Palestina. Tribunal Penal Internacional dice tener bases para investigar a Israel por ‘crímenes de guerra’ / Israel insulta a la Corte Penal Internacional

Tri­bu­nal Penal Inter­na­cio­nal dice tener bases para inves­ti­gar a Israel por ‘crí­me­nes de gue­rra’

La Cor­te Penal Inter­na­cio­nal, con­fir­mó tener juris­dic­ción sobre Cis­jor­da­nia, inclui­do Jeru­sa­lén Este, y Gaza y anun­ció que abri­rá una inves­ti­ga­ción com­ple­ta sobre «crí­me­nes de gue­rra» en los terri­to­rios pales­ti­nos ocu­pa­dos. Las auto­ri­da­des israe­líes reac­cio­na­ron indig­na­das, y como siem­pre, des­ca­li­fi­can­do a todo el mun­do pero no son capa­ces de demos­trar que no ha come­ti­do crí­me­nes de gue­rra.

La fis­cal jefe del Tri­bu­nal Penal Inter­na­cio­nal (TPI), Fatou Ben­sou­da, ha reite­ra­do este jue­ves su posi­ción de que el tri­bu­nal tie­ne juris­dic­ción para inves­ti­gar pre­sun­tos crí­me­nes de gue­rra en los Terri­to­rios Ocu­pa­dos Pales­ti­nos.

«La Fis­ca­lía ha con­si­de­ra­do cui­da­do­sa­men­te las obser­va­cio­nes de los par­ti­ci­pan­tes y sigue tenien­do la posi­ción de que el tri­bu­nal tie­ne juris­dic­ción sobre los Terri­to­rios Ocu­pa­dos Pales­ti­nos«, ha indi­ca­do en las con­clu­sio­nes de su infor­me, de 60 pági­nas.

Así, Ben­sou­da ha pedi­do «res­pe­tuo­sa­men­te» a la Sala de Ante­jui­cio I que con­fir­me que el ‘terri­to­rio’ sobre el que el tri­bu­nal podría ejer­cer su juris­dic­ción bajo el artícu­lo 12(2)(a) com­pren­de Cis­jor­da­nia, inclui­do Jeru­sa­lén Este, y Gaza».

De esta for­ma, depen­de aho­ra de esta sala pro­nun­ciar­se sobre la admi­si­bi­li­dad de las deman­das, sin que por el momen­to haya fija­da una fecha para que pre­sen­te su posi­ción sobre el asun­to.

El secre­ta­rio gene­ral de la Orga­ni­za­ción para la Libe­ra­ción de Pales­ti­na (OLP), Saeb Ere­kat, ha afir­ma­do a tra­vés de Twit­ter que Ben­sou­da ha dado «una res­pues­ta valien­te a las cues­tio­nes sobre el caso acer­ca de Pales­ti­na».

Así, ha apun­ta­do que esta pos­tu­ra «repre­sen­ta un men­sa­je de espe­ran­za para un mun­do basa­do en las nor­mas». «Nues­tra tie­rra hace fren­te a un pro­ce­so ile­gal de ane­xión colo­nia­lis­ta«, ha denun­cia­do, antes de resal­tar que las auto­ri­da­des pales­ti­nas «segui­rán coope­ran­do con el tri­bu­nal».

Por su par­te, el minis­tro de Ener­gía de Israel, Yuval Stei­nitz, ha dicho que el infor­me de la fis­cal jefe del TPI «sigue adop­tan­do su cla­ra polí­ti­ca anti­is­rae­lí, influen­cia­da por la Orga­ni­za­ción para la Con­fe­ren­cia Islá­mi­ca (OCI) y el movi­mien­to Boi­cot, Des­in­ver­sio­nes, San­cio­nes (BDS)».

Stei­nitz, quien enca­be­za el comi­té inter­gu­ber­na­men­tal sobre el TPI, ha acu­sa­do a Ben­sou­da de «igno­rar las opi­nio­nes de algu­nos de los mejo­res juris­tas sobre Dere­cho Inter­na­cio­nal del mun­do» para «man­char el nom­bre de Israel».

Por últi­mo, ha resal­ta­do que Ben­sou­da «está rein­ven­tan­do el Dere­cho Inter­na­cio­nal y crean­do un Esta­do pales­tino» antes de que haya sido crea­do a tra­vés de un pro­ce­so de nego­cia­cio­nes de paz con Israel, según ha infor­ma­do el dia­rio israe­lí ‘The Jeru­sa­lem Post’.

Inves­ti­ga­ción For­mal:

Ben­sou­da anun­ció el 20 de diciem­bre de 2019 la aper­tu­ra de una inves­ti­ga­ción for­mal sobre los pre­sun­tos crí­me­nes de gue­rra come­ti­dos en terri­to­rio pales­tino.

La fis­cal jefe del TPI infor­mó de que el examen pre­li­mi­nar que ini­ció en 2018 a peti­ción del Gobierno pales­tino, como Esta­do par­te del Esta­tu­to de Roma ‑tra­ta­do fun­da­cio­nal del TPI‑, ha lle­ga­do a su fin, con­si­de­ran­do que se dan «todos los cri­te­rios» para abrir una inves­ti­ga­ción for­mal.

En este sen­ti­do, la juris­ta gam­bia­na mani­fes­tó que «hay una base razo­na­ble» para pen­sar que se han come­ti­do crí­me­nes de gue­rra en Cis­jor­da­nia, inclui­do Jeru­sa­lén Este, y en la Fran­ja de Gaza, des­de el 3 de junio de 2014.

«Los poten­cia­les casos que sur­jan serían admi­si­bles. No hay razo­nes sus­tan­cia­les para pen­sar que una inves­ti­ga­ción (for­mal) no ser­vi­ría al inte­rés de la Jus­ti­cia», argu­yó en su comu­ni­ca­do.

En el mis­mo, resal­tó que, «dado que ha habi­do una remi­sión por par­te del Esta­do de Pales­ti­na, no hay nece­si­dad de soli­ci­tar a la Sala de Ante­jui­cio I una auto­ri­za­ción antes de pro­ce­der a la aper­tu­ra de una inves­ti­ga­ción (for­mal)». «Por lo que no lo voy a hacer», agre­gó.

No obs­tan­te, sí soli­ci­tó a la Sala de Ante­jui­cio I que, «dadas las sin­gu­la­res y alta­men­te con­tro­ver­ti­das cues­tio­nes fác­ti­cas y lega­les vin­cu­la­das a esta situa­ción, con­cre­ta­men­te en rela­ción al terri­to­rio sobre el que se lle­va­ría a cabo la inves­ti­ga­ción», deter­mi­ne el alcan­ce de la juris­dic­ción terri­to­rial del TPI en este caso. «

Fuen­te: Euro­pa Press

Israel en vez de preo­cu­par­se de no come­ter crí­me­nes, insul­ta a la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal CPI

El mun­do de los dere­chos huma­nos ha aplau­di­do la deci­sión de la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal CPI de inves­ti­gar los crí­me­nes que Israel come­te en con­tra de los pales­ti­nos. No obs­tan­te, esto no ser­vi­ría de nada ya que Israel no aca­ta­rá los fallos y segui­rá come­tien­do atro­ci­da­des, tal como lo ha hechos con todas las reso­lu­cio­nes y dic­tá­me­nes de todas las ins­tan­cias lega­les inter­na­cio­na­les.

La deci­sión de la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal CPI, de ini­ciar for­mal­men­te las inves­ti­ga­cio­nes en con­tra de Israel por ‘crí­me­nes de gue­rra’ come­ti­dos, ha gene­ra­do indig­na­ción y múl­ti­ples insul­tos por par­te de la pren­sa y las auto­ri­da­des israe­líes.

El minis­tro de Ener­gía israe­lí Yuval Stei­nitz, cali­fi­có la deci­sión como “anti israe­lí” y acu­só a la fis­cal de igno­rar el dere­cho inter­na­cio­nal y de haber “inven­ta­do” un Esta­do pales­tino.

Es decir, el minis­tro no le preo­cu­pa el fon­do del tema: los crí­me­nes de gue­rra come­ti­dos. Le preo­cu­pa más si Pales­ti­na es o no es un “esta­do”. Y si Pales­ti­na no fue­ra un esta­do, ¿esto auto­ri­za a Israel a come­ter las atro­ci­da­des que la CPI esta­ría inves­ti­gan­do?

¡Los Nazis, come­tie­ron crí­me­nes en con­tra de muchos ciu­da­da­nos, a nadie le impor­tó si estos per­te­ne­cen a algún esta­do o no! Es cos­tum­bre y prác­ti­ca habi­tual de Israel recu­rrir a las arti­ma­ñas y arti­fi­cios para evi­tar enfren­tar el fon­do de los temas.

A su vez, es paté­ti­co que Israel hable del dere­cho inter­na­cio­nal cuan­do a dia­rio vio­la y des­pre­cia este dere­cho. Israel nun­ca ha aca­ta­do lega­li­dad algu­na. Son miles las acu­sa­cio­nes, con­de­nas, dic­tá­me­nes y reso­lu­cio­nes de todos los orga­nis­mos lega­les y huma­ni­ta­rios del mun­do sin excep­ción, inclu­yen­do las orga­ni­za­cio­nes israe­líes de dere­chos huma­nos, que acu­san a Israel de vio­lar el dere­cho inter­na­cio­nal, come­ter atro­ci­da­des y sis­te­má­ti­ca­men­te lle­var a cabo vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos.

Típi­ca reac­ción de Israel, en vez de refe­rir­se a la vera­ci­dad de las acu­sa­cio­nes, uti­li­za los insul­tos y las reite­ra­das y ago­ta­das fre­ses cli­ché y ridícu­los des­ca­li­fi­ca­ti­vos como anti israe­lí, anti semi­ta, etc.

¿Cómo se le ocu­rre a alguien o algún orga­nis­mo inves­ti­gar a Israel?, como las ins­tan­cias inter­na­cio­na­les y la lega­li­dad están hechas solo para todos los demás paí­ses menos Israel.

Es impre­sio­nan­te la inso­len­cia de las auto­ri­da­des israe­líes. En vez de preo­cu­par­se por res­pe­tar los dere­chos huma­nos y la lega­li­dad, ame­dren­tan y ata­can a los defen­so­res, tal como lo hacían las dic­ta­du­ras de Chi­le, Argen­ti­na y Bra­sil, que cali­fi­ca­ban de “agen­tes del comu­nis­mo”, “anti patrio­tas”, “trai­do­res” y “terro­ris­tas” a los que defen­dían los dere­chos huma­nos.

Refe­ren­te a la actual inves­ti­ga­ción de la CPI, y a la luz de hechos y pro­ce­sos simi­la­res, se podría espe­rar dos esce­na­rios:

Que Esta­dos Uni­dos ejer­za pre­sio­nes polí­ti­cas para evi­tar el tra­ba­jo de la CPI, tal como lo hizo con la Unes­co, con su reite­ra­do veto ante el Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU y otros orga­nis­mos inter­na­cio­na­les, para fre­nar la inves­ti­ga­ción.

O que la inves­ti­ga­ción pro­si­ga y con­clu­ya, con­de­nan­do a Israel. Esto tam­po­co sig­ni­fi­ca­ría un avan­ce alguno para evi­tar nue­vos crí­me­nes, ya que Israel, con toda segu­ri­dad, no cum­pli­rá con lo resuel­to por la CPI. Israel nun­ca ha aca­ta­do dic­ta­men, fallo o reso­lu­ción algu­na. Cabe recor­dar que el año 2004, la Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia de La Haya (CIJ), con casi la una­ni­mi­dad de sus jue­ces, ha decla­ra­do “ile­gal” el muro israe­lí cons­trui­do den­tro de los terri­to­rios pales­ti­nos ocu­pa­dos, e indi­có que Israel debe dete­ner inme­dia­ta­men­te la cons­truc­ción del muro en la Cis­jor­da­nia ocu­pa­da, des­man­te­lar los tra­mos ya cons­trui­dos y repa­rar los daños cau­sa­dos. No obs­tan­te, Israel des­pués de insul­tar y des­ca­li­fi­car, pro­si­guió con la cons­truc­ción sin impor­tar en lo más míni­mo los dic­tá­me­nes y los lla­ma­dos de toda la comu­ni­dad inter­na­cio­nal para dete­ner las atro­ci­da­des.

Duran­te los últi­mos 72 años, se han come­ti­do muchas masa­cres, cen­te­na­res de pue­blos arra­sa­dos y des­trui­dos con millo­nes de refu­gia­dos, miles de denun­cias por crí­me­nes lesa huma­ni­dad y vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos y todas las reso­lu­cio­nes de la ONU y del Con­se­jo de Segu­ri­dad vio­la­das e incum­pli­das, ¡y nada ha pasa­do!, por lo cual se pre­su­me que los dic­tá­me­nes de esta inves­ti­ga­ción de la CPI, serán vul­ne­ra­das y solo engro­sa­rán el san­grien­to expe­dien­te de Israel y se suma­rán a la enor­me can­ti­dad de dic­tá­me­nes y fallos bur­la­dos y que­bran­ta­dos.

Cla­ra­men­te, el actual orden mun­dial, solo bene­fi­cia a los paí­ses pode­ro­sos y sus linea­mien­tos estra­té­gi­cos. Los dere­chos huma­nos y la lega­li­dad inter­na­cio­nal son sim­ple eslo­gan que se usa y se apli­ca a bene­fi­cio y con­ve­nien­cia de las poten­cias y los intere­ses eco­nó­mi­cos.

Fun­te: Pales​ti​na​Li​bre​.org

1° de mayo de 2020