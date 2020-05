Chile. Una ultra derechista familiar de Pinochet es la nueva ministra de la Mujer

Resu­men lati­noa­me­ri­cano, 5 mayo 2020

El gobierno dic­ta­to­rial de Sebas­tián Piñe­ra desig­nó este mar­tes a la ex alcal­de­sa de Olmué, Maca­re­na San­te­li­ces, del par­ti­do dere­chis­ta UDI, como la nue­va minis­tra de la Mujer y Equi­dad de Géne­ro. El deta­lle que lla­mó inme­dia­ta­men­te la aten­ción de las redes socia­les fue una entre­vis­ta en octu­bre de 2019 en la que se reve­la que es sobri­na nie­ta del dic­ta­dor Augus­to Pino­chet.

Los 54 días en que el Minis­te­rio de la Mujer y la Equi­dad de Géne­ro estu­vo des­ca­be­za­do lle­ga­ron a su fin, ya que el Pre­si­den­te Sebas­tián Piñe­ra desig­nó a la suce­so­ra de la cues­tio­na­da Isa­bel Plá. Se tra­ta de Maca­re­na San­te­li­ces, perio­dis­ta de pro­fe­sión y ex alcal­de­sa de Olmué, pues­to al que renun­ció el 2019 para luchar por un cupo de Gober­na­do­ra Regio­nal. Liga­da a la UDI, San­te­li­ces man­tie­ne, por el lado de su madre, un paren­tes­co con Augus­to Pino­chet. Es sobri­na nie­ta del dic­ta­dor, algo que ella no des­co­no­ce, e inclu­so reco­no­ce que duran­te su perío­do se vio­la­ron los Dere­chos Huma­nos, pero tam­bién «tuvo muchos avan­ces eco­nó­mi­cos».

San­te­li­ces toma­rá jura­men­to este miér­co­les a las 9.30, en el Pala­cio de La Mone­da.

Su pasa­do con Pino­chet

San­te­li­ces tie­ne un fuer­te víncu­lo con la dere­cha. Su padre, Luis

San­te­li­ces Barre­ra fue alcal­de de Los Andes en ple­na dic­ta­du­ra mili­tar,

épo­ca a la que está liga­da, ya que es sobri­na nie­ta de Augus­to Pino­chet.

Su madre se lla­ma Ana Euge­nia Cañas Pino­chet.

Así lo reve­ló el pasa­do 15 de octu­bre del año pasa­do, cuan­do había

deja­do la alcal­día con el obje­ti­vo de ser la nue­va gober­na­do­ra de la

Quin­ta Región. En entre­vis­ta con el medio local Quin­ta­vi­sión,

cuan­do fue con­sul­ta­da sobre esto, afir­mó que «yo creo que la vida está

hecha de rigor, de esfuer­zo y yo soy hija del méri­to. No he teni­do los

car­gos por ser hija o nie­ta de… he teni­do car­gos gra­cias al tra­ba­jo

que he demos­tra­do a mis veci­nos, des­de que fui con­ce­jal, hacien­do todo

lo posi­ble para sacar ade­lan­te sus nece­si­da­des. Yo, de ver­dad, creo que

eso de seg­men­tar a las per­so­nas por ser de un lado o de otro, ya pasó de

moda. En Chi­le todos que­re­mos salir ade­lan­te, que­re­mos cre­cer y

que­re­mos cons­truir».

«Yo jamás he ocu­pa­do mi paren­tes­co, ni para bien ni para mal. Creo

que apren­di­mos que nun­ca más en nues­tro país pue­den vio­lar­se los

dere­chos huma­nos y estos exis­ten en nues­tro país, en Chi­na, en

Vene­zue­la», expli­có, ante la insis­ten­cia del con­duc­tor del pro­gra­ma,

quien le repli­có que «usted dice que su parien­te vio­ló los Dere­chos

Huma­nos enton­ces».

San­te­li­ces no lo negó: «es que es algo que jamás se podría negar:

defen­der a un gobierno que tuvo muchos avan­ces eco­nó­mi­cos, pero su gran

kar­ma siem­pre será la vio­la­ción a los Dere­chos Huma­nos. Eso es algo que

nadie podría tapar el sol. Sí, hubo vio­la­cio­nes a los Dere­chos Huma­nos y

ese es el gran kar­ma que tie­ne el gobierno mili­tar, pero tam­bién hubo

reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca».

Y lue­go agre­gó que «entrar en ese tema, creo que hoy día ya es

his­to­ria y hay que saber recon­ci­liar­nos como país, reco­no­cer que hay

fami­lias que tie­nen parien­tes que des­apa­re­cie­ron y yo, como madre y

her­ma­na de un joven que falle­ció el 2008, sé lo difí­cil que es supe­rar

la pér­di­da de un ser que­ri­do».