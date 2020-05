Perú. Negligencia estatal es el principal riesgo para comunidades

El Esta­do no pro­te­ge y expo­ne a los pue­blos indí­ge­nas al Covid-19, su negli­gen­cia es el prin­ci­pal fac­tor de ries­go para las comu­ni­da­desLas fede­ra­cio­nes indí­ge­nas ama­zó­ni­cas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, que agru­pa­mos más de 100 comu­ni­da­des de los ríos Pas­ta­za, Corrien­tes, Tigre, Mara­ñón y Cham­bi­ra, en Lore­to, nos pro­nun­cia­mos a 48 días de ini­ciar­se el Esta­do de Emer­gen­cia en Perú por Covid-19, fren­te a las irres­pon­sa­bles líneas de con­ta­gio a las que nos expo­nen los gobier­nos Nacio­nal, Regio­nal y Local. Se está ponien­do en alto ries­go la vida de nues­tras her­ma­nas y her­ma­nos en comu­ni­da­des indí­ge­nas ama­zó­ni­cas por la entre­ga de ali­men­tos que rea­li­zan muni­ci­pios y el actuar de empre­sa petro­le­ras en nues­tros terri­to­rios sin pres­tar aten­ción a las expli­ci­tas pre­cau­cio­nes esta­ble­ci­das en pro­to­co­los y comu­ni­ca­dos de fede­ra­cio­nes indí­ge­nas a auto­ri­da­des públi­cas. Mani­fes­ta­mos nues­tro enojo e indig­na­ción por el mal­tra­to y exclu­sión deli­be­ra­dos que hoy gol­pea a los pue­blos indí­ge­nas, los cua­les aten­tan con­tra nues­tros dere­chos fun­da­men­ta­les y nos ame­na­zan con la des­apa­ri­ción físi­ca, el etno­ci­dio y el ham­bre, tal como lo hemos denun­cia­do. Si el Covid-19 es una ame­na­za para la vida en nues­tras comu­ni­da­des, los gobier­nos a nivel nacio­nal, regio­nal y local incre­men­tan esa ame­na­za con su inac­ción o inter­ven­ción negli­gen­tes. Por ello denu­cia­mos ante la opi­nión públi­ca: – La irres­pon­sa­bi­li­dad del Minis­te­rio de Salud y el Gobierno Regio­nal de Lore­to que aún no tie­nen un Plan Nacio­nal y Plan Regio­nal apro­ba­dos que afron­ten la emer­gen­cia actual con per­ti­nen­cia cul­tu­ral y ade­cua­ción terri­to­rrial, que ade­más con­tem­ple estra­te­gias de sali­da a la cri­sis actual; esto solo se pue­den ela­bo­rar e imple­men­tar con real par­ti­ci­pa­ción indí­ge­na has­ta hoy inexis­ten­te. Esta negli­gen­cia ha sido denun­cia­da a dia­rio por dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes y comu­ni­da­des indí­ge­nas; sin embar­go el MINSA hace oídos sor­dos, solo con­vo­ca reunio­nes infor­ma­ti­vas y es inca­paz de una arti­cu­la­ción mul­ti­sec­to­rial que deman­da la actual emer­gen­cia. A esto se debe sumar la pre­ca­rie­da del sis­te­ma de salud en nues­tros terri­to­rios, sin pro­fe­sio­na­les sufi­cien­tes, sin infra­es­truc­tu­ra ade­cua­da, sin medi­ci­nas en esta­ble­ci­mien­tos de salud y sin equi­pa­mien­to capaz de afron­tar la cri­sis. – La Pre­si­den­cia del Con­se­jo de Minis­tros, el Vice­mi­nis­te­rio de Inter­cul­tu­ra­li­dad y los Gobier­nos loca­les serán los res­pon­sa­bles de la apa­ri­ción de casos posi­ti­vos de Covid-19 que sur­jan en nues­tras comu­ni­da­des a cau­sa de la entre­ga de bol­sas de ali­men­tos bási­cos que man­da el Decre­to de Urgen­cia 033‑2020. La PCM prin­ci­pal­men­te por­que no orien­tó, ade­cuó, ni reco­men­dó en su Guía “Ges­tión y dis­tri­bu­ción de canas­tas fami­lia­res en el mar­co de la emer­gen­cia nacio­nal por el bro­te del Covid- 19” cri­te­rios para la imple­men­ta­ción en comu­ni­da­des indi­ge­nas; el Vice­mi­nis­te­rio de Inter­cu­lu­ra­li­dad por­que no actúo de ofi­cio con pro­to­co­los y/​o reco­men­da­cio­nes para la imple­men­ta­ción del decre­to. Y por­que gobierno loca­les como los de Trom­pe­te­ros, Ura­ri­na, Andoas y otros actua­ron irres­pon­sa­ble­men­te, pasan­do en muchos casos por enci­ma de los pro­to­co­los de comu­ni­da­des o sin el rigor en el uso de insu­mos de pre­ven­ción que el pro­pio MINSA reco­mien­da. Pero ade­más el Esta­do será res­pon­sa­ble por el aban­dono gene­ra­li­za­do duran­te esta Emer­gen­cia por Covid-19, la fal­ta de pre­ven­ción y arti­cu­la­ción efec­ti­va con orga­ni­za­cio­nes indí­ge­nas, la fal­ta de abas­te­ci­mien­to al sis­te­ma de salud en terri­to­rios indí­ge­nas y el esca­so con­trol del trans­por­te ejer­ci­do.- El esce­na­rio ame­na­zan­te por expo­si­ción y el alto ries­go con­ti­núan: El Minis­te­rio de Desa­rro­llo e Inclu­sión Social está pre­pa­ran­do su ingre­so a comu­ni­da­des indí­ge­nas para la aten­ción de pro­gra­mas socia­les (Qali­war­ma, Jun­tos, Pen­sión 65, otros) fue­ra de una estra­te­gia o plan que orga­ni­ce la inter­ven­ción inte­gral y coor­di­na­da del Esta­do en el mar­co de la emer­gen­cia. La aten­ción con ali­men­tos y el apo­yo social es una obli­ga­ción del Esta­do, indis­pen­sa­ble para que las comu­ni­da­des indí­ge­nas afron­ten la cri­sis; pero los gobier­nos no pue­den uti­li­zar el argu­men­to de las nece­si­da­des de la pobla­ción para jus­ti­fi­car su actuar irres­pon­sa­ble que pone en alto ries­go nues­tra salud.- El atro­pe­llo, aban­dono y ries­go al que some­te el Esta­do peruano a nues­tras comu­ni­da­des indí­ge­nas no va a que­dar impu­ne, y acu­di­re­mos a las más altas ins­tan­cias nacio­na­les e inter­na­cio­na­les exi­gien­do que se res­pe­ten nues­tros dere­chos y garan­ti­cen nues­tras vidas. Exis­ten mul­ti­ples reco­men­da­cio­nes rea­li­za­das por enti­da­des nacio­na­les e inter­na­cio­nes sobre cómo afron­tar la actual cri­sis en terri­to­rios indí­ge­nas (Defen­so­ría de Pue­blo, OEA, FAO, BID, otros) pero los gobier­nos nacio­nal, regio­nal y loca­les no las apli­can. Con ello cla­ra­men­te vul­ne­ran dere­chos con­sa­gra­dos en la Cons­ti­tu­ción Polí­ti­ca del Perú, el Con­ve­nio Nº169 de la OIT y la Decla­ra­ción de la ONU sobre dere­chos de los pue­blos indí­ge­nas. Ade­más todo esto ocu­rre a pesar de las múl­ti­ples adver­ten­cias de orga­ni­za­cio­nes indí­ge­nas e ins­ti­tu­cio­nes de la socie­dad civil, cons­ti­tu­yen­do así una actuar defi­cien­te y negli­gen­te del Esta­do a sabien­das de lo que podría impli­car para nues­tros pue­blos.Por ello exi­gi­mos: – Que toda acción de pre­ven­ción, miti­ga­ción y res­pues­ta a la cri­sis de la pan­de­mia sea coor­di­na­da con nues­tras orga­ni­za­cio­nes para ase­gu­rar la ido­nei­dad de la estra­te­gia.- Que el gobierno acio­nal ins­tru­ya a todas sus depen­den­cias e ins­tan­cias del Esta­do, bajo res­pon­sa­bi­li­dad, penal, civil y admi­nis­tra­ti­va, a apli­car los pro­to­co­los que hemos pre­sen­ta­do a las auto­ri­da­des para evi­tar el ries­go de con­tac­to.- Que estan­do el Gobierno Regio­nal de Lore­to des­bor­da­do por las limi­ta­cio­nes e inefi­cien­te mane­jo de la cri­sis del Covid-19, se desig­ne una auto­ri­dad de alto nivel para que atien­da la cri­sis en nues­tros terri­to­rios.- Que en lo inme­dia­to se ase­gu­re que los esta­ble­ci­mien­tos de salud de la zona cuen­ten con balo­nes de oxí­geno para aten­der casos com­pli­ca­dos has­ta que se pue­da rea­li­zar las eva­cua­cio­nes nece­sa­rias.- Que se dote a los esta­ble­ci­mien­tos de salud (hoy en día com­ple­ta­men­te des­abas­te­ci­dos) y a los boti­qui­nes comu­na­les, de medi­ca­men­tos ade­cua­dos para el tra­ta­mien­to de la mor­bi­li­dad pre­va­len­te en las zonas y así evi­tar una co-mor­bi­li­dad en caso se expan­da la epi­de­mia. Que el Esta­do abas­tez­ca de inme­dia­to con medi­ci­nas pos­tas y boti­qui­nes de comu­ni­da­des que se encuen­tran en zona petro­le­ra por medio del trans­por­te aéreo de las empre­sas petro­le­ras u otros.- Dotar a los esta­ble­ci­mien­tos de salud de com­bus­ti­ble para aten­der su juris­dic­ción en esta emer­gen­cia.- En coor­di­na­ción con las auto­ri­da­des comu­na­les, abas­te­cer a las comu­ni­da­des afec­ta­das por el virus con ali­men­tos idó­neos ya que al ver­se con­fi­na­dos los padres de fami­lia no podrán rea­li­zar sus acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas habi­tua­les, como los pro­pios estu­dios ASIS del MINSA lo han señalado.Loreto, 2 de mayo, 2020