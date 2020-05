México. En Oaxaca: «ordenan atacar con armas de alto calibre»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 3 de mayo de 2020

COMUNICADO URGENTE ATAQUE ARMADO Y BARBARIE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, OAXACA.

A la opi­nión públi­ca

A los medios de comu­ni­ca­ción

A los orga­nis­mos de defen­sa de los dere­chos huma­nos

Al Pre­si­den­te de Méxi­co

Al Gober­na­dor del Esta­do de Oaxa­ca

San Mateo del Mar, Tehuan­te­pec, Oaxa­ca, 03 de mayo de 2020.

Ante la actual situa­ción gene­ra­li­za­da que man­tie­ne ago­bia­da a muchas comu­ni­da­des indí­ge­nas de Méxi­co, en el muni­ci­pio indí­ge­na Ikoots, San Mateo del Mar, Tehuan­te­pec, Oaxa­ca, don­de el actual Pre­si­den­te Muni­ci­pal, C. Ber­nar­dino Pon­ce Hino­jo­sa, des­de que tomó pose­sión del car­go no ha hecho nada más que ame­dren­tar a la pobla­ción con gen­te arma­da y enca­pu­cha­dos que aso­la el muni­ci­pio, ade­más de dar­se el lujo de no des­pa­char en el pala­cio muni­ci­pal, sino man­tie­ne sus ofi­ci­nas y el cabil­do en la peque­ña comu­ni­dad de La Refor­ma, de don­de orde­na las veja­cio­nes a nues­tros pai­sa­nos.

Tal es el caso que en la noche del día 2 de mayo de 2020, el C. Ber­nar­dino Pon­ce Hino­jo­sa, ase­so­ra­do por el porro Jor­ge Leon­cio Arro­yo Rodrí­guez, orde­nó a ata­car con armas de alto cali­bre a los ciu­da­da­nos de la Agen­cia Muni­ci­pal de Hua­zantlán del Río, que man­te­nían un retén en la úni­ca entra­da al muni­ci­pio de San Mateo del Mar, para con­tro­lar el ingre­so de gen­te exter­na a la comu­ni­dad y al muni­ci­pio por moti­vos del esta­do de emer­gen­cia cau­sa­do por el COVID-19.

Has­ta el momen­to se sabe que el gru­po arma­do enca­be­za­do por C. Ber­nar­dino Pon­ce Hino­jo­sa y el porro Jor­ge Leon­cio Arro­yo Rodrí­guez, han hecho varios dis­pa­ros, han que­ma­do la casa del José Luis Chá­vez, Agen­te Muni­ci­pal de Hua­zantlán del Rio, asi­mis­mo, han pren­di­do fue­go a las ofi­ci­nas de la Agen­cia Muni­ci­pal de la mis­ma comu­ni­dad. Hay varios heri­dos por impac­to de arma de fue­go y dos vehícu­los que­ma­dos en la entra­da a la comu­ni­dad de Hua­zantlán del Río, ade­más de ame­dren­tar con dis­pa­ros en otras comu­ni­da­des del muni­ci­pio.

La Secre­ta­ría Gene­ral de Gobierno del Esta­do de Oaxa­ca, des­de ini­cios del 2020 ha teni­do cono­ci­mien­to de la situa­ción com­pli­ca­da que vive el muni­ci­pio por­que como auto­ri­da­des comu­ni­ta­rias de las dis­tin­tas agen­cias muni­ci­pa­les de San Mateo del Mar, hemos acu­di­do a las ofi­ci­nas de la SEGEGO para soli­ci­tar su inter­ven­ción y como siem­pre ha hecho caso omi­so de las deman­das de las comu­ni­da­des indí­ge­nas.

Por estos hechos de bar­ba­rie y lo que pudie­ra pasar en lo pos­te­rior, res­pon­sa­bi­li­za­mos direc­ta­men­te al C. C. Ber­nar­dino Pon­ce Hino­jo­sa, Pre­si­den­te Muni­ci­pal de San Mateo del Mar, Tehuan­te­pec, Oaxa­ca y al cabil­do, asi­mis­mo res­pon­sa­bi­li­za­mos por su omi­sión al C. Héc­tor Anuar Mafud, Secre­ta­rio Gene­ral de Gobierno del Esta­do de Oaxa­ca.

Aten­ta­men­te

Auto­ri­da­des comu­ni­ta­rias del muni­ci­pio de San Mateo del Mar, Tehuan­te­pec, Oaxa­ca.

Barrio Nue­vo; Barrio Espi­nal; Barrio Depor­ti­vo; Agen­cia de Poli­cía San Pablo; Comu­ni­dad El Pací­fi­co; Agen­cia de Poli­cía Cos­ta Rica; Agen­cia Muni­ci­pal Colo­nia Juá­rez; Agen­cia de Poli­cía Colo­nia Cuauh­té­moc; Agen­cia de Hua­zantlán del Río; Comu­ni­dad San Mar­tín y Comu­ni­dad Villaher­mo­sa

Fuen­te: Pozol