México. Fallece Jaime Montejo, un guerrero de la Brigada Callejera

Glo­ria Muñoz Ramí­rez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 5 de mayo de 2020

Jai­me Mon­te­jo, uno de los fun­da­do­res de la Bri­ga­da Calle­je­ra de Apo­yo a la Mujer “Eli­sa Mar­tí­nez”, orga­ni­za­ción que des­de hace más de 25 años defien­de los dere­chos de las tra­ba­ja­do­ras sexua­les, murió esta madru­ga­da por Covid-19 en la Ciu­dad de Méxi­co. Su tra­ba­jo se con­cen­tró en las calles de las zonas más popu­la­res del país, don­de lo encon­tró el virus repar­tien­do comi­da y des­pen­sas a las tra­ba­ja­do­ras de La Mer­ced y de Puen­te de Alva­ra­do, pelean­do por la entre­ga de tar­je­tas de apo­yo del gobierno de la Ciu­dad, gri­tan­do que mil pesos para tres meses no les ser­vían para nada. Su com­pa­ñe­ra de vida y de lucha, Elvi­ra Madrid, reci­bió la noti­cia en con­fi­na­mien­to, indig­na­da por el via­cru­cis para lograr la hos­pi­ta­li­za­ción de quien com­par­tió con ella cien­tos de bata­llas al lado de los más des­fa­vo­re­ci­dos del pla­ne­ta.

Aquí una rese­ña del tra­ba­jo de más de dos déca­das de quie­nes han pues­to el cuer­po fren­te al cora­na­vi­rus, pues para ellos, no hay duda, su trin­che­ra está ahí aba­jo, a raz del sue­lo, en la calle.

Incó­mo­dos para el poder, soli­da­rios con los de aba­jo

Si hay una ima­gen que retra­ta a Elvi­ra Madrid es la del momen­to en el que le arre­ba­ta la pis­to­la a un poli­cía que la ame­na­za, mien­tras otro enca­ño­na a Jai­me Mon­te­jo, su com­pa­ñe­ro de vida y de lucha. “Lo suel­tas o se los car­ga la ver­ga”, les dijo a los poli­cías que no enten­dían de dón­de le salía tan­to cora­je a esta mujer cha­pa­rri­ta con cara de luna lle­na. “Todos se abrie­ron y sol­ta­ron a Jai­me, cuan­do vie­ne otro pique­te de poli­cías y ahí sí supe que nos iban a matar. Vi una cola­de­ra des­ta­pa­da y eché la pis­to­la para dis­traer­los. Unos se fue­ron por la pis­to­la y otros con­tra noso­tros. Nos die­ron duro”.

Ésta y muchas más expe­rien­cias han vivi­do Jai­me Mon­te­jo y las her­ma­nas Elvi­ra y Rosa Ise­la Madrid en los bajos mun­dos de la Ciu­dad de Méxi­co. Los tres fun­da­do­res de la Bri­ga­da Calle­je­ra de Apo­yo a la Mujer “Eli­sa Mar­tí­nez”, A.C., reco­rren des­de hace más de 25 años calles, pros­tí­bu­los, minis­te­rios públi­cos, antros, hote­les, sana­to­rios, fosas comu­nes, calle­jo­nes, zonas de tole­ran­cia y demás sóta­nos en los que se mue­ve el tra­ba­jo sexual o a don­de lle­gan las tra­ba­ja­do­ras heri­das, dete­ni­das o muer­tas.

En aque­lla oca­sión la poli­cía se lle­vó a Jai­me y a otro com­pa­ñe­ro. Elvi­ra se levan­tó como pudo, tomó un taxi y se fue al Minis­te­rio Públi­co. “Les dije que qui­zá éra­mos nadie, pero que a uno de los que detu­vie­ron tra­ba­ja­ba en un lugar impor­tan­te, y que si no apa­re­cía empe­za­rían a lle­gar medios de comu­ni­ca­ción. Dije que yo que­ría que apa­re­cie­ran mis com­pa­ñe­ros, que ya había habla­do a mucha gen­te y que se iba a armar un des­ma­dre. Me lle­va­ron a una casa a la vuel­ta del Minis­te­rio, sin rótu­los ni nada, y ahí esta­ban los hijos de mier­da que nos habían gol­pea­do. Los que diri­gie­ron el ope­ra­ti­vo me pidie­ron una dis­cul­pa, que había sido un error”.

La his­to­ria de la Bri­ga­da Calle­je­ra ini­cia con una inves­ti­ga­ción uni­ver­si­ta­ria que Elvi­ra, Jai­me y otros estu­dian­tes rea­li­za­ron para la cla­se del maes­tro Fran­cis­co A. Gomez­ja­ra, quien escri­bió un libro de socio­lo­gía de la pros­ti­tu­ción y era su pro­fe­sor en la Facul­tad de Cien­cias Polí­ti­cas y Socia­les de la UNAM.

Así lle­ga­ron a La Mer­ced, don­de los pri­me­ros que se inco­mo­da­ron con su pre­sen­cia fue­ron las madro­tas y padro­tes que con­tro­lan la zona. “Vimos muchas cosas que no nos gus­ta­ban, se lo diji­mos al maes­tro y él dijo que podía apo­yar sólo con la inves­ti­ga­ción. Noso­tros diji­mos que enton­ces cómo íba­mos a cam­biar lo que veía­mos. Total, que de 25 estu­dian­tes sólo nos que­da­mos cua­tro. Y así empe­za­mos a hacer el tra­ba­jo con las chi­cas”.

Era la épo­ca de la pro­pa­ga­ción del VIH y el tiem­po entre la vida estu­dian­til y el tra­ba­jo en La Mer­ced no les alcan­za­ba. Por eso, cuan­do ter­mi­na­ron la carre­ra, empe­za­ron a dedi­car­le cua­tro horas dia­rias. Las chi­cas empe­za­ron a denun­ciar a doc­to­res que abu­sa­ban de ellas y a fun­cio­na­rios y poli­cías que las extor­sio­na­ban. “Acor­da­mos cada quién dar lo que qui­sie­ra o de tiem­po com­ple­to, pero que se nece­si­ta­ba pre­pa­rar a gen­te para que cono­cie­ra y defen­die­ra sus dere­chos. Logra­mos meter a fun­cio­na­rios a la cár­cel, a padro­tes y madro­tas, y eso nos ganó el res­pe­to de las com­pa­ñe­ras, pues des­con­fia­ban por­que mucha gen­te las ha uti­li­za­do y enga­ña­do, y al ver que íba­mos cami­nan­do jun­tas fue cre­cien­do la con­fian­za, al gra­do que lle­ga­mos a ser pro­mo­to­ras de salud”.

La pro­mo­ción del uso del con­dón se con­vir­tió en prio­ri­dad. Las tra­ba­ja­do­ras le soli­ci­ta­ron a los acti­vis­tas que los dis­tri­bu­ye­ran ellos y que saca­ran una línea pro­pia. “No tenía­mos dine­ro ni la idea de cómo hacer­lo y diji­mos que no podía­mos. Pero inisis­tie­ron en que lo inen­ta­ra­mos y empe­za­mos a visi­tar empre­sas”. Meses des­pués nació “El Encan­to”, mar­ca que con los años fue­ron per­fec­cio­nan­do has­ta lograr una cer­ti­fi­ca­do de alta cali­dad.

El nom­bre de Bri­ga­da Calle­je­ra de Apo­yo a la Mujer “Eli­sa Mar­tí­nez” tie­ne la siguien­te his­to­ria. Bri­ga­da lo toma­ron de las bri­ga­das del movi­mien­to estu­dian­til de 1987 con­tra la impo­si­ción de cuo­tas en la UNAM, don­de se orga­ni­za­ban gru­pos para infor­mar y “noso­tros que­ría­mos lo mis­mo”. Calle­je­ra “por­que nos que­dó cla­ro que lo nues­tro no es estar en una ofi­ci­na, que los pro­ble­mas están en la calle”. De Apo­yo, “por­que no pen­sá­ba­mos resol­ver todo el asun­to, sino apo­yar­nos unas y otras”. De la Mujer, “por­que fue con la prin­ci­pal pobla­ción con la que empe­za­mos a tra­ba­jar”, aun­que des­pués lle­ga­rían las trans. Y el nom­bre de Eli­sa Mar­tí­nez “es el de la pri­me­ra chi­ca que cono­ci­mos con VIH y murió, pero no por la enfer­me­dad, sino por la dis­cri­mi­na­ción que sufrió en el hos­pi­tal por ser tra­ba­ja­do­ra sexual”.

A la Bri­ga­da Calle­je­ra le ha toca­do cui­dar­las y, si mue­ren, ves­tir­las y ente­rrar­las. “Y eso te va hacien­do más fuer­te. El abu­so de par­te de la poli­cía, la extor­sión, la per­se­cu­ción no sólo a ellas, sino tam­bién a los clien­tes, son los prin­ci­pa­les atro­pe­llos en las calles”. La Bri­ga­da ha vis­to y vivi­do los gol­pes, ase­si­na­tos, secues­tros, vio­la­cio­nes y demás abu­sos con­tra ellas. Y, en ese con­tex­to, los obs­tácu­los y prohi­bi­cio­nes para orga­ni­zar­se, pues “las quie­ren como escla­vas”.

Son más de 20 años de orga­ni­za­ción, pero pare­ce que todo lo gana­do vuel­ve a empe­zar con la pro­mul­ga­ción de la nue­va Ley de Tra­ta, “que no hace dife­ren­cia entre tra­ba­jo sexual y tra­ta de per­so­nas”. En eso están aho­ra. Ni víc­ti­mas ni vic­ti­ma­rias, es la con­sig­na.

Una de las líneas de tra­ba­jo prin­ci­pa­les de la Bri­ga­da es la salud, por­que “aun­que digan que es gra­tis y que todos tene­mos dere­cho a ella, para las tra­ba­ja­do­ras sexua­les no es así. Nos toca exi­gir que se les atien­da, y dig­na­men­te”. Y otra área impor­tan­te es la defen­sa del tra­ba­jo, “pues a veces cie­rran los nego­cios sin moti­vo, cuan­do hay intere­ses eco­nó­mi­cos, sobre todo en los cen­tros his­tó­ri­cos de toda la Repú­bli­ca”.

La Bri­ga­da Calle­je­ra es par­te fun­da­do­ra de la Red Mexi­ca­na de Tra­ba­jo Sexual, estruc­tu­ra crea­da para que “se conoz­can, se apo­yen y defien­dan entre ellas”. Y enfren­ten jun­tas la pre­ven­ción de la tra­ta de per­so­nas con fines de explo­ta­ción sexual, tema com­ple­jo y polé­mi­co, pues, lo tie­nen cla­ro: “no todo es tra­ba­jo sexual ni todo es tra­ta”. Con­si­de­rar que hay tra­ba­ja­do­ras sexua­les que han deci­di­do esa opción labo­ral es una de las gran­des bata­llas de la Bri­ga­da, situa­ción y con­tex­to recha­za­do por orga­ni­za­cio­nes femi­nis­tas que tie­nen como ban­de­ra la abo­li­ción del tra­ba­jo sexual.

“Exis­ten tra­ba­ja­do­ras que están por su deci­sión, por­que el gobierno no gene­ra alter­na­ti­vas reales para sobre­vi­vir. Eso es tra­ba­jo sexual. Pero hay quie­nes dicen que todo es tra­ta, o como las abo­li­cio­nis­tas, que quie­ren des­apa­re­cer este ofi­cio, pero no hacen una dife­ren­cia y des­de un escri­to­rio quie­ren sal­var­las”, expli­ca Elvi­ra, quien vive en el ring defen­dien­do esta pos­tu­ra. “Yo me río”, dice, por­que con esa pos­tu­ra “pre­sio­nan al gobierno para que haga ope­ra­ti­vos, pero no ata­can las cau­sas estruc­tu­ra­les. Si tene­mos iden­ti­fi­ca­dos en qué muni­ci­pios, en qué escue­las y en qué colo­nias está pasan­do esto, no creo que no pue­dan hacer un tra­ba­jo de pre­ven­ción y pro­tec­ción”.

Este es un deba­te inter­na­cio­nal añe­jo, dice Elvi­ra Madrid y, para ella, “tie­ne que ver con los finan­cia­mien­tos. Si lle­ga un finan­cia­mien­to para decir que todo es tra­ba­jo sexual, enton­ces todas dicen que es la liber­tad de las muje­res y que todo es tra­ba­jo sexual. Pero si lle­ga un finan­cia­mien­to que diga que vamos a com­ba­tir la tra­ta, ento­ces todo se con­vier­te en tra­ta. Ten­go com­pa­ñe­ras que defen­dían nues­tra cau­sa, pero que aho­ra que hay dine­ro para el com­ba­te, ya se les olvi­dó”.

No se tra­ta, dice Elvi­ra, “de des­apa­re­cer todo lo que es tra­ba­jo sexual y nego­cios del espec­tácu­lo o las zonas de tole­ran­cia”, pues con esta pos­tu­ra “lo que hacen es expo­ner­las más, pues las envían a luga­res más inse­gu­ros, les cobran por supues­ta pro­tec­ción y ya no las pue­den sacar”.

La pos­tu­ra de la Bri­ga­da Calle­je­ra es lograr mejo­res con­di­cio­nes de tra­ba­jo. Y, en lugar de luchar por abo­lir el tra­ba­jo sexual, “orga­ni­zar­nos para denun­ciar la vio­la­ción a los dere­chos de las tra­ba­ja­do­ras, sobre todo en su rela­ción con las auto­ri­da­des, quie­nes ame­na­zan su vida, las extor­sio­nan y las encar­ce­lan”.

Extrac­to de la Intro­duc­ción del libro Putas, acti­vis­tas y perio­dis­tas, escri­ta por Glo­ria Muñoz Ramí­rez

Fuen­te: Des­In­for­me­mo­nos