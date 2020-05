Brasil. Bolsonaro provoca una aglomeración / Jornalistas agredidos

Por Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 03 de mayo de 2020

El pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro fue a la ram­pa del Pala­cio de Pla­nal­to este domin­go 3 para hablar con sus segui­do­res. Una mul­ti­tud se con­gre­gó fren­te a las rejas de pro­tec­ción, muchas sin pro­tec­ción, sos­te­nien­do ban­de­ras y pro­nun­cian­do con­sig­nas, como «nues­tra ban­de­ra nun­ca será roja» y «los que no sal­tan son comu­nis­tas».

El pre­si­den­te tam­bién apa­re­ció sin más­ca­ra, no res­pe­tó la dis­tan­cia social y tomó a los niños en su rega­zo para tomar fotos, vio­lan­do nue­va­men­te las pau­tas de salud en medio de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

http://​www​.face​book​.com/​s​t​o​r​y​.​p​h​p​?​s​t​o​r​y​_​f​b​i​d​=​2​5​2​7​0​3​2​3​5​9​2​8​6​5​6​ & ​i​d​=​2​1​1​8​5​7​4​8​2​2​9​6​5​7​9​ & ​s​c​m​t​s​=​s​c​w​s​p​s​d​d​ & ​e​x​t​i​d​=​8​n​A​L​G​v​9​u​8​z​p​6​3​t57

Bol­so­na­ro se refi­rió a la mani­fes­ta­ción como un «movi­mien­to espon­tá­neo». “En la cer­te­za de que las per­so­nas tam­bién están del lado de la ver­dad, el desa­rro­llo, la demo­cra­cia y la hones­ti­dad. Como he dicho, el Eje­cu­ti­vo está uni­do. Le pido a Dios que no ten­ga­mos más pro­ble­mas esta sema­na, por­que hemos alcan­za­do el lími­te, no hay más con­ver­sa­ción. De aho­ra en ade­lan­te, no solo exi­gi­re­mos, hare­mos cum­plir la Cons­ti­tu­ción. Se cum­pli­rá a cual­quier pre­cio. Y tie­ne una doble mano, no es solo una mano. Maña­na nomi­na­mos al nue­vo direc­tor de la Poli­cía Fede­ral y Bra­sil está en camino ”, decla­ró.

En los últi­mos días, Bol­so­na­ro ha tra­ta­do de nomi­nar a Ale­xan­dre Rama­gem, un ami­go de su fami­lia, a la direc­ción gene­ral del PF, en lugar de Mau­rí­cio Valei­xo. Sin embar­go, la inau­gu­ra­ción fue prohi­bi­da por deci­sión del Minis­tro Supre­mo Ale­xan­dre de Moraes, quien citó los car­gos for­mu­la­dos por Moro cuan­do dejó el gobierno. Hay varias inves­ti­ga­cio­nes de PF de inte­rés para los alia­dos y los niños del pre­si­den­te.

El dipu­tado fede­ral Eduar­do Bol­so­na­ro tam­bién estu­vo con el pre­si­den­te este domin­go y elo­gió la «mani­fes­ta­ción espon­tá­nea». «Otras auto­ri­da­des no dis­fru­tan de este pres­ti­gio», dijo, decla­rán­do­se con­mo­vi­do. Eduar­do Bol­so­na­ro ata­có al ex minis­tro Ser­gio Moro en sus redes socia­les, dicien­do que era un espía, no un minis­tro. Moro le dio a la Poli­cía Fede­ral una depo­si­ción de 8 horas el sába­do 2, lue­go de decla­rar que Bol­so­na­ro inten­tó inter­fe­rir polí­ti­ca­men­te en el PF y sus inves­ti­ga­cio­nes.

Es la segun­da aglo­me­ra­ción que tie­ne el pre­si­den­te este fin de sema­na. El sába­do 2, visi­tó una esta­ción de ser­vi­cio a ori­llas del BR-040, cer­ca de la ciu­dad de Cris­ta­li­na en Goiás, salu­dó a la gen­te y posó para fotos.

Aun­que lle­va­ba una más­ca­ra, a veces el pre­si­den­te se la qui­tó, dejan­do la nariz y la boca des­cu­bier­tas, lo que tam­bién va en con­tra de las reco­men­da­cio­nes sani­ta­rias para evi­tar la pro­li­fe­ra­ción del virus. Tam­bién se vio al pre­si­den­te lle­ván­do­se una mano a la nariz y lue­go salu­dan­do a sus segui­do­res. La acción (de lle­var las manos a la cara) es una de las prin­ci­pa­les for­mas de con­traer y pro­pa­gar la enfer­me­dad.

Los perio­dis­tas son ata­ca­dos en un acto esti­mu­la­do por Bol­so­na­ro

«Estoy segu­ro de una cosa, tene­mos un pue­blo emo­cio­na­do, tene­mos a las Fuer­zas Arma­das del lado de la gen­te por ley», dijo Bol­so­na­ro en la pro­tes­ta en la que par­ti­ci­pó este domin­go por la tar­de (3).

Una vez más, el tono auto­ri­ta­rio y agre­si­vo de Jair Bol­so­na­ro se hizo eco en sus segui­do­res. En un acto anti­de­mo­crá­ti­co , en el que miles de per­so­nas pro­tes­ta­ron fren­te al Pla­nal­to pidien­do el cie­rre del Con­gre­so y la Cor­te Supre­ma, los perio­dis­tas y sus equi­pos fue­ron ata­ca­dos con pata­das y puñe­ta­zos por par­ti­da­rios del Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca.

La mani­fes­ta­ción, a la que asis­tie­ron Bol­so­na­ro y su hija Lau­ra, de nue­ve años , tuvo lugar el Día Mun­dial de la Liber­tad de Pren­sa y resul­tó en una gol­pi­za cuan­do los mani­fes­tan­tes ata­ca­ron a los medios de comu­ni­ca­ción. El fotó­gra­fo Dida Sam­paio do Esta­dão y el con­duc­tor de su equi­po, Mar­cos Perei­ra, fue­ron los pri­me­ros en sufrir vio­len­cia, lo que lue­go se exten­dió al repor­te­ro de Fol­ha de S. Pau­lo Fabio Pupo, quien inten­tó defen­der a la pare­ja. El perio­dis­ta de Poder 360, Nival­do Car­bo­ni, tam­bién fue agre­di­do físi­ca­men­te. Todos fue­ron reti­ra­dos de la esce­na por una escol­ta poli­cial y están bien.

Los líde­res demó­cra­tas rápi­da­men­te repu­dia­ron los ata­ques, así como el dis­cur­so beli­ge­ran­te y abso­lu­tis­ta del Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca.

El líder de la opo­si­ción en la Cáma­ra de Dipu­tados, André Figuei­re­do, dijo:

“Es inacep­ta­ble ser ata­ca­do por mili­tan­tes de Bol­so­nar con­tra el equi­po Esta­dão, espe­cial­men­te en el Día Inter­na­cio­nal de la Liber­tad de Pren­sa. La vio­len­cia y la into­le­ran­cia son las que están ganan­do fuer­za, crea­das por un pre­si­den­te que ata­ca la demo­cra­cia y se guía por el odio y el auto­ri­ta­ris­mo ”.

El pre­si­den­te del Cole­gio de Abo­ga­dos de Bra­sil (OAB), Feli­pe San­ta Cruz, tam­bién habló:

“Los lími­tes que exis­ten son los de la Cons­ti­tu­ción, y son váli­dos para todos, inclui­do y sobre todo para el pre­si­den­te. La úni­ca pacien­cia que ha lle­ga­do a su fin, legí­ti­ma y correc­ta­men­te, es la pacien­cia de la socie­dad con un fun­cio­na­rio del gobierno que des­cui­da sus obli­ga­cio­nes, inci­ta al caos y al des­or­den, en medio de una cri­sis eco­nó­mi­ca y de salud ”.

En un comu­ni­ca­do de pren­sa, la minis­tra Car­men Lúcia, del Tri­bu­nal Supre­mo Fede­ral, dejó en cla­ro su recha­zo a los hechos:

«Es inacep­ta­ble, es inex­pli­ca­ble que, en el Día Mun­dial de la Liber­tad de Pren­sa, toda­vía ten­ga­mos ciu­da­da­nos que no enten­die­ron que el papel de la pren­sa es que nos per­mi­te ser libres, y que garan­ti­za la liber­tad de expre­sión, sin la cual no hay dig­ni­dad». no hay dig­ni­dad sin liber­tad, y no hay liber­tad sin estar infor­ma­do de lo que está suce­dien­do.

Rodri­go Maia, pre­si­den­te de la Cáma­ra de Dipu­tados, fue otro que se opu­so a las accio­nes de Bol­so­na­ro y sus par­ti­da­rios:

“Ayer las enfer­me­ras fue­ron ame­na­za­das. Hoy los perio­dis­tas son ata­ca­dos. Maña­na cual­quie­ra que se opon­ga a su cos­mo­vi­sión. Depen­de de las ins­ti­tu­cio­nes demo­crá­ti­cas impo­ner un orden legal a este gru­po que con­fun­de hacer polí­ti­ca con terror con­mo­ve­dor. Mi soli­da­ri­dad con los perio­dis­tas y pro­fe­sio­na­les de la salud ata­ca­dos. Que la jus­ti­cia sea rápi­da para cas­ti­gar a estos cri­mi­na­les. En Bra­sil, des­afor­tu­na­da­men­te, lucha­mos con­tra el coro­na­vi­rus y el virus del extre­mis­mo, cuyo peor efec­to es igno­rar la cien­cia y negar la reali­dad. El camino será más difí­cil, pero la demo­cra­cia y los bra­si­le­ños que quie­ran la paz gana­rán ”.

El pre­si­den­te aún no ha comen­ta­do sobre las agre­sio­nes come­ti­das por sus segui­do­res.

Edi­ción: Íta­lo Piva

*Fuen­tes: Car­ta Capi­tal

Bra­sil De Fato