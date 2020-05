Por Raúl Koll­mann /​Resumen lati­noa­me­ri­cano, 4 mayo 2020

El artícu­lo cita un ejem­plo ya ade­lan­ta­do por este dia­rio. El úni­co penal en el que se tes­teó a todos los pre­sos fue el Ins­ti­tu­to Correc­cio­nal de Ohio, The Marion. «El total de inter­nos es de 2.500 y en el momen­to en que The Lan­cet entró a impre­sión, habían dado posi­ti­vo 2.000», dice la publi­ca­ción.

Las fotos corre­pon­den a un repor­ta­je grá­fi­co de AFP en las cár­ce­les de El Sal­va­dor.

Ima­gen: AFP

Una de las revis­tas de cien­cia más impor­tan­tes del mun­do The Lan­cet, publi­có una nota con el con­tun­den­te títu­lo: «las pri­sio­nes no están de nin­gu­na mane­ra pre­pa­ra­das para afron­tar la covid – 19». El artícu­lo cita un ejem­plo ya ade­lan­ta­do por este dia­rio

. El úni­co penal en el que se tes­teó a todos los pre­sos fue el Ins­ti­tu­to

Correc­cio­nal de Ohio, The Marion. «El total de inter­nos es de 2.500 y

en el momen­to en que The Lan­cet entró a impre­sión, habían dado posi­ti­vo 2.000″, dice la revis­ta.

Según esta­ble­ció The Lan­cet, hubo 375 posi­ti­vos

en Nue­va York en una mues­tra toma­da en los pena­les, pero se tra­ta del

10 por cien­to de la mues­tra, o sea que los con­ta­gia­dos son unos 3.750.

«En esa cifra hay que tener en cuen­ta que no se con­si­de­ran los que se

con­ta­gia­ron des­pués del estu­dio ni los tras­la­da­dos ni los falle­ci­dos.

Pero entre los peni­ten­cia­rios, los emplea­dos, que con­si­guen mucho más

fácil­men­te que se les haga el test, los con­ta­gia­dos ya suman mil en

Nue­va York, según el infor­me del Con­ce­jo Correc­cio­nal del esta­do», redon­dea la publi­ca­ción.

La nota fir­ma­da por Tal­ha Bur­ki tie­ne fecha 2 de mayo y

con­cre­ta un rele­va­mien­to inter­na­cio­nal. La perio­dis­ta sos­tie­ne que son

muy pocas las cár­ce­les que tie­nen hos­pi­ta­les, por lo cual los

con­ta­gia­dos que entran en situa­ción más com­ple­ja tie­nen que ser

tras­la­da­dos al sis­te­ma de salud públi­co, el mis­mo que tra­ta a la

pobla­ción gene­ral. Pero The Lan­cet no men­cio­na que allí

com­pi­ten por camas y res­pi­ra­do­res, sino que pone el acen­to en que no es

nada fácil que a un pre­so lo lle­ven al hos­pi­tal: «sig­ni­fi­ca hacer inter­ve­nir a los ofi­cia­les peni­ten­cia­rios y dis­po­ner un trans­por­te.

Los

que admi­nis­tran las cár­ce­les son, ya habi­tual­men­te, rea­cios a poner en

movi­mien­to esos meca­nis­mos por un solo pre­so». Pero la revis­ta men­cio­na

que, ade­más, aho­ra hay menos per­so­nal –se pro­du­ce ausen­tis­mo entre los

peni­ten­cia­rios por la mis­ma pan­de­mia– y eso deri­va en que el interno

tie­ne que estar muy mal para que lo deri­ven. Mien­tras tan­to siguió

con­ta­gian­do a otros pre­sos que, por supues­to, tam­bién ter­mi­na­rán

com­pi­tien­do por camas y res­pi­ra­do­res.

La úni­ca ver­dad

«Los pre­sos com­par­ten baños, duchas, lava­bos, come­do­res. Duer­men en cuche­tas y en algu­nos paí­ses en el sue­lo –le dice a The Lan­cet el

doc­tor Fre­de­rick Alti­ce, de la Uni­ver­si­dad de Yale – . En estas

con­di­cio­nes es impo­si­ble afron­tar una epi­de­mia, una vez que entra a

cual­quier penal. La pri­sión no tie­ne como mane­jar a un con­ta­gia­do. El diag­nós­ti­co es tar­dío y cuan­do un infec­ta­do lle­ga a un hos­pi­tal, tie­ne un dete­rio­ro mucho mayor que el habi­tual«.

La revis­ta hace un recuen­to de lo que pasa alre­de­dor del mun­do,

don­de hay unos 11 millo­nes de pre­sos, con Esta­dos Uni­dos como país con

mayor can­ti­dad, 2,2 millo­nes de inter­nos. Pero los casos más

dra­má­ti­cos que seña­la son los de Fili­pi­nas en que hay 215.000 pre­sos en

cár­ce­les que tie­nen lugar para 40.000 per­so­nas o Myan­mar, país que tie­ne

92.000 pre­sos y sólo hay para aten­der­los 80 médi­cos.

Bra­sil tie­ne nada menos que 773.000 pre­sos y, según la res­pon­sa­ble de la orga­ni­za­ción Human Rights Watch, cita­da por The Lan­cet, Tama­ra Tara­ciuk Bro­ner, «las con­di­cio­nes en las pri­sio­nes sud­ame­ri­ca­nas están dadas para que el virus cir­cu­le y cir­cu­le».

«Se pue­den per­fec­ta­men­te des­com­pri­mir las cár­ce­les sin

afec­tar en for­ma seria los nive­les de inse­gu­ri­dad. El acen­to pue­de estar

pues­to en los inter­nos impu­tados en cau­sas rela­cio­na­das con dro­gas, que

son una enor­me can­ti­dad«, rema­ta el doc­tor Alti­ce. The Lan­cet

cita la reso­lu­ción de Miche­lle Bache­let, Alta Comi­sio­na­da de Dere­chos

Huma­nos de las Nacio­nes Uni­das, alen­tan­do a los paí­ses a libe­rar pre­sos y

cita algu­nos núme­ros: «Fran­cia redu­jo el núme­ro de pre­sos en 10.000; Ita­lia dis­mi­nu­yó los inter­nos en 6.000; Chi­le dejó en liber­tad a unos 1.300.

Y

muchos esta­dos nor­te­ame­ri­ca­nos están hacien­do lo mis­mo. Son casos de

pre­sos de bajo ries­go. En el Reino Uni­do el núme­ro a redu­cir es de 5.000

pero las auto­ri­da­des reco­no­cen que se podría bajar la can­ti­dad de

pre­sos en 15.000, un quin­to del total de 75.000 que hay en la

actua­li­dad.

Toda­vía hay que ver si los gobier­nos están dis­pues­tos

a redu­cir la can­ti­dad de pre­sos todo lo nece­sa­rio para bajar el peli­gro

de que el Covid – 19 atra­vie­se los muros de las cár­ce­les y ter­mi­ne

afec­tan­do a todos».