Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 4 mayo 2020

Miles de mani­fes­tan­tes vio­la­ron el ais­la­mien­to social en Bra­si­lia

El man­da­ta­rio ultra­de­re­chis­ta ase­gu­ró que las Fuer­zas Arma­das y el pue­blo están del lado de su gobierno, y que hará cum­plir la Cons­ti­tu­ción «a cual­quier pre­cio». Hubo aglo­me­ra­cio­nes en momen­tos en que Bra­sil se regis­tran 7 mil muer­tos por la pan­de­mia.

El pre­si­den­te de Bra­sil, Jair Bol­so­na­ro , par­ti­ci­pó de un nue­vo acto con­tra el Con­gre­so y la Cor­te Supre­ma en el que se regis­tra­ron agre­sio­nes a perio­dis­tas y fotó­gra­fos pre­sen­tes. En un dis­cur­so impro­vi­sa­do diri­gi­do a los miles de sim­pa­ti­zan­tes con­cen­tra­dos fren­te al Pala­cio pre­si­den­cial de Pla­nal­to, Bol­so­na­ro ase­gu­ró que las Fuer­zas Arma­das y el pue­blo están del lado de su gobierno y que hará cum­plir la Cons­ti­tu­ción «a cual­quier pre­cio».

El man­da­ta­rio apro­ve­chó la oca­sión para vol­ver a

ata­car a los gober­na­do­res que insis­ten en con­ti­nuar con el ais­la­mien­to

social en el país. Si bien Bol­so­na­ro se man­tu­vo a dis­tan­cia de sus

segui­do­res, el acto pro­du­jo aglo­me­ra­cio­nes en momen­tos en que Bra­sil ya

hay 7 mil muer­tos y más de 100 mil casos con­fir­ma­dos de la covid-19.

Fiel a su esti­lo, el pre­si­den­te de ultra­de­re­cha se mos­tró en públi­co

sin mas­ca­ri­lla aun­que a más de dos metros de dis­tan­cia de los

mani­fes­tan­tes, des­de la ram­pa de su resi­den­cia ofi­cial del Pala­cio de la

Alvo­ra­da. «El pue­blo está con noso­tros, y el ejér­ci­to está del lado de la ley, del orden, de la liber­tad y de la demo­cra­cia», afir­mó. Bol­so­na­ro se

con­for­mó con un bre­ve dis­cur­so y lue­go bajó la ram­pa con su hija Lau­ra,

de nue­ve años, para salu­dar a los pre­sen­tes. Ade­más de varias ban­de­ras bra­si­le­ñas, fla­mea­ban a su lado las de Israel y Esta­dos Uni­dos.

El man­da­ta­rio dijo que quie­re «un gobierno sin inter­fe­ren­cias que pue­dan obs­ta­cu­li­zar el futu­ro» del país. «Le

rue­go a Dios que no ten­ga­mos pro­ble­mas esta sema­na por­que lle­ga­mos al

lími­te. No hay más con­ver­sa­ción de aquí en ade­lan­te. No solo exi­gi­re­mos,

hare­mos cum­plir la Cons­ti­tu­ción y será cum­pli­da a cual­quier pre­cio. La

pacien­cia se aca­bó», agre­gó. En los últi­mos días, Bol­so­na­ro se

mos­tró irri­ta­do por la deci­sión del minis­tro del Supre­mo Tri­bu­nal

Fede­ral, Ale­xan­dre de Moraes, de blo­quear el nom­bra­mien­to de Ale­xan­dre Rama­gem a la Direc­ción Gene­ral de la Poli­cía Fede­ral.

El pre­si­den­te reite­ró su dis­cur­so con­tra­rio al con­fi­na­mien­to

mien­tras se dis­pa­ra el núme­ro de casos de coro­na­vi­rus en el país: «La

des­truc­ción de los empleos por par­te de algu­nos gober­na­do­res es

irres­pon­sa­ble e inad­mi­si­ble. Vamos a pagar­lo caro en el futu­ro», ase­gu­ró.

En Bra­sil, las medi­das de ais­la­mien­to social son com­pe­ten­cia de los

gober­na­do­res esta­ta­les que las impo­nen local­men­te, de for­ma más o menos

estric­ta. «Otro acto lamen­ta­ble del pre­si­den­te Bol­so­na­ro,

incom­pa­ti­ble con el car­go que ocu­pa», fue la dura res­pues­ta del

gober­na­dor de San Pablo, João Doria, según pudo reco­ger el dia­rio local Fol­ha.

«Moro cana­lla»

Los miles de sim­pa­ti­zan­tes del pre­si­den­te que espe­ra­ban con

aten­ción su dis­cur­so can­ta­ron el himno nacio­nal y lue­go reza­ron un Padre

Nues­tro fren­te a la Cate­dral Metro­po­li­ta­na. Sos­te­nían car­te­les con

leyen­das tales como «Armas para los ciu­da­da­nos de bien»o «Moro cana­lla

de Curi­ti­ba». El exmi­nis­tro de Jus­ti­cia

pre­sen­tó su renun­cia la sema­na pasa­da tras la deci­sión de Bol­so­na­ro de

des­ti­tuir al jefe de la Poli­cía Fede­ral, Mau­ri­cio Valei­xo. Moro pres­tó decla­ra­ción el sába­do

duran­te ocho horas en la sede de la Poli­cía Fede­ral de Curi­ti­ba. Según

medios loca­les, pre­sen­tó «con­ver­sa­cio­nes, audios y correos elec­tró­ni­cos»

inter­cam­bia­dos con Bol­so­na­ro que apo­ya­rían sus gra­ves acu­sa­cio­nes.

El dia­rio Esta­dão con­tó que duran­te el acto un gru­po de mani­fes­tan­tes empu­jó y gol­peó a dos tra­ba­ja­do­res del medio, al gri­to de «Fue­ra Esta­dão».

Tam­bién arre­me­tie­ron con­tra perio­dis­tas de Glo­bo TV. En ese momen­to, y a

pocos metros de dis­tan­cia, uno de los pre­sen­tes en el acto le advir­tió

al pre­si­den­te Bol­so­na­ro que los pro­fe­sio­na­les de la cade­na tele­vi­si­va

esta­ban sien­do expul­sa­dos del lugar. El pre­si­den­te, lejos de con­de­nar la

acti­tud, res­pal­dó las crí­ti­cas a la emi­so­ra: «La gen­te de Glo­bo vie­ne has­ta aquí solo para decir ton­te­rías. Esta tele­vi­so­ra real­men­te fue dema­sia­do lejos».

Anti­de­mo­crá­ti­co

Es la segun­da vez que el jefe de Esta­do de Bra­sil par­ti­ci­pa

de un acto cali­fi­ca­do de anti­de­mo­crá­ti­co por la opo­si­ción y orga­nis­mos

de dere­chos huma­nos. El pasa­do 19 de abril, Bol­so­na­ro acu­dió a una

mani­fes­ta­ción simi­lar en la que se pidió una inter­ven­ción mili­tar y la

vuel­ta del lla­ma­do Acto Ins­ti­tu­cio­nal 5 (AI‑5). El AI‑5 fue un paque­te

de medi­das anti­de­mo­crá­ti­cas apli­ca­do en 1968 duran­te la dic­ta­du­ra

mili­tar (1964−1985), median­te el cual se aumen­tó la repre­sión, se

pros­cri­bió a varios par­ti­dos polí­ti­cos y se des­ti­tu­yó a dece­nas de

par­la­men­ta­rios opues­tos al régi­men.

Pero estas mani­fes­ta­cio­nes tam­bién son con­tra­rias a las medi­das

de ais­la­mien­to social impues­tas en la mayor par­te de Bra­sil para

con­te­ner la pan­de­mia. La par­ti­ci­pa­ción del pre­si­den­te en estos actos,

suma­do a las crí­ti­cas por su ges­tión de la cri­sis sani­ta­ria, mien­tras

los con­ta­gios cre­cen día a día y ubi­can a Bra­sil como el país con más

con­ta­gios de la región y déci­mo en el mun­do, fue­ron argu­men­tos

sufi­cien­tes para que la opo­si­ción pre­sen­ta­ra ante la Cáma­ra de Dipu­tados

una trein­te­na de soli­ci­tu­des para la aper­tu­ra de un jui­cio polí­ti­co

con­tra Bol­so­na­ro.

Bra­sil regis­tra has­ta el momen­to 101. 147casos con­fir­ma­dos y 7.000 muer­tos des­de el ini­cio de la covid-19 en diciem­bre en Chi­na.

En la últi­ma sema­na, el núme­ro de falle­ci­dos dia­rios superó las 400

per­so­nas. La mayo­ría de los exper­tos con­si­de­ra que el pico de la

pan­de­mia está aún lejos de ser alcan­zad