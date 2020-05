Venezuela. Trump ensaya la invasión

Por Ati­lio Boron, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 5 mayo 2020

La frus­tra­da incur­sión de un gru­po de mer­ce­na­rios pre­ten­dien­do des­em­bar­car en las cos­tas de Macu­to, esta­do de La Guai­ra, es la enési­ma prue­ba de que Esta­dos Uni­dos, es un “esta­do cana­lla”; es decir, un país que vio­la sis­te­má­ti­ca­men­te la lega­li­dad inter­na­cio­nal y al hacer­lo pone en peli­gro la paz mun­dial. La ten­ta­ti­va de la madru­ga­da del pasa­do domin­go con­fir­ma que la Casa Blan­ca per­sis­te en su cri­mi­nal acti­tud de man­te­ner el blo­queo e inten­tar por cual­quier medio derro­car a los gobier­nos de Cuba, Vene­zue­la y Nica­ra­gua. E insis­te en esta acti­tud en medio del desas­tre que la pan­de­mia está pro­du­cien­do en su país (69.000 muer­tos y más de 30 millo­nes de des­em­plea­dos). Imper­tur­ba­ble ante el caos, Trump tie­ne tiem­po para orde­nar que una ban­da de mer­ce­na­rios pon­ga en mar­cha su cri­mi­nal “lici­ta­ción para una inva­sión ter­ce­ri­za­da” tal como fue­ra for­mal­men­te anun­cia­da por el ban­do­le­ro neo­yor­quino.[1] El obje­ti­vo de este pri­mer ata­que fue tes­tear la capa­ci­dad de res­pues­ta de la FANB (Fuer­za Arma­da Nacio­nal Boli­va­ria­na), su cohe­sión fren­te a los inva­so­res y su even­tual vul­ne­ra­bi­li­dad ante la ten­ta­ción que des­pier­ta entre mal­he­cho­res de todo tipo la millo­na­ria recom­pen­sa ofre­ci­da por Washing­ton. A no con­fun­dir­se: lo ocu­rri­do en Macu­to no es un inci­den­te ais­la­do sino un engra­na­je de un plan meticu­losa­men­te con­ce­bi­do y cuyo desen­la­ce final, en la afie­bra­da alu­ci­na­ción de quie­nes lo per­ge­ña­ron, es el secues­tro o el ase­si­na­to del pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro y la con­cre­ción del tan ansia­do como elu­si­vo “cam­bio de régi­men.” De hecho, al día siguien­te del pri­mer inci­den­te en Macu­to un nue­vo colec­ti­vo mer­ce­na­rio fue inter­cep­ta­do y some­ti­do por las mili­cias popu­la­res en Chuao, en la región cos­te­ra del Esta­do Ara­gua.[2]

Es indu­da­ble que la esca­la de esta ope­ra­ción fue incom­pa­ra­ble­men­te

menor que la que lan­za­ra un gru­po de cuba­nos con­tra­rre­vo­lu­cio­na­rios en

el des­em­bar­co de Pla­ya Girón, el 15 de abril de 1961. En aque­lla oca­sión

se movi­li­za­ron unos 1400 hom­bres, más de una doce­na de avio­nes de

trans­por­te y bom­bar­de­ros, nume­ro­sos bar­cos, tan­ques y una impre­sio­nan­te

arma­men­to. La ful­mi­nan­te res­pues­ta de las Fuer­zas Arma­das

Revo­lu­cio­na­rias cuba­nas impi­dió que los inva­so­res logra­ran su pri­mer

obje­ti­vo estra­té­gi­co, preám­bu­lo de otros más ambi­cio­sos: crear una “zona

libe­ra­da” en don­de se ins­ta­la­se un gobierno pro­vi­sio­nal que obten­dría

el inme­dia­to reco­no­ci­mien­to de la Casa Blan­ca y de la OEA y que

per­mi­ti­ría que los medios de comu­ni­ca­ción y los polí­ti­cos ser­vi­les y

sir­vien­tes del impe­rio pre­sio­nar a otros gobier­nos para que reco­noz­can

el nue­vo gobierno cubano y lan­zar una cam­pa­ña mun­dial para que la

“comu­ni­dad inter­na­cio­nal” ava­le esta manio­bra.

Lo de Macu­to tuvo otra dimen­sión, pero no se debe­ría caer en el error

de creer que ese era todo el plan. De hecho, la nue­va incur­sión por

Chuao prue­ba lo que veni­mos dicien­do. Ambos ope­ra­ti­vos son “glo­bos de

ensa­yo” para medir la rapi­dez y con­tun­den­cia de la res­pues­ta del

cha­vis­mo y, tam­bién, ope­ra­cio­nes de dis­trac­ción para faci­li­tar el

even­tual ingre­so de con­tin­gen­tes de mer­ce­na­rios –“con­tra­tis­tas mili­ta­res

pri­va­dos”, según las leyes de Esta­dos Uni­dos, como Aca­de­mi (ex

Black­wa­ter) y Tri­ple Canopy que cuen­tan con miles de efec­ti­vos-

regu­lar­men­te con­tra­ta­dos por la CIA y el Depar­ta­men­to de Esta­do para

rea­li­zar lo que eufe­mís­ti­ca­men­te se lla­man “ope­ra­cio­nes espe­cia­les.” Por

ejem­plo, orga­ni­zar micro-ope­ra­cio­nes en el dila­ta­do lito­ral

atlán­ti­co-cari­be­ño de Vene­zue­la o por la exten­sa fron­te­ra

colom­bo-vene­zo­la­na (2.219 kiló­me­tros) que ofre­ce muchas rutas

alter­na­ti­vas de ingre­so ile­gal y de difí­cil detec­ción. Por supues­to que

el nar­co­go­bierno de Iván Duque en Colom­bia hará abso­lu­ta­men­te cual­quier

cosa que le sea soli­ci­ta­da por Trump pues es cons­cien­te que si

des­obe­de­cie­ra la orden tan­to él como su jefe polí­ti­co, Álva­ro Uri­be

Vélez, podrían ter­mi­nar sus días en una cár­cel de máxi­ma segu­ri­dad como

el ex pre­si­den­te pana­me­ño Manuel Anto­nio Norie­ga. Por otra par­te no

pue­de olvi­dar­se el hecho de que la IVª Flo­ta de Esta­dos Uni­dos lle­va

sema­nas patru­llan­do el Mar Cari­be con el pre­tex­to de des­ar­ti­cu­lar las

redes del nar­co­trá­fi­co cuan­do los infor­mes de la DEA seña­lan que el 93 %

de la cocaí­na que ingre­sa a ese país lo hace des­de Colom­bia y vía el

Océano Pací­fi­co. Ese vas­to des­plie­gue naval fue dise­ña­do para otor­gar

apo­yo logís­ti­co, y even­tual­men­te de tro­pas y equi­pos, a las ope­ra­cio­nes

des­ba­ra­ta­das en las últi­mas horas. La situa­ción, por lo tan­to, es de

extre­ma gra­ve­dad y la sub­es­ti­ma­ción de la pren­sa es la mejor prue­ba de

que se quie­re mini­mi­zar el peli­gro para que el gobierno boli­va­riano baje

su guar­dia y pien­se que lo peor ya pasó. Tal acti­tud sub­es­ti­ma

gran­de­men­te al lide­raz­go de Nico­lás Madu­ro y el patrio­tis­mo de

vene­zo­la­nas y vene­zo­la­nos que, de pro­du­cir­se el ata­que, pro­pi­na­rán una

tre­men­da derro­ta a los inva­so­res. Sería bueno que alguien le cuen­te al

igno­ran­te de Trump que fue lo que le ocu­rrió a Esta­dos Uni­dos en Pla­ya

Girón y en Viet­nam.

Los sica­rios mediá­ti­cos del impe­rio dicen que las agre­sio­nes a

Vene­zue­la cuen­tan con el bene­plá­ci­to, o al menos la aquies­cen­cia, de la

“comu­ni­dad inter­na­cio­nal”. Pero ocu­rre que esa tal comu­ni­dad no exis­te y

es una enga­ño­sa ente­le­quia. Así la des­cri­bió un exper­to esta­dou­ni­den­se,

Samuel P. Hun­ting­ton, con­ser­va­dor pero poco ami­go de las “pos­ver­da­des” y

ardi­des pro­pa­gan­dís­ti­cos de la dere­cha. Escri­bió que “los líde­res

esta­dou­ni­den­ses cons­tan­te­men­te dicen que hablan en nom­bre de ‘la

comu­ni­dad inter­na­cio­nal.’ ¿Pero a quié­nes tie­nen en men­te? A Chi­na,

Rusia, India, Paquis­tán, Irán, el mun­do ára­be, Amé­ri­ca Lati­na, Fran­cia?

¿Será que algu­nos de esos paí­ses o regio­nes per­ci­ben a Esta­dos Uni­dos

como el voce­ro de una comu­ni­dad de la cual son par­tes inte­gran­tes? La

comu­ni­dad en cuyo nom­bre habla Esta­dos Uni­dos inclu­ye, como mucho, a sus

pri­mos anglo-sajo­nes (Reino Uni­do, Cana­dá, Aus­tra­lia, Nue­va Zelan­da) … a

Ale­ma­nia y algu­nas peque­ñas demo­cra­cias euro­peas … a Israel en

cues­tio­nes rela­cio­na­das con Orien­te Medio y a Japón. Son esta­dos

impor­tan­tes, pero están muy lejos de ser la “comu­ni­dad inter­na­cio­nal

glo­bal.”[3]

Pese a ello Trump y sus secua­ces de la Fun­da­ción Liber­tad siguen

dicien­do, por ejem­plo, que a Juan Guai­dó o el blo­queo a Cuba y Vene­zue­la

son apo­ya­dos por “la comu­ni­dad inter­na­cio­nal”. O acu­san­do de

“popu­lis­tas”, “auto­ri­ta­rios” o vio­la­to­rios de la sepa­ra­ción de pode­res a

los gobier­nos lati­noa­me­ri­ca­nos que prio­ri­zan la salud de sus

pobla­cio­nes en lugar de garan­ti­zar el libé­rri­mo fun­cio­na­mien­to de los

mer­ca­dos, algo que para Mario Var­gas Llo­sa y su tro­pa de impre­sen­ta­bles

polí­ti­cos comen­zan­do por Álva­ro Uri­be Vélez, José María Aznar y Mau­ri­cio

Macri refle­ja las aspi­ra­cio­nes de la “comu­ni­dad inter­na­cio­nal.” Mien­ten

a sabien­das y debe­rían recor­dar, antes de que ten­gan un abrup­to

des­per­tar, la sabia sen­ten­cia de Abraham Lin­coln cuan­do dijo que:“Puedes

enga­ñar a todo el mun­do algún tiem­po. Pue­des enga­ñar a algu­nos todo el

tiem­po. Pero no pue­des enga­ñar a todo el mun­do todo el tiem­po.”

Ante esta ofen­si­va de Washing­ton lo pri­me­ro que se impo­ne es la

nece­si­dad de cerrar filas en defen­sa del gobierno boli­va­riano. La

inje­ren­cia de Esta­dos Uni­dos y su peón colom­biano los asun­tos inter­nos

de Vene­zue­la es abso­lu­ta­men­te inad­mi­si­ble y debe ser con­de­na­da de modo

rotun­do. Este es un impe­ra­ti­vo cate­gó­ri­co, de raíz kan­tia­na,

impres­cin­di­ble para evi­tar que el sis­te­ma inter­na­cio­nal desate una

espi­ral incon­te­ni­ble de caos, vio­len­cia y muer­tes. Segun­do, será tam­bién

inacep­ta­ble cual­quier acti­tud ecléc­ti­ca o que pre­ten­da ape­lar a una

ima­gi­na­ria neu­tra­li­dad, y menos en tiem­pos de una pan­de­mia uni­ver­sal. Y

si algu­nos gober­nan­tes extra­vían el rum­bo sea por­que ceden a la coer­ción

de la Casa Blan­ca o debi­do a sus pro­pias debi­li­da­des ideo­ló­gi­cas

debe­rán saber que la repul­sa popu­lar ante esa con­duc­ta más pron­to que

tar­de podría cau­sar el derrum­be de sus gobier­nos. Ter­ce­ro y últi­mo:

poten­ciar los dis­po­si­ti­vos de coor­di­na­ción a tra­vés de la Inter­net que

nos hemos vis­to for­za­dos a uti­li­zar debi­do a la cua­ren­te­na para for­mar

un gran movi­mien­to de opi­nión con­ti­nen­tal repu­dian­do la ofen­si­va

nor­te­ame­ri­ca­na en con­tra del gobierno boli­va­riano y, por supues­to, de

Cuba, Nica­ra­gua e Irán. Y, agre­ga­ría­mos, en con­tra de las polí­ti­cas de

san­cio­nes eco­nó­mi­cas en con­tra de Rusia y Chi­na y la

“extra­te­rri­to­ria­li­dad” de las leyes de Esta­dos Uni­dos que exa­cer­ban las

ya de por sí peli­gro­sas ten­sio­nes del sis­te­ma inter­na­cio­nal. Hemos

apren­di­do que aún cuan­do no poda­mos reunir­nos físi­ca­men­te pode­mos

hacer­lo vir­tual­men­te, e impul­sar ini­cia­ti­vas de auto­de­fen­sa que impi­dan

que el capi­tal uti­li­ce los estra­gos de la pan­de­mia para recons­truir, en

cla­ve aún más auto­ri­ta­ria, su domi­na­ción sobre los pue­blos. Este

“aso­cia­ti­vis­mo digi­tal” pue­de y debe con­ver­tir­se en un sig­ni­fi­ca­ti­vo

apor­te para faci­li­tar la coor­di­na­ción inter­na­cio­nal de las luchas

anti­im­pe­ria­lis­tas e idó­neo ins­tru­men­to para com­ba­tir las men­ti­ras y

mani­pu­la­cio­nes mediá­ti­cas con las que se nos quie­re sub­yu­gar.

[1] Cf. María Fer­nan­da Barre­to, en Correo del Alba, 26 de Mar­zo de 2020, acce­si­ble en: https://​correo​de​lal​ba​.org/​2​0​2​0​/​0​3​/​2​6​/​t​r​u​m​p​-​a​b​r​e​-​l​a​-​l​i​c​i​t​a​c​i​o​n​-​p​a​r​a​-​l​a​-​i​n​v​a​s​i​o​n​-​m​i​l​i​t​a​r​-​a​-​v​e​n​e​z​u​e​l​a​-​e​n​-​m​e​d​i​o​-​d​e​-​l​a​-​p​a​n​d​e​m​ia/

La cifra de 55 millo­nes de dóla­res resul­ta de sumar los 15 millo­nes

ofre­ci­dos por la cap­tu­ra (o el ase­si­na­to) de Nico­lás Madu­ro a los que se

agre­gan los 10 millo­nes por Dios­da­do Cabe­llo y Tareck El Ais­sa­mi y,

ade­más, por los trai­do­res Hugo Car­va­jal y Clí­ver Alca­lá que segu­ra­men­te

que­rrán cap­tu­rar­los vivos. Cf. los datos en el perió­di­co colom­biano El Tiem­po: https://​www​.eltiem​po​.com/​u​n​i​d​a​d​-​i​n​v​e​s​t​i​g​a​t​i​v​a​/​q​u​i​e​n​e​s​-​e​s​t​a​n​-​c​o​n​-​m​a​d​u​r​o​-​e​n​-​e​l​-​c​a​r​t​e​l​-​d​e​-​r​e​c​o​m​p​e​n​s​a​s​-​d​e​-​e​e​-​u​u​-​4​7​7​386

[2] https://​twit​ter​.com/​o​r​i​o​l​s​a​b​a​t​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​5​7​3​7​8​5​9​7​4​3​9​9​6​7​239

[3] Cf. “The lonely super­po­wer”, en Foreign Affairs, Mar­zo-Abril 1999, Vol. 78, Núme­ro 2