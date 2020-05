Argentina. Resumen gremial y social. En plena pandemia, paran trabajadores de salud en todo el país para pedir mejores condiciones laborales/ Contra el hambre: este 6 de mayo JORNADA NACIONAL DE LUCHA de organizaciones piqueteras … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 05 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

En ple­na pan­de­mia, paran tra­ba­ja­do­res de salud en todo el país para pedir mejo­res con­di­cio­nes labo­ra­les

Este jue­ves 7 de mayo, tra­ba­ja­do­res de la salud enca­be­za­dos por la FESPROSA más regio­na­les de todo el país rea­li­za­rán una jor­na­da de lucha recla­man­do medi­das de pro­tec­ción para el sec­tor sani­ta­rio, bono, con­vo­ca­to­ria a pari­ta­rias y repu­dian­do la pre­ca­ri­za­ción labo­ral y las reba­jas salariales.05/05/2020 15:26:00

Dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les del sec­tor salud recha­za­ron la reso­lu­ción con­jun­ta de los minis­te­rios de Salud y Tra­ba­jo de la Nación Nº 3⁄ 20 que les nie­ga el bono estí­mu­lo a un gran par­te de los tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios ya que sería sólo para el per­so­nal de los hos­pi­ta­les que esté afec­ta­do al con­tac­to direc­to con pacien­tes con COVID-19 posi­ti­vo. Se exclu­ye a los sec­to­res de apo­yo, a los hos­pi­ta­les con inter­na­ción sin coro­na­vi­rus y a todos los esta­ble­ci­mien­tos sin inter­na­ción, es decir los cen­tros de salud.

«Fren­te a la pan­de­mia, el sis­te­ma de salud fun­cio­na como un todo. El per­so­nal de los 6000 cen­tros de aten­ción pri­ma­ria que reci­be a los pacien­tes o el per­so­nal de apo­yo que rea­li­za des­de aná­li­sis com­ple­jos has­ta la lim­pie­za es arbi­tra­ria­men­te exclui­do. Lo que ori­gi­nal­men­te fue pen­sa­do como un estí­mu­lo para todos los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos a la pan­de­mia, como la mate­ria­li­za­ción del aplau­so coti­diano que reci­bi­mos de la socie­dad, final­men­te ha dis­cri­mi­na­do a una par­te del equi­po de salud», ase­ve­ra el tex­to de las orga­ni­za­cio­nes fir­man­tes que enca­be­za Fes­pro­sa.

Tam­bién recla­man por el des­alen­ta­dor pano­ra­ma gene­ral. En la mayo­ría de las pro­vin­cias (que son las gran­des emplea­do­ras del sis­te­ma públi­co de salud) pre­do­mi­na la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, el con­ge­la­mien­to de pari­ta­rias, el retra­so en la liqui­da­ción de habe­res e inclu­so la ame­na­za del pago en cuo­tas y has­ta la reba­ja sala­rial.

«A esto deben agre­gar­se las inacep­ta­bles con­di­cio­nes en las que en muchos luga­res nos vemos obli­ga­dos a enfren­tar la pan­de­mia, con insu­mos y Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal insu­fi­cien­tes en can­ti­dad y cali­dad, con espa­cios físi­cos y orga­ni­za­ción del tra­ba­jo inade­cua­dos y baja dota­ción de per­so­nal. No es casual enton­ces que Argen­ti­na se encuen­tre entre los paí­ses con más alto por­cen­ta­je de tra­ba­ja­do­res de salud afec­ta­dos por COVID 19″, agre­ga­ron.

Des­de las orga­ni­za­cio­nes plan­tea­ron la nece­si­dad de exten­der el bono estí­mu­lo en el lla­ma­do Bono Nacio­nal Para Todos y ele­va­ron el plan­teo a los fun­cio­na­rios res­pon­sa­bles pero la res­pues­ta has­ta hoy ha sido nega­ti­va. «Es por ello que hemos deci­di­do con­vo­car a una Jor­na­da Nacio­nal Lucha, con varia­das accio­nes, paros y movi­li­za­cio­nes para el día 7 de mayo, man­te­nien­do la aten­ción del COVID-19 y las urgen­cias», indi­ca­ron las orga­ni­za­cio­nes.

Las con­sig­nas son: «No a la dis­cri­mi­na­ción; Bono Nacio­nal para todo el equi­po de salud; que las pro­vin­cias y la Nación reabran pari­ta­rias para un aumen­to sala­rial de emer­gen­cia y el fin de la pre­ca­ri­za­ción labo­ral; Exen­ción impues­to a las ganan­cias; Pro­tec­ción YA para todos los tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios.».

Fir­man Fes­pro­sa- Fede­ra­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; APSS Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les de Ser­vi­cio Social (CABA); SITOSPLAD; CTA‑A Capi­tal; CTA‑A Rosa­rio; CTA‑A Cha­co; CTA‑A Corrien­tes; Siprus (San­ta Fe); ATE Rosa­rio; CTA a Misio­nes; ATE Misio­nes; UTS (Cór­do­ba); SITAS (Tucu­mán); Aptasch ( Cha­co); Cuer­po de dele­ga­dos CAPS Ate (Corrien­tes); Ag Nacio­nal René Sala­man­ca (Corrien­tes); Sipro­sa­pu­ne (Neu­quén); Sipro­sa (Tie­rra del Fue­go); Apro­sa (San­ta Cruz); SISAP-(Chubut); Sitra­sap (La Pam­pa); APTS (San Luis); Aspro­sa (San Juan); Apros­ca (Cata­mar­ca); Apros­lar (La Rio­ja); Asi­pro­tes (For­mo­sa); ASMG y F Aso­cia­ción San­ta­fe­si­na de Medi­ci­na Gene­ral y Fami­liar; APS (La Matan­za); CICOP Esco­bar; CICOP Mer­ce­des; CICOP Junín; CICOP Bra­ga­do; CICOP Open­do­or Luján; CICOP Hae­do; Agru­pa­ción 20 de Febre­ro (Sal­ta); Tri­bu­na de Salud; Corrien­te Sin­di­cal Jor­ge Weisz.

Con­tra el ham­bre: este 6 de mayo JORNADA NACIONAL DE LUCHA de orga­ni­za­cio­nes pique­te­ras

LAS ORGANIZACIONES PIQUETERAS INDEPENDIENTES DEL GOBIERNO NOS MOVILIZAMOS!!!

PORQUE NO SE AGUNTA MAS ….. CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA!!!

Han pasa­do sema­nas sin entre­ga de ali­men­tos en la can­ti­dad y cali­dad

nece­sa­ria, ya que el Minis­te­rio no ha resuel­to un pro­ble­ma ele­men­tal

como el de los come­do­res popu­la­res, que des­bor­dan de deman­das ya no solo

de desocu­pa­dos.

El Gobierno ale­ga que las empre­sas ali­men­ti­cias NO QUIERE VENDERLE LOS ALIMENTOS, SI NO ES CON SOBREPRECIOS!!!

Es un escán­da­lo que lue­go de robar­le con sobre­pre­cios, los empre­sa­rios

quie­ran seguir hacien­do nego­cios con el ham­bre de la pobla­ción, si el

Gobierno no los denun­cia es cóm­pli­ce de una extor­sión.

CRECE LA

PANDEMIA Y LOS CONTAGIOS EMPIEZAN A AVANZAR POR LOS BARRIOS MAS

HUMILDES, QUE SIN COMIDA Y HASTA SIN AGUA NO AGUANTAMOS MAS!!! , LOS

VECINOS MUERTOS EN EL BARRIO MUJICA (31) SON RESPONSBILIDAD DE LOS

GOBIERNOS NACIONAL Y DE CABA, NO HUBO PREVENCION Y FRACASO LA

CUARENTENA .

Vamos a movi­li­zar­nos DEFENDIENDO LA CUARENTENA, por eso lo hare­mos res­pe­tan­do el dis­tan­cia­mien­to social y con bar­bi­jos

El IFE, úni­co sub­si­dio que el gobierno lan­zó allá en el lejano 23 de

mar­zo, ha deja­do a más de 4 millo­nes de tra­ba­ja­do­res sin ingre­so afue­ra

del bene­fi­cio, no per­mi­te la reins­crip­ción de los que no lle­ga­ron a

ins­cri­bir­se en el día que le tocaba,una gran can­ti­dad de bene­fi­cia­rios

lo cobra­ran recién en junio !!! 3 meses y medio des­pués de lan­za­do el

decre­to!!!

El des­pi­do con cau­sa del titu­lar del ANSES, nos ha dado

la razón en nues­tras denun­cias, SIN EMBRAGO AUN NO SABEMOS QUE PASARA

CON LOS EXCLUIDOS.

La pro­vi­sión de ali­men­tos, el pago inme­dia­to del

IFE sin exclu­sio­nes y la entre­ga de ele­men­tos sani­ta­rios y de higie­ne,

es una cues­tión en la que le va la vida a millo­nes de per­so­nas.

Nos movi­li­za­mos en todo el país por estos recla­mos ELEMENTALES PORQUE CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA !!!

LE PEDIMOS UNA REUNION URGENTE AL MINISTRO ARROYO.

EL HAMBRE ES HOY!

11hs en el OBELISCO Y EN TODO EL PAÍS.

*POLO OBRERO ‑MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba. M.T.R.-

M.I.D.O.– MAR, MOV 29 DE MAYO ‑BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU, BUEL,A TRABAJAR, – AGRUP 17 DE NOVIEMBRE – M.V. y J.S.* MDL.

Cha­co: nie­gan pago de cláu­su­la gati­llo y cre­ce el des­con­ten­to docen­te

El gobierno pro­vin­cial de Cha­co no pudo dar res­pues­ta con­cre­ta a las deman­das de las y los docen­tes, quie­nes se encuen­tran en esta­do de aler­ta ante la deu­da que pesa sobre sus bol­si­llos a par­tir del no pago de lo pac­ta­do en el mar­co de la cláu­su­la gati­llo y la pla­ni­lla com­ple­men­ta­ria. Por Máxi­mo Paz para ANRed |ima­gen de tapa Agen­cia Paco Uron­do.

Lue­go de idas y veni­das, el lunes se reali­zó un encuen­tro vir­tual en el que asis­tie­ron el gober­na­dor, Jor­ge Capi­ta­nich, la minis­tra de Edu­ca­ción y repre­sen­tan­tes gre­mia­les de la ense­ñan­za cha­que­ña. La fal­ta de una res­pues­ta for­mal por par­te del titu­lar eje­cu­ti­vo de la pro­vin­cia hizo que los edu­ca­do­res no des­car­ten pro­fun­di­zar los recla­mos y efec­tuar medi­das de acción direc­ta. El recuer­do de la his­tó­ri­ca lucha de las y los docen­tes en Cha­co en 2019, que con­lle­vó un paro total de acti­vi­da­des por 70 días, aún con­tie­ne su peso recien­te en la memo­ria de los acto­res en pug­na.

Tras la reunión vir­tual regi­da por el gober­na­dor Jor­ge Capi­ta­nich y per­so­nal pro­vin­cial del gre­mio de la edu­ca­ción, las ten­sio­nes entre el esta­do pro­vin­cial y los tra­ba­ja­do­res acu­mu­la­ron un esca­lón más al no encon­trar­se solu­ción algu­na ante la dis­cu­sión que se vie­ne dan­do por el recla­mo de la retri­bu­ción pen­dien­te de la cláu­su­la gati­llo acor­da­da, el pago por pla­ni­lla com­ple­men­ta­ria y la fal­ta de res­pues­tas ópti­mas en la reunión ofre­ci­da.

El encuen­tro, rotu­la­do bajo el nom­bre de “Polí­ti­ca sala­rial y con­di­cio­nes de tra­ba­jo” tuvo su eje­cu­ción el lunes recien­te pasa­do a las 8:45 por tele­con­fe­ren­cia rea­li­za­da por la pla­ta­for­ma Zoom, lue­go de que la entre­vis­ta del jue­ves de la sema­na pasa­da fue­ra sus­pen­di­da. Ade­más del gober­na­dor estu­vie­ron pre­sen­tes la minis­tra de Edu­ca­ción Danie­la Torren­te y refe­ren­tes sin­di­ca­les de tra­ba­ja­do­res de la edu­ca­ción de ins­ti­tu­cio­nes públi­cas y pri­va­das. Allí, los repre­sen­tan­tes de la gober­na­ción cha­que­ña no pudie­ron ofre­cer una solu­ción que sal­de de modo efi­caz y pun­tual el pedi­do de los docen­tes.

El gober­na­dor de Cha­co en la tele­con­fe­ren­cia del lunes. Foto: por­tal de la gober­na­ción de la pro­vin­cia de Cha­co.

En ese sen­ti­do, el Fren­te Gre­mial Docen­te, com­pues­to por las agru­pa­cio­nes Atech; Sitech; Utre; Cte­ra; Sadop; Setrproch y Ugre­bi ‑es decir, los sin­di­ca­tos más repre­sen­ta­ti­vos de la docen­cia chaqueña‑, dejó en cla­ro su des­con­ten­to al expre­sar en un comu­ni­ca­do que “Al recla­mo con­cre­to para obte­ner la fecha de pago por pla­ni­lla com­ple­men­ta­ria a la bre­ve­dad, de lo corres­pon­dien­te a la acti­va­ción de la cláu­su­la gati­llo y en esta opor­tu­ni­dad a fin de corre­gir el des­fa­sa­je por infla­ción del pri­mer tri­mes­tre de 2020 (…) como piso de la pau­ta sala­rial para el pre­sen­te año, el Gober­na­dor no ha otor­ga­do res­pues­ta a dicho recla­mo, inde­pen­dien­te­men­te de reco­no­cer la ple­na vigen­cia de dicha cláu­su­la”.

Por su par­te, las jus­ti­fi­ca­cio­nes de Capi­ta­nich ron­da­ron sobre los pro­ble­mas eco­nó­mi­cos que afec­tan a la pro­vin­cia ante el adve­ni­mien­to de la pan­de­mia del Covid-19, virus que pegó de lleno en la pro­vin­cia al ser una de las regio­nes con más con­ta­gios y falle­ci­dos con­ta­bi­li­za­dos en el país. Igual­men­te, el gober­na­dor des­ta­có que “El gobierno pro­vin­cial hace un gran esfuer­zo para can­ce­lar los sala­rios y las jubi­la­cio­nes en tiem­po y for­ma. Prue­ba de ello es la aten­ción espe­cial a los tra­ba­ja­do­res docen­tes por el pago rea­li­za­do la sema­na pasa­da en con­cep­to de pro­por­cio­nal de vaca­cio­nes adeu­da­das”.

Pese a las afir­ma­cio­nes guber­na­men­ta­les, los docen­tes no pudie­ron ofre­cer a sus tra­ba­ja­do­res repre­sen­ta­dos una res­pues­ta que afir­me en tiem­po y for­ma sobre lo adeu­da­do. Y el comu­ni­ca­do del Fren­te pro­si­guió en ese sen­ti­do, al expli­car que “está cla­ro que la deter­mi­na­ción de la docen­cia cha­que­ña a tra­vés del Fren­te Gre­mial es obte­ner la con­cre­ción del pago inex­cu­sa­ble de la cláu­su­la gati­llo de inme­dia­to, máxi­me remar­can­do que es lo úni­co exis­ten­te de pau­ta para el año en cur­so; hacien­do hin­ca­pié inclu­si­ve en la nece­si­dad de avan­zar en una polí­ti­ca de recu­pe­ra­ción y recom­po­si­ción sala­rial. Defi­ni­ti­va­men­te ha que­da­do plan­tea­do por las orga­ni­za­cio­nes del Fren­te que la cláu­su­la gati­llo es inne­go­cia­ble y debe cum­plir­se de inme­dia­to.”

Ante la nega­ti­va de Capi­ta­nich, las nego­cia­cio­nes encon­tra­rán una nue­va con­fron­ta­ción el jue­ves veni­de­ro a tra­vés de la moda­li­dad vir­tual. El Fren­te Gre­mial no des­car­ta pro­fun­di­zar el recla­mo median­te medi­das de fuer­za de no haber res­pues­ta satis­fac­to­ria en la futu­ra reunión. El comu­ni­ca­do lo acla­ra, al expli­car que “dada la situa­ción de incum­pli­mien­to a la fecha del pago de la cláu­su­la cita­da, las enti­da­des a raíz de las pro­pues­tas y alter­na­ti­vas que vie­nen plan­tean­do los cole­gas docen­tes de toda la Pro­vin­cia, no des­car­ta nin­gu­na de las medi­das gre­mia­les que pue­dan defi­nir­se a la bre­ve­dad, toda vez que el día jue­ves –para el que pasó a un cuar­to inter­me­dio la reunión de hoy‑, per­sis­ta la situa­ción de fal­ta de res­pues­tas para con este recla­mo pun­tual”.

“Por todo lo antes expues­to, el Fren­te Gre­mial Docen­te advier­te que, de no obte­ner­se res­pues­ta con­cre­ta de pago de la cláu­su­la gati­llo en com­ple­men­ta­ria a la bre­ve­dad, esta­mos ante las puer­tas de un nue­vo con­flic­to edu­ca­ti­vo en la Pro­vin­cia”. Sen­ten­ció.

El ante­ce­den­te inme­dia­to que da cuen­ta de la capa­ci­dad de lucha docen­te en la pro­vin­cia se dio en el mar­co de las dis­cu­sio­nes de cara al año lec­ti­vo de 2019, don­de el recla­mo pro­du­jo una huel­ga de 70 días y que puso al gobierno del enton­ces gober­na­dor Domin­go Pepo tras las cuer­das. El paro ejem­plar, en su momen­to, fue levan­ta­do por el Fren­te Gre­mial lue­go de un acuer­do que, a vis­tas de otros colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­res de la edu­ca­ción fue­ra del ofi­cia­lis­mo del Fren­te, no lle­ga­ba a nive­lar lo per­di­do sobre años ante­rio­res y que la corre­la­ción de fuer­zas, a tra­vés de la alta adhe­sión docen­te sobre la deter­mi­nan­te huel­ga, se incli­na­ba a favor de los docen­tes.

De hecho, tam­bién des­de aque­llos sec­to­res se denun­ció, lue­go de los acuer­dos últi­mos efec­tua­dos en el mes de febre­ro de este año y que hoy día no se cum­plen, la adhe­sión del Fren­te Gre­mial al “Pac­to social” pro­pues­to por el ofi­cia­lis­mo nacio­nal y adop­ta­do por el pro­vin­cial y que, en el mar­co de la pan­de­mia, se encuen­tra vul­ne­ra­do por los dis­tin­tos sec­to­res patro­na­les a par­tir de los nume­ro­sos des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y sala­rios a la baja pro­pi­cia­dos, tam­bién y como en este caso, por los agen­tes del esta­do.

Ante la fusión de Aero­lí­neas Argen­ti­nas con Aus­tral, Aero­na­ve­gan­tes pide pro­te­ger fuen­tes de tra­ba­jo

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes (AAA), que con­du­ce Juan Pablo Brey, se refi­rió a la fusión entre Aero­lí­neas Argen­ti­nas y Aus­tral, un hecho que el gre­mio «toma­rá con extre­ma res­pon­sa­bi­li­dad y serie­dad» y que debe con­tem­plar el cui­da­do de las fuen­tes de empleo, por sobre todas las cosas.

«Aero­na­ve­gan­tes toma­rá con extre­ma res­pon­sa­bi­li­dad y serie­dad el aná­li­sis de cada pro­ble­má­ti­ca que pue­da sur­gir de dicha medi­da. En el esce­na­rio actual, fuer­te­men­te mar­ca­do por la fal­ta de tra­ba­jo y cer­te­zas a futu­ro, nues­tra prio­ri­dad es la mis­ma que siem­pre hemos man­te­ni­do: la pro­tec­ción y defen­sa de las fuen­tes de tra­ba­jo», indi­có Brey.

Des­de el gre­mio que nuclea a los tri­pu­lan­tes de cabi­na de Argen­ti­na expre­sa­ron tam­bién su preo­cu­pa­ción sobre los efec­tos de la pan­de­mia «El futu­ro será el que resul­te de un even­to sin pre­ce­den­tes ni posi­bles para­le­lis­mos con nada que haya­mos vivi­do des­de que la indus­tria aero­co­mer­cial mun­dial tuvo su ori­gen. Somos ple­na­men­te cons­cien­tes de que esta dis­cu­sión es una de tan­tas que ten­dre­mos por delan­te, y que está en jue­go nada menos que el futu­ro de nues­tro tra­ba­jo», mani­fes­ta­ron.

Por otra par­te Brey, quien tam­bién es Secre­ta­rio de pren­sa de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT) resal­tó que «no exis­te mar­gen para espe­cu­la­cio­nes indi­vi­dua­les, gru­pa­les o polí­ti­cas. Hoy la reali­dad aero­co­mer­cial no es mate­ria de deba­te, es una tris­te reali­dad» y ade­lan­tó que «nos toma­re­mos el tiem­po nece­sa­rio para ana­li­zar las pro­pues­tas, reunir­nos nue­va­men­te con las auto­ri­da­des de la empre­sa, y fijar la pos­tu­ra como gre­mio que sea más bene­fi­cio­sa para nues­tro colec­ti­vo».

«Vamos a reque­rir de un nivel de uni­dad, res­pon­sa­bi­li­dad y cohe­sión mayor al que jamás haya­mos teni­do los tri­pu­lan­tes. Como diri­gen­tes, no elu­di­mos ni elu­di­re­mos nin­gu­na res­pon­sa­bi­li­dad. Y de igual mane­ra con­ti­nua­re­mos, fir­mes en la toma de deci­sio­nes y la con­duc­ción de nues­tra ama­da acti­vi­dad. Tene­mos una enor­me con­fian­za en que, cuan­do en unos años todo esto sea un recuer­do, los Aero­na­ve­gan­tes podre­mos mirar atrás y ver que hici­mos un gran tra­ba­jo», con­clu­yó Brey.

Bue­nos Aires: Ase­gu­ran que ya son más de 40 mil las fuen­tes labo­ra­les que se per­die­ron en la cons­truc­ción

Según un rele­va­mien­to rea­li­za­do por la Cáma­ra Argen­ti­na de la Cons­truc­ción – Dele­ga­ción pro­vin­cia de Bue­nos Aires (CACBA), el empleo gene­ra­do por la cons­truc­ción cayó un 25% lo que repre­sen­ta más de 100.000 pues­tos de tra­ba­jo direc­tos a nivel nacio­nal, de los cua­les se esti­ma que 40.000 corres­pon­den a la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

A esto se suma la caí­da gene­ra­da en la acti­vi­dad de pro­vee­do­res de mate­ria­les, ser­vi­cios y acti­vi­da­des cone­xas, don­de por el impac­to mul­ti­pli­ca­dor de sec­tor, cada empleo direc­to gene­ra cua­tro empleos indi­rec­tos.

“Des­de la CACBA con­si­de­ra­mos que la indus­tria de la cons­truc­ción es una for­ma rápi­da y segu­ra para dina­mi­zar el tra­ba­jo y reac­ti­var la eco­no­mía a medi­da que se vayan fle­xi­bi­li­zan­do las medi­das de ais­la­mien­to social dis­pues­tas por el Gobierno para con­te­ner la situa­ción sani­ta­ria gene­ra­da a par­tir del COVID 19”, indi­ca­ron des­de la cáma­ra.

Para los empre­sa­rios, si se reac­ti­van las obras para­das solo en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, se podrían gene­rar alre­de­dor de 10.000 pues­tos de tra­ba­jo en los pró­xi­mos días; al tiem­po que aña­die­ron que “vemos a los tra­ba­ja­do­res y a los pro­vee­do­res de insu­mos y ser­vi­cios que inte­gran la cade­na de valor de la indus­tria, pre­pa­ra­dos y expec­tan­tes para reto­mar la cons­truc­ción de las obras. Pero tam­bién sabe­mos que esto no será posi­ble si las empre­sas cons­truc­to­ras están que­bra­das”.

Inclu­so, piden que el Gobierno pro­vin­cial can­ce­le las deu­das que man­tie­ne con el sec­tor, que ascien­den a más de $ 5.000 millo­nes de pesos, y sub­ra­yan que ya tie­nen un pro­to­co­lo sani­ta­rio para reto­mar acti­vi­da­des: «En con­jun­to con la UOCRA han desa­rro­lla­do pro­to­co­los de tra­ba­jo en obras que per­mi­ti­rán extre­mar los cui­da­dos para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus».

Neu­quén: Los tra­ba­ja­do­res de perros recla­man ser con­si­de­ra­dos «esen­cia­les»

El ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio gol­peó con fuer­za a los pasea­do­res de perros de Neu­quén, quie­nes hace 40 días que no tie­nen ingre­sos y piden ser con­si­de­ra­dos como «esen­cia­les» ya que eso evi­ta­ría que la gen­te sal­ga de su hogar a pasear a su mas­co­ta duran­te mucho tiem­po.

Des­de las redes socia­les, comen­ta­ron que su acti­vi­dad pue­de ser lle­va­da a cabo bajo pro­to­co­lo sani­ta­rio y del mis­mo modo que se desem­pe­ñan los emplea­dos de las apps digi­ta­les: “El tra­ba­jo es muy pare­ci­do a lo que hacen los deli­verys que hoy están fun­cio­nan­do para en la ciu­dad. Noso­tros pode­mos bus­car y devol­ver a cada mas­co­ta con las mis­mas medi­das de pro­tec­ción que usan los repar­ti­do­res, y no es nece­sa­rio tener con­tac­to con el due­ño”, seña­la­ron.

Ade­más deta­lla­ron que “cuan­do se lo pasa a bus­car, el ani­mal cami­na solo y por­ta su correa has­ta el encuen­tro con el pasea­dor, lo demás son medi­das de desin­fec­ción cuan­do vuel­ve a su casa, como pue­de ser lavar­le las patas y cara para entrar de regre­so a casa”.

Uno de los pasea­do­res de la ciu­dad capi­tal de la pro­vin­cia dijo que «sería un bien para las mas­co­tas, por­que muchas de ellas están acos­tum­bra­das a salir entre 3 y 4 hs, y al estar ence­rra­dos están muy ner­vio­sos”.

Des­de la muni­ci­pa­li­dad res­pon­den que no pue­den cum­plir con su recla­mo ya que como no están regis­tra­dos no pue­den habi­li­tar­los, aun­que los pasea­do­res des­mien­ten esta situa­ción, y ale­gan que su acti­vi­dad se encuen­tra regis­tra­da des­de hace varios años.

Des­de la CGT La Matan­za alien­tan la pro­duc­ción local por­que «la situa­ción es muy dífi­cil»

El dis­tri­to más popu­lo­so de la Argen­ti­na atra­vie­sa una situa­ción “muy difí­cil” con­fir­mó a Esta­do de Aler­ta, Ernes­to Ludue­ña, secre­ta­rio gene­ral de la Regio­nal Oes­te de la CGT, La Matan­za, quien afir­mó que «lamen­ta­ble­men­te los empre­sa­rios hoy bus­can la for­ma de hacer fren­te y paliar la situa­ción sala­rial de los tra­ba­ja­do­res, pero no alcan­za ni con la asis­ten­cia del Gobierno, tam­po­co con la asis­ten­cia ali­men­ta­ria que esta­ble­ce el muni­ci­pio, nada es sufi­cien­te”, ase­gu­ró el diri­gen­te sin­di­cal que cami­na el terri­to­rio.

En cuan­to a los datos con­cre­tos seña­ló que “se ha dupli­ca­do la can­ti­dad de racio­nes de comi­da, vemos que el ejér­ci­to está lle­van­do ollas popu­la­res… están acom­pa­ñan­do la situa­ción, pero igual­men­te en La Matan­za es muy difí­cil por­que tene­mos mucha infor­ma­li­dad”, denun­ció Ludue­ña, a la que cul­pó de la situa­ción que hoy atra­vie­san cuen­ta­pro­pis­tas, chan­guis­tas… “todo eso hoy se ve refle­ja­do en la nece­si­dad que está atra­ve­san­do el dis­tri­to que tie­ne 2,5 millo­nes de habi­tan­tes”, dis­pa­ró.

En ese sen­ti­do mani­fes­tó que como inte­gran­te del Comi­té de Emer­gen­cia la preo­cu­pa­ción es “cómo hace­mos para la aper­tu­ra de los esta­ble­ci­mien­tos, que empie­cen a rodar de vuel­ta las cues­tio­nes de la pro­duc­ción y del empleo” y al res­pec­to dijo que “hay que gene­rar una nue­va eco­no­mía que no va a depen­der del Esta­do Nacio­nal sino que ten­drá que ver con la capa­ci­dad de los hom­bres y muje­res que habi­ta­mos La Matan­za, que se arme un comi­té de pro­duc­ción y empleo” exi­gió para que «haya una pro­duc­ción local».

Al res­pec­to des­ta­có que la cues­tión no es sólo “si se abre, sino cómo se abre”, refi­rién­do­se “a la posi­bi­li­dad de res­pe­tar pro­to­co­los, de cum­plir con la segu­ri­dad sani­ta­ria de cada uno de los tra­ba­ja­do­res”, cues­tión de no expo­ner­los a los daños de la pan­de­mia y en cuan­to a eso reva­lo­ri­zó el tra­ba­jo de los dele­ga­dos que “esta­mos velan­do para que las empre­sas cum­plan las nor­ma­ti­vas”.

“Yo creo que es momen­to de pro­du­cir real­men­te en el dis­tri­to, con éste tipo de res­tric­cio­nes ver cómo pode­mos libe­rar que la gen­te de la cons­truc­ción para que tra­ba­je al aire libre, bus­car for­mas de nue­vos via­jes en los medios de trans­por­te, de dis­tri­bu­ción de la gen­te en una fábri­ca” deta­lló por­que enten­da­mos que “la eco­no­mía cada día se va a ir satu­ran­do un poco más” seña­ló el diri­gen­te de la cen­tral obre­ra.

Para ello pro­pu­so una mesa tri­par­ti­ta don­de se debe­rían sen­tar “los tra­ba­ja­do­res, el Gobierno muni­ci­pal y los empre­sa­rios para gene­rar las con­di­cio­nes”, un comi­té que Ludue­ña lla­mó de “la pro­duc­ción y el empleo”, pues así como “hoy esta­mos en el comi­té de la emer­gen­cia sani­ta­ria” afir­mó debe­mos estar en el de la “pro­duc­ción y empleo de La Matan­za”, de lo con­tra­rio “qué me digan cómo sali­mos de ésta situa­ción”, se pre­gun­tó el sin­di­ca­lis­ta.

La CAME pidió al Esta­do asis­ten­cia del 100% de los sala­rios de las PyMEs o miles «colap­sa­rán»

El argu­men­to del pedi­do par­te de las con­se­cuen­cias drás­ti­cas sufri­das por el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio. Según con­tó a Esta­do de Aler­ta Pedro Casa­ca­les, secre­ta­rio de Indus­tria de la enti­dad “el 95% de las PyMes no pudie­ron cubrir sus gas­tos ope­ra­ti­vos y llas que tra­ba­jan lo están tra­ba­jan­do a pér­di­da”.

De todos modos reco­no­ció la ayu­da que da el gobierno del 50% pero agre­gó que “noso­tros cree­mos que habría que cubrir sobre todo en las PyMes más peque­ñas de has­ta 40 tra­ba­ja­do­res, el 100% de los sala­rios, por­que vemos que si no va a ser una situa­ción que pue­den colap­sar muchas de ellas” y lo jus­ti­fi­có en que “la mayo­ría ya están dejan­do de pagar o atra­sán­do­se con impues­tos, con alqui­le­res, con pro­vee­do­res y lo úni­co que están tra­tan­do de man­te­ner a flo­te son los suel­dos” lo que ima­gi­nó muy difí­cil sin una mayor asis­ten­cia”.

Des­de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de la Media­na Empre­sa reco­no­cen que “pri­me­ro está la salud” pero que en este letar­go las empre­sas mori­rán si no pue­den vol­ver a fun­cio­nar pues según sus pre­ci­sio­nes “una encues­ta nos dio que el pro­me­dio da 20 días que pue­de una PyMe sobre­vi­vir sin ingre­sos”.

Según infor­mó el secre­ta­rio de Indus­tria de la enti­dad, Pedro Casa­ca­les “hemos hecho recien­te­men­te un rele­va­mien­to que mar­ca una caí­da de las ven­tas de abril con­tra abril del año ante­rior de 57,6%, es decir, des­ta­ca­mos los 10 rubros esen­cia­les, pero si saca­mos ali­men­tos, far­ma­cias y ferre­te­rías, la caí­da fue del 75%”, lo que sig­ni­fi­ca “un des­plo­me que no hemos vis­to nun­ca, des­de que tene­mos medi­ción de estos datos en CAME”.

Bajo ese diag­nós­ti­co y en una corri­da con­tra­re­loj por par­te del Gobierno, tra­ba­jan para auto­ri­zar a unas mil nue­vas empre­sas que deben poner­se a tono con los requi­si­tos, que ambos espe­ran estén lis­tos para bajar la ban­de­ra de lar­ga­da el pró­xi­mo 13 de mayo cuan­do ter­mi­ne la sép­ti­ma sema­na de cua­ren­te­na.

Pero cuan­do se abren las per­sia­nas ter­mi­na un pro­ble­ma y comien­za otro. Está cla­ro que nada es lo mis­mo y que los nive­les de pro­duc­ción y con­su­mo no alcan­za­rán ni de cer­ca a la pre­pan­de­mia. De hecho des­de CAME la pro­pues­ta “es que inclu­so en las gran­des ciu­da­des se selec­cio­ne un día a la sema­na por rubro, por ejem­plo un día cal­za­do e indu­men­ta­ria, otro día elec­tró­ni­cos, otro día libre­rías, otro día bazar y jugue­te­ría… de tal mane­ra que inclu­so los emplea­dos que tra­ba­jen ahí o los mis­mos due­ños se tras­la­den aque­llos que viven en la zona de cer­ca­nía del comer­cio y que pue­dan usar medios pro­pios, que no ten­gan que usar trans­por­te públi­co de pasa­je­ros”.

Des­de la enti­dad empre­sa­ria reco­no­ció las pre­sio­nes que se efec­túan sobre el Gobierno para una mayor aper­tu­ra y lo jus­ti­fi­có en que “cuan­do el dine­ro empie­za a fal­tar, la pre­sión de muchos comer­cios y peque­ñas indus­trias por empe­zar a tra­ba­jar va a ser enor­me y algu­nos tal vez lo empie­cen a hacer pre­vio a que las auto­ri­da­des lo per­mi­tan”.

“Noso­tros des­de CAME no ava­la­mos ni incen­ti­va­mos nada de eso, cree­mos que lo impor­tan­te es res­pe­tar las indi­ca­cio­nes que da el Gobierno por­que ellos son los que tie­nen toda la infor­ma­ción y saben por qué están mane­jan­do esto de esta mane­ra” insis­tió Casa­ca­res, pero asi­mis­mo “deci­mos que tene­mos que lograr un meca­nis­mo de con­ten­ción finan­cie­ro y eco­nó­mi­co para evi­tar el colap­so de las PyMes, por­que si las PyMes colap­san colap­sa el empleo y ahí colap­sa toda la eco­no­mía”, con­clu­yó.

Coro­na­cri­sis: Bur­ger King y Star­bucks cie­rran 13 loca­les en Argen­ti­na

Tre­ce loca­les de las cade­nas Bur­ger King y Star­kucks que ope­ran en la Argen­ti­na serán cerra­dos en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, y sus 172 emplea­dos reubicados.05/05/2020 17:31:00

Así lo infor­mó hoy Alsea, el gru­po mexi­cano licen­cia­ta­rio de ambas cade­nas en el país. Se tra­ta de cin­co sucur­sa­les de la mar­ca de ham­bur­gue­sas y ocho de la cade­na de cafe­te­ría de ori­gen esta­dou­ni­den­se.

La empre­sa con­ser­va­rá una red de 253 pun­tos en el país (117 de Bur­ger King y 136 de Star­bucks).

«Dado el impac­to que la pan­de­mia ha pro­vo­ca­do y lue­go de una eva­lua­ción del por­ta­fo­lio de loca­les, Alsea tomó la deci­sión de cerrar per­ma­nen­te­men­te cin­co ubi­ca­cio­nes de Bur­ger King y ocho de Star­bucks en el país para con­ser­var la sus­ten­ta­bi­li­dad del nego­cio», indi­có la empre­sa.

Dijo que los emplea­dos afec­ta­dos serán «reubi­ca­dos en los loca­les más cer­ca­nos».

«Par­te de nues­tro tra­ba­jo y el de Alsea, como licen­cia­ta­rio de la mar­ca en el país, es revi­sar con­ti­nua­men­te la ope­ra­ción de todos nues­tros loca­les. Antes de la pan­de­mia, la pers­pec­ti­va era que los ren­di­mien­tos de estas cin­co sucur­sa­les mejo­ra­ran. Pero la coyun­tu­ra ace­le­ró los resul­ta­dos nega­ti­vos y devino invia­ble la con­ti­nui­dad de su nor­mal fun­cio­na­mien­to», indi­có Bur­ger King.

En total, son 172 los emplea­dos que serán reubi­ca­dos en otras sucur­sa­les para garan­ti­zar las fuen­tes de tra­ba­jo: 120 son tra­ba­ja­do­res de la fir­ma de ham­bur­gue­se­ría y 52 per­te­ne­cen a la mar­ca de café.

Cua­tro de los loca­les de Bur­ger King que cerra­rán se encuen­tran en la Ciu­dad de Bue­nos Aires y uno en la pro­vin­cia de Men­do­za.

Los de CABA están situa­dos en Reco­le­ta (Cór­do­ba 1733), Puer­to Made­ro (Ali­cia Moreau de Jus­to 1880 y 292 de la mis­ma ave­ni­da) y Núñez (Ave­ni­da del Liber­ta­dor 6820), mien­tras que el men­do­cino está en el Shop­ping Pal­ma­res Open Mall (San Mar­tín Sur 2875, Godoy Cruz).

Los pun­tos de ven­ta de Star­bucks que cerra­rán son tres de la ciu­dad de Bue­nos Aires (Cabil­do 4300, Domin­go Faus­tino Sar­mien­to 348 y Las Heras 2996, el pri­mer cof­fee ban­king del Ban­co Gali­cia en la Argen­ti­na), uno de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires (en la zona nor­te, en la Esta­ción Mar­tí­nez), dos de Cór­do­ba (en Estra­da 165, local 3; y en Cór­do­ba Pea­to­nal, 25 de Mayo 66) y dos de Men­do­za (en los shop­pings Pal­ma­res Open Mall y Pla­za Men­do­za).

En el pri­mer tri­mes­tre del año, Alsea infor­mó que tuvo una caí­da en sus ven­tas netas del 11,5% en com­pa­ra­ción con el mis­mo perío­do de 2019, y atri­bu­yó el des­plo­me, fun­da­men­tal­men­te, al cie­rre de tien­das y los cam­bios de hábi­to que impu­so la cua­ren­te­na.

Mari­ne­ros se nie­gan a acep­tar recor­tes en los sala­rios de los emplea­dos del Casino flo­tan­te

El gre­mio de mari­ne­ros tomó dis­tan­cia de lo acep­ta­do por otros gre­mios y recha­zó la pro­pues­ta del Casino de pagar sala­rios con recor­tes y en cuo­tas. «Afec­ta­ría los dere­chos ali­men­ta­rios bási­cos de nues­tros com­pa­ñe­ros», señalaron.05/05/2020 13:29:00

El secre­ta­rio Gene­ral del Sin­di­ca­to de Obra­ros Marí­ti­mos Uni­dos (SOMU), Raúl Dur­dos, recha­zó la «pro­pues­ta» de la empre­sa Casino Bue­nos Aires, de pre­ten­der abo­nar los sala­rios corres­pon­dien­tes con des­cuen­to en los habe­res.

«Esta pro­pues­ta, más allá de ser ile­gí­ti­ma, agra­va la situa­ción exis­ten­te con un pre­ten­di­do pago en cuo­tas de dichos sala­rios, ya empo­bre­ci­dos, apro­ve­chan­do la con­for­mi­dad de otras orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les y una reso­lu­ción del Gobierno Nacio­nal», remar­có el diri­gen­te.

En un comu­ni­ca­do, la enti­dad gre­mial sub­ra­ya que «repu­dia y recha­za fer­vien­te­men­te la pro­pues­ta de la empre­sa, que afec­ta­ría los dere­chos ali­men­ta­rios bási­cos de nues­tros com­pa­ñe­ros».

Así mis­mo, se expre­sa­ron de igual mane­ra ante espe­cu­la­cio­nes de la empre­sa Buque­bus, dejan­do tam­bién plas­ma­do su recha­zo a cual­quier inten­to de pagar menos a sus repre­sen­ta­dos. «Sabe­mos que la empre­sa Buque­bus, está sien­do bene­fi­cia­da con ayu­da del Esta­do en el pago de los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res», expli­ca­ron.

Por últi­mo remar­ca­ron que «los tra­ba­ja­do­res marí­ti­mos no somos res­pon­sa­bles de la supues­ta cri­sis eco­nó­mi­ca del sec­tor, a la que dichas empre­sas recu­rren para jus­ti­fi­car tal pro­ce­der, asu­mien­do una acti­tud opor­tu­nis­ta en vez de soli­da­ria con sus emplea­dos que han segui­do tra­ba­ja­do en for­ma casi nor­mal a pesar de los ries­gos y con­se­cuen­cias que ello en este momen­to sig­ni­fi­ca».

Y con­clu­ye­ron: «Deja­mos en cla­ro que ante cual­quier ile­gí­ti­mo pro­ce­der que sig­ni­fi­que con­cul­car los dere­chos de nues­tros com­pa­ñe­ros, ello mere­ce­rá la res­pues­ta cohe­ren­te y legal que corres­pon­da y que esta orga­ni­za­ción gre­mial acos­tum­bra a recu­rrir».

Made­re­ros denun­cia­ron a 13 empre­sas por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y fal­ta de pago de sala­rios

La Unión Obre­ros y Emplea­dos de la Indus­tria Made­re­ra de Cór­do­ba (UOEIMA) denun­ció la sema­na pasa­da a 13 empre­sas del rubro por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes arbi­tra­rias y por la fal­ta de pago de algu­nos sala­rios. El rubro fue decla­ra­do esencial.05/05/2020 00:01:00

El gre­mio emi­tió un comu­ni­ca­do mos­tran­do preo­cu­pa­ción por la situa­ción que atra­vie­san los tra­ba­ja­do­res del sec­tor made­re­ro des­de el comien­zo del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

«Las empre­sas del sec­tor en un núme­ro con­si­de­ra­ble no han abo­na­do los habe­res corres­pon­dien­tes sien­do que es obli­ga­ción abo­nar dichos habe­res», indi­ca­ron des­de el sin­di­ca­to a La Voz del Inte­rior.

Des­de la enti­dad gre­mial seña­la­ron que «tal con­duc­ta se lle­va a cabo sien­do que el Poder Eje­cu­ti­vo ha ins­tru­men­ta­do diver­sos meca­nis­mos de ayu­das a empre­sas para paliar la situa­ción».

El gre­mio recor­dó que el rubro made­re­ro «que­dó habi­li­ta­do como rubro esen­cial», sin embar­go, «a pesar de ello una gran can­ti­dad de fir­mas tomó deter­mi­na­cio­nes como las de redu­cir el tra­ba­jo a media jor­na­da».

Ade­más, los gre­mia­lis­tas infor­ma­ron que denun­cia­ron ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo pro­vin­cial dis­tin­tas situa­cio­nes en las empre­sas Exur, Aber­no­va, Cam­pe­te­lla, Ase­rra­de­ro Limia, Com­pa­ñía Fores­to Indus­trial del Cen­tro, Hipó­li­to Dado­ne e hijos, Emu­cor, Ase­rra­de­ro del Sur, Color Living, La Viga, Ges­tión Glo­bal, Export Pack y Amo­blar.

Según indi­ca­ron, «algu­nas empre­sas deci­die­ron sus­pen­der abo­nan­do el 50 por cien­to de los sala­rios caí­dos, sus­pen­der a los tra­ba­ja­do­res y no abo­nar nada, pagar quin­ce­nas fue­ra de tér­mino, todas medi­das ile­ga­les».

Tam­bién UOEIMA denun­ció la sus­pen­sión del pago de apor­tes y con­tri­bu­cio­nes «ponien­do en ries­go el sis­te­ma de la obra social sin­di­cal».

En el comu­ni­ca­do, fir­ma­do por el secre­ta­rio gene­ral Wal­ter Gai­tán, el secre­ta­rio adjun­to, Daniel Tello, y el secre­ta­rio de orga­ni­za­ción Nés­tor Peral­ta, los sin­di­ca­lis­tas expre­sa­ron que «son las empre­sas que deben sopor­tar este momen­to par­ti­cu­lar ya que las mis­mas en los momen­tos bue­nos se for­jan sus ganan­cias con la mano de obra de los tra­ba­ja­do­res».

ATE pide el rele­vo del titu­lar de la Casa de la Mone­da por tomar per­so­nal even­tual y negar­se a rein­cor­po­rar des­pe­di­dos

Se tra­ta de Fer­nan­do Perey­ro, pre­si­den­te de la Casa de la Mone­da des­de la era Macri. «Inten­ta con­tra­tar per­so­nal por dos meses para resol­ver el fun­cio­na­mien­to del orga­nis­mo y se opo­ne a rein­cor­po­rar a los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos en su pro­pia ges­tión», expli­can los estatales.05/05/2020 12:34:00

«El actual pre­si­den­te de la Casa de la Mone­da es el fun­cio­na­rio de los tiem­pos de Macri que veni­mos recla­man­do que sea remo­vi­do de sus fun­cio­nes como a otras auto­ri­da­des del gobierno ante­rior», expli­có Hugo «Cacho­rro» Godoy, secre­ta­rio Gene­ral de ATE Nación.

En ese tono agre­gó que «aho­ra, por razo­nes obvias, requie­re más per­so­nal, pero fue él mis­mo el que redu­jo la plan­ta en su paso por la ges­tión de Cam­bie­mos. Y lo peor es que inten­ta con­tra­tar por uno o dos meses a tra­ba­ja­do­res en con­di­cio­nes de mono­tri­bu­tis­tas».

«Por eso insis­ti­mos con nues­tro recla­mo des­de el pri­mer día que asu­mió la pre­si­den­cia Alber­to Fer­nán­dez: rein­cor­po­ra­ción inme­dia­ta de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos y que se vayan los fun­cio­na­rios de la era Macri cuya úni­ca polí­ti­ca fue vaciar el Esta­do», remar­có Godoy.

Vale recor­dar que, duran­te la ges­tión de Cam­bie­mos, se des­pi­die­ron 400 tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res en la Casa de la Mone­da de un total de 1600, con Fer­nan­do Perey­ro al fren­te de la enti­dad.

Moyano le envió una nota a Moro­ni para plan­tear su «opo­si­ción expre­sa» a las reba­jas sala­ria­les

La Fede­ra­ción de Camio­ne­ros le envió una nota al minis­tro de Tra­ba­jo para dejar cla­ro que no acep­ta­rá reba­jas sala­ria­les «de nin­gún tipo». «Deja­mos sen­ta­da nues­tra opo­si­ción expre­sa» a todo inten­to de los empre­sa­rios de via­bi­li­zar reduc­cio­nes con el 75% del sala­rio como lo pac­ta­ron la CGT y la UIA.05/05/2020 00:07:00

Hugo Moyano sigue sien­do una voz diso­nan­te en el mun­do sin­di­cal. Es que con una nota envia­da al minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, vol­vió a tomar dis­tan­cia del enten­di­mien­to que sus­cri­bie­ron la CGT y la UIA para acor­dar sus­pen­sio­nes con el pago del 75% del sala­rio a los emplea­dos que estén en cua­ren­te­na.

«Nos diri­gi­mos a Ud., en rela­ción a la reso­lu­ción Nro. RESOL ‑2020 – 397-APN-MT, que fue­ra emi­ti­da con pos­te­rio­ri­dad al acuer­do – públi­ca­men­te cono­ci­do – cele­bra­do entre la CGT y la UIA, y a sen­tar posi­ción al res­pec­to», abre la misi­va fir­ma­da por Pablo y Hugo Moyano.

«Dejan­do de mani­fies­to que la Fede­ra­ción de Camio­ne­ros no sus­cri­bi­rá acuer­dos con nin­gu­na de las cáma­ras empre­sa­rias de nues­tra acti­vi­dad ni con las empre­sas del sec­tor que impli­quen la baja de sala­rios, y/​o supre­sión del pago de ítems con­ven­cio­na­les, como así tam­po­co acor­da­rá sus­pen­sio­nes de per­so­nal», expli­ca la nota.

Para los Moyano, «Aten­to las par­ti­cu­la­ri­da­des de nues­tras acti­vi­da­des, las cua­les como se ha expre­sa­do se encuen­tran en pleno fun­cio­na­mien­to, y en algu­nos casos con mayor inten­si­dad en con­so­nan­cia con lo que la situa­ción ame­ri­ta, no se encuen­tran con­fi­gu­ra­dos los pre­su­pues­tos que jus­ti­fi­quen la cele­bra­ción de acuer­dos en el sen­ti­do pre­vis­to en el acuer­do CGT- UIA, y la dis­po­si­ción del Minis­te­rio a vues­tro car­go».

Ade­más cri­ti­can la regla­men­ta­ción que Tra­ba­jo le dio al enten­di­mien­to entre la cen­tral obre­ra y la unión empre­sa­ria: «Recha­za­mos cate­gó­ri­ca y par­ti­cu­lar­men­te el art. 2 de la Reso­lu­ción Nro. RESOL ‑2020 – 397-APN-MT, aten­to a que des­na­tu­ra­li­za lo esta­ble­ci­do por el artícu­lo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modi­fi­ca­to­rias, que exi­ge un pac­to indi­vi­dual o colec­ti­vo para que se con­si­de­re que las asig­na­cio­nes en dine­ro pue­dan ser con­si­de­ra­das no remu­ne­ra­ti­vas, ade­más de la homo­lo­ga­ción».

Por últi­mo Moyano advier­te que des­de la Fede­ra­ción de Camio­ne­ros «recha­za­mos e impug­na­mos el meca­nis­mo que habi­li­ta­ría la auto­ma­ti­za­ción de medi­das dis­pues­tas uni­la­te­ral­men­te por la par­te empre­sa­ria, sin que con­cu­rra el con­sen­ti­mien­to expre­so de las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les y/​o de los tra­ba­ja­do­res».

«Deja­mos sen­ta­da nues­tra opo­si­ción expre­sa a todo acuer­do que en tal sen­ti­do fue­ra pre­sen­ta­do de modo uni­la­te­ral por las empre­sas de nues­tra acti­vi­dad, recha­zan­do en abso­lu­to la posi­bi­li­dad de que se con­si­de­re nues­tro con­sen­ti­mien­to táci­to en nin­gún caso», con­clu­yen.

Daer furio­so con los «libre­pen­sa­do­res» que cri­ti­can el acuer­do para sus­pen­der con sala­rios al 75%

El secre­ta­rio Gene­ral de la CGT, Héc­tor Daer, remar­có que el acuer­do de reduc­ción sala­rial del 25% a un sec­tor de los tra­ba­ja­do­res que no rea­li­zan sus acti­vi­da­des labo­ra­les o lo hacen de for­ma limi­ta­da fue «para poner­le un piso» a los recor­tes sala­ria­les que podían rea­li­zar los empresarios.05/05/2020 00:03:00

«Lo que hici­mos fue poner­le un piso a estos recor­tes. Si no le pone­mos un piso a eso, que­da­mos a mer­ced de los empre­sa­rios, que hagan fir­mar a cada tra­ba­ja­dor por sepa­ra­do recor­tes del 50 o el 70% del ingre­so», resal­tó el diri­gen­te sin­di­cal.

Daer expli­có que, de acuer­do a la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, si bien los empre­sa­rios no podían des­pe­dir ale­gan­do «moti­vos de fuer­za mayor», sí tenían per­mi­ti­do nego­ciar, con cada tra­ba­ja­dor por sepa­ra­do, recor­tes en sus ingre­sos men­sua­les.

Ade­más, remar­có que esto es un acuer­do tri­par­ti­to del que par­ti­ci­pa­ron los tra­ba­ja­do­res, los empre­sa­rios y el Gobierno Nacio­nal.

«Hay acti­vi­da­des que va a pasar mucho tiem­po has­ta que vuel­van. Opi­nó­lo­gos y libre­pen­sa­do­res hay siem­pre, noso­tros tene­mos que encon­trar solu­cio­nes», mani­fes­tó.

En decla­ra­cio­nes con radio Led, sub­ra­yó: «Lo úni­co que hici­mos fue poner un mar­co míni­mo de ingre­sos para estos com­pa­ñe­ros. Algu­nos de ellos de acti­vi­da­des que van a estar mucho tiem­po has­ta que pue­dan vol­ver a tra­ba­jar. Garan­ti­za­mos un ingre­so míni­mo y el man­te­ni­mien­to de los pues­tos de tra­ba­jo».

«Esto es una situa­ción de emer­gen­cia que hay que ir mirán­do­la día a día. Oja­lá pase­mos la pan­de­mia y haya posi­bi­li­dad de reac­ti­va­ción. No va a haber acti­vi­da­des mul­ti­tu­di­na­rias duran­te mucho tiem­po«, ase­gu­ró.

En ese sen­ti­do, Daer indi­có que «tie­ne que haber una mira­da razo­na­ble des­de aque­llos que viven de la espe­cu­la­ción, tie­nen que ver la reali­dad de que Argen­ti­na no pue­de hacer fren­te a las deu­das que el gobierno ante­rior con­tra­jo».

«Esto no va a ser fácil y va a gene­rar la nece­si­dad de un gran acuer­do. Hay que poner res­pon­sa­bi­li­dad y aper­tu­ra por par­te de toda la ciu­da­da­nía. Por par­te del Esta­do se va a tener que apli­car los ele­men­tos para una reac­ti­va­ción», agre­gó.

Para evi­tar aglo­me­ra­cio­nes, se pos­po­nen todas las elec­cio­nes en los gre­mios has­ta el 30 de sep­tiem­bre

Para evi­tar aglo­me­ra­cio­nes, se pos­po­nen todas las elec­cio­nes en los gre­mios has­ta el 30 de sep­tiem­bre

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo dis­pu­so hoy pro­rro­gar has­ta el 30 de sep­tiem­bre pró­xi­mo la sus­pen­sión de la cele­bra­ción de pro­ce­sos elec­to­ra­les, asam­bleas y con­gre­sos en el ámbi­to gre­mial, una medi­da que ya había toma­do el 18 de mar­zo últi­mo ante la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

05/​05/​2020 09:08:00

La pró­rro­ga de la sus­pen­sión que­dó ofi­cia­li­za­da median­te la publi­ca­ción hoy en el Bole­tín Ofi­cial de la reso­lu­ción 489⁄ 2020 de la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo.

De esta for­ma, que­dan pro­rro­ga­dos has­ta sep­tiem­bre los man­da­tos de los miem­bros de los cuer­pos direc­ti­vos, deli­be­ra­ti­vos, de fis­ca­li­za­ción y repre­sen­ta­ti­vos de las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes regis­tra­das ante la Direc­ción Nacio­nal de Aso­cia­cio­nes.

Se esta­ble­ció que vuel­ven a que­dar excep­tua­das de la pró­rro­ga los man­da­tos de aque­llas aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes que hubie­ran cul­mi­na­do su pro­ce­so elec­cio­na­rio de reno­va­ción de auto­ri­da­des con ante­rio­ri­dad al 16 de mar­zo de 2020.

Se acla­ra que­la medi­da no afec­ta «los actos cum­pli­dos en los pro­ce­sos elec­to­ra­les que se halla­ban en cur­so de eje­cu­ción y que fue­ron sus­pen­di­dos por la reso­lu­ción de la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo 238⁄ 20 , de mar­zo últi­mo.

La reso­lu­ción se fun­da­men­ta en el decre­to pre­si­den­cial 297⁄ 2020 , que dis­pu­so el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, con el obje­ti­vo de «evi­tar todo acto ins­ti­tu­cio­nal que impli­que la movi­li­za­ción, tras­la­do y/​o la aglo­me­ra­ción de per­so­nas, de todas las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les ins­crip­tas en el regis­tro» del Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Entre las con­si­de­ra­cio­nes, la medi­da indi­ca que «es menes­ter con­tem­plar un pla­zo nece­sa­rio» para que los sin­di­ca­tos regu­la­ri­cen su situa­ción ins­ti­tu­cio­nal con pro­ce­sos elec­to­ra­les, y que «no exis­te des­de el pun­to de vis­ta tec­no­ló­gi­co, recur­so vir­tual dis­po­ni­ble que per­mi­ta sus­ti­tuir la pre­sen­cia real de los pro­ta­go­nis­tas».

Somos tra­ba­ja­do­res de la fábri­ca Tex­til Ibe­ro­ame­ri­ca­na.

Está ubi­ca­da en terri­to­rio Matan­ce­ro, en Ramos Mejía, sobre Ave­ni­da de Mayo.

Hace tres meses que no nos pagan y no tene­mos nin­gu­na ayu­da.

Los empre­sa­rios cul­pan al esta­do, el esta­do cul­pa al empre­sa­rio, el sin­di­ca­to quie­re que espe­re­mos que ter­mi­ne la cua­ren­te­na, mien­tras la CGT a nivel gene­ral pac­ta reba­jas sala­ria­les.

Noso­tros y nues­tras fami­lias no pode­mos espe­rar más, el ham­bre de nues­tros hijos no espe­ra. Los due­ños (Ele­na Por­tei­ro y la fami­lia Rodrí­guez) jue­gan a can­sar­nos, a qué nos con­si­de­re­mos des­pe­di­dos pero muchos de noso­tros tene­mos una vida tra­ba­ja­da en Ibe­ro, y nos vemos con pocas posi­bi­li­da­des de con­se­guir otro tra­ba­jo. Sabe­mos que hay muchos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en nues­tra situa­ción como es en el caso de La Nir­va, en Lomas del Mira­dor y hay casos en todo el país. Nos ale­gró el triun­fo de los tra­ba­ja­do­res de Bed Time, nos mar­ca el camino de que luchan­do pode­mos con­se­guir una res­pues­ta posi­ti­va a nues­tro jus­to recla­mo para que nos paguen nues­tros suel­dos, sabe­mos que la uni­dad de toda la fábri­ca y a la vez de todas las peleas en cur­so son el camino para recu­pe­rar nues­tro suel­do en una situa­ción tan difí­cil, con la pan­de­mia y ésta cua­ren­te­na que nos impi­de hacer chan­gas.

Hoy esta­mos en la puer­ta de la fábri­ca nue­va­men­te, recla­man­do lo que nos per­te­ne­ce, espe­ran­do que el esta­do

nos escu­che y no tire la pelo­ta afue­ra, que los pre­sio­ne para que nos paguen lo que nos deben.

Que­re­mos invi­tar a los veci­nos a qué se unan a éste recla­mo y nos acom­pa­ñen.

JUEVES 7 Y JUEVES 14 DE MAYO

10:00 HS

MATE COCIDO EN LA PUERTA DE LA FÁBRICA.

VIRREY CISNEROS 1533 RAMOS MEJÍA.

Infor­me del ODSEl tra­ba­jo en la cua­ren­te­na: las rela­cio­nes labo­ra­les a un mes del ais­la­mien­to, social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio

El infor­me reve­la ade­más que “el esfuer­zo rea­li­za­do por el con­jun­to de la pobla­ción y por el sec­tor públi­co no ha sido acom­pa­ña­do por las gran­des empre­sas, quie­nes en tér­mi­nos gene­ra­les han impul­sa­do estra­te­gias para des­car­gar rápi­da­men­te el cos­to de la caí­da de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca sobre las espal­das de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras”.

“Ello se ha plas­ma­do no solo en la exis­ten­cia de des­pi­dos, sus­pen­sio­nes, fal­ta de pago de las remu­ne­ra­cio­nes, sino tam­bién en la exi­gen­cia de tra­ba­jar en con­di­cio­nes defi­ci­ta­rias de segu­ri­dad e higie­ne que incre­men­tan nota­ble­men­te el ries­go sobre la salud y la vida”, indi­can.

El docu­men­to ana­li­za algu­nas de las estra­te­gias que los emplea­do­res han uti­li­za­do para des­car­gar el peso de la cri­sis sobre los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras. El abor­da­je pre­su­po­ne la exis­ten­cia de un víncu­lo tra­ba­ja­dor – emplea­dor, lo cual está lejos de abar­car a la tota­li­dad de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. En efec­to, quie­nes más sufren el impac­to deri­va­do de la emer­gen­cia sani­ta­ria y de la retrac­ción de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca son aque­llos que no cuen­tan con una red de pro­tec­ción social o labo­ral, cuya sub­sis­ten­cia sue­le depen­der de la acti­vi­dad que rea­li­zan a dia­rio.

Se tra­ta de datos pro­ve­nien­tes de un total de 369 denun­cias que inclu­yen recla­mos por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y recor­tes sala­ria­les, fal­ta de pago de las remu­ne­ra­cio­nes, vio­la­cio­nes a las medi­das de segu­ri­dad, vio­la­cio­nes al alcan­ce de la cua­ren­te­na, entre otras. Se tra­ta de un rele­va­mien­to de míni­ma, ya que se rea­li­za a par­tir de infor­ma­ción pro­ve­nien­te de aque­llos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que han logra­do visi­bi­li­zar públi­ca­men­te cada una de estas situa­cio­nes, así como tam­bién de infor­ma­ción reco­pi­la­da en el ámbi­to de la CTA Autó­no­ma.

