ci­de con el gru­po cerra­do de

los que tra­ta­ron de dar el gol­pe de Esta­do en abril de 2019 en Alta­mi­ra,

jun­to a Guai­dó, el gol­pe de los plá­ta­nos ver­des. Pero al otro día, Guai­dó

dice que ‘hay que res­pe­tar los dere­chos huma­nos de estos dete­ni­dos’.

Aquí apli­ca el prin­ci­pio de no con­tra­dic­ción pro­pio de la lógi­ca

aris­to­té­li­ca: no es el caso que A y No‑A sean al mis­mo tiem­po… o es A o

es No‑A. O los mer­ce­na­rios no exis­tie­ron y fue­ron par­te de un

show, como dijo el día domin­go o hay que res­pe­tar­les los dere­chos

huma­nos, como dijo el lunes. Ya el des­ca­ro lle­ga a nive­les apo­teó­si­cos”.

Enten­der el fac­tor Colom­bia

“Si noso­tros no asi­mi­la­mos que Colom­bia está en uno de los lados de esta espe­cie de trián­gu­lo de las Ber­mu­das, no vamos a enten­der por dón­de van los tiros,

y lo digo inten­cio­nal­men­te por­que aquí, en las últi­mas 48 horas ha

habi­do tiros de ver­dad, enfren­ta­mien­tos en los que han esta­do por un

lado la Fuer­za Arma­da Nacio­nal Boli­va­ria­na, la Poli­cía Nacio­nal

Boli­va­ria­na y la Mili­cia Boli­va­ria­na, y por el otro célu­las terro­ris­tas,

para­mi­li­ta­res, sica­rios a suel­do, mer­ce­na­rios. En este momen­to,

mien­tras noso­tros habla­mos, algu­nos de estos gru­púscu­los siguen

esca­pan­do en las mon­ta­ñas cari­be­ñas”, seña­ló.

Para abor­dar a fon­do el tema de Colom­bia como fac­tor del ata­que impe­ria­lis­ta per­ma­nen­te con­tra Vene­zue­la, uti­li­zó dos libros de su coau­to­ría.

“Nor­mal­men­te ter­mi­na­mos el pro­gra­ma con

la reco­men­da­ción de unos libros, pero hoy vamos a comen­zar con estos dos

(La inva­sión para­mi­li­tar: Ope­ra­ción Dak­ta­ri y La cues­tión

colom­bo-vene­zo­la­na) El pri­me­ro lo escri­bí con mi maes­tro, Luis Brit­to

Gar­cía, titu­la­do La inva­sión para­mi­li­tar. Se publi­có en 2012, con

docu­men­tos des­cla­si­fi­ca­dos de los tiem­pos de Álva­ro Uri­be Vélez sobre

más de cien para­mi­li­ta­res que Uri­be man­dó a matar al pre­si­den­te Hugo

Chá­vez en 2004. La his­to­ria no ha cam­bia­do, ¡mos­ca! Aquí apa­re­ce cada

uno de los nom­bres, lis­tas com­ple­tas y docu­men­tos de la Fis­ca­lía.

Publi­ca­mos las fotos de cada uno de estos para­mi­li­ta­res. Recuer­do

esos días de inves­ti­ga­ción cuan­do estu­vi­mos en orga­nis­mos de segu­ri­dad

en medio de cajas y más cajas de docu­men­tos. Así nos ente­ra­mos de todos

los deta­lles de lo que pasó allí y has­ta recons­trui­mos las peleas

inter­nas que tuvie­ron. Supi­mos que uno tra­tó de esca­par­se y lo

mata­ron los otros y lo ente­ra­ron allí en la quin­ta Dak­ta­ri, lue­go de

muti­lar­lo. Uste­des recor­da­rán que cuan­do eso pasó, la reac­ción de la

dere­cha vene­zo­la­na fue la de negar el caso de estos cien para­mi­li­ta­res

que se encon­tra­ron en una fin­ca muy cer­ca de Cara­cas. En esos momen­tos

actua­ron igual que aho­ra. Dije­ron que eran unos ‘para­ca­chi­tos’ por­que

les lle­va­ban cachi­tos de una pana­de­ría famo­sa del Este. En vis­ta de que

fue­ron des­cu­bier­tos, pro­cu­ra­ron rela­ti­vi­zar el asun­to, cari­ca­tu­ri­zar­lo,

bur­lar­se. Lue­go, cuan­do empe­za­ron a salir las fotos y las prue­bas, tal

como está ocu­rrien­do aho­ra con estos mer­ce­na­rios, opta­ron por el

silen­cio sepul­cral”.

Aco­tó que estas son reac­cio­nes típi­cas

de los adver­sa­rios de la Revo­lu­ción vene­zo­la­na cada vez que sufren un

des­ca­la­bro. Tal cua­dro se está repi­tien­do aho­ra, tras los suce­sos de

Macu­to y Chuao. “Trump, en 16 segun­dos, dice que no tuvo nada

que ver con eso. Guai­dó tam­po­co, y Colom­bia se extra­ña de lo que

suce­dió. Es decir, que esta gen­te salió de la nada, no salió de tres

cam­pos de entre­na­mien­to que se encon­tra­ban por ahí, por Rioha­cha.

Y cuan­do digo ‘por ahí’, lo digo iró­ni­ca­men­te por­que hace unas sema­nas

el gobierno de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la dio con coor­de­na­das

pre­ci­sas, con GPS, de la ubi­ca­ción de los tres cam­pos. Pero la pri­me­ra

reac­ción es la nega­ción de los hechos por­que cuan­do se pier­de una

bata­lla, se esfu­man los pro­ta­go­nis­tas. Cuan­do se gana, todos están en

pri­me­ra fila. Cuan­do se per­dió la bata­lla de las mal lla­ma­das gua­rim­bas,

más de tres meses de actos terro­ris­tas, de gen­te que­ma­da, de escue­las

que­ma­das, nadie fue el cul­pa­ble. Todo el mun­do se des­apa­re­ció y se que­dó

calla­do. Hace unos días con­me­mo­ra­mos un año del gol­pe de Esta­do de

Guai­dó y Leo­pol­do, y nadie sabe nada. En el caso de la Ope­ra­ción

Dak­ta­ri, nadie qui­so hablar de eso. Hoy está pasan­do efec­ti­va­men­te lo

mis­mo”.

Vol­vien­do al esque­ma trian­gu­lar que

tra­zó al prin­ci­pio del pro­gra­ma, el mode­ra­dor expli­có que pro­fun­di­za­ría

en el ter­cer lado, en ese país que se dedi­có a ser la cabe­za de

pla­ya de la inva­sión de Vene­zue­la, y de muchas de las vici­si­tu­des que

esta­mos pasan­do: Colom­bia.

“Vamos a plan­tear algu­nos ele­men­tos. La

empre­sa petro­quí­mi­ca Monó­me­ros, que fue roba­da, está en Colom­bia. Ya

eso es de por sí un casus belli, un caso de gue­rra. Por solo uno de los

ele­men­tos que voy a refe­rir, Vene­zue­la podría decla­rar­le la gue­rra a

Colom­bia. Estoy dicien­do algo muy fuer­te y me estoy dan­do

cuen­ta de lo que estoy dicien­do. Es más, no diga­mos nom­bres, sino X, en

vez de Colom­bia e Y, en lugar de Vene­zue­la; o pen­se­mos en Fran­cia y

Ale­ma­nia; o Chi­na y Japón o Méxi­co y EEUU. ¿Qué pasa­ría entre esos

paí­ses si un tipo que levan­ta la mano y se decla­ra gobierno para­le­lo, se

apo­de­ra de una empre­sa del país vecino, se la roba?”.

“Vea­mos otro caso: el ben­di­to con­cier­to

de Cúcu­ta don­de par­ti­ci­pa­ron todos estos regue­to­ne­ros y gen­te de la

farán­du­la con dos dedos de fren­te, llo­ra­ron, lagri­mea­ron, mien­tras se

pre­pa­ra­ba una inva­sión con el apo­yo del gobierno colom­biano, del

para­mi­li­ta­ris­mo colom­biano, de Los Ras­tro­jos, de los terro­ris­tas

vene­zo­la­nos que se fue­ron para allá, de un puña­do de deser­to­res del

Ejér­ci­to vene­zo­lano, con la pre­sen­cia en el lugar de los pre­si­den­tes de

Chi­le, Para­guay y Colom­bia. Fue un inten­to de inva­sión en el que

uti­li­za­ron unas gan­do­las lle­nas de mate­rial béli­co. Ya con eso

había un casus belli, una razón para decla­rar­le la gue­rra a Colom­bia.

Fue dema­sia­do des­ca­ra­do. No hay nada peor en la vida que alguien que

está en la cul­pa total y lo que hace para defen­der­se es ata­car. La pala­bra de alguien así no vale nada. Eso fue lo que pasó con Colom­bia”.

Pro­si­guió enu­me­ran­do situa­cio­nes que

pudie­ron con­si­de­rar­se moti­vo para el con­flic­to arma­do. “Ana­li­ce­mos el

caso de Los Ras­tro­jos, gru­po para­mi­li­tar que no logra con­tro­lar el

Esta­do colom­biano, o mejor dicho, para no pasar por inge­nuo, que es

pro­te­gi­do por el Esta­do colom­biano, por el gobierno para­mi­li­tar de

Álva­ro Uri­be Vélez, en manos de este moni­go­te Iván Duque. Solo

por lo ocu­rri­do en ese caso, había razo­nes para la gue­rra, por­que se

uti­li­zó un gru­po delic­ti­vo para sacar del país a alguien que tie­ne

prohi­bi­ción de sali­da. Y fue uno de los gru­pos terro­ris­tas más crue­les de la región, gen­te que tie­ne casas espe­cia­li­za­das en picar per­so­nas”.

Una nación, tres Esta­dos

En este pun­to, citó el otro libro

reco­men­da­do, La cues­tión colom­bo-vene­zo­la­na, del que fue edi­tor y

coau­tor jun­to a Eva Gollin­ger, Irai­da Var­gas, Mario Sano­ja, Luis Brit­to

Gar­cía, Ser­gio Rodrí­guez y la sena­do­ra colom­bia­na Pie­dad Cór­do­ba como

pro­lo­guis­ta. Citó el capí­tu­lo de Brit­to Gar­cía para hacer ver que el

para­mi­li­ta­ris­mo ya entró en Vene­zue­la y está sir­vien­do como ins­tru­men­to

para inten­to­nas de inva­sión y des­es­ta­bi­li­za­ción, gol­pes de Esta­do y

mag­ni­ci­dio.

“Tene­mos que tomar con­cien­cia de esto o vamos a ter­mi­nar sien­do Colom­bia. ¿Cómo es eso? Pues Colom­bia

es una nación, todos allá se sien­ten colom­bia­nos, pero hay tres

Esta­dos: el Esta­do bur­gués, en manos de Duque actual­men­te; un para­es­ta­do

con­tro­la­do por las gue­rri­llas; y un para­es­ta­do para­mi­li­tar. Todos

domi­nan terri­to­rio y todos tie­nen armas. ¿Que­re­mos eso para

Vene­zue­la? Por­que a eso con­du­cen las inten­to­nas que está vehi­cu­lan­do

Trump a tra­vés de Guai­dó, López, Smo­lansky y otros, crean­do una

pre­si­den­cia supues­ta­men­te para­le­la, un Tri­bu­nal Supre­mo para­le­lo, una

fuer­za arma­da supues­ta­men­te para­le­la, for­ma­da por los deser­to­res que

aho­ra inten­ta­ron entrar como inva­so­res y han ter­mi­na­do muer­tos o

pre­sos. No refle­xio­nar sobre esto es pro­pi­ciar que Vene­zue­la se

con­vier­ta en otra Colom­bia, un país con varios pre­si­den­tes, con varias

fuer­zas arma­das, con varios meca­nis­mos de jus­ti­cia, un país para­mi­li­tar,

con zonas con­tro­la­das por el Esta­do y otras por la gue­rri­lla o por los

para­mi­li­ta­res. No, eso no pue­de ser en nues­tro caso. Vene­zue­la es úni­ca e

indi­vi­si­ble por­que la carac­te­rís­ti­ca fun­da­men­tal del Esta­do-nación es

tener una fron­te­ra defi­ni­da, un gobierno y una fuer­za arma­da”, sub­ra­yó.

Leyó un frag­men­to del capí­tu­lo de Brit­to

Gar­cía en el que expli­ca que el para­mi­li­ta­ris­mo sur­gió en Colom­bia

duran­te los años 90. “Las Fuer­zas Arma­das Revo­lu­cio­na­rias

Colom­bia­nas (Farc) comen­za­ban a cre­cer y a ocu­par terri­to­rios a nivel

nacio­nal. Hubo un aumen­to en secues­tros y asal­tos con­tra bases mili­ta­res

y poli­cía colom­bia­nas como una expre­sión polí­ti­ca con­tra el cre­cien­te

Esta­do nar­co­pa­ra­mi­li­tar y la repre­sión que se esta­ba inten­si­fi­can­do

con­tra los cam­pe­si­nos y des­pla­za­dos”.

A su jui­cio, la cau­sa

fun­da­men­tal del para­mi­li­ta­ris­mo que aho­ra quie­ren impo­ner en Vene­zue­la

pue­de ubi­car­se en el estu­dio del ori­gen de ese fenó­meno en el país

vecino. Por ello, con­ti­nuó leyen­do el tex­to de Brit­to Gar­cía:

“Los nar­co­tra­fi­can­tes, los lati­fun­dis­tas y los mafio­sos regio­na­les

res­pon­die­ron con bru­ta­li­dad. Aun­que ya habían comen­za­do a for­mar gru­pos

para­mi­li­ta­res por todo el país duran­te los 80, en los años 90 estos

esfuer­zos se con­so­li­da­ron y nacie­ron las Auto­de­fen­sas Uni­das de

Colom­bia, con el jefe para­mi­li­tar Car­los Cas­ta­ño a la cabe­za”.

Refle­xio­nó Pérez Pire­la que es a

par­tir de ese momen­to cuan­do comien­za a pro­fun­di­zar­se la frac­tu­ra de la

uni­dad del Esta­do colom­biano, tal como lo expli­ca el autor

men­cio­na­do: “Las AUC agru­pa­ron a gru­pos de defen­sa de terra­te­nien­tes,

empre­sa­rios y gana­de­ros, así como mer­ce­na­rios de los car­te­les de la

dro­ga de los años 80. Su obje­ti­vo ini­cial era la eli­mi­na­ción de las FARC

y del ELN, las dos prin­ci­pa­les orga­ni­za­cio­nes de la gue­rri­lla. Sus

accio­nes lle­ga­ron a nivel de más y más vio­len­cia, cri­mi­na­li­dad y

bar­ba­ri­dad, y a fina­les de los años 90, los para­mi­li­ta­res eran

res­pon­sa­bles de más de 75 por cien­to de los muer­tos y vio­la­cio­nes de

dere­chos huma­nos en el país. Habían eje­cu­ta­do una cam­pa­ña bru­tal, lle­na

de masa­cres, des­pla­za­mien­tos y abu­sos con­tra los dere­chos huma­nos de

civi­les que vivían en zonas rura­les. Esta­ban imple­men­tan­do un esta­do de

terror y tenían el apo­yo y la com­pli­ci­dad de las Fuer­zas Arma­das

Colom­bia­nas, la Poli­cía Nacio­nal y los polí­ti­cos de dere­cha. En

pocos años, las AUC pasa­ron de ser un gru­po para­es­ta­tal de lucha con­tra

la gue­rri­lla a un gru­po para­mi­li­tar, dis­po­nien­do de un ver­da­de­ro poder

eco­nó­mi­co, basa­do en el nar­co­trá­fi­co y la polí­ti­ca, con alian­za y

finan­cia­mien­to en los sec­to­res polí­ti­cos”.

En cuan­to a los pri­me­ros pasos

en Vene­zue­la de la répli­ca de este pro­ce­so per­ver­so, Pérez Pire­la los

ubi­có a par­tir del momen­to en que Leo­pol­do López fue alcal­de de Cha­cao

y comen­za­ron las reunio­nes, supues­ta­men­te para tra­tar temas de

segu­ri­dad ciu­da­da­na, con gru­pos para­mi­li­ta­res colom­bia­nos, diri­gi­dos por

Uri­be.

“En esos via­jes comen­za­ron a tejer el

fenó­meno para­mi­li­tar en tie­rras vene­zo­la­nas, que es la inten­ción últi­ma

que se escon­de inclu­so en el inten­to de inva­sión de hace dos días

–insis­tió-. Vene­zue­la debe mirar­se en ese espe­jo. En Colom­bia se

orga­ni­za­ron las gue­rri­llas des­pués de la muer­te de Gai­tán y lue­go

sur­gie­ron los para­mi­li­ta­res para com­ba­tir a las gue­rri­llas. Por ahí se

disol­vió la patria. Es sobre esto que tene­mos que refle­xio­nar.

No se tra­ta solo de decir cuán­tos mer­ce­na­rios eran y cuán­tas armas

tenían. Lo que está en jue­go va mucho más allá de eso, es el futu­ro de

la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la, con su Fuer­za Arma­da uni­da”.

Según el filó­so­fo y comu­ni­ca­dor, el

camino de la colom­bia­ni­za­ción com­por­ta enor­mes ries­gos. “Ayer

pre­gun­tá­ba­mos qué hubie­ra pasa­do si estos mer­ce­na­rios hubie­ran logra­do

masa­crar gen­te y, por ejem­plo, tomar el aero­puer­to de Mai­que­tía, que es

el más impor­tan­te del país, el de la ciu­dad de Cara­cas, don­de pudo haber

ate­rri­za­do lue­go cual­quier aero­na­ve en cues­tión de minu­tos, pro­ce­den­te

de cual­quie­ra de las bases mili­ta­res de EEUU en Colom­bia. Decía­mos que

cuan­do un mer­ce­na­rio triun­fa, tie­ne el poder mili­tar y el poder polí­ti­co

por­que lo tomó por las armas ¿Quién los pue­de parar: Guai­dó, López,

Smo­lansky, Ledez­ma? No, nadie los podrá con­tro­lar. Por eso es

impor­tan­te la uni­dad nacio­nal en mate­ria de armas. Es la esen­cia

fun­da­men­tal de la Repú­bli­ca. El mono­po­lio legí­ti­mo de las armas, como

decía el soció­lo­go Max Weber, por­que si hay varias enti­da­des en pose­sión

de ellas, se deses­truc­tu­ra la Repú­blica”.

Para­fra­sean­do a Brit­to Gar­cía, advir­tió que la

for­ma que tie­ne la dere­cha de des­es­ta­bi­li­zar a Vene­zue­la es ir

man­chan­do zonas del terri­to­rio con pre­sen­cia para­mi­li­tar, es decir,

don­de no pue­dan entrar las poli­cías ni la Fanb. “¿No es eso lo

que está suce­dien­do en Peta­re? Algu­nos dicen que son malan­dros, pero es

con­trol para­mi­li­tar. El para­mi­li­ta­ris­mo pue­de dis­fra­zar­se de varios

modos: de malan­dros, de sica­rios, de gua­rim­be­ros… Para que exis­ta Esta­do

vene­zo­lano, el terri­to­rio debe poder ser con­tro­la­do por la poli­cía y la

Fanb en cada cen­tí­me­tro”.

La inje­ren­cia mili­tar de EEUU

Pérez Pire­la recor­dó que en el libro La cues­tión colom­bo-vene­zo­la­na plan­teó

que Colom­bia esta­ba frac­cio­na­da en tres esta­dos, pero aho­ra pue­de

hablar­se de cua­tro por­que con­ta­mi­na­ron al país de bases mili­ta­res

grin­gas. Citó un frag­men­to del libro en el capí­tu­lo de su

auto­ría: “Según el inves­ti­ga­dor nor­te­ame­ri­cano Adam Isaac­son, des­de 1999

Colom­bia ha sido el ter­cer bene­fi­cia­rio del mun­do en asis­ten­cia mili­tar

y poli­cial por par­te de EUUU. Des­de 2001 es el país que cuen­ta con la

mayor can­ti­dad de per­so­nal mili­tar esta­dou­ni­den­se en sus fron­te­ras. A

pesar de ello, des­de 1998, abar­ca la mayor can­ti­dad de pro­duc­ción de

coca de Amé­ri­ca del Sur y para 2001 había aumen­ta­do en 76%”

Res­pec­to a este frag­men­to, pre­ci­só que el

aumen­to en la asis­ten­cia mili­tar y poli­cial de EEUU a Colom­bia coin­ci­de

con el ascen­so al poder en Vene­zue­la de Hugo Rafael Chá­vez Frías.

Tam­bién obser­vó que las cifras dan cuen­ta de un cre­ci­mien­to de la

pro­duc­ción de coca para­le­lo al mayor flu­jo de dine­ro de EEUU a Colom­bia.

Seña­ló que la fuen­te de estos datos es el libro de Colet­ta Youn­gers,

Dro­gas y demo­cra­cia en Amé­ri­ca Lati­na (El impac­to de la polí­ti­ca de

EEUU).

“Lo que para el Esta­do vene­zo­lano es el

petró­leo, para el para­es­ta­do colom­biano es la dro­ga. Cito a Alfre­do

Serrano Zaba­la, en el libro Para­cos: ‘Por par­te del para­mi­li­ta­ris­mo,

cer­ca de 580 mil millo­nes de pesos ingre­sa­ron por con­cep­to de ven­ta de

coca para los nar­co­tra­fi­can­tes, unos 700 millo­nes de pesos men­sua­les. Des­de

que se ins­tau­ró el Plan Colom­bia, las auto­ri­da­des vene­zo­la­nas han

incau­ta­do 600 tone­la­das de cocaí­na. Duran­te diez años del Plan Colom­bia

se pro­du­je­ron en pro­me­dio 624,2 tone­la­das al año de cocaí­na, supe­rior al

pro­me­dio de los cin­co años ante­rio­res, que fue de 303 tone­la­das’”.

Más cau­sas de gue­rra

Con­ti­nuó enu­me­ran­do situa­cio­nes y con­duc­tas que habrían podi­do jus­ti­fi­car en los últi­mos tiem­pos una decla­ra­ción de gue­rra con­tra Colom­bia.

Por ejem­plo, según los tes­ti­mo­nios de

los par­ti­ci­pan­tes en el falli­do inten­to de inva­sión, duran­te sus

entre­na­mien­tos reci­bie­ron apo­yo de nar­co­tra­fi­can­tes neo­gra­na­di­nos. “Está

cla­ro que Colom­bia es un nar­coes­ta­do, que lava can­ti­da­des

incon­men­su­ra­bles de millo­nes de dóla­res y finan­cia movi­mien­tos

des­es­ta­bi­li­za­do­res en Vene­zue­la. Esa es otra cau­sa de gue­rra ¿O no?”.

Agre­gó que des­de Colom­bia se mane­ja la estra­te­gia mani­fies­ta de crear para­es­ta­dos en Vene­zue­la.

“Hay una seño­ra que se dice fis­cal y está en Colom­bia; y hay unos

magis­tra­dos del supues­to Tri­bu­nal Supre­mo para­le­lo, que viven allá; y

hay unos mili­ta­res deser­to­res que dicen ser la fuer­za arma­da vene­zo­la­na,

que están allá en Colom­bia”.

Otra situa­ción que bien podría

esgri­mir­se como un casus belli son las manio­bras mili­ta­res con

par­ti­ci­pa­ción esta­dou­ni­den­se que se han rea­li­za­do recien­te­men­te cer­ca de

la fron­te­ra. “Hace pocas sema­nas esta­ban los mari­nes hacien­do

ejer­ci­cios de ame­dren­ta­mien­to con­tra la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de

Vene­zue­la. Que­da en evi­den­cia que estos mer­ce­na­rios que lle­ga­ron a

Macu­to son la avan­za­da, pero alre­de­dor del país están con­ta­mi­na­dos de

bases mili­ta­res grin­gas”.

En tal sen­ti­do, citó el capí­tu­lo 2 de La

Cues­tión colom­bo-vene­zo­la­na, titu­la­do For­ta­le­zas y debi­li­da­des

estra­té­gi­cas de Vene­zue­la: “Ante la nega­ti­va de Chá­vez de

per­mi­tir el sobre­vue­lo de naves mili­ta­res e ins­ta­la­ción de rada­res, EEUU

mon­ta bases en Cura­zao y Bonai­ree ins­ta­la bases y des­em­bar­ca armas y

efec­ti­vos en la veci­na Colom­bia y ame­na­za con reubi­car los

efec­ti­vos y equi­pos de la base de Man­ta, en las cos­tas colom­bia­na

cer­ca­nas a Vene­zue­la. Adi­cio­nal­men­te, EEUU reha­bi­li­ta y repo­ten­cia la

Cuar­ta Flo­ta y le enco­mien­da misio­nes encu­bier­tas de vigi­lan­cia en el

Cari­be y el Atlán­ti­co, de apo­yo a las fuer­zas des­es­ta­bi­li­za­do­ras en el

área”.

Pun­tua­li­zó que las bases ubi­ca­das en las Anti­llas Neer­lan­de­sas se encuen­tran ape­nas a tres minu­tos de terri­to­rio vene­zo­lano en vue­lo mili­tar.

Has­ta lo inima­gi­na­ble

Pérez Pire­la esbo­zó otros dos temas que reve­lan, en su opi­nión, que tan­to el gobierno, como el esta­blish­ment y los medios de comu­ni­ca­ción colom­bia­nos son enemi­gos jura­dos de Vene­zue­la.

“Tene­mos el mal­tra­to que han

sufri­do los vene­zo­la­nos que migra­ron. Se die­ron el tupé de inci­tar­los a

que se fue­ran del país y aho­ra, en ple­na pan­de­mia, los bota­ron a las

calles, los mal­tra­ta­ron a más no poder. Ima­gí­nen­se lo que pasa­ría si acá echá­ra­mos a 6 millo­nes de colom­bia­nos que viven en Vene­zue­la”.

El otro epi­so­dio que pudo deri­var en un

con­flic­to mili­tar es el Inten­to de mag­ni­ci­dio de agos­to de 2018, un

aten­ta­do con dro­nes explo­si­vos que pudo haber ase­si­na­do no solo al

pre­si­den­te Madu­ro sino a todas las altas auto­ri­da­des civi­les y mili­ta­res

del país. Recor­dó que el Gobierno vene­zo­lano, des­de un

prin­ci­pio, mos­tró prue­bas con­tun­den­tes de que los per­pe­tra­do­res habían

sido entre­na­dos en Colombia.“Lo nega­ron y tra­ta­ron de des­vir­tuar la

denun­cia, has­ta que CNN entre­vis­tó a los pro­ta­go­nis­tas y

dije­ron que sí y mos­tra­ron los cam­pos de entre­na­mien­to. Enton­ces se

que­da­ron calla­dos. Pero no per­da­mos de vis­ta la mag­ni­tud del daño que se

hubie­se hecho al país. Aquí hubie­se habi­do una gue­rra civil… Por menos

que eso se die­ron la Pri­me­ra y la Segun­da Gue­rra Mun­dial”.

La guin­da de la tor­ta, por ser el hecho más recien­te, es el inten­to de inva­sión que par­tió de Colom­bia, como ya lo han cer­ti­fi­ca­do inclu­so sus auto­res mate­ria­les.

“Colom­bia ha hecho abso­lu­ta­men­te

todo lo ima­gi­na­ble e inima­gi­na­ble con­tra Vene­zue­la, con­tra el gobierno,

con­tra la Fuer­za Arma­da Nacio­nal Boli­va­ria­na y con­tra el pue­blo

vene­zo­lano. Cuan­do vamos a bus­car algo en los anales de la

his­to­ria, no hay expli­ca­cio­nes, son dema­sia­dos hechos gra­ví­si­mos,

ata­ques, ame­na­zas. No olvi­de­mos que Colom­bia tie­ne cien años de gue­rra.

En medio de la pan­de­mia siguen matan­do gen­te. Es el país con más

des­pla­za­dos inter­nos en todo el pla­ne­ta Por algo hay seis millo­nes de

colom­bia­nos aquí y millo­nes más en muchos otros paí­ses”.

Libros

Los dos libros reco­men­da­dos del día fue­ron los uti­li­za­dos a lo lar­go del pro­gra­ma:

La inva­sión para­mi­li­tar: Ope­ra­ción Dak­ta­ri, de Luis Brit­to Gar­cía y Miguel Ángel Pérez Pire­la

La cues­tión colom­bo-vene­zo­la­na,

de Eva Gollin­ger, Irai­da Var­gas, Mario Sano­ja, Ser­gio Rodrí­guez, Luis

Brit­to Gar­cía y Miguel Ángel Pérez Pire­la, con pró­lo­go de Pie­dad

Cór­do­ba.

(LaI​gua​na​.TV)