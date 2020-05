Pensamiento crítico. El perro del hortelano

Por Jesús Valen­cia, des­de Eus­kal Herria para Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 4 mayo 2020

Alguien había pega­do el papel jun­to a la puer­ta del super­mer­ca­do y

me acer­qué a leer­lo mien­tras espe­ra­ba mi turno. Bas­tó una ojea­da rápi­da para

saber de qué se tra­ta­ba; si cutre era el for­ma­to del escri­to, no lo era menos

su con­te­ni­do: una peti­ción de fir­mas para que el Gobierno espa­ñol no com­pre

mate­rial médi­co a Chi­na. No me

entre­tu­ve en leer el nom­bre de los pro­mo­to­res ya que son de sobra cono­ci­dos:

los perros del hor­te­lano; gen­tes mez­qui­nas

que no solu­cio­nan nada y zar­pean la

mano de quien inten­ta apor­tar algo.

La acti­tud mise­ra­ble

de estas gen­tes y sus nece­da­des vie­nen

de lejos. Hace vein­te años, Fidel Cas­tro tuvo infor­ma­ción direc­ta de las penu­rias sani­ta­rias por las que

atra­ve­sa­ba el pue­blo mapu­che y ofre­ció ayu­da

desin­te­re­sa­da: “Esta­mos dis­pues­tos a enviar médi­cos para que vivan en sus

comu­ni­da­des y les atien­dan”. San­gui­jue­las far­ma­céu­ti­cas y el gre­mia­lis­mo abur­gue­sa­do de muchos médi­cos abor­tó la ini­cia­ti­va. Cin­co

años más tar­de, Cuba ofre­ció un hos­pi­tal oftal­mo­ló­gi­co que sir­vie­ra para las

gen­tes humil­des de todo el Cono Sur; la nue­va pro­pues­ta tam­bién fue recha­za­da

por las mis­mas gen­tes y pare­ci­das sin­ra­zo­nes: afe­rra­dos a sus

obse­sión “anti­co­mu­nis­tas”, hicie­ron pre­va­le­cer sus intere­ses eco­nó­mi­cos sobre la sani­dad uni­ver­sal y gra­tui­ta.

Los pobres son los

gran­des per­de­do­res de estas cam­pa­ñas cri­mi­na­les y toda­vía

es fácil escu­char sus lamen­tos. Cien­tos de fami­lias lle­va­ron sus niños al cen­tro sani­ta­rio de Humaua­ca para que les aten­die­sen los oftal­mó­lo­gos cuba­nos; los ojos de las

cria­tu­ras, ras­pa­dos por la are­na de la

puna, hubie­ran sana­do con la apli­ca­ción debi­da­men­te con­tro­la­da de un sen­ci­llo coli­rio. Los angus­tia­dos médi­cos cuba­nos no

pudie­ron hacer nada; los perros del hor­te­lano de Jujuy

les habían ame­na­za­do con seve­ras san­cio­nes si cura­ban a aque­llos críos

desarra­pa­dos. Hoy, los pue­blos ori­gi­na­rios de la Ama­zo­nia

bra­si­le­ña enfren­tan la pan­de­mia en situa­ción de alto ries­go; toda­vía lamen­tan

que Bol­so­na­ro expul­sa­ra a cien­tos de médi­cos inter­na­cio­na­lis­tas que esta­ban jun­to a ellos y los aten­dían. Sobra

decir que a la dere­cho­na, el lamen­to de

los enfer­mos humil­des le tie­ne sin cui­da­do.

Los pro­mo­to­res de aquel papel alu­di­do son, ade­más de

inhu­ma­nos, ser­vi­les. Trump ha lan­za­do una viru­len­ta cam­pa­ña para recha­zar las

ayu­das médi­cas que pue­dan ofre­cer los paí­ses

socia­lis­tas. Tras él, sus escu­de­ros: la

Ofi­ci­na de Demo­cra­cia, Dere­chos Huma­nos y Tra­ba­jo de los Esta­dos Uni­dos

(¡curio­so enun­cia­do!), The Washing­ton

Post y, en últi­ma ins­tan­cia, los dis­tri­bui­do­res

del cita­do pan­fle­to que, dicho sea de paso, des­de la pri­me­ra línea rezu­ma­ba

cole­rín. No les fal­ta moti­vo. El

fas­cis­mo local ha inver­ti­do millo­nes de horas y dine­ros en deni­grar a los paí­ses “rojos” y seme­jan­te inver­sión no

les está pro­du­cien­do los resul­ta­dos pre­vis­tos. El 29 de febre­ro, cua­ren­ta médi­cos cuba­nos ate­rri­za­ron en Bara­jas; se

diri­gían hacia Ando­rra para cola­bo­rar

con­tra la pan­de­mia, a peti­ción del Gobierno del Prin­ci­pa­do. Sus cua­ren­ta batas

blan­cas des­per­ta­ron la curio­si­dad de los pre­sen­tes; cuan­do estos cono­cie­ron los

moti­vos del via­je, tan­to el per­so­nal del

aero­puer­to como los taxis­ta apar­ca­dos dedi­ca­ron una atro­na­do­ra bien­ve­ni­da a los

“peli­gro­sos inter­na­cio­na­lis­tas”.

Los argu­men­tos que uti­li­za la fachen­da son cono­ci­dos por reite­ra­dos: el per­so­nal sani­ta­rio care­ce de titu­la­ción; está

con­ta­mi­na­do por­que vie­ne de paí­ses dic­ta­to­ria­les; muchos de los pre­ten­di­dos

sani­ta­rios son espías, escla­vos del

par­ti­do úni­co e ideó­lo­gos de la revo­lu­ción; su cacarea­da

ayu­da res­pon­de a una estra­te­gia expan­sio­nis­ta del comu­nis­mo mun­dial. Sil­vio Rodrí­guez repli­ca a todas estas nece­da­des con un

tex­to car­ga­do de liris­mo y de razón:

«Cuan­do escri­ban la vida los bue­nos, al final ven­ce­do­res, se sabrá que no

usa­mos veneno sino aro­ma de flo­res…»