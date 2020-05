Argentina. Resumen Gremial y social. Respuesta a Hugo Yasky: Daer defendió las rebajas salariales/ Moyano: «Nosotros no vamos a reducir el salario para nada» … (Más info)

Res­pues­ta a Hugo Yasky

Héc­tor Daer defen­dió las reba­jas sala­ria­les

El Secre­ta­rio Gene­ral de la CGT, Héc­tor Daer, defen­dió el acuer­do rea­li­za­do con la Unión Indus­trial Argen­ti­na para que los tra­ba­ja­do­res sufran reba­jas sala­ria­les del 25 por cien­to debi­do a la sus­pen­sión de acti­vi­da­des por el coro­na­vi­rus.

Ima­gen: Gua­da­lu­pe Lom­bar­do

El Secre­ta­rio Gene­ral de la CGT, Héc­tor Daer, defen­dió el acuer­do rea­li­za­do con la Unión Indus­trial Argen­ti­na para que los tra­ba­ja­do­res sufran reba­jas sala­ria­les del 25 por cien­to debi­do a la sus­pen­sión de acti­vi­da­des por el coro­na­vi­rus. Las dos CTA habían cri­ti­ca­do este acuer­do. En diá­lo­go con este dia­rio, el dipu­tado y Secre­ta­rio Gene­ral de la CTA de los Argen­ti­nos, Hugo Yasky, había acla­ra­do que «hubie­se sido otra cosa total­men­te dis­tin­ta si se tenían en cuen­ta las dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les y se plan­tea­ba como base del acuer­do para garan­ti­zar, en las empre­sas que tie­nen pro­duc­ti­vi­dad cero, la con­ti­nui­dad del 75 por cien­to del sala­rio. Y que se recu­pe­ra­ría cuan­do la acti­vi­dad reto­ma­ra su rit­mo nor­mal».

Con res­pec­to al acuer­do que impli­ca una reba­ja del 25 por cien­to del sala­rio, Daer seña­ló que «gene­ra cer­ti­dum­bre a toda esta nebu­lo­sa de gen­te que vie­ne de hace 45 días sin tra­ba­jar, y que va a con­ti­nuar así has­ta el 10 de mayo”. Lue­go ase­gu­ró que aque­llo “le pone un piso a todas las nego­cia­cio­nes” por­que “a par­tir de ahí se podrá acor­dar el 100 por cien­to del sala­rio o lo que fue­ra, pero nin­gu­na sus­pen­sión pue­de estar por deba­jo del 75 por cien­to del sala­rio neto, y esto tam­bién obli­ga a sos­te­ner la fuen­te de tra­ba­jo”. Por últi­mo, agre­gó que “por lo menos van a tener ingre­sos y se va a pre­ser­var la fuen­te de tra­ba­jo”.

“Quie­nes hacen home offi­ce cobran el 100 por cien­to del sala­rio, igual que los que tie­nen pato­lo­gías y no pue­den ir a tra­ba­jar”, acla­ró el Sec­te­ta­rio gene­ral de la CGT y seña­ló que “estos acuer­dos van a per­mi­tir al país la sali­da de la cri­sis». «De esto, la eco­no­mía, la socie­dad y el país en gene­ral salen con un gran acuer­do polí­ti­co, con todos los acto­res socia­les. La sali­da de la pan­de­mia va a ser tam­bién con muchí­si­mo esfuer­zo», pun­tua­li­zó Daer.

Yasky había cri­ti­ca­do a la CGT ya que, según sus pala­bras, esta «tuvo la inca­pa­ci­dad de sacar­le la lapi­ce­ra de la mano a los empre­sa­rios», y ase­gu­ró que, por otro lado, «fue un error polí­ti­co».

Cuan­do el 20 de mar­zo fue decla­ra­do el ais­la­mien­to social,

pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, los tra­ba­ja­do­res de ser­vi­cios de salud

que­da­ron fue­ra del ais­la­mien­to por obvias razo­nes. Entre ellos se

encuen­tran quie­nes tra­ba­jan en Vio­len­cia de Géne­ro e Infan­cia, área

suma­men­te sen­si­ble, por eso el tra­ba­jo cons­tan­te de la Minis­tra de

Géne­ros y Diver­si­dad de la Nación, Eli­za­beth Gómez Alcor­ta.

En el

Muni­ci­pio de Tigre, con buen cri­te­rio, el Área de For­ta­le­ci­mien­to Fami­liar fue

decla­ra­da un ser­vi­cio esen­cial, pero a par­tir del ini­cio de mayo, dicho

cri­te­rio des­ba­rran­có. El Muni­ci­pio des­pi­dió a 14 tra­ba­ja­do­ras, por lo cual el

lunes 4 de mayo, a par­tir de las 10 de la maña­na, Cicop (Aso­cia­ción Sin­di­cal de

los Pro­fe­sio­na­les de Salud de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires) y gre­mios

acom­pa­ñan­tes rea­li­za­ron una con­cen­tra­ción delan­te del Pala­cio Muni­ci­pal.

Tan­to

Cicop como Sute­ba Tigre acla­ra­ron que apo­yan el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo

y obli­ga­to­rio.

Entre los refe­ren­tes de Cicop estu­vo pre­sen­te Mar­ta Már­quez,

quien infor­mó que “des­pi­die­ron a 14 tra­ba­ja­do­ras del Área de

For­ta­le­ci­mien­to Fami­liar, no sabe­mos por qué, des­pués de decla­rar­las

per­so­nal esen­cial cuan­do se ini­ció la pan­de­mia”.

“Son

tra­ba­ja­do­ras abso­lu­ta­men­te pre­ca­ri­za­das, con con­tra­tos de mono­tri­bu­tis­tas,

des­de hace 3 o 4 años, es decir que fac­tu­ran, pagan de su bol­si­llo el

mono­tri­bu­to, no des­de hace 2 meses, des­de hace años. Esto es frau­de labo­ral

encu­bier­to”, con­ti­nuó la repre­sen­tan­te gre­mial.

El

sin­di­ca­to soli­ci­tó una mesa de diá­lo­go con fun­cio­na­rios muni­ci­pa­les; si bien el

diá­lo­go se abrió, con los tra­ba­ja­do­res en la calle, no se lle­gó a un acuer­do

satis­fac­to­rio.

Inte­gran­te del Equi­po de Infan­cia, la psi­có­lo­ga Lucia­na Pas­cue habló con este medio, acla­ran­do que sus jefas direc­tas son Gra­cie­la Baso y Nata­lia Oli­vet­ti, ade­más de Nata­lia Rey­no­so – Sub­se­cre­ta­ria – y Ceci­lia Ferrei­ra, Secre­ta­ria de Desa­rro­llo Social. “Ellas nos dije­ron que están pelean­do nues­tros pues­tos de tra­ba­jo, pero es una sin­ver­güen­za­da por­que nin­gu­na fue capaz de lla­mar para dar esta terri­ble noti­cia y pelear nues­tros pues­tos antes de esta movi­li­za­ción”.

Lucia­na estu­vo tra­ba­jan­do has­ta el 30 de abril, “inclu­so

tenien­do una licen­cia por tener un hijo a car­go, pero igual deci­dí

cum­plir mis fun­cio­nes”, expli­có, agre­gan­do que fue­ron las mis­mas

tra­ba­ja­do­ras las que arma­ron un cro­no­gra­ma de tra­ba­jo por­que “no hay una

direc­ción cohe­ren­te”.

Lle­gan­do

a fines de abril, las tra­ba­ja­do­ras pidie­ron a sus direc­to­ras infor­ma­ción sobre

la reno­va­ción de sus con­tra­tos y Nata­lia Rey­no­so les dijo que se que­da­ran

tran­qui­las, que no había res­pues­tas nega­ti­vas y que ya las iban a lla­mar. “Y el

sába­do me lla­ma­ron para dejar­me sin tra­ba­jo, una chi­ca lla­ma­da Éri­ca, que no

conoz­co, que no es auto­ri­dad”.

Lucia­na

esti­ma que esto es una repre­sa­lia por un paro que hicie­ron el año pasa­do dado

que ya no aguan­ta­ban más los malos tra­tos de un direc­tor. “Tam­bién en ese

momen­to soli­ci­ta­mos la res­ti­tu­ción de car­gos por­que el ser­vi­cio se vie­ne

vacian­do des­de la direc­ción de Jime­na Guz­mán”.

La entre­vis­ta­da mani­fes­tó que, des­de el ini­cio del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio aumen­tó la deman­da al ser­vi­cio de Infan­cia, pues “no hay ins­ti­tu­cio­nes barria­les que pue­dan tomar la deman­da de los veci­nos por­que está todo cerra­do, así que el ser­vi­cio muni­ci­pal es el úni­co lugar al que la gen­te pue­de acce­der”.

Los peo­nes rura­les tem­po­ra­rios no fue­ron inclui­dos entre los bene­fi­cia­rios del IDE

Los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na recla­man acce­der al Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia

Por Lau­ra Vales

Ima­gen: Adrián Pérez

Los Sin­di­ca­tos de Tra­ba­ja­do­res Rura­les de la Corrien­te Fede­ral recla­man que los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na pue­dan cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia, es decir el bono de 10 mil pesos dis­pues­to para los tra­ba­ja­do­res infor­ma­les o mono­tri­bu­tis­tas que que­da­ron sin ingre­sos por la cua­ren­te­na. “Miles de tra­ba­ja­do­res rura­les hoy están sin ingre­sos por­que ter­mi­na­ron las cose­chas o por­que la cua­ren­te­na achi­có la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca. Son tra­ba­ja­do­res que no pue­den incor­po­rar­se a nin­gún pro­gra­ma de la segu­ri­dad social por­que la mayo­ría figu­ra como regis­tra­do: por usos y cos­tum­bres, el patrón no los da de baja cuan­do ter­mi­na la cose­cha, ni el Esta­do tie­ne un meca­nis­mo para que esto suce­da auto­má­ti­ca­men­te. Están pasan­do situa­cio­nes muy duras, pero no fue­ron inclui­dos entre quie­nes pue­den pedir el IFE”, seña­ló Ernes­to Oje­da, titu­lar de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Agra­rios de la Acti­vi­dad Pri­ma­ria.

El diri­gen­te inte­gra un sec­tor de gre­mios agra­rios opues­to a la con­duc­ción de la Uatre, el sin­di­ca­to tra­di­cio­nal del sec­tor fun­da­do por Geró­ni­mo Vene­gas, que his­tó­ri­ca­men­te se ha movi­do en sin­to­nía con las patro­na­les del cam­po. Inte­gran este polo de sin­di­ca­tos opo­si­to­res la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res Rura­les y Esti­ba­do­res de Sal­ta (Atres), el Sin­di­ca­to Úni­co de Obre­ros Rura­les de Misio­nes, el Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Agra­rios de San Juan y el de Tucu­mán, la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de San­tia­go del Este­ro ‑que agru­pa a los golon­dri­nas- y el Sin­di­ca­to de Quin­te­ros de San­ta Fe.

Estos gre­mios rura­les, que se agru­pan en la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Agra­rios de la Acti­vi­dad Pri­ma­ria (Fetap), vie­nen recla­man­do al gobierno nacio­nal medi­das de apo­yo des­de el ini­cio de la cua­ren­te­na. Seña­lan que los más afec­ta­dos son los cose­che­ros o tra­ba­ja­do­res golon­dri­na. “Nues­tra acti­vi­dad es pri­ma­ria por­que abar­ca las tareas que van has­ta la prein­dus­tria, y es cícli­ca, por­que el tiem­po de siem­bra, sie­ga, cose­cha y cla­si­fi­ca­ción de pro­duc­tos como la uva, el taba­co, la yer­ba, el algo­dón, el azú­car, está suje­ta a ciclos. Pedi­mos que nos per­mi­tan ins­cri­bir­nos en el IFE por­que el Poder Eje­cu­ti­vo, cuan­do iden­ti­fi­có a los sec­to­res vul­ne­ra­bles de bajos ingre­sos o tran­si­to­ria­men­te sin tra­ba­jo, no inclu­yó a los tra­ba­ja­do­res rura­les tem­po­ra­rios. En estos meses no tuvi­mos ingre­sos en las pro­vin­cias don­de se ter­mi­nó la cose­cha y por las difi­cul­ta­des de cir­cu­la­ción que impo­ne la pan­de­mia, que ha redu­ci­do las fuen­tes de tra­ba­jo”, seña­ló el refe­ren­te.

En el país hay 50 mil tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios rura­les, según los datos de la fede­ra­ción. El con­jun­to había logra­do, duran­te el gobierno de Cris­ti­na Kirch­ner, un sub­si­dio inter­co­se­cha para atra­ve­sar los meses sin acti­vi­dad. Sin embar­go, con la asun­ción de la ges­tión macris­ta, esa polí­ti­ca de ingre­sos fue des­ar­ti­cu­la­da: el inter­co­se­cha se pagó sólo a algu­nos sec­to­res y que­dó con­ge­la­do en el valor al que había lle­ga­do en 2015, de 2300 pesos.

Los recla­mos de la Fetap tuvie­ron una pri­me­ra res­pues­ta del gobierno nacio­nal hace diez días, cuan­do el minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, en una reunión por video­con­fe­ren­cia con legis­la­do­res de la Comi­sión de Tra­ba­jo de la Cáma­ra de Dipu­tados, anun­ció que el Esta­do nacio­nal resol­vió “actua­li­zar el mon­to del sub­si­dio inter­co­se­cha”. Si bien no deta­lló el valor del aumen­to, de mane­ra infor­mal tras­cen­dió que sería lle­va­do a 4600 pesos a par­tir del mes de mayo.

Los gre­mios valo­ra­ron la medi­da como posi­ti­va, aun­que seña­lan que no alcan­za para des­com­pri­mir la difí­cil situa­ción eco­nó­mi­ca de los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios, que debe­rán espe­rar a prin­ci­pios de junio para cobrar un aumen­to que, si bien es impor­tan­te en tér­mi­nos por­cen­tua­les, no lo es en poder adqui­si­ti­vo.

“Son tra­ba­ja­do­res que reúnen todas las con­di­cio­nes para ser bene­fi­cia­rios del bono de 10 mil que el Gobierno otor­gó a los que que­da­ron sin ingre­sos por la pan­de­mia, pero no pue­den acce­der a él por­que no encua­dran”, defi­nió Oje­da.

El diri­gen­te atri­bu­yó el pro­ble­ma a que la Uatre, el gre­mio de los peo­nes rura­les, “no infor­ma al gobierno nacio­nal sobre la reali­dad de los tra­ba­ja­do­res del cam­po”. “Como el gobierno nacio­nal depen­de de la infor­ma­ción de Uatre, esta­mos ausen­tes siem­pre. Esa es la tarea, su acuer­do con las gran­des patro­na­les. La Uatre no recla­ma ni infor­ma. Aho­ra, que ya va a salir el aumen­to del inter­co­se­cha, recién infor­ma a sus regio­na­les que publi­que el anun­cio, inclu­so se lo atri­bu­ye como de su ges­tión, cuan­do nun­ca recla­mó, ni aho­ra ni duran­te el macris­mo, gobierno del que fue par­te. El sub­si­dio inters­co­se­cha esta­ba con­ge­la­do en 2015 y nun­ca recla­ma­ron, sólo sali­mos a la calle noso­tros. El meca­nis­mo que usó Cam­bie­mos para vaciar­lo fue pasar­lo de la órbi­ta del Minis­te­rio de Tra­ba­jo y poner­lo a car­go del min­si­tro de Agri­cul­tu­ra (Luis) Etch­vehe­re, que era al mis­mo tiem­po pre­si­den­te de la Socie­dad Rural. Enton­ces, lo des­cuar­ti­za­ron. Uatre no pidió nun­ca cuan­do gober­nó Cam­bie­mos por­que esta­ba con Macri, ni pide aho­ra por­que ese es el com­pro­mi­so his­tó­ri­co que tie­ne con la Socie­dad Rural y la Mesa de Enla­ce”.

Oje­da pidió que el Esta­do incor­po­re un meca­nis­mo para que, ter­mi­na­da una cose­cha, el tra­ba­ja­dor tem­po­ra­rio sea dado de baja en el sis­te­ma cuan­do su emplea­dor no lo hace. “Nues­tra acti­vi­dad es cícli­ca y ade­más va rotan­do por región: de agos­to a diciem­bre tenés cose­cha de san­día, de diciem­bre a abril tenés otro tipo de fru­tas, la yer­ba tie­ne su calen­da­rio, el taba­co tam­bién. Esa diver­si­dad pro­duc­ti­va hace a un calen­da­rio pro­duc­ti­vo que hay que sis­te­ma­ti­zar. El Esta­do no lo sis­te­ma­ti­za, Uatre no infor­ma y enton­ces nadie entien­de nada. Al no enten­der el fun­cio­na­rio, por más que te quie­ra ayu­dar no le resul­ta fácil”.

Duran­te el últi­mo gobierno kirch­ne­ris­ta fue crea­do un nue­vo régi­men de tra­ba­jo agra­rio que reco­no­ció dere­chos a los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios del cam­po. Sin embar­go, muchos de los avan­ces logra­dos con la imple­men­ta­ción de esa ley se per­die­ron a par­tir de 2015. El macris­mo jun­to con la Uatre des­ar­mó, por ejem­plo, el Rena­tea, el regis­tro que fis­ca­li­za­ba el empleo en el sec­tor rural. Con su diso­lu­ción, el tra­ba­jo rural vol­vió a que­dar no sólo des­re­gu­la­do, sino fue­ra de la mira­da del Esta­do nacio­nal.

Denun­cia penal de la UOM con­tra Techint por vio­la­ción de la cua­ren­te­na

Es con­tra la plan­ta de la fir­ma Ter­nium-Side­rar de la loca­li­dad bonae­ren­se de Can­ning. Según la acu­sa­ción, se rea­li­zan ope­ra­cio­nes no auto­ri­za­das para desa­rro­llar en medio del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo, social y obli­ga­to­rio.

Denun­cia­ron penal­men­te a la empre­sa del hom­bre más rico de la Argen­ti­na, Pao­lo Roc­ca, por vio­la­ción de la cua­ren­te­na. La deman­da es con­tra la plan­ta de la fir­ma Ter­nium-Side­rar de la loca­li­dad bonae­ren­se de Can­ning.

Según la acu­sa­ción a la que acce­dió el dia­rio Ámbi­to Finan­cie­ro, se están rea­li­zan­do ope­ra­cio­nes no auto­ri­za­das para desa­rro­llar en medio del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo, social y obli­ga­to­rio en el que se encuen­tra nues­tro país.

La denun­cia la pre­sen­tó hoy la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) ante la Jus­ti­cia fede­ral por la supues­ta vio­la­ción de las pau­tas de la cua­ren­te­na en una plan­ta. La pre­sen­ta­ción fue hecha por los diri­gen­tes Cefe­rino Fer­nán­dez y Ser­gio López de la sec­cio­nal Ave­lla­ne­da de la UOM.

Por otra par­te, en para­le­lo radi­ca­ron una denun­cia admi­nis­tra­ti­va ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. «La impu­tación fue por la pre­sun­ta vio­la­ción del artícu­lo 205 del Códi­go Penal que impo­ne penas de seis meses a dos años de pri­sión para quien ‘vio­la­re las medi­das adop­ta­das por las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes para impe­dir la intro­duc­ción o pro­pa­ga­ción de una epi­de­mia”», difun­dió Ámbi­to.

Según los diri­gen­tes, Ter­nium, que fabri­ca cha­pas de ace­ro, cuen­ta con una auto­ri­za­ción de la Secre­ta­ría de Indus­tria para man­te­ner una dota­ción míni­ma de per­so­nal en acti­vi­dad para desa­rro­llar una tarea pun­tual que no debe ser inte­rrum­pi­da.

En la side­rur­gia, don­de no se apa­gan los hor­nos, exis­ten con­ta­dos rubros que for­man par­te de pro­ce­sos con­ti­nuos. Sin embar­go, en la pre­sen­ta­ción se advier­te que “sin con­tar con auto­ri­za­ción expre­sa de auto­ri­dad com­pe­ten­te, la empre­sa ha inten­ta­do obli­gar a más de cien tra­ba­ja­do­res que se encon­tra­ban cum­plien­do ais­la­mien­to obli­ga­to­rio para que con­cu­rran al esta­ble­ci­mien­to a cum­plir tareas habi­tua­les”.

“La empre­sa habría ges­tio­na­do ante la Muni­ci­pa­li­dad de Ezei­za una auto­ri­za­ción irre­gu­lar para ampliar sus acti­vi­da­des, en momen­tos en que tan­to ella como el muni­ci­pio habrían cono­ci­do que no se con­ta­ba con las facul­ta­des para expe­dir tal auto­ri­za­ción”, aña­den los denun­cian­tes, y expli­can que los ope­ra­rios se rehu­sa­ron a con­cu­rrir a sus pues­tos inclu­so a pesar de que en esa con­di­ción per­ci­ben “menos del 50% de sus remu­ne­ra­cio­nes”, tan­to por temor a un posi­ble con­ta­gio como por “la deter­mi­na­ción de no con­tri­buir al que­bran­ta­mien­to inde­bi­do del sis­te­ma pre­ven­ti­vo de con­fi­na­mien­to”.

Asi­mis­mo, al estar al tan­to de la denun­cia, el inten­den­te de Ezei­za, Gas­tón Gra­na­dos, negó haber expe­di­do auto­ri­za­ción algu­na para la amplia­ción de acti­vi­da­des en la plan­ta de Ter­nium y ale­gó que “la muni­ci­pa­li­dad no tie­ne las facul­ta­des para habi­li­tar o no una acti­vi­dad que está regu­la­da en la emer­gen­cia por el Poder Eje­cu­ti­vo nacio­nal”.Qué dice Techint

La empre­sa res­pon­dió a la denun­cia. En diá­lo­go con El Des­ta­pe, uno de sus voce­ros indi­có: «El Cen­tro Pro­duc­ti­vo Can­ning per­te­ne­cien­te a Ter­nium cuen­ta con todas las habi­li­ta­cio­nes nece­sa­rias para ope­rar, en el mar­co de lo dis­pues­to por el Decre­to 297, las Deci­sio­nes Admi­nis­tra­ti­vas de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te nº 429 y 450, y reso­lu­ción de la Secre­ta­ría de Indus­tria, Eco­no­mía del Cono­ci­mien­to y Ges­tión Comer­cial Exter­na de fecha 23÷3÷2020».

Ade­más, afir­mó a este por­tal que Techint «en sus acti­vi­da­des da ínte­gro cum­pli­mien­to al Pro­to­co­lo de Higie­ne y Segu­ri­dad Emer­gen­cia COVID-19 que ha sido imple­men­ta­do en la plan­ta, con estric­to ape­go a las nor­mas vigen­tes».

Los repar­ti­do­res paran este vier­nes: recla­man un aumen­to y mejo­res ele­men­tos de higie­ne

Al igual que hace dos sema­nas, se movi­li­za­rán des­de el Obe­lis­co has­ta el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. Dicen que por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus bajó su tra­ba­jo, pero aumen­tó su expo­si­ción al con­ta­gio.

4 de Mayo de 2020

Tra­ba­ja­do­res repar­ti­do­res de Glo­vo, Rap­pi, Pedi­dos Ya, Uber-Eats, entre otras empre­sas de repar­to a domi­ci­lio, con­vo­ca­ron a un paro gene­ral para el pró­xi­mo vier­nes, con movi­li­za­ción en dis­tin­tos pun­tos del país, en recla­mo de un «aumen­to sala­rial del 100 por cien­to» y para denun­ciar su pre­ca­rie­dad labo­ral en el sec­tor, agra­va­da por la cri­sis pro­vo­ca­da por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Así lo infor­mó Maxi­mi­liano Gon­zá­lez, de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to (ATR), quien recor­dó que la medi­da de fuer­za fue resuel­ta en una asam­blea de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor «don­de por una­ni­mi­dad se votó un nue­vo plan de lucha, por los recla­mos ya cono­ci­dos de ele­men­tos de segu­ri­dad e higie­ne, y por un aumen­to del 100% del pago por cada envío» de mer­ca­de­rías.

«Hemos deci­di­do ade­más sumar­nos al recla­mo de jus­ti­cia por Emma y Fran­co, repar­ti­do­res muer­tos en hora­rio de tra­ba­jo, y por la rein­cor­po­ra­ción inme­dia­ta de todos los tra­ba­ja­do­res des­vin­cu­la­dos por luchar», aña­dió el voce­ro.

Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la ATR rea­li­za­rán el paro de acti­vi­da­des el pró­xi­mo vier­nes, con movi­li­za­ción ‑a par­tir de las 11- des­de el Obe­lis­co por­te­ño a la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, ubi­ca­do en la ave­ni­da Callao al 100 de esta ciu­dad.

El mes pasa­do, tam­bién, los tra­ba­ja­do­res nuclea­dos en la ATR se suma­ron al pri­mer paro mun­dial de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor por las mis­mas reivin­di­ca­cio­nes.

«Esta­mos recla­man­do en el mar­co de la pan­de­mia, un aumen­to del 100 por cien­to de cada via­je que rea­li­za­mos por­que nos han baja­do los pagos, nos baja­ron los via­jes y nos esta­mos expo­nien­do con nues­tra vida cada vez que sali­mos a tra­ba­jar», expli­ca­ron en un comu­ni­ca­do.

Anun­cia­ron tam­bién que duran­te la movi­li­za­ción del vier­nes pró­xi­mo exi­gi­rán que se les pro­vea de «ele­men­tos de higie­ne en cali­dad y en can­ti­dad, alcohol en gel, bar­bi­jos y guan­tes».

Con epi­cen­tro en la Ciu­dad de Bue­nos Aires (CABA), la pro­tes­ta de los Tra­ba­ja­do­res de Repar­to se desa­rro­lla­rá tam­bién en Mar del Pla­ta, Corrien­tes, Neu­quén, Rosa­rio, Cór­do­ba, Men­do­za y San­ta Fe, dis­tri­tos don­de tie­ne repre­sen­ta­ti­vi­dad la ATR, expli­ca­ron los voce­ros.

Preo­cu­pa­ción en los cani­lli­tas por­que las ven­tas caye­ron 60%

Los cani­lli­tas juje­ños sufrie­ron la caí­da del 60% en la ven­ta de dia­rios por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, que ade­más cor­tó su habi­tual cir­cui­to comer­cial y el tra­to direc­to con sus clien­tes, mien­tras que tuvie­ron incon­ve­nien­tes en algu­nos casos para ocu­par sus para­das en la vía públi­ca por los mie­dos al contagio.04/05/2020 00:01:00

«Las ven­tas se han ido por el piso por­que la gen­te tam­po­co podía salir a la calle a com­prar», dijo a Télam Rolan­do Can­chi, un cono­ci­do ven­de­dor de dia­rios y revis­tas de Jujuy.

El cani­lli­ta con­tó que la acti­vi­dad que desa­rro­llan está excep­tua­da por el decre­to pre­si­den­cial por con­si­de­rar­se «esen­cial» pero igual­men­te esto no les per­mi­tió man­te­ner las ganan­cias.

«Nor­mal­men­te, los ven­de­do­res reti­ran de las dis­tri­bui­do­ras 25, 30 o 100 dia­rios pero la ven­ta ape­nas repre­sen­ta aho­ra la mitad de eso», afir­mó el tra­ba­ja­dor, que tie­ne su pues­to en la puer­ta de un super­mer­ca­do del barrio Ciu­dad de Nie­va, de esta ciu­dad.

Con un movi­mien­to comer­cial casi nulo por el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, con cie­rre de nego­cios, bares, cafe­te­rías, ofi­ci­nas y paseos públi­cos, el reco­rri­do habi­tual de los cani­lli­tas se vio ade­más limi­ta­do por las medi­das de pre­ven­ción por el coro­na­vi­rus.

La cua­ren­te­na puso al des­cu­bier­to las con­di­cio­nes pre­ca­rias de una acti­vi­dad que ape­nas garan­ti­za los ingre­sos dia­rios nece­sa­rios para sub­sis­tir, sin un sala­rio fijo, sin con­ten­ción y, como ocu­rre con otros tra­ba­jos inde­pen­dien­tes, que no cuen­tan con un apo­yo ins­ti­tu­cio­nal o gre­mial en la pro­vin­cia.

«Nos sen­ti­mos des­pro­te­gi­dos, nues­tro sin­di­ca­to (Sive­draj) atra­vie­sa por un esta­do de ace­fa­lía. La situa­ción gol­pea a muchos com­pa­ñe­ros que, al no poder ven­der dia­rios y revis­tas, han teni­do que asis­tir a come­do­res comu­ni­ta­rios, mien­tras que otros se apo­ya­ron en sus fami­lia­res», rela­tó Can­chi.

A esas difi­cul­ta­des se suman los pro­to­co­los de segu­ri­dad que les per­mi­ten tra­ba­jan sin expo­ner­se al coro­na­vi­rus: los tra­ba­ja­do­res tuvie­ron que imple­men­tar el uso de bar­bi­jos, el acce­so a alcohol en gel y tam­bién una pro­vi­sión de guan­tes.

Raúl Gutié­rrez, un cani­lli­ta de 59 años, con­tó a Télam que en pro­me­dio ven­día cer­ca de 30 dia­rios entre los de cir­cu­la­ción local y los perió­di­cos nacio­na­les, pero a cau­sa de las medi­das de ais­la­mien­to ha teni­do una «mer­ma de más del 60%».

«Al comien­zo de la cua­ren­te­na sen­tía temor de salir a tra­ba­jar por los con­ta­gios, pero a pesar las medi­das que se están toman­do soy cons­cien­te de que la salud está pri­me­ro», dijo.

Como muchos de sus com­pa­ñe­ros, la situa­ción lo gol­pea pero se mos­tró opti­mis­ta y con­tó que apro­ve­chó estos días para com­par­tir más tiem­po con su fami­lias y para poner en con­di­cio­nes la bici­cle­ta con la que rea­li­za los repar­tos.

«Noso­tros desem­pe­ña­mos una acti­vi­dad esen­cial por­que pasa­mos a ser un víncu­lo con la gen­te, los lec­to­res, a quie­nes les garan­ti­za­mos la liber­tad de infor­ma­ción», ase­gu­ró el cani­lli­ta vecino del barrio Mariano Moreno, con más de 40 años en el ofi­cio.

Pero la cosa está dura y lo con­fir­ma tam­bién Víc­tor Villa­fa­ñe, pro­pie­ta­rio de un pues­to de ven­ta de dia­rios y revis­tas en pleno cen­tro capi­ta­lino des­de hace 20 años, que comen­tó que vie­nen tra­ba­jan­do solo medio­día por­que «no se ven­de» ade­más de que «no lle­ga la mer­ca­de­ría».

«Antes de esta cri­sis sani­ta­ria, yo tenía ase­gu­ra­da una ven­ta míni­ma de 20 dia­rios y aho­ra es menos de la mitad», con­tó a Télam.

«Toda­vía nos esta­mos adap­tan­do a los cam­bios, nos cues­ta como a todos, pero hay espe­ran­za de que esto mejo­re si se sigue fle­xi­bi­li­zan­do la cua­ren­te­na en espe­cial del sec­tor comer­cial», expre­só.

Los cani­lli­tas entre­vis­ta­dos se refi­rie­ron a los incon­ve­nien­tes que atra­ve­sa­ron varios de ven­de­do­res, espe­cial­men­te los ambu­lan­tes, lue­go que «la poli­cía los des­alo­jó de sus habi­tua­les para­das en las calles tal vez por des­co­no­ci­mien­to ya que la acti­vi­dad está per­mi­ti­da», opi­na­ron.

En soli­da­ri­dad con sus com­pa­ñe­ros, un gru­po de cani­lli­tas difun­dió un comu­ni­ca­do en el que denun­cia­ron «hos­ti­ga­mien­to» por los reite­ra­dos epi­so­dios.

Pese a que no dejó de pro­du­cir, Arcor lan­za recor­tes sala­ria­les a sus emplea­dos

La gigan­te ali­men­ti­cia le recor­tó los sala­rios a los emplea­dos de licen­cia. Pese a que no dejó de pro­du­cir ni de fac­tu­rar, dejó de pagar los plus y el pre­sen­tis­mo al per­so­nal en gru­pos de riesgo.04/05/2020 14:07:00

La pode­ros gigan­te ali­men­ti­cia Arcor lan­zó con los sala­rios de abril un recor­te para todos aque­llos que están com­pren­di­dos den­tro de las licen­cias que esti­pu­ló el Gobierno Nacio­nal en el mar­co del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus.

La fir­ma se nie­ga, que­bran­tan­do el prin­ci­pio de igual­dad de dere­chos, a abo­nar las licen­cias de los tra­ba­ja­do­res que poseen niños y niñas a su car­go.

Ade­más, deci­dió de mane­ra uni­la­te­ral no pagar el pre­sen­tis­mo y el dife­ren­cial por hora noc­tur­na a quie­nes for­man par­te de los gru­pos de ries­go, por lo que están en uso de licen­cia for­za­da.

La situa­ción fue con­de­na­da por el Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de la Indus­tria de Ali­men­ta­ción que deci­dió el «esta­do de aler­ta» en la com­pa­ñía.

El gre­mio que lide­ra Rodol­fo Daer cata­lo­gó el accio­nar de las empre­sas que inte­gran el Gru­po Arcor de «mez­quino y espe­cu­la­ti­vo».

Ade­más le deman­da­ron a la empre­sa «un reco­no­ci­mien­to sala­rial adi­cio­nal, simi­lar al que se otor­gó a otros tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos del ais­la­mien­to, para los ope­ra­rios y ope­ra­rias que pres­tan ser­vi­cio dia­ria­men­te duran­te la vigen­cia de la cua­ren­te­na para garan­ti­zar la pro­duc­ción de ali­men­tos en medio de la pan­de­mia».

«Nos hubie­se gus­ta­do que se res­pe­ta­ra el decre­to que decía que a todo el mun­do en cua­ren­te­na se le paga­ba el 100%»

La UOM La Matan­za salió a cru­zar la deci­sión del gre­mio nacio­nal de pac­tar sus­pen­sio­nes con recor­tes sala­ria­les. Advir­tió que los sala­rios de los meta­lúr­gi­cos «son bajos» como para enci­ma recortarlos.04/05/2020 17:22:00

Debi­do a la retrac­ción pro­duc­ti­va de la metal­me­cá­ni­ca a par­tir del ini­cio de la cua­ren­te­na y la con­se­cuen­te para­li­za­ción de las fábri­cas, el sin­di­ca­to de meta­lúr­gi­cos UOM y las cáma­ras del sec­tor empre­sa­rial fir­ma­ron un acuer­do para el pago del 70 por cien­to del sala­rio bru­to, que repre­sen­ta el 86 por cien­to del neto, para los tra­ba­ja­do­res sin tareas duran­te la cua­ren­te­na.

La rubri­ca­ción lle­gó horas des­pués de lo fir­ma­do por la CGT y la vigen­cia del enten­di­mien­to será por un cua­tri­mes­tre. Ade­más inclu­ye un com­pro­mi­so de man­te­ner todas las fuen­tes de tra­ba­jo.

«Este acuer­do gene­ra una situa­ción un poco dife­ren­te al acuer­do ante­rior que qui­so hacer nues­tro secre­ta­rio nacio­nal con el 75 por cien­to neto; es un poco mejor, pero vol­ve­mos a decir que no esta­mos de acuer­do. Nos hubie­se gus­ta­do que real­men­te se res­pe­ta­ra el decre­to del Pre­si­den­te don­de decía que a todo el mun­do en cua­ren­te­na se le paga­ba el cien­to por cien­to de los sala­rios», advir­tió el secre­ta­rio Gene­ral de la UOM de La Matan­za, Hugo Melo, en decla­ra­cio­nes al medio local El1 Digi­tal.

El des­cuen­to sala­rial para los meta­lúr­gi­cos será de apro­xi­ma­da­men­te un 14 por cien­to del sala­rio neto, cifra que mejo­ra el 25 por cien­to que se había fija­do como tope en el acuer­do UIA-CGT. «Ese 70 por cien­to del sala­rio bru­to mejo­ra un poco la situa­ción, pero no solu­cio­na los pro­ble­mas», obje­tó Melo.

«Lo vemos dife­ren­te al acuer­do que se qui­so fir­mar ante­rior­men­te, pero segui­mos reite­ran­do que los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res son bajos; real­men­te, no vemos que los empre­sa­rios hagan un esfuer­zo para ayu­dar en todo esto»con­si­de­ró el gre­mia­lis­ta.

«Nos pare­ce un poco com­pli­ca­do que se sigan hacien­do esta cla­se de acuer­dos» agre­gó y acla­ró: «Tra­ta­re­mos, en La Matan­za, de apli­car­lo de la mejor mane­ra posi­ble».

Por otra par­te, el diri­gen­te seña­ló que «aque­llas plan­tas que están pro­du­cien­do algo, que están media­na­men­te tra­ba­jan­do con algu­na dota­ción míni­ma, se está logran­do que de algu­na for­ma se le pague el cien­to por cien­to».

«Cada empre­sa, cada plan­ta, tie­ne una situa­ción dife­ren­te, y, aun­que esta­mos tra­ba­jan­do, la situa­ción nos está prác­ti­ca­men­te pasan­do por arri­ba a todos. Esta­mos tra­tan­do de encon­trar­les solu­ción a todos y a cada uno de los pro­ble­mas que están ocu­rrien­do», pro­me­tió.

La con­fi­te­ría París cerró y des­pi­dió a sus emplea­dos por Whatsapp

La Con­fi­te­ría París, casi una tra­di­ción pla­ten­se, cerró y le comu­ni­có por a sus emplea­dos esa deter­mi­na­ción por Whatsapp. Los emplea­dos espe­ran que reabra en unos meses.04/05/2020 15:39:00

La tra­di­cio­nal Con­fi­te­ría París, ubi­ca­da en la esqui­na de 7 y 49 en La Pla­ta, con­fir­mó que cerró sus puer­tas. Los tra­ba­ja­do­res de la empre­sa se vie­ron sor­pren­di­dos ya que no fue­ron noti­fi­ca­dos for­mal­men­te al res­pec­to y recla­man res­pues­tas.

Según espe­ci­fi­có Info­Cie­lo, a las 8 de la maña­na del sába­do se reunie­ron fren­te a las per­sia­nas bajas de la con­fi­te­ría. «Me ente­ré por un men­sa­je de Whatsapp que está­ba­mos sien­do des­pe­di­dos», con­tó Omar Dipuy, cho­fer y dele­ga­do de los tra­ba­ja­do­res en el Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros, y agre­gó: «Has­ta que no nos man­den un tele­gra­ma, vamos a seguir estan­do pre­sen­tes. Ade­más, toda­vía nos deben el suel­do de abril».

En la jor­na­da de hoy tie­nen una reunión con el sin­di­ca­to, que «ya man­dó al Minis­te­rio de Tra­ba­jo lo que corres­pon­de».

La con­fi­te­ría había cerra­do sus puer­tas al públi­co a par­tir del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio. Para con­ti­nuar con la acti­vi­dad habían pre­pa­ra­do cier­tos menues que la gen­te podía pedir y se los envia­ban. Por esta razón, la mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res seguían yen­do, a excep­ción de los mozos. «La entra­da de pla­ta era otra, pero algo se movía», con­tó Omar.

La con­fi­te­ría cuen­ta con emplea­dos que están hace varios años, como es el caso de Omar, que «el 20 de julio cum­pli­ría 28 años tra­ba­jan­do acá. Creo que se están apro­ve­chan­do de la situa­ción para echar gen­te que tie­ne mucha anti­güe­dad. Para mí en dos o tres meses van a vol­ver a abrir».

Pro­po­nen una ley para regu­lar el tele­tra­ba­jo y garan­ti­zar dere­chos de quie­nes hacen home offi­ce

Un pro­yec­to de ley para crear un régi­men jurí­di­co del tele­tra­ba­jo en rela­ción de depen­den­cia fue pre­sen­ta­do hoy en el Sena­do de la Nación des­de el Fren­te de Todos, en medio de los cam­bios en la moda­li­dad de empleo que se pro­du­je­ron en los últi­mos dos meses como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia de coronavirus.04/05/2020 12:55:00

La sena­do­ra del Fren­te de Todos María Euge­nia Catal­fa­mo expli­có que «es fun­da­men­tal garan­ti­zar los dere­chos de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras» ya que en el actual con­tex­to «no exis­ten leyes que regu­len esta moda­li­dad de tra­ba­jo».

«Con esta ini­cia­ti­va bus­ca­mos impul­sar el tra­ba­jo a dis­tan­cia en el sec­tor públi­co y pri­va­do, sin dejar de lado los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras«, afir­mó.

El pro­yec­to apun­ta a un plan de recon­ver­sión digi­tal para las per­so­nas emplea­do­ras median­te el impul­so de las tec­no­lo­gías de la infor­ma­ción y la comu­ni­ca­ción (TIC).

«Pen­sa­mos, espe­cial­men­te en las juven­tu­des, en las per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad o movi­li­dad redu­ci­da, en los mayo­res de 60 años y otros gru­pos vul­ne­ra­bles», espe­ci­fi­có.

La legis­la­do­ra pun­ta­na dijo, ade­más, que el tele­tra­ba­jo incre­men­ta la pro­duc­ti­vi­dad y gene­ra un impac­to posi­ti­vo en el ambien­te por­que, al uti­li­zar menos el trans­por­te públi­co, se redu­ce el con­su­mo de com­bus­ti­bles fósi­les, entre otros bene­fi­cios.

Gre­mio de visi­ta­do­res médi­cos cerró sus­pen­sio­nes pero con sala­rios al 100%

A pesar de no poder desa­rro­llar sus acti­vi­da­des con nor­ma­li­dad debi­do al con­tex­to de la pan­de­mia, la Aso­cia­ción de Agen­tes de Pro­pa­gan­da Médi­ca acor­dó con las cáma­ras empre­sa­rias far­ma­céu­ti­cas el pago total de sus salarios.04/05/2020 10:08:00

Esta sema­na la Aso­cia­ción de Agen­tes de Pro­pa­gan­da Médi­ca (AAPMRA), cuyo secre­ta­rio Gene­ral es Sal­va­dor Agliano y su Secre­ta­rio Gene­ral Adjun­to es Ricar­do Pei­dro, acor­dó con las cáma­ras empre­sa­rias far­ma­céu­ti­cas CILFA y COOPERALA sus­pen­sio­nes, según el artícu­lo 223 bis de la LCT, des­de el 1 de abril has­ta el 31 de mayo con el pago total de los sala­rios netos men­sua­les.

El 80% será de carác­ter no remu­ne­ra­ti­vo y el 20% res­tan­te, debi­do a la asig­na­ción de tareas de un día por sema­na, será remu­ne­ra­ti­vo. El acuer­do res­pec­to del por­cen­ta­je mayor impli­ca­rá un aho­rro impo­si­ti­vo para las empre­sas.

Asi­mis­mo, se garan­ti­zan los pues­tos de tra­ba­jo y habrá una con­tri­bu­ción patro­nal de emer­gen­cia de 2 mil pesos por cada afi­lia­do a la obra social del gre­mio de APMs.

Debi­do al con­tex­to de la pan­de­mia, el dis­tan­cia­mien­to social y el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, los agen­tes de pro­pa­gan­da médi­ca, antes cono­ci­dos como visi­ta­do­res médi­cos, no pudie­ron deam­bu­lar por los cen­tros de salud cum­plien­do con sus tareas. Recién a par­tir del comien­zo de la cua­ren­te­na admi­nis­tra­da, empe­za­ron a abrir algu­nos pocos con­sul­to­rios y la acti­vi­dad está empe­zan­do a ope­rar nue­va­men­te, una vez por sema­na.

Según con­sig­nó el por­tal espe­cia­li­za­do Phar­ma­biz, en el docu­men­to del acuer­do, que se espe­ra sea homo­lo­ga­do por la car­te­ra labo­ral, se deter­mi­nó que las par­tes vol­ve­rán a reunir­se 15 días antes del ven­ci­mien­to del acuer­do para eva­luar los pasos a seguir.

El Gobierno reper­fi­la la dis­tri­bu­ción e inyec­ta un sal­va­ta­je de 4 mil millo­nes de pesos a las obras socia­les

El Gobierno nacio­nal ofi­cia­li­zó este lunes una inyec­ción de casi 4.000 millo­nes de pesos a las obras socia­les que admi­nis­tran los gre­mios en la Argen­ti­na, en medio de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus Covid-19.04/05/2020 09:15:00

A tra­vés de la Reso­lu­ción 420⁄ 2020 publi­ca­da este lunes en el Bole­tín Ofi­cial, la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cios de Salud apro­bó el pro­ce­di­mien­to de pago a cuen­ta a los Agen­tes del Segu­ro de Salud, en con­cep­to de ade­lan­to de fon­dos del Sis­te­ma Úni­co de Rein­te­gros (S.U.R.).

El pago a cuen­ta a los Agen­tes del Segu­ro de Salud, que tie­ne sal­dos pen­dien­tes a la fecha, alcan­za a unas 265 obras socia­les por un mon­to total de 3.969.603.912 pesos.

Así el gobierno cum­ple con un pedi­do que le había sido expre­sa­do por la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo ante la abrup­ta caí­da de ingre­sos que están regis­tran­do las obras socia­les en medio de la pan­de­mia.

Hace una sema­na había cir­cu­la­do un borra­dor con el meca­nis­mo de dis­tri­bu­ción de fon­dos que había cau­sa­do males­tar en los gran­des gre­mios por cómo se otor­ga­ban. Por eso tuvo que reper­fi­lar los núme­ros y dejar con­for­me a la cúpu­la cege­tis­ta.

El pago refe­ri­do será impu­tado como ade­lan­to de fon­dos de las soli­ci­tu­des pre­sen­ta­das por los Agen­tes del Segu­ro de Salud, pen­dien­tes de can­ce­la­ción al día de la fecha y aque­llas que se pre­sen­ten en el futu­ro.

El mon­to a dis­tri­buir por bene­fi­cia­rio para cada uno de los Agen­tes del Segu­ro de Salud varia­rá de acuer­do al valor de la cápi­ta de ingre­sos que posea la Obra Social que sur­gi­rá de la divi­sión del total de apor­tes y con­tri­bu­cio­nes por la pobla­ción cal­cu­la­da.

Por ello, se esta­ble­cie­ron cin­co gru­pos:

(1) El más bajo corres­pon­de a los Agen­tes del Segu­ro de Salud con cápi­tas infe­rio­res al 60% del pro­me­dio gene­ral del sis­te­ma;.

(2) el segun­do a los Agen­tes del Segu­ro de Salud con cápi­tas entre el 60,01% y el 99,99 % del pro­me­dio gene­ral del sis­te­ma;.

(3) el ter­ce­ro las que se encuen­tran entre el 100 % y el 105 % del pro­me­dio del sis­te­ma;.

(4) el cuar­to las que sus cápi­tas de ingre­sos se encuen­tran entre el 105,01% y el 130%;.

(5) y el quin­to gru­po las que sus cápi­tas de ingre­sos supe­ran el 130% del pro­me­dio gene­ral del sis­te­ma.

«Noso­tros no vamos a redu­cir el sala­rio para nada, por­que las cosas aumen­ta­ron un mon­tón»

El líder de camio­ne­ros, Hugo Moyano, se dis­tan­ció de lo fir­ma­do por la CGT y con­fir­mó que «noso­tros no vamos a redu­cir el sala­rio para nada, por­que las cosas aumen­ta­ron un montón».04/05/2020 00:05:00

El líder camio­ne­ro, Huog Moyano, tomó dis­tan­cia del acuer­do fir­ma­do por la CGT con la UIA que esti­pu­ló una baja de los sala­rios, y salu­dó la pari­ta­ria rubri­ca­da por los acei­te­ros que, en ple­na pan­de­mia, logra­ron un aumen­to de sala­rios: «son muy lucha­do­res».

En alu­sión al gre­mio acei­te­ro con­du­ci­do por Daniel Yofra, el diri­gen­te camio­ne­ro seña­ló que «ellos siem­pre tuvie­ron bue­nos sala­rios por­que siem­pre fue­ron muy lucha­do­res. Me pare­ce per­fec­to por­que las cosas que esca­sean y toman más valor y es lógi­co que lo ten­gan los que lo pro­du­cen que son los tra­ba­ja­do­res».

En decla­ra­cio­nes a Radio Rebel­de, Moyano, se dife­ren­ció de la CGT: «A noso­tros no nos cabe».

«Lo que fir­mó la CGT no tie­ne inci­den­cia sobre todas las orga­ni­za­cio­nes por­que, si bien per­te­ne­ce­mos a la CGT, no esta­mos adhe­ri­das a esta con­duc­ción», sen­ten­ció Moyano, y se lamen­tó: «no sé lo que han hecho».

«A noso­tros eso no nos cabe, es para gre­mios que ten­drán que adap­tar los sala­rios a la situa­ción que se vive», con­fir­mó el ex titu­lar de la CGT.

«No pue­de venir alguien de otra orga­ni­za­ción a decir cuán­to tene­mos que bajar el sala­rio. Noso­tros no vamos a redu­cir el sala­rio para nada, por­que las cosas aumen­ta­ron un mon­tón y no es res­pon­sa­bi­li­dad del tra­ba­ja­dor», agre­gó Moyano.

Por últi­mo seña­ló: «Que­re­mos apo­yar al Gobierno pero es fácil para el diri­gen­te que se baje el sala­rio por­que total, el que se per­ju­di­ca, es el labu­ran­te», con­clu­yó Moyano.

Tras más de una déca­da, el para­te eco­nó­mi­co con­ge­ló la pari­ta­ria tri­mes­tral de Sma­ta

Era una tra­di­ción en la acti­vi­dad que se sos­tu­vo inclu­so en los 4 años de Cam­bie­mos. El para­te eco­nó­mi­co con­ge­ló la últi­ma actua­li­za­ción. Espe­ran que se reac­ti­ve cuan­do las plan­tas vuel­van a producir.04/05/2020 00:03:00

El ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio sigue mos­tran­do su impac­to impla­ca­ble en el mer­ca­do de tra­ba­jo. Es que el para­te eco­nó­mi­co con­ge­ló prác­ti­ca­men­te todas las nego­cia­cio­nes sala­ria­les del sec­tor pri­va­do, con excep­ción de acei­te­ros y aguas y gaseo­sas, dos gre­mio que con­ti­nua­ron tra­ba­jan­do.

Los que sin­tie­ron fuer­te el gol­pe fue­ron los mecá­ni­cos. El gre­mio que lide­ra Ricar­do Pig­na­ne­lli, y que sos­tie­ne des­de hace más de una déca­da una meto­do­lo­gía de recom­po­si­ción sala­rial par­ti­cu­lar, enfrió sus nego­cia­cio­nes.

Se tra­ta de una pari­ta­ria tri­mes­tral que los mecá­ni­cos logra­ron pre­ser­var inclu­so de los emba­tes de cam­bie­mos a las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les. Has­ta el momen­to no hubo gol­pe polí­ti­co que pudie­ra vol­tear­la.

Pero el Coro­na­vi­rus la detu­vo. Por estas horas debía dis­cu­tir­se un nue­vo tri­mes­tre y ya avi­sa­ron en las plan­tas que las dis­cu­sio­nes están con­ge­la­das has­ta nue­vo avi­so.

La espe­cu­la­ción de los ope­ra­rios es que se reac­ti­va­rán a medi­da que se vuel­va a los luga­res de tra­ba­jo. Y eso está ocu­rrien­do len­ta­men­te en estas sema­nas.

De hecho en la impor­tan­te plan­ta que Toyo­ta tie­ne en Zára­te, y que emplea más de 5 mil ope­ra­rios, ya se están acon­di­cio­nan­do las nor­mas de segu­ri­dad e higie­ne para vol­ver a pro­du­cir el 18 de mayo. Con mayor lim­pie­za, dis­tan­cia­mien­to social, un sólo turno y hora­rios rota­ti­vos de comi­da, ingre­so y sali­da, se alis­ta el retorno a los pues­tos de tra­ba­jo.

Entre pró­rro­ga y esta­ti­za­ción, los gre­mios defien­den el tra­ba­jo en el fin de la con­ce­sión de las ter­mi­na­les por­tua­rias

El pró­xi­mo 15 de mayo ven­cen las con­ce­sio­nes de las ter­mi­na­les por­tua­rias pri­va­ti­za­das en 1992, duran­te el Gobierno del ex pre­si­den­te Car­los Menem y lue­go pro­rro­ga­das en varias oca­sio­nes. Este fin de las con­ce­sio­nes se pro­du­ce en un momen­to muy deli­ca­do no sola­men­te por la cri­sis eco­nó­mi­ca mun­dial deri­va­da del coro­na­vi­rus, que ha impac­ta­do en las ope­ra­cio­nes comer­cia­les de todo el mun­do, sino tam­bién por algu­nos cam­bios en el esque­ma pro­duc­ti­vo al inte­rior de los gru­pos ope­ra­do­res de las ter­mi­na­les (Dubai Ports Word, Maersk y Hut­chin­son Ports) que han gene­ra­do una fuer­te preo­cu­pa­ción gre­mial res­pec­to de la posi­ble pér­di­da de cien­tos de pues­tos de tra­ba­jo.

El Gobierno de Alber­to Fer­nán­dez can­ce­ló el pro­ce­so lici­ta­to­rio arma­do a las apu­ra­das por el macris­mo, que bus­có ade­lan­tar el fin de las con­ce­sio­nes a diciem­bre de 2019, con­cen­tran­do el esque­ma actual de tres empre­sas en una sola ope­ra­do­ra (con un cla­ro direc­cio­na­mien­to para que gane PSA, una empre­sa con base en Sin­ga­pur vin­cu­la­da al “her­mano del alma” del ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, el empre­sa­rio Nico­lás Capu­to), que hubie­ra podi­do obte­ner has­ta 50 años de con­ce­sión. El pro­yec­to de Cam­bie­mos pre­veía tam­bién la cons­truc­ción de una nue­va “isla por­tua­ria” de 120 mil metros cua­dra­dos sin estu­dio de impac­to ambien­tal alguno, en un millo­na­rio nego­cio que ade­más abría la puer­ta a la uti­li­za­ción de los actua­les terre­nos ope­ra­ti­vos para la cons­truc­ción de un “Puer­to Made­ro 2”, en otra fabu­lo­sa opor­tu­ni­dad inmo­bi­lia­ria para la Ciu­dad de Bue­nos Aires. Des­pués de des­car­tar esta opción, denun­cia­da como un bru­tal nego­cia­do por los gre­mios por­tua­rios y diver­sos orga­nis­mos y espe­cia­lis­tas, se lle­ga al final de las con­ce­sio­nes sin una cla­ra pers­pec­ti­va de futu­ro para el prin­ci­pal puer­to del país.

La his­to­ria de la ope­ra­ción por­tua­ria nacio­nal sufre un cam­bio radi­cal duran­te la ges­tión de Car­los Menem, que final­men­te con el decre­to 817 de 1992 dis­po­ne la trans­fe­ren­cia de los puer­tos flu­via­les y marí­ti­mos a las pro­vin­cias en las que se halla­ban empla­za­dos, abrien­do la puer­ta a la pri­va­ti­za­ción de los puer­tos exis­ten­tes y a la crea­ción de nue­vos atra­ca­de­ros. La úni­ca excep­ción a esta nor­ma fue el puer­to de Bue­nos Aires que man­tu­vo su esta­tus fede­ral. La pri­va­ti­za­ción de las ter­mi­na­les por­tua­rias de car­ga y des­car­ga le gene­ró en su momen­to al país ape­nas un ingre­so de 13,3 millo­nes de dóla­res (según la inves­ti­ga­ción del Área de Eco­no­mía y Tec­no­lo­gía de FLACSO, en base a infor­ma­ción ofi­cial). Las con­ce­sio­nes fue­ron pro­rro­ga­das en 2012 duran­te la pre­si­den­cia de Cris­ti­na Kirch­ner y nue­va­men­te en 2018, cuan­do el macris­mo uni­fi­có las dis­tin­tas fechas de fin de con­tra­to con una con­clu­sión común en el 15 de mayo de 2020.

En la actua­li­dad las prin­ci­pa­les ope­ra­do­ras son Dubai Ports Word, un hol­ding esta­tal de Emi­ra­tos Ára­bes que bajo la figu­ra de Ter­mi­na­les Río de la Pla­ta (TRP) ope­ra las ter­mi­na­les 1, 2 y 3; el gigan­te danés Maersk, que con la empre­sa PM ope­ra la ter­mi­nal 4, y Hut­chin­son Ports, inmen­so gru­po por­tua­rio asiá­ti­co due­ño de Bac­ts­sa, que ope­ra la Ter­mi­nal 5. Pero este esque­ma sufrió un gra­ve cam­bio el pasa­do 4 de mar­zo, cuan­do Maersk con­fir­mó la deci­sión de ter­mi­nar la rela­ción con­trac­tual con TRP y tras­la­dar, a par­tir del 15 de mayo, su “ser­vi­cio Sam­ba” (que conec­ta Bue­nos Aires con las ter­mi­na­les de car­ga de Rot­ter­dam, Lon­dres, Ham­bur­go, Ant­werp, Alge­ci­ras, San­tos, Para­na­guá, Mon­te­vi­deo, Ita­poá y Tán­ger) a la Ter­mi­nal 4. Has­ta el momen­to todas las ter­mi­na­les tenían pro­gra­ma­do cer­ca de uno de estos gran­des arri­bos sema­na­les de con­te­ne­do­res, pero el tras­la­do deci­di­do por Merck des­equi­li­bra las ope­ra­cio­nes de TPR, ponien­do en ries­go has­ta 800 pues­tos de tra­ba­jo, según la denun­cia de la Fede­ra­ción Marí­ti­ma Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (Fem­pin­ra), que a pocos días de ese anun­ció inclu­so lan­zó un paro de 48 horas lue­go levan­ta­do por la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria dic­ta­da por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Pese a las decla­ra­cio­nes del gigan­te danés de garan­ti­zar una “tran­si­ción orde­na­da”, inclu­so absor­bien­do a los tra­ba­ja­do­res del ser­vi­cio Sam­ba en su nue­vo des­tino de la Ter­mi­nal 4, des­de la Fede­ra­ción se pre­sen­tó una denun­cia con­tra lo que se con­si­de­ran prác­ti­cas mono­pó­li­cas de Maersk ante la Comi­sión Nacio­nal de la Com­pe­ten­cia. Tam­bién se le recla­mó a las auto­ri­da­des de la Admi­nis­tra­ción Gene­ral de Puer­tos (AGP) que se adop­ten “las accio­nes nece­sa­rias para evi­tar la con­cen­tra­ción pro­gre­si­va y las prác­ti­cas anti­com­pe­ti­ti­vas que quie­re lle­var ade­lan­te el gru­po Maersk” y se apli­quen “medi­das para que se dis­tri­bu­yan de mane­ra equi­ta­ti­va los bar­cos que ingre­san al puer­to de Bue­nos Aires y al de Dock Sud. El plan­teo fue bien reci­bi­do por el titu­lar pro­vi­so­rio de la AGP, José Beni, que bus­ca que el Esta­do jue­gue un rol en el orde­na­mien­to de las ope­ra­cio­nes de los pri­va­dos.

Luis Rebo­llo, secre­ta­rio de Pren­sa de Fem­pin­ra, expli­có que el gru­po danés “con­cen­tra median­te un sis­te­ma de inte­gra­ción ver­ti­cal el con­trol de la Ter­mi­nal 4, con­jun­ta­men­te con el 75 por cien­to del movi­mien­to marí­ti­mo y de car­ga”. En el mis­mo sen­ti­do, Rober­to Coria, titu­lar del Sin­di­ca­to de Guin­che­ros y Maqui­nis­tas de Grúas Móvi­les de la Repu­bli­ca Argen­ti­na (SGyMGM­RA), en diá­lo­go con Esta­do de Aler­ta, defi­nió a Maersk como «mono­po­lio». Res­pec­to del futu­ro inme­dia­to, el gre­mia­lis­ta amplió: “Noso­tros esta­mos par­ti­ci­pan­do muy seria­men­te, tie­ne que haber una com­pe­ten­cia de los ope­ra­do­res por­tua­rios. Y si tene­mos dos ter­mi­na­les que sea con la garan­tía de que los cer­ca de 2.500 tra­ba­ja­do­res del sec­tor pue­den ins­ta­lar­se en esas empre­sas. Hoy el Puer­to alber­ga cer­ca de 10 mil tra­ba­ja­do­res (2.500 en for­ma direc­ta e indi­rec­ta­men­te al res­to, com­pues­to por tra­ba­ja­do­res de vigi­lan­cia, gas­tro­no­mía, adua­na, etc.) ¿Qué deci­mos noso­tros? Que el Esta­do debe tener un pro­yec­to don­de se con­tem­ple todo esto”.

Aun­que extra­ofi­cial­men­te cir­cu­la la ver­sión de una posi­ble pró­rro­ga, el pasa­do 29 de abril des­de la AGP se hizo lle­gar a las tres ope­ra­do­ras el pedi­do de que desig­nen a un titu­lar y un suplen­te para ope­rar como «enla­ces» con la auto­ri­dad por­tua­ria para rea­li­zar los inven­ta­rios corres­pon­dien­tes y la entre­ga de infor­ma­ción rela­cio­na­da con el fin de las con­ce­sio­nes, «dado que al res­pec­to la Auto­ri­dad Admi­nis­tra­ti­va con­ce­den­te aún no ha dis­pues­to pro­rro­gar los con­tra­tos».

En este con­tex­to, todas las opcio­nes están teó­ri­ca­men­te abier­tas, des­de la con­ti­nui­dad del fun­cio­na­mien­to actual con tres gran­des ope­ra­do­ras has­ta la esta­ti­za­ción o rena­cio­na­li­za­ción, como pers­pec­ti­va de máxi­ma. El esque­ma por el que podría incli­nar­se el minis­tro de Trans­por­te Mario Meo­ni, sin embar­go, pasa­ría por una pró­rro­ga por dos años de las ope­ra­cio­nes de las ter­mi­na­les por­tua­rias (plan­tean­do la exi­gen­cia de algu­nos cam­bios recla­ma­dos por los gre­mios por­tua­rios) has­ta poder avan­zar en un plan más de fon­do sobre el futu­ro del puer­to, que podría inclu­so incluir has­ta un tras­la­do a otra loca­ción de la ribe­ra bonae­ren­se. Por supues­to, estos pla­nes mayo­res de infra­es­truc­tu­ra reque­ri­rían de la con­cu­rren­cia de múl­ti­ples fac­to­res nacio­na­les e inter­na­cio­na­les, des­de una situa­ción más favo­ra­ble que la pan­de­mia actual has­ta una exi­to­sa rene­go­cia­ción de deu­da argen­ti­na que per­mi­ta la recu­pe­ra­ción de un ciclo de cre­ci­mien­to.

Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te des­car­tó recor­te sala­rial para tra­ba­ja­do­res esta­ta­les sus­pen­di­dos

Este lunes el Gobierno nacio­nal des­car­tó que se vayan a apli­car des­cuen­tos sala­ria­les a los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les sus­pen­di­dos en el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria. Des­de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te aña­die­ron que el por­cen­ta­jes de emplea­dos públi­cos que no está cum­plien­do tareas por el ais­la­mien­to social es míni­mo.

Fuen­tes de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te de San­tia­go Cafie­ro des­car­ta­ron tajan­te­men­te que se vaya a apli­car algún tipo de des­cuen­to a los emplea­dos públi­cos como el que acor­dó la sema­na pasa­da la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) con la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) para reba­jar en un 25% el pago a los tra­ba­ja­do­res que no estén cum­plien­do tareas por la cua­ren­te­na.

Aun­que el alcan­ce del acuer­do fir­ma­do por empre­sa­rios y gre­mia­lis­tas apun­ta­ba sólo al ámbi­to pri­va­do, el titu­lar de la Unión Per­so­nal Civil de la Nación (UPCN) y secre­ta­rio adjun­to de la CGT Andrés Rodrí­guez había plan­tea­do que “no resul­ta irra­cio­nal una reba­ja de suel­do del 20% en la medi­da en la que sea pac­ta­do acti­vi­dad por acti­vi­dad”. Lue­go de estas decla­ra­cio­nes, nume­ro­sos sec­to­res empre­sa­ria­les comen­za­ron a exi­gir un ges­to esta­tal en el mis­mo sen­ti­do.

Según datos ofi­cia­les, sólo el 14% de la plan­ti­lla esta­tal está cum­plien­do sus fun­cio­nes en for­ma pre­sen­cial, mien­tras que el 63% lo hace en for­ma remo­ta, mien­tras que un 17% esta­ría de licen­cia por per­te­ne­cer a gru­pos de ries­go o tener que dedi­car­se al cui­da­do de los mis­mos y ape­nas un 5% habría que­da­do sin fun­cio­nes (espe­cial­men­te emplea­dos del sec­tor man­te­ni­mien­to, cade­te­ría, aten­ción direc­ta al públi­co, etc.). Los datos corres­pon­den al aná­li­sis de 84 juris­dic­cio­nes de la órbi­ta nacio­nal (sobre las 112 exis­ten­tes), en las que pres­tan fun­cio­nes más de 125 mil tra­ba­ja­do­res.

Aun­que con estas decla­ra­cio­nes se des­car­ta un posi­ble recor­te sala­rial a los esta­ta­les, por otro lado tam­po­co cobra­rán las sumas fijas o no remu­ne­ra­ti­vas pre­vis­tas para algu­nos sec­to­res esen­cia­les en el mar­co de la pan­de­mia (como inte­gran­tes de fuer­zas de segu­ri­dad o per­so­nal de salud). En ese mar­co, se acer­ca el momen­to de aper­tu­ra de pari­ta­rias, en bus­ca de una recom­po­si­ción sala­rial que per­mi­ta recu­pe­rar la caí­da del sala­rio real duran­te los últi­mos años del macris­mo.

Entre Ríos fle­xi­bi­li­za la cua­ren­te­na: Se habi­li­ta la aper­tu­ra de los comer­cios mino­ris­tas y ofi­cios

El gober­na­dor de Entre Ríos Gus­ta­vo Bor­det anun­ció que en su pro­vin­cia se fle­xi­bi­li­za la cua­ren­te­na a par­tir de la aper­tu­ra de los comer­cios mino­ris­tas y la posi­bi­li­dad de que tra­ba­ja­do­res de ofi­cios vuel­van a la acti­vi­dad.

“Es muy impor­tan­te poder con­tar con acti­vi­da­des comer­cia­les que van a poder desa­rro­llar­se en for­ma mino­ris­ta y tam­bién de otros ofi­cios. Pero tam­bién quie­ro men­cio­nar expre­sa­men­te que en caso de veri­fi­car­se en algu­na ciu­dad situa­cio­nes epi­de­mio­ló­gi­cas que lo ame­ri­ten, auto­má­ti­ca­men­te se sus­pen­de­rán estas habi­li­ta­cio­nes y sere­mos muy estric­tos», seña­ló el man­da­ta­rio.

Asi­mis­mo, acla­ró que en caso de que no se cum­plan los pro­to­co­los sani­ta­rios o se detec­ten con­ta­gios «se vol­ve­rá a fojas cero». «Por eso es que ape­lo a la res­pon­sa­bi­li­dad de cada uno y tam­bién decir que habrá un con­trol per­ma­nen­te y que habrá san­cio­nes en caso de incum­pli­mien­to”, agre­gó.

Dada la eva­lua­ción rea­li­za­da por el Comi­té de Emer­gen­cia Sani­ta­ria, a par­tir de este lunes los muni­ci­pios de #Entre­Rios podrán habi­li­tar comer­cios mino­ris­tas y ofi­cios. Será res­pon­sa­bi­li­dad de cada auto­ri­dad local con­tro­lar el cum­pli­mien­to de los pro­to­co­los sani­ta­rios.

Ade­más comen­tó que el esta­do que pre­sen­ta hoy la pro­vin­cia des­de el pun­to de vis­ta de la pan­de­mia “es con­tro­la­do”, y que no se han veri­fi­ca­do casos de cir­cu­la­ción acti­va, aun­que hubo un incre­men­to de cir­cu­la­ción de casos que se han pro­du­ci­do en las últi­mas horas y que fue­ron anun­cia­dos opor­tu­na­men­te.

Bor­det men­cio­nó que en este tiem­po la pro­vin­cia ha podi­do desa­rro­llar la amplia­ción del sis­te­ma de salud, y se ha podi­do lograr un mayor equi­pa­mien­to y mayo­res camas: “Esto fue fru­tos sin lugar a dudas de una polí­ti­ca que se siguió ade­lan­te estric­ta­men­te con cri­te­rios sani­ta­rios, con un equi­po tra­ba­jan­do y tam­bién ha demos­tra­do lo que sig­ni­fi­ca el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio ha dado un muy alto resul­ta­do en la pro­vin­cia», afir­mó.

La pre­ca­ri­za­ción labo­ral no hace cua­ren­te­na

Tra­ba­ja­do­res del pro­gra­ma Envión denun­cian la pre­ca­ri­za­ción labo­ral en medio del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio debi­do al virus COVID 19. “Lle­va­mos 22 meses sin aumen­to de suel­do por par­te del Gobierno de la Pro­vin­cia. En la mayo­ría de los muni­ci­pios las moda­li­da­des de con­tra­ta­ción vio­lan las leyes labo­ra­les, fun­cio­na­mos en sedes que se caen a peda­zos, que ponen en ries­go nues­tra salud y la de los pibes que las tran­si­tan, y en muchos muni­ci­pios, nos encon­tra­mos expues­tos al clien­te­lis­mo que mez­cla la polí­ti­ca públi­ca con los intere­ses par­ti­cu­la­res de dife­ren­tes gru­pos par­ti­da­rios”. Por ANRed

Tra­ba­ja­do­res de la pro­gra­ma Envión, pro­gra­ma socio­edu­ca­ti­vo pro­vin­cial des­ti­na­do espe­cí­fi­ca­men­te a miles de niñas, niños y ado­les­cen­tes en situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad, denun­cian las con­di­cio­nes de pre­ca­ri­za­ción labo­ral en la cual desem­pe­ñan sus tareas.

“Lle­va­mos 22 meses sin aumen­to de suel­do por par­te del Gobierno de la Pro­vin­cia. En la mayo­ría de los muni­ci­pios las moda­li­da­des de con­tra­ta­ción vio­lan las leyes labo­ra­les, fun­cio­na­mos en sedes que se caen a peda­zos, que ponen en ries­go nues­tra salud y la de los pibes que las tran­si­tan, y en muchos muni­ci­pios, nos encon­tra­mos expues­tos al clien­te­lis­mo que mez­cla la polí­ti­ca públi­ca con los intere­ses par­ti­cu­la­res de dife­ren­tes gru­pos par­ti­da­rios” expre­sa­ron median­te un comu­ni­ca­do el Colec­ti­vo de Tra­ba­ja­dorxs Envión.

La situa­ción de cri­sis sani­ta­ria debi­do al virus COVID 19 expo­ne las difi­cul­ta­des en el acce­so a los dere­chos de los sec­to­res mas per­ju­di­ca­dos. Tan­to los tra­ba­ja­do­res, como los bene­fi­cie­rios del pro­gra­ma Envión se encuen­tran en una situa­ción preo­cu­pan­te. “La pan­de­mia mun­dial nos encuen­tra, como a tan­tos com­pa­ñe­ros, tra­ba­jan­do en los barrios, acom­pa­ñan­do sin recur­sos las urgen­cias de los pibes y sus fami­lias, ges­tio­nan­do soli­ci­tu­des de palia­ti­vos a una cri­sis coyun­tu­ral que se ins­ta­la sobre una pau­pe­ri­za­ción estruc­tu­ral. El para­te de la eco­no­mía infor­mal pro­fun­di­za las caren­cias en los barrios, tan­to de par­ti­ci­pan­tes jóve­nes como de tra­ba­ja­do­res del pro­gra­ma. Ante eso, la soli­da­ri­dad entre veci­nos y orga­ni­za­cio­nes es nues­tra pro­pues­ta” agre­ga­ron.

Asi­mis­mo los tra­ba­ja­do­res denun­cian que el valor de los sala­rios ha que­da­do desac­tua­li­za­do ya que hace 22 meses que no reci­ben un aumen­to. “La últi­ma pro­me­sa de aumen­to que oímos, hacía refe­ren­cia a una vaga mejo­ra para el mes de mar­zo. Pero, como sabe­mos, mar­zo tra­jo para todos los labu­ran­tes la orden de guar­dar­nos en casa, y para este colec­ti­vo en par­ti­cu­lar, la nece­si­dad de pau­sar las accio­nes ya pro­gra­ma­das para poner­nos a lis­tar las res­pues­tas que el Esta­do debe­ría dar­nos para poder lle­var esta cua­ren­te­na de un modo menos angus­tian­te. Los par­ti­ci­pan­tes y tuto­res con quie­nes tra­ba­ja­mos nece­si­tan como míni­mo la dupli­ca­ción de las becas, al día de hoy $800 ó $400 si per­ci­ben AUH y $1900 res­pec­ti­va­men­te y la regu­la­ri­za­ción de los pagos”.

Asi­mis­mo expli­ca­ron “a esto hay que res­tar­le lo que cada tra­ba­ja­dor abo­na de mono­tri­bu­to. El míni­mo es casi $2000, el pago de Ingre­sos Bru­tos, y los pro­fe­sio­na­les el pago de sus res­pec­ti­vas matri­cu­las. Nues­tros ingre­sos de bol­si­llo, en gran par­te de los muni­ci­pios, no lle­gan siquie­ra al sala­rio míni­mo esta­ble­ci­do por ley. Cobra­mos $16.875 a febre­ro de este año. Todo esto agra­va­do por las con­di­cio­nes con­trac­tua­les y de infra­es­truc­tu­ra que no cum­plen con lo que las legis­la­cio­nes labo­ra­les dic­tan”

Fina­li­za­ron “nues­tro tra­ba­jo es garan­ti­zar el ejer­ci­cio de los dere­chos de los jóve­nes, enton­ces si nues­tros dere­chos labo­ra­les son vul­ne­ra­dos, se vul­ne­ran los dere­chos de los jóve­nes. Esto es un lla­ma­do a la soli­da­ri­dad y a la difu­sión para ins­ta­lar urgen­te al Pro­gra­ma Envión y al recla­mo de sus tra­ba­ja­dorxs orga­ni­za­dos y en lucha en la agen­da públi­ca de los esta­dos pro­vin­cial y muni­ci­pa­les”.

El vier­nes 8 de mayo habrá un nue­vo paro de repar­ti­do­res por mejo­res ingre­sos y con­di­cio­nes labo­ra­les

Tras una asam­blea nacio­nal vir­tual, repar­ti­do­res y repar­ti­do­ras de apps vota­ron un paro de seis horas y una movi­li­za­ción para el vier­nes 8 de mayo. En la Ciu­dad de Bue­nos Aires con­cen­tra­rán a las 11 en el Obe­lis­co por­te­ño, para lue­go mar­char al Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social (sede Callao 114), don­de a las 13.30 rea­li­za­rán una con­fe­ren­cia de pren­sa. La medi­da se repli­ca­rá en otras ciu­da­des del país. En medio de la pan­de­mia fue­ron decla­ra­dos ser­vi­cio escen­cial, pero sus sala­rios no aumen­tan y las empre­sas que los emplean no les pro­veen los ele­men­tos de higie­ne y segu­ri­dad nece­sa­rios. “Suma­mos el recla­mo de jus­ti­cia por Emma y Fran­co, repar­ti­do­res muer­tos en hora­rio de tra­ba­jo, y la rein­cor­po­ra­ción inme­dia­ta de todos los des­vin­cu­la­dos por luchar”, agre­ga­ron. La medi­da con­ti­núa el paro inter­na­cio­nal de 24 horas del 22 de abril, rea­li­za­do por repar­ti­do­res y repar­ti­do­ras de las apps Rap­pi, Glo­vo, Pedi­dos Ya, Uber Eats y Deli­ve­roo en Argen­ti­na, Perú, Ecua­dor, Gua­te­ma­la, Cos­ta Rica y Espa­ña, aho­ra redo­blan la apues­ta. Por ANRed.



La deci­sión se tomó en una asam­blea nacio­nal vir­tual de repar­ti­do­res y repar­ti­do­ras de apps que tuvo lugar el miér­co­les 28. Alí se votó un nue­vo plan de lucha con paro y movi­li­za­ción para el vier­nes 8 de mayo, “por los recla­mos ya cono­ci­dos de ele­men­tos de segu­ri­dad e higie­ne, y aumen­to del 100% del pago por envío”, según anun­cia­ron en un comu­ni­ca­do con­jun­to Glo­vers Argen­ti­na y Agru­pa­ción de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to (ATR). “Suma­mos recla­mo de jus­ti­cia por Emma y Fran­co, repar­ti­do­res muer­tos en hora­rio de tra­ba­jo, y la rein­cor­po­ra­ción inme­dia­ta de todos los des­vin­cu­la­dos por luchar“, agre­ga­ron.

En la Ciu­dad de Bue­nos Aires des­de las 11 con­cen­tra­rán en el Obe­lis­co por­te­ño, para lue­go movi­li­zar a la sede de Callao del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social (Callao 114). La medi­da de lucha se repli­ca­rá en dife­ren­tes ciu­da­des del país, anun­cia­ron.

Entre­vis­ta­da por ANRed, Micae­la, tra­ba­ja­do­ra repar­ti­do­ra de Pedi­dos Ya e inte­gran­te de ATR, amplió: “des­pués del paro del día 22 lo que hici­mos fue lla­mar a una asam­blea, don­de par­ti­ci­pa­ron tra­ba­ja­do­res a nivel nacio­nal de varias pro­vin­cias y ciu­da­des. Y vota­mos un nue­vo plan de lucha que comien­za con un paro el día 8, de seis horas, en prin­ci­pio, obvia­men­te, por­que como los tra­ba­ja­do­res de repar­to no tene­mos suel­do fijo, por­que somos mono­tri­bu­tis­tas, y si no tra­ba­ja­mos no come­mos. Enton­ces, el paro sería de seis horas para que el res­to del día poda­mos hacer algo de pla­ta, sin dejar de visi­bi­li­zar nues­tros recla­mos”.

“Sería un paro con cara­va­na en las prin­ci­pa­les ciu­da­des. En capi­tal sería a las 11 des­de el Obe­lis­co has­ta el minis­te­rio de Tra­ba­jo en Callao – deta­lló – Cree­mos que el Minis­te­rio de Tra­ba­jo nos tie­ne que reci­bir y hacer valer nues­tros recla­mos y que las patro­na­les los cum­plan”, remar­co. Y agre­gó: “ade­más de los ele­men­tos de salu­bri­dad a car­go de la empre­sa y el 100 por cien­to de aumen­to del pago por envío, suma­mos la rein­cor­po­ra­cion y revin­cu­la­ción de todas las cuen­tas que se die­ron de baja des­pués del paro del 8 (que en todos los paí­ses fue como repre­sa­lia a los tra­ba­ja­do­res que se orga­ni­zan y recla­man), y jus­ti­cia por Emma y Fran­co, que son dos tra­ba­ja­do­res de Pedi­dos Ya que en estos días de cua­ren­te­na resul­ta­ron muer­tos por la pre­ca­ri­za­cion labo­ral y no por el coro­na­vi­rus, corrien­do de un lado para el otro, sin cober­tu­ra médi­ca, sin ART ni nada“, expre­só.

La medi­da se da lue­go del con­tun­den­te paro inter­na­cio­nal del 22 de abril, que fue para visua­li­zar cómo “la pan­de­mia en cur­so puso de mani­fies­to e inclu­so pro­fun­di­za cada día más las con­di­cio­nes de super explo­ta­ción y pre­ca­ri­za­ción labo­ral de los tra­ba­ja­do­res de repar­to en todo el mun­do”, sos­tu­vie­ron en un comu­ni­ca­do con­jun­to tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras repar­ti­do­ras de las apps de Rap­pi, Glo­vo, Per­di­dos Ya, Uber Eats y Deli­ve­roo, entre otras, nuclea­dos en la Agru­pa­ción de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to (ATR) y Glo­vers Uni­dos, de Argen­ti­na, Glo­vers Cos­ta Rica, Glo­vers Eli­te Gua­te­ma­la, Repar­ti­do­res Perú y Ecua­dor y Glo­vers Uni­dos de Espa­ña.

CABA: la direc­ción del Hos­pi­tal Piñe­ro per­si­gue a pro­fe­sio­na­les de la salud por denun­ciar fal­ta de insu­mos

Foto: Andrés D’Elía

La asam­blea de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del Hos­pi­tal Gene­ral de Agu­dos “Par­me­nio Piñe­ro” del barrio por­te­ño de Flo­res denun­ció que la direc­ción del hos­pi­tal ini­ció una per­se­cu­sión con­tra Lau­ra Cos­ta, enfer­me­ra de la Uni­dad de Clí­ni­ca Médi­ca N° 3, y Wla­di­mir Tin­ta­ya, enfer­me­ro de la guar­dia, lue­go de que logra­ran publi­car en el dia­rio La Nación una nota titu­la­da “Coro­na­vi­rus: “si nos con­ta­gia­mos, ¿quién cui­da­rá a los pacien­tes?”, don­de denun­cian la fal­ta de insu­mos en la ins­ti­tu­ción. “El Dr. Rive­ro, jun­to al sub­ge­ren­te de Enfer­me­ría, Mar­ce­lo Ala­nís, y el res­pon­sa­ble del depar­ta­men­to de Enfer­me­ría, Manuel Barrei­ro, les noti­fi­có for­mal­men­te que que­ría prue­bas de lo decla­ra­do, cuan­do debe­rían ser más bien las auto­ri­da­des del Hos­pi­tal y el Gobierno de la Ciu­dad y todos los res­pon­sa­bles de garan­ti­zar la salud de los tra­ba­ja­do­res y la pobla­ción, quie­nes den mues­tras de que se está en con­di­cio­nes para aten­der en esta pan­de­mia y garan­ti­cen los recur­sos nece­sa­rios en can­ti­dad y cali­dad para ello. Que tapar­nos la boca no sig­ni­fi­que callar­nos”, sos­tie­nen. Por ANRed.

Con los lemas “Que tapar­nos la boca no sig­ni­fi­que callar­nos la boca” y “Bas­ta de per­se­cu­sión labo­ral”, la asam­blea de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del Hos­pi­tal Gene­ral de Agu­dos “Par­me­nio Piñe­ro”, que se encuen­tra en el sur del barrio por­te­ño de Flo­res, denun­cia­ron que las auto­ri­da­des del hos­pi­tal per­si­guen a los y las tra­ba­ja­do­ras de la salud por denun­ciar la fal­ta de insu­mos en la ins­ti­tu­ción. Para reco­lec­tar fir­mas y adhe­sio­nes en apo­yo a su lucha, lan­za­ron un for­mu­la­rio y tam­bién la casi­lla de mail [email protected]​gmail.​com

“Lau­ra Cos­ta, enfer­me­ra de la Uni­dad de Clí­ni­ca Médi­ca N° 3, y Wla­di­mir Tin­ta­ya, enfer­me­ro de la guar­dia, hicie­ron públi­ca en el dia­rio La Nación, en una nota el día 23⁄ 4 titu­la­da ‘Coro­na­vi­rus: “Si nos con­ta­gia­mos, ¿quién cui­da­rá a los pacien­tes?’, por la cual son per­se­gui­dos por la Direc­ción del Hos­pi­tal“, denun­cia­ron des­de la asam­blea de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras. “El Dr. Rive­ro, jun­to al sub­ge­ren­te de Enfer­me­ría, Mar­ce­lo Ala­nís, y el res­pon­sa­ble del depar­ta­men­to de Enfer­me­ría, Manuel Barrei­ro, les noti­fi­có for­mal­men­te que que­ría prue­bas de lo decla­ra­do, cuan­do debe­rían ser más bien las auto­ri­da­des del Hos­pi­tal y el Gobierno de la Ciu­dad y todos los res­pon­sa­bles de garan­ti­zar la salud de los tra­ba­ja­do­res y la pobla­ción, quie­nes den mues­tras de que se está en con­di­cio­nes para aten­der en esta pan­de­mia y garan­ti­cen los recur­sos nece­sa­rios en can­ti­dad y cali­dad para ello”, remar­can.

El hecho es con­si­de­ra­do por la asam­blea como un “ata­que” con­tra quie­nes se orga­ni­zan por los dere­chos de los y las pro­fe­sio­na­les de la salud y los y las pacien­tes. “Recha­za­mos el pro­ce­der de la Direc­ción del Hos­pi­tal y exi­gi­mos urgen­te­men­te que se reti­ren las accio­nes rea­li­za­das, ya que va en con­tra del dere­cho a la liber­tad de expre­sión y de orga­ni­za­ción”, sos­tie­nen, y agre­gan que per­se­cu­sio­nes de este tipo “no pasan sólo en el Hos­pi­tal Piñe­ro, sino tam­bién en el Hos­pi­tal Pen­na, el Hos­pi­tal Piro­vano y tan­tos otros”. Ade­más, hacen un lla­ma­mien­to a “la más amplia soli­da­ri­dad” y “a las orga­ni­za­cio­nes de DD.HH., socia­les, sin­di­ca­les y polí­ti­cas para que den su apo­yo y se pro­nun­cien al res­pec­to”.

Los y las tra­ba­ja­do­ras del Hos­pi­tal Piñe­ro y el Área Pro­gra­má­ti­ca se vie­nen orga­ni­zan­do ya des­de el 18 de abril fren­te a la decla­ra­ción de la cri­sis sani­ta­ria, exi­gien­do el cui­da­do de su salud y de los y las pacien­tes. “Nos orga­ni­za­mos de for­ma vir­tual y pre­sen­cial, par­ti­ci­pa­mos por ejem­plo de la jor­na­da del 28⁄ 4 con­vo­ca­da por ATE y otras orga­ni­za­cio­nes ante la fal­ta de insu­mos en los hos­pi­ta­les – reme­mo­ran – Lo hace­mos por­que estan­do en la pri­me­ra línea con­tra la pan­de­mia, vemos en la tarea que rea­li­za­mos todos los días la fal­ta de equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal (EPP) y de cri­te­rios uni­fi­ca­dos de inter­ven­ción”. Asi­mis­mo, denun­cian que han teni­do com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras con­ta­gia­dos o con sos­pe­cha de con­ta­gio por COVID-19, “en varios sec­to­res (tera­pia inter­me­dia, guar­dia trau­ma­to­lo­gía, CESAC 44 y 14) y en no todos se pro­ce­dió al ais­la­mien­to y tes­teo corres­pon­dien­te, expo­nien­do de este modo a más tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, y todo por el mis­mo sala­rio de mise­ria”, denun­cian.

“Estos son los moti­vos que expli­can la alta tasa de con­ta­gios entre tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud: la negli­gen­cia de las auto­ri­da­des hos­pi­ta­la­rias y guber­na­men­ta­les corres­pon­dien­tes”, remar­ca­ron.

“El tele­tra­ba­jo sig­ni­fi­ca, para muchos, tra­ba­jar a des­ta­jo”

El coor­di­na­dor del Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA Autó­no­ma, Luis Cam­pos ana­li­za en qué medi­da la pan­de­mia pro­du­jo una inva­sión del mun­do labo­ral sobre los espa­cios per­so­na­les. Ade­más, qué aspec­tos del tele­tra­ba­jo lle­ga­ron para que­dar­se y por qué se avi­zo­ra una pelea por el “dere­cho a la des­co­ne­xión”.

Redac­ción Canal Abier­to | En las últi­mas horas salió a la luz un pro­yec­to de ley pre­sen­ta­do por el Fren­te de Todos para regu­lar el tele­tra­ba­jo. Según su auto­ra, la sena­do­ra María Euge­nia Catal­fa­mo, el “home offi­ce incre­men­ta la pro­duc­ti­vi­dad y gene­ra un impac­to posi­ti­vo en el ambien­te al uti­li­zar menos el trans­por­te públi­co, entre otros bene­fi­cios”.

No caben dudas, la cua­ren­te­na ace­le­ró los tiem­pos de un deba­te tan nece­sa­rio como inevi­ta­ble. La urgen­cia pro­duc­to de la pan­de­mia Inclu­so legi­ti­mó rápi­da­men­te la idea del tele­tra­ba­jo como la pana­cea labo­ral, tal como se des­pren­de de la fra­se de la legis­la­do­ra ofi­cia­lis­ta o las con­clu­sio­nes de los medios hege­mó­ni­cos a “un nue­vo para­dig­ma labo­ral” que “lle­gó para que­dar­se”.

Sin embar­go, toda­vía son nume­ro­sos los aspec­tos polé­mi­cos y cues­tio­nes a dis­cu­tir al res­pec­to, empe­zan­do por dere­chos labo­ra­les bási­cos como son los lími­tes a la jor­na­da y a la can­ti­dad de tra­ba­jo, el dere­cho a la des­co­ne­xión, las con­di­cio­nes ade­cua­das sobre el espa­cio físi­co en que se rea­li­zan las tareas, etc. Para cono­cer más sobre los bene­fi­cios y per­jui­cios del tra­ba­jo remo­to, Canal Abier­to dia­lo­gó con el coor­di­na­dor del Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA Autó­no­ma, Luis Cam­pos.

¿Qué cam­bios repre­sen­ta el tele­tra­ba­jo para el mun­do labo­ral y los tra­ba­ja­do­res?

En pri­mer lugar, hay que decir que esta­mos vivien­do una expe­ri­men­ta­ción masi­va de algo que ya venía sien­do un deba­te en mate­ria de rela­cio­nes labo­ra­les: el tele­tra­ba­jo o tra­ba­jo remo­to. No es algo nue­vo. Vie­ne imple­men­tán­do­se en algu­nos sec­to­res, sobre todo a par­tir de avan­ces tec­no­ló­gi­cos en áreas que ya no nece­sa­ria­men­te nece­si­tan de un espa­cio labo­ral espe­cí­fi­co.

No hay que pen­sar una sola face­ta del tele­tra­ba­jo ‑que para unos pue­de ser dor­mir más a la maña­na o tra­ba­jar por las noches‑, sino de mane­ra sis­té­mi­ca: jor­na­das labo­ra­les, meca­nis­mos de con­trol más sofis­ti­ca­dos e imper­so­na­les, etc.

Es un fenó­meno que se ins­cri­be en un aumen­to de la ter­ce­ri­za­ción y des­lo­ca­li­za­ción pro­duc­ti­va.

Por un lado, no caben dudas de que no cual­quier tra­ba­jo pue­de ser tele­tra­ba­jo, y por otro, que no cual­quier tra­ba­ja­dor está en con­di­cio­nes de acce­der a las herra­mien­tas nece­sa­rias para lle­var­lo a cabo. ¿Enten­dés el tra­ba­jo a dis­tan­cia como una suer­te de pri­vi­le­gio peli­gro­so o con­di­cio­na­do?

Efec­ti­va­men­te, son muchas las tareas y pro­ce­sos pro­duc­ti­vos que no pue­den tele­tra­ba­jar­se o desa­rro­llar­se a dis­tan­cia. Ahí sigue habien­do un obs­tácu­lo físi­co o téc­ni­co que va a seguir estan­do. Uno pue­de pen­sar, por poner un ejem­plo, en la reco­lec­ción de naran­jas, a menos que se desa­rro­llen máqui­nas que sean mane­ja­das a dis­tan­cia para reco­lec­tar fru­tos.

Sur­ge otro deba­te cuan­do pen­sa­mos en una per­so­na que no pue­da rea­li­zar su tra­ba­jo, ya no por­que las con­di­cio­nes téc­ni­cas gene­ra­les se lo impi­dan, sino por razo­nes de acce­so indi­vi­dual a una compu­tado­ra, cone­xión a inter­net, por las con­di­cio­nes habi­ta­cio­na­les. Estos tra­ba­ja­do­res están expe­ri­men­tan­do un mayor temor a reduc­cio­nes sala­ria­les o a la pér­di­da de sus pues­tos. Sólo en ese sen­ti­do el tele­tra­ba­jo hoy apa­re­ce en tér­mi­nos de pri­vi­le­gio. Pero hay que tener mucho cui­da­do con esto: por­que es cier­to que aún des­de antes de la cua­ren­te­na, muchos emplea­do­res venían plan­tean­do el tele­tra­ba­jo como un bene­fi­cio para los tra­ba­ja­do­res. Sus prin­ci­pa­les defen­so­res ponen el acen­to en las supues­tas ven­ta­jas del tra­ba­jo a dis­tan­cia: la reduc­ción de cos­tos ‑eco­nó­mi­cos y de tiem­po al dis­mi­nuir el uso del trans­por­te públi­co, por ejemplo‑, una ali­men­ta­ción mas salu­da­ble y una mayor “con­ci­lia­ción” de la vida fami­liar y la vida labo­ral. De hecho, y esto se plan­tea en estos tér­mi­nos, impli­ca­ría un avan­ce en la igual­dad de géne­ro, al per­mi­tir a las muje­res desa­rro­llar una acti­vi­dad labo­ral en simul­ta­neo con las tareas repro­duc­ti­vas. Des­de ya, uno obser­va que varias de estas cues­tio­nes no sólo impli­can cier­tas tram­pas, sino que direc­ta­men­te escon­den nocio­nes muy peli­gro­sas para los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras.

¿Cuá­les son los prin­ci­pa­les ries­gos del tele­tra­ba­jo?

Creo que pode­mos sepa­rar esta cues­tión en dos dimen­sio­nes: una tie­ne que ver con las rela­cio­nes indi­vi­dua­les del tra­ba­jo y otra vin­cu­la­da al impac­to sobre la orga­ni­za­ción colec­ti­va. Sobre la pri­me­ra, es muy cla­ro que se des­di­bu­ja la idea de una jor­na­da labo­ral limi­ta­da. Esa idea de que con el tele­tra­ba­jo podría­mos orga­ni­zar el tra­ba­jo, admi­nis­trar­lo y dis­tri­buir­lo a lo lar­go del día como mejor me con­ven­ga, pue­de en un prin­ci­pio apa­re­cer como una ven­ta­ja real. El pro­ble­ma es que, a medi­da que pasa el tiem­po, esa jor­na­da de tra­ba­jo se va des­di­bu­jan­do y deja­mos de saber cuán­to tiem­po esta­mos tra­ba­jan­do. Es decir, expe­ri­men­ta­mos una jor­na­da labo­ral con­ti­núa, don­de la lógi­ca empie­za a ser el tra­ba­jo a deman­da: ya no es que a uno le asig­nan tales o cua­les tareas y uno las orga­ni­za en el día, sino que las tareas van lle­gan­do en cual­quier hora­rio es el emplea­dor el que va man­dan­do los reque­ri­mien­tos y ajus­tan­do los tiem­pos de res­pues­ta.

Por otro lado, quie­ro refe­rir­me a este argu­men­to falaz que reivin­di­ca el tele­tra­ba­jo como una vía faci­li­ta­do­ra para que las muje­res acce­dan al mer­ca­do de tra­ba­jo, cuan­do en reali­dad ter­mi­na con­so­li­dan­do esa doble o tri­ple jor­na­da de tra­ba­jo pro­duc­ti­vo y repro­duc­ti­vo.

Otra cues­tión es que mucha gen­te no siem­pre tie­ne un espa­cio en su casa don­de tra­ba­jar tran­qui­los, sino moles­tar o impe­dir las acti­vi­da­des del res­to de la fami­lia. O bien, el pro­ble­ma de la inva­sión de lo labo­ral sobre espa­cios comu­nes de la casa como la coci­na o el living.

Si lo pen­sa­mos en for­ma más sis­té­mi­ca y aso­cia­mos la jor­na­da de tra­ba­jo con los meca­nis­mos de con­trol y dis­tri­bu­ción del tra­ba­jo, pode­mos pen­sar situa­cio­nes más com­ple­jas: por ejem­plo, que la can­ti­dad de tra­ba­jo que cada uno reci­be esté en fun­ción de la rapi­dez con la cual res­pon­de, que esto redun­de en mas tareas y en una mayor dis­tan­cia sala­rial res­pec­to de mis pares.

Una suer­te de tra­ba­jo a des­ta­jo…

Defi­ni­ti­va­men­te. Esta­mos hablan­do de un sis­te­ma de tra­ba­jo a des­ta­jo que hoy ya exis­te, por ejem­plo, a tra­vés de las pla­ta­for­mas de deli­very. El tele­tra­ba­jo per­mi­te que se gene­ra­li­ce o extien­da el tra­ba­jo a des­ta­jo sobre acti­vi­da­des que has­ta hace poco nos pare­cían impen­sa­das. Por poner otro ejem­plo, pen­se­mos en un docen­te que hoy tra­ba­ja a dis­tan­cia y al que empie­zan a cali­fi­car por la can­ti­dad de exá­me­nes que corri­ge, y que en fun­ción de eso se le asig­nan más o menos alum­nos y sala­rios dife­ren­tes.

¿Cómo pode­mos con­tra­rres­tar esta dis­lo­ca­ción de los tiem­pos de tra­ba­jo?

Como medi­da de segu­ri­dad, uno debe­ría poder apa­gar el Whatsapp. Es decir, a deter­mi­na­da hora, ejer­cer un dere­cho a la des­co­ne­xión. Todos sabe­mos que esto es muy difí­cil, y el tra­ba­jo sigue lle­gan­do.

Inclu­so cuan­do no exis­te la pre­sión de resol­ver­lo en el momen­to, muchas veces resol­ve­mos inme­dia­ta­men­te una tarea para ‑por ejem­plo- no hacer­la maña­na. El pro­ble­ma es que maña­na va a seguir lle­gan­do tra­ba­jo.

Tene­mos que vol­ver a pen­sar en aque­lla lucha his­tó­ri­ca por las 8 horas de tra­ba­jo: no era sólo para limi­tar el tiem­po de explo­ta­ción de nues­tra mano de obra, sino por un tiem­po de des­can­so y espar­ci­mien­to por fue­ra del ámbi­to labo­ral. El tele­tra­ba­jo está des­di­bu­jan­do ese dere­cho.

Habla­bas de los efec­tos e impli­can­cias del tele­tra­ba­jo des­de un pun­to de vis­ta colec­ti­vo…

Si de por sí ‑cuan­do los tra­ba­ja­do­res están físi­ca­men­te en un mis­mo lugar- es com­ple­jo sor­tear los obs­tácu­los que ponen los emplea­do­res para la orga­ni­za­ción colec­ti­va, las difi­cul­ta­des se poten­cian cuan­do tra­ba­ja­mos a dis­tan­cia.

¿Cómo iden­ti­fi­ca­mos la exis­ten­cia de una injus­ti­cia si esta­mos solos fren­te a una compu­tado­ra? ¿Cómo hago para ver en los otros lo que me está pasan­do? ¿Cómo plan­tea­mos un recla­mo?

Muchas veces, la for­ma de ver que uno está sufrien­do una injus­ti­cia no sur­ge a par­tir de lo que uno ve, sino pro­duc­to de la mira­da de los otros. Esto es mucho más difí­cil a dis­tan­cia, y un desafío muy gran­de para las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les.

Sin dudas, situa­cio­nes como estas tien­den a debi­li­tar las ins­tan­cias de orga­ni­za­ción colec­ti­va y lograr un mayor con­trol sobre la fuer­za de tra­ba­jo.

¿Qué par­ti­cu­la­ri­da­des del tele­tra­ba­jo lle­ga­ron para que­dar­se?

Des­de hace tiem­po, dis­tin­tos desa­rro­llos tec­no­ló­gi­cos e infor­má­ti­cos vie­nen impul­san­do una ten­den­cia hacia el tele­tra­ba­jo. Por lo tan­to, negar­se rotun­da­men­te a rea­li­zar cual­quier tarea a dis­tan­cia pare­ce muy difí­cil.

Sin embar­go, son varias las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les que ya venían dis­cu­tien­do esta cues­tión des­de antes de la pan­de­mia. Entre otras cosas, para inter­ve­nir en la regu­la­ción de estos pro­ce­sos y así garan­ti­zar dere­chos: por ejem­plo, poner lími­tes a la jor­na­da y a la can­ti­dad de tra­ba­jo, el dere­cho a la des­co­ne­xión, las con­di­cio­nes ade­cua­das sobre el lugar físi­co en que se rea­li­zan las tareas, la volun­ta­rie­dad por par­te del tra­ba­ja­dor a some­ter­se o no a esta moda­li­dad labo­ral.

Creo que es tiem­po de que los tra­ba­ja­do­res abor­den esta cues­tión des­de sus orga­ni­za­cio­nes, con sus pers­pec­ti­vas, y que no sólo cir­cu­le el dis­cur­so de quie­nes ven­den el tele­tra­ba­jo como la pana­cea que vino a resol­ver todos los pro­ble­mas del mer­ca­do labo­ral.

Detec­tan tra­ba­jo en con­di­cio­nes insa­lu­bres en cose­cha de yer­ba mate

Ins­pec­to­res del Minis­te­rio de Tra­ba­jo y Empleo rea­li­za­ron rele­va­mien­tos en la loca­li­dad de Garuha­pé cen­tra­das en el con­trol de las con­di­cio­nes labo­ra­les de los tra­ba­ja­do­res de la cose­cha de yer­ba mate.

Uno de los obje­ti­vos del orga­nis­mo pro­vin­cial es la bús­que­da cons­tan­te de con­cien­ti­za­ción a los emplea­do­res para garan­ti­zar con­di­cio­nes de salud y segu­ri­dad de los tra­ba­ja­do­res tare­fe­ros.

En el ope­ra­ti­vo rea­li­za­do en Garuha­pé, los ins­pec­to­res detec­ta­ron con­di­cio­nes insa­lu­bres incon­gruen­tes con lo esta­ble­ci­do en la nor­ma­ti­va vigen­te. La infra­es­truc­tu­ra no cum­plía los están­da­res míni­mos esta­ble­ci­dos en la Ley de Tra­ba­jo Agra­rio 26.727.

Así­mis­mo se cons­ta­tó que los tra­ba­ja­do­res rura­les no con­ta­ban con la ropa de tra­ba­jo ade­cua­da y rea­li­za­ban sus tareas en con­di­cio­nes insu­fi­cien­tes. Por tal moti­vo, se labra­ron las actas corres­pon­dien­tes.

Fate: inves­ti­gan un caso con­fir­ma­do de Covid-19 en la plan­ta de San Fer­nan­do

Se tra­ta de un emplea­do que desem­pe­ña tareas de vigi­lan­cia y con­trol en la por­te­ría de la fábri­ca. Inter­vie­ne el Juz­ga­do Fede­ral en lo Cri­mi­nal y Correc­cio­nal N° 2 de San Isi­dro a car­go del Juez Lino Clau­dio Mira­be­lli.

Vic­tor Otto­bo­niTra­ba­ja­dor de Fate | Sec. de Pren­sa y Actas del Sut­na

El pasa­do vier­nes, jun­to a Enzo Poz­zi con quien somos par­te de la Comi­sión Direc­ti­va del Sut­na y con Her­nán Min­guez, dele­ga­do de sec­tor, rea­li­za­mos una denun­cia en la Jus­ti­cia Fede­ral de San Isi­dro, jun­to a nues­tros abo­ga­dos del Cen­tro de Pro­fe­sio­na­les por los Dere­chos Huma­nos (CeProDH), ante el caso con­fir­ma­do de Covid-19 de un emplea­do de segu­ri­dad que desem­pe­ña tareas de vigi­lan­cia y con­trol en la por­te­ría prin­ci­pal de la fábri­ca Fate de San Fer­nan­do, con­tra­ta­do por la empre­sa ARPA. Que­do radi­ca­da en el Juz­ga­do Fede­ral N° 2 de San Isi­dro a car­go del juez Lino Clau­dio Mira­be­lli.

Denun­cia­mos que la patro­nal de Fate, que vie­ne vio­lan­do la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria des­de que empe­zó y que se vie­ne negan­do a pre­sen­tar ante el SUTNA y el Minis­te­rio de Tra­ba­jo el pro­to­co­lo de segu­ri­dad, hace ingre­sar a la plan­ta tra­ba­ja­do­res de lim­pie­za, man­te­ni­mien­to y otros sec­to­res ponien­do en serio ries­go su salud.

Vio­ló en este caso el pro­to­co­lo del Minis­te­rio de Salud, ya que no tomó nin­gu­na medi­da para ais­lar a todas las per­so­nas que tuvie­ron con­tac­to con el emplea­do de segu­ri­dad, que era quien reci­bía a los ingre­sa­ban a la empre­sa, les entre­ga­ba ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal como bar­bi­jos sin guan­tes y tam­bién con­tro­la­ba los bol­sos al per­so­nal que salía de tra­ba­jar.

Fate lle­go a inti­mar por tele­gra­ma a los tra­ba­ja­do­res de la guar­dia de man­te­ni­mien­to de Fate que deci­die­ron no ir a la plan­ta tras con­fir­mar­se el caso de COVID-19, pre­ten­dien­do que se pre­sen­ten a tra­ba­jar igual, bajo ame­na­za de san­cio­nes.

Toma­mos cono­ci­mien­to que orde­na­ron hacer lim­pie­za y desin­fec­ción del sec­tor de por­te­ría a cua­tro tra­ba­ja­do­ras de la con­tra­tis­ta Lim-pia, ponien­do en ries­go la salud de ellas, de sus com­pa­ñe­ras y de sus fami­lias, lo que mues­tra el des­pre­cio por la vida de los tra­ba­ja­do­res.

Éste accio­nar demues­tra, una vez más, que FATE pone por delan­te el inte­rés eco­nó­mi­co de su due­ño Mada­nes, a la salud de todos los tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias e inclu­so la comu­ni­dad de San Fer­nan­do.

Por esto, ade­más de que se inves­ti­gue lo suce­di­do hemos recla­ma­do que la jus­ti­cia orde­ne la desin­fec­ción total de la plan­ta y la rea­li­za­ción de test a todas las per­so­nas que estu­vie­ron ingre­san­do a la Plan­ta en la sema­na pre­via a la detec­ción del caso posi­ti­vo.

El Fis­cal de la cau­sa, Fede­ri­co José Ius­pa, adhi­rió a la denun­cia y soli­ci­to que se ins­tru­ya la cau­sa, se reali­cen las medi­das pre­ven­ti­vas res­pec­to al per­so­nal de la Plan­ta y se reali­cen deter­mi­na­das medi­das de prue­bas.

Los tra­ba­ja­do­res del dia­rio Cla­rín repu­dian el pago en cuo­tas de suel­do que les impo­ne el hol­ding más rico de la Argen­ti­na

Los tra­ba­ja­do­res del dia­rio Cla­rín se movi­li­za­ron para repu­diar el pago ile­gal en cuo­tas de sala­rios que impu­so el hol­ding más pode­ro­so de la Argen­ti­na, y por supues­to, el que más fac­tu­ró en lo últi­mos cua­tro años, ade­más de ser bene­fi­cia­do con nor­ma­ti­vas ile­gí­ti­mas que le per­mi­tie­ron seguir amplian­do su capa­ci­dad oli­go­pó­li­ca. En decla­ra­cio­nes a la Tele­vi­sión Públi­ca, el dele­ga­do del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires, Fran­cis­co Rabi­ni, expli­có la gra­ve situa­ción a los que son some­ti­dos por el mega­gru­po, que apro­ve­cha la pan­de­mia del Covid-19, que no lo ha per­ju­di­ca­do eco­nó­mi­ca­men­te en nada, para ajus­tar más a sus emplea­dos y pre­ca­ri­zar­los:

🎤«No nos hacen socios en las ganan­cias; no nos pare­ce que nos hagan socios en la per­di­das. No se dejó de pro­du­cir (…) y el dia­rio se vana­glo­rió de haber roto recórds», Paco Rabi­ni expli­có en Tele­vi­sión Públi­ca por qué repu­dia­mos el pago en cuo­tas 📺

✊Gra­cias @Canal7SiPreBA pic​.twit​ter​.com/​Y​O​o​Q​Y​Y​u​ego — Dele­ga­dos Cla­rín (@delegadosclarin) May 3, 2020

👨‍💻El 50% de quie­nes tra­ba­ja­mos en las redac­cio­nes de Cla­rín, Olé, revis­tas y por­ta­les de AGEA tene­mos que tener otro empleo. En el 85,8% de los casos por­que #ElSuel­do­NoAl­can­za.🗞️Hoy nues­tras notas están sin fir­mas en repu­dio al sala­rio en cuo­tas.

🤔¿Así hay #Liber­tad­De­Pren­sa? pic​.twit​ter​.com/​u​W​8​0​H​7​t​TN7 — Dele­ga­dos Cla­rín (@delegadosclarin) May 3, 2020

“Pollo” Sobre­ro: “Algu­nos diri­gen­tes gre­mia­les pare­ce que repre­sen­tan a los empre­sa­rios”

Sin­di­cal / BsAs. 8º Sec. elec­to­ral / real­po­li­tik /​2 per­so­nas /​1 tema04MAY

Para el secre­ta­rio Gene­ral de la Unión Ferro­via­ria Sec­ción Oes­te, algu­nos sec­to­res del sin­di­ca­lis­mo no actúan correc­ta­men­te duran­te la pan­de­mia. Tam­bién, cri­ti­có “la mano blan­da que está tenien­do Alber­to Fer­nán­dez con esos que se están abu­san­do”.

Rubén “Pollo” Sobre­ro, secre­ta­rio Gene­ral de la Unión Ferro­via­ria Sec­ción Oes­te, dia­lo­gó con RADIO REALPOLTIK FM (www​.real​po​li​tik​.fm) sobre el rol que cum­plen los sec­to­res gre­mia­les en la cri­sis del coro­na­vi­rus y ana­li­zó las medi­das del pre­si­den­te.

A con­ti­nua­ción, lo más des­ta­ca­do de la entre­vis­ta.

RP.- ¿Qué visión tie­ne de las crí­ti­cas al trans­por­te públi­co en Argen­ti­na en cuan­to al peli­gro por el coro­na­vi­rus?

En todo el mun­do, un trans­por­te don­de todo el mun­do va apre­ta­do es un arma de con­ta­gio muy gran­de. No sólo por el tema del coro­na­vi­rus, has­ta un res­frío, una gri­pe o cual­quier cosa. Aho­ra, están toman­do muchas pre­cau­cio­nes. La posi­bi­li­dad que te da que via­je poca gen­te, com­pa­ra­do con el día a día, te per­mi­te tener una lim­pie­za dis­tin­ta a la de otros momen­tos.

Noso­tros sabe­mos que somos un ser­vi­cio públi­co, lo que tene­mos que tra­tar es brin­dar una cober­tu­ra para que todo aquel que está yen­do a tra­ba­jar pue­da lle­gar a sus tra­ba­jos.

Una de las preo­cu­pa­cio­nes que tene­mos es que vemos que cada vez hay más gen­te en la calle, hay mucha pre­sión des­de el sec­tor de la cons­truc­ción para que sal­gan a tra­ba­jar, y tie­ne que ver con la dis­cu­sión que hay todos los días, hay gen­te que cree que la pla­ta es más impor­tan­te que la vida, y actúan de esa for­ma. Por ejem­plo, vas al super­mer­ca­do y todos los días te aumen­tan los pre­cios, se apro­ve­chan de esta situa­ción. U otros pará­si­tos que tene­mos en la socie­dad, como algu­nos empre­sa­rios, que apro­ve­chan para bajar­te los suel­dos. Los gran­des empre­sa­rios, que han hecho for­tu­nas, aho­ra van a reci­bir que el 50 por cien­to del sala­rio del tra­ba­ja­dor se lo va a pagar el Esta­do, pero no les alcan­za eso, tie­nen que ir más allá, y rápi­da­men­te algu­nos diri­gen­tes gre­mia­les les ofre­cen bajar­le el 25 por cien­to. Esas acti­tu­des mues­tran la calan­dria que tene­mos de algu­nos diri­gen­tes, que me dan asco. En vez de repre­sen­tar a los tra­ba­ja­do­res pare­ce que repre­sen­tan a los empre­sa­rios.

RP.- ¿Cómo ve la pos­tu­ra que ha toma­do Alber­to Fer­nán­dez has­ta hoy?

Yo estoy de acuer­do con la cua­ren­te­na. Lo que no estoy de acuer­do es con la mano blan­da que está tenien­do con esos que se están abu­san­do de la pan­de­mia.

No entien­do como noso­tros segui­mos dan­do vuel­tas con el impues­to a las rique­zas, que se apli­ca en todo el mun­do, y acá no le tocás el bol­si­llo a los ricos ni a los pode­ro­sos. Los tra­ba­ja­do­res tie­nen que pagar el 10 por cien­to de su sala­rio en impues­to a las ganan­cias y ellos no tocan el 1 por cien­to, cuan­do ten­dría que ser el 10 como hace­mos noso­tros.

Lo que­re­mos para que, cuan­do haya que afron­tar el pico de la pan­de­mia, ten­ga­mos los hos­pi­ta­les con todos los artícu­los de nece­si­dad, con los médi­cos bien cui­da­dos, es fun­da­men­tal.

RP.- Se habló de la posi­bi­li­dad de un esta­lli­do social, ¿cree que esto es cier­to?

Hoy yo no veo eso. Veo preo­cu­pa­ción, mie­do, un sec­tor que está pla­nean­do cómo con­si­gue el día a día, el que vive de hacer chan­gas la está pasan­do mal, pero no veo ese fan­tas­ma de un esta­lli­do. Al menos hoy, hay que enten­der que esto es el día a día. Nin­gún país va a salir sin gra­ves con­se­cuen­cias en sus eco­no­mías, has­ta los más pode­ro­sos.

Muchas veces esos mie­dos se uti­li­zan para otras cosas. Hay mucha gen­te que está que­rien­do rom­per la cua­ren­te­na, mucha pre­sión de muchos sec­to­res de la socie­dad.

Yo estoy de acuer­do en casi nada con Alber­to Fer­nán­dez, pero hay una cosa en la que coin­ci­do: de la eco­no­mía se vuel­ve pero de la muer­te no. Hay que poner en ima­gen eso, lo demás es dis­cu­ti­ble y pelea­re­mos lo que hay que pelear. La cua­ren­te­na es fun­da­men­tal que se man­ten­ga.

Asam­blea Resi­den­tes Y Con­cu­rren­tes Caba

Fren­te a la fal­ta de equi­pos de pro­tec­ción, el cre­cien­te con­ta­gio del per­so­nal de salud, los recor­tes y el con­ge­la­mien­to de suel­dos, la pre­ca­ri­za­ción labo­ral y el plu­ri­em­pleo… Este mar­tes 5/​5 a las 18 hs nos reuni­mos resi­den­tes y con­cu­rren­tes de CABA, Pro­vin­cia y Nación por Zoom.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​