Argentina. A 44 años de la desaparición de Haroldo Conti

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 5 de mayo de 2020

«Por supues­to qui­sie­ra ser un escri­tor com­pro­me­ti­do en su tota­li­dad. Que mi obra fue­se un fir­me puño, un cla­ro fusil.”

Hoy se cum­plen 44 años de esa acia­ga madru­ga­da del 5 de Mayo de 1976, don­de las manos ase­si­nas de la dic­ta­du­ra se lle­va­ron para siem­pre al gran Harol­do Con­ti. Este escri­tor y docen­te, autor de la míti­ca nove­la “Mas­ca­ró, el caza­dor ame­ri­cano” y par­ti­ci­pan­te de la revis­ta “Cri­sis”, lle­vó su com­pro­mi­so con su pue­blo has­ta las últi­mas con­se­cuen­cias.

Mili­tan­te orgá­ni­co del PRT y figu­ra públi­ca del FAS, ante el geno­ci­dio en cur­so recha­zó irse del país, colo­can­do en su escri­to­rio una fra­se en latín que decía Hic meus locus pug­na­re est hinc non me remo­ve­bunt (Este es mi lugar de com­ba­te, y de aquí no me move­ré).

En 1973 le había dado al mun­do un ejem­plo de lo que sig­ni­fi­ca ser un inte­lec­tual com­pro­me­ti­do con su pue­blo y con su tiem­po, don­de derro­chan­do cohe­ren­cia recha­zó la pres­ti­gio­sa Beca Gug­gen­heim (y los miles de dóla­res que con­lle­va) con una valien­te car­ta:

”Deseo dejar en cla­ro que mis con­vic­cio­nes ideo­ló­gi­cas me impi­den pos­tu­lar­me para un bene­fi­cio que, con o sin inten­ción expre­sa, resul­ta cuan­to más no sea por fata­li­dad del sis­te­ma, una de las for­mas más suti­les de pene­tra­ción cul­tu­ral del impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano en Amé­ri­ca Lati­na.” “Yo he sido jura­do de la Casa de las Amé­ri­cas, y con­si­de­ro que esa dis­tin­ción del pue­blo cubano es abso­lu­ta­men­te incom­pa­ti­ble con una beca ofre­ci­da por una Fun­da­ción crea­da por un sena­dor de los Esta­dos Uni­dos, o sea, no un hom­bre del pue­blo nor­te­ame­ri­cano, sino del sis­te­ma que la opri­me y nos opri­me”

Bien sabían los mili­ta­res del valor que estos inte­lec­tua­les apor­ta­ban a la lucha por la libe­ra­ción de sus pue­blos, de ahí que se hayan trans­for­ma­do en blan­cos de impor­tan­cia en su plan ase­sino para cor­tar de raíz los inten­tos de trans­for­mar­lo todo que esa gene­ra­ción esta­ba lle­van­do a cabo.

Allí cayó el poe­ta Rober­to San­to­ro (que com­par­tí célu­la en el PRT con Harol­do y el poe­ta Hum­ber­to Cons­tan­ti­ni), y el mis­mo cen­tro clan­des­tino don­de lle­va­ron a Con­ti, el infa­me Vesu­bio, fue don­de tam­bién nos fue arre­ba­ta­do Ray­mun­do Gley­zer.

A pocos días de la des­apa­ri­ción de Harol­do, el geno­ci­da Vide­la mon­tó un encuen­tro con inte­lec­tua­les para inten­tar ocul­tar la car­ni­ce­ría que se había desata­do sobre nues­tra patria. A este encuen­tro fue­ron invi­ta­dos (y acu­die­ron) Jor­ge Luis Bor­ges y Ernes­to Saba­to ente otros, ade­más del sacer­do­te Leo­nar­do Cas­te­lla­ni. Pese a que a todos se les había pedi­do que lo hagan, solo Cas­te­lla­ni pre­gun­tó por el para­de­ro de Con­ti al dic­ta­dor.

Hoy, a 44 años de su secues­tro, las aguas de su ama­do Del­ta siguen rugien­do con fuer­za el gri­to: ¡Harol­do Con­ti, pre­sen­te! ¡Aho­ra y siem­pre!

La can­ción de Harol­do

por Vicen­te Zito Lema

no dejes callar la músi­ca

de tu cora­zón

la muer­te no cal­ma la fie­bre de

estar vivo

la muer­te no es amor

vien­to de octu­bre trae

la vibra­ción sua­ve y dora­da

de otros días

vien­to de octu­bre en una rama

y lle­va y lle­va y des­pa­rra­ma

sin tino

las ceni­zas sobre la tie­rra

aun­que tiem­ble de gozo

la tie­rra no es huma­na

no dejes callar

la músi­ca de tu cora­zón

de un momen­to para otro lle­ga­rá

la nie­ve

y aguas negras en el Nor­te

me sor­pren­de­rá a mí no a

los pája­ros ¡ellos son tan­tos!

se habrán mar­cha­do

deja­rán una este­la move­rán el cie­lo

lo calla­do pesa­rá como eterno

por favor ami­go nues­tro

deja que escu­che­mos

la músi­ca de tu cora­zón

le has pedi­do al cirue­lo

de tu puer­ta que flo­rez­ca

aun­que no vol­vie­ras tú

que flo­rez­ca él

¿quién ha dicho que

las flo­res cal­man a los muer­tos?

la muer­te no es belle­za

la muer­te no es amor

no dejes callar la músi­ca

no dejes callar la músi­ca

de tu cora­zón.

Extra­ido del face­book de Ven­ce­re­mos