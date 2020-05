Guatemala.Presidente reabre “plazas comerciales” sin certeza de que lo peor ya haya pasado

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 05 de Mayo 2020

A par­tir del lunes 4 de mayo se abrie­ron las pla­zas comer­cia­les de todo el país, anun­ció el pre­si­den­te Giam­mat­tei en cade­na nacio­nal. La des­crip­ción que el man­da­ta­rio hizo de estos espa­cios es “un lugar a don­de voy con mi carro, me bajo, voy al alma­cén y me voy”. Giam­mat­tei insis­tió en que no se tra­ta de cen­tros comer­cia­les.

El anun­cio lo hizo lue­go de ase­gu­rar que en com­pa­ra­ción con los paí­ses veci­nos, la con­ten­ción de los con­ta­gios de coro­na­vi­rus en Gua­te­ma­la “va bien” y las cifras “son bas­tan­te posi­ti­vas”. Según Giam­mat­tei, a la fecha se repor­tan 41 casos por cada millón de habi­tan­tes y la meta del gobierno es no lle­gar a los 125 casos por cada millón de habi­tan­tes.

Lo que sigue sin men­cio­nar Giam­mat­tei en sus men­sa­jes es que Gua­te­ma­la es uno de los paí­ses que menos prue­bas rea­li­za en la región y sin prue­bas, obvia­men­te no hay casos. Hoy se rea­li­za­ron ape­nas 469.

Las cifras que el gobierno cele­bra, no son con­tras­ta­bles, pues­to que el Minis­te­rio de Salud y su gobierno han limi­ta­do el acce­so a la infor­ma­ción sobre la pan­de­mia.

Ade­más de la aper­tu­ra las pla­zas comer­cia­les o cen­tros de con­ve­nien­cia, esta sema­na se suma Zaca­pa a la prohi­bi­ción de loco­mo­ción inter­de­par­ta­men­tal.

Por otra par­te el gobierno ini­cia­rá el estu­dio para deter­mi­nar en qué luga­res se vol­ve­rá a habi­li­tar el trans­por­te públi­co, algo que depen­de­rá del com­por­ta­mien­to epi­de­mio­ló­gi­co de la enfer­me­dad, dijo Giam­mat­tei.

Las res­tric­cio­nes pre­si­den­cia­les que se man­tie­nen son el dis­tan­cia­mien­to social, el fomen­to al tele­tra­ba­jo, el toque de que­da a par­tir de las 18 horas has­ta las 4 horas y el uso obli­ga­to­rio de mas­ca­ri­llas. La ven­ta de licor esta­rá per­mi­ti­da has­ta las 5 de la tar­de y has­ta esa hora podrán ope­rar todas las tien­das de con­ve­nien­cia.

Los ser­vi­cios bási­cos

Esta sema­na el Con­gre­so, en una vota­ción his­tó­ri­ca, recha­zó el veto pre­si­den­cial al Decre­to 15 – 2020, con el que se prohi­bía que duran­te el esta­do de cala­mi­dad por coro­na­vi­rus, las empre­sas cor­ta­ran ser­vi­cios bási­cos de ener­gía eléc­tri­ca, agua, telé­fono e inter­net, por fal­ta de pago.

Este domin­go, el pre­si­den­te Giam­mat­tei estu­vo acom­pa­ña­do de Luciano Galas­so, geren­te de Ener­gua­te, Ricar­do Saha­gún, geren­te de Cla­ro, Luis Valla­da­res, geren­te de Tigo, Mario Naran­jo, de la Empre­sa Eléc­tri­ca de Gua­te­ma­la, Ricar­do Qui­ñó­nez alcal­de de la Ciu­dad de Gua­te­ma­la y Miguel Ova­lle, de la Aso­cia­ción Nacio­nal de Muni­ci­pa­li­da­des.

Con los empre­sa­rios y fun­cio­na­rios de fon­do, el man­da­ta­rio dijo que no era nece­sa­ria una ley para garan­ti­zar que no se cor­ta­ran los ser­vi­cios bási­cos duran­te el esta­do de Cala­mi­dad.

“No hay nece­si­dad de una ley cuan­do hay volun­tad”, ase­gu­ró Giam­mat­tei.

Según el pre­si­den­te, a par­tir de ese com­pro­mi­so públi­co los usua­rios podrán acu­dir a las empre­sas y hacer un con­ve­nio de pago de has­ta 12 meses. Los ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas que­dan a mer­ced de que las empre­sas aca­ten la pro­me­sa del pre­si­den­te sin que exis­ta un res­pal­do legal.

Esta nue­va pos­tu­ra del gobierno sur­ge lue­go de que la pro­pues­ta que envió esta sema­na al Con­gre­so fue­ra amplia­men­te cri­ti­ca­da por incluir medi­das que, entre otras cosas, podrían haber limi­ta­do el uso de inter­net duran­te la cri­sis por coro­na­vi­rus.

Fuen­te: Nóma­da